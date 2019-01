Символическая сборная и золотая Эпоха к 100-летию Лидс Юнайтед

вчера, 00:56

В этот раз я подобрал две символические сборные «Лидс Юнайтед» и расскажу в крации о их трех лучших тренерах "Золотой Эпохи. До своего появления в октябре 1919 года «Павлины» были представлены в лиге, как «Лидс Сити», назовем его их прародителем, который с 1904 года по 1919 год выступал в чемпионате, но прекратил свое существование из-за финансовых нарушений. Клуб никогда не играл в первом дивизионе, проведя все время во второй лиге. Вскоре болельщики решили, что им нужно вернуть городу клуб и на месте прежнего будет восоздан нынешний, который получит название «Лидс Юнайтед». За свою историю клуб был жестким, но всегда входил в 10-ку самых поддерживаемых и любимых клубов Англии, домашний стадион «Элланд Роуд». За 100-летнию историю в клубе поиграло много футболистов, но я решил создать версии 11 лучших, и воздать должное этому клубу, рассказав о лучших на мой взгляд футболистах и собрав их в единную команду.

Символический чемпионский состав.

Вратарь.

Гэри Спрэйк (1962-1973) - вратарь стал известен во время своей карьеры, как основной вратарь «Лидса» команды эпохи Дона Реви, став доминирующей силой во внутреннем чемпионате, поднявшись вместе с клубом из второго дивизиона. Сам вратарь отлично стоял в воротах клуба, по этому практически 10 лет считался номером один, но иногда был склонен к некоторым ляпам. Он был особенно известен своей способностью выходить из ворот, когда игроки соперников шли на него, перехватывая навесы и различные прострелы, что позволяла клубу постоянно находиться в группе лидеров, и бороться за самые высокие места и трофеи, как в Англии, так и в еврокубках. В Лидсе Спрэйк сыграл 504 матча, сохранив в более чем 200 матчах свои ворота на ноль.

Запасной: Джон Лукич (1978-1983/1990-1996)

Защитники.

Виллис Эдвардс (1925-1943) - английский футболист, перешел в клуб из «Честерфилда» по середине сезона 1924/1925. Эдвардс играл за клуб с «Элланд Роуд» в течение 18 лет, по началу они балансировали между вторым и первом дивизионом, пока с 1932 года они не закрепились в элите. Он отыграет более 444 матча во всех турнирах. Эдвардс продолжал выступать в Лидсе и в годы войны, но оставался верен клубу и после военные годы. Закончив свою карьеру игрока, он стал помощником тогдашнего тренера Билли Хэмпсона, при котором еще выступал в качестве футболиста, но затем наставника уволили, а сам Эдвардс встал во главе клуба. Его время на тренерском мостике было относительно недолгим, клуб постигла неудача, они вернулись во второй дивизион, и ему пришлось покинуть их. Но остался в системе клуба, став выполнять роль разведчика, для нахождения более молодых, и талантливых игроков. В 1958 ему пришлось выполнять временно обязанности тренера, однако все связи с клубом он завершил в 1960 году, в общей сложности отдав им 35 лет жизни.

Запасной: Пол Рини (1962-1978)

Джек Чарльтон (1952 -1973) - всю свою карьеру провел лишь в одном клубе, по праву считается легендой «павлинов» и сборной Англии, став с ними в 1966 году чемпионами мира. Также он происходит из футбольной семьи, его дяди Мильберны среди них Джекки играл за «Ньюкасл» став лучшим бомбардиром клуба, пока его рекорд не побил Ширер. В МЮ играл его младший брат Бобби Чарльтон. В самом клубе он сыграл большую роль в том, когда помог клубу подняться из второго дивизиона до вершин первого, а также поиграл и в европейских кубках. Его лучшие годы смело пришлись на эпоху Дона Реви и его «грязного Лидса», такое название клуб получил из-за силовой игры и тактических хитростей. По мимо того, что он был классным защитником он часто был нацелен на ворота забив 95 голов.

Запасной: Пол Медли (1963-1980)

Норман Хантер (1962-1976) - футболист по прозвищу «откусыватель ног» посвятил клубу 14 лет, долгие годы был партнером Чарльтона в обороне, всегда отличался в хороших отборах у соперника. Не состоявшийся электрик, который решил бросить учебу ради просмотра в дублирующем составе «павлинов», когда те еще играли во втором эшелоне. В те годы клубом руководил Джек Тейлор, и он не видел в юноше никаких задатков отличного футболиста, но после наставника уволили, а на его смену пришел Дон Реви. Именно он разглядел в нем задатки перспективного футболиста, а в последствии и лучшего партнера в обороне для Джека Чарльтона. Джек снимал, все что летело сверху, Норман подчищал хорошенечко снизу. Долгие годы он был бессменным игроком основы, не играл только по причине травм. Сам клуб при этом футболисте прошел путь от второго дивизиона до первого выиграв его и одного из лучших клубов конца 60-х и начала 70-х в Англии и Европы.

