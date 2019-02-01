Долгожданный экспонат. «Челси» Руда Гуллита. Сезон-1996/97

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.3 4.1 1.6
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца 1.9 3.4 4.8
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:5 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 10.5 6.8 1.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.5 3.15 2.7
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.3 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.5 3.1 2.8
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.6 3.4 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 Матч завершен  Япония 1:3  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3:3 Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2:0 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.8 3.35 4.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 0:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 4:1 Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 2:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 88’ Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 4:3 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.65 4 4.5
18:00 57’ Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 0:2 Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 47’ Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 0:0 Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 2.85 2.85 2.6
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.45 2.85 3.05
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.65 3.95 4.7
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.8 2.9 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.8 2.8 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.5 3.6 7.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.17 2.95 3.55
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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Долгожданный экспонат. «Челси» Руда Гуллита. Сезон-1996/97

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает, как начинающий тренер сделал то, что не получалось у многих предшественников.

В девяностые годы «Челси» не просто закрепился в элите английского футбола, но и стал её уважаемым членом. В русскоязычной прессе за лондонцами закрепилось невесть откуда взявшееся прозвище «аристократы». В команде появились интересные футболисты.

Рискованный выбор

Вот только с трофеями было туго. Их и так у «синих» было не густо, последний экспонат в виде копии Кубка Кубков появился в музее в 1971 году. Кубок Англии был выигран годом раньше. Со дня победы в Кубке Лиги минул 31 год, а последнее на тот момент оно же и первое чемпионство датировалось сезоном-1954/55. При Гленне Ходдле лондонцы разок дошли до финала Кубка Англии, где были разбиты «Манчестер Юнайтед» 0:4. «Соккер.ру» писал об этой кампании. И всё. Несмотря на то, что во время работы Ходдла «синие» не поднимались выше 11-го места, Гленн был на хорошем счету в Англии. После бронзового для англичан чемпионата Европы-1996, Ходдл возглавил сборную, сменив Терри Венейблса.

Перед руководством клуба встал вопрос – кем же заменить ушедшего на повышение тренера. Решение было более чем неожиданным. Новым, при этом играющим тренером был назначен Руд Гуллит. Голландец перешёл в «Челси» годом ранее. Приобретение громкое, но лучшие годы Руда были позади. Во всяком случае, болельщики привыкли к несколько иному Гуллиту, не тому, которого они видели на «Стэмфорд Бридж». Тренерский опыт у голландца отсутствовал вообще. С точки зрения PR назначение звезды мирового футбола было блестящим шагом, но при этом «Челси» подвергал себя колоссальному риску провалить сезон.

Гуллит был первой ласточкой, устремившейся из Италии на «Стэмфорд Бридж». Но весной 1996 года «Челси» подписал контракт с нападающим Джанлукой Виалли. Затем был куплен за пять миллионов фунтов полузащитник «Лацио» и сборной Италии Роберто Ди Маттео. Два с половиной миллиона упали на счёт «Страсбура» за французского защитника Франка Лебёфа. При этом «Челси» стал избавляться от ряда игроков. Уходили те, кто тянул команду при Ходдле – Пол Фарлонг, Джон Спенсер, Марк Стейн, Дэвид Рокасл и не прижившийся Терри Филан. Они покинули «Стэмфорд Бридж» или в межсезонье, или вскоре после начала чемпионата.

Как выглядел «Челси» на старте, подчёркиваем, на старте сезона. В воротах наш соотечественник Дмитрий Харин. Олимпийский чемпион Сеула и вратарь сборной России прекрасно зарекомендовал себя на «Стэмфорд Бридж». Кевин Хичкок мог дремать на лавочке, а третий голкипер Ник Колгэн играть за молодёжный состав. Дан Петреску забронировал место на правом фланге обороны, за место слева спорили Скотт Минто и Фрэнк Синклэйр. Списанный из «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер считался дублёром румына. В центре обороны чаще играли Франк Лебёф и Стив Кларк. Но в распоряжении Гуллита были ветеран Эрланд Йонсен и два молодых воспитанника клуба - Майкл Дюберри и Энди Майерс. Мог выйти и сам Руд.

Компаньонами по средней линии Роберто Ди Маттео стали Деннис Уайз и Крэйг Бёрли. А вот с четвёртым полузащитником всё было не так однозначно. Гуллит перебрал несколько игроков – Пола Хьюза, Эдди Ньютона, Джоди Морриса, Дэвида Ли, выходил сам. Всё не то. Найти нужного человека удалось только в ноябре. Зато с нападающими, особенно после ухода Спенсера, всё было ясно. Джанлука Виалли – Марк Хьюз. В запасе Марк Николлз.

