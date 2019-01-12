Обреченные. Будущее выпускников «Спартака»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:15 сегодня  Эвертон -:-  Борнмут - - -
19:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Ман Юнайтед 2.15 3.7 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Атлетико М -:-  Леванте 1.25 5.8 12.5
18:15 сегодня  Атлетик Б -:-  Севилья 2.78 3.3 2.55
20:30 сегодня  Барселона -:-  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Реал 3.45 3.65 2.05
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.4 3.4 2.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 1.2 7.1 12.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло 1.38 5.1 7.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Нант -:-  Ренн 2.55 3.25 2.8
19:00 сегодня  Тулуза -:-  Страсбур 2.4 3.15 3.1
19:00 сегодня  Дижон -:-  Монпелье 3.5 3.2 2.2
23:00 сегодня  Марсель -:-  Монако 1.63 4.15 5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 1.85 3.6 4
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1.55 4.1 5.2
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 8.5 4.2 1.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.45 3.95 7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 3.7 3.03 2.15
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1.85 3.5 4
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.95 2.9 4.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага 2.75 3 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 2.12 2.95 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 1.5 3.8 6.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.37 4.3 8.5
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  КНДР -:-  Катар - - -
16:30 сегодня  Оман -:-  Япония - - -
19:00 сегодня  Туркменистан -:-  Узбекистан - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.1 3.2 3.4
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Обреченные. Будущее выпускников «Спартака»

вчера, 10:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Самедов Александр
Самедов Александр
Полузащитник
Комбаров Дмитрий
Комбаров Дмитрий
Защитник

Много разговоров о «спартаковском футболе», а для себя стабильных игроков высокого уровня клуб не воспитывает. «Соккер.ру» изучает важную тему.

Основная часть фанатов, рожденных в 80-х годах 20 века, с детства за «Спартак». Когда были маленькими, не существовало могущественного «Зенита». И до первого чемпионства ЦСКА хватало времени. Сейчас тому поколению больше тридцати, у многих появились маленькие дети.

Спартаковцы с радостью бы отдали талантливого ребенка в академию любимого клуба. Но вряд ли им стоит так поступать. Ведь конвейер, по которому должны доставлять будущих легенд «Спартака» и сборной, как показывает практика, заканчивается мясорубкой. Не взращивают успешных стабильных профессионалов.

Например, сегодня воспитаннику «Спартака» Артему Тимофееву исполняется 25 лет – клуб не забыл его поздравить. А два дня назад отправили в первую аренду в «Крылья Советов». В 25 лет в аренду! Дебютировал в 2013-м, более пяти лет держали в «молодых и перспективных» - игрок почти без практики на высоком уровне.

Разговор также актуален в дни возвращения Гулиева, ухода Джано – последние годы в молодежном футболе представлял «Спартак», и в сезоне, когда больше всех минут в РПЛ провел двадцатилетний вратарь Максименко. Также из ребят из молодежки и второго состава играли Рассказов (21 год), Ломовицкий (20 лет), Игнатов (18 лет), Нимели (20 лет) и Пантелеев (22 года).

Уже следующее после выпуска Тимофеева поколение подоспело. Выбор богатый – Гапонова, Маслова и Миронова взяли на сбор. Зато Пантелеев уже ушел в «Рубин». Нимели не отправился на сборы с первой командой, не дорос, а вот Мелкадзе взяли. Тимофеева (как и Самедова с Джано) отдали «Крыльям Советов». В принципе, изгнание в любой из форм ждет большинство воспитанников «Спартака».

Вспомните опыт вратаря Митрюшкина – ему не доверяли, уехал в Швейцарию. Гулиеву и Бакаеву помогли уходы для развития. Зуев, Давыдов и Кротов – еще три примера переводов из второго состава, которые ничем не закончились. Реже травмы, чаще недоверие тренеров и аренды, непонятная кадровая политика – причин, чтобы выпускник не заиграл, много.

У «Спартака» все так печально, что у них успели в 21 веке не заиграть сразу два Зуева. Двадцатидвухлетнего Александра по арендам бросают, а Алексей скатился в низшие лиги, и два года назад дебютировал в пляжном футболе. А ведь сыграл в Лиге чемпионов, обладатель последнего для клуба Кубка России 2003 года. После него, от Джанаева до Максименко, не вырастили настоящего конкурента для Акинфеева.

