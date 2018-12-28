ОПГ «Ромашка» и содержанты «Зенита». Антисборная первой части РПЛ-2018/2019

вчера, 16:00

Не все футболисты одинаково полезны. «Соккер.ру» называет фамилии игроков, которые выступают ниже уровня ожиданий и тянут свои команды вниз уровнем демонстрируемого футбола.

Антисборная – это не подборка слабейших игроков лиги, ведь в таком случае можно было почти в полном составе засунуть сюда игроков «Енисея», команды с последнего места в РПЛ . Нет-нет, нас интересуют, в первую очередь, игроки, которые не отрабатывают потраченные на них деньги, занимают не свое место, выдохлись и не хотят в этом признаться, являются обузами для своих команд. Принцип «чем больше шкаф – тем громче падает» нам подходит, поэтому за антисборную сыграют известные, местами даже за пределами России, футболисты. И да, нам интересен только футбол и роль в команде, драки со стульями и грязные бракоразводные процессы не учтены при вынесении вердиктов.

Вратарь

Артем Ребров («Спартак»; Россия)

Артем Геннадьевич – хороший человек, занимается добрыми делами, но, кажется, с футболом решил завязать раньше окончания срока своего контракта со «Спартаком», а это нехорошо. После травмы Селихова опытный вратарь не помог команде, проиграв конкуренцию молодому Максименко, а когда оказался в воротах по решению нового тренера, видно было, что он уже дембель. Штанги целовал с ленцой, на выходах действовал нерасчетливо, реакции окончательно притупились. В матче с «Локомотивом» Ребров вследствие собственной ошибки пропустил и разбил голову. Самоотверженность и шрамы украсят голкипера, но если в 2017-м Артем завоевал с «красно-белыми» титул, то в 2018-м он вряд ли пригодился бы в основе любого клуба РПЛ , не говоря о «Спартаке» с его амбициями.

Защитники

Андрей Ещенко («Спартак»; Россия)

Возможно, банально берет свое возраст: Реброву, как и Ещенко, уже 34 года. Перейдя в «Спартак» два с половиной года назад, Андрей усилил команду, все отмечали цепкого защитника, положительно проявившего себя в чемпионском сезоне. На следующий год уже чаще ставили в пример не футбольные, а бойцовские качества Ещенко. Третий сезон – окончательное затухание и проигрыш конкуренции молодому Рассказову. К сожалению, в конце года Андрей еще и тяжелую травму получил, так что, скорее всего, последний матч за «Спартак» он уже сыграл. Здоровья!

Миха Мевля («Зенит»; Словения)

Защитникам «Ростова» нельзя в «Зенит», это должен намотать себе на ус Сверрир Ингасон, к которому проявляет интерес клуб из Санкт-Петербурга. Перед глазами у исландца примеры Новосельцева и Мевли, которые из крепких защитников превратились в бесполезные «тыквы» на берегах Невы. В начале сезона Миха провел несколько неплохих встреч, но потом присел на лавку, а когда выходил на поле, был категорически ужасен. Хотите убедиться? Пересмотрите матчи с тульским «Арсеналом» и «Славией» в Лиге Европы.

Чико Флорес («Рубин»; Испания)

Испанец так и не стал своим в Казани, и об этом прямым текстом говорит сам Бердыев:

Чико разочаровал, не влился в коллектив, не адаптировался. Он как-то всегда один, на критику реагирует остро, вечно себе на уме. И я до него пытался донести, и Цезарь – бесполезно.

На поле испанец тоже не был королем, это подтверждает статистика: в 8 матчах с Флоресом на поле «Рубин» пропустил 8 мячей и лишь однажды сыграл на ноль, в то время как в 9 играх без Чико казанцы 6 раз доставали мяч из своих ворот и выдали три клин-шита.

Дмитрий Комбаров («Спартак»; Россия)

Неужели в «Спартаке» задумались об укреплении годами проблемной позиции? Это я о трансфере бразильца Айртона, который должен, наконец, вытеснить Комбарова из состава. Плюс Дмитрия в том, что он редко травмируется и всегда готов играть. Минус – играет он плохо для команды, претендующей на высокие места. За спиной у Комбарова всегда гектары свободного пространства, он безграмотный позиционно, слаб в отборе, а с годами и объем беговой работы и ТТД стал снижаться. Пора к брату в Тулу, Дима. Пора-пора.

