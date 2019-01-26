Мальдини верит в успех. «Милан» и возвращение в ЛЧ

сегодня, 13:00

Гаттузо вернет великий клуб в любимый турнир? Накануне матча против «Наполи» оцениваем на «Соккер.ру» за и против прорыва.

За возвращение. «Милану» нужна ЛЧ

У «Интера» три победы в Лиге чемпионов ( КЕЧ ). Столько же у МЮ , например. У «Ювентуса» на один успех меньше, а у «Милана» 7 побед и еще 4 проигранных финала. У «россонери» на два «ушастых» больше, чем у двух принципиальных врагов вместе взятых. Но не играли в любимом турнире с весны 2014 года, когда уступили 4:1 в Мадриде от «Атлетико». «Милану» нужна новая путевка, ведь это деньги, престиж и толчок для развития. Возвращение в когорту элитных клубов важно со всех точек зрения. Есть потребность, которую «Рома», «Наполи» и «Интер» удовлетворяли.

Против путевки. Солидные соперники

«Ювентус» стоит особняком, «Наполи» безрезультатно гонится за ним, а остальные примерно равны. Между шестой командой Серии А – «Лацио», и третьей – «Интером», всего восемь пунктов за 18 туров до конца турнира. «Милан» пока выше римских клубов, но лишь на один и два пункта. Пустяк, который отыгрывается в очном матче против «волков» или «орлов». У «Ромы» не все получается. У «Лацио» нет возможности делать покупки, как «Ювентус», но конкуренция высокая. Даже «Аталанту» не стоит списывать – до «Милана» всего три пункта, и у «россонери» серия из 7 матчей без побед над командой из Бергамо.

За возвращение. Толковые футболисты

Состав на расстоянии светового года от легендарного «Милана» Анчелотти. Но от нехватки футболистов, умеющих сыграть грамотно, команда очевидно не страдает. Сусо, Бонавентура, Чалханоглу, Кессье или Родригес не самые стабильные, но приличные игроки. Появился Лукас Пакета – бразилец заметно вошел в игру. А еще сразу заменили Игуаина, а Гаттузо посчитал новичка Пёнтека похожим на Робокопа из-за немногословности. Дженнаро не в курсе, но не все в мире знают итальянский – поляк, вероятно, не успел подучить язык за полгода. Скажет все на поле, форвард прямолинейный, но поймал голевую волну.

Против путевки. Поединки с конкурентами

Предположим, «Милан» обыграет «Кальяри», «Эмполи», «Сассуоло» и «Кьево». Но как быть с тем, что показывают в матчах с «Наполи», «Ромой», «Аталантой» или «Интером»? Это не произвольное упоминание соперников, а расписание для «россонери» до 17 марта и миланского дерби. В пяти последних матчах не переигрывали «Интер». С «Наполи» все еще хуже – 6 поражений и 2 ничьи в 8 последних играх. 7 поединков подряд без побед над «Аталантой». 2 победы, но 4 поражения против «Ромы». Пять подряд поражений от «Ювентуса». Только с «Лацио» более-менее успешно играют, но побед над конкурентами для претендента на ЛЧ объективно маловато.

За возвращение. Концентрация на Серии А

У «Милана» меньше забитых мячей, чем у «Сассуоло» - на два мяча, и лишь 10 место в чемпионате по результативности. Игуаин не вывел на новую орбиту. По количеству выстрелов и владению мячом – пятые места. Есть только точность передач и количество отборов, что не удивительно при таком тренере и стиле игры. «Милан», к сожалению, ничем особым не отличается, это не команда, которой любуешься. У «Ромы» состав лучше, чем игра – значит, могут исправиться. У «Лацио» есть проблески и Иммобиле с хавбеками. У «Наполи» - Анчелотти и состав, «Интер» тоже в предвкушении рывка. Но соперники потратят силы на еврокубки, а у «Милана» только Кубок (против «Наполи») и чемпионат. Концентрация – козырь коллектива.