И с форвардами беда. Кроме Дзюбы и вспомнить некого. Малояну скоро тридцать – на контракте с «Енисеем». Кротову скоро 26 лет, на молодежном уровне его воспитывали в «Динамо», играл за «Волгарь», хотя позже побеждал в молодежном первенстве за «Спартак». А что дальше? Ничего, как и в случае с бедным московским Месси – Давыдову 23 года, а прошлый год закончил как игрок «Спартака» из Юрмалы. В 2015-м, если помните, в первой сборной дебютировал, игрок толковый и выжимать из него можно было больше.

Но у «Спартака» не работает система перевода талантов во взрослый футбол. И не факт, что во второй команде порядка больше, чем в первой. Например, когда Глушаков и Ещенко отправились к молодым, то Денису отдали капитанскую повязку. Техничный прогиб говорит об отсутствии в том составе авторитетной фигуры вожака. И о бесхарактерности всего коллектива – пришел человек, наказанный главным тренером, а его поощрили.

«Спартак-2» часто удачно выступает в ФНЛ – прошлый сезон закончили на 9-м месте, и сейчас идут на знакомой позиции. А молодежная команда клуба сейчас на втором месте в своей лиге, но по потерянным очкам уступает ЦСКА всего два пункта, имея матч в запасе. В 2017 году юные «спартаковцы» стали чемпионами, и до этого в 2013-м праздновали «золото». Но первому составу ни тепло, ни холодно от успехов молодежи.

Как и первой сборной от действующих «спартаковцев». На ЧМ-18 играли Самедов, Кутепов и Зобнин, но только ветерана по-настоящему воспитали. У Ильи и Романа другие детские воспоминания, их забрали к «красно-белым» не сразу. И когда смотрим на лауреатов премии «Первая пятерка», которую впервые вручили Кержакову в 2002 году, то находим только Шишкина и Яковлева из спартаковцев. Оба не стали легендами «Спартака».

«Красно-белые» обрели среди футболистов репутацию тех, кто не умеет работать с молодыми. Столько Дзюба по арендам накатался, пока реализовал потенциал? Много лет был странником, чтобы потом со скандалом уйти в «Зенит». У Паршивлюка и Джано другие истории – ребятам талант позволял закрепиться в основе на десятилетие, но вмешались травмы. Однако у грузина после отъезда из «Спартака» может получиться, как у Сергея в «Ростове».

Впрочем, хватает новых «обреченных». При определенном стечении обстоятельств в заявке «Спартака» за 2019 год может побывать 10-12 человек, связанных с детско-юношеским и молодежным сектором клуба. И в списке может не быть ни одного, кто задержится в основе на 6-7 сезонов и наиграет столько же матчей, как единственный на данный момент воспитанник «Спартака» со стабильной игровой практикой – Дмитрий Комбаров.

При этом речь о парне, который ушел из школы «красно-белых» не без скандала и переводом на взрослый уровень обязан «Динамо», воспитавшему и сильнейшего россиянина «Спартака» – Романа Зобнина. Получается, что раньше воспитывали Черенкова и Титова, а теперь приходится переманивать талантов.

Воспитанники «Спартака» не для сборной

Не выпускают характерных, стабильных мастеров, которые держатся друг за друга и могут успехи на молодежном уровне перенести на взрослый масштаб. Макеев, Паршивлюк, Зотов, Джанаев, Козлов, Прудников, Песьяков, Николай Заболотный, Яковлев, Малоян, Иванов – если вспомнить выпускников постарше, уже не заиграли в первой сборной России.

Многих даже не вызывали толком. У Кудряшова - формально переведен в первую из второй команды «Спартака», но до этого играл за клуб «Сибиряк», всего 29 поединков за первую сборную. Причем дебютировал Федор через много лет после ухода из московского клуба. Даже у Дмитрия Комбарова всего 47 матчей за сборную России, хотя ему 22 января исполнится 32 года.

Артем Дзюба – редкий выпускник «Спартака», который сейчас играет в основе сборной. Но у него мало матчей, как и у того же Андрея Семенова – выпускник «Спартака», которому в Москве не поверили, как и Кириллу Комбарову. Кроме всего прочего, важно отметить, что из шестнадцати фамилий – две трети полноценной заявки на крупный турнир, сразу пятнадцать футболистов уже покинули «Спартак».

