Серебро в руках. «Спартак» Валерия Карпина в сезоне 2009

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«Соккер.ру» посвящает этот материал пятидесятилетию замечательного футболиста и тренера.

Валерий Карпин завершил карьеру в «Реале Сосьедад» в 2005 году и остался в Испании. Дом, бизнес, новая семья. Но через три года Валерий Георгиевич был замечен в Москве на матчах «Спартака». Летом 2008 года Карпин заменил Сергея Шавло на посту генерального директора «красно-белых». И завертелось.

Очередная перезагрузка

Одним из первых решений нового гендиректора стало увольнение Станислава Черчесова. После чемпионата Европы спартаковцы провели ряд провальных матчей. Проиграли «Тереку» 1:3, ЦСКА 1:5. Станислав Саламович отчислил из команды Егора Титова и Максима Калиниченко, чем лишь усугубил ситуацию. После разгрома в «Лужниках», учинённого киевским «Динамо» (1:4) в отборочном раунде Лиги чемпионов, Черчесов был отставлен. Несложно представить, как непросто было Валерию Георгиевичу, только что вернувшемуся в «Спартак», подписать распоряжение об увольнении старшего товарища.

Испанские связи Карпина помогли ему договориться с Микаэлем Лаудрупом, замечательным датским футболистом. В качестве тренера Лаудруп неплохо проявил себя в родном «Брондбю» и мадридском «Хетафе». Клуб дошёл до полуфинала Кубка УЕФА , показав красивый футбол. Казалось, что датчанин – это тот тренер, который нужен «Спартаку».

Переговоры шли непросто. Лаудруп выставил несколько условий бытового характера, которые были удовлетворены. Датчанин приступил к работе. Но результаты не радовали. Кроме победы над ЦСКА , которая прервала семилетнюю безвыигрышную серию спартаковцев в дерби, и вспомнить было нечего. «Красно-белые» заняли восьмое место, неважно выступили в Кубке УЕФА . Разве что в Кубке России смогли выйти в весеннюю стадию.

Неудачи Лаудрупа списали на трудности адаптации. Вот начнётся новый сезон и тогда… Зимой были куплены два бразильских полузащитника – опорник Рафаэль Кариока и атакующий хавбек Алекс. Вернулся из «Шинника» Денис Бояринцев. Был переведен в основу молодой защитник Евгений Макеев.

«Спартак» начинал сезон в таком составе. В воротах Стипе Плетикоса, первый номер сборной Хорватии. На скамейке - Сослан Джанаев, пришедший годом ранее из КАМАЗа. Правый защитник -Сергей Паршивлюк, левый – Евгений Макеев. В центре обороны – два Мартина – чех Иранек и австриец Штранцль. В резерве - Фёдор Кудряшов, Игнас Дедура, Малик Фатхи, Клементе Родригес, Егор Филипенко. На правом фланге полузащиты расположился Владимир Быстров, на левом – Иван Саенко. В опорной зоне - 19-летний Рафаэль Кариока, ближе к нападающим - искусный левша Алекс. Запасные - Сергей Ковальчук, Ренат Сабитов, Денис Бояринцев, Александр Павленко и Владислав Рыжков. Пару нападающих составляли Артём Дзюба и залечивший травму Веллитон. На подхвате Никита Баженов, славившийся своими промахами и тем самым голом в ворота ЦСКА .

Прощай, Лаудруп

«Спартак» начинал чемпионат матчем с «Зенитом» в «Лужниках». Встреча собрала аудиторию в 50 тысяч. Уже на второй минуте москвичи вышли вперёд после гола Ивана Саенко. Вскоре Иван едва не развил успех. Казалось, что второй гол состоится и очень скоро.

Но вот «Зенит» получил право на штрафной, а Павел Погребняк не упустил случая забить родному клубу. И хотя в дальнейшем соперники создали немало голевых моментов, счёт не изменился - 1:1. Обе команды могли сетовать на упущенную победу.

Поездка в Краснодар, в гости к вернувшейся в Премьер-Лигу «Кубани», не должна была доставить проблем москвичам. Тем более что наставник южан Сергей Овчинников только начинал свою тренерскую карьеру. «Спартак» активно начал и на 20-й минуте получил право на пенальти. Подошедший к мячу Алекс пробил по-пижонски, а вратарь Алексей Ботвиньев вышел победителем в этом поединке. Неиспользованный 11-метровый заметно испортил настроение гостям и завёл кубанцев. Вскоре Драман Траоре добил в сетку мяч, отражённый Плетикосой. Во втором тайме Траоре тоже не смог забить с точки, но на исход встречи это событие не повлияло.

