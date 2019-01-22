Продажа Адриано – самоубийство для «Спартака»

вчера, 16:30

Прошел слух, что «Галатасарай» хочет купить у «Спартака» Адриано за 6 млн евро, а москвичи хотят 10. «Соккер.ру» убежден, что бразильца нельзя отпускать ни за какие деньги.

«Галатасарай» подбивает клинья к Луису Адриано, якобы в «Спартак» уже пришло предложение на 6 миллионов евро, но «красно-белые» посчитали эту сумму недостаточной и хотят выручить за нападающего 10 миллионов. К счастью, расхождение в цифрах пока слишком велико, чтобы болельщики начали беспокоиться, но по-хорошему «Спартак» вообще не должен рассматривать таких вариантов. Расстаться с ведущим форвардом зимой будет преступлением перед спортивными задачами и распиской, свидетельствующей о неадекватности менеджмента. Хотя, даже не свидетельствующей, а подтверждающей свидетельство, появившееся после продажи Квинси Промеса в «Севилью» в последний день трансферного окна. И именно это настораживает: уже так делали, значит, могут повторить? Продать Луиса Адриано даже за 10 или 15 миллионов евро будет самоубийством, совершенным с особой жестокостью.

Потому что нельзя!

«Спартак» собирается бороться за чемпионство и победу в Кубке России. Олег Кононов уже 146 раз сказал об этом в интервью, болельщики уже устали от нескончаемых речей тренера и хотят перехода от слов к делу. Представляете, если на фоне рекламы фирменного спартаковского футбола и заявлений о чемпионских амбициях со стороны главного тренера клуб вдруг возьмет и продаст редкую звезду команды? Луис Адриано – футболист высочайшего класса по меркам РПЛ , он в Лиге чемпионов больше 20 голов забил, умеет решать исходы матчей в одиночку. Итак, смоделируем: Кононов собирается выигрывать чемпионат, а руководство продает бразильца. Многие тренеры в такой ситуации развернутся и уйдут, хлопнув дверью. И будут правы. Другие безвозвратно утратят мотивацию.

Третьи – отнесем к ним и интеллигентного Олега Георгиевича, мечтающего долго и успешно работать в «Спартаке», проглотят и прокашляют что-то вроде: «Мое дело – тренировать. Один футболист – это еще не команда. В моем распоряжении сильные игроки». И это худшая линия поведения. Те, кто в таких ситуациях уходит, действуют резко не из-за того, что неспособны соорудить боеспособную команду после потери звезды. Они уходят, потому что потеряют уважение, если останутся. В первую очередь, уважение футболистов, которые мгновенно распускаются, когда у тренера слова расходятся с делом, а авторитет оказывается дутым.

Замены Адриано нет

Чисто с футбольной точки зрения тема «Почему „Спартаку“ нельзя продавать Луиса Адриано?» тоже раскрывается очень просто. У «Спартака» просто нет на подхвате форварда, прогрессирующего ученика, который мог бы занять место бразильца и воспользоваться своим шансом. Да, вы можете возразить, что Зе Луиш в первой части сезона забил 7 голов, и игру в атаке можно строить вокруг него. Но, во-первых, Кононов, в отличие от Карреры, использует обоих форвардов одновременно: схема 4-4-2, перетекающая в 4-2-4 в атаке. И, нужно сказать, это идет на пользу и Зе Луишу, и Адриано, которые выгодно дополняют друг дружку. Во-вторых, Зе – не самый стабильный парень. У него то мышцы живота не на месте, то ногти растут неправильно, то дикие танцы с прекрасной Алесей приводят к новым неизведанным повреждениям. А если представить, что Зе Луиш остался в одиночестве после ухода Адриано, то любое его выпадение из состава – катастрофа.

Кто там за спинами двух Луисов? Роша все еще не может попасть по пустым воротам, хоть его и нахваливает новый тренерский штаб. Но по двум контрольным матчам против ташкентского «Локомотива» и «Ростова» не показалось, что бразилец переродился. Его брат по промахам Георгий Мелкадзе дебютировал за основу «Спартака» еще при Якине и с тех пор раскрывается. Во второй команде есть Нимели, в молодежке – Прошляков, но мы же ищем замену Луису Адриано здесь и сейчас, а не «русскому Месси» Денису Давыдову, который зарыл свой талант. За пятое место, конечно, можно и с Педро Рошей побороться, но тогда нужно забыть мантру про чемпионство и официально снизить уровень задач на оставшуюся часть сезона. По-хорошему, для борьбы за «золото» «Спартаку» нужно усиливаться (как минимум, не помешал бы игрок а-ля Промес на фланг), а терять ведущих футболистов вообще не серьезно.

Почему «Спартак» рассматривает вариант с продажей Луиса Адриано?

Ну, во-первых, трансферы – это всегда интересно для группы людей, которые зарабатывают на «купи-продай». Во-вторых, конкретно у клуба есть определенный дисбаланс по части соблюдения финансового фейр-плей. Спешная продажа Квинси позволила выйти в ноль, но уже в начале года были куплены Айртон и Гулиев, поэтому теперь «Спартак» обдумывает любые возможности получить прибыль от активов. Адриано – это один из игроков «красно-белых», за которого готовы платить, а клуб не ставит задачу сохранять его в составе всеми правдами и неправдами. Во-первых, Луис – легионер, во-вторых, уже немолодой, поэтому москвичи постараются выручить за него деньги в этом году. Хочется верить, что сейчас «Спартак» просто демонстрирует свое дружелюбие и не замыкается в ответ на предложения по Адриано, потому что действительно рассчитывает обсудить этот вопрос летом. Но зимой – никак нельзя.

Адриано поможет заработать деньги