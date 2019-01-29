«Спартак» поздравил Ловчева с 70-летием

«Спартак» поздравил с 70-летием знаменитого футболиста «красно-белых» Евгения Ловчева.
Ловчев выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 год и внес весомый вклад в историю клуба: стал чемпионом СССР в 1969 году, выиграл Кубок СССР в 1971-м, завоевал с командой серебряные медали чемпионата страны в 1974 году и бронзовые — в 1970-м.
После завершения игровой карьеры Ловчев проявил себя в качестве функционера и работал тренером. Сейчас специалист выступает в роли футбольного эксперта и нередко критикует «Спартак».
@fcsm_official поздравляет Евгения Серафимовича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, процветания красно-белого общества и побед любимой команды. 🔴⚪️🎂 pic.twitter.com/Vnq9bgQ4cg— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 28 января 2019 г.