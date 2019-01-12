Обреченные. Будущее выпускников «Спартака»

Много разговоров о «спартаковском футболе», а для себя стабильных игроков высокого уровня клуб не воспитывает. «Соккер.ру» изучает важную тему.
Основная часть фанатов, рожденных в 80-х годах 20 века, с детства за «Спартак». Когда были маленькими, не существовало могущественного «Зенита». И до первого чемпионства ЦСКА хватало времени. Сейчас тому поколению больше тридцати, у многих появились маленькие дети.
Спартаковцы с радостью бы отдали талантливого ребенка в академию любимого клуба. Но вряд ли им стоит так поступать. Ведь конвейер, по которому должны доставлять будущих легенд «Спартака» и сборной, как показывает практика, заканчивается мясорубкой. Не взращивают успешных стабильных профессионалов.
Например, сегодня воспитаннику «Спартака» Артему Тимофееву исполняется 25 лет – клуб не забыл его поздравить. А два дня назад отправили в первую аренду в «Крылья Советов». В 25 лет в аренду! Дебютировал в 2013-м, более пяти лет держали в «молодых и перспективных» - игрок почти без практики на высоком уровне.
Разговор также актуален в дни возвращения Гулиева, ухода Джано – последние годы в молодежном футболе представлял «Спартак», и в сезоне, когда больше всех минут в РПЛ провел двадцатилетний вратарь Максименко. Также из ребят из молодежки и второго состава играли Рассказов (21 год), Ломовицкий (20 лет), Игнатов (18 лет), Нимели (20 лет) и Пантелеев (22 года).
Уже следующее после выпуска Тимофеева поколение подоспело. Выбор богатый – Гапонова, Маслова и Миронова взяли на сбор. Зато Пантелеев уже ушел в «Рубин». Нимели не отправился на сборы с первой командой, не дорос, а вот Мелкадзе взяли. Тимофеева (как и Самедова с Джано) отдали «Крыльям Советов». В принципе, изгнание в любой из форм ждет большинство воспитанников «Спартака».
Вспомните опыт вратаря Митрюшкина – ему не доверяли, уехал в Швейцарию. Гулиеву и Бакаеву помогли уходы для развития. Зуев, Давыдов и Кротов – еще три примера переводов из второго состава, которые ничем не закончились. Реже травмы, чаще недоверие тренеров и аренды, непонятная кадровая политика – причин, чтобы выпускник не заиграл, много.
У «Спартака» все так печально, что у них успели в 21 веке не заиграть сразу два Зуева. Двадцатидвухлетнего Александра по арендам бросают, а Алексей скатился в низшие лиги, и два года назад дебютировал в пляжном футболе. А ведь сыграл в Лиге чемпионов, обладатель последнего для клуба Кубка России 2003 года. После него, от Джанаева до Максименко, не вырастили настоящего конкурента для Акинфеева.
И с форвардами беда. Кроме Дзюбы и вспомнить некого. Малояну скоро тридцать – на контракте с «Енисеем». Кротову скоро 26 лет, на молодежном уровне его воспитывали в «Динамо», играл за «Волгарь», хотя позже побеждал в молодежном первенстве за «Спартак». А что дальше? Ничего, как и в случае с бедным московским Месси – Давыдову 23 года, а прошлый год закончил как игрок «Спартака» из Юрмалы. В 2015-м, если помните, в первой сборной дебютировал, игрок толковый и выжимать из него можно было больше.
Но у «Спартака» не работает система перевода талантов во взрослый футбол. И не факт, что во второй команде порядка больше, чем в первой. Например, когда Глушаков и Ещенко отправились к молодым, то Денису отдали капитанскую повязку. Техничный прогиб говорит об отсутствии в том составе авторитетной фигуры вожака. И о бесхарактерности всего коллектива – пришел человек, наказанный главным тренером, а его поощрили.
«Спартак-2» часто удачно выступает в ФНЛ – прошлый сезон закончили на 9-м месте, и сейчас идут на знакомой позиции. А молодежная команда клуба сейчас на втором месте в своей лиге, но по потерянным очкам уступает ЦСКА всего два пункта, имея матч в запасе. В 2017 году юные «спартаковцы» стали чемпионами, и до этого в 2013-м праздновали «золото». Но первому составу ни тепло, ни холодно от успехов молодежи.
Как и первой сборной от действующих «спартаковцев». На ЧМ-18 играли Самедов, Кутепов и Зобнин, но только ветерана по-настоящему воспитали. У Ильи и Романа другие детские воспоминания, их забрали к «красно-белым» не сразу. И когда смотрим на лауреатов премии «Первая пятерка», которую впервые вручили Кержакову в 2002 году, то находим только Шишкина и Яковлева из спартаковцев. Оба не стали легендами «Спартака».
