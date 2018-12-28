Скудетто ценою в жизнь. «Лацио» Томмазо Маэстрелли. Сезон-1973/74

вчера, 11:20

О том, как бывший капитан «Ромы» сделал чемпионом другой римский клуб, в рассказе «Соккер.ру».

16 декабря в Риме в возрасте 72 лет умер бывший вратарь «Лацио» Феличе Пуличи. Ушёл ещё один из той великой команды, выигравшей скудетто в 1974. Шесть лет назад мир покинул мир Длинный Джон – лидер «орлов» Джорджо Киналья. Его главный враг в чемпионском составе Лучано Ре Чеккони погиб нелепо, даже по-дурацки в январе 1977. В 1990 разбился на машине Марио Фрусталуппи. А первым сошедшим с дистанции оказался творец той великой победы тренер Томмазо Маэстрелли.

Тотальный футбол в Вечном городе

В бытность футболистом Томмазо Маэстрелли был добротным полузащитником и обладал заметными лидерскими качествами. А именно умел мирить и умел настраивать. За это пизанец был избран капитаном «Бари», а после перехода в «Рому» получил повязку и в столичном клубе. Однако капитанство Томмазо оказалось не слишком удачным, «Рома» в первый и единственный раз покинула Серию А. После трёх лет в Риме Маэстрелли вернулся в «Бари», где провёл еще несколько сезонов, прежде чем стать тренером.

Он работал с «Бари», «Реджиной», «Фоджей». В бытность тренером «Фоджи» Томмазо посмотрел, как играет «Аякс» Ринуса Михелса, и влюбился в тотальный футбол. Вот бы в Италии сделать нечто подобное. Попытка сделать «Аякс» из «Фоджи» обернулась неудачей. Команда не удержалась в Серии А. Вместе с «Фоджей» покинул элиту и «Лацио».

Если за «Рому» болели в центре Вечного города, то болельщики «Лацио» жили на окраинах итальянской столицы. Большая часть Италии недолюбливала «орлов», - не могли им простить симпатий со стороны Бенито Муссолини. Уже больше четверти века минуло с тех пор, как дуче со своей любовницей Кларой Петтаччи был повешен, сменилось не одно поколение игроков, а на «Лацио» лежало какое-то бремя вины. Нужно было растопить этот лёд, совершить нечто такое незаурядное. Но сперва требовалось вернуться в Серию А. Именно для этого был приглашён новый тренер Томмазо Маэстрелли, получивший и добротную команду, и полную свободу действий.

Конечно, его приняли настороженно. Бывший капитан «Ромы» и вдруг в «Лацио». Но отчуждение прошло очень быстро. Томмазо оказался очень обаятельным человеком и замечательным тренером. А ещё прекрасным семьянином. Тиффози обожали и нового тренера, и его сыновей, которых любящий папочка нередко брал на тренировки. Массимо и Маурицио и сами постигали футбольную науку. Массимо мечтал стать вратарём, а Маурицио делал всё, чтобы забить брату.

«Англичане» против «десантуры»

А теперь о том «Лацио», что стал апеннинским «Аяксом». Ворота бессменно защищал уже упоминавшийся Феличе Пуличи. Вратарь, кумирами которого были бразилец Жилмар и Джорджо Гецци по прозвищу Камикадзе, не мог не играть эффектно и рискованно. Свободного центрального защитника играл Джузеппе Уилсон. Согласитесь, носитель не самой итальянской фамилии. Так оно и было. Отец – британский солдат, мама родом с юга Италии. И жизнь Джузеппе распределялась между двумя странами. Он мог стать юристом по имени Джозеф, но предпочёл быть футболистом Джузеппе. Лучший друг лидера Джорджо Кинальи, с которым они могли переброситься фразами на английском. В том составе именно Уилсону была доверена капитанская повязка.

