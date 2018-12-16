Будешь нашим королём! «Ливерпуль» Кенни Далглиша. Сезон-1985/86

16 декабря 2018, 18:02

Soccer.ru рассказывает, как можно успешно играть в большом клубе и тренировать его одновременно.

Сезон-1984/85 оказался неудачным для самого титулованного на тот момент клуба Англии. Нет, не провальным, разумеется. Но в Кубке чемпионов «Ливерпуль» уступил «Ювентусу». В домашнем чемпионате тоже стал вторым, отстав аж на 13 очков от «Эвертона». Обе встречи соседям «красные» проиграли. Да и в матче за Черити Шилд «ириски» тоже взяли верх.

Они позвали Кенни

Джо Фэган, многолетний помощник Билла Шенкли, а потом и Боба Пейсли, решил уйти. И возраст – 64 года, и усталость. Кроме того, в бывшем моряке привыкли видеть старпома, а не кормчего. Даже целый урожай трофеев, собранный в 1984 году – Кубок чемпионов, титул и Кубок Лиги, порою объясняли хорошим наследством, оставленным Пейсли. Будто Фэган не помогал собирать этот самый багаж.

Были и объективные причины относительной неудачи «красных». Ушёл в «Сампдорию» Грэм Сунесс, в результате провисла средняя линия. Пропустил много матчей Йан Раш, и как ни старался Джон Уорк, полноценно заменить валлийца он не смог. Снизилась результативность, игра стала менее зрелищной, и это было поставлено в вину пожилому тренеру. Был момент, когда «Ливерпуль» замыкал таблицу.

Перед своим уходом старик Фэган назвал имя кого бы он хотел видеть преемником. Кенни Далглиш, Король Кенни – один из лидеров славной команды Боба Пейсли. Шотландцу на тот момент было 34 года, и он не собирался переходить на тренерскую работу. И предложение было весьма неожиданным, ибо в сезоне-84/85 отношения тренера и лидера были далеки от идеала. Фэган даже выводил Далглиша из стартового состава, что выглядело святотатством в глазах многих болельщиков.Поэтому нападающий был удивлён подобным предложением. Но руководство обещало помочь. Да и завершать карьеру футболиста было не обязательно. И Кенни согласился.

Далглиш оказался не единственным играющим тренером в том составе. Аналогичную должность занял капитан «красных» Фил Нил. Уже в ходе сезона он согласился принять дела в «Болтоне» и покинул «Энфилд», которому отдал 11 лет. До сих пор ходят слухи, что Фил считал себя более достойным роли главного, нежели Кенни. Поэтому и принял первое попавшееся предложение. Но особых успехов Нил в роли тренера не добился.

Первым приобретением Далглиша стал полузащитник «Астон Виллы» Стив Макмахон. Не смутили эвертоновское прошлое футболиста. После ухода Грэма Сунесса в середину поля нужен был умный, творческий, и в то же время жёсткий игрок.

Самая неанглийская команда

В «Сандерленд» ушёл вратарь Боб Болдер, а на его место был приглашён из «Бристоль Сити» дипломированный учитель английской словесности и литературы Майк Хупер. Речь, как вы поняли, идёт о вторых вратарях. Основным же был родезиец Брюс Гроббелар. В юности сын фермера служил в родезийском спецназе, лично убил на войне десятка два или три неприятелей, но в мирной жизни Брюс стал весёлым, даже чересчур весёлым парнем. Мог взять любой сложнейший удар, а мог отчебучить что-то этакое. Как ни пытались отучить Брюса от игры на публику – не вышло.