Против путевки. Уровень наставника

Шутить, орать с бровки или обзывать умственно отсталыми авторов расистских выкриков Дженнаро Гаттузо умеет, органичен в хрестоматийно итальянской эмоциональности. А как насчет тонкой тренерской работы? «Храброе сердце» пока не доказал, что может стабильно раскачивать команду в сторону перехода на высокий уровень «Наполи», например. Смотрят на состав, переживают из-за финансирования. Но Гаттузо не кажется тренером на века. Временные новые боссы – американские инвесторы, которым «Милан» достался в качестве погашения китайского долга, собирались пригласить Конте. Но пока Антонио не приехал, а Гаттузо может подвести на решающем отрезке сезона.

Мнение читателей. «Милан» окажется в Лиге чемпионов?

Фанаты «Лацио» и «Ромы» проголосуют против. Но даже если не только «Наполи», но и «Интер» сохранит темп, то остается минимум три команды на одну ценную путевку. «Милан» давно не был в Лиге чемпионов, а для Гаттузо важно себя показать, иначе придет Конте или любой другой тренер, ведь список длинный. Дженнаро и так доверяют достаточно долго, невзирая на проколы.

Помним, что даже из группы Лиги Европы не вышли. Скептики скажут, что «Милан» банально по уровню показанного футбола не тянет на четвертое место, а выше команду никто и не собирается увидеть. По качеству созданных моментов всего на восьмом месте в Серии А. И хотя мало пропускают – четвертый результат по количеству голов и третий по сумме xGA, стройности пока нет.

Серия из двух матчей с «Наполи», поединков против «Ромы», «Аталанты» и «Интера», если не изменят подход к прямым конкурентам и не начнут получать победы даже с теми, кто привык им не уступать, может завершиться скатыванием за пределы заветной четверки. Одновременно терять «россонери» нечего. Родригес, Романьоли, Пакета, Кессье и Сусо достаточно интересные футболисты, чтобы помечтать о Лиге чемпионов и действовать, как Пёнтек в «Дженоа» - нахрапом.

Рано или поздно «Милан» вернется в главный турнир Европы. Да, до возрождения былого величия очень далеко. Нет пока сказочно богатого владельца, помешанного на футболе так, как руководители «Ювентуса». Не говоря о выдающемся тренере и умении приглашать футболистов экстра-класса. Но существует 52 тысячи 487 причин провести концовку сезона на одном дыхании, удивив себя и соперников. Именно столько зрителей в среднем посещают матч этого «Милана» на стареньком «Сан-Сиро».

И для самых юных болельщиков дубль Диего Косты и голы Турана и Рауля Гарсии в марте 2014 – последние воспоминания о «Милане» в ЛЧ . Прошло пять лет, Кака, который забил единственный ответный мяч в Мадриде, успел завершить футбольную карьеру. Из того состава остался один Абате. «Милану» пора метить в Лигу чемпионов, ведь попасть в круг команд, для которых ЛЕ – максимум, куда проще, чем из него выбраться. Сегодня «Наполи» - однозначный фаворит, но у команды Гаттузо нет причин не рисковать с игрой на победу.

Пока «Милан» не научился пересиливать себя. Оглядываются на то, что Гонсало Игуаин при первой удобной возможности покинул состав Гаттузо, а сам Дженнаро ходит по грани увольнения в каждом поединке. Например, разгром на «Сан-Сиро» в стиле того, что «Наполи» учинил пару лет назад (0:4) тренеру могут не простить. Пусть Анчелотти не ведет неаполитанцев путем легких результативных побед, а в гостях «Милан» уступил 3:2, сегодня возможен любой счет.

Но не стоит бояться быть сенсационными. Выход в Лигу чемпионов, невзирая на силу «Ромы» и «Лацио» как основных конкурентов – приоритетная задача для Гаттузо и его команды. С Игуаином или Пёнтеком, со спасающим Доннаруммой или вратарем, застрявшем в авансах, «Милан» должен оставаться «Миланом». Пускай не по футбольному содержанию, то по форме и отношению к каждому сложному поединку. Сегодня именно такой – очень важный домашний матч против «Наполи».