Загнанных лошадей пристреливают. «Барселона» Удо Латтека. Сезон 1981/82

вчера, 08:19

«Соккер.ру» рассказывает об одном из самых интересных периодов в жизни каталонского суперклуба.

В 1978 году президентом «Барселоны» был избран Хосеп Луис Нуньес. Начиналась новая эра, продлившаяся 22 года. Новый президент начал свою деятельность с расставания с двумя легендами – тренером Ринусом Михелсом и лидером команды Йоханом Кройфом. И это решение вызвало неоднозначную, скорее, негативную реакцию. Ведь без двух голландцев «Барселона» несколько сдала свои позиции в испанском футболе.

Похищение форварда

Нельзя назвать первые годы правления Нуньеса безрыбьем. В 1979 году был завоёван Кубок Кубков, а в 1981 «Барса» взяла Кубок страны. Но результаты в чемпионате не радовали. В 1978/79 «блауграна» пришла на финиш пятой, а в 1979/80 - четвёртой. Каталонцы даже не пытались бороться с «Реалом» за титул. В 1980/81 «Барселона» обозначила борьбу за чемпионство. Но 1 февраля, сразу после матча с «Эркулесом», был похищен сильнейший нападающий «сине-гранатовых» Кини.

Злоумышленники назначили выкуп - 5 миллионов песет. Целый месяц вся Испания следила за судьбой футболиста. Все выпуски новостей начинались с сообщений о поисках Кини. Его освободили через 24 дня. Изувеченного и заросшего Кини встречали 124 тысячи болельщиков. Футболист просил не наказывать строго своих обидчиков. Он вскоре вернулся на поле, продолжил забивать, как будто и не было почти месяца неволи, и выиграл Пичичи - приз лучшему бомбардиру. А вот его клуб не оправился от стресса. До похищения Кини «Барса» шла второй, уступая лидеру - мадридскому «Атлетико» – всего два очка и опережая, как оказалось, будущего чемпиона «Реал Сосьедад» на четыре. В итоговой таблице каталонцы расположились на шестом месте, отстав от «Сосьедада» на четыре очка. Компенсацией стала победа в Королевском кубке. В финале был обыгран бывший клуб Кини «Спортинг» со счётом 3:1, а недавний узник забил два мяча в ворота родной команды.

За три года «Барселоной» руководили три тренера - Жоаким Рифе, Ладислао Кубала и Элленио Эррера, причём знаменитый аргентинец занимал свой пост дважды, подменяя по ходу сезона отставленных коллег. Но европейский трофей «блауграна» взяла под руководством не самого знаменитого Рифе. Нуньес посчитал, что заслуженным ветеранам тренерского цеха Кубале и Эррере пора на пенсию и пригласил из Западной Германии находящегося в расцвете лет Удо Латтека. Причём договорённость с немцем была достигнута в январе 1981, когда «Барса» претендовала на титул, а план похищения Кини ещё не был утверждён злоумышленниками.

Наследник из Германии

Удо Латтек был весьма заурядным футболистом, так не и сумевшим стать профессионалом. Но из него получился отличный тренер. На чемпионате мира 1966 года, где Манншафт дошла до финала, Латтек был правой рукой Гельмута Шёна и связующим звеном между тренером и игроками. Неслучайно через несколько лет Франц Беккенбауэр, заручившись поддержкой одноклубников, ходатайствовал перед руководством «Баварии» назначить Латтека. Удо выиграл с баварцами три чемпионских титула и Кубок чемпионов, потом перекинулся в неприятельский лагерь, а именно в гладбахскую «Боруссию». Латтек дважды приводил «жеребцов» к победе в Бундеслиге. Кубок чемпионов взять не получилось, в финале «Боруссия» уступила «Ливерпулю», зато удалось привезти в ФРГ Кубок УЕФА . Поработав с одной «Боруссией», Удо взялся за другую. Навёл там порядок, но не более того. Период работы в Дортмунде совпал с трагедией в семье тренера, трагически погиб сын Латтека Дирк.

Удо хотел сменить обстановку, поэтому принял предложение «Барселоны». Он как следует подготовился к переезду. Специально брал уроки испанского и к началу работы в «Барсе» мог обходиться без переводчика.