На правом фланге играл шотландец Стив Никол. Вообще-то он был изначально центральным защитником, но проявил себя ещё и как организатор и завершитель атак. Сначала Стив играл в средней линии. Но после ухода Нила он отошёл назад. Стареющий Фил Нил начал сезон на «Энфилде», но сложные отношения с Королём Кенни, плюс возраст, а так же желание потренировать ускорили расставание с капитаном. За левый фланг отвечал Марк Кеннеди, несмотря на свою ирландскую фамилию, числившийся англичанином. Его при необходимости подменял ирландец Джим Беглин. Пару центральных защитников составляли шотландец Алан Хансен и ирландец Марк Лоуренсон – сильнейший на тот момент тандем в Англии. И, наверно, не только в Англии. Но был ещё и земляк Хансена Гари Гиллеспи, всегда готовый заменить любого из них.

Представление средней линии позвольте начать с центральных полузащитников, ибо эта зона стала самой проблемной в предыдущем сезоне. Как говорили в те годы, если к выносливости Сэмми Ли добавить жёсткость Стивена Макмахона и творчество Яна Мёльбю, то получится Грэм Сунесс. Но усатый Грэм второй год грелся под итальянским солнышком, поэтому Далглишу приходилось рассматривать разные варианты. Англичанин Сэмми Ли, он же Маленький Сэм, воспитанник «Ливерпуля» и потому любимец публики, несмотря на скромные габариты отличался потрясающей работоспособностью. Кроме того, по части выдумки он вряд ли уступал Сунессу или Мёльбю. Датчанин прибыл из «Аякса», где провёл год рядом с великим Йоханом Круиффом и многому у него научился. Джо Фэган просматривал Яна десять дней, после чего вынес вердикт - наш человек. Мёльбю был большим выдумщиком, но обладал умением собирать травмы и другие неприятности. Про Макмахона вы уже прочитали. Кевин Макдональд пришёл при Фэгане из «Лестера» уже сложившимся игроком. Может, даже слишком сложившимся, поэтому не без труда вписывался в новы ансамбль.

Джон Уорк, герой европейской кампании «Ипсвича», мог закрыть любую позицию. Сыграть там, где прикажут. В дебютном сезоне в составе «Ливерпуля» шотландец заменял в атаке травмированного Раша. Далглиш использовал земляка в средней линии - либо слева, либо в центре. На флангах могли, причём, недурственно сыграть уже упомянутые Стив Никол и Джим Беглин. Но «Энфилду», особенно трибуне «Коп», нравилось, когда справа действовал обладатель длинных, чёрных волос Крэйг Джонстон по прозвищу Скиппи. В то время на телеэкранах частенько показывали (в СССР тоже) австралийский сериал про кенгуру с таким именем. Крэйг, как легко предположить, как раз был австралийцем. Но не только. Он родился в ЮАР , а по национальности был шотландцем. Джон Стин не раз звал Скиппи в «тартановую армию». Но по всем документам Джонстон (буква Т указывает на шотландские корни) проходил, как англичанин. Будучи 15-летним юношей он разослал письма в полтора десятка английских клубов, где предлагал свои услуги. И надо же, сработало. Его позвали в «Мидлсбро», где австралиец доказал, что он вовсе не бахвал, а вполне стоящий футболист. После трёх лет выступлений за «Боро» Джонстон получил приглашение в «Ливерпуль». Видимо, нашлось то самое письмо. Крэйг был быстр и проворен, как подобает кенгуру, а так же славился умением забивать важные мячи.

Ронни Уилан пришёл в «Ливерпуль» зелёным ирландским юнцом, а через несколько лет выдавил из состава Рэя Кеннеди. Мог сыграть на любом месте, но излюбленной позицией Ронни был левый фланг. Обладал хорошим видением поля и знал кому, куда и как отдать мяч. Да и сам частенько забивал.

Йан Раш. 660 матчей, 346 голов и одни усы. На английском эта фраза звучит, как каламбур. Человек-гол, лучший бомбардир в истории клуба. Про Раша надо писать либо очень много, либо ограничиться сказанным. Пол Уолш пришёл в 1984 году из «Лутона» и через 13 секунд после первого появления в красной футболке забил. Должен был стать преемником Далглиша, но не дали. Колотили по ногам так, что Полу приходилось долго и часто лечиться. Но на поле он был чертовски хорош. И, наконец, сам Кенни Далглиш, самый молодой на тот момент, тренер первого дивизиона. Когда-то заменил в атаке уехавшего в «Гамбург» Кевина Кигана. Мир не рухнул. Более того, Кенни безболезненно заменил Кева, а может и превзошёл того. Сыгранность с Рашем была феноменальной. Не только блестящий игрок, но и самый авторитетный член коллектива.

