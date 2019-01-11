Бэйл: бесполезный лидер

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вест Хэм -:-  Арсенал 3.6 3.8 1.95
18:00 сегодня  Бернли -:-  Фулхэм 2.4 3.2 3.05
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Ливерпуль - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Саутгемптон 1.9 3.4 4.3
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Уотфорд - - -
18:00 сегодня  Кардифф -:-  Хаддерсфилд 2.15 3.15 3.6
20:30 сегодня  Челси -:-  Ньюкасл 1.22 7 17
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Леганес -:-  Уэска 1.9 3.2 4.6
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Вальядолид 1.5 3.95 7.5
20:30 сегодня  Жирона -:-  Алавес 2.2 3.05 3.7
22:45 сегодня  Вильярреал -:-  Хетафе 2.2 3.1 3.62
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб НовараНовара - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.8 3.4 2.48
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Амьен -:-  ПСЖ 14.5 6.32 1.21
22:00 Матч перенесен  Ним -:-  Анже 2.15 3.35 3.45
22:00 сегодня  Ницца -:-  Бордо 2.4 3 3.3
22:00 сегодня  Генгам -:-  Сент-Этьен 2.8 3.25 2.57
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 3:2 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 2.85 12
11:50 90’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.27 4.8 14
Англия. Лига Два 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.4 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.1 3.25 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.8 3.15 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 2.15 3.33 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.3 3.3 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.75 3.25 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.15 3.35 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.3 3.25 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.45 3.2 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 1.57 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.05 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.02 3.25 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.68 3.65 4.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.1 3.4 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.45 4.2 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.1 3.2 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 2.02 3.27 3.6
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.1 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.65 3.7 5.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 3.45 3.23 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.05 3.35 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.55 3.8 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.3 3.15 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.2 3.35 2.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.65 3.03 2.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.1 3.25 3.55
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.83 3.1 5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2 3.15 4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.6 5.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 3.8 3.05 2.05
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.1 3.25 3.55
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.55 3.1 2.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.05 3.25 3.55
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.25 2.8 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 3.6 3 2.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.4 3.05 2.95
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.6 2.95 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 2.2 3.5 2.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вьетнам -:-  Иран - - -
16:30 сегодня  Йемен -:-  Ирак - - -
19:00 сегодня  Ливан -:-  Сауд. Аравия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 1:0 Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.15 5.7 42
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3 3.35 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.1 3 3.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.15 3.15 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.8 3.45 4.25
ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Бэйл: бесполезный лидер

вчера, 22:37

После ухода Криштиану Роналду из «Реала» именно Гарет Бэйл должен был взвалить на себя роль лидера. «Соккер.ру» считает, что задачу валлиец провалил.

Символичным можно считать удачный кадр, сделанный вездесущими испанскими журналистами, которые сняли, как Бэйл покидает «Сантьяго Бернабеу» на своей машине прямо по ходу матча с «Реалом Сосьедад». Как известно, встреча закончилась домашним фиаско «Реала» со счетом 0:2, что спровоцировало волну недовольства работой главного тренера Сантьяго Солари и всего руководства клуба. 

Добавило огня и это бегство Бэйла, несостоявшегося лидера победителей трех последних розыгрышей Лиги чемпионов. Валлиец, который не попал в заявку на матч из-за очередной своей травмы, проявил себя не с лучшей стороны, сбежав с корабля во время его крушения. Он ушел со стадиона на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала Сосьедад». 

Безусловно, у журналистов возникли вопросы к официальным лицам «Реала» по поводу этого демарша Бэйла. Стало известно, что клуб оштрафует валлийца. Причем это не какое-то решение, принятое на эмоциях или под давлением общественного мнения. Просто поступок Бэйла прямо противоречит этическим нормам, установленным в клубе. 

В «Реале» принято, что без уважительной причины даже травмированные игроки не могут пропускать матчи и должны находиться с командой на трибунах, а также быть с ней после игры и до нее. Объяснять поступок Бэйла Сантьяго Солари, который вынужден был держать ответ перед журналистами, не стал:

«Такие вещи мы решаем в частном порядке, внутри коллектива».

Более расплывчатого ответа вряд ли стоило ожидать. Впрочем, информация о штрафе уже просочилась, значит, какие-то выводы сделаны. Интересно, последуют ли организационные решения. Поскольку очевидно, что обстановка вокруг Бэйла раскаленная. Неудачи команды повышают уровень раздражения всей этой ситуацией у всех участников. 