Остался только Дмитрий Комбаров, но вряд ли с приходом Айртона на него смотрят как на основного. В прошлом году слева в обороне выходил универсал Мельгарехо, настолько неубедительно работал опытный мастер навесов и придумки голов в свои ворота. Причем не стоит обвинять только «Спартак». Почти все эти футболисты изначально не были такого уровня, чтобы сыграть 100 матчей за сборную России и ездить на крупные турниры годами.

Дзюба в молодости не играл так, как Павлюченко или Кержаков. Из атакующих хавбеков никто не был вторым Жирковым или Аршавиным. Центральных защитников не выпускали – даже Кутепов из академии в Тольятти приехал. А Джикия, хоть и родился в Москве, вырос в школе «Локомотива». А если вспомнить выпускников «Спартака», которые скоро уйдут на пенсию, вроде Самедова, то надо отметить, что Александр Сергеевич в сборной дебютировал в 27 лет как игрок «Динамо».

Школа «Спартака», к сожалению, бесполезна для первой сборной. А привычка сначала выдать воспитанникам лишние авансы, чтобы потом втоптать их в грязь аренд и сплавить в другой клуб, осталась. Каждый, кто учится в школе «Спартака», должен понимать – скорее всего, придется искать себя в коллективах, где с молодыми умеют работать лучше. Тот же Аяз Гулиев окреп в «Анжи» и «Ростове» и только теперь вернулся.

Хотя для баланса нужно добавить, что и сами воспитанники не гениальные ребята – нет там талантов уровня молодых Бускетса, Руни или Касильяса, отбор и качество обучения не радуют. За пятнадцать лет – то есть всю эпоху нынешнего руководства «Спартака», из второй команды в первую перевели более 30 футболистов. Ни один не стал легендой клуба – если не считать таковым Комбарова.

Хочется, чтобы поколение Ломовицкого, Максименко и Рассказова не пережило то, что Павленко, Самедов и Погребняк. Ведь если за пятнадцать лет клуб с именем «Спартак» не воспитал для себя ни одну клубную легенду, чтобы из академии перешел в основу, планомерно рос и добрался до статуса вечно основного, то дело вряд ли только в футболистах. У «красно-белых» много воспитанников, но у них печальные футбольные судьбы.

Юным игрокам нет смысла идти в «Спартак» и доверять карьеру московскому клубу. Ведь максимум, на который могут рассчитывать – повторение судьбы Дмитрия Комбарова. Воспитанник, которого на руках фанаты не носят. А в 90 % случаев все закончится так, как у его брата Кирилла – ни одного матча в сборной, аренда в «Торпедо», менее ста поединков за первую команду «Спартака» и тульский «Арсенал» как подарок судьбы.

Дзюбу нельзя назвать воспитанником, который олицетворяет переход из молодежного состава в железную основу на десятилетие. Получатся, что если искать легенд «Спартака» 21 века, то из выпускников школы и выбрать некого. Комбарова без иронии поставить в ряд с Нетто, Титовым и Черенковым не получается, пускай именно Дмитрий ближе всех в составе к 300 поединку за «Спартак».