От предшественников немцу достался боеспособный коллектив, усиленный в межсезонье несколькими футболистами. На правый фланг обороны приобрели Херардо («Лас-Пальмас»). Середину поля должен был усилить Виктор Муньос из «Сарагосы». Опытный Энрике Моран из «Бетиса» стал напарником Кини в нападении. Из «Эспаньола» перешёл вратарь Франсиско Уррутикоэчеа. Уррути, как чаще называли баска, предстояло стать напарником своего земляка и почти однофамильца Педро Артолы Уррутии. Впрочем, Педро везде проходил под отцовской фамилией, и путаницы не возникало. И наконец, возможно, самый загадочный игрок «Барселоны» всех времён –нападающий Клео. Блондин из олимпийской сборной Бразилии появлялся в составе «Барсы» исключительно на календарях и постерах, активно раскупаемых болельщицами «сине-гранатовых». На поле он так и не появился. Вакансии легионеров были заняты – немцем Берндом Шустером и датчанином Алланом Симонсеном. И жертвовать кем-либо из них ради таинственного Клео никто не собирался. У аргентинца Рафаэля Сувирии был испанский паспорт, и под лимит он не попадал.

Белокурый Ангел и его окружение

На кого мог опереться Удо Латтек? Два сильных вратаря баска – 33-летний Артола и 29-летний Уррути. Справа в обороне Антонио Ольмо или Херардо. Слева - Маноло Тораль. Пару центральных защитников составляли Хосе Рамон Алесанко и Пепито Рамос. Последний был переведен в центр обороны после травмы легенды «Барсы» Мигели по прозвищу Тарзан. В ближайший резерв входили уже упомянутый Сувирия и Пеп Мораталья.

Ключевой фигурой в центре поля считался 21-летний немец Бернд Шустер, он же Белокурый Ангел. Молодой футболист успел выиграть чемпионат Европы и дважды попасть в тройку лучших футболистов старого света по версии France Football. Оба раза «Золотой мяч» доставался соотечественнику Бернда, нападающему «Баварии» Карлу-Хайнцу Румменигге. Белокурый Ангел отличался далеко не ангельским характером, ссорился с главным тренером сборной ФРГ Юппом Дервалем и собирался навсегда покинуть Манншафт. Удерживала только перспектива сыграть на чемпионате мира. Куда, впрочем, Бернд не попал. Почему не попал, узнаете позже.

Также в средней линии действовали капитан команды Тенте Санчес, новичок Виктор Муньос, Хесус или просто Чус Ландабуру, Эстебан Виго и Хуан Хосе Эстелла. Роль последних двух заметно возросла после травмы Шустера. Аллан Симонсен, лучший футболист Европы 1977 года, действовал ближе к атаке. Латтек хорошо знал невысокого датчанина по работе в «Боруссии» и знал, как лучше его использовать – справа или в центре в зависимости от ситуации. Впереди железобетонным было место Кини. Рядом с ним располагался либо Моран, либо любимец «Камп Ноу» Франсиско Карраско по прозвищу Лобо (Волк). Карраско играл обычно на левом фланге атак, Моран же составлял с Кини пару центральных нападающих.

Как видим, наследство Латтеку досталось отменное. Оставалось им воспользоваться. Летом «Барса» приняла участие в нескольких коммерческих турнирах. Сыграла со многими соперниками, в том числе и с киевским «Динамо» в Ла-Корунье. Чемпион СССР одержал победу со счётом 2:1. Но Латтек спокойно отнёсся к этой неудаче. До старта сезона оставалось больше месяца.

Танго втроём

Первый официальный матч под руководством германского специалиста пришёлся на 1/16 финал Кубка Кубков. Болгарская «Тракия» была разгромлена на «Камп Ноу» с результатом 4:1. В стартовом туре чемпионата было отправлено четыре безответных мяча в ворота «Кадиса». В обеих встречах забивали одни и те же - Симонсен, Кини и Шустер. Только в первой игре дубль сделал датчанин, а во второй – немец. На Канарских островах «Барса» неожиданно оступилась, проиграв «Лас-Пальмасу». Ответная встреча с болгарами превратилась в формальность, и её можно было проиграть. Зато потом «блауграна» выдала серию из четырёх побед, после чего отправилась в Сан-Себастьян в гости к чемпиону и лидеру. Ничья 1:1 устроила обе команды.



