От их футбола зависит судьба чемпионства в РПЛ. Три бразильца и российские вратари

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сегодня, 21:06

На выходных матч «Краснодара» и «Зенита».

ЦСКА будет сложно перегнать петербуржцев, отстают на восемь пунктов. А вот «Динамо», если в поединке Семака и Мусаева будет ничья, может подобраться к лидеру РПЛ на расстояние в четыре очка. За семь туров такой отрыв можно отыграть. Есть два явных фаворита и одна команда, которой важно собраться после шокирующего поражения в дерби от «Спартака». В том матче увидели ценность действий одного человека, поэтому сейчас полезно выделить связанные по смыслу тройки, от которых прямо зависит судьба титула в РПЛ .

Битело, Виктор Са и Педро

Три бразильца, один взрослее – Виктор Са из «Краснодара», а два молодых – Битело из «Динамо» и Педро из «Зенита». Последний показал в матчах против «Спартака» и «Балтики», что без его голов у Семака будет больше огорчений. От тройки бразильцев многое зависит. Казалось бы, новичок Са не так важен для «Краснодара», ведь там есть конкуренция в атаке. Вот только у Кади и Батчи в сумме два гола за сезон в РПЛ . У Виктора пока нет результативных действий, и это тоже проблема. Если один из вингеров не проснется с голами и ассистами, то «Краснодару» не видать титула. Не могут Кордоба и Сперцян сыграть в атаке за всю команду.

Шунин, Сафонов и Адамов

С обороной не дружат все лидеры РПЛ . Просто «Зенит» реже нагружают работой, поэтому создана иллюзия, будто у Семака надежная защита. Нет, у всех часто грубые ошибки. Тем ценнее игра вратарей. Лещук из «Динамо» подарил «Спартаку» очки в дерби, поэтому в решающих матчах сезона можем увидеть Шунина. В каком состоянии ветеран без игровой практики? Проверят в боевых условиях. Сафонова и Адамова тоже в покое не оставят. У «Краснодара» защита, которая допускает три гола «Пари НН». А у «Зенита» выход в атаку через короткий пас, голкипер команды под постоянным прессингом. Иногда Адамов явно ошибается. Посмотрим также на работу всей тройки на выходах, ведь стандарты важны в центральных матчах. «Зенит» стал хуже играть подобные поединки, так что одна ошибка Адамова – прощай титул.

Тюкавин, Кордоба и Кассьерра

В списке лучших снайперов РПЛ на первом месте колумбиец из «Зенита», но если бы его соотечественник Кордоба лучше реализовывал свои моменты, то могли идти вровень. У Джона много промахов. Тюкавин тоже не всегда балует реализацией, зато он лучший в РПЛ по количеству ударов. Сильная тройка, причем форварды «Динамо» и «Краснодара» не потеряли шансы на «Золотую бутсу» лучшего снайпера сезона в РПЛ , ведь «Зенит» перешел на схему «4-3-3». А её можно смело назвать менее удобной для Кассьерры, нежели модель с двумя игроками в атаке и тройкой защитников. Но Семак верит Артуру, Педро и Мостовому, поэтому колумбийцу Матео будет сложнее собирать голы. Тем интереснее погоня.

Лаксальт, Кастаньо и Барриос

У «Динамо» есть ключевой опорник. Им стал левый латераль Лаксальт, перешедший в солидном возрасте на другую по смыслу позицию. У Диего видны ошибки без мяча, особенно прямо перед штрафной площадью. Но во время развития атак «Динамо» в середине поля Лаксальт важнее, чем Чавес и Фомин. А ценность опорника Барриоса для «Зенита» давно всем понятна. Семаку некем заменить колумбийца. Его молодой соотечественник Кастаньо не добился аналогичного успеха в «Краснодаре», но это дорогой новичок с хорошими данными. Поэтому вопрос к тренеру Мусаеву: как его интегрировать в схемы «Краснодара» с пользой для дела? Черников и Кастаньо могут вместе закрывать опорную зону, но если допустят ошибки, то цена такая же большая, как у недоработки со стороны Лаксальта или Барриоса. Ключевые люди, ведь отвечают за игровой баланс между обороной и атакой.

Карраскаль, Сперцян и Вендел

Переходим от организации работы с мячом и отборов к созиданию. Конкретную тройку объединяет одно качество. Хорхе, Эдуард и Маркус могут перевернуть любой матч РПЛ благодаря индивидуальным действиям. Кто проведет концовку с большим вдохновением – поднимет шансы своей команды на успех. Вендел играет с перепадами, поскольку рвался домой к маленькому сыну, скучает. Хорхе сам по себе нестабильный, но невероятно сильный технически, должен спасать «Динамо» в ближайших турах. Наконец, Сперцян ярко выраженный лидер «Краснодара», и против «Зенита» его будут оценивать скауты зарубежных клубов. Хорхе и Маркусу тоже не по тридцать пять лет, могут уехать в топ-5, если покажут себя в концовке сезона.

Личка, Мусаев и Семак

Тренеры голы не забивают, но готовят рисунок и план на игру. Разумеется, есть зоны, где у «Зенита» заметно преимущество. Скопинцев и Оласа не равны Дугласу Сантосу слева. В центре защиты у «Динамо» больше проблем, чем у «Краснодара» и «Зенита». Но слабые зоны должен закрывать главный тренер. Не нравится, как Личка реагирует в матчах нового года. У чеха стало больше ошибок, пока не в чемпионском режиме. Мусаев тоже не включился, хотя у него есть оправдание, недавно вернулся в «Краснодар», футболистам надо привыкнуть. И даже Семак, который годами работает с «Зенитом», допускает порой детские ошибки, вроде кубковой стратегии на первый тайм против «Спартака». В этой тройке у всех средняя форма, много работы и мало времени на подготовку.