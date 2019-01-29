«Спартак» поздравил Ловчева с 70-летием

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«Спартак» поздравил с 70-летием знаменитого футболиста «красно-белых» Евгения Ловчева.

Ловчев выступал за «Спартак» с 1969 по 1978 год и внес весомый вклад в историю клуба: стал чемпионом СССР в 1969 году, выиграл Кубок СССР в 1971-м, завоевал с командой серебряные медали чемпионата страны в 1974 году и бронзовые — в 1970-м.

После завершения игровой карьеры Ловчев проявил себя в качестве функционера и работал тренером. Сейчас специалист выступает в роли футбольного эксперта и нередко критикует «Спартак».