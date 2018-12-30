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Сборная первой части сезона РПЛ-2018/19

вчера, 22:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Паредес Леандро
Паредес Леандро
Полузащитник

Собираем супергероев осени на «Соккер.ру». Как всегда, список располагает к спорам по отдельным позициям и к предложениям своих футбольных вариантов. 

Вратари

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Гильерме, Шунин и Крицюк сыграли здорово, но у Игоря Владимировича 10 «сухарей» в 17 турах. Лишь 8 пропущенных мячей. Оборона ЦСКА с Березуцкими, Васиным и Игнашевичем тоже мало пропускала, но с Бекао, Магнуссоном, Черновым и Набабкиным стала еще успешнее. Заслуга Игоря очевидна – руководит, прекрасно играет ногами и собрал 40 сэйвов. 

Альтернатива: Станислав Крицюк («Краснодар»). 

Защитники

 Марио Фернандес (ЦСКА)

Паршивлюк провел прекрасный отрезок, но Марио оказался еще круче. Три ассиста, 2.2 отбора, 2.3 перехвата, 1.8 выносов, 1.4 передачи под удар за матч, 1.6 заработанных штрафных за игру. По всем этим параметрам Фернандес превзошел Сергея, хотя и латераль «Ростова» был шикарен. Но Марио – один из лучших игроков года в России. 

Альтернатива: Сергей Паршивлюк («Ростов»). 

Тони Шунич («Динамо»)

Почему не Бекао? А потому что из 8 голов ЦСКА половину пропустил от «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака». Теряли очки с прямыми конкурентами, Родриго не хватает опыта для управления линией. А «Динамо» низко в таблице, но мало пропустили и индивидуально многие сыграли круто. Шунич явно помог – 44 отбора и 66 перехватов! 

Альтернатива: Родриго Бекао (ЦСКА). 

Сверрир Ингасон («Ростов»)

Крутой центральный защитник. Как и Шунич, легко может потягаться по показателям с Бекао – 44 перехвата против 32, 77 выносов мяча против 55. Исландец был очень важным для «Ростова», который пропустил всего 11 раз, пережив куда больше атак, чем ЦСКА. Еще и из обороны выходил - у Сверрира по 56 пасов каждые 90 минут. 

Альтернатива: Сезар Навас («Рубин»). 

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Позиция с вариантами. Даже Мельгарехо может соперничать с любителем активно бегать бровкой Скопинцевым и Рамиресом, который порой выпадал из основы «Краснодара» из-за лимита. Но за эквадорца брак всего в 16 %, голевая передача, отборы, перехваты и техника. Сильный игрок, хотя  может выступать еще лучше. 

Альтернатива: Дмитрий Скопинцев («Ростов»).

Полузащитники

Юрий Газинский («Краснодар»)

Тут без вопросов. Юрий провел шикарный отрезок. Спортсмен года в Краснодарском крае, один из капитанов сборной России, 6 ассистов из центральной зоны – мощно. 67 пасов за игру в среднем, менее 16 % брака, 4.9 удачных длинных паса за матч. А помните, пару лет назад Юрия фанаты «быков» ругали? Теперь вырос, окреп – ключевой игрок.  

Альтернатива: Ильзат Ахметов (ЦСКА). 

Леандро Паредес («Зенит»)

Не во всех турах Паредес был похож на героя РПЛ. Но одновременно у Леандро 3 гола, 2 ассиста, 87 % точных передач. Когда живенько работает в центре поля – «Зенит» просыпается. Как только диспетчер в стиле Крооса пропадает из виду, хандрит или грубит, лидеру намного сложнее. Кузяев – умница, Ерохин создал 8 голов, но Паредес выше классом и еще важнее для «Зенита». 

Альтернатива: Гжегож Крыховяк («Локомотив»).   

