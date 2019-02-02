Ностальгия по настоящему. «Реал Сосьедад» Рейнальда Дено. Сезон-2002/03

сегодня, 17:00

Замечательному футболисту и тренеру Валерию Карпину – пятьдесят. «Соккер.ру» рассказывает об одном из самых ярких сезонов в карьере юбиляра.

Если брать всю историю «Реала Сосьедад», то в ней были более выдающиеся сезоны. Например, в конце семидесятых-начале восьмидесятых, когда блестящая команда Альберто Ормаэчеа сначала бросила вызов грандам, а потом и сама дважды становилась сильнейшей в Испании. Со временем многое было утеряно. И позиции, и традиции, - при Ормаэчеа в составе играли только баски, как в «Атлетике». В Сан-Себастьяне до сих пор с ностальгией вспоминают о тех славных временах.

Наставник из Франции

Но в сезоне-2002/03 «бело-голубые» вспомнили те дни и снова замахнулись на первое место. Не получилось. Первым на финиш пришёл мадридский «Реал». Но та версия «Сосьедада» считается наиболее близкой к идеалу. При том, что в ней играли не только баски – турок Нихат Каведжи, голландец Сандер Вестервелд, серб Дарко Ковачевич и, конечно же, наш Валерий Карпин. Руководил баскской командой баскский специалист Рейнальд Дено. Или Денуэкс, как его иногда называют в нашей стране.

Вся карьера Дено-игрока прошла в «Нанте». Рейнальд на протяжении тринадцати лет трудился в обороне «канареек» и дважды выигрывал с ними звание чемпиона Франции. Также он брал Кубок страны и сражался с московским «Динамо» в Кубке Кубков. В 1997 году Дено вернулся в «Нант» в качестве тренера и за четыре года успел выиграть два Кубка, суперкубок и в качестве вишенки на торте чемпионат страны. При нём заиграли наследник Зидана Эрик Карьер и 18-летний капитан, он же вратарь Микаэль Ландро. После победы в первенстве страны Рейнальд Дено отдыхал от футбола без малого год, а потом принял предложение из Испании.

«Реал Сосьедад» начинал сезон-2001/02 с Джоном Тошаком. Играли баски ужасно, что и стало причиной отставки валлийского специалиста. Роберто Олабе, смешивший Тошака за девять туров до финиша, вытащил «бело-голубых» из подвала на 13 место.

Все те же плюс Карпин

В одно время с Дено на стадионе «Аноэта» появились ещё три новичка. Из «Лас-Пальмаса» прибыл центральный защитник аргентинец Габриэль Шуррер. Из «Овьедо» пригласили защитника Серхио Бориса Гонсалеса или просто Бориса. Но главным приобретением стал вернувшийся из «Сельты» Валерий Карпин. Российскому полузащитнику тридцать три года. Он уже играл за «Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». В «Валенсии» толком не заиграл, но в Виго Карпин наряду с Александром Мостовым были лидерами команды и помогли галисийцам добиться немалого прогресса. Но в Сан-Себастьян Валерий приехал играть, а не доигрывать. Что он вскоре и доказал на поле. Во время своего первого прихода в команду стройный блондин очаровал болельщиков тем, что на презентации спел песню на эускари, - сложном и не похожем на другие языке. Баски этого не забыли и с радостью приняли Валерия назад.

Валерию было с кем поговорить по-русски. В «Сосьедаде» играл его товарищ по сборной России полузащитник Дмитрий Хохлов. Но Георгий Деметрадзе и Эдгарас Янкаускас уже не могли поддержать беседу, ибо покинули «Аноэту» тем же летом. Не досчиталась команда вратаря сборной Швеции Маттиаса Аспера и нападающего Иньиго Идьякеса. Первый вернулся домой и подписал контракт с «Мальмё». Второй стал игроком «Овьедо».

В воротах «бело-голубых» обосновался Сандер Вестервелд, выигравший с «Ливерпулем» Кубок Англии и Кубок УЕФА . Отвергнутый английским суперклубом голландец нашёл достойное применение своим силам на берегах Бискайского залива. В резерве многолетний страж ворот «Сосьедада» Альберто Лопес.

