Боль - это боль, как её ты не назови. Сборная Аргентины Даниэля Пассареллы. 1998 год

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 25’ Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 0:0 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 3.1 3.1 2.35
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 12’ Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 77’ Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 43’ Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 0:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 60’ Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 44’ Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.75 3.1 5.35
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 16’ Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка -:- Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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01:00 45’ Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 0:0 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
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Боль - это боль, как её ты не назови. Сборная Аргентины Даниэля Пассареллы. 1998 год

вчера, 18:49
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«Соккер.ру» вспоминает лучший чемпионат мира в карьере Габриэля Батистуты, недавно отметившего юбилей.

В 1997 году закончил карьеру великий Диего Марадона. Из сборной Аргентины Диего Армандо ушёл ещё раньше - после допингового скандала 1994 года. Но аргентинская земля не оскудела на таланты. Сборную образца 1998 года многие специалисты называют самой сильной в истории. Равно как и самой несчастной. Ибо команда Даниэля Пассареллы заслуживала большего, чем четвертьфинал мирового первенства.

Всем в парикмахерскую

В 1994 году аргентинцев возглавил их бывший капитан, единственный в истории Аргентины двукратный чемпион мира Даниэль Пассарелла. Весьма толковый, что подтверждает работа в «Ривер Плейте», и требовательный специалист, правда, не без странностей. Нет, неприязнь Даниэля к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации вопросов не вызывала, странно было б, если Пассарелла их любил. Другое дело, что у него были свои критерии гомосексуальности. Например, длинные и особенно крашенные волосы и серьги в ушах. Поэтому в ряды голубых попадали и мужчины без всяких отклонений от нормы.

Избавиться о клейма можно было легко - снять с себя украшения и постричься. Если с первым особых проблем не было, то в приказе постричься некоторые футболисты увидели наступления на свои права. Упрямство пошло на упрямство. Один прицепился к длине волос, как школьный военрук, другие ставили свои шевелюры выше интересов сборной.  Например, Фернандо Редондо и Клаудио Каниджа. Другим же, Абелю Бальбо, Эрнану Креспо и Габриэлю Батистуте пришлось выполнить приказ тренера и укоротить свои гривы. Ибо хотелось сыграть на чемпионате мира и выиграть третий для Аргентины Кубок мира. Лучше всех себя чувствовал Хуан Себастьян Верон, привыкший стричься под ноль.

Но прежде чем мечтать о Кубке мира, нужно было пройти отборочный барьер. Бразильцы, по праву чемпионов мира, были допущены во Францию напрямую. Сборная Аргентины же подтвердила, пусть и со скрипом, статус фаворита южноамериканской отборочной группы. «Бьянкоселесте» заняли первое место в группе, опередив пятую команду (выходили четверо) - сборную Перу на пять очков. Но по дороге во Францию возникли некоторые сложности - проигрыши командам Эквадора и Боливии, шесть ничьих в 16 матчах. Но хорошо то, что хорошо заканчивается. Вышли, но без особого блеска.

Перед поездкой во Францию Пассарелла подтвердил свой курс на борьбу со всякой «гомосятиной», при этом ещё раз обозначил свои критерии. Тем, кто хотел стать чемпионами мира, пришлось повиноваться. Вдруг тренер будет измерять длину волос линейкой. И совсем непростительно было бы показывать Даниэлю его фотки из семидесятых, где он сам не вписывался в прокрустово ложе. Лучше было повиноваться.

Команда мечты

Ворота были отданы Карлосу Роа, перекочевавшему с Эктором Купером из «Лануса» в «Мальорку». Отличный вратарь, но весьма странный человек. Сектант, ожидавший скорого конца света. Второй вратарь - Херман Бургос из «Ривер Плейта» перед чемпионатом мира обстриг свои роскошные волосы (а он ещё был гитаристом в рок-группе). Париж стоит мессы, а причёски - тем более. Третью вакансию заполнил Пабло Кабальеро, дублёр парагвайца Хосе Луиса Чилаверта в «Велес Сарсфилд».

