Карпин проиграл, а «Спартак» сильнее с Глушаковым и Комбаровым

вчера, 22:55

Стартовал Кубок Матч Премьер, в стартовом матче «Спартак» одержал волевую победу над «Ростовом», и «Соккер.ру» порадовали содержание игры и драматургия.

Составные части

Чтобы оценить готовность команд по матчам такого подготовительно-выставочного турнира, пригодится клиповое мышление, потому что цельную логику разглядеть пока не представляется возможным. Правильно сказал Валерий Карпин, что он и по итогам Кубка Матч Премьер не будет знать основной состав своей команды, ведь после заключительного матча катарского турнира останется еще месяц до возобновления сезона. Какие уж могут быть сделаны выводы сейчас, да еще сторонними наблюдателями? Никаких. Выводы сделать невозможно, их можно только придумать. Тренеры не отказывают себе в экспериментах и даже в эксцентричных решениях. И правильно – сейчас самое время.

Карпин и Кононов как будто специально демонстрируют своим командам полное отсутствие привилегий и преференций отдельным игрокам. Когда два тайма приходится играть, по сути, разными составами, допустимы два подхода: во-первых, можно жестко провести черту между стартом и дублем, отталкиваясь от былых «заслуг». Во-вторых, непререкаемых, казалось бы, авторитетов можно распределить между двумя составами, как и молодежь. Так и поступили оба Георгиевича. Так, у «Ростова» в первом тайме на поле были Паршивлюк, Гацкан и Ингасон, а Скопинцев, Ионов, Сигурдарсон попали во вторую партию.

У «Спартака» тоже было два экспериментальных состава, но набор игроков из первого тайма был, пожалуй, более экспериментальным, чем состав на второй тайм. Нужно заметить, что весь матч без замен отыграл вратарь Максименко и центральные защитники Кутепов и Джикия. С первых минут Кононов выпустил троих новичков: Умярова и Гулиева в центре поля, а также Айртона на левом фланге обороне. В перерыве их сменили Глушаков, Игнатов и Комбаров, также в атаке появились Ханни, Ломовицкий и Мелкадзе. Им уступили место Мельгарехо, Педро Роша и Ташаев.

Главное впечатление. Разные таймы

Исходя из результата и содержания игры, спартаковский состав из второго тайма с опытными игроками выступил продуктивнее. В первой половине «Ростов» четко работал в прессинге, лишал соперников мяча и заставлял сбиваться на забросы. Да, первый острейший момент упустил «Спартак», когда Педро Роша не сумел поразить осиротевшие ворота после паса Адриано, обокравшего Песьякова («Ростов» выручил вернувшийся в команду Новосельцев), но футбол шел именно ростовский. И логично, что подопечные Карпина дождались ошибки: задрожали коленки у молодого Наиля Умярова, который подсунул мяч Мельгарехо, а тот тоже сыграл не лучшим образом. В итоге, «Ростов» соорудил выход 3 в 2, и Кьяртанссон решил эпизод сам.

Кардинальным образом изменилась игра после перерыва. «Ростов» почти не помышлял об атаке, в то время как «Спартак» много времени проводил на последней трети поля, держал мяч внизу и разыгрывал симпатичные комбинации. Пару раз на ударной позиции оказывался Мелкадзе, но по части реализации моментов Георгий стоил своего предшественника – Педро Роши. И все-таки методичное давление «Спартака» не осталось без вознаграждения: Михаил Игнатов получил по ногам в штрафной площади, а Луис Адриано хладнокровно реализовал пенальти. При ничейном счете «Спартак» продолжал наседать и все-таки вырвал победу в концовке, и развязка матча заслуживает отдельного описания.

Шик встречи. Развязка

На подступах к 90-й минуте «Спартак» создал два момента подряд, в обоих случаях на ударной позиции оказывался еще один молодой новичок из «Чертаново» - Максим Глушенков, но удача ему так и не улыбнулась. Взбудораженный «Ростов» со страху отодвинул игру от своих ворот, заработал сначала угловой, а потом и пенальти: Мелкадзе зачем-то толкнул соперника, хотя судья громко предупреждал: «Без рук!» «Ростов» мог вырвать победу, но Александр Максименко намертво взял удар Ионова с «точки», а в оставшиеся секунды «красно-белые» еще и выиграть успели: результативный пас на Глушакова выдал Ханни. И все это произошло в течение каких-то трех-четырех минут. С ума сойти!

Загадка матча. Исчезнувший «Лукойл»

У всех форма, как форма, а Лоренцо Мельгарехо и Аяз Гулиев решили выделиться. Два игрока «Спартака» вышли на матч с «Ростовом» в классических футболках своей команды – красных с белой горизонтальной полосой, но без надписи «Лукойл». Что это было?

Игрок матча. Софьян Ханни («Спартак»)

Под футбол, который желает видеть в исполнении «Спартака» Олег Кононов, алжирец подходит идеально. Тонкий креативный игрок с последним пасом сыграл решающую роль в победе «Спартака» над «Ростовом». После паса пяткой от Ханни был уложен на газон Михаил Игнатов, и это падение привело к назначению пенальти, а Глушакову в эндшпиле встречи Софьян ассистировал непосредственно.

Неприятность матча. Травма Мацея Вилюша

Желаем польскому защитнику здоровья и еще раз здоровья! На 85-й минуте матча Вилюш получил повреждение колена и покинул поле на электрокаре. Выглядело все это не слишком хорошо, но хочется верить, что Мацей сумеет избежать тяжелой травмы.