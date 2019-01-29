Четвертый раунд Кубка Англии: минус «Арсенал» и «Тоттенхэм»

сегодня, 12:27

Состоялись матчи 4-го раунда Кубка Англии и проведена жеребьевка следующего этапа, несмотря на невыясненные отношения в некоторых парах. Подробности – на «Соккер.ру».

Событие №1. Вылет «Арсенала» от МЮ

Самым заметным футболистом на поле «Эмирейтс» пятничным вечером стал Джесси Лингард: он забил гол, который в итоге оказался победным, продемонстрировал свою пластичность в танце, исполнив «лунную походку» Майкла Джексона, а еще полез в потасовку, после которой должен был получать вторую желтую карточку. Оле-Гуннар Сульшер поспешил заменить разгоряченного англичанина, чтобы восьмую подряд победу МЮ под руководством норвежского тренера ничто не омрачило.

События развивались следующим образом: Санчес (забил в ворота бывшего клуба и не стал бурно выражать эмоции по поводу своего успеха) и Лингард на 31-й и 33-й минутах выстрелили дуплетом, манкунианцы повели со счетом 2:0, но в концовке тайма «Арсенал» надавил. Обамеянг отыграл один мяч, а вообще команды могли уйти на перерыв и при равном счете. После перерыва «канониры» начали резво, но МЮ грамотно перестроился, «подсушил» игру и довел дело до уверенной победы. В концовке окончательный счет 3:1 установили манкунианские французы: Поль Погба пробил с дальней дистанции, а Антони Марсьяль первым успел на добивание.

«Арсенал» в этом матче не только проиграл, но и лишился из-за травм двух центральных защитников. У Сократиса повреждение голеностопа (его на 22-й минуте заменил Мустафи), а Косьельни получил по лицу, речь о скуле или челюсти (вместо капитана «канониров» на 64-й минуте в игру вошел Гендузи). Конечно, травмы центрбеков не могли не сказаться на результате: мало того, что Эмери потерял ведущих исполнителей в обороне, так еще и лишился двух опций для усиления атакующей игры.

Возвращаясь к Лингарду, нельзя упустить из виду то обстоятельство, что Джесси не впервые ярко проявил себя на «Эмирейтс Стэдиум». Когда МЮ в предыдущий раз гостил в логове «Арсенала» (2 декабря 2017 года, матч АПЛ ), то тоже выиграл 3:1, а Лингард тогда отметился дублем и танцем. Истинный король «Эмирейтс» играет не за «Арсенал»? А вот наследник престола «Манчестер Юнайтед», наконец, пришел к власти. «Красные дьяволы» одержали восемь побед в восьми первых матчах под руководством Сульшера. Оле-Гуннар установил клубный рекорд и не хочет на этом останавливаться.

«Тоттенхэм» снова без трофеев

За три дня обескровленный травмами «Тоттенхэм» лишил себя шансов на трофеи в нынешнем сезоне. Сначала «шпоры» уступили «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка Английской Лиги, а затем проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 0:2 в четвертом раунде Кубка Англии. Один из голов с пенальти забил воспитанник «Тоттенхэма» Эндрос Таунсенд, а вот Киран Триппьер в концовке первого тайма реализовать одиннадцатиметровый не сумел. Таким образом, из «Большой шестерки» в розыгрыше Кубка Англии осталось только три клуба: «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити». «Ливерпуль» выбыл в третьем раунде, «Арсенал» пал от руки МЮ , а «Тоттенхэм» не справился с «Кристал Пэлас».

Легкие победы «Манчестер Сити» и «Челси»

«Манчестер Сити» с начала 2019 года выиграл семь матчей с общим счетом 30:1! Единственный мяч «горожане» пропустили от лидера АПЛ «Ливерпуля». Команда Гвардиолы в блестящей форме, и «Бернли» больно досталось в четвертом раунде Кубка Англии. «Кларетовые» пропустили пять безответных мячей и бесславно покинули «Этихад Стэдиум». «Челси», в свою очередь, ограничился тремя голами. «Синие» выбили из розыгрыша команду Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей», дублем отметился Виллиан, еще один гол на счету молодого таланта Каллума Хадсона-Одои, который собирается в ближайшее время перебраться в «Баварию». Кстати, «Челси» и «Манчестер Сити» в конце февраля сойдутся в финале Кубка Английской Лиги.

«Барнет» не сдается!

Особый интерес представляют выступления в Кубке Англии клубов из «трясины». Единственный представитель непрофессионального дивизиона – «Барнет», в четвертом раунде столкнулся с клубом из Чемпионшипа – «Брентфордом». В первом матче красавцы из «Барнета» проигрывали, вели в счете, потом снова уступали, но все-таки не сдались. Итоговый счет – 3:3, эти команды ждет переигровка, назначенная на 5 февраля. Слабо «притопить» за «пчел»? Всего в пяти парах победителя не смогли определить с первого раза, впереди переигровки.

Жеребьевка пятого раунда: еще один суперматч для МЮ !