За правый фланг обороны отвечал капитан Айтор Лопес Рекарте. Противоположной бровкой заведовал Агустин Арансабаль. В центре обороны - Игор Гауреги и Габриэль Шуррер. На лавочке - Бьорн Туре Кварме, Хосе Антонио Пикабеа, Сугаитс Гуррутчага и Серхио Борис. В средней линии Валерий Карпин занял свою любимую правую бровку, а Хавьер Де Педро – левую. Пару центральных полузащитников Дено составил из Микеля Аранбуру и Хаби Алонсо. Отец последнего Перико Алонсо дважды стал чемпионом Испании в составе сансебастьянцев, после чего провёл несколько ярких сезонов в сине-гранатовой футболке «Барселоны». Хаби в юности жил в Ирландии, где приобщился к гэлльскому футболу, игре напоминавшей регби тем, что нужно было пробить над перекладиной. Затем Алонсо всё же вернулся в футбол классический, где умело сочетал обязанности опорного полузащитника и разыгрывающего. При этом Хаби обладал мощным и поставленным ударом. Увлечение юности не прошло даром. Дмитрий Хохлов довольствовался выходами на замену. Равно как и Тайфун Коркут, Хосе Баркеро и старший брат Хаби Алонсо Микель.

Основная пара нападающих – крепкий, подвижный, бьющий с обеих ног Нихат Каведжи и рослый, атлетичный Дарко Ковачевич. Турок и серб отлично дополняли друг друга. Дарко играл за «Сосьедад» в середине 90-х, потом побывал в «Ювентусе» и «Лацио», после чего снова обосновался на «Аноэте» к большой радости местной публики. Также к услугам Дено были Игор Габилондо, Оскар Де Паула и Хосеба Льоренте.

Непобедимые

Чемпионат начинался с баскского дерби на «Аноэте». И первый гол в сезоне забил Валерий Карпин. Карлос Гурпеги тут же восстановил равенство, но затем отличился Нихат, который и вывел хозяев вперёд. Во втором тайме турок оформил дубль, Гурпеги ответил тем же, но все вопросы снял Ковачевич – 4:2.

Эйфория от прекрасного начала испарилась в Сарагосе, откуда баски вернулись с проигрышем 1:3. Так, не успев толком начаться, завершился поход за Кубком. Но «Эспаньол» в Барселоне был обыгран с тем же результатом. Боевая ничья в Сан-Себастьяне с «Бетисом» 3:3. Отскочили после 0:2 в первые полчаса игры. «Осасуна» обыграна в Памплоне 3:2, победный гол на счету Хохлова. Оцените результативность – 13 голов в четырёх встречах. А «Вальядолиду» забили всего два, что не помешало записать в таблицу очередные три очка. Благодаря точному удару Карпина. После пяти туров в Ла Лиге двоевластие – впереди «Сельта» и «Реал Сосьедад».

Валерий забил ещё одному баскскому клубу «Алавесу». Но «Сосьедад» упустил победу, играя в большинстве – 2:2. Побеждены «Расинг» и «Вильярреал». «Бело-голубые» одни на вершине. Но пока слышны голоса скептиков а вот попадут они под «Валенсию», «Барселону» или «Реал». С «Депором» дома ведь не совладали – 1:1. Зато выстояли на «Сантьяго Бернабеу» - два нуля в итоговом протоколе. Баски снова приехали в столицу и снова заключили мир, на этот раз с «Райо Вальекано». Всё равно команда Карпина и Хохлова первая и пока непобеждённая. У забравшейся на второе место «Мальорка» на очко меньше.

«Барселана» на «Аноэте» первой добилась успеха с помощью гола Патрика Клюйверта. Но каталонцы рано обрадовались. Дарко Ковачевич забил по голу в каждом из таймов. Этот соперник сломался, несите следующего. Например, «Севилью». И с ней справились, причём на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Умел же Валерий забивать победные мячи. Баскский «Реал» не удержать. Вот и «Мальорка» обыграна, не спас островитян гол Самюэля Это’О. После 15 туров подопечные Дено опережали ближайшего из догоняющих – «Валенсию» Рафы Бенитеса на пять очков. Но две ничьи – с «Малагой» и «Валенсией», и отрыва как ни бывало. Победитель Лиги чемпионов «Реал» отставал на очко. Но «Королевский клуб» не досчитался двух очков в мадридском дерби – ничья с «Атлетико» 2:2, а гол Де Педро помог нынешней команде Карпина обыграть бывшую – «Сельту». Три очка отрыва.

Сан-себастьянцы завершили первый круг в столице выигрышем у «Атлетико». Безоговорочное первое место, ноль поражений и +5 от «Реала». Более чем серьёзная заявка на чемпионство.