Запасной: Тревор Черри (1972-1982)

Тони Дориго (1991-1997) - сыграл одну из ключевых ролей в последнем чемпионском сезоне клуба в 1992 году, по опросу болельщиков клуба был признан игроком года. Обладал на поле отличной скоростью, умением бороться и поддержать атаку и при этом был надежен в обороне. За натурализованного австралийца они перечислили бывшему клубу Дориго лондонскому «Челси» миллион и триста тысяч фунтов. В обороне его партнерами были Крис Фэйрклоу, Крис Уайт, и Мэл Стерленд, а также молодые новички в лице Дэвид Уэззерол, Джона Ньюсома, Рей Уоллеса, Гари Келли, которые помогали тем, выходя чаще с замены. Уилкинсон хорошо подбирал защиту к тому или иному сопернику, однако Дориго всегда играл в ней ключевую роль, выполняя разные задачи тренера на игру. Такой футболист им был необходим выполняя роль мозга в защите, что в итоге повлияло на победу в чемпионате, закончив турнир всего с 4 поражениями. Затем вместе с клубом играл и в АПЛ , всегда оставаясь номером один на своем фланге, после его сменщиком стал Иан Харт, сам футболист отыграл до 1997 года, когда перебрался в итальянский «Торино».

Запасной: Терри Купер (1962-1975)

Вверх: Пол Медли, Майк О'Грэди, Дэвид Харви, Гари Спрэйк, Джек Чарльтон, Норман Хантер.

По Середине: Альберт Йоханссен, Род Белфит, Мик Джонс, Терри Хибберт, Эдди Грэй, Питер Лоример, Дон Реви (главный теренер).

Снизу: Пол Рини, Терри Купер, Джонни Джайлз, Билли Брэмнер, Джимми Гринхофф, Майк Батс, Лес Коккер (помощник).

Полузащитники.

Питер Лоример (1963-1979/1983-1985) - большую часть карьеры футболист провел за «белых». А в 1961 году Дон Реви был назначен тренером команды, но первый сезон не слишком задался, они финишировали лишь на 14 месте во втором эшелоне . Наставник начал создавать молодую команду, которая была бы способна пробиться на вверх и соперничать с главными фаворитами первого дивизиона. В клубе уже играли такие знаменитости, как Джек Чарльтон, Билли Бремнер, и чтобы решить главную задачу с выходом в первый дивизион тренер берет из молодежки Питер Лоример, Норман Хантер, Пол Медли, из МЮ куплен Джони Джайлз. Наконец, в 1964 году Лидс вышел в 1-й дивизион, а уже в конце сезона 1965 года команда заняла второе место, а также впервые в своей истории вышла в финал Кубка Англии, где лишь в дополнительном времени проиграла Ливерпулю 1:2. Второе место тогда давало им участвовать в Еврокубках. В первом же для Лидса евротурнире, клуб дошел до полуфинала, где проиграли испанской Сарагосе. С приходом таких футболистов как Эдди Грей и Мик Джонс, клубу удается выиграть титул. За годы проведённые здесь Лоример вместе с командой сумел победить во всех основных английских турнирах, а также сыграть в финале всех трёх еврокубков. Затем он отправляется выступать за канадские клубы, но после возвращается на родину в родной для него «Лидс» в 83 году, в те годы клуб будет играть снова во второй лиге, не смотря на это шотландец отыграет еще пару лет, пока не завершит карьеру в возрасте 39 лет. Такие бывшие игроки, как Эдди Грей, а в последствии и Билли Брэмнер в роли тренеров, не смогут поднять клуб на вверх.