«Ливерпуль» тогда называли самой неанглийской из английских команд. Действительно, собственно англичане составляли меньшинство. При желании Далглиш мог выставить состав без англичан вообще. Но по большому счёту иностранцем был один - Мёльбю. Даже представителей дальнего зарубежья Джонстона и Гроббелара трудно было назвать легионерами.

Игра в догонялки

Главным соперником «Ливерпуля» в сезоне-85/86 виделся «Эвертон». Чемпион сумел подписать забивного нападающего Гари Линекера из «Лестера». Поэтому мог спокойно отпустить в «Виллу» Энди Грэя. И ещё. В чемпионате Англии стали давать три очка за победу.

«Ливерпуль» начинал чемпионат домашним матчем с «Арсеналом» и добился победы 2:0 благодаря голам Уилана и Никола. С «Астон Виллой» пришлось помучиться и отыгрываться дважды по ходу игры - 2:2. Затем проигрыш «Ньюкаслу», и в трёх турах команда Далглиша имела полный набор разных вариантов исхода. Как и «Эвертон», получивший в первом туре 1:3 от бывшей команды Линекера. Впереди на всех парах нёсся «Манчестер Юнайтед» Рона Аткинсона. Оба представителя Ливерпуля держались на расстоянии. И вот в десятом туре два соседа встретились на «Гудисон Парк». Сорока секунд хватило играющему тренеру «красных» Кенни Далглишу, чтобы огорчить Невилла Саутхолла. К перерыву Раш и Макмахон сделали счёт крупным. Второй тайм оказался полной противоположностью первому. Грэм Шарп и Гари Линекер сделали концовку встречи нервной. Но три своих «Ливерпуль» унёс с арены «Эвертона». На радостях команда Далглиша устроила в следующем туре взбучку «Тоттенхэму» 4:1. «Красные» уже вторые, но отставание от « МЮ » составляло 9 очков. А тут ещё проигрыш в Лондоне «Куинз Парк Рейнджерс».

Матч на «Олд Траффорд» пришёлся на 13-й тур. «Юнайтед» к тому времени разбавил победную серию двумя ничьими, но просто «красные» отставали от «красных дьяволов» на 12 очков. В начале второго тайма Крэйг Джонстон поразил ворота хозяев, но хозяева ответили голом Пола Макграта. На том и разошлись - 1:1.

После этой встречи «Ливерпуль» выдал серию из пяти побед, сыграл разок вничью и снова победил. Манчестер Юнайтед» же с приближением зимы выдохся, и, казавшееся пропастью расстояние между клубами, стало сокращаться, и после предпоследнего в первом круге, 20-го тура усохло до двух очков. «Эвертон» же держался в сторонке. Можно было бы сказать на грани попадания в Кубок УЕФА , если англичанам можно было играть в еврокубках.

Но что такое. В оставшиеся дни 1985 года «Ливерпуль» три раза сыграл вничью и дважды проиграл. Далглишу пришлось отменить все рождественские торжества. Новый год «красные» встретили на пятом месте. Их обогнал и «Эвертон», и «Челси», названный в дни лучшей командой Земли «Вест Хэм» Джона Лайалла. Но отставание от до сих пор не утратившего лидерства МЮ было некритическим - 7 очков. Немного, при трёх очках за выигрыш.

