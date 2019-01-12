Обреченные. Будущее выпускников «Спартака»

вчера, 10:00

Много разговоров о «спартаковском футболе», а для себя стабильных игроков высокого уровня клуб не воспитывает. «Соккер.ру» изучает важную тему.

Основная часть фанатов, рожденных в 80-х годах 20 века, с детства за «Спартак». Когда были маленькими, не существовало могущественного «Зенита». И до первого чемпионства ЦСКА хватало времени. Сейчас тому поколению больше тридцати, у многих появились маленькие дети.

Спартаковцы с радостью бы отдали талантливого ребенка в академию любимого клуба. Но вряд ли им стоит так поступать. Ведь конвейер, по которому должны доставлять будущих легенд «Спартака» и сборной, как показывает практика, заканчивается мясорубкой. Не взращивают успешных стабильных профессионалов.

Например, сегодня воспитаннику «Спартака» Артему Тимофееву исполняется 25 лет – клуб не забыл его поздравить. А два дня назад отправили в первую аренду в «Крылья Советов». В 25 лет в аренду! Дебютировал в 2013-м, более пяти лет держали в «молодых и перспективных» - игрок почти без практики на высоком уровне.

Разговор также актуален в дни возвращения Гулиева, ухода Джано – последние годы в молодежном футболе представлял «Спартак», и в сезоне, когда больше всех минут в РПЛ провел двадцатилетний вратарь Максименко. Также из ребят из молодежки и второго состава играли Рассказов (21 год), Ломовицкий (20 лет), Игнатов (18 лет), Нимели (20 лет) и Пантелеев (22 года).

Уже следующее после выпуска Тимофеева поколение подоспело. Выбор богатый – Гапонова, Маслова и Миронова взяли на сбор. Зато Пантелеев уже ушел в «Рубин». Нимели не отправился на сборы с первой командой, не дорос, а вот Мелкадзе взяли. Тимофеева (как и Самедова с Джано) отдали «Крыльям Советов». В принципе, изгнание в любой из форм ждет большинство воспитанников «Спартака».

Вспомните опыт вратаря Митрюшкина – ему не доверяли, уехал в Швейцарию. Гулиеву и Бакаеву помогли уходы для развития. Зуев, Давыдов и Кротов – еще три примера переводов из второго состава, которые ничем не закончились. Реже травмы, чаще недоверие тренеров и аренды, непонятная кадровая политика – причин, чтобы выпускник не заиграл, много.

У «Спартака» все так печально, что у них успели в 21 веке не заиграть сразу два Зуева. Двадцатидвухлетнего Александра по арендам бросают, а Алексей скатился в низшие лиги, и два года назад дебютировал в пляжном футболе. А ведь сыграл в Лиге чемпионов, обладатель последнего для клуба Кубка России 2003 года. После него, от Джанаева до Максименко, не вырастили настоящего конкурента для Акинфеева.

И с форвардами беда. Кроме Дзюбы и вспомнить некого. Малояну скоро тридцать – на контракте с «Енисеем». Кротову скоро 26 лет, на молодежном уровне его воспитывали в «Динамо», играл за «Волгарь», хотя позже побеждал в молодежном первенстве за «Спартак». А что дальше? Ничего, как и в случае с бедным московским Месси – Давыдову 23 года, а прошлый год закончил как игрок «Спартака» из Юрмалы. В 2015-м, если помните, в первой сборной дебютировал, игрок толковый и выжимать из него можно было больше.

Но у «Спартака» не работает система перевода талантов во взрослый футбол. И не факт, что во второй команде порядка больше, чем в первой. Например, когда Глушаков и Ещенко отправились к молодым, то Денису отдали капитанскую повязку. Техничный прогиб говорит об отсутствии в том составе авторитетной фигуры вожака. И о бесхарактерности всего коллектива – пришел человек, наказанный главным тренером, а его поощрили.

«Спартак-2» часто удачно выступает в ФНЛ – прошлый сезон закончили на 9-м месте, и сейчас идут на знакомой позиции. А молодежная команда клуба сейчас на втором месте в своей лиге, но по потерянным очкам уступает ЦСКА всего два пункта, имея матч в запасе. В 2017 году юные «спартаковцы» стали чемпионами, и до этого в 2013-м праздновали «золото». Но первому составу ни тепло, ни холодно от успехов молодежи.

Как и первой сборной от действующих «спартаковцев». На ЧМ -18 играли Самедов, Кутепов и Зобнин, но только ветерана по-настоящему воспитали. У Ильи и Романа другие детские воспоминания, их забрали к «красно-белым» не сразу. И когда смотрим на лауреатов премии «Первая пятерка», которую впервые вручили Кержакову в 2002 году, то находим только Шишкина и Яковлева из спартаковцев. Оба не стали легендами «Спартака».

«Красно-белые» обрели среди футболистов репутацию тех, кто не умеет работать с молодыми. Столько Дзюба по арендам накатался, пока реализовал потенциал? Много лет был странником, чтобы потом со скандалом уйти в «Зенит». У Паршивлюка и Джано другие истории – ребятам талант позволял закрепиться в основе на десятилетие, но вмешались травмы. Однако у грузина после отъезда из «Спартака» может получиться, как у Сергея в «Ростове».

