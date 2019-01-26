МЮ Моуриньо vs МЮ Сульшера. Узнайте разницу

сегодня, 10:30

«Соккер.ру» сравнивает одну команду двух тренеров. Разбираем игру футболистов «Юнайтед» под руководством португальца и норвежца.

Восемь матчей – достаточно период, чтобы делать первые выводы как работает Оле-Гуннар. Одновременно поединок против «Арсенала» является стартовым пунктом настоящих испытаний. Впереди два матча против ПСЖ , игры с «Ливерпулем», «Арсеналом» в АПЛ , а в середине марта – дерби города Манчестера. Пять суперфиналов.

Помним, что норвежец встретил только «Арсенал» и «Тоттенхэм» из топовых соперников. А Жозе сыграл против «Манчестер Сити», «канониров» и «Ливерпуля». Но не сказать, что против тех же «шпор» Сульшер набил крутую статистику, которая исказил выводы об общем состоянии команды.

Поэтому сравним цифры по понятной всем схеме – было и стало. Получается #8gameschallеnge вместо популярной параллели на десятилетнем отрезке, особенно актуальный после победы над «Арсеналом» в гостях.

Реализованные атаки

Было и стало: 12 – 22

Разница на десять мячей. Если посчитать среднее количество голов без погрома «Кардиффа» на эмоциях, то получите 1.5 гола за матч с Моуриньо и 2.4 у Сульшера. Убрать результаты с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», раз с ними снова не играли? Тогда получится всего 1.7 гола за игру при Жозе. Но у Оле-Гуннара за 8 матчей 22 гола – по 2.75 за поединок. 10 мячей - колоссальная разница на коротком отрезке.

Пропущенные мячи

Было и стало: 13 – 5

Сульшера волновало, что в первых поединках МЮ стабильно пропускал по мячу. Даже когда грузил соперникам от трех до пяти голов. После этого было три «сухаря» подряд, но против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» увидели чудо, а не крутую игру в защите. Против «Брайтона» дома снова пропустили. А на «Эмирейтс» получили один укол. Но после учета восьмой игры Сульшера у руля МЮ имеем пять пропущенных мячей, что на 8 меньше, чем при Жозе. Средняя разница тоже отличается существенно – 1.63 против 0.63. В среднем по одному пропущенному за игру как ветром сдуло.

Процент владения

Было и стало: 52.25 % - 57.10 %

Переходим к характеристике, которая показывает, изменился ли подход. Андер Эррера говорит, что Сульшер много времени уделял отсылкам к величию МЮ как к причине быть протагонистами в игре. Судя по цифрам, МЮ из команды, которая часто торчит у своих ворот, или без мяча половину времени, превратилась в коллектив, который старается работать с мячом постоянно, если для отказа нет причин, как вчера на «Уэмбли» из-за удобного счета. Среднее владение в 57 % - высокое. Хотя понятно, что на цифрах при Жозе повлиял выезд к «Сити» и «Ливерпулю», где владение было в районе 35 %. У Сульшера на «Уэмбли» и «Эмирейтс» было примерно так же, но результаты другие.

Количество ударов

Было и стало: 98 (12.25 за матч) – 109 (13.63 за матч)

Как любопытно! Разницы почти нет. Против «Тоттенхэма», «Рединга» или «Арсенала» команда Сульшера на порадовала количеством ударов. Зато по разнице мячей понятно, что даже с Почеттино и Эмери сыграли не так, как с Гвардиолой и Клоппом, когда в сумме нанесли жалкие 12 ударов в двух выездных матчах, словно аутсайдер. Сейчас «Манчестер Юнайтед» поднялся по количеству выстрелов в створ – с 40 до 56. С учетом голов получаем увеличение реализации точных выстрелов с 30 до 39 %. Впечатляющий рывок, особенно с учетом, что и при Моуриньо реализация была высокой и ударов хватало.

Отборы и перехваты

Было и стало: 242 (30.25 за матч) – 197 (24.63)

Не совсем удивительный перевес прошлого над настоящим. «Манчестер Юнайтед» с Моуриньо был командой, которая часто вступала в отборы, однако качественного прессинга не видела – часто садилась глубоко. У «Саутгемптона» мог быть отрезок, когда давили штрафную Де Хеа большими силами. Следовательно, средний показатель по отборам был очень высоким – 18 штук, а перехватов немало – 12.25. Отборов теперь на 13 меньше, перехватов – на 32, но это говорит о новом стиле игры, а не о лени команды. Лучше занимают позиции – приходится меньше драться за мяч.

