Серебро в руках. «Спартак» Валерия Карпина в сезоне 2009

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:05 Матч завершен  Лестер Сити 0:1  Ман Юнайтед 13 5.1 1.28
19:30 Матч завершен  Манчестер Сити 3:1  Арсенал - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вильярреал 2:2  Эспаньол 1.85 3.6 4.2
18:15 Матч завершен  Бетис 1:0  Атлетико М - - -
20:30 Закончился первый тайм  Эйбар 1:0  Жирона 1.67 3.97 4.85
22:45 сегодня  Реал -:-  Алавес 1.24 6.4 11
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 0:0  Торино 3.35 1.7 6.2
17:00 Матч завершен  Дженоа 1:1  Сассуоло 2.9 2.4 3.4
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:1  Фиорентина 4.3 2.3 2.6
20:00 Идет второй тайм, 62’  Интер 0:1  Болонья 1.4 4.4 8.8
22:30 сегодня  Рома -:-  Милан 2.2 3.4 3.25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Аугсбург 3:0  Майнц 1.48 4.15 7.5
20:00 67’  Штутгарт 0:1  Фрайбург 2.25 3.3 3.2
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Ним 1:1  Монпелье 1.4 3.85 12.5
19:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Страсбур 1.9 3.55 4.05
23:00 сегодня  Лион -:-  ПСЖ 3.8 3.95 1.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1.25 4.9 16
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1:0 Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 1.9 3.5 3.4
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 1:1 Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 3.2 1.63 6.4
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина 0:1 Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:1 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 9.5 3.9 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 0:2 Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 11.5 5.1 1.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.9 3.1 4.6
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 0:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2.25 2.95 3.55
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.07 3.05 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ -:- Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 2.2 3.1 3.4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.27 5.1 10
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 1:1 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2.65 2.7 3.05
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 1:1 Логотип футбольный клуб ГентГент 2 2.45 6.5
20:00 64’ Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1:1 Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.08 3.3 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.98 3.45 3.45
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1.4 4.9 6.3
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2.7 3.45 2.4
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 0:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 4.05 1.75 3.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11.5 5.5 1.22
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 5.2 3.6 1.65
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 3:0 Логотип футбольный клуб БохумБохум 3.05 2.7 2.7
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 1.55 4.5 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.22 4.9 17
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.4 4.5 6.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 1:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 2:0 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 3.4 1.55 7.2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 13 4.3 1.3
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 8.5 1.27 5.7
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 0:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 9 1.17 8.5
20:00 65’ Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 0:0 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.62 3.4 6
20:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 0:1 Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2.5 2.75 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 69’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1:1 Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.1 3.15 3.4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.37 4.5 7.8
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.4 2.72 3.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2:1 Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.35 4.2 10.5
20:00 70’ Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 0:0 Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 1.87 3.2 4.5
20:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.9 2.7 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3:0 Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.95 2.5 6.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.55 2.3 4.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.4 3 3.05
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис 0:2 Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 0:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3.4 2.35 2.75
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1:1 Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 7.9 4.1 1.4
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1:2 Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:2 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:0 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп 1:1 Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
04:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
20:00 61’ Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
20:00 62’ Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:0 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:0 Логотип футбольный клуб БетлехемБетлехем - - -
12:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:0 Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль 5:1 Логотип футбольный клуб СотраСотра - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:2 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1:1 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:2 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 1:2 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:2 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 3:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 0:2 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 1:2 Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш 0:1 Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 2.45 2.55 3.55
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 0:2 Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 2:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.4 4.2 7.8
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 2:1 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 2:0 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 2:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
21:00 22’ Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2:1 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 21 1.25 4.7
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 4:3 Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 23 4.5 1.25
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5:0 Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.12 8.5 18
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2:0 Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.75 2.3 3.65
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Серебро в руках. «Спартак» Валерия Карпина в сезоне 2009

сегодня, 11:30

«Соккер.ру» посвящает этот материал пятидесятилетию замечательного футболиста и тренера.

Валерий Карпин завершил карьеру в «Реале Сосьедад» в 2005 году и остался в Испании. Дом, бизнес, новая семья. Но через три года Валерий Георгиевич был замечен в Москве на матчах «Спартака». Летом 2008 года Карпин заменил Сергея Шавло на посту генерального директора «красно-белых». И завертелось.

Очередная перезагрузка

Одним из первых решений нового гендиректора стало увольнение Станислава Черчесова. После чемпионата Европы спартаковцы провели ряд провальных матчей. Проиграли «Тереку» 1:3, ЦСКА 1:5. Станислав Саламович отчислил из команды Егора Титова и Максима Калиниченко, чем лишь усугубил ситуацию. После разгрома в «Лужниках», учинённого киевским «Динамо» (1:4) в отборочном раунде Лиги чемпионов, Черчесов был отставлен. Несложно представить, как непросто было Валерию Георгиевичу, только что вернувшемуся в «Спартак», подписать распоряжение об увольнении старшего товарища.

