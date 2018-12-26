  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Бельгия. Про-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Товарищеские матчи. Сборные
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Вест Хэм 2.22 3.5 3.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7.7 5 1.35
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.35 5 7.7
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 3.95 3.25 1.93
Италия. Серия B 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.85 3.2 4.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.15 3 2.37
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.2 3 3.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.4 2.92 3.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.05 3.15 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.62 3.55 5.8
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
15:00 сегодня  Катар -:-  Алжир - - -
17:00 сегодня  Оман -:-  Индия - - -
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

Топ-10 игроков, которые могут уехать из РПЛ в 2019 году

вчера, 19:07
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Паредес Леандро
Паредес Леандро
Полузащитник
Боккетти Сальваторе
Боккетти Сальваторе
Защитник

ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» потеряют звезд. «Соккер.ру» напоминает о контрактах, конфликтах и амбициях – немало причин для футбольных потерь.

Зимой и летом из России могут уехать футболисты очень высокого уровня. Причем большинство из списка в числе героев первой половины этого сезона. Для многих команд их уход может стать серьезной потерей. Особенно с учетом, что вряд ли в 2019-м получится разбрасываться деньгами и покупать много новых крутых легионеров.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Летом не уехал из-за беременности жены, но теперь агент игрока намекнул на скорый переезд на родину предков. Манчини достаточно безумный, чтобы предложить Дриусси вспомнить европейскую прабабушку и получить паспорт ради сборной Италии. В таком случае у Себастьяна будет железный повод поиграть в Серии А, чтобы получить вызов в «Скуадру». Чем он хуже бразильцев Эдера или Жоржиньо? Дриусси молодой, продуктивный в атаке. Не факт, что задержится в «Зените».

6 голевых передач – Дриусси рекордсмен нового сезона. У Газинского столько же ассистов, но заметно больше времени на поле.

Куда может уехать? «Роме» или «Интеру» не нужен, а вот клуб скромнее - вариант.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Аренда закончится, и не факт, что у «Локомотива» хватит денег, чтобы выкупить поляка. А у самого Гжегоша, учитывая его опыт, уровень мастерства и возраст – не так много сезонов осталось, может не хватить желания, чтобы оставаться в РПЛ надолго. Если ветеран Хеведес подписал полноценный контракт и согласился играть из-за высокого оклада, то Крыховяк на контракте с ПСЖ, где платят не меньше, чем в «Локомотиве». А поскольку прилично сыграл в ряде матчей – может вернуться в топ-5.

51 передача за игру в среднем с точностью 79 % - поляк был диспетчером «Локомотива» в трудные для команды месяцы.

Куда может уехать? Обратно в Испанию или Англию, ведь в ПСЖ не нужен, но уровень мастерства высокий.

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Опыт прошлых лет подсказывает, что если бы Сальваторе не играл последние пять лет за «Спартак» (с перерывом на аренду в «Милан»), то под руководством того же Бердыева мог в личном плане достичь большего. Зато в Москве стал чемпионом России, хотя и разочаровал требовательную публику отсутствием стабильности при наличии итальянской школы. Боккетти – хороший защитник, но в «Спартаке» все в обороне играют от случая к случаю. Высокая зарплата, солидный для футболиста возраст – могут расстаться.

3.2 перехвата за матч – результат из топ-10 во всей РПЛ. И только Жиго точнее распоряжается мячом в «Спартаке».

Куда может уехать? В Китай не хочет, так что прямая дорога в Италию.

Сверрир Ингасон («Ростов»)

В «Рубине» зимой могут потерять Чико Флореса – говоря о конфликте с помощником Бердыева, а летом Наваса, ведь семья испанца точно просит в 38 лет успокоиться и уйти на заслуженную пенсию. Но в РПЛ нет проблем с видными защитниками. Кроме Квервеклии, к которому интерес угас после матчей «Локомотива» в Лиге чемпионов, есть Ингасон. Исландцу всего двадцать пять лет, а уже играет как тридцатилетний. Сверрир помогает Карпину, но скоро может оказаться в другом клубе.

2 гола на счету защитника «Ростова», а ведь у Ингасона еще и с оборонительными показателями полный прядок – по 2.6 перехвата за игру, по 4.5 выноса.

