Сомелье Эме Жаке и его «Бордо». Урожай 1983/84

вчера, 10:16

«Соккер.ру» - о первом большом успехе великого французского тренера.

В бытность футболистом Эме Жаке был неплохим полузащитником «Сент-Этьена», в составе которого он пять раз становился чемпионом Франции. Но стоило Эме завершить выступления, как его пути-дорожки с «зелёными» разошлись. Тренерскую биографию Жаке начал на другом берегу Роны - в «Лионе» - куда более скромном, чем «Сент-Этьен».

Становой хребет сборной Франции

И начал её будущий триумфатор чемпионата мира-1998 весьма скромно. В двух из четырёх сезонов ведомый Жаке «Лион» боролся за выживание и с трудом выжил. Ещё два раза «ткачи» финишировали на 6 и 7 местах. Возможно, поэтому продлевать с ним контракт не стали. Но без работы Эме не остался, и в 1980 году он принял дела в «Бордо».

На новом месте всё пошло куда лучше. В первом же сезоне под командованием нового тренера «жирондинцы» заняли третье место вслед за «Сент-Этьеном» и «Нантом». Потом были четвёртое и второе места. Сразу шесть футболистов «Бордо» выступали в составе сборной Франции на чемпионате мира-1982 – защитник Мариус Трезор, полузащитники Ален Жиресс, Рене Жирар, Жан Тигана, Бернар Лякомб и Жерар Соле. Из Испании они вернулись с бронзовыми медалями, которые вручали за четвёртое место. Не будет преувеличением сказать, что Жаке за короткий срок сделал свой коллектив базовой командой сборной Франции.

К 1983 году Соле в «Бордо» уже не было. Нападающий, забивший единственный мяч англичанам на мундиале, ушёл в «Тулузу». Зато появились защитник Патрик Баттистон («Сент-Этьен»), которого чуть не изувечил немецкий вратарь Харальд Шумахер, и будущий чемпион Европы полузащитник Тьерри Тюссо («Нант»). Также пришли два нападающих: Бернар Зенье («Нанси») и Хассан Ханини («Таво»). Самой большой потерей стал уход вратаря Драгана Пантелича. Купить нового голкипера «жирондинцы» не смогли, и пришлось возвращать с лавки Кристиана Делаше, выигрывавшего титул с «Марселем» в 1971 году.

Возможно, Делаше был слабым звеном в команде. Зато какой роскошный подбор защитников Патрик Баттистон, Мариус Трезор, Гернот Рор, Раймон Доменек, Леонар Спешт, Жан-Кристоф Тувенель. В средней линии трудились и творили Рене Жирар, Жан Тигана, Ален Жиресс, Тьерри Тюссо, чемпион Европы в составе сборной ФРГ Каспар Меммеринг и Антуан Мартинез. Последий при рождении носил имя Антонио Мартинес, но, как и другой сын испанских мигрантов Луи Фернандес, этот полузащитник считался французом. Основную пару нападающих составляли Бернар Лякомб и Дитер Мюллер. Первый прославился, как автор самого быстрого гола чемпионата мира-1978. Второй занимает достойное место в списке знаменитых немецких Мюллеров. Не Герд, конечно, но видной персоной в Бундеслиге Дитер, бесспорно, являлся. Прилично играл за «Кёльн» и сборную ФРГ , выигрывал серебро Евро-76. В распоряжении Жаке были также ещё три небесталанных нападающих Мишель Одран, Бернар Зенье и Хассан Ханини. 20-летний Брюно Липпини мог сыграть и в атаке, и в средней линии.

Амбиции президента

На тот момент «Бордо» лишь однажды становился чемпионом Франции. В 1950 году. За тридцать с лишним лет за «жирондинцами» закрепилась репутация крепкой, но крайне невезучей команды. Менялись тренеры и игроки. Но команда топталась на месте. В 1977-м президентом стал амбициозный Клод Без, пообещавший болельщикам, что «Бордо» непременно станет чемпионом. Он не жалел ни денег, ни времени. Сменил трёх тренеров. Безу нравилось, как работает Жаке, но чемпионство оставалось пока вне зоны доступа. И сезон 83/84 должен был стать определяющим в судьбе тренера. «Уволят – пойду в сомелье», - пошутил Эме летом 1983-го.

