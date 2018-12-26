Топ-10 игроков, которые могут уехать из РПЛ в 2019 году

вчера, 19:07

ЦСКА , «Зенит» и «Локомотив» потеряют звезд. «Соккер.ру» напоминает о контрактах, конфликтах и амбициях – немало причин для футбольных потерь.

Зимой и летом из России могут уехать футболисты очень высокого уровня. Причем большинство из списка в числе героев первой половины этого сезона. Для многих команд их уход может стать серьезной потерей. Особенно с учетом, что вряд ли в 2019-м получится разбрасываться деньгами и покупать много новых крутых легионеров.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Летом не уехал из-за беременности жены, но теперь агент игрока намекнул на скорый переезд на родину предков. Манчини достаточно безумный, чтобы предложить Дриусси вспомнить европейскую прабабушку и получить паспорт ради сборной Италии. В таком случае у Себастьяна будет железный повод поиграть в Серии А, чтобы получить вызов в «Скуадру». Чем он хуже бразильцев Эдера или Жоржиньо? Дриусси молодой, продуктивный в атаке. Не факт, что задержится в «Зените».

6 голевых передач – Дриусси рекордсмен нового сезона. У Газинского столько же ассистов, но заметно больше времени на поле.

Куда может уехать? «Роме» или «Интеру» не нужен, а вот клуб скромнее - вариант.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Аренда закончится, и не факт, что у «Локомотива» хватит денег, чтобы выкупить поляка. А у самого Гжегоша, учитывая его опыт, уровень мастерства и возраст – не так много сезонов осталось, может не хватить желания, чтобы оставаться в РПЛ надолго. Если ветеран Хеведес подписал полноценный контракт и согласился играть из-за высокого оклада, то Крыховяк на контракте с ПСЖ , где платят не меньше, чем в «Локомотиве». А поскольку прилично сыграл в ряде матчей – может вернуться в топ-5.

51 передача за игру в среднем с точностью 79 % - поляк был диспетчером «Локомотива» в трудные для команды месяцы.

Куда может уехать? Обратно в Испанию или Англию, ведь в ПСЖ не нужен, но уровень мастерства высокий.

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Опыт прошлых лет подсказывает, что если бы Сальваторе не играл последние пять лет за «Спартак» (с перерывом на аренду в «Милан»), то под руководством того же Бердыева мог в личном плане достичь большего. Зато в Москве стал чемпионом России, хотя и разочаровал требовательную публику отсутствием стабильности при наличии итальянской школы. Боккетти – хороший защитник, но в «Спартаке» все в обороне играют от случая к случаю. Высокая зарплата, солидный для футболиста возраст – могут расстаться.

3.2 перехвата за матч – результат из топ-10 во всей РПЛ . И только Жиго точнее распоряжается мячом в «Спартаке».

Куда может уехать? В Китай не хочет, так что прямая дорога в Италию.

Сверрир Ингасон («Ростов»)

В «Рубине» зимой могут потерять Чико Флореса – говоря о конфликте с помощником Бердыева, а летом Наваса, ведь семья испанца точно просит в 38 лет успокоиться и уйти на заслуженную пенсию. Но в РПЛ нет проблем с видными защитниками. Кроме Квервеклии, к которому интерес угас после матчей «Локомотива» в Лиге чемпионов, есть Ингасон. Исландцу всего двадцать пять лет, а уже играет как тридцатилетний. Сверрир помогает Карпину, но скоро может оказаться в другом клубе.

2 гола на счету защитника «Ростова», а ведь у Ингасона еще и с оборонительными показателями полный прядок – по 2.6 перехвата за игру, по 4.5 выноса.

Куда может уехать? В Англию или Германию, если не повторит ошибку Мевли и Новосельцева. Защитникам «Ростова» опасно в «Зенит» переходить.

Самба Соу («Динамо»)

Не исключено, что если Каборе перейдет в «Спартак» к знакомому тренеру Кононову, то Самба Соу окажется на юге России. Второй сезон подряд у хавбека очень агрессивная игра, и хотя мешает нестабильность «Динамо», спорная игра напарников по полузащите, а также травмы, малийский полузащитник доказал, что речь о футболисте, чьи пиковые возможности выше, чем у команды Хохлова на данный момент. Очень важен и заметен в масштабах всего чемпионата. Плохо, если уедет из РПЛ .

