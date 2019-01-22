Продажа Адриано – самоубийство для «Спартака»

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Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Приве Сен-Илер (Сен-Приве-Сен-Мемен)Сен-Приве Сен-Илер -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн - - -
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Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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сегодня Логотип футбольный клуб БишофсвердерБишофсвердер -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт НортхаймАйнтрахт Нортхайм - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб КошицеКошице - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Бродарац (Нови-Београд)Бродарац - - -
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Продажа Адриано – самоубийство для «Спартака»

вчера, 16:30

Прошел слух, что «Галатасарай» хочет купить у «Спартака» Адриано за 6 млн евро, а москвичи хотят 10. «Соккер.ру» убежден, что бразильца нельзя отпускать ни за какие деньги.

«Галатасарай» подбивает клинья к Луису Адриано, якобы в «Спартак» уже пришло предложение на 6 миллионов евро, но «красно-белые» посчитали эту сумму недостаточной и хотят выручить за нападающего 10 миллионов. К счастью, расхождение в цифрах пока слишком велико, чтобы болельщики начали беспокоиться, но по-хорошему «Спартак» вообще не должен рассматривать таких вариантов. Расстаться с ведущим форвардом зимой будет преступлением перед спортивными задачами и распиской, свидетельствующей о неадекватности менеджмента. Хотя, даже не свидетельствующей, а подтверждающей свидетельство, появившееся после продажи Квинси Промеса в «Севилью» в последний день трансферного окна. И именно это настораживает: уже так делали, значит, могут повторить? Продать Луиса Адриано даже за 10 или 15 миллионов евро будет самоубийством, совершенным с особой жестокостью.

Потому что нельзя!

«Спартак» собирается бороться за чемпионство и победу в Кубке России. Олег Кононов уже 146 раз сказал об этом в интервью, болельщики уже устали от нескончаемых речей тренера и хотят перехода от слов к делу. Представляете, если на фоне рекламы фирменного спартаковского футбола и заявлений о чемпионских амбициях со стороны главного тренера клуб вдруг возьмет и продаст редкую звезду команды? Луис Адриано – футболист высочайшего класса по меркам РПЛ, он в Лиге чемпионов больше 20 голов забил, умеет решать исходы матчей в одиночку. Итак, смоделируем: Кононов собирается выигрывать чемпионат, а руководство продает бразильца. Многие тренеры в такой ситуации развернутся и уйдут, хлопнув дверью. И будут правы. Другие безвозвратно утратят мотивацию.

Третьи – отнесем к ним и интеллигентного Олега Георгиевича, мечтающего долго и успешно работать в «Спартаке», проглотят и прокашляют что-то вроде: «Мое дело – тренировать. Один футболист – это еще не команда. В моем распоряжении сильные игроки». И это худшая линия поведения. Те, кто в таких ситуациях уходит, действуют резко не из-за того, что неспособны соорудить боеспособную команду после потери звезды. Они уходят, потому что потеряют уважение, если останутся. В первую очередь, уважение футболистов, которые мгновенно распускаются, когда у тренера слова расходятся с делом, а авторитет оказывается дутым.

Замены Адриано нет

Чисто с футбольной точки зрения тема «Почему „Спартаку“ нельзя продавать Луиса Адриано?» тоже раскрывается очень просто. У «Спартака» просто нет на подхвате форварда, прогрессирующего ученика, который мог бы занять место бразильца и воспользоваться своим шансом. Да, вы можете возразить, что Зе Луиш в первой части сезона забил 7 голов, и игру в атаке можно строить вокруг него. Но, во-первых, Кононов, в отличие от Карреры, использует обоих форвардов одновременно: схема 4-4-2, перетекающая в 4-2-4 в атаке. И, нужно сказать, это идет на пользу и Зе Луишу, и Адриано, которые выгодно дополняют друг дружку. Во-вторых, Зе – не самый стабильный парень. У него то мышцы живота не на месте, то ногти растут неправильно, то дикие танцы с прекрасной Алесей приводят к новым неизведанным повреждениям. А если представить, что Зе Луиш остался в одиночестве после ухода Адриано, то любое его выпадение из состава – катастрофа.

Кто там за спинами двух Луисов? Роша все еще не может попасть по пустым воротам, хоть его и нахваливает новый тренерский штаб. Но по двум контрольным матчам против ташкентского «Локомотива» и «Ростова» не показалось, что бразилец переродился. Его брат по промахам Георгий Мелкадзе дебютировал за основу «Спартака» еще при Якине и с тех пор раскрывается. Во второй команде есть Нимели, в молодежке – Прошляков, но мы же ищем замену Луису Адриано здесь и сейчас, а не «русскому Месси» Денису Давыдову, который зарыл свой талант. За пятое место, конечно, можно и с Педро Рошей побороться, но тогда нужно забыть мантру про чемпионство и официально снизить уровень задач на оставшуюся часть сезона. По-хорошему, для борьбы за «золото» «Спартаку» нужно усиливаться (как минимум, не помешал бы игрок а-ля Промес на фланг), а терять ведущих футболистов вообще не серьезно.

Почему «Спартак» рассматривает вариант с продажей Луиса Адриано?

