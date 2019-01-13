«Железные футболисты» и секрет Лионеля Месси

вчера, 13:00

«Соккер.ру» поднимает тему, связывающую самых успешных нападающих. Без чего у Месси не было бы шанса забить сегодня 400-й гол в Ла Лиге?

Без крепкого здоровья. В Германии обсуждают физическую форму Роберта Левандовски - поляк хвастается накачанными руками. Выглядит солидно для 30-летнего футболиста, которого постоянно проверяют на допинг:



Физическое состояние – один из козырей любого игрока атаки. А травмы рушат карьеры, ведь крайний форвард той же «Баварии» Коман собирается в 22 года завершить карьеру, если придется делать третью операцию.

Любопытно узнать, сколько на самом деле матчей пропускают звезды с впечатляющими голевыми показателями. Например, в «Реале» Бэйл пропустил 65 поединков, поэтому валлийцу трудно стать стабильным лидером команды.

Кто главный «Железный человек» в футболе?

Оказывается, успешнее всех избегает получение травм Луис Суарес. У уругвайца к 32 годам почти не было повреждений, максимум был вне игры 38 дней – мышцу потянул, ничего серьезного.

«Вампир» высасывает из соперников силы, а сам бодрячком. Сыграв за карьеру под 700 матчей высокого уровня, только 11 раз отсутствовал из-за травм, причем иногда в этот список включают даже матчи, когда ему давали отдохнуть.

Суарес пропустил всего 1.64 % поединков. В Голландии играл по 40-48 матчей за сезон, в Англии выжимал 34-37, а в Испании перешел на график в 44-53. Кто бы мог подумать, что именно Луис – футбольный Тони Старк?

Конечно, стоит добавить дисквалификации, тогда получим уже 9 % пропущенных матчей. Но это расплата за грехи юности и незрелости. Уругваец мог забить 500 голов в карьере, если бы пропускал игры только из-за травм.

Где найти везучих и физически крепких?

После Суареса ожидаемо идет Левандовски. Поляк всегда был крепким. Роберт пропустил всего 16 поединков, а сыграл свыше 600 матчей в клубах и сборной. 2.56 % игр не провел из-за мелких травм.

Высоко в рейтинге «железных» Салах. Пропустил парочку матчей сборной Египта из-за травмы плеча, но с ногами все в порядке. Причем египтянину всего 26 лет, а он уже сыграл почти четыре сотни матчей в профессиональном футболе.

Мохамед пропустил всего 12 матчей. 2.85 % ото всех, причем учтите, что в «Челси» сидел на скамейке, мог играть чаще. Но результаты Салаха не удивляют. За «Ливерпуль» в прошлом сезоне у него 52 поединка. Повреждение плеча забыл – снова радует «красных» голами.

Как и Азар «синих» – единственный, кроме Месси, кто добрался до десятого мяча и одновременно десятого ассиста в топ-5 в сезоне. Бельгиец сыграл более 600 поединков, а пропустил всего 19 матчей из-за травм. В отличие от Бэйла, Эден всегда готов к труду и атаке. 3 % пропущенных матчей из-за повреждений – крохи.

Также есть все шансы отметиться в списке «железных людей» у Стерлинга. К 24 годам за клубы и сборную собрал под 400 матчей, а пропустил из-за травм 13. У крайнего форварда «Сити» крепкое здоровье. Гвардиола может на него рассчитывать, в отличие от бедняги Де Брюйне – многовато у бельгийца травм в последнее время.

Как часто в лазарете центральные форварды?

Левандовски почти всегда в основе – выяснили выше. Но если взять Кейна, то к 25 годам из-за мелких травм пропустил всего 38 матчей. Немало – 9.7 % ото всех сыгранных поединков. Получается, даже для физически крепкого парня, как Харри, пропуск одного матча из десяти – нормальный показатель.

Того же мнения Агуэро. Серхио ставит клубные рекорды в «Сити», успешно играл в атаке «Атлетико», подбирается к юбилейной 700-й игре в карьере, а пропустил в сумме 67 поединков именно из-за травм. Больше, чем Кейн, но надо учитывать и разницу в сыгранных матчах.

А что же Лукаку? Одногодок Кейна жаловался, что «перекачался», работает в силовой манере. Но если оценивать отрезок в АПЛ после перехода в «Эвертон», то с 2013 года можно собрать всего 17 пропущенных поединков. За этот отрезок он провел 250 поединков, получается всего 7 % пропущенных матчей. И процент упадет, если добавить матчи за сборную Бельгии.

От 7 до 10 % пропущенных игр – норма, а вот все, что меньше – феноменально. Например, Кавани, рожденный в тот же год, что Суарес и Месси, в «Наполи» и ПСЖ пропустил всего 17 поединков. Если добавить матчи за Уругвай, то получите 2.58 % пропущенных матчей именно из-за травм. Еще один «железный человек» в списке.

