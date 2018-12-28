ОПГ «Ромашка» и содержанты «Зенита». Антисборная первой части РПЛ-2018/2019

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:1 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.11 6.7 50
Англия. Лига Два 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.25 3.15 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.8 3.25 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.75 3.65 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.15 3.27 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.58 3.75 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1.8 3.55 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 3.05 3.23 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.97 3.05 2.45
Англия. Лига Один 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 34’ Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1.73 3.8 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.8 3.2 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.77 3.5 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.4 3.2 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.72 3.37 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.72 3.85 4.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.6 3.4 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.55 3.2 2.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.02 3.3 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.6 4.05 5
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Кардифф 1.52 4.05 8.2
18:00 сегодня  Фулхэм -:-  Хаддерсфилд 2.05 3.3 4.25
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Ньюкасл 1.68 3.85 5.8
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Вулверхэмптон 1.43 4.7 8.6
20:30 сегодня  Ливерпуль -:-  Арсенал - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.55 3.17 2.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.45 4.05 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.5 4.15 6.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.57 3.9 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.45 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 4.5 3.2 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.23 3.3 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.55 4.15 5.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.62 3.97 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.15 3.45 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10.4 5.7 1.22
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 2.15 3.3 3.2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.2 6 13
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.3 3.2 3
Италия. Серия А 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Ювентус 2:1  Сампдория - - -
17:00 сегодня  Парма -:-  Рома 5.6 4.17 1.64
17:00 сегодня  Лацио -:-  Торино 1.6 4.15 6.2
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Фиорентина 2.65 3.22 2.95
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Интер 7.5 4.85 1.45
17:00 сегодня  Кьево -:-  Фрозиноне 1.95 3.35 4.6
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Кальяри 2.55 3.1 3.2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Аталанта 3.65 3.55 2.12
20:00 сегодня  Наполи -:-  Болонья 1.25 6.4 14
22:30 сегодня  Милан -:-  СПАЛ 1.48 4.45 7.8
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1:1 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 3.55 1.4 15
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1:1 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.7 3.05 2.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
20:00 сегодня  Бахрейн -:-  КНДР - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 48’ Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1:0 Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 3.2 3 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2 3.4 3.6
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ОПГ «Ромашка» и содержанты «Зенита». Антисборная первой части РПЛ-2018/2019

вчера, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Денисов Игорь
Денисов Игорь
Полузащитник

Не все футболисты одинаково полезны. «Соккер.ру» называет фамилии игроков, которые выступают ниже уровня ожиданий и тянут свои команды вниз уровнем демонстрируемого футбола.

Антисборная – это не подборка слабейших игроков лиги, ведь в таком случае можно было почти в полном составе засунуть сюда игроков «Енисея», команды с последнего места в РПЛ. Нет-нет, нас интересуют, в первую очередь, игроки, которые не отрабатывают потраченные на них деньги, занимают не свое место, выдохлись и не хотят в этом признаться, являются обузами для своих команд. Принцип «чем больше шкаф – тем громче падает» нам подходит, поэтому за антисборную сыграют известные, местами даже за пределами России, футболисты. И да, нам интересен только футбол и роль в команде, драки со стульями и грязные бракоразводные процессы не учтены при вынесении вердиктов. 

Вратарь

Артем Ребров («Спартак»; Россия)

Артем Геннадьевич – хороший человек, занимается добрыми делами, но, кажется, с футболом решил завязать раньше окончания срока своего контракта со «Спартаком», а это нехорошо. После травмы Селихова опытный вратарь не помог команде, проиграв конкуренцию молодому Максименко, а когда оказался в воротах по решению нового тренера, видно было, что он уже дембель. Штанги целовал с ленцой, на выходах действовал нерасчетливо, реакции окончательно притупились. В матче с «Локомотивом» Ребров вследствие собственной ошибки пропустил и разбил голову. Самоотверженность и шрамы украсят голкипера, но если в 2017-м Артем завоевал с «красно-белыми» титул, то в 2018-м он вряд ли пригодился бы в основе любого клуба РПЛ, не говоря о «Спартаке» с его амбициями. 

Защитники

Андрей Ещенко («Спартак»; Россия)

Возможно, банально берет свое возраст: Реброву, как и Ещенко, уже 34 года. Перейдя в «Спартак» два с половиной года назад, Андрей усилил команду, все отмечали цепкого защитника, положительно проявившего себя в чемпионском сезоне. На следующий год уже чаще ставили в пример не футбольные, а бойцовские качества Ещенко. Третий сезон – окончательное затухание и проигрыш конкуренции молодому Рассказову. К сожалению, в конце года Андрей еще и тяжелую травму получил, так что, скорее всего, последний матч за «Спартак» он уже сыграл. Здоровья!