3.4 отбора за игру – у Соу лучший показатель лиги. Также у него 2.2 перехвата за матч, то есть поле видит, игру читает.

Куда может уехать? В Турцию, хотя если «Динамо» лучше сыграет весной – в более сильную лигу.

Виктор Классон («Краснодар»)

Интерес приписывали не только «Вердеру», но и «Спартаку». Странно, что Виктор не ушел в топ-5 после ЧМ -18, ведь сыграл на мундиале прилично. Но летом 2019-го удержать его будет еще сложнее. Текущий сезон или станет для «Краснодара» золотым, или неудача убедит Классона, что пора сматывать удочки – время идет, еще немного, и даже с его крутыми показателями в Бундеслигу и АПЛ не позовут. А игрок приличный и эффективный.

9 голов создал Классон в первой части сезона – 6 мячей забил, а 3 раза выступил ассистентом.

Куда может уехать? Летом приценивался «Борнмут», но и у «Уотфорда» денег хватит.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Солнечная Турция ждет в ближайшие дни? Заканчивается контракт, и кто только не высказывался по поводу. Многие после рассмотрения случая приходят к выводу, что жесткая позиция «Локомотива» не глупая. Очевидно, что Мануэл отдал все силы в прошлом году, а теперь хочется поиграть стоя, ведь умеет. С другой стороны, даже не рвущий жилы Фернандеш – лидер. «Локомотив» привык, что есть человек с пониманием игры, без него будет сложнее.

3 гола и 3 ассиста у Озила из «Локомотива». Но расставание возможно, ведь агент Фернандеша просит сохранить оклад клиента, а клуб предлагает уменьшение.

Куда может уехать? В один из турецких клубов. Вероятнее всего, в «Истанбул».

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Все скауты Европы поняли, что летом обманули ожидания своих клубов, когда не решились предложить переплатить за Фернандеса. В матчах против «Реала» и поединках РПЛ Марио показал, что сейчас в числе сильнейших правых латералей мира. Речь о парне, который многим обязан ЦСКА , ему комфортно в Москве, давно привык. Однако не забывайте, что Гинер редко отказывается, если поступают вправду заманчивые предложения. Учитывая, что Марио выдержал темп ЧМ -18 на клубном уровне – запросы есть и будут.

3 голевые передачи у Фернандеса, лучший показатель для защитника во всей РПЛ , и разделенное третье место в целом.

Куда может уехать? «Челси» вполне может забрать Марио, хотя это не единственный вариант.

Леандро Паредес («Зенит»)

Аргентинец немного инфантильный. Предположим, «Зенит» позволил ему сгонять в Буэнос-Айрес на финал Кубка Либертадорес еще до красной карточки. Но ведь удаление не единственное. А сильные матчи у Паредеса сменяются откровенно провальными играми. «Зенит» неслучайно собрал ужасную серию, а Паредеса закономерно связывают с возвращением в Серию А. Не исключено, что и жена не восторге от российской зимы, и боссы «Милана» достаточно веселые, чтобы заплатить за Леандро немало денег.

87.5 % передач Леандро в РПЛ - точные. Лучший результат среди не защитников, четвертый для всех позиций.

Куда может уехать? В «Милан» или другой клуб Серии А, где Леандро хорошо знают.

Никола Влашич ( ЦСКА )

Один из лучших игроков в российском футболе. Брат знаменитой спортсменки проявил себя в ЛЧ и РПЛ , где забивал голы и подносил снаряды. У Влашича справедливо высокие оценки, даже недобрал ассистов, ведь создает немало моментов для напарников. Но Бабаев прав – при таком раскладе «Эвертон» загнет цену, которую ЦСКА не потянет. «Армейцы» не готовы дать больше, чем 11 млн евро, а «ириски» получат более веские предложения по Николе.

2.6 паса под удар – Влашич лидирует по среднему количеству созданных моментов за матч. 36 шансов придумал, настоящий плеймейкер.

Куда может уехать? В клуб с деньгами после возвращения в «Эвертон» - из покупателей уже маленькая очередь.