Как дела у Месси, Роналду и их наследника?

Мбаппе - крепкий молодой человек. Всего 20 лет, встречают очень жестко, но пока пропустил из-за травм 13 поединков. Причем важно отметить, что 7 матчей молодой человек не провел из-за травмы головы в «Монако». А позже в ПСЖ не сыграл в 2 поединках снова из-за рассечения головы.

У Мбаппе к 20 годам всего три поединка, пропущенных из-за травмы ног, обычно отсутствует от 4 до 7 дней. Сыграл уже более 150 матчей на самом высоком уровне, процент без учета травм головы пока на уровне 1.96 %. У Мбаппе со здоровьем все примерно так, как у Суареса или Левандовски. Но пора реже идти в жесткие стыки головой.

У Роналду, как знаем, тоже полный порядок с физической подготовкой. Хотя вряд ли речь только в ней. Криштиану сильный, но ему еще и везет. Португалец уверенно подбирается к 1 000 поединку, самое большое количество сыгранных матчей среди всех звезд атаки на высоком уровне, но он пропустил всего 48 матчей из-за травм.

Аллегри выпустил его недавно на замену, и это был первый случай с 2013 года, когда Роналду забил, появившись не с первых минут. Также все знают, как он реагирует на замены – злится. Португалец всегда хочет играть, ведь готовится серьезно, а усилия сказываются на проценте пропущенных матчей. Поскольку Криштиану играет глубже по схеме, чем Левандовски, у него больше касаний мяча, его чаще бьют по ногам.

Но форварду скоро 34 года, а он пережил всего три травмы, претендующие на статус серьезных. В МЮ пропустил 11 матчей и отсутствовал 94 дня. В «Реале» было два случая – упустил 9 игр и отдыхал 42 дня в 2009 году, а потом получил травму в июле 2016 года в финале Евро, из-за чего не играл 59 дней. Но пропустил всего 3 матча. 20 игр из 43 случились до 2010 года.

Затем Роналду подменили на биоробота? А вот у его давнего знакомого Месси все иначе. Признаться, никогда не возникало ощущение, что аргентинец часто пропускает матчи из-за травм. Все привыкли, что форварду дают возможность отдохнуть. Не сыграл против «Леванте» в Кубке Короля, когда «Барселона» уступила 2:1.

Теперь снова в заявке на домашний поединок с «Эйбаром», но оказывается, что Месси в среднем восемь поединков играет, а девятый стабильно пропускает из-за травм. У Лионеля почти 800 матчей за клуб и сборную, но сразу 103 поединка выпали по состоянию здоровья (13.1 %). Статистика напоминает, что «железным игроком» рекордсмен Ла Лиги, которому остался один гол до 400 мяча, не является.

Тем сильнее впечатляют его голевые рекорды. В топ-10 лучших снайперов в истории Примеры только у одного игрока средняя результативность выше, чем у Месси. У Лионеля пока по 0.92 гола за матч, а у Роналду – 1.07. То есть по темпу атлет превзошел человека, который пользовался тактикой Рауля. Месси много лет играл за фаворита дивизиона, а в первой десятке только у этих двух и у Энрике «Кини» свыше 400 игр.

Зато благодаря статистике понимаем, что всем остальным звездам атаки в мире футбола нужно пахать, как Левандовски в «Баварии» или Кавани в ПСЖ , чтобы без таланта аргентинца оставаться на плаву более десяти лет. Для форварда – его формы, статистики и важности в команде, принципиально не получать травмы. Повреждения искажали показатели многих прекрасных нападающих.

Так что всем можно пожелать здоровья Луиса Суареса, но при этом поведения Кавани – чтобы не было дисквалификаций. Роналду готов в 95 % случаев. А Месси доступен лишь в 87 %. «Нормой» для форварда можно назвать пропуск 7-10 % матчей. Все, что ниже – аномально здорово. Все, что выше – плохо. Суарес, Кавани и Левандовски среди «Железных людей», да и Мбаппе тоже, если учесть характер травм.

А Месси заступил на грань, на которой пока держится Неймар. Бразильцу пора задуматься о физической подготовке – в лазарете в каждой десятой игре, и он не Лионель. Впрочем, даже у аргентинца самые длительные периоды на «больничном» пришлись на начало карьеры – пропустил четверть всех поединков до двадцатилетия. После этого дважды отдыхал по полтора месяца, но обычно дольше трех недель не лечится.

Месси пропускает заметно больше матчей, чем его коллеги из списка жутко результативных, но забил 639 мячей и отдал 264 ассиста за карьеру. А если бы провел еще 50 поединков – половину от пропущенных по состоянию здоровья, то Роналду мог бы остаться позади, невзирая на разницу в возрасте и в количестве сыгранных матчей.