Полузащитники

Игорь Денисов («Локомотив»; Россия)

Денисов не молодеет, в чемпионском сезоне «Локомотива» он, кажется, активизировал все ресурсы своего 34-летнего организма, а сейчас расплачивается за это. И заставляет расплачиваться команду. Игоря словно подменили, раньше он успевал везде и был способен в одиночку закрыть опорную зону, теперь регулярно промахивается, позволяет атакам соперников накатывать на оборону «Локо».

Матиас Краневиттер («Зенит»; Аргентина)

В антисборной много опытных игроков 30+, они включены в число худших игроков первой половины сезона беззлобно: наиграли, заслужили, утратили мастерство, где-то это их беда, где-то – вина. Но вот этот 25-летний аргентинский мальчик – просто трус и саботажник. Краневиттер на поле – горе «Зенита», человек просто не хочет играть в России, жалуется на малое количество игровой практики.У Матиаса были шансы проявить себя, но Сергей Семак не захотел терпеть принцессу в опорной зоне.

Денис Глушаков («Спартак»; Россия)

Еще раз напомню, что плевать на все нефутбольные истории, Глушаков здесь только потому, что он плохо играл в футбол и был плохим капитаном «Спартака» на протяжении большей части осени. Ходил в ссылку в дубль, проваливал матчи, демонстрировал чудеса корявости при обращении с мячом. Один более-менее приличный матч за первую половину сезона, да и то в основном из-за гола в ворота «Локомотива» – слишком мало, чтобы играть в стартовом составе «Спартака». Денис занимает место хорошего футболиста на поле, но руководство москвичей и новый тренер пока не готовы это признать.

Клаудио Маркизио («Зенит»; Италия)

По данным итальянских СМИ , зарплата Маркизио в «Зените» составляет порядка 6-6.5 миллионов евро в год. Клаудио получает почти полтора миллиона рублей в день, и у него все хорошо. «Зенит» наверняка рассчитывал, что воспитанник «Ювентуса» и мастер с хорошей репутацией в Италии станет решающим аргументом команды в борьбе за «золото», но Маркизио пока по большей части бесполезен. Гол с пенальти «Ахмату» и гол «Анжи» в проигранном матче – это, конечно, грандиозные достижения, но затраты на итальянца пока и близко не соответствуют отдаче.

Нападающие

Антон Заболотный («Зенит»)

Суперджокер «Зенита» Заболотный 11 раз выходил на замену в матчах РПЛ и отметился нулем результативных действий. Антона еще и в сборную России вызывают, так тоже нужно уметь. Хватит же! Это какой-то филиал кривого зеркала. Заболотный – старательный форвард модели «столб», он может принести большую пользу командам с меньшими амбициями, где будет постоянно играть в основе и бороться-бороться-бороться за верховые мячи. В «Зените» Антон не на своем месте, его игра выглядит смешно и вульгарно.

Федор Смолов («Краснодар»/«Локомотив»)

Провальный год для Смолова, и переход в «Локомотив» не принес большого счастья. В первой части сезона дважды лучший снайпер РПЛ забил четыре мяча, три из которых – в проигранных матчах. Бывали у Федора такие дни, когда он ассистировал соперникам, промахивался с двух метров по воротам и не реализовывал пенальти. Интересно, поднимется ли Смолов или вернется к сумраку, в котором уже пребывал по ходу своей карьеры?

Тренер

Массимо Каррера («Спартак»; Италия)

Кто, если не он? Конечно, Массимо – хороший мужик, и поработать довелось ему не в самом простом клубе России, а точнее – в самом непростом. Однако давайте не будем одевать итальянца в сверкающие доспехи. Конкретно в этом сезоне «Спартак» при Каррере больше мучился, чем играл, футболисты не могли забить с игры. При Каррере же случились три подряд домашних поражения от «Ахмата», «Ростова» и «Арсенала». Качество игры упало ниже плинтуса, проблемы в коллективе «съели» Массимо, а сам он отправился в отставку.