Справа в обороне играл Серджо Петрелли, лучший в команде по части обращения с огнестрельным оружием. Центральный защитник Джанкарло Одди дополнял великолепную четвёрку защитников, которая активно поддерживала атаку. Сначала их активность удивляла, и даже раздражала итальянскую публику. Но потом такая необычная манера, внедрённая Маэстрелли, пришлась по душе не только болельщикам римского клуба.

За опорную зону отвечал Марио Фрусталуппи. Чуть выше располагались Лучано Ре Чеккони и Франко Нанни. Ре Чеккони, обладавший ангельской внешностью (задолго до Бернда Шустера получил прозвище Белокурый Ангел) и дьявольским характером. В своём первом сезоне он получил 6 (!) красных карточек. Это в начале 70-х, когда удаление было случаем вопиющим. Прежде чем стать профессиональным футболистом Лучано отслужил в десантных войсках, где и познакомился с Мартини. Ре Чеккони был футболистом очень выносливым, работоспособным и неуступчивым. Выигрывал почти все единоборства, разгонял атаки. Мог и сам забить. Терпеть не мог Киналью, Большой Джон отвечал взаимностью. Но на поле их антагонизм не проявлялся.

Правого нападающего играл Ренцо Гарласкелли, левого – 19-летний (в ту пору) Винценцо Д'Амико, вытеснивший из состава младшего брата Алессандро Маццолы Феруччо. И наконец главная звезда – Джорджо Киналья, он же Длинный Джон. Рослый, плечистый футболист, способный продырявить любую оборону. Помимо высокого роста и умения крепко стоять на ногах Киналья был весьма техничен и подвижен. Сочетание всех этих достоинств делало Длинного Джона одним из сильнейших нападающих Италии.

А ведь он мог стать регбистом и не итальянским. Киналья вырос в Уэльсе в семье иммигранта из Италии и был подданным Её Величества. Регби в тех краях был всегда популярнее футбола, но отец сказал, что регби не для итальянцев. Джорджо играл в юношеской команде «Суонси» и мыл посуду в отцовском кафе. В 19 лет Длинный Джон вернулся на родину. Поиграл за пару-тройку маленьких команд, а потом оказался в «Лацио». Приход Маэстрелли Джорджо принял в штыки. Но тренер первым стал искать подход к строптивцу и сумел с ним подружиться. После беседы с тренером Киналья добровольно передал капитанскую повязку своему другу Уилсоону.

Коллектив был ещё тот. У всех футболистов имелось огнестрельное оружие. И не факт, что они умели обращаться с пистолетами. Видя, что разоружить бойцов не получится, Маэстрелли дал поручение Серджо Петрелли обучить парней стрелять и чистить стволы. Чтобы нечаянно не натворили бед. А они могли.

Единого коллектива не существовало. Команда была разбита на две враждебные группировки. Одну возглавляли «англичане» Уилсон и Киналья. К ним примкнули Пуличи, Одди и Петрелли. Вторая компания крутилась вокруг десантников Мартини и Ре Чеккони - Фрусталупи, Гарласкелли и Нанни. Они даже переодевались в разных комнатах, а на тренировках были готовы убить друг друга. Маэстрелли стоило немало усилий, чтобы перевести горячую войну двух кланов в тихое противостояние. Помогали примирению и сыновья тренера, которых одинаково любили и «англичане», и «десантники».

Но на поле они были сплочённой командой, готовой постоять за товарищей. И в экстремальных ситуациях тоже. Например, в Кубке УЕФА , когда «Лацио» играл с настоящими англичанами - «Ипсвичем». Первый матч в Англии «орлы» проиграли вчистую - 0:4. Но в Риме итальянцы едва не отыгрались. Голландский судья Леонард ван дер Крофт выдумал пенальти в ворота римлян, а потом не засчитал два гола Кинальи (к трём имевшимся). «Лацио» выиграл 4:2 и выбыл из розыгрыша. Судье пришлось покидать «Стадио Олимпико» в карете скорой помощи. Англичане же чересчур бурно радовались выходу в следующую стадию, чем взбесили итальянцев. И обе враждебные группировки пошли мочить соперника. Игроки «Ипсвича» забаррикадировались в раздевалке, да разве от них закроешься. После этого побоища УЕФА дисквалифицировал «Лацио» на год. Кто ж знал, что римляне лишили себя возможности побороться за Кубок чемпионов.