Процесс становления

Премьера Гуллита прошла в Саутгемптоне и завершилась нулевой ничьей. Сам Руд просидел весь матч на лавочке, не выпустив себя на замену. Презентация на «Стэмфорд Бридж» прошла более успешно. Две звезды «Ювентуса» - бритоголовый Джанлука Виалли и седой Фабрицио Раванелли оказались по разные стороны баррикад – «Челси» и «Мидлсбро». Решил судьбу матча гол третьего итальянца – Роберто Ди Маттео. Два других новичка на славу потрудились в игре с «Ковентри» - голы Лебёфа и Виалли принесли три очка в копилку, а Харин в третий раз подряд сыграл на ноль. Руд мог быть доволен. Его команда забралась на второе место.

Непростой получилась игра с «Арсеналом», в который ещё не приехал Арсен Венгер. Лебёф с пенальти и Виалли с игры обеспечили «синим» перевес в два мяча. Но Пол Мерсон на исходе первого тайма, а Мартин Киуон и Йан Райт после перерыва перевернули всё с ног на голову. Спас «Челси» Деннис Уайз перед самым свистком об окончании встречи. Сухая серия Дмитрия Харина составила 314 минут.

Но уже в следующей игре случилась неприятность, испортившая Дмитрию не только сезон, но дальнейшую карьеру. В игре с «Шеффилд Уэнсдэй» он повредил колено. Если учесть, что из-за этого самого колена олимпийский чемпион в 1990-м едва не завершил карьеру, то можно сделать вывод о серьёзности повреждения. На 18-й минуте в ворота отправился многолетний сиделец Кевин Хичкок. Лондонцы выиграли у лидера 2:0, но эта победа во многом озадачила начинающего тренера.

Опасения подтвердились. Сначала домашняя ничья с «Астон Виллой». А за ней разгром от «Ливерпуля» на «Энфилде» 1:5. Гуллит понял, что с Хичкоком далеко не уедешь. Срочно нужен другой вратарь. Да и атакующего полузащитника команде явно не хватало.

Упущенная победа над «Ноттингемом» на «Стэмфорд Бридж». Уверенная победа в гостях над «Лестером» 3:1, и тут же домашние 2:4 от «Уимблдона». Не спас и выход самого Руда. Уже в октябре завершился поход за Кубком Лиги. Дорогу перешёл «Болтон». Зато обыгран на родной арене «Тоттенхэм» 3:1, а потом сам чемпион «Манчестер Юнайтед» был повержен на «Олд Траффорд» 2:1. Тренер не только выходил с первых минут, но и забил «шпорам». Лондонцы пятые после 12 туров, а «Манчестер Юнайтед» шестой с отставанием в три очка. Впереди всех летел на всех парах «Ньюкасл». Чуть поодаль держались «Арсенал» с «Ливерпулем».

И вот приехал Дзола

И тут приехали два новичка. Маленький уроженец Сардинии Джанфранко Дзола раскрылся в «Наполи» рядом с Диего Марадоной. Там он и получил прозвище Марадзола. Затем на протяжении нескольких сезонов Джанфранко был лидером нападения «Пармы». «Челси» заплатил за итальянца четыре с половиной миллиона фунтов, о чём никто в Лондоне ни разу не пожалел. 32-летний вратарь Фруде Грудос достался «синим» бесплатно. Одновременно закончились и чемпионат Норвегии, и контракт вратаря сборной северной страны с «Лиллестрёмом», вот и «Челси» поспешил пригласить свободного агента. После прихода норвежца однофамилец знаменитого режиссёра мог вернуться на скамейку запасных.

Тем временем у лондонцев наблюдался некоторый спад. Ничьи с «Блэкберном» и «Ньюкаслом», проигрыш «Лидсу». Гуллит усадил на лавку Марка Хьюза, Пол и так там обитал. Итальянская пара нападающих Виалли – Дзола забила по мячу в ворота «Эвертона», но это только ничья 2:2. После 0:3 в Сандерленде у руководства возникли сомнения в соответствии голландца занимаемой должности. Руд же усадил на лавку Виалли. Вышел Хьюз и забил парочку «Вест Хэму». Отличился и Дзола. «Молотобойцы», пропустив три мяча до перерыва, во втором тайме хотели всё исправить. Особенно старался вышедший на замену племянник главного тренера Харри Реднаппа. Фрэнк Лампард (на заре карьеры он просил называть именно так, причём с ударением на второй слог) ещё не знал, что ему суждено стать звездой «Челси». Первый круг, совпавший с Boxing Day, «синие» завершили победой над «Виллой» 2:0. Дзола сделал дубль, продолжая отрабатывать уплаченные за него деньги. Лондонцы пришли к экватору седьмыми, но отставание от лидера «Арсенала» составило 5 очков.