Куда может уехать? В Англию или Германию, если не повторит ошибку Мевли и Новосельцева. Защитникам «Ростова» опасно в «Зенит» переходить.

Самба Соу («Динамо»)

Не исключено, что если Каборе перейдет в «Спартак» к знакомому тренеру Кононову, то Самба Соу окажется на юге России. Второй сезон подряд у хавбека очень агрессивная игра, и хотя мешает нестабильность «Динамо», спорная игра напарников по полузащите, а также травмы, малийский полузащитник доказал, что речь о футболисте, чьи пиковые возможности выше, чем у команды Хохлова на данный момент. Очень важен и заметен в масштабах всего чемпионата. Плохо, если уедет из РПЛ.

3.4 отбора за игру – у Соу лучший показатель лиги. Также у него 2.2 перехвата за матч, то есть поле видит, игру читает.

Куда может уехать? В Турцию, хотя если «Динамо» лучше сыграет весной – в более сильную лигу.

Виктор Классон («Краснодар»)

Интерес приписывали не только «Вердеру», но и «Спартаку». Странно, что Виктор не ушел в топ-5 после ЧМ-18, ведь сыграл на мундиале прилично. Но летом 2019-го удержать его будет еще сложнее. Текущий сезон или станет для «Краснодара» золотым, или неудача убедит Классона, что пора сматывать удочки – время идет, еще немного, и даже с его крутыми показателями в Бундеслигу и АПЛ не позовут. А игрок приличный и эффективный.

9 голов создал Классон в первой части сезона – 6 мячей забил, а 3 раза выступил ассистентом.

Куда может уехать? Летом приценивался «Борнмут», но и у «Уотфорда» денег хватит.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Солнечная Турция ждет в ближайшие дни? Заканчивается контракт, и кто только не высказывался по поводу. Многие после рассмотрения случая приходят к выводу, что жесткая позиция «Локомотива» не глупая. Очевидно, что Мануэл отдал все силы в прошлом году, а теперь хочется поиграть стоя, ведь умеет. С другой стороны, даже не рвущий жилы Фернандеш – лидер. «Локомотив» привык, что есть человек с пониманием игры, без него будет сложнее.

3 гола и 3 ассиста у Озила из «Локомотива». Но расставание возможно, ведь агент Фернандеша просит сохранить оклад клиента, а клуб предлагает уменьшение. 

Куда может уехать? В один из турецких клубов. Вероятнее всего, в «Истанбул».

Марио Фернандес (ЦСКА)

Все скауты Европы поняли, что летом обманули ожидания своих клубов, когда не решились предложить переплатить за Фернандеса. В матчах против «Реала» и поединках РПЛ Марио показал, что сейчас в числе сильнейших правых латералей мира. Речь о парне, который многим обязан ЦСКА, ему комфортно в Москве, давно привык. Однако не забывайте, что Гинер редко отказывается, если поступают вправду заманчивые предложения. Учитывая, что Марио выдержал темп ЧМ-18 на клубном уровне – запросы есть и будут.

3 голевые передачи у Фернандеса, лучший показатель для защитника во всей РПЛ, и разделенное третье место в целом.

Куда может уехать? «Челси» вполне может забрать Марио, хотя это не единственный вариант.

Леандро Паредес («Зенит»)

Аргентинец немного инфантильный. Предположим, «Зенит» позволил ему сгонять в Буэнос-Айрес на финал Кубка Либертадорес еще до красной карточки. Но ведь удаление не единственное. А сильные матчи у Паредеса сменяются откровенно провальными играми. «Зенит» неслучайно собрал ужасную серию, а Паредеса закономерно связывают с возвращением в Серию А. Не исключено, что и жена не восторге от российской зимы, и боссы «Милана» достаточно веселые, чтобы заплатить за Леандро немало денег.

87.5 % передач Леандро в РПЛ - точные. Лучший результат среди не защитников, четвертый для всех позиций.

Куда может уехать? В «Милан» или другой клуб Серии А, где Леандро хорошо знают.