Виктор Классон («Краснодар»)

Играл и справа, и слева, провел 16 матчей из 17, забил 6 мячей (один из лучших показателей лиги), отдал 3 голевые передачи. Виктор Классон из числа созидательных игроков «Краснодара», которых всегда есть за что похвалить. Швед настырный – 2.3 удара за игру, не эгоистичный – создает по 1.8 момента за матч. Старается играть вперед, взвинчивать темп. Хороший крайний атакующий игрок. 

Альтернатива: Николай Димитров («Урал»). 

Никола Влашич (ЦСКА)

Тут не будут спорить даже фанаты «Спартака», которые ЦСКА на дух не переносят. 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста, 2.9 удара за поединок, хорошая техника, отличный пас, не эгоистичен – создавал по 2.6 момента за игру, то есть только напарники виноваты, что у Николы не 6-7 ассистов. Стал лидером ЦСКА, провел сказочную осень. Игрок очень высокого уровня, а ведь ему всего 21 год! 

Альтернатива: Александр Ерохин («Зенит»). 

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Создал 10 голов в РПЛ (4 ударами, 6 - пасами), и эти мячи принесли 12 пунктов из 34, которые набрал «Зенит». Лидер сезона может заявить, что у них целый ряд игроков, сыгравших почти хорошо и точно с желанием. Но Дриусси покорялось вдохновение. Порой напоминал о временах, когда на поле были импровизаторы – Широков, Аршавин или Данни. В лучших матчах прекрасен. 

Альтернатива: Вандерсон («Краснодар»). 

Нападающие

Федор Чалов (ЦСКА)

Черчесов продолжает троллить Чалова в интервью, развивая мысль, что Федору нужно «обжиться» в сборной. Но форвард ЦСКА успел обжиться на «Бернабеу», а сюда попадает за 9 голов в РПЛ. Лучший снайпер чемпионата после 17 туров. Молодой  парень шикарно чувствует атаки и поставил рекорд по ударам в сезоне – 58. 

Альтернатива: Ари («Краснодар»). 

Главные тренеры

Ганчаренко (ЦСКА) и Мусаев («Краснодар»)

Тренерский дуэт. Четверо «армейцев» в символической сборной, а Ганчаренко всего третий в таблице? Именно так. А причина на поверхности – ЦСКА поменял состав, но тренер внедрил в игру более десятка новых футболистов, создал коллектив, учит молодых, ведь ребята нестабильные. 

Каррера, Сёмин или Семак на его месте могли скатиться, а Ганчаренко высоко. Впрочем, его команда проигрывала прямым конкурентом. Этим же грешил «Краснодар», но ЦСКА обставили. Мусаев поставил игру, у «быков» симпатичный стиль, и у них многое получается. Также понятно, что добрых слов заслуживают лучшие отрезки Федотова, Рахимова, Карпина и Бердыева. 

Впечатляющий дебют

 Самуэль Жиго («Спартак»)

Влашич хорошо рванул, однако Никола попал в основу символической сборной, ведь играл постоянно. А у Самуэля всего шесть поединков, поэтому нелогично было задвигать ради него тех, кто провел полноценный первый круг. Ведь не знаем, как бы Жиго смотрелся на худшем отрезке команды. Но видели его старт – француз впечатлил. Лучик света в темном царстве «Спартака» осени 2018, ждем Самуэля из лазарета.

Главный джокер

 Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Тому, что творил юркий форвард «быков», мало аналогов. Редко в футболе забивают 5 мячей после 6 ударов в створ за время двух полных матчей. Но Сулейманов был настолько уверен в себе на пороге 19 дня рождения, что весной ждем продолжения банкета. У парня столько же голов за 181 минуту, как у Дзюбы за 1 403. Магомед-Шапи – один из героев и приятных открытий. 