«Красно-белые» обрели среди футболистов репутацию тех, кто не умеет работать с молодыми. Столько Дзюба по арендам накатался, пока реализовал потенциал? Много лет был странником, чтобы потом со скандалом уйти в «Зенит». У Паршивлюка и Джано другие истории – ребятам талант позволял закрепиться в основе на десятилетие, но вмешались травмы. Однако у грузина после отъезда из «Спартака» может получиться, как у Сергея в «Ростове».
Впрочем, хватает новых «обреченных». При определенном стечении обстоятельств в заявке «Спартака» за 2019 год может побывать 10-12 человек, связанных с детско-юношеским и молодежным сектором клуба. И в списке может не быть ни одного, кто задержится в основе на 6-7 сезонов и наиграет столько же матчей, как единственный на данный момент воспитанник «Спартака» со стабильной игровой практикой – Дмитрий Комбаров.
При этом речь о парне, который ушел из школы «красно-белых» не без скандала и переводом на взрослый уровень обязан «Динамо», воспитавшему и сильнейшего россиянина «Спартака» – Романа Зобнина. Получается, что раньше воспитывали Черенкова и Титова, а теперь приходится переманивать талантов.
Воспитанники «Спартака» не для сборной
Не выпускают характерных, стабильных мастеров, которые держатся друг за друга и могут успехи на молодежном уровне перенести на взрослый масштаб. Макеев, Паршивлюк, Зотов, Джанаев, Козлов, Прудников, Песьяков, Николай Заболотный, Яковлев, Малоян, Иванов – если вспомнить выпускников постарше, уже не заиграли в первой сборной России.
Многих даже не вызывали толком. У Кудряшова - формально переведен в первую из второй команды «Спартака», но до этого играл за клуб «Сибиряк», всего 29 поединков за первую сборную. Причем дебютировал Федор через много лет после ухода из московского клуба. Даже у Дмитрия Комбарова всего 47 матчей за сборную России, хотя ему 22 января исполнится 32 года.
Артем Дзюба – редкий выпускник «Спартака», который сейчас играет в основе сборной. Но у него мало матчей, как и у того же Андрея Семенова – выпускник «Спартака», которому в Москве не поверили, как и Кириллу Комбарову. Кроме всего прочего, важно отметить, что из шестнадцати фамилий – две трети полноценной заявки на крупный турнир, сразу пятнадцать футболистов уже покинули «Спартак».
Остался только Дмитрий Комбаров, но вряд ли с приходом Айртона на него смотрят как на основного. В прошлом году слева в обороне выходил универсал Мельгарехо, настолько неубедительно работал опытный мастер навесов и придумки голов в свои ворота. Причем не стоит обвинять только «Спартак». Почти все эти футболисты изначально не были такого уровня, чтобы сыграть 100 матчей за сборную России и ездить на крупные турниры годами.
Дзюба в молодости не играл так, как Павлюченко или Кержаков. Из атакующих хавбеков никто не был вторым Жирковым или Аршавиным. Центральных защитников не выпускали – даже Кутепов из академии в Тольятти приехал. А Джикия, хоть и родился в Москве, вырос в школе «Локомотива». А если вспомнить выпускников «Спартака», которые скоро уйдут на пенсию, вроде Самедова, то надо отметить, что Александр Сергеевич в сборной дебютировал в 27 лет как игрок «Динамо».
Школа «Спартака», к сожалению, бесполезна для первой сборной. А привычка сначала выдать воспитанникам лишние авансы, чтобы потом втоптать их в грязь аренд и сплавить в другой клуб, осталась. Каждый, кто учится в школе «Спартака», должен понимать – скорее всего, придется искать себя в коллективах, где с молодыми умеют работать лучше. Тот же Аяз Гулиев окреп в «Анжи» и «Ростове» и только теперь вернулся.
Хотя для баланса нужно добавить, что и сами воспитанники не гениальные ребята – нет там талантов уровня молодых Бускетса, Руни или Касильяса, отбор и качество обучения не радуют. За пятнадцать лет – то есть всю эпоху нынешнего руководства «Спартака», из второй команды в первую перевели более 30 футболистов. Ни один не стал легендой клуба – если не считать таковым Комбарова.
Хочется, чтобы поколение Ломовицкого, Максименко и Рассказова не пережило то, что Павленко, Самедов и Погребняк. Ведь если за пятнадцать лет клуб с именем «Спартак» не воспитал для себя ни одну клубную легенду, чтобы из академии перешел в основу, планомерно рос и добрался до статуса вечно основного, то дело вряд ли только в футболистах. У «красно-белых» много воспитанников, но у них печальные футбольные судьбы.
Юным игрокам нет смысла идти в «Спартак» и доверять карьеру московскому клубу. Ведь максимум, на который могут рассчитывать – повторение судьбы Дмитрия Комбарова. Воспитанник, которого на руках фанаты не носят. А в 90 % случаев все закончится так, как у его брата Кирилла – ни одного матча в сборной, аренда в «Торпедо», менее ста поединков за первую команду «Спартака» и тульский «Арсенал» как подарок судьбы.
