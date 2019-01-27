Паредес покинул расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес покинул расположение команды и отправился в Париж. В ближайшее время будет объявлено о переходе игрока в ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Паредес подпишет с парижанами контракт на 4,5 года. 24-летний аргентинец будет выступать за новую команду под восьмым номером.
https://www.youtube.com/watch?v=jW3Ag7GyLtM
1 год 6 месяцев 26 дней и 8 часов пребывания парня в "Зените" позволили клубу продать его в 2 раза дороже......
Полное опровержение поговорки "Не место красит человека а человек место"....)))
Удачи в Париже !!!!!!!
1 год 6 месяцев 26 дней и 8 часов пребывания парня в "Зените" позволили клубу продать его в 2 раза дороже......
Полное опровержение поговорки "Не место красит человека а человек место"....)))
Удачи в Париже !!!!!!!