В Кубке Кубков «Барселона» заставила поволноваться, проиграв первый матч чехословацкой «Дукле» 0:1. Но в домашнем матче Моран, Санчес и Алесанко к перерыву забили три мяча, а во втором тайме Шустер добавил четвёртый. Пропуск в еврокубковую весну был оформлен, можно было сосредоточиться на делах домашних.

А они складывались неплохо. Уже в первом круге выделилась тройка лидеров – чемпион «Реал Сосьедад», возглавляемый Айтором Ормаэчеа, мадридский «Реал» Вуядина Бошкова и «Барселона». Попытавшаяся примкнуть к беглецам «Сарагоса» не выдержала темпа. «Барса» и два «Реала» набирали очки, сменяя друг друга во главе таблицы.

Несчастье произошло в 15 туре, когда «Барса» играла в Бильбао. В середине первого тайма защитник «Атлетика» Андони Гойкоэчеа грубо сыграл с Шустером, после чего Бернд покинул поле на носилках. Сезон для Белокурого Ангела был закончен, а вопрос о возвращении в сборную ФРГ потерял актуальность. После такой потери результат матча был вторичен – ничья 1:1. В следующем туре «Барса» лихо разобралась с «Реалом» 3:1. Гол Алесанко и два Кини. Свой выигрыш и досрочную победу в первом круге футболисты посвятили сломанному Бернду. Но проигрыш «Бетису» в следующем туре (негостеприимной была для барселонцев Севилья в том сезоне) «съел» наметившийся было отрыв. Всего одно очко отделяло «сине-гранатовых» от двух «Реалов».

«Реал Сосьедад» посетил Барселону в середине февраля и пропустил два безответных мяча. Симонсен и Алесанко по разу заставили вратаря сборной Испании Луиса Арконаду вытащить мяч из сетки. После гостевой победы над «Атлетико» отрыв каталонцев достиг четырёх очков. А через пару туров – уже пяти.

Как «Реал» «Реалу» помогал

Возобновился розыгрыш Кубка Кубков. В первом четвертьфинальном матче, проходившим в Лейпциге, «Барселона» отгрузила местному «Локомотиву» три штуки – Кини, Моран и Симонсен. Исход противостояния был предрешён. Но потом вдруг в игре каталонцев что-то сломалось. Первый тревожный звонок прозвучал в ответке с клубом из ГДР , в которой «блауграна» уступила 1:2. Но эта неприятность осталась незамеченной. Проиграли, да и ладно. Всё равно же в полуфинал вышли. Не выглядел трагедией и разгром, учиненный «Барсе» в Валенсии. Запас прочности позволял команде Латтека уверенно чувствовать себя на вершине. Отрыв +4, а до конца пять туров. И хотя команда была загнана борьбой на двух фронтах, в штабе полагали, что сил хватит. Но в следующем туре «сине-гранатовые» проиграли в барселонском дерби «Эспаньолу» – 1:3. «„Барса“ напоминает автомобиль с проколотыми шинами», – писали испанские газеты. В следующем туре полоса неудач продолжилась. На этот раз барселонцы были биты «Осасуной» – 2:3.

«Реал Сосьедад» был совсем рядом. Всего на расстоянии очка. А это означало, что смена лидера могла произойти уже в следующем туре, в котором «Барселона» принимала «Атлетик».

Но перед встречей с басками «сине-гранатовые» посетили Лондон, где в полуфинале Кубка Кубков едва не обыграли «Тоттенхэм». Однако гол нечасто забивавшего Антонио Ольмо победным не стал, Грэм Робертс всё испортил. Не до конца, ибо ничья 1:1 сделала испанский клуб фаворитом в этой паре.

