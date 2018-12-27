Ленинградское золото. «Зенит» Павла Садырина. Сезон-1984

вчера, 11:45

«Соккер.ру» расскажет о том, как клуб из города на Неве впервые стал чемпионом своей страны.

Мы уже рассказывали, как «Зенит» завоевал свои первые медали в 1980 году. Всего три сезона нужно было ленинградцам, чтобы обменять бронзу на золото. Но эти три года вместили в себя многое.

В 1981 году «Зенит» провалился по всем статьям, - чуть не вылетел из высшей лиги и потерпел неудачу в Кубке УЕФА . Но Юрий Морозов сумел навести порядок. В 1982 году ленинградцы снова предстали задорной и зубастой командой, которая сумела добиться завидного прогресса - подняться с пятнадцатого места на седьмое. Сразу после этого сезона Юрий Андреевич уехал в Киев тренировать «Динамо», а место старшего тренера занял Павел Садырин.

Парни с берегов Невы

Воспитанник пермского футбола Садырин отыграл в «Зените» десять лет, закончил Высшую школу тренеров, после чего вернулся в Ленинград и вошёл в тренерский штаб «Зенита». На протяжении нескольких лет Павел Фёдорович был правой рукой Морозова. После отъезда Юрия Андреевича в Ленинграде не стали искать нового тренера, а доверили должность старшего тренера человеку, который хорошо знал команду. Обеспечивалась преемственность власти и поддерживалась ставка на собственных воспитанников. Иногородних в составе «Зенита» было четверо - Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов, Сергей Приходько и Вячеслав Мельников, но ни у кого не поворачивался язык назвать их чужаками.

Молодёжь, введённая Морозовым в бронзовом сезоне, - Юрий Желудков, Юрий Герасимов, Валерий Брошин, Борис Чухлов, Алексей Степанов, Владимир Долгополов - список далеко не полон, набралась опыта и превратилась в опытных, мастеровитых футболистов. Садырин вернул из Риги воспитанника ленинградского футбола полузащитника Аркадия Афанасьева.

Перед сезоном-1984 изменения в составе были минимальными. Закончил играть многолетний лидер «Зенита» нападающий Владимир Казачёнок. Замучило больное колено. Из ленинградского «Динамо» пришёл защитник Николай Воробьёв. Остальные были хорошо знакомы не только жителям города на Неве. Вратарь - Михаил Бирюков. Защитники - Анатолий Давыдов, Алексей Степанов, Сергей Кузнецов, Владимир Долгополов. Игроки средней линии - Николай Ларионов, Аркадий Афанасьев, Валерий Брошин, Дмитрий Баранник, Вячеслав Мельников, Сергей Веденеев, Юрий Желудков. А также роскошная линия атаки - Владимир Клементьев, Сергей Дмитриев, Юрий Герасимов и Борис Чухлов. Несколько менее известными были вратарь Сергей Приходько, защитники Валерий Золин, Геннадий Тимофеев, полузащитник Александр Захариков и нападающий Игорь Комаров. Но ещё на предсезонке получил травму колена и надолго выбыл из строя Ларионов, который был игроком двух сборных - первой и олимпийской, а потом, перед началом чемпионата, и Герасимов.

Кубок, выскользнувший из рук

«Зенит» начинал сезон в Фергане кубковым матчем с рижской «Даугавой». И выиграл 3:0. Дубль сделал Герасимов, ещё один гол забил Дмитриев. Единственный матч кубковой кампании 1984 года, в котором «сине-бело-голубые» уложились в 90 минут. Через неделю «Зенит» принимал в 1/8 финала «Арарат». 25 тысяч, пришедших в СКК, провели на трибунах 120 минут, а потом еще смотрели серию пенальти. Основное время - 1:1. В дополнительные полчаса ленинградцы пропустили, отыгрались, вышли вперёд и уже готовились к поздравлениям. Но на 120-й минуте Хорен Оганесян поразил ворота Бирюкова - 3:3, а затем пенальти. Зенитовцы пробили лучше - 4:3, поэтому вышли в четвертьфинал.

Матч с «Торпедо» проходил в Сочи. На этот раз много мячей не было забито. Ни в основное, ни в дополнительное время забитых голов увидеть не довелось. Пенальти тоже били долго, выполнили по 9 ударов. Казалось, что придётся бить вратарям - Вячеславу Чанову и Михаилу Бирюкову. Но страж ворот «сине-бело-голубых» отбил 10-й торпедовский удар в исполнении Александра Полукарова. Сергей Кузнецов пробил точно и вывел ленинградцев в полуфинал.