На правом фланге обороны разместился Хавьер Дзанетти (он же Санетти) из «Интера», слева - Хосе Антонио Чамот («Лацио»). Слева мог сыграть и Нельсон Вивас («Лугано»). В центре Рубен Айала по прозвищу Мышонок из «Наполи» и «дедушка» Нестор Сенсини («Парма»). В резерве Маурисо Пинеда («Удинезе») и Пабло Пас («Тенерифе»). Роскошная средняя линия - Диего Симеоне («Интер»), Матиас Альмейда («Лацио»), Хуан Себастьян Верон («Парма») и Ариэль Ортега («Валенсия»). Три полузащитника «Ривер Плейта» - Марсело Гальярдо, Леонардо Астрада и Серхио Берти составляли ближайший резерв. И, конечно, гордость Аргентины - нападение. Основная пара - Бати-гол - Габриэль Батистута («Фиорентина») и Клаудио Лопес по прозвищу Блоха. При необходимости в бой вступали Эрнан Креспо («Парма») и Абель Бальбо («Рома»). И при совсем большой необходимости Марсело Дельгадо из «Расинга».

Матч, которому посвятили песню

Жребий определил аргентинцев в группу Н, считавшуюся слабой - сборные Японии, Ямайки и Хорватии. Но в игре с японцами ожидаемого разгрома не вышло. Двукратные чемпионы мира довольствовались единственным голом Батистуты. Хорваты в свою очередь разобрались с командой Ямайки 3:1 и захватили лидерство. 

Матч второго тура, прошедший в Париже, вошёл в историю нашей рок-культуры благодаря хиту группы «ЧАЙФ». Да-да, какая боль, Аргентина - Ямайка 5:0. Два гола Ариэля Ортеги и хет-трик Габриэля Батистуты. Правда, автор песни Владимир Шахрин не указал, что в рядах несчастной сборной Ямайки играло семь англичан. Выиграли аргентинцы и третий матч в группе - у хорватов. Для победы оказалось достаточно гола Маурисио Пинеды. Со стопроцентным результатом сборная Аргентины выиграла группу Н и вышла на англичан. Уже самых настоящих, не командированных в расположение сборной Ямайки.

Аргентина - Англия это больше, чем просто футбол. Аргентинцы не могут забыть британцам проигранную войну за Мальвинские острова, а родоначальники футбола никак не могли успокоиться после жульничества Марадоны в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года. Когда Диего забил англичанам с помощью руки Божьей. Вот и появился случай выяснить отношения.

Южноамериканцы заработали пенальти на пятой минуте. Диего Симеоне красиво упал в борьбе с вратарём Дэвидом Симэном. Датский судья Ким Мильтон Нильсен указал на точку. Английский вратарь угадал направление удара Батистуты, но предотвратить взятие ворот не смог. Но не прошло и четырёх минут, как 11-метровый был назначен в аргентинские ворота. Айяла с Вивасом вдвоём завалили 18-летнего Майкла Оуэна. Приговор Нильсена исполнил Алан Ширер.

Инициатива перешла к англичанам, вскоре Оуэн вывел островитян вперёд, одурачив аргентинскую оборону. Могли развить успех Пол Скоулз и Алан Ширер, Майкл Оуэн и Дэвид Бекхэм, но хорошо играл сектант Роа. Или англичане были неточны. А под конец тайма команда Пассареллы сравняла счёт вопреки логике. Сборная Аргентины получила право на штрафной. Все ждали, что пробьёт Верон. А ударил Дзанетти и попал - 2:2.

В начале второго тайма в середине поля столкнулись Симеоне и Бекхэм. Диего изобразил предсмертные муки, чем купил судью Нильсена. Тот вытащил жёлтую карточку для аргентинца и красную англичанину. После удаления Дэвида игра сборной Англии потеряла стройность и осмысленность. Южноамериканцы постарались решить все вопросы, но дело дошло до пенальти.