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Все комментарии
mikysss
mikysss
   351 / 686
вчера в 22:28
как обычно антиСпартаковская статейка
KURUM
KURUM
   530 / 686
вчера в 22:18
Напоминает отечественный автопром..
pomor45
pomor45 ответил Байкал-38.
   344 / 686
вчера в 22:03
Ты сам то понимаешь, что ты пишешь? Школа Спартака в основном борьба за выживание в РПЛ и игроки ФНЛ! Если закрыть школу Спартака, то эти дети могут пойти в другие и вырасти в мастеров. Учителя плохие. Про тренерские кадры вообще смех, одни провалы и отставки. Так, что это зло для Российского футбола. А Спартак да, уровень чемпионата Казахстана!
Можно подумать, что хвалёная академия Галицкого завалила своими воспитанниками основные составы лидеров прямо с академии. Нет их там. В самом Краснодаре тоже редкость, а когда уровень ещё подрастёт, то и совсем не будет. Путь им всем один - клубы их уровня. Обратно к лидерам только после того, как там отличатся, а вот следить за их судьбой надо непрерывно, чтобы отличившихся своевременно забирать обратно, предпочитая их покупным легам и воспитанникам других клубов. Будут знать и понимать это - дело пойдёт. По другому, кроме лодырей и зазнаек никого не воспитаешь. Должен путь в основу лидера грудью и потом пробивать.
pomor45
pomor45
   344 / 686
вчера в 21:50
Накатал много, а вывод не сделал. Цепочка: академия - Спартак -2 - первая команда - не работает. Цепочка: академия - первая команда - тем более не работает. Заметим, что в Зените картинка та же. Потому что молодёжь уступает по качеству покупным игрокам и те, у кого деньги имеются предпочитают покупать, лучше легов, но и россиян, зарекомендовавших себя тоже не обходят. Попасть из академии в первую команду высокого уровня без практики конкуренции во взрослой команде практически невозможно. Редкие примеры имеются у ЦСКА, но пришли они в безднежный период совпавший с одновременным уходом многих старожилов.И то, всё равно приобретения со стороны явно преобладают над использованием своих сразу из молодёжки. Остаётся что? Из академии и молодёжки отправлять по клубам РПЛ, ФНЛ,ПФЛ, по соответствию и спросу, и следить за их развитием. Самых способных возвращать в клуб. Так они будут набирать игровую практику намного быстрее и эффективнее, чем в конкуренции на лавке первых команд-лидеров.
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 20:45
Горин в своем антиспартаковском репертуаре.Очень знаменательна фраза"могущественный зенит".После этого и добавить то в комментариях ничего не надо.Уже всем понятно откуда ноги растут у этого блогера. А ситуация с воспитанниками у Спартака не хуже,чем в других клубах РФПЛ.Но точно лучше,чем в "могущественном зените".Месси у нас пока не родился.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил MAUS
   23 / 686
вчера в 15:52
школа ЛОко)))) и цска))))) Краснодар сам только появился!!! а где школа зенита, балелам , которого ты постоянно поддакиваешь ))) Фантазёр однако!
Ты посмотри составы Локо и ЦСКА сколько воспитанников играет, а потом говори. Краснодар, да только сейчас начал пожимать плоды, но прогресс их академии на лицо. Зенит? А разве я про них говорил? Раньше у них была отличная школа, но последние лет десять у них другой вектор развития, точнее ориентир на приезжих.
Так, что тут не фантазии, а упрямая статистика, от которой никуда не деться.
Коля58
Коля58
   114 / 686
вчера в 15:46
Как всегда выпускники Тарасни в ФНЛ ))
Leningrad 84
Leningrad 84
   191 / 686
вчера в 15:37
Да уж.
Что-то Горина понесло после праздников.
Нет слов.
Не в бровь, а в глаз (точнее, в пятак)!
MAUS
MAUS ответил Байкал-38.
   28 / 686
вчера в 15:33
Чего? Какую конкуренцию? Школа Спартака за всю свою историю воспитала плюс минус десять отличных игроков. И то эти игроки уже в далёком прошлом. В Москве она точно худшая. Спартак всю свою жизнь подпитывался с других школ. Очень много сибиряков было. За последние годы только три клуба серьёзно подпитываются своими воспитанниками, Локо, ЦСКА, Краснодар.
школа ЛОко))))
и цска)))))
Краснодар сам только появился!!!