Запасной: Гордон Стракан (1989-1995)

Билли Бремнер (1960-1976) - шотландский футболист отыгравший 16 лет на «Элланд Роуд», начал играть еще за молодежную команду. В юности ему отказали такие клубы, как «Арсенал» и «Челси» из-за малого роста. Дебют Брэмнера состоялся в январе 1960 году, в том сезоне клуб боролся за выживание, и не удержавшись рухнул во второй дивизион. Следующий сезон был еще сложнее, клуб мог провалиться еще ниже, но клуб избежал этого, также они сменили тренера, Джек Тейлор был уволен, на его место пришел Дон Реви. Вскоре у клуба наладились дела, и они начали путь наверх, и вскоре вернулись в элиту. Сам футболист был одним из ключевых игроков команды Реви, отличался жесткостью и неуступчивостью, а вместе с такими футболистами, как Хантер, Джайлз, Рини составлял костяк настоящих костоломов на поле. Да и сама команда «Лидс» вела жесткую борьбу, и брала хитростью. Его роль была опорная зона, он действовал помогая защитникам, а при необходимости поддерживал атаку. Вскоре он получил и капитанскую повязку, когда команду покинул Бобби Коллинз. Ему полностью доверял их тренер, если кто-то из совета директоров хотел продать футболиста, тренер всегда поддерживал его, а футболист поддерживал тренера. Реви говорил так «Уйдет Бремнер, я уйду следом». Также они пошумят и еврокубках, затянет пару трофеев.

После того как клуб покинет Реви, его сменит Брайан Клаф, который проведет 44 дня в качестве тренера, после получит название в фильме «Проклятый Юнайтед», а сам футболист не слишком с теплом отнесется к новому наставнику, который до этого критиковал нещадно их за грубую игру на поле, тренируя до этого «Дерби». Это один из ярких примеров, когда неугодного тренера сливают. Если коротко, тогда «Лидс» выиграл одну игру, три проиграл и еще три свел к ничьей, и совет директоров примет решение отправить неугодного наставника в отставку. Его заменит Джими Арнфилд, с которым дойдут до финала КЕЧ проиграв «Баварии» в 1975 году, а Клаф уйдет в «Ноттингем Форест», «Лидс» постепенно начнет сбавлять, а «лесники» под руководством Клафа наделают много шума особенно в еврокубках. Как говориться, не знаешь где найдешь, а где потеряешь.

Сам футболист покинет в 1976 году клуб, перейдя в «Халл Сити», став в итоге вторым после Чарльтона, кто сыграл больше всего игр за клуб. Бремнер вернется в 80-х, но уже в качестве тренера, клуб будет снова играть во второй лиге, но ему не удастся их поднять. В 1997 году футболист умрет от сердечного приступа, будет введен в зал славы английского футбола, на голосовании болельщиков в 2000 году, Билли Бремнер был признан величайшим игроком в истории «Лидса», ему был установлен памятник перед домашним стадионом клуба.

Запасной: Дэвид Бэтти (1987-1993/1998-2004)

Джони Джайлз (1963-1975) - в команду Дона Реви ирландец перешел из «Манчестер Юнайтеда», так как не попадал в основу команды Мэтта Басби, но успел уже заслужить доверии игрой в основе клуба. Так, что переход молодого, но многообещающего и в последствии одного из талантливых игроков 60-х годов на туманном альбионе стал верным выбором тренера. В ту пору «белые» играли еще во второй лиге, впоследствии совершат прорыв, вернувшись в элиту, а уже в 1965 году будут претендовать на титул и даже на победу в кубке Англии, но оба трофея просто уведут у них из под носа МЮ и «Ливерпуль». Ирландец хорошо взаимодействовал с другим игроком Билли Бремнером, сколотив мощный кулак в полузащите, им будут помогать Лоример и Грей на флангах. Вскоре клубу удалось взять пару трофеев: два титула в 69 и 74, кубок Англии в 72 и кубок Лиги 68 года, и пару кубков ярмарок, которые в последствии не будут признаны УЕФА . Они вообще часто боролись за различные кубки, та дерзкая, а местами и грязная команда была часто близка к успеху, но иногда им не хватало концентрации, так в 1970 году боролись на трех фронтах и все проиграли, Титул забрал «Эвертон», Кубок Англии в переигровки и в финале курьезов достался «Челси», в КЕЧ уступили в полуфинале «Селтику». После уступили титул «Арсеналу», и «Дерби Каунти», проиграли кубок Англии клубу второго дивизиона в 1973 году «Сандерленду», затем в финале кубке обладателей кубков «Милану». А самый главный трофей был проигран в финале мюнхэновской «Баварии» 0:2 в КЕЧ . После ухода Дона Реви в 1974 году специалист предложил кандидатуру Джайлза в роли играющего тренера, скажем в сборной Ирландии за которую футболист выступал и был в аналогичной должности. Однако совет директоров после провала Клафа, отдал предпочтение Джими Арнфилду, сам футболист остался в клубе, но вскоре после неудачи в финале КЕЧ 75 года с «Баварией» решил покинуть клуб перебравшись в ВБА в качестве играющего тренера.

