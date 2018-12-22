«Зенит» присмотрел крутого новичка. Но есть проблема

вчера, 10:00

«Спартак» завербовал Айртона. У «Краснодара» мало причин дарить конкурентам Рамиреса. О трансферных поисках «Зенита» - на «Соккер.ру».

Недобор при переборе

В свежем интервью Дзюбы есть интересный момент. Когда уходил в «Арсенал» в аренду, то напророчил «Зениту» Манчини пятое место. А чтобы уже с игроком года по версии РФС в составе не оказались на такой позиции, нужно пересмотреть подход к трансферной политике.

Нужны качественные мастера. Пока новый спортивный директор «Зенита» Рибалта отметился только не сыгравшей на данный момент ставкой на легенду «Ювентуса», где раньше работал. И сейчас Хавьер в поисках зимних новичков снова отправляется в Серию А, которую неплохо знает.

Испанец точно получил указание найти левого защитника, невзирая на то, что на позиции в первой части сезона было два игрока - Набиуллин и Чернов, а после перехода на «3-5-2» всю бровку неудачно попытался закрыть Мак. У футболиста Роберта в такой роли две проблемы – не умеет играть в защите и не отличается стабильностью.

Но у Мака, если обратите внимание на характер принятых им решений, есть школа. Словак воспитывался в «Манчестер Сити», а начал взрослую карьеру в «Нюрнберге». По классу ребята, растущие в больших футбольных странах, как Германия, разные. Но Рауш, Козлов или Нойштедтер являются продуктами немецкой школы, азбуку выучили точно.

Жирков сильнее всех

Но нездоров и не молод. Зато Юрий еще застал старую школу воспитания футболистов. Выше классом, чем ребята возраста Набиуллина и Чернова – застряли на рубеже эпох. Теперь не только в «Краснодаре» используют современные методы подготовки, но еще лет десять назад работали иначе. А вопрос школы важен. Впрочем, отношение тоже важно.

Поэтому «Зенит» и не может понять, кто им нужен? Вроде бы новый Кришито – чтобы и талант, и трудолюбие, и класс, и школа. Но такого сложно заманить. Поэтому Рибалта пытается попасть пальцем в небо. Ведь нынешние левые защитники не впечатляют. Набиуллин пришел из клуба, где мастерство футболиста часто улетучивается, как только он покидает Бердыева.

«Спартак» забрал Айртона, который старается, но ему не хватает чистого мастерства, как и школы. У «красно-белых» теперь есть человек, который умеет, но не всегда хочет – Комбаров, и парень, который совершает много ошибок от желания, но нагнетает на левом фланге. Забавно, насколько проблемы «Спартака» и «Зенита» в вопросе левого защитника схожие.

Жирков в роли Комбарова. Набиуллин и Чернов – плохие версии Мельгарехо. Но их, как и Терентьева или даже Мака как левого латераля, Семаку мало. Поэтому Рибалта вернулся к кандидатуре Лаксальта – уругваец хорошо сыграл на чемпионате мира в парочке матчей, но полностью провалился в «Милане». Причем непонятно, кто такой добрый вообще посоветовал Диего идти в команду, где есть Родригес?

Нашли крутого кандидата

Будь Жирков возраста и здоровья швейцарца из «Милана» – играл бы он. А теперь нужен сильный, выносливый, крепкий и живой латераль. Ведь Смольников справа в футбольном смысле потух настолько явно, что «Зенит» не держит ширину в игре. Игорь тоже из «Краснодара» пришел, к слову, так что попытка заманить Рамиреса – желание идти проторенными путями.

Но эквадорец, как и уругваец Лаксальт из «Милана» - атакующие игроки с огромными проблемами в защите. Но есть кандидат интереснее, хотя тоже многогранная ставка, рискованная. У «Аталанты», которая в ноябре обыграла «Интер» 4:1, а на днях «Лацио» 1:0, слева в схеме с тремя центральными играет немец Госенс.

Робину всего 24 года, как Рамиресу. Парень родился настолько близко к западной границе Германии, что взрослую карьеру начал в голландском «Витессе». В нынешнюю команду Слуцкого попал в 18 лет, и хотя не играл за первый состав, именно в Голландии стартовал. После полутора лет в аренде в «Дордрехте» попал в «Эраклес», за который оттрубил в двух сезонах.