Миха Мевля («Зенит»; Словения)

Защитникам «Ростова» нельзя в «Зенит», это должен намотать себе на ус Сверрир Ингасон, к которому проявляет интерес клуб из Санкт-Петербурга. Перед глазами у исландца примеры Новосельцева и Мевли, которые из крепких защитников превратились в бесполезные «тыквы» на берегах Невы. В начале сезона Миха провел несколько неплохих встреч, но потом присел на лавку, а когда выходил на поле, был категорически ужасен. Хотите убедиться? Пересмотрите матчи с тульским «Арсеналом» и «Славией» в Лиге Европы.

Чико Флорес («Рубин»; Испания)

Испанец так и не стал своим в Казани, и об этом прямым текстом говорит сам Бердыев:

Чико разочаровал, не влился в коллектив, не адаптировался. Он как-то всегда один, на критику реагирует остро, вечно себе на уме. И я до него пытался донести, и Цезарь – бесполезно.

На поле испанец тоже не был королем, это подтверждает статистика: в 8 матчах с Флоресом на поле «Рубин» пропустил 8 мячей и лишь однажды сыграл на ноль, в то время как в 9 играх без Чико казанцы 6 раз доставали мяч из своих ворот и выдали три клин-шита. 

Дмитрий Комбаров («Спартак»; Россия)

Неужели в «Спартаке» задумались об укреплении годами проблемной позиции? Это я о трансфере бразильца Айртона, который должен, наконец, вытеснить Комбарова из состава. Плюс Дмитрия в том, что он редко травмируется и всегда готов играть. Минус – играет он плохо для команды, претендующей на высокие места. За спиной у Комбарова всегда гектары свободного пространства, он безграмотный позиционно, слаб в отборе, а с годами и объем беговой работы и ТТД стал снижаться. Пора к брату в Тулу, Дима. Пора-пора. 

Полузащитники

Игорь Денисов («Локомотив»; Россия)

Денисов не молодеет, в чемпионском сезоне «Локомотива» он, кажется, активизировал все ресурсы своего 34-летнего организма, а сейчас расплачивается за это. И заставляет расплачиваться команду. Игоря словно подменили, раньше он успевал везде и был способен в одиночку закрыть опорную зону, теперь регулярно промахивается, позволяет атакам соперников накатывать на оборону «Локо». 

Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина)

В антисборной много опытных игроков 30+, они включены в число худших игроков первой половины сезона беззлобно: наиграли, заслужили, утратили мастерство, где-то это их беда, где-то – вина. Но вот этот 25-летний аргентинский мальчик – просто трус и саботажник. Краневиттер на поле – горе «Зенита», человек просто не хочет играть в России, жалуется на малое количество игровой практики.У Матиаса были шансы проявить себя, но Сергей Семак не захотел терпеть принцессу в опорной зоне.

Денис Глушаков («Спартак»; Россия)

Еще раз напомню, что плевать на все нефутбольные истории, Глушаков здесь только потому, что он плохо играл в футбол и был плохим капитаном «Спартака» на протяжении большей части осени. Ходил в ссылку в дубль, проваливал матчи, демонстрировал чудеса корявости при обращении с мячом. Один более-менее приличный матч за первую половину сезона, да и то в основном из-за гола в ворота «Локомотива» – слишком мало, чтобы играть в стартовом составе «Спартака». Денис занимает место хорошего футболиста на поле, но руководство москвичей и новый тренер пока не готовы это признать.

Клаудио Маркизио («Зенит»; Италия)

По данным итальянских СМИ, зарплата Маркизио в «Зените» составляет порядка 6-6.5 миллионов евро в год. Клаудио получает почти полтора миллиона рублей в день, и у него все хорошо. «Зенит» наверняка рассчитывал, что воспитанник «Ювентуса» и мастер с хорошей репутацией в Италии станет решающим аргументом команды в борьбе за «золото», но Маркизио пока по большей части бесполезен. Гол с пенальти «Ахмату» и гол «Анжи» в проигранном матче – это, конечно, грандиозные достижения, но затраты на итальянца пока и близко не соответствуют отдаче.