Берти точен, Ширер тоже. Симэн потащил удар Креспо, но и Пол Инс не смог переиграть Роа. Верон забил, и Пол Мерсон аналогично. Равно как Гальярдо с Оуэном. Симэн капитулировал перед Айялой. Зачем Гленн Ходдл командировал бить пенальти Дэвида Батти, не знает никто. Дэвид был бойцом, каких поискать, но не обладал ударом. Ни сильным, ни точным. Роа отбил и вывел аргентинцев в четвертьфинал. Мальвины были ещё раз частично отомщены.

На дороге в полуфинал команде Пассареллы повстречались голландцы Гуса Хиддинка. Тут у «оранжевых» висел должок двадцатилетней давности за проигрыш в финале ЧМ-78.  На 12 минуте Деннис Бергкамп скинул мяч на 11-метровую отметку, откуда пробил Патрик Клюйверт. Без шансов для Роа. Но через пять минут Верон длинным пасом вывел Лопеса один на один с вратарём Эдвином ван дер Саром. Блоха пустил мяч между ног долговязого вратаря - 1:1.

Дальше игра шла довольно осторожно. Обе команды боялись проиграть. Хотя забей наш юбиляр Батистута во втором тайме, и всё могло быть иначе. Но Габриэль попал в штангу. Казалось, дополнительного времени не миновать. Но в самом конце второго тайма наступила развязка. Деннису Бергкампу понадобилось три касания. Первым обработал мяч, вторым  обыграл Чамота, третьим нанёс удар по воротам Роа - 2:1. Голландцы в полуфинале. А аргентинцы отправились домой, где Пассарелле вспомнили всё. В том числе и борьбу с длинными волосами. Больше к нему из сборной Аргентины не обращались.

Габриэль Батистута забил пять мячей на том первенстве. Мог бы забить ещё, но для сборной Аргентины всё кончилось раньше, чем планировалось. Прекрасный чемпионат провели Ортега, Верон, Роа. Но всем им пришлось оказаться в стороне от праздника жизни. Осталась только боль от нереализованных планов.

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил DXTK
   106 / 815
вчера в 21:58
Гленн Ходдл не взял Ле Тиссье на ЧМ... по этому и проиграл по пенальти. Бей Мэтт вместо кривоногого Батти и Англия еще бы тогда прошла бы дальше, и конечно удаление Бекса и симуляция Симеоне о многом говорит.
Наверху в блоге есть правила, без флуда, там только голосование.
Поэтому и удалено. Ничего личного, просто обсуждение в отдельном топе,
который будет по итогам голосования, а в первом блоге-только голоса и всё.
Caniggia
Caniggia
   38 / 815
вчера в 21:32
Да, тот ЧМ запомнился голами-шедеврами как раз в ворота Аргентины в исполнении Оуэна и Бергкампа. А ещё эпическим удалением Бекхэма после симуляции провокатора Симеоне. Ну и, конечно, великолепно организованной Францией Эме Жаке с великим Зизу, вынесшей в финале фаворита Бразилию с молодым зубастиком Роналдо, который в той игре был сам не свой.
DXTK
DXTK
   224 / 815
вчера в 20:48
Гленн Ходдл не взял Ле Тиссье на ЧМ... по этому и проиграл по пенальти. Бей Мэтт вместо кривоногого Батти и Англия еще бы тогда прошла бы дальше, и конечно удаление Бекса и симуляция Симеоне о многом говорит.
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   513 / 815
вчера в 20:19
Голландцы показывали тогда самый привлекательный футбол. Жаль, что проиграли по пенальти бразильцам и не вышли в финал. А на аргентинцах висит проклятие за руки Марадоны и договорняк с Перу в 78-м, благодаря которому арги пролезли в финал. В 2002-м с одним из сильнейших составов вообще из группы не вышли. Чего уж требовать от нынешнего сброда, который лишь благодаря Месси хотя бы попадает на эти самые ЧМ...
Sunchees
Sunchees
   587 / 815
вчера в 19:18
Вот для меня тот ЧМ (98 который) был самым зрелищным. Сколько там звезд было... Не чета нынешним...
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