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По заявкам трудящихся. «Динамо» (Тбилиси) Нодара Ахалкаци. Сезон-1978

вчера, 13:17

О том, как тбилисские динамовцы стали сильнейшим клубом страны, в рассказе «Соккер.ру».

В первый день января исполнилось бы 62 года замечательному нападающему Рамазу Шенгелии. А 2 января – 81-й день рождения у выдающегося советского и грузинского тренера Нодара Парсадановича Ахалкаци. Памяти тренера и футболиста посвящена эта статья.

Новый человек

Это первый, но, разумеется, не последний рассказ о команде Нодара Ахалкаци. И в качестве отправной точки выбран сезон-78, в котором «Динамо» из столицы Советской Грузии во второй и в последний раз выиграло чемпионат СССР. Год этот примечателен ещё и тем, что Нодар Ахалкаци начал смену поколений. Старое, довольно крепкое тбилисское «Динамо» постепенно сходило, и рождалась новая команда. Которой пусть не суждено будет выиграть золотые медали, но именно ей в мае 1981 года покорилась европейская вершина.

Популярность тбилисского «Динамо» распространялась за рамки Грузинской ССР. «Виной» тому и многочисленные грузинские диаспоры в других республиках, и бархатный баритон актёра Котэ Махарадзе, комментировавшего матчи тбилисцев. Но главное, что привлекало в «Динамо» – это игра. Тонкая, красивая, умная. Наслаждаться действиями Давида Кипиани можно было вне зависимости от клубных пристрастий. И было обидно, что этой замечательной команде никак не удавалось стать чемпионом СССР. Единственная победа была одержана в 1964 году. В Грузии и не только в Грузии выросло целое поколение болельщиков, мечтавших о чемпионстве динамовцев.

Тбилисцев тренировали как местные, так и приезжие специалисты, но наибольших успехов добивались именно последние. «Динамо» стало чемпионом под руководством Гавриила Качалина, а фундамент той победы заложил Михаил Якушин. Хорошую память оставил о себе Вячеслав Соловьёв. Михаил Иосифович Якушин руководил динамовцами вплоть до 1976 года, после чего на смену пришёл 38-летний (на тот момент) Нодар Ахалкаци. Любопытно, но по-грузински Ахалкаци означает «новый человек».

Сам Ахалкаци не был известным футболистом. Карьера Нодара Парсадановича протекала где-то во второй лиге. Интеллектуал, ценитель грузинской и русской поэзии долгое время воспринимался как спортивный функционер, но не тренер. Только в 1976-м в республиканском спорткомитете отважились доверить сильнейшую команду Грузии не имевшему опыта специалисту. Результат оказался превосходным. В 1976 году динамовцы впервые выиграли Кубок СССР. Этот успех был подкреплён двумя комплектами бронзовых наград – весеннего и осеннего чемпионата страны. В 1977-м тбилисцы обменяли две бронзы на серебро. Достойно выглядела команда и на международной арене. Например, в 1977 году команда Ахалкаци убрала с дороги миланский «Интер».

Племя младое, незнакомое

В 1978 году «Динамо» было готово для штурма новых высот. Тем более что в команду влилась целая плеяда талантливых игроков. Невысокий, но чрезвычайно подвижный Отар Габелия был готов прийти на смену вратарю Давиду Гогии. В обороне появились Тамаз Костава, Георгий Тавадзе, Давид Муджири и Тенгиз Сулаквелидзе, в средней линии Виталий Дараселия и Александр Чивадзе, но самым ярким из новичков был коренастый, прыгучий нападающий Рамаз Шенгелия. В своём дебютном сезоне-77 пришедший из кутаисского «Торпедо» Рамаз забил 5 мячей.

Основу же составляли либо ветераны, либо футболисты, проведшие в составе динамовского коллектива несколько лет. Ворота защищал Давид Гогия. Линию обороны составляли Шота Хинчагашвили, Нугзар Хизанишвили, Гоча Мачаидзе и один из самых рослых игроков высшей лиги (193 см) Пируз Кантеладзе. В середине поля ключевой фигурой был Манучар Мачаидзе.  Рядом с ним действовал опытнейший Вахтанг Коридзе. Ахалкаци продолжал доверять молодым Александру Чивадзе и Виталию Дараселии. Быстрый и очень техничный Владимир Гуцаев принадлежал к числу классических крайних нападающих. Лучший футболист СССР 1977 года Давид Кипиани играл ближе к линии атаки. Он нередко забивал сам, но чаще создавал моменты для Гуцаева, Шенгелии и Реваза Челебадзе. Рвались в основу и перечисленные выше игроки призыва Ахалкаци. Грамотный тренер, мастеровитый состав. Поэтому мечта многочисленных болельщиков о чемпионском титуле виделась вполне осуществимой.