«Зенит» начинал чемпионат матчами в Донецке и Харькове. Оба раза сыграл вничью 1:1, оба раза отыгрывался. В игре с «Шахтёром» Бирюков отразил пенальти при счёте 0:1, чем спас команду от верного проигрыша. Чемпион страны «Днепр» был обыгран в СКК - 2:0. Но тут же последовала домашняя встреча с «Торпедо», которая завершилась поражением. Одержаны прекрасные победы над «Черноморцем» в Одессе (3:1), киевским «Динамо» дома (2:0), а потом два поражения в Ростове и Вильнюсе.

На старте сезона «Зенит» не был похож на будущего чемпиона. Впрочем, как минское «Динамо» в 1982 году или «Днепр» годом раньше. К тому же команда Павла Садырина сосредоточилась на розыгрыше Кубка, которым ленинградцы не владели с 1944 года - целых сорок лет. Ожидалось, что в полуфинале сыграют «Зенит» и «Спартак». Но «красно-белые» проиграли в Воронеже местному «Факелу» 0:2, поэтому были вынуждены отказаться от планов выиграть Кубок. А вместо «Спартака» в Ленинград приехал лидер первой лиги, который собрал на стадионе имени Кирова аудиторию в 75 тысяч зрителей.

Матч с «Факелом» оказался очень непростым. В основное время ничья 0:0. В начале дополнительного времени защитник воронежцев Андрей Шашкин срезал мяч в свои ворота, подарив тем самым зенитовцам билет в финал. Во второй паре московское Динамо» разгромило в Минске одноклубников со счетом 4:0. Таким образом, их осталось двое - «Зенит» и столичное «Динамо».

За неделю до финала команды встретились в Москве. Соперники играли осторожно, и матч завершился с тем же счётом, что и начался. В финале 90 минут также прошли без забитых мячей. Всё решилось в дополнительные полчаса. Сначала Валерий Газзаев послал мяч в ворота после передачи Александра Бородюка, а затем уже Бородюк забил, использовав пас Газзаева. «Динамо» в шестой раз завладело Кубком, а «Зениту» не осталось ничего другого, как сосредоточиться на борьбе в чемпионате. (Видео)

Ленинградцы тогда занимали третье место, набрав в 14 турах 17 очков. У шедшего первым «Днепра» было 20, а у «Спартака» - 19. Со «Спартаком» зенитовцам и предстояло сыграть первую после проигрыша в финале Кубка встречу.

«Зенит» Юрия Морозова был непростым соперником для «красно-белых». С 1980 по 1982 год «Спартак» не смог ни разу выиграть у ленинградского клуба – пять ничьих и проигрыш. Но после прихода Павла Садырина питерцы проиграли оба матча чемпионата – 0:3 в Москве, а также 0:1 в городе на Неве. «Спартак» был самым сильным раздражителем «Зенита». Поэтому успех в игре с принципиальным соперником мог скрасить неудачу в Кубке. Но спартаковцы снова победили. В первом тайме Александр Бубнов со штрафного забил первый мяч, а после перерыва Юрий Гаврилов воспользовался ошибкой Бирюкова. «Спартак» победил 2:0 и вышел в лидеры.

Этот проигрыш разозлил ленинградцев, отброшенных на пятое место. «Пахтакор» и тбилисское «Динамо» были обыграны на «Кировском» 3:0 и 1:0, и это позволило вернуться на третье место. Первый круг «Зенит» также закрывал встречей в городе на Неве. В гости пожаловал «Арарат».

Лето красное и золотая осень

Этот матч стал одним из самых результативных в истории чемпионата СССР . Соперники забили 10 мячей, 6 из которых пришлись на долю «Зенита». Владимир Клементьев оформил хет-трик, а Юрий Желудков – дубль. Ещё один мяч в ворота Александра Подшивалова отправил Борис Чухлов. После трёх побед подряд «Зенит» отправился в Закавказье.

В Баку пришлось тяжело. А кому там бывало легко? Из всех закавказских команд «Нефтчи» был самым безжалостным к гостям. Ленинградцы дважды отыгрывались и довольствовались ничьей 2:2. Вовремя поправился Герасимов, забивший второй мяч.

Встреча в Тбилиси вошла в золотой фонд зенитовских побед. К 80-й минуте динамовцы вели 2:0. Но Дмитриев (дважды) и Клементьев в течение трёх минут перевернули сценарий на 180 градусов. Воспользовавшись неудачами «Спартака» ленинградцы вышли на первое место. (Видео)

Победа над московским «Динамо», обеспеченная голом Сергея Дмитриева, стала реваншем за кубковый финал. А следующим в очереди стоял матч со «Спартаком» в «Лужниках». Именно эта встреча могла предопределить будущего чемпиона. У «Зенита» на момент встречи было 28 очков, у «Спартака» 26 и встреча в запасе.

