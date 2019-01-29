Четвертый раунд Кубка Англии: минус «Арсенал» и «Тоттенхэм»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Катар -:-  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 76’ Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 1:1 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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Четвертый раунд Кубка Англии: минус «Арсенал» и «Тоттенхэм»

сегодня, 12:27

Состоялись матчи 4-го раунда Кубка Англии и проведена жеребьевка следующего этапа, несмотря на невыясненные отношения в некоторых парах. Подробности – на «Соккер.ру».

Событие №1. Вылет «Арсенала» от МЮ

Самым заметным футболистом на поле «Эмирейтс» пятничным вечером стал Джесси Лингард: он забил гол, который в итоге оказался победным, продемонстрировал свою пластичность в танце, исполнив «лунную походку» Майкла Джексона, а еще полез в потасовку, после которой должен был получать вторую желтую карточку. Оле-Гуннар Сульшер поспешил заменить разгоряченного англичанина, чтобы восьмую подряд победу МЮ под руководством норвежского тренера ничто не омрачило.

События развивались следующим образом: Санчес (забил в ворота бывшего клуба и не стал бурно выражать эмоции по поводу своего успеха) и Лингард на 31-й и 33-й минутах выстрелили дуплетом, манкунианцы повели со счетом 2:0, но в концовке тайма «Арсенал» надавил. Обамеянг отыграл один мяч, а вообще команды могли уйти на перерыв и при равном счете. После перерыва «канониры» начали резво, но МЮ грамотно перестроился, «подсушил» игру и довел дело до уверенной победы. В концовке окончательный счет 3:1 установили манкунианские французы: Поль Погба пробил с дальней дистанции, а Антони Марсьяль первым успел на добивание.

«Арсенал» в этом матче не только проиграл, но и лишился из-за травм двух центральных защитников. У Сократиса повреждение голеностопа (его на 22-й минуте заменил Мустафи), а Косьельни получил по лицу, речь о скуле или челюсти (вместо капитана «канониров» на 64-й минуте в игру вошел Гендузи). Конечно, травмы центрбеков не могли не сказаться на результате: мало того, что Эмери потерял ведущих исполнителей в обороне, так еще и лишился двух опций для усиления атакующей игры.

Возвращаясь к Лингарду, нельзя упустить из виду то обстоятельство, что Джесси не впервые ярко проявил себя на «Эмирейтс Стэдиум». Когда МЮ в предыдущий раз гостил в логове «Арсенала» (2 декабря 2017 года, матч АПЛ), то тоже выиграл 3:1, а Лингард тогда отметился дублем и танцем. Истинный король «Эмирейтс» играет не за «Арсенал»? А вот наследник престола «Манчестер Юнайтед», наконец, пришел к власти. «Красные дьяволы» одержали восемь побед в восьми первых матчах под руководством Сульшера. Оле-Гуннар установил клубный рекорд и не хочет на этом останавливаться.

«Тоттенхэм» снова без трофеев   

За три дня обескровленный травмами «Тоттенхэм» лишил себя шансов на трофеи в нынешнем сезоне. Сначала «шпоры» уступили «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка Английской Лиги, а затем проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 0:2 в четвертом раунде Кубка Англии. Один из голов с пенальти забил воспитанник «Тоттенхэма» Эндрос Таунсенд, а вот Киран Триппьер в концовке первого тайма реализовать одиннадцатиметровый не сумел. Таким образом, из «Большой шестерки» в розыгрыше Кубка Англии осталось только три клуба: «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». «Ливерпуль» выбыл в третьем раунде, «Арсенал» пал от руки МЮ, а «Тоттенхэм» не справился с «Кристал Пэлас».

Легкие победы «Манчестер Сити» и «Челси»

«Манчестер Сити» с начала 2019 года выиграл семь матчей с общим счетом 30:1! Единственный мяч «горожане» пропустили от лидера АПЛ «Ливерпуля». Команда Гвардиолы в блестящей форме, и «Бернли» больно досталось в четвертом раунде Кубка Англии. «Кларетовые» пропустили пять безответных мячей и бесславно покинули «Этихад Стэдиум». «Челси», в свою очередь, ограничился тремя голами. «Синие» выбили из розыгрыша команду Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей», дублем отметился Виллиан, еще один гол на счету молодого таланта Каллума Хадсона-Одои, который собирается в ближайшее время перебраться в «Баварию». Кстати, «Челси» и «Манчестер Сити» в конце февраля сойдутся в финале Кубка Английской Лиги.

«Барнет» не сдается!

Особый интерес представляют выступления в Кубке Англии клубов из «трясины». Единственный представитель непрофессионального дивизиона – «Барнет», в четвертом раунде столкнулся с клубом из Чемпионшипа – «Брентфордом». В первом матче красавцы из «Барнета» проигрывали, вели в счете, потом снова уступали, но все-таки не сдались. Итоговый счет – 3:3, эти команды ждет переигровка, назначенная на 5 февраля. Слабо «притопить» за «пчел»? Всего в пяти парах победителя не смогли определить с первого раза, впереди переигровки.

Жеребьевка пятого раунда: еще один суперматч для МЮ!

Несмотря на то, что определены еще не все участники пятого раунда или 1/8 финала Кубка Англии, жеребьевка уже состоялась. Точно не лепестками роз выстелена дорога к трофею для «Манчестер Юнайтед», зато если Сульшеру и его команде удастся взять Кубок Англии, будет по-настоящему крутая история. Манкунианцы уже выбили «Арсенал», а теперь сразятся с другим лондонским клубом – «Челси». Еще один фаворит турнира имеет куда более легкую сетку: «Манчестер Сити» получит в соперники «Мидлсбро» или «Ньюпорт Каунти», которые не выявили победителя в первом раунде. А наш дорогой «Барнет», если расправится с «Брентфордом», получит еще одного соперника из Чемпионшипа – «Суонси». Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» (столкновение произойдет в Лондоне) станет единственным поединком в пятом раунде, в котором по обе стороны будут сражаться команды АПЛ

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   691 / 788
сегодня в 12:37
не знаю, как там куры, пушкари должны выстрелить!
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