Не дай себя догнать

Динамовцы начинали чемпионат матчем с вернувшимся в высшую лигу «Спартаком». Как ни старались москвичи, а всё же им пришлось покинуть поле побеждёнными. Шенгелия забил уже на 7-й минуте. Во втором тайме победу тбилисцев закрепил Давид Кипиани – 2:0.

След за «Спартаком» на стадион имени Ленина пожаловал чемпион страны киевское «Динамо». За встречей одноклубников наблюдали 75 тысяч зрителей. Всё решил розыгрыш штрафного хозяевами поля. Кипиани забросил мяч к дальней штанге, где расторопнее всех оказался Шенгелия. От больших неприятностей киевлян спас вратарь Виктор Юрковский. Стоит отметить, что у тбилисцев ворота защищал не Гогия, а Габелия.

Первый мяч в чемпионате Отар пропустил в третьем туре от московских одноклубников. Свой единственный гол в карьере забил один из самых жёстких защитников нашего футбола Сергей Никулин. В заключительной четверти встречи Шенгелия отличился в третьей игре подряд и спас южан от проигрыша. Но Рамаз никак не мог остановиться. В следующем туре его дубль в ворота «Черноморца» принёс «Динамо» победу. В пятом туре Шенгелия взял передышку, но отличился Кипиани, обеспечивший и победу над «Днепром», и первое место в таблице.

И тут оглушительные 0:3 от второго новичка высшей лиги «Пахтакора». Ахалкаци посчитал, что Габелия сыграл не лучшим образом, и уже в следующем матче впервые в сезоне место в воротах занял Гогия. Тбилисцы же сразу выдали встречу из трёх побед, после которых даже проигрыш в Москве автозаводцам не помешал остаться во главе таблицы.

Борьбу за Кубок «Динамо» завершило в четвертьфинале, не сумев одолеть весьма слабенький «Локомотив» – 0:1 и 2:2. Но те же «железнодорожники» были обыграны в чемпионате в меньшинстве благодарю дублю Челебадзе. Удалён был Пируз Кантеладзе, и эта красная карточка оказалась весьма судьбоносной. Нодар Ахалкаци решил передвинуть из полузащиты в центр обороны Александра Чивадзе. Так «Динамо», а затем и весь советский футбол получили отличного центрального защитника.  Разгромив «Зарю» 4:1, динамовцы выиграли первый круг.

У Тбилиси 23 очка. На два очка меньше у «Черноморца», на четыре – у «Шахтёра». Засидевшийся на старте Киев проигрывал минус 6. Но впереди оставалось 15 встреч второго круга при жёстком лимите 8 ничьих. У динамовцев числилось три мирных исхода.

Обыграны «Днепр» и «Черноморец». Упущена домашняя победа над московским «Динамо», - Александр Минаев спас гостей на 89-й минуте. В Киеве команда Валерия Лобановского взяла реванш за проигрыш в первом круге благодаря голу Владимира Онищенко. Забив мяч, киевляне грамотно засушили игру, сохранив победный счёт. Но тбилисцы остались первыми - +2 от «Шахтёра», +5 от ЦСКА и +7 от Киева. 

Прибавлявший с каждой игрой Виталий Дараселия забил победный мяч «Кайрату», а потом положил два «Пахтакору». Ещё раз отличился Шенгелия, и с ташкентцами «Динамо» в расчёте. Две тяжёлых ничьи в Донецке (1:1) и Баку (3:3) команда Ахалкаци обратила в свою пользу: ближайший из преследователей - донецкий клуб - в пяти очках. 

И вот поездка в Москву в гости к «Спартаку». Который заметно окреп по сравнению с весной. Обжился в воротах Ринат Дасаев. Регулярно забивал Георгий Ярцев, солидную игру показывали опытный Юрий Гаврилов и юный Вагиз Хидиятуллин.  Сначала Евгений Сидоров распечатал ворота Гогии, а во втором тайме Гаврилов увеличил преимущество «красно-белых». Свой гол Шенгелия забил, но от проигрыша тбилисцев не спас. А «Шахтёр» уже рядом, в двух очках. 