Впрочем, хватает новых «обреченных». При определенном стечении обстоятельств в заявке «Спартака» за 2019 год может побывать 10-12 человек, связанных с детско-юношеским и молодежным сектором клуба. И в списке может не быть ни одного, кто задержится в основе на 6-7 сезонов и наиграет столько же матчей, как единственный на данный момент воспитанник «Спартака» со стабильной игровой практикой – Дмитрий Комбаров.

При этом речь о парне, который ушел из школы «красно-белых» не без скандала и переводом на взрослый уровень обязан «Динамо», воспитавшему и сильнейшего россиянина «Спартака» – Романа Зобнина. Получается, что раньше воспитывали Черенкова и Титова, а теперь приходится переманивать талантов.

Воспитанники «Спартака» не для сборной

Не выпускают характерных, стабильных мастеров, которые держатся друг за друга и могут успехи на молодежном уровне перенести на взрослый масштаб. Макеев, Паршивлюк, Зотов, Джанаев, Козлов, Прудников, Песьяков, Николай Заболотный, Яковлев, Малоян, Иванов – если вспомнить выпускников постарше, уже не заиграли в первой сборной России.

Многих даже не вызывали толком. У Кудряшова - формально переведен в первую из второй команды «Спартака», но до этого играл за клуб «Сибиряк», всего 29 поединков за первую сборную. Причем дебютировал Федор через много лет после ухода из московского клуба. Даже у Дмитрия Комбарова всего 47 матчей за сборную России, хотя ему 22 января исполнится 32 года.

Артем Дзюба – редкий выпускник «Спартака», который сейчас играет в основе сборной. Но у него мало матчей, как и у того же Андрея Семенова – выпускник «Спартака», которому в Москве не поверили, как и Кириллу Комбарову. Кроме всего прочего, важно отметить, что из шестнадцати фамилий – две трети полноценной заявки на крупный турнир, сразу пятнадцать футболистов уже покинули «Спартак».

Остался только Дмитрий Комбаров, но вряд ли с приходом Айртона на него смотрят как на основного. В прошлом году слева в обороне выходил универсал Мельгарехо, настолько неубедительно работал опытный мастер навесов и придумки голов в свои ворота. Причем не стоит обвинять только «Спартак». Почти все эти футболисты изначально не были такого уровня, чтобы сыграть 100 матчей за сборную России и ездить на крупные турниры годами.

Дзюба в молодости не играл так, как Павлюченко или Кержаков. Из атакующих хавбеков никто не был вторым Жирковым или Аршавиным. Центральных защитников не выпускали – даже Кутепов из академии в Тольятти приехал. А Джикия, хоть и родился в Москве, вырос в школе «Локомотива». А если вспомнить выпускников «Спартака», которые скоро уйдут на пенсию, вроде Самедова, то надо отметить, что Александр Сергеевич в сборной дебютировал в 27 лет как игрок «Динамо».

Школа «Спартака», к сожалению, бесполезна для первой сборной. А привычка сначала выдать воспитанникам лишние авансы, чтобы потом втоптать их в грязь аренд и сплавить в другой клуб, осталась. Каждый, кто учится в школе «Спартака», должен понимать – скорее всего, придется искать себя в коллективах, где с молодыми умеют работать лучше. Тот же Аяз Гулиев окреп в «Анжи» и «Ростове» и только теперь вернулся.

Хотя для баланса нужно добавить, что и сами воспитанники не гениальные ребята – нет там талантов уровня молодых Бускетса, Руни или Касильяса, отбор и качество обучения не радуют. За пятнадцать лет – то есть всю эпоху нынешнего руководства «Спартака», из второй команды в первую перевели более 30 футболистов. Ни один не стал легендой клуба – если не считать таковым Комбарова.

Хочется, чтобы поколение Ломовицкого, Максименко и Рассказова не пережило то, что Павленко, Самедов и Погребняк. Ведь если за пятнадцать лет клуб с именем «Спартак» не воспитал для себя ни одну клубную легенду, чтобы из академии перешел в основу, планомерно рос и добрался до статуса вечно основного, то дело вряд ли только в футболистах. У «красно-белых» много воспитанников, но у них печальные футбольные судьбы.

Юным игрокам нет смысла идти в «Спартак» и доверять карьеру московскому клубу. Ведь максимум, на который могут рассчитывать – повторение судьбы Дмитрия Комбарова. Воспитанник, которого на руках фанаты не носят. А в 90 % случаев все закончится так, как у его брата Кирилла – ни одного матча в сборной, аренда в «Торпедо», менее ста поединков за первую команду «Спартака» и тульский «Арсенал» как подарок судьбы.

Дзюбу нельзя назвать воспитанником, который олицетворяет переход из молодежного состава в железную основу на десятилетие. Получатся, что если искать легенд «Спартака» 21 века, то из выпускников школы и выбрать некого. Комбарова без иронии поставить в ряд с Нетто, Титовым и Черенковым не получается, пускай именно Дмитрий ближе всех в составе к 300 поединку за «Спартак».