а где школа зенита, балелам , которого ты постоянно поддакиваешь )))
Фантазёр однако!
Байкал-38.
Байкал-38. ответил MAUS
   23 / 686
вчера в 15:28
А что другим клубам мешает обладать такими же школами, и воспитывать новое поколение- создавая тем самым конкуренцию школе Спартака! сам знаешь в конкуренции выживает сильнейший, а нет сильных у нас потому что нет КОНКУРЕНЦИИ, у нас зато одни миллионеры, в лучшем случае ходят по полю, а в худшем полирую лавку оптом!
Чего? Какую конкуренцию? Школа Спартака за всю свою историю воспитала плюс минус десять отличных игроков. И то эти игроки уже в далёком прошлом. В Москве она точно худшая. Спартак всю свою жизнь подпитывался с других школ. Очень много сибиряков было.
За последние годы только три клуба серьёзно подпитываются своими воспитанниками, Локо, ЦСКА, Краснодар.
MAUS
MAUS ответил Питермeн
   28 / 686
вчера в 15:27
У пупсиков самая слабая школа в стране, примерно на уровне ростова-рубина. До Цска и Питера очень далеко!
аха-ха хах хаха
😁🤩😂
Питермeн
Питермeн
   635 / 686
вчера в 15:26
У пупсиков самая слабая школа в стране, примерно на уровне ростова-рубина. До Цска и Питера очень далеко!
MAUS
MAUS ответил Байкал-38.
   28 / 686
вчера в 15:24
В России два предприятия, которые выпускают продукцию определённого качества. Спартак и АвтоВАЗ!
Другие вообше ничего не могут- патамушта у них руки-крюки
🤣🤣🤣
MAUS
MAUS
   28 / 686
вчера в 15:22
Что-то теннистКа тут раздухарилась))))
🤩🤩🤩
MAUS
MAUS ответил parallels
   28 / 686
вчера в 15:20
хряки, через 2 недели позор спартаку! на нашем сайте даже не указали, что зенит с каким-то слабеньким соперником играет, пришлось с вашего сайта стащить картинку)
Опять зенит будет чемпиёном-межсезонки (товарников) 😁😁😁
а в ЧР займёт свое привычное 5-ое МЕСТО!
ckori
ckori ответил Байкал-38.
   662 / 686
вчера в 15:18
В России два предприятия, которые выпускают продукцию определённого качества. Спартак и АвтоВАЗ!
Конечно самая худшая продукция в РФ -это ВаЗ и Спартак!Ну зачем писать о их резервах,если они выбирают в любых командах самых лучших?И эти лучшие далеко не спартаковцы.Дело такое на молодёжь никто не расчитывает,всем нужны иностранцы!
MAUS
MAUS ответил ОлегаТэ
   28 / 686
вчера в 15:17
А ты не в курсе, что теперь Федун детскую судейскую академию открыл? ;)
"Бизнес" Гиннера никто уже не сможет себе забрать!
MAUS
MAUS ответил Красно Синий воин
   28 / 686
вчера в 15:12
Учитесь хряки у Красно-Синей академии растить свои таланты.
Извините какие?
И за сколько лет и в каком кол-ве?
😭😭😭
MAUS
MAUS ответил AmIIIeR89
   28 / 686
вчера в 15:09
Зачем Спартаку воспитанники? Кукуяны и Лапочкины надежнее будут
Чья бы корова мычала- а ваша помолчала бы!
то как еще пару лет назад работали судьи на матчах с цска, вообще не поддается обсуждению, либо левые пенальти- либо закрывали глаза на явные нарушения со стороны футболистов цска (Понтус Вернблум - вообще здесь топчик).
Как на эту лавочку судей во главе с их спонсором-предводителем Гиннером к стенке, так у цска, почему пропали Чемпионтсва)))))
MAUS
MAUS ответил Байкал-38.
   28 / 686
вчера в 15:00
Ты сам то понимаешь, что ты пишешь? Школа Спартака в основном борьба за выживание в РПЛ и игроки ФНЛ! Если закрыть школу Спартака, то эти дети могут пойти в другие и вырасти в мастеров. Учителя плохие. Про тренерские кадры вообще смех, одни провалы и отставки. Так, что это зло для Российского футбола. А Спартак да, уровень чемпионата Казахстана!
А что другим клубам мешает обладать такими же школами, и воспитывать новое поколение- создавая тем самым конкуренцию школе Спартака!
сам знаешь в конкуренции выживает сильнейший, а нет сильных у нас потому что нет КОНКУРЕНЦИИ,
у нас зато одни миллионеры, в лучшем случае ходят по полю, а в худшем полирую лавку оптом!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   43 / 686
вчера в 14:59
Но ты же знаешь почему он ушел. Выиграть конкуренцию у Акинфеева было невозможно. Только Чепчугов соглашался 10 лет сидеть на лавке . Поэтому Джанаев и отпустили, как и других.
MAUS
MAUS
   28 / 686
вчера в 14:48
АВТОР!