Как Мостовой два «Реала» рассудил

Второй круг начался с безжалостных 0:3 в Бильбао. Отомстили «львы» за проигранное дерби первого круга. Да и ноль стёрли. Ноль-ноль с «Эспаньолом» и просвет между «Реалом» сократился до двух очков. Обиднейший проигрыш «Бетису» - вели 2:1 за счёт дубля Нихата и получили две пробоины в концовке. Но и мадридцы не отличались стабильностью. Поэтому баски сохраняли лидерство. А потом очень своевременная победа над «Осасуной». Но ушат холодной воды в виде 0:3 от «Вальядолида», и на вершину залез «Реал» мадридский.

С «Алавесом» было покончено в первом тайме – постарались Нихат, Ковачевич и Карпин. Соседи лишь слегка смягчили поражение – 3:1. Но «Реал» забил на мяч больше «Расингу» и остался первым. «Сосьедад» тоже выиграл у «Расинга», догадайтесь, кто забил победный мяч. У «Вильярреала» надо было брать три очка. Дарко сделал для этого всё – забил два гола. Но на 88 минуте «подводники» забили один мяч, а на 90-й – второй. Отставание выросло до трёх очков. А после проигрыша в Ла-Корунье – до шести. Тут впору за второе место переживать. Туда уже взгромоздился «Депор».

В столь тяжёлый для басков момент их посетил мадридский «Реал». Победа зажгла бы перед мадридцами зелёный свет на пути у чемпионству. Но не прошло и трёх минут, как в воротах Касильяса побывал первый мяч. Отличился Ковачевич. На двадцатой минуте серб снова попал в объятия товарищей. Когда Нихат в третий раз заставил гостей начать с центра поля. Стало ясно, что чемпионская интрига ещё жива. Роналдо один мяч отыграл, но Хаби Алонсо забил четвёртый мяч. Хавьер Портильо в конце игры сделал счёт менее позорным для клубного чемпиона Европы. Но теперь мадридцы лишь на три очка опережали «Депортиво» и «Сосьедад». До финиша целых девять туров.

«Райо» уничтожен со счётом 5:0. Два мяча забил Нихат, один его друг и соотечественник Тайфун, а Де Педро и Карпин реализовали по 11-метровому. Но на «Камп Ноу» «бело-голубым» пришлось уйти с поля побеждёнными. «Реал» вновь убежал вперёд на четыре очка. Но в следующем туре со «сливочными» случилось нечто невообразимое – 1:5 от «Мальорки» на «Сантьяго Бернабеу». Падением лидера воспользовались «Сосьедад» и «Депор».

Де Педро, Карпин и Ковачевич обеспечили выигрыш на Мальорке – 3:1.»Депортиво» в гостях выиграл у «Малаги», а «Реал»-то снова оступился – сгонял ничейку в Уэльве, после чего спустился с первой строки на третью. В следующем туре, 34-м по счёту затормозил «Депор», проиграв «Валенсии» на «Риасоре» со счётом 1:2. Баски взяли три очка с «Рекреативо». Спасибо Нихату. «Реал» разгромил «Малагу» 5:1 и поднялся на вторую строчку.

«Депортиво» выпал из чемпионской гонки. Но два «Реала» продолжали спор вплоть до конца чемпионата. Дружно набирали очки и синхронно их теряли. Но в 37 туре шедшая четвёртой «Сельта» рассудила одноклубников. Команда Александра Мостового выиграла у Валерия Карпина и его товарищей 3:2. Один из трёх голов на счету Царя. Валерий не смог забить бывшей команде. «Реал» безжалостно разгромил «Атлетико» (4:0) и вернулся на верхушку. С неё он уже не слез. «Атлетик» мог помочь землякам, дав бой на «Сантьяго Бернабеу», но не стал этого делать – 1:3. Крупная победа над «Атлетико» принесла «Сосьедаду» моральное удовлетворение. Второе место и причитающуюся к нему путёвку в Лигу чемпионов подопечные Рейнальда Дено забронировали заблаговременно.

Второе место – грандиозный успех команды из Сан-Себастьяна, тут двух мнений быть не может. Но какая радость от приставки вице-, если до чемпионства было рукой подать. Тем более, что мадридский «Реал» с Фигу, Зиданом и Роналдо на первое место, по большому счёту, не наиграл. Было от чего огорчиться.

Валерий Карпин провёл один из лучших сезонов в Испании. 36 матчей и 8 голов. Третий результат после Нихата (23) и Ковачевича (20). Но они форварды, а россиянин – игрок средней линии. Дмитрий Хохлов выходил на поле 18 раз и отличился дважды.

А через год несостоявшийся чемпион пришёл на финиш тринадцатым. Продлевать контракт с Дено не стали, и он покинул «Аноэту». Карпин поиграл ещё год и завершил карьеру. Команда потихоньку рассыпалась.