Лучший футболист первой части сезона

 Решать вам 

Очертили круг кандидатов, и не все поместились в основу, что ожидаемое – многие молодые футболисты прибавили. Плюс у каждого клуба свой локальный пахарь и любимец. У «Спартака» Зобнин привычно старался, как и Мельгарехо. У «Зенита» Кузяев с Дзюбой пахали, но не всегда играли в яркий осмысленный футбол. У «Ростова» отметят Гулиева, у «Рубина» - Сорокина. У «Локомотива» есть Крыховяк, и так далее… 

Но если говорим о самом-самом лучшем, то тут может быть только субъективное мнение. Хотя не забывайте, что продуктивнее представлять свой вариант символической сборной, чем спорить с чужими оценками. То же самое при выборе лучшего игрока российского чемпионата по итогам 17 туров. Такой парень точно есть у каждого – пора озвучить его фамилию. Или несколько, если трудно выбрать одного-единственного героя чемпионата России.  

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Багров-брат
   16 / 686
сегодня в 13:49
завидовать можно тем кто в Кубке России продолжит
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Багров-брат
   16 / 686
сегодня в 13:48
брат ,меня швед забанил ,но я по-прежнему лучший из лучших
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   51 / 686
сегодня в 12:10
В целом неплохо, но:
1. Почему не Бекао? А потому что из 8 голов ЦСКА половину пропустил от «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака». Теряли очки с прямыми конкурентами, Родриго не хватает опыта для управления линией.
=============
То бишь, аж 4 гола ЦСКА пропустил от вышеперечисленных "прямых" конкурентов. И во всех виноват Бекао? А Шунич, неоднократно "лажавший", с клубами попроще, выходит, лучше?

"Впечатляющий дебют" вообще впечатляет:
"Влашич хорошо рванул, однако Никола попал в основу символической сборной, ведь играл постоянно. А у Самуэля всего шесть поединков, поэтому нелогично было задвигать ради него тех, кто провел полноценный первый круг."
Какая-то женская логика. То бишь, полное остутствие оной... Чем таким "рванул" Жиго всего в шести матчах, что .... Чем? Ах-да, тем, чем запомнился болельщикам Спартака.... Других-то "выстреливших" на фоне Жиго нетути...;)
Эдакая Сборная от Вадима - "чтобы и по делу, но и свои опять "конявым" не окрестили"...
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Багров-брат
   51 / 686
сегодня в 10:24
Своим резюме "как эксперт", ты мне раскрыл глаза...))) Гюльчитай, покажи личико, сними масочку клона...)))
Брат Багров, если ты не заметил, этот Клоун (Соккеру просьба не напрягаться - не я ему ник выбирал) пашет на на "статус" своими провокационными постами. Не отвечай, и он сам успокоится, как ребёнок малый, требующий к себе чрезмерного внимания. ;)
Байкал-38
Байкал-38 ответил Багров-брат
   11 / 686
сегодня в 10:14
Своим резюме "как эксперт", ты мне раскрыл глаза...))) Гюльчитай, покажи личико, сними масочку клона...)))
Привет зёма, с наступающим!
25процентный клоун это мыловар или маловар, которого забанили навечно.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 686
сегодня в 10:01
Свин явно лишний. Гыгыгы
13 RUS
13 RUS
   133 / 686
сегодня в 09:43
Дебют в бане?
Багров-брат
Багров-брат ответил 25процентный клоун
   123 / 686
сегодня в 09:41
ты даже не понял что скопипастил))))))) но я давно уже в тебе не сомневаюсь ,подскажу ,как эксперт,речь о новом сезоне)))) не о том где коней разорвал никакущий Арсенал и отскок от никакущего Леона))))
Своим резюме "как эксперт", ты мне раскрыл глаза...))) Гюльчитай, покажи личико, сними масочку клона...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил 25процентный клоун
   123 / 686
сегодня в 09:39
Дзюба,Ерохин,Зобнин,Зе Луиш или Адриано ,Ханни Влашича тут быть не должно
Да не завидуй, дорогой, и на твоей арене будет счастье! Просто надо быть рыжим клоуном, и на все 100%...)))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   496 / 686
сегодня в 07:26
Так неитересно. Сборная должна состоять по итогам всех версий, начиная с 1-го тура. Автор, воспользуйся экселем.
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 686
сегодня в 06:11
Дзюба,Ерохин,Зобнин,Зе Луиш или Адриано ,Ханни
Влашича тут быть не должно
allemz
allemz
   22 / 686
сегодня в 02:51
Только два бомжа в сборной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   27 / 686
сегодня в 01:24
Странно....в списке нет ни одного из "чемпионов" последних двух сезонов.......)))

