Роббену исполнилось 35 лет

23 января 2019, 10:05

Вингер «Баварии» Арьен Роббен отмечает день рождения. Сегодня голландскому футболисту исполняется 35 лет.

Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года. За это время он провел в команде 305 игр, забил в них 143 гола и сделал 101 результативную передачу, завоевав 19 трофеев. Также футболист поиграл в «Гронингене», ПСВ , «Челси» и «Реале». В составе сборной Нидерландов Роббен забил 37 голов в 96 матчах.

Из наиболее значимых достижений игрока - победа в Лиге чемпионов сезона-2012/13 и серебро ЧМ -2010. Роббен также является семикратным чемпионом Германии и двукратным чемпионом Англии. Один раз голландец выигрывал первенство Испании в составе «Реала».