Нападающие

Антон Заболотный («Зенит»)

Суперджокер «Зенита» Заболотный 11 раз выходил на замену в матчах РПЛ и отметился нулем результативных действий. Антона еще и в сборную России вызывают, так тоже нужно уметь. Хватит же! Это какой-то филиал кривого зеркала. Заболотный – старательный форвард модели «столб», он может принести большую пользу командам с меньшими амбициями, где будет постоянно играть в основе и бороться-бороться-бороться за верховые мячи. В «Зените» Антон не на своем месте, его игра выглядит смешно и вульгарно. 

Федор Смолов («Краснодар»/«Локомотив»)

Провальный год для Смолова, и переход в «Локомотив» не принес большого счастья. В первой части сезона дважды лучший снайпер РПЛ забил четыре мяча, три из которых – в проигранных матчах. Бывали у Федора такие дни, когда он ассистировал соперникам, промахивался с двух метров по воротам и не реализовывал пенальти. Интересно, поднимется ли Смолов или вернется к сумраку, в котором уже пребывал по ходу своей карьеры?

Тренер

Массимо Каррера («Спартак»; Италия)

Кто, если не он? Конечно, Массимо – хороший мужик, и поработать довелось ему не в самом простом клубе России, а точнее – в самом непростом. Однако давайте не будем одевать итальянца в сверкающие доспехи. Конкретно в этом сезоне «Спартак» при Каррере больше мучился, чем играл, футболисты не могли забить с игры. При Каррере же случились три подряд домашних поражения от «Ахмата», «Ростова» и «Арсенала». Качество игры упало ниже плинтуса, проблемы в коллективе «съели» Массимо, а сам он отправился в отставку. 

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Все комментарии
Слайш
Слайш
   205 / 677
сегодня в 15:00
забавно читать, как мясные смеются над футболистами зенита в антисборной, имея в ней половину своего гнилого состава ))) а должно было быть больше кстати)
Мясо69
Мясо69
сегодня в 13:05
Полтора ляма В ДЕНЬ! За то чтобы игрок за 30 побегал трусцой на тренировочке и поддерживал форму!! Боюсь спросить, а за матчи с грандами раз в недельку сколько получает "пахарь" Маркизио?? Зенит=Китай.
Мясо69
Мясо69 ответил allemz
сегодня в 13:02
Вывод: Зенька - позор российского футбола.
Не только футбола, позор всей России. Полтора ляма в день, бро!
Мясо69
Мясо69
сегодня в 12:59
1,5 миллиона в день!
Полтора миллиона в ДЕНЬ!!
Ахахах. Позор. Третий мир.
Уверен - Маркизио Душой и сердцем в Зените, в лучшем клубе Европы с лучшим стадионом!! ))))
vovinho11
vovinho11 ответил Фата лист
   551 / 677
сегодня в 11:57
Можно было Семина в антисборную поставить, все таки Карреру откровенно слили.
СЕМИН - АНТИСБОРНАЯ ЛЧ.
vovinho11
vovinho11
   551 / 677
сегодня в 11:55
УЖЕ НЕ КАРРЕРИМ
mikysss
mikysss
   435 / 677
сегодня в 10:51
Каррера? Соккер вы серьезно??? впрочем я не удивлен
Фата лист
Фата лист
   241 / 677
сегодня в 09:44
Можно было Семина в антисборную поставить, все таки Карреру откровенно слили.
Bullкин
Bullкин
   414 / 677
сегодня в 09:43
А где Падерас??? Тоже кусок субстанции, который мучился за большие деньги!
МКС
МКС ответил Ваня лучший
   28 / 677
вчера в 23:41
К твоему сведению. Дзагоев травмирован, как , например Жиго ( в отличие от уголовника Кокорина), а Акинфеев - лучший вратарь первой части ( всего 8 мячей) за 17 игр. У нас нет оснований стыдиться чего либо, в отличие от народной команды и денежного мешка.
Ну не знаю, на счет мешка. Вылет из зоны кубков (причем всех) и 3е место по итогам полусезона, явно не повод для гордости.
pomor45
pomor45 ответил Коля58
   302 / 677
вчера в 22:13
Чердак совсем офигел! )) Черданцев Вы смотрите за своей командой пока она не на первом месте! И из кубков УЕФА вас вышибли! Зачем чужие команды хаять!
Отвёл душу человек. Накопилось за многие годы, так что подходящий момент упустить не мог.
Коля58
Коля58
   130 / 677
вчера в 20:59
Чердак совсем офигел! )) Черданцев Вы смотрите за своей командой пока она не на первом месте! И из кубков УЕФА вас вышибли! Зачем чужие команды хаять!
Великолепный
Великолепный ответил Ваня лучший
   35 / 677
вчера в 19:48
К твоему сведению. Дзагоев травмирован, как , например Жиго ( в отличие от уголовника Кокорина), а Акинфеев - лучший вратарь первой части ( всего 8 мячей) за 17 игр. У нас нет оснований стыдиться чего либо, в отличие от народной команды и денежного мешка.
Игорь гроза сборной Испании и Реала.
Не пустил сборную Испании в 1/4 и не позволил
распечатать армейские ворота в двух матчах c Реалом.
Аксинья
Аксинья ответил Ваня лучший
   110 / 677
вчера в 19:47
Классная сборная. Ее можно смело и точно назвать народная команда + денежный мешок. Осталось только из них выбрать "героя", т.е. самого, самого..
Маркиз вне конкуренции - самый высокооплачиваемый шлак...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   16 / 677
вчера в 19:20
Чистяков красавец как обычно. О том что "Ромашка" не играет в футбол, до его просветленной головы дошло только к концу года. Бомжей своих доброжелателей зачем то обидел. Да они твоими пасквилями о Спартаке зачитываются, да они портрет твой на стенку себе повесили, а ты их игроков в антисборную. Ээх.......... Ну а в армейском королевстве, все ли так хорошо? Где любимая Дзага дзага? Сколько еще мячиков будет вытаскивать ваш "Бог - нога" из ворот. Вам походу от разгрома Реала крышу посносило? Ну Рубин то же громил Барсу на "Камп -Ноу", и че? и где тот Рубин?
К твоему сведению. Дзагоев травмирован, как , например Жиго ( в отличие от уголовника Кокорина), а Акинфеев - лучший вратарь первой части ( всего 8 мячей) за 17 игр. У нас нет оснований стыдиться чего либо, в отличие от народной команды и денежного мешка.
Ваня лучший
Ваня лучший
   16 / 677
вчера в 19:17
Классная сборная. Ее можно смело и точно назвать народная команда + денежный мешок. Осталось только из них выбрать "героя", т.е. самого, самого..
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   493 / 677
вчера в 19:10
Хм, опг и Краррера в одной сборной...антагонизм однако
OLESOCC
OLESOCC ответил allemz
   472 / 677
вчера в 19:06
Вывод: Зенька - позор российского футбола.
Сам ты позор, знаток футбола!.
МКС
МКС
   28 / 677
вчера в 18:59
Чистяков красавец как обычно. О том что "Ромашка" не играет в футбол, до его просветленной головы дошло только к концу года.