Допущенные выстрелы

Было и стало: 87 (35 в створ) – 94 (35 в створ)

Каждый седьмой удар в сторону ворот «Манчестер Юнайтед» в восьми последних матчах при Моуриньо завершался голом соперника. Реализация всех выстрелов при 15 % - очень высокая. А если перейти только к точным ударам, то получите всего 35 ударов в створ и 13 голов. Получается 2.69 метких удара на гол в среднем – ужасная для МЮ эффективность соперников. Сейчас все куда лучше, хотя Сульшер не зря ругается из-за пропущенных мячей. Сейчас допустили столько же ударов в створ, но Де Хеа творил чудеса со «шпорами», а реализация метких попыток соперников упала с 37 до 14 % - более чем в два раза.

Число и точность передач

Было и стало: 505 (81.75 %) – 532 (83.13 %)

Как и в случае с отборами и перехватами, по проценту точных передач к «Манчестер Юнайтед» Моуриньо не могло быть вопросов. Там и средняя точность высокая – больше 80 %. И общее количество отражало характер команды – часто работали без мяча, но более 505 передач делали. Сейчас точность передач подросла, а для этого среднего показателя даже 1 % - много, если отсчет после 80, да и общее количество поднялось. МЮ не стал вторым МС , но показал, что может выигрывать и с 350 пасами за вечер, и с 650.

Процент победных матчей

Было и стало: 25 % (2 победы) – 100 % (8 побед)

Стопроцентный результат, новый абсолютный рекорд для тренеров-дебютантов великого клуба, который привык побеждать. Ни сэр Мэтт Басби, ни сэр Алекс Фергюсон настолько удачно не стартовали. Рекорд первого в 5 побед подряд пал раньше, а второму шотландцу понадобилось 19 поединков, чтобы собрать 8 побед. Норвежец управился лучше, и хотя впереди «уровни» сложнее и кровожаднее, МЮ сплотился вокруг успешного Сульшера, а Лукаку готов играть справа и раздавать голевые передачи. Настрой изменился – вместо 2 побед получили 8 из 8.

Перерожденный «Манчестер Юнайтед» не остановить?

Одно можно сказать точно – багаж Моуриньо был не так плох, как взаимоотношения Жозе и коллектива. Впрочем, это отмечали еще до отставки тренера, ведь некоторые цифры были неприличными, да и не может один из двух самых богатых клубов планеты не располагать возможностями для серии побед. Но теперь разница очевидна.

Во-первых, характер поведения команды явно другой. Больше владеют мячом, когда нужно, намного реже допускают грубые результативных ошибки – хотя моментов у ворот Де Хеа хватает. Но за Сульшера испанский Давид сражается, а португальского Голиафа в спину били бездействием и Погба, и многие другие.

Во-вторых, в 6 из 8 параметров перерожденный МЮ успешнее, а в еще одном случае ничья. И это не «средняя температура» по больнице, ведь это одна и та же команда. И у Жозе тоже были удобные соперники – и в ЛЧ , и в АПЛ . Но если так волнуют разночтения по календарю, то можно успокоить придирчивых аналитиков.

Если не брать в расчет матчи против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а добавить вместо этого победы над «Борнмутом» и «Ювентусом», то впечатления об игре команды под руководством Моуриньо кардинально не изменятся. Сульшер выдал под присмотром Фергюсона самый успешный старт за 141 год существования МЮ .

Конечно, «Рединг», «Кардифф» или «Хаддерсфилд» удачно попались в сети. Норвежец собрал скальпы не самых сильных. Но с коррекцией или без нее получаем любопытные выводы. Буквально переродились и, что впечатляет, заметен запас сил – нередко работают рационально, как при Жозе.

Одна и та же команда, одни и те же футболисты без дополнительных сборов заметно прибавили в базовых ключевых показателях. Получаем не только коллектив из части лицемеров, которые на словах сражались за престиж клуба, а на деле терпели Моуриньо до последнего поражения, а потом вздохнули с облегчением.

Получаем команду, которая сигнализировала миру, что тренер ей не подходит. А теперь делом доказывают, что Жозе мешал выигрывать. Поэтому инфантильность ряда основных игроков не отменяет успехи Сульшера и победы. Но футболисты МЮ с Погба во главе словно платят за отношение к работе при Моуриньо.