Да сам поступок валлийца и представляет собой форму раздражения, досады. Как и слова его агента Джонатана Барнетта, которого тоже, видимо, журналисты достали. Он так прокомментировал информацию о штрафе Бэйла:

«Это просто пустая болтовня, чушь, гора мусора».

Точнее, так было сказано не о штрафе, а о реакции прессы и общественности на исчезновение Бэйла с трибун, которое, очевидно, должно было стать незаметным. А породило настоящий скандал. Как раздражающий фактор Бэйл чуть ли не опередил многолетнего лидера «Реала» по этому показателю – Бензема. 

О Кариме все даже немного подзабыли, переключившись на того, кто мнил себя мессией, грезя об уходе Роналду, когда все лидерские лавры португальца должны были достаться ему. И поначалу ведь Бэйл изображал из себя лидера, старался выкладываться больше обычно, успевать всюду. Но вместе с неудачами, постигавшими «Реал» с самого начала сезона, снижался и энтузиазм валлийца, который становился все более серым и неприметным на поле. 

Добавляли раздражения многочисленные травмы. Когда был Роналду, на периодическое выпадение Бэйла никто особо внимания не обращал. А вот теперь, когда Гарет возомнил себя главной фигурой в команде, регулярные вылеты его из строя нервируют и бесят фанатов, да и тренерам не позволяют наладить какую-то стабильную игру. 

Поэтому странны возмущения Бэйла по поводу того, что он не получает достаточной игровой практики. Где же ему ее давать, если от любого неосторожного движения Бэйл «ломается», если от немного «не того» газона Бэйл «ломается», если от игры с «не тем» соперником Бэйл «ломается». Испанские журналисты посчитали, что в среднем с начала выступлений за «Реал» валлиец пропускает каждую четвертую игру, а всего травмы более-менее серьезные он получал 22 раза. 

Он может быть каким угодно лидером по духу, по футбольным характеристикам, но чистая физиология и статистика не позволяют ему таковым считаться. А нынешний сезон показал, что и по двум предыдущим показателям тоже вряд ли стоит Бэйла называть лидером. Вожак по духу не стал бы натурально сваливать со стадиона, когда твоя команда терпит бедствие. Не стал бы ныть всякий раз, когда его хоть ненамного оставляют в запасе. И забивал бы хет-трики не только несчастной «Касиме» на полувыставочном клубном чемпионате мира. 

Лидеры проявляются не в таких матчах. В чемпионате Испании Бэйл провел 15 матчей, но целиком отыграл только в 12 из них. В 11 случаях он был заменен, а в одном сам выходил на замену. За это время он забил четыре мяча. Сравните со статистикой Роналду в прошлые сезоны. При одном упоминании об этом сравнении и о слове «лидер» Гарету и его агенту должно быть просто стыдно. 

В Лиге чемпионов положение дел немногим лучше. Там у Бэйла пять матчей и три гола, но два из них он забил в ворота «Ромы» и «Виктории», когда мадридцы и без того громили соперника. Так что можно и в ценности этих мячей усомниться. Лидер – это тот, на кого команда может положиться в трудный момент – да в любой момент. 

Это человек, который заряжает команду и на поле, и за его пределами, человек, который пропускает матчи, только если ему ноги отстрелили. Бэйл хороший футболист, но лучше бы ему не претендовать на роль лидера такой команды, как «Реал». А мадридцам пора перестать хвататься за валлийца и найти себе уже настоящую опору. 

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 685
сегодня в 10:01
Хотя бы не на "Лада Гранта" уехал со стадика?)))
neverwin
neverwin
   111 / 685
сегодня в 09:49
Своих ребят кинул во время матча да еще и в трудный момент , не хорошо.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   464 / 685
сегодня в 09:15
фальшивый модрич может быт
Munutd
Munutd
   450 / 685
сегодня в 07:52
Отпустив Рона, Перес просчитался и в том что тень Роналду теперь будет преследовать всех будущих лидеров Реала. Ему нужно было убить Рона именно на поле (то есть его статистику), тогда след. лидеру команды не пришлось так тяжело.... Ну что же, удачи следующему!
Сантус
Сантус
   115 / 685
вчера в 23:39
И ведь не сбагрить никому эту хрустальную вазу...битое стекло не принимают....
NOVA
NOVA
   159 / 685
вчера в 23:07
жаль Вини молодой еще!!! а так по игре точно превзойдет всех!!! удачи ему!!! я был бы счастлив если бы это была бы смесь роналдо с роналду!!! а у Бэйла вроде есть игра, но как набирает темп, то травмы!!
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