В январе «Ливерпуль» выиграл в гостях у «Уотфорда» 3:2, потом разбил дома «лучшую команду Земли» 3:1. А потом провал во февральских матчах чемпионата. Проигрыш «Ипсвичу», ничья с МЮ на «Энфилде» и неудача в домашнем дерби. Всё решили три минуты в заключительной четверти встречи - «Эвертон» взял реванш благодаря голам Кевина Ретклифа и Гари Линекера. «Ириски» уже вторые, с отставанием в очко от МЮ . «Ливерпуль» же застрял на пятом месте. И хотя отставание не было большим - всего пять очков, в клубе стали сомневаться в правильности назначения Далглиша. К тому времени «красные» оступились ещё в полуфинале «Молочного кубка» (Кубка Лиги) с «Куинз Парк Ренйджерс» и с трудом прошли в Кубке Англии скромнейший «Йорк».

Не много ли времени Кенни проводит на поле? Может до сих пор считает себя скорее игроком, нежели тренером? Прав ли был молодой босс, расставшись с Нилом и задвинув в запас Кеннеди? Далглиш мог ответить только на поле. И он ответил.

Ласковый март

В оставшихся 12 турах «красные» одержали 11 побед. Как начали всех крушить в марте, так и не могли остановиться до самого мая. В середине марта два клуба из Ливерпуля вдвоём разместились во главе таблицы. «Эвертон» по дополнительным показателем был выше. Поэтому синхронный финиш продлевал чемпионские полномочия команды Говарда Кендалла. Та единственная весенняя ничья «красных»с «Шеффилд Уэнсдей» вывела «ирисок» на чистое первое место. Но уже в следующем туре снова воцарилось двоевластие, это бывший лидер МЮ отобрал очки у «Эвертона». Теперь было важно, кто первым ошибётся. Им стал чемпион, оставивший два очка в Ноттингеме в предпоследнем туре. Преимущество в два очка перед заключительным туром у «красных».

Чтобы вернуть чемпионский титул, «Ливерпулю» нужно было выиграть в Лондоне у «Челси». Не самое лёгкое дело. В том, что «Эвертон» обыграет дома «Саутгемптон» сомневаться не приходилось.

И «Ливерпуль» победил 1:0. Примечательно, что золотой гол в середине первого тайма провёл тренер мерсисайдцев. Король Кенни сделал свой клуб чемпионом в 16-й раз. «Эвертон», доигрывавший сезон без травмированного Саутхолла, вдребезги разнёс «Саутгемптон», Линекер забил три штуки. Но это только второй результат.

«Ливерпуль» оформил чемпионство 3 мая, а через неделю двум сильнейшим коллективам города и Англии предстояло встретиться на «Уэмбли» в финале Кубка Англии. Первый тайм за «Эвертоном». Снова обидел Гроббелара Гари Линекер. С первым ударом Брюс справился, но последовал второй. И, конечно же, хорош был пас Пола Брэйсуэлла метров на 45.

После перерыва Кенни, игравший под своим любимым седьмым номером, едва не забил. Но трагическим промахом суждено было стать удару Кевина Шиди на 54-й минуте. Брюс был бессилен, но ирландец запустил мяч в небеса. А потом грубейшая ошибка Гари Стивенса. Ян Мёльбю подхватил мяч и швырнул его в штрафную, где Йан Раш обвёл Бобби Миммза и сделал счёт равным.

Гроббелар потащил тяжелейший удар Шарпа под перекладину. И тут же Мёльбю прострелил вдоль ворот на угол вратарской, куда стремительно выскочил «кенгуру Скиппи» - Крэйг Джонстон. Через мгновение футболисты в красном трепали длинную шевелюру австралийца - 2:1. «Эвертон» пошёл ва-банк, вместо защитника Стивенса брошен в бой третий форвард Эдриан Хит. Не помогло. Раш после передачи Бельвина в третий раз заставил дрогнуть сетку за воротами Миммза. И Кубок тоже у «Ливерпуля».

Дубль в сложном сезоне, во многом переломном в жизни команды. Король Кенни сдал экзамен на тренера. Впереди его ждали большие дела. В Англии. Вход в Европу его «Ливерпулю» был запрещён.