Запасной: Гари Спид (1988-1996)

Гари Макаллистер (1990-1996) - С приходом шотландского футболиста клуб поднялся вверх, где сходу занял четвертое место, попутно дойдя до полуфинала кубка лиги. Здесь у него получилась отличная связка с другим футболистов из Шотландии Гордоном Страканом, им помогали молодые Дэвид Бэтти и Гари Спид. В команде Говарда Уилкинсона также будут играть Ли Чампмен и Эрик Кантона, это все выльется в успех в 1992 году, когда «павлины» выиграют высшую лигу в чемпионате, став последним чемпионом первого дивизиона. С появлением АПЛ он стал капитаном команды, однако клуб в первом сезоне после продажи Кантона закончит лишь на 17 строчке, однако дальше они будут играть в первой пятерке. Последний сезон футболиста за клуб, снова был неудачным для команды, но им покорится выход в финал кубка лиге, в котором они уступят «Астон Вилле». За это время Макаллистер завоевал особую любовь болельщиков команды за свою преданность к игре, а его феноменальные удары с дальних дистанций были вишенкой его карьеры за «Лидс».

Запасной: Эдди Грей (1966-1983)

Нападающие.

Джон Чарльз (1949-1957/1962) - валлийского футболиста по прозвищу «Великан» был замечен скаутами «Лидса», и те сделали ему предложении поиграть за команду. Основной позицией футболиста считался конечно центр поля, да и в защите успел поиграть, и где-то до 1951 года выступал на этой позиции. Однако из-за не хватки игроков нападения был отправлен на острие атаки, как показала такая смена амплуа, она пошла футболисту на пользу и клубу тоже. Он начал регулярно забивать много голов. За все время футболист наколотил 150 голов. так скажем в сезоне 1953/1954 он забил 42 мяча в 39 играх сезона. Чарльз назван одним из лучших европейских футболистов, а также лучший игрок национальной команды в ХХ веке. После он перешел в «Ювентус», где был удостоен признания лучшего игрока, что стало первым в итальянском футболе, чтобы награду получал не итальянский футболист. Однако после 5 лет игры в Италии вернется обратно в «Лидс», но уже от той игры которую, он показывал до этого не останется и следа. Так как сам футболист отвык от того темпа, который демонстрировали на Туманном Альбионе и уехал обратно в Италии выступать уже за «Рому».

Запасной: Алан Кларк (1969-1978)

Мик Джонс (1967-1975) - англичанин в сентябре 1967 года перешел из «Шеффилда Юнайтеда», тогда Реви подыскивал себе отличного форварда, и его взор пал на игрока «лезвий», футболист получил девятый номер. Благодаря его подписанию «Лидс» выиграл несколько значимых трофеев в том числе Кубок Ярмарок 68 года, именно его решающий и единственный мяч в двухматчевом противостоянии против венгерской команды «Ференцварош» приносит наконец победу в этом турнире, год назад «Лидс» проиграл этот турнир хорватскому «Динамо». После команда Реви еще два раза возьмет этот кубок, однако Уефа не признает официально этот турнир, хоть он и считается прородителем нынешней Лиги Европы или Кубка Уефа. В 1969 году к нему в помощь в атакующей зоне покупают Алана Кларка, впоследствии это выльется в один из первых эффективных партнерств на туманном Альбионе. Самый значимый их вклад внесет в победу в Кубке Англии 1972 года, когда «павлины» переиграют лондонский «Арсенал» с минимальным счетом 1-0, Джонс сделает подачу, а Кларк головой замкнет ее. Можно также вспомнить матч в феврале 72 года, против МЮ , когда Мик оформит Хет-трик злейшим врагам, а сам матч на «Элланд Роуд» закончиться полным разгромом 5:1. Конечно последние года Джонса за клуб будут омрачены травмами и не сможет оправиться от них, особенно его будет беспокоить колено, но тем не менее они все таки выйдут в финал КЕЧ 75 года против Баварии, но проиграют им и футболист в возрасте 30 лет закончит карьеру. В итоге Алан Клар останется один, и по его мнению начнется резкий спад клуба в чемпионате без его партнера Джонса. Сам футболист выйдя на пенсию начнет заниматься торговлей.

Запасной: Эрик Кантона (1991-1992)

Первый Успешный тренер в истории Лидса: Дональд (Дон) Реви (1961-1974) в качестве игрока (1958-1962) создал по настоящему «семью» из клуба, с которой он добился многого, выиграл все национальные трофеи, а также пару кубков Европы. Первое, что Сделал Реви, когда стал главным тренером сменил синие цвета формы, на белые, во вторых началась глубокая чистка рядов, за два года команду покинула почти 30 футболистов. Одной из лучших его качеств была умение раскрывать молодые таланты. Также перед каждым матчем он собирал досье на каждого соперника и их игроков, чтобы сделать понимание более четким, как его футболисты должны действовать на поле против тех или иных команд, пристально следил за рационом питания, организовывал вечеринки, где футболисты могли расслабится, делал все во блага клуба. Футболисты ему были благодарны и всегда с большим старанием играли футбол и слушали, что им скажет тренер, чувствуя себя при этом одним целым.