В Кубке УЕФА команда из Советской Грузии прошла итальянский «Наполи» 2:0 и 1:1. Но пропустив в Западном Берлине два безответных мяча от «Герты», тбилисцы отыграли лишь один и завершили европейскую кампанию.
И тут у «Динамо» открылось второе дыхание. Трижды капитулировал «Арарат», ворота которого защищал вернувшийся из США Аветис Овсепян. Гол Кипиани обеспечил два очка в Ворошиловграде (ныне Луганске).  Отрыв от «Шахтёра» вырос до 6 очков. И наконец, яркая победа над ЦСКА 4:1. Три тура до конца. Тбилисцев уже нельзя обогнать. Их могут только догнать киевские и московские одноклубники.

Ничья в Ленинграде позволяла бы «Динамо» стать чемпионом на берегах Невы. Но скромный середняк «Зенит» поставил лидеру подножку. Киев сократил отставание до четырёх очков. У Лобановского есть шанс добиться золотого матча, а уже в нём защитить титул. Но скучная игра тбилисцев в Москве с «Локомотивом» перечеркнула все надежды Валерия Васильевича. Тбилисское «Динамо» – чемпион!!!!

В Грузии были рады этому успеху. Не понравилось только, как их любимая команда взяла золото. Если в 1964 году были роскошные 4:1 с «Торпедо», то в этот раз всё случилось как-то серо для команды, проведшей яркий сезон. Встречей с «Торпедо» на стадионе имени Ленина «Динамо» заканчивало золотой для себя чемпионат. 60 тысяч пришло приветствовать новых чемпионов страны. Счёт - ничья 2:2 - уже не имел значения.

Рамаз Шенгелия хоть и уступил лавры лучшего бомбардира спартаковцу Георгию Ярцеву - 15 и 19 голов соответственно, был признан еженедельником «Футбол.Хоккей» лучшим футболистом страны.  Победив в опросе в 21 год, Рамаз повторил достижение киевлянина Олега Блохина, установленное в 1973 году. Журнал «Огонёк» в тот год не называл лауреата, но первым среди вратарей в списке 33 лучших был назван Давид Гогия. Вновь прекрасную прессу получили Давид Кипиани и Владимир Гуцаев. А ещё Нодар Ахалкаци здорово придумал с переводом Александра Чивадзе в оборону и зажёг звёздочку в лице Виталия Дараселии. Команда подобно змее сбрасывала с себя старую кожу, под которой уже блестела новая. Обновлённому «Динамо» предстояло совершить свой главный подвиг в 1981 году.