А затем и приглашение из «Аталанты» подоспело. Отказываться от работы с Гасперини было бы ошибкой, ведь Джан Пьеро – интересный наставник. Под его крылом молодой немец сначала обжился в Серии А, сыграл 21 матч (17 выходов в основе) в прошлом сезоне. А теперь стал постоянным левым латералем команды, которая всегда играет в три центральных.

И вот этот момент настораживает. Госенс может быть левым полузащитником в схеме «3-4-1-2». Может быть классическим латералем в схеме «3-4-3». Легко сыграет на позиции Шатова в атаке слева. Однако ни разу Робин не играл чистого левого бека в схеме с двумя центральными. Значит ли интерес к Госенсу, что Семак весной будет играть в три центральных защитника?

Робин сильнее тех, кто есть

Ригони работает вместе с Госенсом в «Аталанте», и хотя порой проигрывает конкуренцию за место в основе, подтвердит, что Робин хорош. Речь о жилистом парне, который много пашет. Но разговор о школе не случаен – «Зенит» интересуется нетипичным немецким футболистом.

В Бундеслиге не играл, воспитывался в Голландии накануне перехода на взрослый уровень. В двадцать четыре года фактически проводит первый по-настоящему сильный сезон в серьезной лиге. И, даже с учетом, что отборов и перехватов у него больше, чем у Рамиреса или Лаксальта, речь о хавбеке.

Госенс подходит «Аталанте», которая хорошо двигается. Робин смело идет в атаку, а отношение немца к зонам за спиной не влияет на количество пропущенных командой из Бергамо мячей. Госенса страхуют защитники, поэтому забил мяч и отдал два ассиста. Но готов ли он к закрытой РПЛ ?

С другой стороны, есть примитивный подход к оценке трансферной цели. Да, Робину не хватает школы, что огорчает. Конечно, речь о левом латерале в схеме с тремя центральными. Заперев его в защите при четырех в линию, обрежешь крылья в атаке, и может не заиграть. Вот только существуют «но».

Но Госенс круче, чем Набиуллин и Чернов. Средние показатели в его пользу – намного точнее расстается с мячом. Часто близок к точным передачам впереди, промахивается буквально на полметра, но реже, чем два российских защитника. Кроме того, есть сходство с Жирковым.

Не по стилю футбола – Госенс угловатее, чем Юрий. Зато их объединяет напор. Робин зажигает на левом фланге, работает интенсивно. Читает игру, прилично отбирает мяч. Набиуллин и Чернов не такие яркие футболисты здесь и сейчас. Немец техничнее. У него есть глупые потери мяча, но их меньше, чем у Эльмира, хотя больше, чем у Евгения.

Госенс может отказать «Зениту»

Если не переоценивать «Зенит» и не заявлять о титуле как факте, или об успешном возвращении в ЛЧ в качестве претендента на плей-офф, то Гоcенс – лучший кандидат из озвученных. С другой стороны, прогресс левши заметили не только в Санкт-Петербурге.

У Робина могут быть предложения из Серии А или Бундеслиги – говорили о «Шальке» и «Боруссии» Д. И тогда «Зениту» вежливо откажут. Также могут поступить после запроса в «Краснодар» по Рамиресу. И только у «Милана» и Лаксальта может быть железный повод согласиться. Проблема лишь в том, что Диего сейчас не в форме.

А в «Зените» достаточно футболистов, которые могут уступить место в основе столетним мастерам Анюкову и Жиркову. Нужен тот, кто закроет фланг по примеру Марио Фернандеса с позиции силы. Рамирес не самый стабильный. Лаксальт любит возиться с мячом, а защищается как переученный хавбек вроде Комбарова.

Нужен средний вариант, и Госенс подходит для предметного разговора, хотя тоже обожает идти вперед. Но если Рибалта сыграет на опережение и разглядит в парне потенциал, то у «Зенита» появится новый молодой левый защитник, любимчик публики и экспертов в РПЛ . Фернандесу ведь прощали ошибки в первых сезонах, когда видели желание и потенциал.

Госенс из тех, кто может очаровать публику, ведь не спит на поле. Конечно, огорчает невозможность найти парня, который допускал бы меньше ошибок в стиле Шатова – парня из футзала. Но это условия рынка: даже для петербуржцев левые беки с великой школой слишком дорогие. И даже игрока «Аталанты» нужно убеждать. Робин в детстве мечтал стать полицейским, а не играть за «Зенит».