Испанские связи Карпина помогли ему договориться с Микаэлем Лаудрупом, замечательным датским футболистом. В качестве тренера Лаудруп неплохо проявил себя в родном «Брондбю» и мадридском «Хетафе». Клуб дошёл до полуфинала Кубка УЕФА, показав красивый футбол. Казалось, что датчанин – это тот тренер, который нужен «Спартаку».

Переговоры шли непросто. Лаудруп выставил несколько условий бытового характера, которые были удовлетворены. Датчанин приступил к работе. Но результаты не радовали. Кроме победы над ЦСКА, которая прервала семилетнюю безвыигрышную серию спартаковцев в дерби, и вспомнить было нечего. «Красно-белые» заняли восьмое место, неважно выступили в Кубке УЕФА. Разве что в Кубке России смогли выйти в весеннюю стадию.

Неудачи Лаудрупа списали на трудности адаптации. Вот начнётся новый сезон и тогда… Зимой были куплены два бразильских полузащитника – опорник Рафаэль Кариока и атакующий хавбек Алекс. Вернулся из «Шинника» Денис Бояринцев. Был переведен в основу молодой защитник Евгений Макеев.

«Спартак» начинал сезон в таком составе. В воротах Стипе Плетикоса, первый номер сборной Хорватии. На скамейке - Сослан Джанаев, пришедший годом ранее из КАМАЗа. Правый защитник -Сергей Паршивлюк, левый – Евгений Макеев. В центре обороны – два Мартина – чех Иранек и австриец Штранцль. В резерве - Фёдор Кудряшов, Игнас Дедура, Малик Фатхи, Клементе Родригес, Егор Филипенко. На правом фланге полузащиты расположился Владимир Быстров, на левом – Иван Саенко. В опорной зоне - 19-летний Рафаэль Кариока, ближе к нападающим - искусный левша Алекс. Запасные - Сергей Ковальчук, Ренат Сабитов, Денис Бояринцев, Александр Павленко и Владислав Рыжков. Пару нападающих составляли Артём Дзюба и залечивший травму Веллитон. На подхвате Никита Баженов, славившийся своими промахами и тем самым голом в ворота ЦСКА.

Прощай, Лаудруп

«Спартак» начинал чемпионат матчем с «Зенитом» в «Лужниках». Встреча собрала аудиторию в 50 тысяч. Уже на второй минуте москвичи вышли вперёд после гола Ивана Саенко. Вскоре Иван едва не развил успех. Казалось, что второй гол состоится и очень скоро.

Но вот «Зенит» получил право на штрафной, а Павел Погребняк не упустил случая забить родному клубу. И хотя в дальнейшем соперники создали немало голевых моментов, счёт не изменился - 1:1. Обе команды могли сетовать на упущенную победу.

Поездка в Краснодар, в гости к вернувшейся в Премьер-Лигу «Кубани», не должна была доставить проблем москвичам. Тем более что наставник южан Сергей Овчинников только начинал свою тренерскую карьеру. «Спартак» активно начал и на 20-й минуте получил право на пенальти. Подошедший к мячу Алекс пробил по-пижонски, а вратарь Алексей Ботвиньев вышел победителем в этом поединке. Неиспользованный 11-метровый заметно испортил настроение гостям и завёл кубанцев. Вскоре Драман Траоре добил в сетку мяч, отражённый Плетикосой. Во втором тайме Траоре тоже не смог забить с точки, но на исход встречи это событие не повлияло.

Свою дозу критики получили и Лаудруп, и Алекс. А тут еще Рафаэль Кариока попросился домой. Но против одноклубников из Нальчика все три бразильца вышли с первых минут. На исходе первого тайма Алекс со штрафного обвёл стенку и забил первый мяч. А потом Кариока вывел Веллитона один на один с нальчикским вратарём и закрепил первую победу «Спартака» в чемпионате. 

Радость была недолгой. Через неделю «Спартак» проиграл по всем статьям «Москве» - 1:3. Выяснилось, что Лаудруп даже не удосужился разобрать игру соперника. Через три дня состоялся крупный проигрыш «Динамо» - 0:3. Больше всего досталось Саенко, обменявшемуся футболками с Александром Кержаковым и напялившим на себя динамовскую майку. По Лаудрупу прошлась пресса. Одна из газет вышла с шапкой «Лаутруп», обвинив тренера в откровенной халтуре. Датчанин был обречён. Через сутки после поражения от «Динамо» Лаудруп оказался бывшим тренером. Исполняющим обязанности главного тренера Карпин назначил себя. У Валерия Георгиевича не было опыта тренерской работы. Зато имелось желание помочь клубу, который сделал его видным игроком.