Также его команда проповедовала агрессивный и грубый футбол, могли уничтожить соперника прямо на поле, иногда прибегали к ударам исподтишка, провоцировали оппонентов, постоянно апеллировали к судьям и занимались симмулированием на поле. Многие эту команду стали ненавидеть, даже в Англии. Кто-то из историков английского футбола считает, что именно «Лидс» спровоцировал последующую эпоху насилия на трибунах, будто ту грубость, которая демонстрировала та команда передалась и болельщикам, не только местным, но и по всему Туманному Альбиону. Но клубу это приносило свои плоды, Лидс продолжал оставался самым сильным и стабильным клубом лиги, постоянно были в лидерах борясь за титул, ниже 4 места не опускались в таблице. Хотя многие в открытую называли их «Костоломы с севера» или «Грязные ублюдки из Йоркшера»

Второй Успешный тренер в истории Лидса: Говард Уилкинсон (1988-1996) - последний тренер, который привел клуб к выигрышу титула в высшем дивизионе в 1992 году, также руководил командой и в АПЛ . Он также стал последним английским тренером, который выиграл высший дивизион, ведь с появлением АПЛ выигрывали не английские наставники. В 1988 году Уилкинсон пришел в команду и вдохнул в них новый порыв сил, это была вторая часть славной эпохи клуба. В то время клуб находился в низшем дивизионе и ему удастся их поднять. В своем первом сезоне клуб выступить очень классно заняв 4 место в элите и пробившись в полуфинал кубка лиги.

Главным козырем такого подъема и общего успеха в 1992 году можно назвать хорошее взаимопонимание игроков на поле, сыгранный коллектив, поставленная игра. Вторым главным козырем чемпионской команды была так сказать «фантастическая четверка» в полузащите Маккалистер, Стракан, Спид и Бэтти, в которых соединилась воедино опыт и молодость. Третьим козырем стал Эрик Кантона, которого приобрели по середине сезона, и, который вдохновлял своей игрой остальных игроков. Несмотря на то, что в старте он сыграл всего 6 матчей, и выходил в основном с замены, ему удавалось часто переворачивать ход игры в пользу клуба, или забил гол, или отдавал голевой, и различные пасы для общего успеха. В том же 1992 году они выиграли последний значимый трофей в истории «Лидса» суперкубок англии, в котором все тот же козырь Кантона оформит хет-трик. Ведь когда француз уйдет в МЮ с которым они вели борьбу за титул, клуб больше не добьется успеха превратясь в крепкого середняка лиги.

Вверху: Крис Вайт, Гари Макаллистер, Джон Лукич, Ли Чепмен, Мервин Дэй, Джон Ньюсем, Дэвид Уэззерол.

По Середине: Алан Саттон (Физиотерапевт),Мел Стерленд, Стив Ходж, Дэвид Рокастл, Крис Фэйрклоу, Карл Шут, Эрик Кантона, Мик Хенниган (тренер).

Снизу: Скотт Селлерс, Гари Спид, Тони Дориго, Говард Уилкинсон (главный тренер), Гордон Стракан, Дэвид Батти, Род Уоллес.

Главный тренер Эпохи АПЛ : Дэвид О'Лири (1998-2002), а также в качестве игрока (1993-1995). Был игроком, а после стал помощником Джорджа Грэмма, а затем встал у руля клуба. Создал дерзкую и классную команду, которую все до сих помнят и часто вспоминают. За четыре года под руководством ирландца клуб не узнал вкуса к трофеям, но дошёл до полуфиналов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов и не опускался ниже пятого места в Премьер-лиге. По этому по такому случаю создал 11 лучших в премьер-лиге.

Символическая сборная в Рамках АПЛ

Вратарь.