Свою дозу критики получили и Лаудруп, и Алекс. А тут еще Рафаэль Кариока попросился домой. Но против одноклубников из Нальчика все три бразильца вышли с первых минут. На исходе первого тайма Алекс со штрафного обвёл стенку и забил первый мяч. А потом Кариока вывел Веллитона один на один с нальчикским вратарём и закрепил первую победу «Спартака» в чемпионате.

Радость была недолгой. Через неделю «Спартак» проиграл по всем статьям «Москве» - 1:3. Выяснилось, что Лаудруп даже не удосужился разобрать игру соперника. Через три дня состоялся крупный проигрыш «Динамо» - 0:3. Больше всего досталось Саенко, обменявшемуся футболками с Александром Кержаковым и напялившим на себя динамовскую майку. По Лаудрупу прошлась пресса. Одна из газет вышла с шапкой «Лаутруп», обвинив тренера в откровенной халтуре. Датчанин был обречён. Через сутки после поражения от «Динамо» Лаудруп оказался бывшим тренером. Исполняющим обязанности главного тренера Карпин назначил себя. У Валерия Георгиевича не было опыта тренерской работы. Зато имелось желание помочь клубу, который сделал его видным игроком.

Команда старая, игра новая

Дебют Карпина состоялся через четыре дня в домашней игре с «Тереком». В составе не нашлось места Плетикосе, в ворота отправился Сослан Джанаев. Это позволило отдать одно из легионерских мест полевому игроку. Тот же Кариока мог играть, не рискуя быть заменённым во имя лимита. «Спартак» дожал соперника после выхода Бояринцева. Денис сделал голевой пас Быстрову. Закрепил успех Веллитон – 2:0.

В следующем туре спартаковцев ждал выезд в Казань, в гости к чемпиону. «Рубин» был повержен 2:0 благодаря голам Штранцля и Веллитона. «Спартак» же выглядел свежее и интереснее, чем при датском тренере. Но в игре с «Динамо» выяснилось, что и Карпин умеет проигрывать, а Джанаев – пропускать. Можно было сетовать на судейство, был отменён чистый гол Макеева. Но в итоговый протокол был внесён счёт 0:2. Зато «Сатурн» в «Лужниках» был разбит 4:0. Дубль Веллитона, голы Макеева и Дзюбы. «Спартак» - пятый, но отставание от «Рубина» всего четыре очка. В Томске - 1:1. Отличившийся Артём Дзюба ещё не знал, что вскоре после некой детективной истории ему придётся уехать в Томск. (Видео)

«Амкар» разбит крупно и красиво – 5:1. По два мяча забили Веллитон с Алексом, ещё один раз отличился Баженов. Но тут же проигрыш «Локомотиву» - 1:2. Две минимальные победы над «Химками» и «Ростовом» подняли москвичей на третье место. «Красно-белые» только седьмые. Валерий Карпин начинает подпускать к основе двух юных футболистов – вчерашних школьников – нападающего Павла Яковлева и полузащитника Джано Ананидзе. Последний забил чудо-гол в кубковом матче с «Краснодаром». В домашней игре с «Крыльями» отскочили 1:1 благодаря голу Быстрова.

«Спартак» завершал первый круг матчем с ЦСКА . Армейцы вышли вперёд после удара Шембераса. Но Алекс в первом тайме со штрафного сравнял счёт, а после перерыва он же забил с пенальти и принёс «Спартаку» три очка в дерби. После первого круга у «Рубина» 28 очков, у «Спартака» и «Москвы» - по 27. (Видео)

Во втором круге ряды «Спартака» пополнил ещё один бразилец – полузащитник Ибсон. Новобранец вышел в стартовом составе против «Кубани». А Дзюбы в команде больше не было. После загадочного конфликта с Быстровым, Артём отправился в аренду в «Томь». «Кубань» была бита с результатом 4:0. Веллитон сделал дубль.

Поход за Кубком был завершён после проигрыша «Москве» - 1:2. Но затем москвичи выиграли в Нальчике 4:2 – хет-трик Веллитона. «Москву» обыграли 2:1 благодаря голам Яковлева и Макеева. Яковлев отличился и в Грозном. После двух ударов Веллитона счёт вырос до 3:0, но игроки «Терека» сумели сократить отставание до 3:2.