Красивая сказка с недобрым концом

Томмазо Маэстрелли за год вернул «бьянкочелести» в Серию А, где они сразу заняли третье место. Сезон 1973/74 римляне начали с двух побед, затем последовал спад. Но после победы над «Ромой» в 8 туре «Лацио» шёл третьим вслед за «Наполи» и «Ювентусом». В 9 туре «небесно-голубые» нанесли поражение неаполитанцам, обошли их и сравнялись с «Юве». По итогам 10 тура «орлы» уже первые. Затем был обыгран «Милан». Может быть, результативность была не столь впечатляюща, как у «Аякса». Но «Лацио» был не похож на другие команды Серии А. Играли быстро, постоянно менялись местами, запутывали соперников. А главное, что такая игра не только хорошо смотрелась, но и давала результат. Вот и первый круг позади, а команда Маэстрелли первая. «Юве» отстал на три очка. Как и «Фиорентина» с «Интером».

Стоило туринцам воспользоваться осечкой римлян и приблизиться к ним, как последовала очная встреча. «Какая же каналья этот Киналья», - сетовал после проигрыша вратарь «Юве» Дино Дзофф. В 23 туре «Лацио» снова обыграл «Рому» с тем же счётом 2:1. Потерявший очко в игре с земляками из «Торино» чемпион «Ювентус» уже отставал на все четыре. Мечта о чемпионстве, воспринимавшаяся как блажь, становилась всё более и более реальной. Даже результативная ничья (3:3) с «Наполи» не могла пошатнуть позиции «бьянкоселести».

В 28 туре «Торино» невольно помог землякам, обыграв римлян. Отрыв сократился до +3. У «Юве» появился шанс защитить чемпионский титул, если «Лацио» проиграл бы дома «Фодже» и в Болонье.

80 тысяч собрались на «Стадио Олимпико» посмотреть на историческое событие. Еще тысяч 300 остались за воротами стадиона, им не хватило билетов. «Фоджа», шедшая на вылет из Серии А, оказала отчаянное сопротивление. Даже огрызалась. Пару раз римлян спас Пуличи. Но на 60 минуте Ренцо Гарласкелли был сбит в чужой штрафной. Джорджо Киналья реализовал главный пенальти в своей жизни. «Лацио» недосягаем!

«Я не великий тренер. Просто мне посчастливилось работать с великими игроками», - заявил после игры Томмазо Маэстрелли. Выглядел он неважно. Видимо устал, а сходить к врачам было некогда. Тренер откладывал и откладывал визиты к доктору. Тем более что в новом сезоне «Лацио» вёл с «Юве» борьбу за скудетто. От участия в Кубке чемпионов римляне были отстранены.

Маэстрелли пошёл к врачу, когда ему стало совсем невмоготу от сильных болей в правом боку. Да и лицо несколько пожелтело. Обследование выявило у тренера рак печени четвёртой стадии. Операция была бессмысленна. Если бы Томмазо обратился за помощью годом раньше, то шанс спастись был бы. А так - поезд ушёл. Получилось, что тренер заплатил за первое в истории «Лацио» чемпионство своей жизнью.

Томмазо лёг в больницу. Без него «орлы» заняли только четвёртое место. А в следующем сезоне и вовсе посыпались. Как только Маэстрелли стало чуть лучше, он поспешил к своим ребятам. Но болезнь взяла своё. 2 декабря 1976 года тренера не стало.

Прошло чуть больше месяца, и новое горе. Ре Чеккони с другом решили разыграть приятеля ювелира. Изобразили налёт на лавку, ранее дважды подвергавшуюся ограблениям. Ювелир же выстрели в «злоумышленников» не из игрушечного, а настоящего пистолета. Пуля попала прямо в сердце «Белокурому Ангелу». Лучано Ре Чеккони было всего 29 лет.