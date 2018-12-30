Кислотные диджеи. «Боруссия» Оттмара Хитцфельда. Сезон-1994/95

вчера, 09:20

«Соккер.ру» о том, как клуб из Дортмунда впервые выиграл Бундеслигу.

Сегодня дортмундская «Боруссия» - единоличный лидер Бундеслиги, популярнейший клуб, имеющий на своём счету победы как у себя в стране, так и в европейских кубках. Но каких-то лет тридцать назад ситуация была иной. Все три чемпионских титула «чёрно-золотых» приходились на добундеслиговский период. Максимумом в нынешнем формате было второе место, которое дортмундцы занимали в сезонах 1965/66, 1975/76 и 1991/92. Немудрено, что вплоть до начала 90-х само имя «Боруссия» ассоциировалось в первую очередь с более успешным в те времена клубом из Мёнхенгладбаха.

Операция «репатриация»

В 1992 году «Боруссия» была очень близка к заветному чемпионству, но на финише её обошёл «Штутгарт» - бывший клуб нового тренера дортмундцев Оттмара Хитцфельда. Будучи уроженцем Германии Оттмар проводил большую часть жизни в соседней Швейцарии, поэтому на родине считался швейцарским немцем. Недолгий период выступления в Бундеслиге пришёлся как раз на «Штутгарт», где за три сезона он забил 34 мяча. Довольно неплохой результат. Своё тренерское мастерство Хитцфельд также оттачивал в Швейцарии, - в «Аарау», потом в «Грассхоппере», откуда и был приглашён в Дортмунд.

То, что он сильный тренер, Оттмар доказал уже в первом сезоне. В двух следующих сезонах «чёрно-золотые» приходили на финиш четвёртыми, но при этом добирались до финала Кубка УЕФА в 1993-м, где уступили «Ювентусу». Серьёзная работа шла и по укреплению рядов. В Дортмунд удалось завлечь главную звезду «Штутгарта» Маттиаса Заммера, вернулись из Италии Штеффен Ройтер («Ювентус»), Карл-Хайнц Ридле («Лацио»). Летом 1994-го из «Юве» пришли ещё два футболиста – диспетчер сборной Германии Андреас Мёллер и центральный защитник Жулио Сезар. Состав «Боруссии» обрёл следующие очертания. В воротах Штефан Клос. Не самый габаритный, но очень подвижный голкипер с превосходной реакцией. Опытный Вольфганг Де Бир при Хитцфельде присел на скамейку. Справа в обороне Штефан Ройтер, слева Бодо Шмидт. Центр составляли Маттиас Заммер, переквалифицировавшийся в защитника, и Жулио Сезар. В запасе Гюнтер Кутовски и Мартин Крее. В опорной зоне Штеффен Фройнд. Рядом с ним Кнут Райнхардт. Михаэль Цорк был задействован и в обороне, и в атаке, а Андреас Мёллер, освобождённый от черновой работы, действовал ближе к нападению. Рене Третчок и Ларс Риккен не всегда попадали в стартовый состав, но были готовы усилить атаку, особенно на флангах. Основную пару нападающих составляли Карл-Хайнц Ридле и Стефан Шапюиза, который был любимцем не только тренера, но и всего «Вестфалленштадион». Говорили, что швейцарец оказался причастен к приходу Хитцфельда. А именно сказал руководству, что в Швейцарии имеется отличный специалист. Чемпиона Европы-1992 датчанина Флемминга Поульсена замучила травма колена. Регулярно попадал в запас, реже выходил на поле 18-летний ганец Ибрагим Танко.

Как несложно заметить, состав «Боруссии» не мог похвастать длинной скамейкой. Однако команда была сыгранной и дисциплинированной, а главное - хотела стать чемпионом Германии. Ибо пауза в 31 год выглядела чересчур затянувшейся.

Модная одежда

Популярности «Боруссии» добавила новая форма. Традиционный жёлтый цвет был заменён ядовито жёлто-зелёным. Или кислотным, как его называли в те годы. Футболки выглядели необычно, а реплики формы даже светились в темноте. Что было очень красиво. Представьте целые сектора светлячков. «Кислотная форма» хорошо продавалась. Нередко модные диджеи надевали на себя светящиеся майки с логотипом «Боруссии». Всё это способствовало росту интереса к клубу. Саму же команду за яркую игру и вызывающую форму тоже порой называли «кислотными диджеями».

Фаворитом чемпионата-1994/95 считалась «Бавария». Летом чемпионов возглавил знаменитый итальянец Джованни Трапаттони. Претендентом номер два казался «Вердер» Отто Рехагеля. И только вслед за ними у букмекеров котировались обе «Боруссии», а также «Байер» и «Кайзерслаутерн».

Шуба с баварского плеча

Дортмундцы стартовали крупной победой над «Мюнхен-1860», отгрузив «львам» четыре гола. Затем был разбит в гостях «Кёльн» - Бодо Ильгнеру пришлось шесть раз вытаскивать мяч из сетки. Три раза после ударов Мёллера. С «Кайзерслаутерном» команда Хитцфельда обошлась гуманнее – всего 2:1. Но последовавшие 1:4 во Франкфурте показали, что триумфального шествия ждать не стоит. Битва за титул будут отчаянной.

