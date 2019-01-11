Бэйл: бесполезный лидер

вчера, 22:37

После ухода Криштиану Роналду из «Реала» именно Гарет Бэйл должен был взвалить на себя роль лидера. «Соккер.ру» считает, что задачу валлиец провалил.

Символичным можно считать удачный кадр, сделанный вездесущими испанскими журналистами, которые сняли, как Бэйл покидает «Сантьяго Бернабеу» на своей машине прямо по ходу матча с «Реалом Сосьедад». Как известно, встреча закончилась домашним фиаско «Реала» со счетом 0:2, что спровоцировало волну недовольства работой главного тренера Сантьяго Солари и всего руководства клуба.

Добавило огня и это бегство Бэйла, несостоявшегося лидера победителей трех последних розыгрышей Лиги чемпионов. Валлиец, который не попал в заявку на матч из-за очередной своей травмы, проявил себя не с лучшей стороны, сбежав с корабля во время его крушения. Он ушел со стадиона на 78-й минуте при счете 1:0 в пользу «Реала Сосьедад».

Безусловно, у журналистов возникли вопросы к официальным лицам «Реала» по поводу этого демарша Бэйла. Стало известно, что клуб оштрафует валлийца. Причем это не какое-то решение, принятое на эмоциях или под давлением общественного мнения. Просто поступок Бэйла прямо противоречит этическим нормам, установленным в клубе.

В «Реале» принято, что без уважительной причины даже травмированные игроки не могут пропускать матчи и должны находиться с командой на трибунах, а также быть с ней после игры и до нее. Объяснять поступок Бэйла Сантьяго Солари, который вынужден был держать ответ перед журналистами, не стал:

«Такие вещи мы решаем в частном порядке, внутри коллектива».

Более расплывчатого ответа вряд ли стоило ожидать. Впрочем, информация о штрафе уже просочилась, значит, какие-то выводы сделаны. Интересно, последуют ли организационные решения. Поскольку очевидно, что обстановка вокруг Бэйла раскаленная. Неудачи команды повышают уровень раздражения всей этой ситуацией у всех участников.

Да сам поступок валлийца и представляет собой форму раздражения, досады. Как и слова его агента Джонатана Барнетта, которого тоже, видимо, журналисты достали. Он так прокомментировал информацию о штрафе Бэйла:

«Это просто пустая болтовня, чушь, гора мусора».

Точнее, так было сказано не о штрафе, а о реакции прессы и общественности на исчезновение Бэйла с трибун, которое, очевидно, должно было стать незаметным. А породило настоящий скандал. Как раздражающий фактор Бэйл чуть ли не опередил многолетнего лидера «Реала» по этому показателю – Бензема.

О Кариме все даже немного подзабыли, переключившись на того, кто мнил себя мессией, грезя об уходе Роналду, когда все лидерские лавры португальца должны были достаться ему. И поначалу ведь Бэйл изображал из себя лидера, старался выкладываться больше обычно, успевать всюду. Но вместе с неудачами, постигавшими «Реал» с самого начала сезона, снижался и энтузиазм валлийца, который становился все более серым и неприметным на поле.

Добавляли раздражения многочисленные травмы. Когда был Роналду, на периодическое выпадение Бэйла никто особо внимания не обращал. А вот теперь, когда Гарет возомнил себя главной фигурой в команде, регулярные вылеты его из строя нервируют и бесят фанатов, да и тренерам не позволяют наладить какую-то стабильную игру.

Поэтому странны возмущения Бэйла по поводу того, что он не получает достаточной игровой практики. Где же ему ее давать, если от любого неосторожного движения Бэйл «ломается», если от немного «не того» газона Бэйл «ломается», если от игры с «не тем» соперником Бэйл «ломается». Испанские журналисты посчитали, что в среднем с начала выступлений за «Реал» валлиец пропускает каждую четвертую игру, а всего травмы более-менее серьезные он получал 22 раза.

Он может быть каким угодно лидером по духу, по футбольным характеристикам, но чистая физиология и статистика не позволяют ему таковым считаться. А нынешний сезон показал, что и по двум предыдущим показателям тоже вряд ли стоит Бэйла называть лидером. Вожак по духу не стал бы натурально сваливать со стадиона, когда твоя команда терпит бедствие. Не стал бы ныть всякий раз, когда его хоть ненамного оставляют в запасе. И забивал бы хет-трики не только несчастной «Касиме» на полувыставочном клубном чемпионате мира.

Лидеры проявляются не в таких матчах. В чемпионате Испании Бэйл провел 15 матчей, но целиком отыграл только в 12 из них. В 11 случаях он был заменен, а в одном сам выходил на замену. За это время он забил четыре мяча. Сравните со статистикой Роналду в прошлые сезоны. При одном упоминании об этом сравнении и о слове «лидер» Гарету и его агенту должно быть просто стыдно.

В Лиге чемпионов положение дел немногим лучше. Там у Бэйла пять матчей и три гола, но два из них он забил в ворота «Ромы» и «Виктории», когда мадридцы и без того громили соперника. Так что можно и в ценности этих мячей усомниться. Лидер – это тот, на кого команда может положиться в трудный момент – да в любой момент.

Это человек, который заряжает команду и на поле, и за его пределами, человек, который пропускает матчи, только если ему ноги отстрелили. Бэйл хороший футболист, но лучше бы ему не претендовать на роль лидера такой команды, как «Реал». А мадридцам пора перестать хвататься за валлийца и найти себе уже настоящую опору.