Марафон и фотофиниш

«Бордо» начинал чемпионат домашним матчем с «Ренном» и порадовал своих болельщиков крупной победой 4:1. Не стали тянуть с первыми голами за новый клуб Тюссо и Ханини. Но уже через неделю последовал ушат холодной воды в виде 1:3 от «Сошо». В течение нескольких туров обозначилась тройка лидеров - «Монако», «Бордо» и «Осер», которым и тогда руководил Ги Ру. Жирондинцы держались вторыми-третьими. Причём результативность могла только радовать. Особенно хорош был миниатюрный Ален Жиресс. После серии из пяти побед «Бордо» вырвался в лидеры. Правда, «жирондинцы» быстро свернули европейскую кампанию, уступив уже в 1/32 финала лейпцигскому «Локомотиву» 2:3 и 0:4.

«Бордо» утратил первую позицию в 16-м туре, не устояв дома перед «Монако» 0:2. В следующей встрече команда Жаке проиграла в Париже. Шансы выиграть первый круг заметно снизились. Однако «Осер» был красиво разбит на «Парк Лескюр» 4:1, и снова двоевластие. А затем отличная победа на Корсике над «Бастией» 3:1. «Монако», в свою очередь, поскользнулся у себя в игре с «Тулузой». Так первый круг остался за «Бордо».

Красивый разгром «Сошо» 3:0, и вот уже отрыв в +3 от преследователей. А потом и +4. Мечты о чемпионстве уже не выглядели заоблачными.1983 год завершён на первом месте. «Монако» в шести очках, это прилично при двух очках за победу. Но пара осечек в январе - шесть очков гандикапа превратились в три. Стали заметны проблемы в атаке. Куда-то исчезла былая результативность. Каждый гол давался с трудом.

К середине марта отрыв сократился до одного очка. Наконец-то вышла из спячки атака. Грозный ещё недавно «Сент-Этьен» разгромлен 7:0. Мюллер трижды отличился. Полные оптимизма «жирондинцы» отправились в Монако. Но монегаски были в тот вечер сильнее (1:2). Так сменился лидер.

Тренер Люсьен Мюллер, немало поработавший в Испании, в том числе и с «Барселоной», намеревался провести «Монако» к победе в чемпионате. Тем более до финиша оставалось немного. Всего четыре тура. Но перевес в одно очко означал одно – в последних турах будет жара. Так оно и вышло. «Монако» и «Бордо» дружно победили в 35 и 36 турах. Но в 37-м монегаски споткнулись в Тулузе. Имея большое преимущество, команда Мюллера не смогла им воспользоваться. Более того, «Тулуза» забила на 85-й минуте. Манюэль Аморос сумел восстановить баланс, но ничья 1:1 в планы Люсьена Мюллера не входила. «Бордо» же вырвал победу у «Бастии» благодаря голу Раймона Доменека. Который на посту тренера сборной едва не повторил достижение Жаке.

Перед заключительным туром у «Бордо» и «Монако» по 52 очка. При равенстве очков учитывалась разница мячей. У «жирондинцев» 70:33, 55:29 - у монегасков. Несложно догадаться, на чьей стороне перевес. «Монако» разгромил «Нант» 3:0 и надеялся, что покидающий элиту «Ренн» зацепит хотя бы ничью в домашней встрече. Какое там. Бернар Лякомб в первом тайме и Дитер Мюллер во втором оформили долгожданное чемпионство «Бордо»

Эме Жаке не пришлось идти в сомелье. Но сомелье в области футбола он, безусловно, стал. Он ещё выиграл с «Бордо» два титула и два Кубка, а потом вернул сборной Франции статус ведущей в мире. В 1998 году французы под руководством Жаке впервые стали чемпионами мира. Но всех этих побед могло не быть, если б не та победа «Бордо» весной 1984-го.