Дзюбу нельзя назвать воспитанником, который олицетворяет переход из молодежного состава в железную основу на десятилетие. Получатся, что если искать легенд «Спартака» 21 века, то из выпускников школы и выбрать некого. Комбарова без иронии поставить в ряд с Нетто, Титовым и Черенковым не получается, пускай именно Дмитрий ближе всех в составе к 300 поединку за «Спартак».
Так, что тут не фантазии, а упрямая статистика, от которой никуда не деться.
Так, что тут не фантазии, а упрямая статистика, от которой никуда не деться.
Что-то Горина понесло после праздников.
Нет слов.
Не в бровь, а в глаз (точнее, в пятак)!
Что-то Горина понесло после праздников.
Нет слов.
Не в бровь, а в глаз (точнее, в пятак)!
и цска)))))
Краснодар сам только появился!!!
а где школа зенита, балелам , которого ты постоянно поддакиваешь )))
Фантазёр однако!
и цска)))))
Краснодар сам только появился!!!
а где школа зенита, балелам , которого ты постоянно поддакиваешь )))
Фантазёр однако!
За последние годы только три клуба серьёзно подпитываются своими воспитанниками, Локо, ЦСКА, Краснодар.
За последние годы только три клуба серьёзно подпитываются своими воспитанниками, Локо, ЦСКА, Краснодар.
😁🤩😂
😁🤩😂
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
🤩🤩🤩
🤩🤩🤩
а в ЧР займёт свое привычное 5-ое МЕСТО!
а в ЧР займёт свое привычное 5-ое МЕСТО!
И за сколько лет и в каком кол-ве?
😭😭😭
И за сколько лет и в каком кол-ве?
😭😭😭
то как еще пару лет назад работали судьи на матчах с цска, вообще не поддается обсуждению, либо левые пенальти- либо закрывали глаза на явные нарушения со стороны футболистов цска (Понтус Вернблум - вообще здесь топчик).
Как на эту лавочку судей во главе с их спонсором-предводителем Гиннером к стенке, так у цска, почему пропали Чемпионтсва)))))
то как еще пару лет назад работали судьи на матчах с цска, вообще не поддается обсуждению, либо левые пенальти- либо закрывали глаза на явные нарушения со стороны футболистов цска (Понтус Вернблум - вообще здесь топчик).
Как на эту лавочку судей во главе с их спонсором-предводителем Гиннером к стенке, так у цска, почему пропали Чемпионтсва)))))
сам знаешь в конкуренции выживает сильнейший, а нет сильных у нас потому что нет КОНКУРЕНЦИИ,
у нас зато одни миллионеры, в лучшем случае ходят по полю, а в худшем полирую лавку оптом!
сам знаешь в конкуренции выживает сильнейший, а нет сильных у нас потому что нет КОНКУРЕНЦИИ,
у нас зато одни миллионеры, в лучшем случае ходят по полю, а в худшем полирую лавку оптом!
Приведи примеры Зенита, ЦСКА, Локомотива за последние 10 лет - чтобы говорить что у Спартака все плохо, точнее хуже чем у всех (как я понял)!
- - - - - - - - -
У «Спартака» все так печально, что у них успели в 21 веке не заиграть сразу два Зуева. Двадцатидвухлетнего Александра по арендам бросают, а Алексей скатился в низшие лиги, и два года назад дебютировал в пляжном футболе. А ведь сыграл в Лиге чемпионов, обладатель последнего для клуба Кубка России 2003 года. После него, от Джанаева до Максименко, не вырастили настоящего конкурента для Акинфеева.
Приведи примеры Зенита, ЦСКА, Локомотива за последние 10 лет - чтобы говорить что у Спартака все плохо, точнее хуже чем у всех (как я понял)!
- - - - - - - - -
У «Спартака» все так печально, что у них успели в 21 веке не заиграть сразу два Зуева. Двадцатидвухлетнего Александра по арендам бросают, а Алексей скатился в низшие лиги, и два года назад дебютировал в пляжном футболе. А ведь сыграл в Лиге чемпионов, обладатель последнего для клуба Кубка России 2003 года. После него, от Джанаева до Максименко, не вырастили настоящего конкурента для Акинфеева.
Сейчас на ветки четверо которые дали слова на соккере не появляться, ан нет, тут, не держат своё же слово. Спартачи.
Сейчас на ветки четверо которые дали слова на соккере не появляться, ан нет, тут, не держат своё же слово. Спартачи.
Так, что это зло для Российского футбола. А Спартак да, уровень чемпионата Казахстана!
Так, что это зло для Российского футбола. А Спартак да, уровень чемпионата Казахстана!