Бомжей своих доброжелателей зачем то обидел. Да они твоими пасквилями о Спартаке зачитываются, да они портрет твой на стенку себе повесили, а ты их игроков в антисборную. Ээх..........

Ну а в армейском королевстве, все ли так хорошо? Где любимая Дзага дзага? Сколько еще мячиков будет вытаскивать ваш "Бог - нога" из ворот.
Вам походу от разгрома Реала крышу посносило?

Ну Рубин то же громил Барсу на "Камп -Ноу", и че? и где тот Рубин?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 677
вчера в 18:27
Без Педры список не полный. Гыгыгы
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   107 / 677
вчера в 18:14
Зинкины бревна и пенсионеры Спартака... Ну ОК
Jackson1987
Jackson1987
вчера в 17:25
Заболотного в футбол учили играть ?
Питермен
Питермен
   62 / 677
вчера в 17:25
Как можно включать игроков лидера чемпионата в антисборную? Где пупсики, ростовы и т.д.?
parallels
parallels ответил makkie
   5 / 677
вчера в 17:08
Питерские содержанки! хД Просто в голос :)
Рефери
Рефери ответил RomM84
   646 / 677
вчера в 17:02
больше мучился, чем играть Чем играл
спасибо, поправили
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   342 / 677
вчера в 16:56
Ребров обленился настолько, что даже штанги целует с ленцой. Сильно.
allemz
allemz
   42 / 677
вчера в 16:53
Вывод: Зенька - позор российского футбола.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   34 / 677
вчера в 16:34
Хорошая антисборная, мало только представителей СпаМа.))))))).
RomM84
RomM84
   525 / 677
вчера в 16:19
больше мучился, чем играть

Чем играл
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 677
вчера в 16:14
В этой сборной должны быть пупсики в полном составе. Гыгыгы
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