Сборная первой части сезона РПЛ-2018/19

вчера, 22:00

Собираем супергероев осени на «Соккер.ру». Как всегда, список располагает к спорам по отдельным позициям и к предложениям своих футбольных вариантов.

Вратари

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Гильерме, Шунин и Крицюк сыграли здорово, но у Игоря Владимировича 10 «сухарей» в 17 турах. Лишь 8 пропущенных мячей. Оборона ЦСКА с Березуцкими, Васиным и Игнашевичем тоже мало пропускала, но с Бекао, Магнуссоном, Черновым и Набабкиным стала еще успешнее. Заслуга Игоря очевидна – руководит, прекрасно играет ногами и собрал 40 сэйвов.

Альтернатива: Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Паршивлюк провел прекрасный отрезок, но Марио оказался еще круче. Три ассиста, 2.2 отбора, 2.3 перехвата, 1.8 выносов, 1.4 передачи под удар за матч, 1.6 заработанных штрафных за игру. По всем этим параметрам Фернандес превзошел Сергея, хотя и латераль «Ростова» был шикарен. Но Марио – один из лучших игроков года в России.

Альтернатива: Сергей Паршивлюк («Ростов»).

Тони Шунич («Динамо»)

Почему не Бекао? А потому что из 8 голов ЦСКА половину пропустил от «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака». Теряли очки с прямыми конкурентами, Родриго не хватает опыта для управления линией. А «Динамо» низко в таблице, но мало пропустили и индивидуально многие сыграли круто. Шунич явно помог – 44 отбора и 66 перехватов!

Альтернатива: Родриго Бекао ( ЦСКА ).

Сверрир Ингасон («Ростов»)

Крутой центральный защитник. Как и Шунич, легко может потягаться по показателям с Бекао – 44 перехвата против 32, 77 выносов мяча против 55. Исландец был очень важным для «Ростова», который пропустил всего 11 раз, пережив куда больше атак, чем ЦСКА . Еще и из обороны выходил - у Сверрира по 56 пасов каждые 90 минут.

Альтернатива: Сезар Навас («Рубин»).

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Позиция с вариантами. Даже Мельгарехо может соперничать с любителем активно бегать бровкой Скопинцевым и Рамиресом, который порой выпадал из основы «Краснодара» из-за лимита. Но за эквадорца брак всего в 16 %, голевая передача, отборы, перехваты и техника. Сильный игрок, хотя может выступать еще лучше.

Альтернатива: Дмитрий Скопинцев («Ростов»).

Полузащитники

Юрий Газинский («Краснодар»)

Тут без вопросов. Юрий провел шикарный отрезок. Спортсмен года в Краснодарском крае, один из капитанов сборной России, 6 ассистов из центральной зоны – мощно. 67 пасов за игру в среднем, менее 16 % брака, 4.9 удачных длинных паса за матч. А помните, пару лет назад Юрия фанаты «быков» ругали? Теперь вырос, окреп – ключевой игрок.

Альтернатива: Ильзат Ахметов ( ЦСКА ).

Леандро Паредес («Зенит»)

Не во всех турах Паредес был похож на героя РПЛ . Но одновременно у Леандро 3 гола, 2 ассиста, 87 % точных передач. Когда живенько работает в центре поля – «Зенит» просыпается. Как только диспетчер в стиле Крооса пропадает из виду, хандрит или грубит, лидеру намного сложнее. Кузяев – умница, Ерохин создал 8 голов, но Паредес выше классом и еще важнее для «Зенита».

Альтернатива: Гжегож Крыховяк («Локомотив»).

Виктор Классон («Краснодар»)

Играл и справа, и слева, провел 16 матчей из 17, забил 6 мячей (один из лучших показателей лиги), отдал 3 голевые передачи. Виктор Классон из числа созидательных игроков «Краснодара», которых всегда есть за что похвалить. Швед настырный – 2.3 удара за игру, не эгоистичный – создает по 1.8 момента за матч. Старается играть вперед, взвинчивать темп. Хороший крайний атакующий игрок.

Альтернатива: Николай Димитров («Урал»).