Найджел Мартин (1996-2003) - вратарь уже был известен по выступлениям за «Кристал Пэлас», и в 1996 году перебрался на «Элланд Роуд», тогда «павлины» заплатили рекордные 2.25 млн. фунтов стерлингов уплаченных за вратаря в лиге. Став в итоге номером один, на долгие годы вперед. Его прекрасная игра помогла им подняться в верхнюю часть таблицы, и закрепиться там, что позволило играть в еврокубках. Так скажем благодаря его надежной игре они дошли до полуфинала Кубка УЕФА , а через год и в ЛЧ . Сам вратарь конечно отлично умеет выбирать позиции, и отражать мячи, что позволяла и в «Эвертоне», куда он уйдет из «Лидса» показывать отличную игру, однако его большим недостатком было плохая прыгучесть. В каких бы клубах Найджел Мартин не играл, всегда был настоящим профессионалом, и всегда вселял в команду уверенность, своей блестящей игрой в воротах.

Запасной: Пол Робинсон (1998-2004)

Защитники.

Гари Келли (1991-2007) - ирландский футболист, всю свою профессиональную карьеру посвятил лишь одному клубу, отыграв за них 531 матч, отдав им 16 лет своей профессиональной карьеры. По началу выступая у себя на родине в юношеских клубах в Ирландии на позиции нападающего, но когда он перебрался в «Лидс» под руководством Говарда Уилкинсона стал играть защитника. Практически сразу в команде стал выполнять роль основного игрока. Вместе с командой он пережил и взлет, когда в 1992 году «павлины» оформили свое последнее третье чемпионство, став при этом последним чемпионом тогдашнего высшего первого дивизиона Англии, поборолся вместе с клубом в 90-х, и в начале 2000-х поиграл в команде под руководство Дэвида О'Лири, и наконец пережил падение клуба, когда они покинули АПЛ по окончанию сезона 2003/2004. Отыграв еще после этого пару лет, и по окончанию сезона 2006/2007 решил закончить свою профессиональную карьеру. Когда он сыграл последний матч за них ему подарили хрустальную вазу в знак преданности и верности клубу.

Запасной: Дэни Миллз (1999-2004)

Рио Фердинанд (2000-2002) - английский защитник, который стал самым дорогим защитником в АПЛ перейдя из «Вест Хэм Юнайтед» перед самым новым годом в 2000 году. Отличался своей надежностью, став неотъемлемой части команды О'Лири, которая в сезоне 2000/2001 дошла до полуфинала ЛЧ , в чемпионате занимая места с 4 по 5. Но довольно быстро покинул клуб отправившись в МЮ , они наконец заполучили одного из лучших защитников Англии за которым «дьяволы» охотились еще со времен, когда тот выступал за «молотобойцев». Можно сказать и так, после ухода Фердинанда началось падение клуба.

Запасной: Дэвид Уэзеролл (1991-1999)

Лукас Радебе (1994-2005) - южноафриканский защитник по прозвищу «вождь», был настоящим оплотом обороны, хотя по началу свой карьеры за новый клуб не всегда был под первым номером, однако с приходом Джорджа Грэмма стал основным центральным защитником. После того, как Грэмм ушел, его место на тренерском мостике занял Дэвид О'Лири, который назначил его новым капитаном клуба. При нем в обороне всегда был порядок. Его хотели переманить многие клубы, однако он оставался верен команде. Всего он забил три мяча, но ни одного в чемпионате АПЛ , все пришлись на выступления клуба в кубках. Один из таких памятных состоялся в матче кубка УЕФА 1999/2000 с московским «Спартаком», так игра была очень сложной, и Радебе забил победный, та встреча завершилась минимальной победой «Лидса» 1-0 у себя дома. Благодаря этому мячу английский клуб прошел дальше. После была у него травма, которая его выбила из игры почти на два сезона. Однако он вернулся в игру, но вскоре клуб ждал сложный период, из-за финансовых проблем клуб продаст многих лидеров, и молодых талантов, уйдет О'Лири, что в итоге привет к вылету клуба из АПЛ , однако он останется в клубе и сыграет пару игр в чемпионшипе, и закончит карьеру.

Запасной: Джонатан Вудгейт (1996-2003)

Иан Харт (1995-2004) - ирландец. футболист отличался прекрасным умением выполнять свободные удары, чаще всего штрафные. Обладал пушечным ударом, забивая с дальних дистанций. Девять сезонов, проведённых в «Юнайтед», защитник был неотъемлемой частью основного состава, став по настоящему культовой фигурой команды с "элланд роуд"как и его дядя Гари Кэлли, который играл на противоположенном фланге обороны.

Запасной: Доминик Маттео (2000-2004)

Полузащитники.