В середине первого тайма Веденеев вывел Клементьева один на один с Ринатом Дасаевым. Нападающий «Зенита» был точен. И тут завёлся «Спартак», один удар по воротам Бирюкова следовал за другим, но Михаил играл безошибочно. Однако Сергею Шавло всё же удалось подобрать ключ к его воротам. «Красно-белые» продолжили натиск. Сергей Родионов вышел один на один с Бирюковым и был сбит вратарём. Но Михаил тут же оправдался, отбив удар Гаврилова с 11-метровой отметки. Выяснение отношений продолжилось после перерыва.

На 63-й минуте в ворота «Спартака» был назначен штрафной. Расстояние метров тридцать. Дасаев выстроил мощную стенку. Но Юрий Желудков обводящим ударом положил мяч в сетку – 1:2. «Спартак» снова идёт вперёд, Евгений Сидоров восстановил равновесие, За 15 минут до конца гости остались в меньшинстве, - на вторую жёлтую карточку нарвался Клементьев. Казалось, что «Спартак» должен дожать ленинградцев. Но снова штрафной, опять к мячу подошёл Желудков. Разбег, удар, и стенка бесполезна, и Дасаев бессилен. «Зенит» выиграл со счетом 3:2, а его будущий титул уже не выглядел утопией. «Зенит» укрепился на первом месте, а «Днепр» и «Спартак» остались в роли догоняющих. Но впереди оставалось 12 туров. (Видео)

Ташкент, где «Пахтакор» частенько обижал ленинградцев, покорён - 4:1. Но два проигрыша с одинаковым счётом 0:1 - «Черноморцу» на «Кировском» и динамовцам в Киеве, поставили лидерство «Зенита» под сомнение. «Днепр» со «Спартаком» тоже притормозили, но на второе место поднялось «Торпедо». Преимущество всего +1. Ростовчане обыграны 2:1. Наконец вернулся в строй капитан Николай Ларионов. Два ничейных результата - в Минске и «Жальгирисом» дома. ЦСКА , которым руководил Юрий Андреевич Морозов, разбито благодаря трём голам в первом тайме. Армейцы той осенью были беспомощны и курсировали в первую лигу. Отрыв от «Днепра» и «Торпедо» +3, а от «Спартака» +4, но у «красно-белых» на матч меньше. «Спартак» и «Зенит» встретились той осенью ещё раз в четвертьфинале Кубка. Кубок СССР перевели на систему «осень - весна». Встреча опять проходила в «Лужниках», но «Зенит» выиграл более чем убедительно 3:0 - отметились Брошин, Чухлов и Клементьев.

Сразу после игры со «Спартаком» предстоял матч с «Торпедо» на «Восточной». Зенитовцы выцарапали очки в тяжелейшей битве благодаря позднему голу Бориса Чухлова. До финиша три тура. У «Зенита» 41 очко, по 38 у «Днепра» и Минска, по 37 у «Спартака» и «Торпедо». У спартаковцев по-прежнему игра в запасе. Финиш обещал быть горячим.

В 32-м туре «Днепр» принимал «Зенит» на «Метеоре». Гол Вячеслава Мельникова означал для хозяев сложение чемпионских полномочий. Но оставался «Спартак», который отставал на 4 очка. «Шахтёр» дал бой в СКК, но был вынужден капитулировать после гола Ларионова. Теперь «Спартак» мог только догнать и рассчитывать на четвёртую за год встречу. Перенесенный матч в Ростове «красно-былые» должны были провести в конце чемпионата. Если бы «Зенит» проиграл дома «Металлисту», то перспектива золотого матча выглядела бы реальной.

Но «Зенит» не проиграл, он разгромил крепкую харьковскую команду. На второй минуте Брошин перевёл мяч с левого фланга на правый точно на ход Ларионову. Капитан не промахнулся. Через 20 минут Мельников вывел Дмитриева один на один с Юрием Сивухой, и Сергей был точен - 2:0.

Потом Желудков забил после паса Клементьева - 3:0. Юрий Тарасов один мяч отыграл, но это уже имело значение только для статистики. Во втором тайме Дмитриев ещё раз заставил Сивуху вытащить мяч из сетки - 4:1. Всё. «Зенит» - чемпион! Сбылась давняя мечта ленинградцев. (Видео)

«Я доволен всеми, все зенитовцы очень много вложили сил в победу. Но особо хочу отметить игру в воротах М. Бирюкова, в обороне - В. Долгополова, А. Давыдова, А. Степанова, в средней линии - В. Брошина, С. Веденеева, В. Мельникова, в линии атаки - Ю. Желудкова, В. Клементьева. Также следует отметить быстро вошедшего в строй после травмы капитана команды Н. Ларионова», - сказал после игры тренер-триумфатор Павел Садырин газете «Ленинградская правда».

Михаил Бирюков был признан лучшим вратарём страны, после он дебютировал в сборной СССР . Кроме того Михаил занял второе место в опросе еженедельника «Футбол. Хоккей». Футболистом года стал полузащитник «Днепра» Геннадий Литовченко.