Команда старая, игра новая

Дебют Карпина состоялся через четыре дня в домашней игре с «Тереком». В составе не нашлось места Плетикосе, в ворота отправился Сослан Джанаев. Это позволило отдать одно из легионерских мест полевому игроку. Тот же Кариока мог играть, не рискуя быть заменённым во имя лимита. «Спартак» дожал соперника после выхода Бояринцева. Денис сделал голевой пас Быстрову. Закрепил успех Веллитон – 2:0.

В следующем туре спартаковцев ждал выезд в Казань, в гости к чемпиону. «Рубин» был повержен 2:0 благодаря голам Штранцля и Веллитона. «Спартак» же выглядел свежее и интереснее, чем при датском тренере. Но в игре с «Динамо» выяснилось, что и Карпин умеет проигрывать, а Джанаев – пропускать. Можно было сетовать на судейство, был отменён чистый гол Макеева. Но в итоговый протокол был внесён счёт 0:2. Зато «Сатурн» в «Лужниках» был разбит 4:0. Дубль Веллитона, голы Макеева и Дзюбы. «Спартак» - пятый, но отставание от «Рубина» всего четыре очка. В Томске - 1:1. Отличившийся Артём Дзюба ещё не знал, что вскоре после некой детективной истории ему придётся уехать в Томск. (Видео)

«Амкар» разбит крупно и красиво – 5:1. По два мяча забили Веллитон с Алексом, ещё один раз отличился Баженов. Но тут же проигрыш «Локомотиву» - 1:2. Две минимальные победы над «Химками» и «Ростовом» подняли москвичей на третье место.  «Красно-белые» только седьмые. Валерий Карпин начинает подпускать к основе двух юных футболистов – вчерашних школьников – нападающего Павла Яковлева и полузащитника Джано Ананидзе. Последний забил чудо-гол в кубковом матче с «Краснодаром». В домашней игре с «Крыльями» отскочили 1:1 благодаря голу Быстрова.

«Спартак» завершал первый круг матчем с ЦСКА. Армейцы вышли вперёд после удара Шембераса. Но Алекс в первом тайме со штрафного сравнял счёт, а после перерыва он же забил с пенальти и принёс «Спартаку» три очка в дерби. После первого круга у «Рубина» 28 очков, у «Спартака» и «Москвы» - по 27. (Видео)

Во втором круге ряды «Спартака» пополнил ещё один бразилец – полузащитник Ибсон. Новобранец вышел в стартовом составе против «Кубани». А Дзюбы в команде больше не было. После загадочного конфликта с Быстровым, Артём отправился в аренду в «Томь». «Кубань» была бита с результатом 4:0. Веллитон сделал дубль.

Поход за Кубком был завершён после проигрыша «Москве» - 1:2. Но затем москвичи выиграли в Нальчике 4:2 – хет-трик Веллитона. «Москву» обыграли 2:1 благодаря голам Яковлева и Макеева. Яковлев отличился и в Грозном. После двух ударов Веллитона счёт вырос до 3:0, но игроки «Терека» сумели сократить отставание до 3:2.

Уход Быстрова и затмение Джанаева

И тут новость. Владимир Быстров возвращается в «Зенит». Сначала всё на уровне слухов, а потом всё подтвердилось. «Спартак» вынудили продать одного из лидеров. В матче с «Рубином» Владимир уже не играл, он к тому времени снова был футболистом питерского клуба.

Уход Быстрова больно ударил по «красно-белым». Во-первых, Владимир был ведущим игроком, а его потеря не могла не сказаться на игре москвичей. Во-вторых, по команде был нанесён моральный удар. «Спартаку» показали, что из его состава можно запросто выдернуть футболиста, а судьбу чемпионата можно решить не только на футбольных полях. Быстрова в Санкт-Петербурге ждала обструкция, даром что он забивал в каждой игре. 

«Рубину» спартаковцы проиграли по всем статьям - 0:3. За десять туров до конца чемпион оторвался от преследователя на четыре очка. В следующем туре отрыв увеличился, ибо «Рубин» разгромил «Сатурн», а «Спартак» довольствовался ничьей с «Динамо» - 1:1. Могло быть и хуже, если бы не гол Никиты Баженова. А «Сатурну» спартаковцы уступили 1:2. В трёх матчах без Быстрова одно очко из девяти. Потерю Владимира должны были компенсировать вернувшийся в команду голландец Квинси Овусу-Абейе и нападающий «Химок» Эльдар Низамутдинов.