Алан Смит (1998-2004) - одна из знаковых фигур того «Лидса». При О'Лири состоялся его дебют, где он отличился сразу результативными действиями. Конечно его главной позицией в клубе считается нападение, однако еще играя за «павлинов» был заигран и в полузащите клуба. Атакующий дуэт у него по началу конечно сложился с Хассельбайнком, потом и с Видукой. В 2001 году он наколотил 7 голов в ЛЧ , что послужило тогда и вызовом в национальную сборную страны. Смит два года подряд в 2003 и в 2004 был признан игроком года, по мнению болельщиков клуба. Это случилось впервые в их истории, чтобы игрок два сезона подряд становился лучшим. Игрок, заслуживший репутацию так сказать «плохого и дерзкого парня», который отражал всю суть той команды, которую сколотил О' Лири. Он часто играл грубо, периодически получал удаления в матчах. Он не так много забил, но его готовность играть любую роль на поле, и любовь к клубу всегда ценились болельщиками, даже, когда наступили сложные времена, он оставался верен им. Однако из-за финансовых проблем и после долгих разговоров, поняв что так будет лучше для всех, он перешел в «Манчестер Юнайтед».

Запасной: Джеймс Милнер (2002-2004)

Дэвид Бэтти (1987-1993/1998-2004) - местный футболист, а также болельщик клуба. В команде играл ключевую роль, помог в итоге клубу после восьмилетнего перерыва в 1990 году вернуться обратно в высший эшелон. В Первом сезоне 1990/1991 клубу удалось после своего возвращения занять довольно высокое 4 место, а игрок был признан лучшим игроком лиги по опросу ассоциации футбольных журналистов. В следующий сезон был триумфальным, подопечные Говарда Уилкинсона по итогу сезона 1991/1992 завоевал чемпионское звание впервые с 1974 года, став последним чемпионом первого дивизиона, ведь дальше была создана АПЛ . Клуб после своего чемпионства не слишком радовал своих поклонников скатившись на 17 строчку, и футболист перебрался в «Блэкберн», где выиграет второй свой титул за карьеру. Однако спустя пять лет вернулся в родной клуб, где продолжал показывать отличный футбол, и помог в становлении клуба Дэвида О'Лири, ведя команду за собой в роли лидера, доиграл в плоть до вылета клуба из элиты.

Запасной : Ли Бойер (1996-2003)

Вверху: Марк Видука, Дэнни Миллс, Найджел Мартин, Рио Фердинанд, Иан Харт.

Снизу: Алан Смит, Ли Бойер, Оливье Дакур, Доминик Матео, Дэвид Батти, Харри Кьюэлл.

Гари Спид (1988-1996) - валлийский футболист. Спид начала свою карьеру в «Лидсе Юнайтед» в молодежной команде, прежде чем он подписал профессиональный контракт 13 июня 1988 года. Менеджером «павлинов» тогда был Говард Уилкинсон, который заметил перспективного молодого игрока и предложил ему перейти в основу. Его дебют за первую команде состоялся в возрасте 19 лет с нулевой ничьей против «Олдхэма Атлетика» в втором дивизионе Футбольной лиги. Он играл по началу с лева особенно за «Лидс», но постепенно в своей карьере был отправлен в центр и ближе к опорной зоне. С командой он поднялся в высший дивизион в 1990 году, тогда в команде играли Гордон Стракан, Ли Чапмен, Вини Джонс, Дэвид Бэтти, в следующем сезоне команды стала четвертой в перовом дивизионе и к ним присоединились Гари Макалестер и Эрик Кантона. Сам Спид продолжил играть ключевую роль, сыграв 41 из возможных 42 игр и забив семь мячей, это позволило «Лидсу» выиграть Титул высшего 1 дивизиона в 1992 году. Бывший менеджер «Лидса» Эдди Грей, считал его одним из величайших полузащитников в ту эпоху. А сам Уилкинсон назвал Спида ​​ключевым игроком сезона. Также стоит выделить наверно одну из лучших его игр в еврокубках в лиги чемпионов против «Штутгарта», тогда «Лидс» победил по сумме двух матчей со счетом 4:5. Спид попал в команду года в АПЛ в первом сезоне 1992-93 годов, однако сама команда заняла 17 место. Затем команда постепенно поднялась в первую 10 ку, а сам футболист продолжал играть ключевую роль в команде. В общей сложности ​​сыграл в 312 играх , забив 57 голов.