Никола Влашич ( ЦСКА )

Тут не будут спорить даже фанаты «Спартака», которые ЦСКА на дух не переносят. 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста, 2.9 удара за поединок, хорошая техника, отличный пас, не эгоистичен – создавал по 2.6 момента за игру, то есть только напарники виноваты, что у Николы не 6-7 ассистов. Стал лидером ЦСКА , провел сказочную осень. Игрок очень высокого уровня, а ведь ему всего 21 год!

Альтернатива: Александр Ерохин («Зенит»).

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Создал 10 голов в РПЛ (4 ударами, 6 - пасами), и эти мячи принесли 12 пунктов из 34, которые набрал «Зенит». Лидер сезона может заявить, что у них целый ряд игроков, сыгравших почти хорошо и точно с желанием. Но Дриусси покорялось вдохновение. Порой напоминал о временах, когда на поле были импровизаторы – Широков, Аршавин или Данни. В лучших матчах прекрасен.

Альтернатива: Вандерсон («Краснодар»).

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА )

Черчесов продолжает троллить Чалова в интервью, развивая мысль, что Федору нужно «обжиться» в сборной. Но форвард ЦСКА успел обжиться на «Бернабеу», а сюда попадает за 9 голов в РПЛ . Лучший снайпер чемпионата после 17 туров. Молодой парень шикарно чувствует атаки и поставил рекорд по ударам в сезоне – 58.

Альтернатива: Ари («Краснодар»).

Главные тренеры

Ганчаренко ( ЦСКА ) и Мусаев («Краснодар»)

Тренерский дуэт. Четверо «армейцев» в символической сборной, а Ганчаренко всего третий в таблице? Именно так. А причина на поверхности – ЦСКА поменял состав, но тренер внедрил в игру более десятка новых футболистов, создал коллектив, учит молодых, ведь ребята нестабильные.

Каррера, Сёмин или Семак на его месте могли скатиться, а Ганчаренко высоко. Впрочем, его команда проигрывала прямым конкурентом. Этим же грешил «Краснодар», но ЦСКА обставили. Мусаев поставил игру, у «быков» симпатичный стиль, и у них многое получается. Также понятно, что добрых слов заслуживают лучшие отрезки Федотова, Рахимова, Карпина и Бердыева.

Впечатляющий дебют

Самуэль Жиго («Спартак»)

Влашич хорошо рванул, однако Никола попал в основу символической сборной, ведь играл постоянно. А у Самуэля всего шесть поединков, поэтому нелогично было задвигать ради него тех, кто провел полноценный первый круг. Ведь не знаем, как бы Жиго смотрелся на худшем отрезке команды. Но видели его старт – француз впечатлил. Лучик света в темном царстве «Спартака» осени 2018, ждем Самуэля из лазарета.

Главный джокер

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Тому, что творил юркий форвард «быков», мало аналогов. Редко в футболе забивают 5 мячей после 6 ударов в створ за время двух полных матчей. Но Сулейманов был настолько уверен в себе на пороге 19 дня рождения, что весной ждем продолжения банкета. У парня столько же голов за 181 минуту, как у Дзюбы за 1 403. Магомед-Шапи – один из героев и приятных открытий.

Лучший футболист первой части сезона

Решать вам

Очертили круг кандидатов, и не все поместились в основу, что ожидаемое – многие молодые футболисты прибавили. Плюс у каждого клуба свой локальный пахарь и любимец. У «Спартака» Зобнин привычно старался, как и Мельгарехо. У «Зенита» Кузяев с Дзюбой пахали, но не всегда играли в яркий осмысленный футбол. У «Ростова» отметят Гулиева, у «Рубина» - Сорокина. У «Локомотива» есть Крыховяк, и так далее…

Но если говорим о самом-самом лучшем, то тут может быть только субъективное мнение. Хотя не забывайте, что продуктивнее представлять свой вариант символической сборной, чем спорить с чужими оценками. То же самое при выборе лучшего игрока российского чемпионата по итогам 17 туров. Такой парень точно есть у каждого – пора озвучить его фамилию. Или несколько, если трудно выбрать одного-единственного героя чемпионата России.