Никола Влашич (ЦСКА)

Один из лучших игроков в российском футболе. Брат знаменитой спортсменки проявил себя в ЛЧ и РПЛ, где забивал голы и подносил снаряды. У Влашича справедливо высокие оценки, даже недобрал ассистов, ведь создает немало моментов для напарников. Но Бабаев прав – при таком раскладе «Эвертон» загнет цену, которую ЦСКА не потянет. «Армейцы» не готовы дать больше, чем 11 млн евро, а «ириски» получат более веские предложения по Николе.

2.6 паса под удар – Влашич лидирует по среднему количеству созданных моментов за матч. 36 шансов придумал, настоящий плеймейкер.

Куда может уехать? В клуб с деньгами после возвращения в «Эвертон» - из покупателей уже маленькая очередь. 

Поделиться
Другие материалы по теме
И Маркизио, и Глушаков. Топ-10 подешевевших игроков РПЛ в 2018 году
25 декабряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии20
«Локомотив»: «Ротенберг не заканчивает карьеру»
24 декабря Комментарии21
Ещенко приступил к лёгким тренировкам
21 декабря ВидеоКомментарии2
Кто лишний в «Спартаке» и как это исправить?
21 декабряАлександр Чистяков в блоге "Спартаком" единымКомментарии18
Глушаков, Березуцкие и Игнашевич сдают экзамен на тренерскую лицензию
20 декабря Комментарии67
«Спартак» дальше идет без Еременко
19 декабряСергей Иванов в блоге "Спартаком" единымКомментарии40
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
   188 / 728
сегодня в 08:04
Скажу про своих
Каборе, не уйдёт в Спартак, какой смысл идти в команду где бардак, и в ЛЕ, когда на Юге в команде идиллия и ЛЧ
....
Классон 100% не уйдёт, объясняю, что если бы хотел уйти то врятли продлял контракт до 2021 года, хотя у него заканчивался летом 2019. Месяц назад продлил контракт досрочно ещё на 2 года
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил parallels
   32 / 728
сегодня в 00:10
ПОЗОР!
parallels
parallels
   5 / 728
вчера в 21:48
пока вы бездельничаете, я тут кое-что почитал и выяснил, что спартак чудом избежал встречи с рапидом 8 лет назад в копа дель сол! но в 1/4 за рапид привет спартаку передал русенборг 😅
Ваня лучший
Ваня лучший ответил parallels
   13 / 728
вчера в 21:46
не понял - а где игроки самого-пресамого клуба вселенной? срочно припишите в список кого-нибудь, а то негодующие жители тарасовки уже хватаются за вилы и намечают крестовый поход на редакцию соккера - вам оно надо под новый год?)
А ты почитай мой ответ клоуну и узнаешь в чем дело.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   13 / 728
вчера в 21:45
Марио вряд ли покинет ЦСКА, а вот Николу надо будет ЕЛГ постараться выкупить..
Это вряд ли, там уже цена фигурирует 20 и выше.
parallels
parallels
   5 / 728
вчера в 21:44
не понял - а где игроки самого-пресамого клуба вселенной? срочно припишите в список кого-нибудь, а то негодующие жители тарасовки уже хватаются за вилы и намечают крестовый поход на редакцию соккера - вам оно надо под новый год?)
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   336 / 728
вчера в 21:36
может не может.время покажет
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   13 / 728
вчера в 21:28
Надоело,не смешно уже,Головин уже уехал ,а лучший латераль в мире никому не нужен))))) ахах,автор жжет ,один из лучших лотералей в мире,ахАх
Автор видимо совсем не смыслит в футболе. Лучшие латерали мира это Ещенко и Камбаров. Но к Спартаку никто не обращался - просто знают , что цена будет неподъемной, даже для китайцев.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 728
вчера в 20:23
Надоело,не смешно уже,Головин уже уехал ,а лучший латераль в мире никому не нужен))))) ахах,автор жжет ,один из лучших лотералей в мире,ахАх
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   75 / 728
вчера в 20:16
Дриусси и Паредес уедут с вероятностью 90%.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 728
вчера в 19:36
Марио вряд ли покинет ЦСКА, а вот Николу надо будет ЕЛГ постараться выкупить..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100