Запасной: Эйрик Бакке (1999-2006)

Харри Кьюэлл (1995-2003) - Австралийский футболист. Он прибыл в Лидс, который в те времена начал набирать ход. Джорджу Грэму удалось сохранить клуб в высшей лиге, но вскоре покинул их перебравшись в «Тоттенхэм», и его сменил Дэвид О'Лири. Кьюэлл играл одну из ведущих ролей в клубе вместе с молодыми игроками такими как соотечественник Марк Видука, Рио Фердинанд, Дэвид Бэтти, Алан Смит, Ли Бойер составили костях боевой и дерзкой команды, это помогло клубу держатся в верхней части таблицы и выступать в европейских кубках. Однако Харри помимо того что был прекрасным и талантливым футболистом, шустрый паренёк обладавший всеми лучшими качествами игрока на своей позиции пришёлся по душе местным фанам, но часто был подвержен травмам. На поле играл роль Левого крайнего полузащитника или нападающего. После того как в «Лидсе» начался кризис, который затягивается по сей день, и который не дает вернутся в АПЛ , он перебрался в «Ливерпуль». Недавно тренировал старейший клуб Англии «Ноттс Каунти» во второй лиге, но после ужасного старта и неудовлетворительных результатов был уволен.

Запасной: Род Уоллес (1991-1998)

Нападающие.

Марк Видука (2000-2004) - австралийский футболист. Видука За 6 миллионов фунтов перебрался из «Селтика» в"Лидс", где сразу стал главным бомбардиром и одним из любимцев на «Элланд Роуд». В первом же сезоне он показал свои бомбардирские способности положив 17 голов ворота соперников. А в последующих сезонах Марк штамповал голы с завидной регулярностью, так скажем в сезоне 2002/2003 он забил 20 голов в премьер-лиге. Это был его самый результативный сезон в АПЛ , правда тогда клуб занял всего навсего 15 строчку. Самая яркая игра получилась в матче против «Ливерпуля» 4 ноября 2000 года, тогда «павлины» проигрывая 0-2, стараниями Видуки не только отыгрались, но довели матч до победы 4:3. Сам футболист оформил покер, а после до ночи раздавал автографы. Он стал одним из тех футболистов той эпохи и команды, которым удалось вывести «Лидс» в полуфинал Лиги чемпионов, а также был одним из последних игроков, которые после финансового кризиса и вылета из элиты покинул команду. Однако в решающем матче сезона 2003/04 против «Болтона» Видука был удален с поля при счете 1:0 в пользу «Лидса». Матч завершился поражением 1:4, и «павлины» покинули элиту. В эпоху прибывания игрока в чемпионате именно в «Лидсе» у него была самая яркая карьера, ни в «Мидлсбро» ни тем более в «Ньюкасле» он не добился чего-то подобного.

Запасной: Брайан Дин (1993-1997)

Тони Йебоа (1995-1997) - ганский футболист. Йебоа присоединился к английскому клубу «Лидс» из немецкого «Айнтрахта Франкфурта» за 3,4 миллиона фунтов стерлингов в январе 1995 года. Поиграв в германии он становился лучшим бомбардиром бундеслиги два раза в 1993 и в 1994 годах. В своем втором сезоне на «Элланд Роуд» он был признан игроком года. Он забил в общей сложности 32 гола в 66 матчах, и по-прежнему почитается как культовый герой и игрок для клуба из Йоркшира из-за серии незабываемых голов, которые он забил. Можно вспомнить его залпы в ворота «Ливерпуля», а также «Уимблдону» и «Вест Хэму». В марте и сентябре 95 года был удостоен награды «игрок месяца в АПЛ », став таким образом первым африканским футболистом удостоившимся данной награды в чемпионате Англии. Йебоа был единственным игроком, который когда-либо выигрывал последовательные награды «Match of the Day Goal of the Month», делая это в сентябре и октябре 1995 года, до тех пор, пока Гарет Бэйл не сравнялся с его подвигом в 2013 году. Он также забил три хет-трика за клуб: первый против «Ипсвич Таун» в премьер-лиге на «Элланд-Роуде» 5 апреля 1995 года, второй против «Монако» в сезоне 1995-96 в Кубке УЕФА 12 сентября 1995 года, а третий через 11 дней в матче премьер-лиги против «Уимблдона» в гостях. После было выпущено видео под названием «Yeboah - Shoot to Kill». Но затем, как это часто бывает на его карьеру повлияли травмы, но он сумел восстановиться, однако не нашел общего языка с главным тренером на тот момент Джорджем Грэмом, и был продан в «Гамбург», вернувшись в немецкий чемпионат.

Запасной: Джимми Флойд Хассельбайнк (1997-1999)

В итоге я определил Символическую команду Лидс Юнайтед всех времен

Вратарь: Найджел Мартин.

Защитники: Гари Келли, Джек Чарльтон, Норман Хантер, Тони Дориго

Полузащитники: Алан Смит, Билли Бремнер, Джонни Джайлз, Гари Спид.

Нападающие: Джон Чарльз, Мик Джонс