Первый круг «Боруссия» прошла отлично. Быстро вернула себе лидерство, обыграла всех конкурентов и просто принципиальных соперников. «Штутгарт» - 5:0, «Шальке» - 3:2, «Баварию» - 1:0, «Вердер» - 2:0, «Гамбург» - 4:0. С «Байером» и одноклубниками из Мёнхенгладбаха были расписаны боевые ничьи 2:2 и 3:3. Вылет из Кубка Германии (3:6) от «Кайзерслаутерна» не сильно огорчил. Тем более что всё хорошо складывалось в Кубке УЕФА . Но об этом позже.

Первый круг был уверенно выигран – отрыв от «Вердера» +4, от гладбахской «Боруссии» +5, а от «Баварии» и все +6. Но впереди оставалась вторая половина дистанции. Тем более что во втором круге «чёрно-золотым» предстояло посетить и Бремен, и Мюнхен (дважды).

Зимняя пауза в Бундеслиге составила полтора месяца. Турнир возобновился в феврале. И уже в третьем после перерыва (а всего 20-м туре) последовала осечка – проигрыш в гостях «Кайзерслаутерну», которой не преминул воспользоваться «Вердер». Ничья с «Айнтрахтом», и бременцы уже рядом, осталось +1 от былых +4. Оглушительные домашние 0:3 от «Байера». «Вердер» тоже проиграл, смены лидера не последовало. Но «Боруссия» явно не в порядке. После ничьей в Штутгарте два лидера сравнялись по очкам, но «кислотные диджеи» выше «бременских музыкантов» благодаря лучшей разнице мячей.

Шесть туров до финиша. «Боруссия» впереди на очко, но это очень мало, даже при двух очках за победу. И вот он 29-й тур, очная ставка. «Вердер» был явно сильнее. Андреас Херцог и дважды Марио Баслер заставляли «чёрно-золотых» начинать с центра поля. Лишь в добавленное время «речники» снисходительно дали Мёллеру реализовать пенальти – 3:1. «Боруссия» больше не лидер. А финиш уже близко.

Ничья с забравшимся на третье место «Фрайбургом», и отставание выросло до двух очков. «Шальке» неожиданно пришёл на помощь недругам, обыграв бременцев 4:2. Но в матче двух «Боруссий» снова мир – 1:1. Поэтому догнать лидера не удалось, получилось только приблизиться.

До конца чемпионата один тур. У «Вердера» 48 очков и гостевая игра с «Баварией». «Боруссия» с 47 очками ждала в гости «Гамбург». Мёллер на девятой минуте реализовал пенальти, а на 28-й минуте Риккен закрепил успех. Свои два очка команда Хитцфельда никому не отдаст. Но что там в Мюнхене, где провалившая чемпионат «Бавария» принимала «Вердер». У «речников» не мог сыграть основной вратарь Оливер Рек.

Баварцы могли спокойно уступить в этой встрече. Но они оказались профессионалами. Кристиан Циге со штрафного пробил Ганса-Петера Гунделаха. Однако затем последовал пенальти в ворота Оливера Кана. Марио Баслер точен. Помог дортмундцам форвард «Баварии» Александр Циклер, забивший два мяча. Победа с результатом 3:1 принесла Серебряную салатницу дортмундской «Боруссии». В четвёртый раз в истории и в первый в формате Бундеслиги.

В Кубке УЕФА «Боруссия» двигалась весьма уверенно, по-хозяйски, словно строила планы на трофей. Обыграть шотландский «Мазервелл» не составило труда 2:0 и 1:0. Братиславский «Слован» тоже не вызвал затруднений. Непросто пришлось с «Депортиво». После проигрыша в Испании 0:1, «чёрно-золотые» взяли реванш с тем счётом. Но гол Цорка означал, что соперникам придётся провести на поле «Вестфалленштадион» ещё полчаса. На 102-й минуте Альфредо сделал счёт равным. Казалось, что теперь европейская гастроль «кислотных диджеев» подошла к концу. Но Ридле и Риккен забили по мячу. Победа 3:1 вывела «Боруссию» в четвертьфинал навстречу «Лацио».

В Риме Штеффен Фройд поразил свои ворота, подарив итальянскому клубу победу 1:0. Этот дефицит был восполнен Стефаном Шапюиза в начале ответной встречи. Но гол швейцарца оставался единственным вплоть до конца второго тайма. И когда команды были мысленно готовы задержаться на поле ещё на 30 минут, Ридле забил такой нужный гол -2:0. «Боруссия» в полуфинале, а там «Ювентус». Как и в финале двулетней давности. Хороший повод рассчитаться.

Но взять реванш не получилось. В Турине «Боруссия» вела 1:0 и 2:1 после голов Ройтера и Мёллера. Всё испортил Юрген Колер, поразивший ворота, как оказалось, своей будущей команды. Тем не менее 2:2 – более чем хороший результат для гостевой игры. Но в Дортмунде «Юве» был сильнее 2:1. Он и вышел в финал. А у «Боруссии» вырос дополнительный зуб на «старую синьору».

«Боруссия» взяла реванш, причём в финале Лиге чемпионов. Но это, равно как и вторая кряду победа в Бундеслиге, тема для другого рассказа о дортмундском клубе.