Ну, во-первых, трансферы – это всегда интересно для группы людей, которые зарабатывают на «купи-продай». Во-вторых, конкретно у клуба есть определенный дисбаланс по части соблюдения финансового фейр-плей. Спешная продажа Квинси позволила выйти в ноль, но уже в начале года были куплены Айртон и Гулиев, поэтому теперь «Спартак» обдумывает любые возможности получить прибыль от активов. Адриано – это один из игроков «красно-белых», за которого готовы платить, а клуб не ставит задачу сохранять его в составе всеми правдами и неправдами. Во-первых, Луис – легионер, во-вторых, уже немолодой, поэтому москвичи постараются выручить за него деньги в этом году. Хочется верить, что сейчас «Спартак» просто демонстрирует свое дружелюбие и не замыкается в ответ на предложения по Адриано, потому что действительно рассчитывает обсудить этот вопрос летом. Но зимой – никак нельзя.

Адриано поможет заработать деньги

Есть еще один момент, который нельзя сбрасывать со счетов, хотя точный прогноз тут никто не даст. Тем не менее. С Луисом Адриано у «Спартака» куда больше шансов завоевать путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон. Команды, занявшие два первых места в РПЛ по итогам сезона, станут участниками группового раунда Лиги чемпионов и гарантированно получат от УЕФА порядка 17 миллионов евро. Продав Адриано, «Спартак» существенно сократит свои шансы на место в тройке призеров. Оставив Луиса до лета, куда больше шансов и рыбку съесть (продать бразильца летом, спрос и цена останутся на том же уровне), и на карусели покататься (занять высокое место в РПЛ, обеспечить себя призовыми). Но я думаю, даже в «Спартаке» точно не знаю, как поступят в той или иной ситуации.  

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Все комментарии
Башмакоса
Башмакоса
   396 / 745
вчера в 22:26
Не надо на персоне Адриано так заострять внимание. Продать за десяточку не можно, а нужно. Но при условии если эти деньги пойдут на покупку путного молодого форварда. А вот насчёт этого уже появляются сомнения...
Zoigen47
Zoigen47
   374 / 745
вчера в 21:32
Если руководство Спартака собирается ликвидировать команду тогда понятно предложение продать Адриано.
Т34
Т34
   6 / 745
вчера в 21:16
Свои позорища продавайте, нечего на чужой каравай рот разевать. Гинеру совет давай, или своей бабе, если она есть. В Спартаке без конских советов обойдутся.
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
вчера в 20:08
Только-что узнал,что Адриано бразилец. Что-то не так в бразильском королевстве!
makerdream
makerdream
   603 / 745
вчера в 20:06
луиска на расхват. Шахтеровская кровь
multiscan
multiscan ответил Байкал-38.
   508 / 745
вчера в 19:58
Продажа за 6 лямов это шанс для Спартака!
Продадут, а полученные "лимоны" потратят на очередные траты на очередного легионера. И это вместо того, чтобы за те же деньги воспитать десяток своих ребят.
112910415
112910415
   74 / 745
вчера в 19:27
руки прочь!
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   67 / 745
вчера в 18:42
ЛеняКиевский решил продать Адриано и ещё больше купить судей? Что бы попасть в ЛЧ!
oFANATo
oFANATo
   99 / 745
вчера в 18:38
Продайте уже это позорище.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил Дед за ЦСКА
   85 / 745
вчера в 18:25
Выход из ...., в ФНЛ ))))))
viv
viv
   40 / 745
вчера в 18:12
Можно смело продовать Луиску ...что он есть ....что нет...все равно одни антирекорды в еврокубках...
makkie
makkie
   21 / 745
вчера в 18:07
Давайте так: Адриано переходит в Галатасарай за 10-15 млн, но до лета остаётся в аренде у Спартака. Считаю, нормальная идея :)

Ну а если серьезно, у нас по пальцам можно пересчитать в РПЛ форвардов с таким опытом и такого калибра. Адриано - один из лучших!
mikysss
mikysss
   553 / 745
вчера в 17:46
Они 56ы? А не, не так - они 56ы((((
311
311
   98 / 745
вчера в 17:37
Спартак без негров - самоубийство для «Спартака»!)
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   49 / 745
вчера в 17:25
Агентишка своему зулусу слухи распространяет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Дмитрий Климович 2
   86 / 745
вчера в 17:24
Продажа это выход !
Куда выход? Вход в .... ( боюсь бана))))))))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   85 / 745
вчера в 17:18
Продажа это выход !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   86 / 745
вчера в 17:18
Промес ушёл, Адриано намылил лыжи.....даже зулусы бегут из СпаМа. Кто следующий????
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   388 / 745
вчера в 17:16
Вы неправильно написали.Правильнее и рыбку съесть и на *** сесть.))))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 745
вчера в 17:07
Цитата:
"Тем не менее. С Луисом Адриано у «Спартака» куда больше шансов завоевать путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон."
Смех в зале. Гыгыгыгы
Байкал-38.
Байкал-38.
   19 / 745
вчера в 17:02
Продажа за 6 лямов это шанс для Спартака!
ЦСКА - лучший клуб России
ЦСКА - лучший клуб России
   2 / 745
вчера в 16:33
Да какое самойбийство, когда в составе есть Лампочкин, Москалев, Безбородов!
Лампочкин вообще не парится, что все давно поняли на кого он работает, получает нефтедоллары Федуна и в ус не дует!
Ваня лучший
Ваня лучший
   24 / 745
вчера в 16:33
Ничего страшного. Его прекрасно Месси( русский) заменит. Он сейчас в аренде где то в Прибалтике
Питермен
Питермен
   8 / 745
вчера в 16:32
Надеюсь Федун продаст Адриано в Галатасарай, но все-таки шанс мал, учитывая, как в Тарасовке любят зулусов!
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