Я бы отметил ещё Кузяева,Зобнина и Дзюбу....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg3.12
   16 / 686
сегодня в 00:54
игрочишка только на евро отличился слегка
25процентный клоун
25процентный клоун ответил parallels
   16 / 686
сегодня в 00:54
что,обиделся? уделал я тебя,так не чего без аргументов на батю
parallels
parallels
   4 / 686
сегодня в 00:47
похоже, лысый решил ускорить наступление года свиньи - и уже изрядно надрался по этому случаю)
Serg3.12
Serg3.12
   84 / 686
сегодня в 00:42
Вот не понятно отсутствие питерского игрочища?
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 686
сегодня в 00:41
Думаю сборная лучших должна быть сплош краснадарской.
п.с. четырехместных постыдился бы ставить в сборную)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил parallels
   16 / 686
сегодня в 00:39
ты даже не понял что скопипастил))))))) но я давно уже в тебе не сомневаюсь ,подскажу ,как эксперт,речь о новом сезоне)))) не о том где коней разорвал никакущий Арсенал и отскок от никакущего Леона))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил parallels
   16 / 686
сегодня в 00:23
копипастами не взять меня,я сам считал
parallels
parallels ответил 25процентный клоун
   4 / 686
сегодня в 00:21
кубок России ,почти столько же евроочков как и кони в копилку ,в чемпе равны,знатно я тебя?)))))))
и не поспоришь.
Озеров
Озеров
   301 / 686
сегодня в 00:11
В каментах как обычно лазурным свиньям стыдно за Спартак, а добрые модеры их нежно прикрывают. Все как обычно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил parallels
   16 / 686
сегодня в 00:04
кубок России ,почти столько же евроочков как и кони в копилку ,в чемпе равны,знатно я тебя?)))))))
SHMEL
SHMEL
   77 / 686
вчера в 23:51
Сборная неплохая,а за спартак как всегда стыдно.
parallels
parallels ответил 25процентный клоун
   4 / 686
вчера в 23:50
Еденицу поставил ,это даже не смешно
а за какие заслуги тут должны быть спартачи? клуб в первой половине сезона всем запомнился только цирком, глушаковым, 9333, позорное 4 место в группе ле, рапид (дважды) и анонсом мультфильма про колобков. расскажи, какой спартач на какой позиции должен быть в этой сборной, и аргументируй, почему. а мы поржём)
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 686
вчера в 23:28
Еденицу поставил ,это даже не смешно
Байкал-38
Байкал-38 ответил pomor45
   11 / 686
вчера в 22:54
Так и не суйтесь в дела сборной. Наблюдайте со стороны со своими бесполезными для неё лучшими.
Ты поклонник глушакова? Вот таких то точно в сборной не должно быть! Хотя и у таких гнилых людей поклонники есть. Я тебя не осуждаю это твой выбор.
Рефери
Рефери ответил Michele_Alboreto
   344 / 686
вчера в 22:41
Но за колумбийца брак всего в 16 %, голевая передача, отборы, перехваты и техника. Сильный игрок, хотя может выступать еще лучше. Уже не в первый раз Рамиреса называют колумбийцем, хотя он из Эквадора.
спасибо, исправили
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor45
   13 / 686
вчера в 22:39
Лучший не может отказываться от настоящей сборной ради интересов клуба.
Игорь ушел из сборной по состоянию здоровья. После двух крестов обычно завершают карьеру, а он продолжает играть. К тому же 14 лет был в сборной первым номером. Он лучший вратарь РФ в 21 веке.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor45
   13 / 686
вчера в 22:37
Так и не суйтесь в дела сборной. Наблюдайте со стороны со своими бесполезными для неё лучшими.
А какое отношение к сборной имеет Глушаков ? Если только к сборной потенциальных зэков
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