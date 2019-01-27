Паредес покинул расположение «Зенита»

сегодня, 18:19

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес покинул расположение команды и отправился в Париж. В ближайшее время будет объявлено о переходе игрока в ПСЖ .

Ранее сообщалось, что Паредес подпишет с парижанами контракт на 4,5 года. 24-летний аргентинец будет выступать за новую команду под восьмым номером.