Удо Латтек поменял вратаря. Артоло присел на скамейку. Уррути хорошо сыграл в Лондоне, и в матче с «Атлетиком» место в воротах занял тоже он. «Барса» довольно резво начала встречу, но размочить Андони Субисаррету (тогда ещё никто не знал, что ему суждено стать легендой «сине-гранатовых») получилось только в середине первого тайма. Отличился Карраско. Но Ольмо, один из героев битвы в Лондоне, свёл все усилия на нет, поразив собственные ворота. В начале второго тайма Мануэль Сарабия вывел гостей вперёд, и перед барселонцами замаячила перспектива четвёртого проигрыша подряд. Избежать его помог футболист, которого в Барселоне ненавидели, – сломавший Шустера Гойкоэчеа. «Мясник из Бильбао» мало того что привёз пенальти в свои ворота, он ещё и вторую жёлтую карточку заработал. Кини реализовал 11-метровый, но извлечь большую выгоду из численного преимущества «сине-гранатовые» не смогли – 2:2.

Заглянем в таблицу, сложившуюся за два тура до финиша.

Таблица Примеры за 2 тура до финиша И В Н П МЯЧИ О 1. «Барселона» 32 19 6 7 72:35 44 2. «Реал Сосьедад» 32 19 6 7 56:32 44 3. «Реал» (Мадрид) 32 17 8 7 52:32 42

В 33-м туре «Барсе» предстояло сыграть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». У «сливочных» по ходу сезона сменился тренер. Вуядин Бошков уступил место своему предшественнику Луису Моловни. «Сосьедад» отправлялся в соседнюю Памплону на свидание с «Осасуной». И мадридцы помогли одноклубникам, переиграв «Барселону» со счётом 3:1.

На гол защитника «Королевского клуба» Рафаэля Гарсии Кортеса барселонцы ответили точным ударом Кини. Но Ули Штилике передал привет своему бывшему тренеру Латтеку, реализовав пенальти. За 8 минут до финального свистка Исидро в третий раз огорчил Уррути. «Сосьедад» тем временем сгонял нулевую ничью с «Осасуной» и вырвался вперёд. Всего на очко. Судьба титула решалась в последнем туре. Но «Барселоне» ещё предстояло сыграть ответный матч с «Тоттенхэмом». И они его выиграли благодаря единственному голу Аллана Симонсена, во второй раз за три года выйдя в финал Кубка Кубков. Вторым финалистом оказался бельгийский «Стандард» Раймона Гутался, заставивший сложить полномочия тбилисских динамовцев. Решающий матч должен был пройти в Барселоне, что облегчало задачу каталонцам.

Оставался ещё один тур чемпионата. У «Барселоны» по-прежнему был шанс вырвать титул из рук команды из Страны басков. «Реал Сосьедад» заканчивал сезон дерби с «Атлетиком», в котором могло произойти всё. «Барселоне» нужно было непременно выиграть дома у «Бетиса». Но она не выиграла. Не хватило и быстрого дубля Кини, «Бетис» отыграл два гола. Ничья 2:2. «Реал Сосьедад» выиграл свой матч (2:1) и стал чемпионом во второй год подряд.

«Барселона» довольствовалась вторым местом. Поднялась на три позиции. Но как же горько и обидно было выпускать чемпионскую корону, уже примерив её. Ужасный финиш - 2 ничьи и 4 поражения можно было объяснить усталостью и потерей Шустера.

Утешением стал Кубок Кубков, добытый в игре со «Стандардом». Симонсен и Кини ответили на быстрый гол Ги Вандермиссена, и принесли своей команде победу со счётом 2:1. Невысокий Симонсен переиграл в воздухе долговязого вратаря бельгийцев Мишеля Прюдомма, а Кини вколотил мяч в сетку после розыгрыша штрафного. Конечно, европейский трофей – вещь хорошая. Но в том сезоне «Барсе» хотелось иного трофея. Что касается Королевского кубка, то поход за ним «сине-гранатовые» завершили аж в одной восьмой, уступив дорогу «Атлетико».

Президент Нуньес тем временем готовил трансфер, который обещал стать бомбой. «У нас будет космическая команда», – говорил президент «Барсы». О том, что это за трансферная бомба, как она взорвалась и кого задело её осколками, узнаем уже в другой раз.