Уход Быстрова и затмение Джанаева

И тут новость. Владимир Быстров возвращается в «Зенит». Сначала всё на уровне слухов, а потом всё подтвердилось. «Спартак» вынудили продать одного из лидеров. В матче с «Рубином» Владимир уже не играл, он к тому времени снова был футболистом питерского клуба.

Уход Быстрова больно ударил по «красно-белым». Во-первых, Владимир был ведущим игроком, а его потеря не могла не сказаться на игре москвичей. Во-вторых, по команде был нанесён моральный удар. «Спартаку» показали, что из его состава можно запросто выдернуть футболиста, а судьбу чемпионата можно решить не только на футбольных полях. Быстрова в Санкт-Петербурге ждала обструкция, даром что он забивал в каждой игре.

«Рубину» спартаковцы проиграли по всем статьям - 0:3. За десять туров до конца чемпион оторвался от преследователя на четыре очка. В следующем туре отрыв увеличился, ибо «Рубин» разгромил «Сатурн», а «Спартак» довольствовался ничьей с «Динамо» - 1:1. Могло быть и хуже, если бы не гол Никиты Баженова. А «Сатурну» спартаковцы уступили 1:2. В трёх матчах без Быстрова одно очко из девяти. Потерю Владимира должны были компенсировать вернувшийся в команду голландец Квинси Овусу-Абейе и нападающий «Химок» Эльдар Низамутдинов.

Но к чести «Спартака» и его тренера, они не бросили борьбу за чемпионство. «Томь» разгромлена - 5:0. В этой игре успели отличиться Квинси и Низамутдинов. Обыгран в Перми «Амкар» 2:1 – волевую победу принёс гол Малика Фатхи. Красивая победа одержана над «Локомотивом» – 3:0. В этой встрече отличился юный Джано Ананидзе. Москвичи сократили отставание от «Рубина» до одного очка. Победная серия продолжалась. «Химки» повержены с результатом 3:0, а «Ростов» бит 5:1. За три тура до финиша «Рубин» по-прежнему опережал «Спартак» на очко. Спартаковцам оставалось сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре, с ЦСКА в Москве и с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. «Рубину» предстояло отправиться в Москву на матч с ЦСКА , встретить в Казани «Зенит» и завершить чемпионат в Краснодаре с «Кубанью». Шансы обойти казанцев и выиграть золото у команды Карпина безусловно были. (Видео)

Сослан Джанаев успешно заменил опытного Стипе Плетикосу в воротах. В большинстве матчей Сослан действовал уверенно и часто выручал спартаковцев. Ошибки, разумеется, присутствовали, но в целом игра Джанаева была вполне приличной. Не зря на него обратил внимание и тренер сборной Гус Хиддинк. Но на финише сезона с Сосланом произошло нечто невообразимое.

В Самаре голкипер «Спартака» выронил мяч за линию ворот, москвичи проиграли - 1:2. В конце матча с ЦСКА Сослан крайне неудачно принял дальний удар армейца Томаша Нецида. Мяч от рук вратаря отскочил за линию ворот – 2:3, а отыгрываться «красно-белым» было некогда. О золотых медалях можно было забыть. Проиграл «Спартак» и в Питере. Тут столь грубых промахов Джанаева не было, однако стенку при штрафном Константина Зырянова Сослан выстроил не лучшим образом. Расстроенный вратарь надолго потерял уверенность. Только оказавшись в «Ростове», в руках тренера Виталия Кафанова, Джанаев избавился от этих кошмаров и стал одним из лучших вратарей страны. (Видео)

«Спартак» Валерия Карпина взял серебро, причём высокой пробы. Москвичи могли замахнуться и на чемпионство, но потери в первом круге, уход Быстрова, ошибки Джанаева на финише не позволили взять заветный титул. Валерий Карпин приобрёл первый опыт, а наш футбол – толкового и самобытного тренера. Славно потрудились спартаковские бразильцы. Веллитон стал лучшим бомбардиром, Алекс оказался мозговым центром команды и главным распасовщиком. Даже критикуемый всеми и всегда грустный Рафаэль Кариока выполнял огромный объём работы. Вот только Ибсона болельщики пока не распробовали.