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
   46 / 683
сегодня в 11:36
Болельщиков тбилиского Динамо было много за пределами Грузии
Симпатичная была команда, не машина, конечно, как у Лобановского
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил mangoх12
   33 / 683
сегодня в 10:30
Здорово что вспомнили , все детство за эту команду болел. Вот бы видео еще красвых голов и техники от Гуцаева или Кипиани.
Видео будет в новых материалах про тбилисское Динамо. Из 78 года не нашёл ничего в хорошем качестве!
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил ГусХ
   33 / 683
сегодня в 10:29
За статью спасибо. Динамо Тбилиси тех лет был супер-клубом и показывал красивый футбол. Шенгелия был супер нападающим, Кипиани мозгом и главным технарем, Чивадзе - столпом обороны, Сулаквелидзе быстрым крайнем защитником. Габелия-прыгучий и надёжный вратарь. Жаль что Дараселия разбился в глупой автомобильной аварии в 24 года от роду-технарь был выдающийся и перспективный. С его гибелью, как мне кажется, начался закат Динамо Тбилиси. Финал Кубка Кубков 1981 помню как сейчас. Смотрела вся страна по черно-белым телевизорам. И победный гол Дараселия за несколько минут до окончания матча.
Спасибо!!! Про победу в Кубке кубков непременно будет! И не только.
ГусХ
ГусХ
   587 / 683
сегодня в 10:21
За статью спасибо. Динамо Тбилиси тех лет был супер-клубом и показывал красивый футбол. Шенгелия был супер нападающим, Кипиани мозгом и главным технарем, Чивадзе - столпом обороны, Сулаквелидзе быстрым крайнем защитником. Габелия-прыгучий и надёжный вратарь. Жаль что Дараселия разбился в глупой автомобильной аварии в 24 года от роду-технарь был выдающийся и перспективный.
С его гибелью, как мне кажется, начался закат Динамо Тбилиси.
Финал Кубка Кубков 1981 помню как сейчас. Смотрела вся страна по черно-белым телевизорам. И победный гол Дараселия за несколько минут до окончания матча.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Napoleon Bonapart
   141 / 683
сегодня в 08:12
+1000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Помню эту блистательную команду и каждого игрока, отдельно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Такое, забыть- НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Украшение всего советского и европейского футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такими воспоминаниями и жить! А не 1/8 финала ЧМ и ЗМС деревянных игроков.
mangoх12
mangoх12
   18 / 683
вчера в 23:58
Здорово что вспомнили , все детство за эту команду болел. Вот бы видео еще красвых голов и техники от Гуцаева или Кипиани.
nick86
nick86
   255 / 683
вчера в 23:15
Сейчас, в основном, только ради этой рубрики и захожу сюда на сайт. Спасибо за статьи!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Олег Лыткин
   171 / 683
вчера в 22:39
https://www.youtube.com/watch?v=8eo0BQUK6vI Увы пока только это
Спасибо!!!
И за этот ролик, тоже, спасибо!!! Вырезки из газет тех лет у меня есть, всё, как в этом ролике, но всё-равно, спасибо!!!
Я понимаю ,видео того финала наверно уже не существует, жаль.... Я как-то в инете, видел подборку роликов финалов с 1968-1979, а вот 1977 не было. Ну ничего, хорошо, что газеты сохранил!!!
Ещё раз, спасибо!!!
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Napoleon Bonapart
   33 / 683
вчера в 22:25
Спасибо, заранее благодарен!!! С Новым Годом Вас, и всех посетителей Соккера!
Спасибо! И Вас тоже. Про Динамо (М) одна статья здесь есть - про сезон-86
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   33 / 683
вчера в 22:24
Увы пока только это
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Олег Лыткин
   171 / 683
вчера в 22:22
Спасибо, я поищу этотматч. Хотя шансов мало. Про московское Динамо тоже будет!
Спасибо, заранее благодарен!!!
С Новым Годом Вас, и всех посетителей Соккера!
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил Napoleon Bonapart
   33 / 683
вчера в 22:14
Гол Минаева, до сих пор перед глазами!!! С лёту, в дальнюю девятку!!! Миша Гершкович сбросил, головой, Саня пробил!!!!! Спасибо за статью, Уважаемый!!! А скажите пожалуйста, где можно было бы посмотреть, хотябы кусочек финала кубка СССР Динамо Москва-Торпедо, 1977 года? Я болельщик ДИНАМО, с почти пятидесятилетним стажем и помню тот финал, и гол Казачёнка, но так хотелось бы освежить память!!!
Спасибо, я поищу этотматч. Хотя шансов мало. Про московское Динамо тоже будет!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Олег Лыткин
   171 / 683
вчера в 22:01
На следующей неделе
Гол Минаева, до сих пор перед глазами!!! С лёту, в дальнюю девятку!!! Миша Гершкович сбросил, головой, Саня пробил!!!!!
Спасибо за статью, Уважаемый!!!
А скажите пожалуйста, где можно было бы посмотреть, хотябы кусочек финала кубка СССР Динамо Москва-Торпедо, 1977 года? Я болельщик ДИНАМО, с почти пятидесятилетним стажем и помню тот финал, и гол Казачёнка, но так хотелось бы освежить память!!!
Gahi
Gahi
   158 / 683
вчера в 21:58
Эта была великолепная команда которая будет второй в СССР кто выиграет кубок кубков Европы в 1981г. Вечная память тем, кто ушел в мир иной, и здоровья тем, кто жив.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил самуил кац 1
   171 / 683
вчера в 21:03
Вечная память великим грузинам советского футбола - Ахалкаци, Шенгелия, Кипиани, Дараселия и всем тем, кого уже нет с нами ! Помним вас и любим !
+1000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помню эту блистательную команду и каждого игрока, отдельно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Такое, забыть- НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Украшение всего советского и европейского футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
авито
авито ответил Олег Лыткин
   108 / 683
вчера в 15:51
На следующей неделе
спасибо
Олег Лыткин
Олег Лыткин ответил авито
   33 / 683
вчера в 15:49
по письмам молодёжи расскажите о Ноттингем Форест конца 70 ых
На следующей неделе
авито
авито
   108 / 683
вчера в 15:43
по письмам молодёжи расскажите о Ноттингем Форест конца 70 ых
самуил кац 1
самуил кац 1
   141 / 683
вчера в 14:55
Вечная память великим грузинам советского футбола - Ахалкаци, Шенгелия, Кипиани, Дараселия и всем тем, кого уже нет с нами ! Помним вас и любим !
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