Победа над «Шеффилд Уэнсдэй» готова была упасть в карман «синих», но не позволил Драгослав Стефанович, сравнявший счёт на 90-й минуте. Зато «Ливерпуль» был обыгран в первый день 1997 года. Хороший старт был взят в Кубке Англии – три безответных гола «Вест Бромвичу».

За проигрыш «Ноттингему» лондонцы извинились выигрышем у «Дерби Каунти». А потом второй раз за месяц, теперь уже в Кубке Англии, был бит «Ливерпуль». «Красные» в первом тайме забили два мяча в ворота Грудоса (отличились Робби Фаулер и Стэн Коллимор) и, видимо, посчитали задачу выполненной. А после перерыва «стрижка только началась». Марк Хьюз и Дзола довольно легко сравняли счёт, дальше за дело взялся Виалли. Джанлука забил мяч, забил другой и оформил победу 4:2. Земляки из «Тоттенхэма» были обыграны и на «Уайт Харт Лейн». Могли подопечные Гуллита второй раз обидеть чемпиона, да Дэвид Бекхэм не позволил, ответил на быстрый гол Дзолы.

Направление главного удара

Обыграть «Лестер» в одной восьмой Кубка Англии с первой попытки не удалось – ничья 2:2 в гостях. Эдди Ньютон всё испортил своим автоголом. В переигровке Лебёф только на 117-й минуте забил с пенальти победный мяч. В четвертьфинале столичный клуб не оставил шансов «Портсмуту» 4:1. Появился хороший шанс выиграть трофей и прервать 27-летнюю засуху. Тем более что в чемпионате что-то сломалось. После разгрома «Сандерленда» (6:2) и выигрыша у «Саутгемптона» (1:0) «Челси» проиграл четыре встречи подряд. «Мидлсбро» в гостях 0:1 «Арсеналу» на «Стэмфорд Бридж» 0:3, в гостях «Ковентри» и «Ньюкаслу» по 1:3. Ещё и Грудос травму получил, пришлось ставить в ворота арендованного канадца Крэйга Форреста. Но во время этой провальной серии «Челси» решил куда более важную задачу - вышел в финал Кубка Англии, разгромив «Уимблдон» 3:0. Один мяч забил Дзола, два  - Хьюз. Но не знаменитый Марк, а его однофамилец Пол.

Вторым финалистом Кубка стал «Мидлсбро», который лишь со второй попытки справился с «Честерфильдом» - 3:3 и 3:0. Шансы «Челси» взять трофей выглядели предпочтительней. Но многое зависело от состояния здоровья Фруде Грудоса. И хотя Форрест играл не в пример лучше Хичкока, с норвежцем в воротах было как-то спокойнее. Фруде выздоровел в начале мая. Сам «Челси» на финише чемпионата выиграл три встречи из четырёх, чем несколько поправил свои дела - поднялся на итоговое шестое место, чуточку не дотянув до попадания в Кубок УЕФА. Но впереди оставался финал Кубка Англии.

Ожидаемой встречи Виалли и Раванелли перед началом встречи на «Уэмбли» не получилось. Джанлука с недовольным выражением лица начал матч на скамейке запасных. Но очень скоро, через 45 секунд, настроение итальянца резко улучшилось. Это его одноклубник и соотечественник, если быть точным, то натурализованный швейцарец Роберто Ди Маттео забил самый быстрый в истории финалов Кубка Англии гол.

Скользкий счёт 1:0 не раз мог измениться в обе стороны. Однажды мяч побывал в воротах «синих», но гол был отменён. Фабрицио Раванелли получил травму в середине первого тайма и не мог больше помочь «речникам». Все вопросы снял в конце игры Эдди Ньютон. Однофамилец великого физика завершил комбинацию с участием Дана Петреску и Джанфранко Дзолы. Только после этого на газон «Уэмбли» вышел Виалли. Говорят, что после этого исторического для «Челси» матча между ним и Гуллитом пробежала чёрная кошка.

«Челси» победил 2:0 и выиграл свой первый за 26 лет трофей. И это сделал начинающий наставник. Руд Гуллит прекрасно начал тренерскую карьеру. И хотя в чемпионате лондонцы выступили не так, как бы хотелось голландцу (даром что поднялись с 11-го места на 6-е), сезон смело можно было заносить в актив. Отлично вписались новички - и Виалли, и Ди Маттео, и Лебёф, и особенно Дзола. Конечно, Грудосу было далеко до Харина, но проблема вратаря была решаема.

А ещё изменилась тенденция. Из Серии А футболисты потянулись в Премьер-Лигу. Центр притяжения менял свою диспозицию, а английский футбол становился более европейским. А перед командой Гуллита открывались большие перспективы. Болельщики «Челси» с нетерпение ждали нового сезона, о котором мы непременно расскажем в другой раз.

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