Но к чести «Спартака» и его тренера, они не бросили борьбу за чемпионство. «Томь» разгромлена - 5:0. В этой игре успели отличиться Квинси и Низамутдинов. Обыгран в Перми «Амкар» 2:1 – волевую победу принёс гол Малика Фатхи. Красивая победа одержана над «Локомотивом» – 3:0. В этой встрече отличился юный Джано Ананидзе. Москвичи сократили отставание от «Рубина» до одного очка. Победная серия продолжалась. «Химки» повержены с результатом 3:0, а «Ростов» бит 5:1. За три тура до финиша «Рубин» по-прежнему опережал «Спартак» на очко. Спартаковцам оставалось сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре, с ЦСКА в Москве и с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. «Рубину» предстояло отправиться в Москву на матч с ЦСКА, встретить в Казани «Зенит» и завершить чемпионат в Краснодаре с «Кубанью». Шансы обойти казанцев и выиграть золото у команды Карпина безусловно были. (Видео)

Сослан Джанаев успешно заменил опытного Стипе Плетикосу в воротах. В большинстве матчей Сослан действовал уверенно и часто выручал спартаковцев. Ошибки, разумеется, присутствовали, но в целом игра Джанаева была вполне приличной. Не зря на него обратил внимание и тренер сборной Гус Хиддинк. Но на финише сезона с Сосланом произошло нечто невообразимое.

В Самаре голкипер «Спартака» выронил мяч за линию ворот, москвичи проиграли - 1:2. В конце матча с ЦСКА Сослан крайне неудачно принял дальний удар армейца Томаша Нецида. Мяч от рук вратаря отскочил за линию ворот – 2:3, а отыгрываться «красно-белым» было некогда. О золотых медалях можно было забыть. Проиграл «Спартак» и в Питере. Тут столь грубых промахов Джанаева не было, однако стенку при штрафном Константина Зырянова Сослан выстроил не лучшим образом. Расстроенный вратарь надолго потерял уверенность. Только оказавшись в «Ростове», в руках тренера Виталия Кафанова, Джанаев избавился от этих кошмаров и стал одним из лучших вратарей страны. (Видео)

«Спартак» Валерия Карпина взял серебро, причём высокой пробы. Москвичи могли замахнуться и на чемпионство, но потери в первом круге, уход Быстрова, ошибки Джанаева на финише не позволили взять заветный титул. Валерий Карпин приобрёл первый опыт, а наш футбол – толкового и самобытного тренера. Славно потрудились спартаковские бразильцы. Веллитон стал лучшим бомбардиром, Алекс оказался мозговым центром команды и главным распасовщиком. Даже критикуемый всеми и всегда грустный Рафаэль Кариока выполнял огромный объём работы. Вот только Ибсона болельщики пока не распробовали.

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 817
сегодня в 18:06
Карпин: "Трофеи? Нет не слышал"
makkie
makkie ответил смещной
   27 / 817
сегодня в 13:23
Конечно нельзя сетовать только лишь на админресурсов вы-знаете-какой команды, но переход Быстрова и ему карьеру подкосил и нам устроил просадку. ... Ибсона мы, к слову, так и не распробовали. До сих пор не знаю, что в нем такого Георгич увидел.
Ибсон неплохо атаки разгонял и мобильность в центре устраивал.
Не сложилось, бывает - но игрок неплохой был, хоть и пляжник)
Олег Лыткин
Олег Лыткин
   148 / 817
сегодня в 13:16
Видео тех лет
https://rutube.ru/video/c167c25efd3544015faeffb487e3c48c/
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   47 / 817
сегодня в 12:07
Карпин лет через 5 снова будет в Спартаке!
борька
борька
   202 / 817
сегодня в 12:05
Будем надеяться, что в Ростове, Карпин себя проявит.Он собрал сейчас в команде молодых перспективных игроков, если , все что задумал Карпин выполнится а этом сезоне на 70%, плюс дойдут до финала Кубка России , то на слеюдущий сезон это будет крепкая команда, способнаяборотьсяза первое место!
смещной
смещной
   303 / 817
сегодня в 11:30
Конечно нельзя сетовать только лишь на админресурсов вы-знаете-какой команды, но переход Быстрова и ему карьеру подкосил и нам устроил просадку. ...

Ибсона мы, к слову, так и не распробовали. До сих пор не знаю, что в нем такого Георгич увидел.
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