Приведи примеры Зенита, ЦСКА, Локомотива за последние 10 лет - чтобы говорить что у Спартака все плохо, точнее хуже чем у всех (как я понял)!
- - - - - - - - -
У «Спартака» все так печально, что у них успели в 21 веке не заиграть сразу два Зуева. Двадцатидвухлетнего Александра по арендам бросают, а Алексей скатился в низшие лиги, и два года назад дебютировал в пляжном футболе. А ведь сыграл в Лиге чемпионов, обладатель последнего для клуба Кубка России 2003 года. После него, от Джанаева до Максименко, не вырастили настоящего конкурента для Акинфеева.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил cska.78
   23 / 686
вчера в 14:32
Слово спартача ничего не значит! Спартач Кафель тоже слово дал, что на год свой твиттер закроет, не тут то было :)
Это мне сангу сразу напомнило, он слово дал, что не появится, но потом его рассекретили под другими никами и отмазку хорошую придумал, типо он же сейчас не санга. Да многие спартачи своих слов не держат. Слова спартача это как "мамой клянусь" у кавказцев. Кстати Анжи наверное так же в РПЛ оставались!
Байкал-38.
Байкал-38.
   23 / 686
вчера в 14:24
В России два предприятия, которые выпускают продукцию определённого качества. Спартак и АвтоВАЗ!
cska.78
cska.78 ответил Байкал-38.
   2 / 686
вчера в 14:22
Да раньше было такое, как и массовое бегство на бомбу и обещание всех туда перетащить. Но если раньше обратные набеги носили единичных характер, то в последнее время поползли обратно. Бомба говорят загибается. Сейчас на ветки четверо которые дали слова на соккере не появляться, ан нет, тут, не держат своё же слово. Спартачи.
Слово спартача ничего не значит! Спартач Кафель тоже слово дал, что на год свой твиттер закроет, не тут то было :)
Литейный 4
Литейный 4 ответил parallels
   3 / 686
вчера в 14:15
хряки, через 2 недели позор спартаку! на нашем сайте даже не указали, что зенит с каким-то слабеньким соперником играет, пришлось с вашего сайта стащить картинку)
Посмотрим как второй состав Зенита будет негров хряков возить. Во посмеемся. Гыгыгы
Байкал-38.
Байкал-38. ответил cska.78
   23 / 686
вчера в 14:08
Что-то этот хряк один тут пока, раньше всей семьей в разных комнатах сидели тут у монитора! Таскались за ним Обама и тайм аут!
Да раньше было такое, как и массовое бегство на бомбу и обещание всех туда перетащить. Но если раньше обратные набеги носили единичных характер, то в последнее время поползли обратно. Бомба говорят загибается.
Сейчас на ветки четверо которые дали слова на соккере не появляться, ан нет, тут, не держат своё же слово. Спартачи.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил d_fincher
   23 / 686
вчера в 14:03
У Спартака хотя бы есть своя молодежь. В отличие от. Если убрать из РПЛ и ФНЛ всех, кто связан со школой Спартака - тренеров, главных тренеров, игроков - РПЛ и ФНЛ просто рухнут до уровня чемпионата Казахстана, где роль Кайрата будет выполнять Газпромовский антифутбольный антироссийский клубъ.
Ты сам то понимаешь, что ты пишешь? Школа Спартака в основном борьба за выживание в РПЛ и игроки ФНЛ! Если закрыть школу Спартака, то эти дети могут пойти в другие и вырасти в мастеров. Учителя плохие. Про тренерские кадры вообще смех, одни провалы и отставки.
Так, что это зло для Российского футбола. А Спартак да, уровень чемпионата Казахстана!
борька
борька
   45 / 686
вчера в 14:03
В российской футбольной системе легче отмыаать деньги по покупке копченого товара. Купил товар на пять лет, отмыл деньги и пятьлет можно склоками заниматься, Кайф для чиновников!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   268 / 686
вчера в 13:50
Тема статьи очень интересная, но увы, ни один журналист за много лет так и не сумел разобраться с этим вопросом...намекну: в совдеповские времена Динамо К и Спартак выдавали талантов один раз на 15 лет, МЮ, Реал, Барса, Бавария выдаёт талантов ещё реже...нвши молодежные, юниорские сборные во все времена добивались самых высоких мест, но назовите 3 фамилии кто стал лидером нац сборной, на секунду, за все время нашего футбола
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