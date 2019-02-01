Долгожданный экспонат. «Челси» Руда Гуллита. Сезон-1996/97

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает, как начинающий тренер сделал то, что не получалось у многих предшественников.

В девяностые годы «Челси» не просто закрепился в элите английского футбола, но и стал её уважаемым членом. В русскоязычной прессе за лондонцами закрепилось невесть откуда взявшееся прозвище «аристократы». В команде появились интересные футболисты.

Рискованный выбор

Вот только с трофеями было туго. Их и так у «синих» было не густо, последний экспонат в виде копии Кубка Кубков появился в музее в 1971 году. Кубок Англии был выигран годом раньше. Со дня победы в Кубке Лиги минул 31 год, а последнее на тот момент оно же и первое чемпионство датировалось сезоном-1954/55. При Гленне Ходдле лондонцы разок дошли до финала Кубка Англии, где были разбиты «Манчестер Юнайтед» 0:4. «Соккер.ру» писал об этой кампании. И всё. Несмотря на то, что во время работы Ходдла «синие» не поднимались выше 11-го места, Гленн был на хорошем счету в Англии. После бронзового для англичан чемпионата Европы-1996, Ходдл возглавил сборную, сменив Терри Венейблса.

Перед руководством клуба встал вопрос – кем же заменить ушедшего на повышение тренера. Решение было более чем неожиданным. Новым, при этом играющим тренером был назначен Руд Гуллит. Голландец перешёл в «Челси» годом ранее. Приобретение громкое, но лучшие годы Руда были позади. Во всяком случае, болельщики привыкли к несколько иному Гуллиту, не тому, которого они видели на «Стэмфорд Бридж». Тренерский опыт у голландца отсутствовал вообще. С точки зрения PR назначение звезды мирового футбола было блестящим шагом, но при этом «Челси» подвергал себя колоссальному риску провалить сезон.

Гуллит был первой ласточкой, устремившейся из Италии на «Стэмфорд Бридж». Но весной 1996 года «Челси» подписал контракт с нападающим Джанлукой Виалли. Затем был куплен за пять миллионов фунтов полузащитник «Лацио» и сборной Италии Роберто Ди Маттео. Два с половиной миллиона упали на счёт «Страсбура» за французского защитника Франка Лебёфа. При этом «Челси» стал избавляться от ряда игроков. Уходили те, кто тянул команду при Ходдле – Пол Фарлонг, Джон Спенсер, Марк Стейн, Дэвид Рокасл и не прижившийся Терри Филан. Они покинули «Стэмфорд Бридж» или в межсезонье, или вскоре после начала чемпионата.

Как выглядел «Челси» на старте, подчёркиваем, на старте сезона. В воротах наш соотечественник Дмитрий Харин. Олимпийский чемпион Сеула и вратарь сборной России прекрасно зарекомендовал себя на «Стэмфорд Бридж». Кевин Хичкок мог дремать на лавочке, а третий голкипер Ник Колгэн играть за молодёжный состав. Дан Петреску забронировал место на правом фланге обороны, за место слева спорили Скотт Минто и Фрэнк Синклэйр. Списанный из «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер считался дублёром румына. В центре обороны чаще играли Франк Лебёф и Стив Кларк. Но в распоряжении Гуллита были ветеран Эрланд Йонсен и два молодых воспитанника клуба - Майкл Дюберри и Энди Майерс. Мог выйти и сам Руд.

Компаньонами по средней линии Роберто Ди Маттео стали Деннис Уайз и Крэйг Бёрли. А вот с четвёртым полузащитником всё было не так однозначно. Гуллит перебрал несколько игроков – Пола Хьюза, Эдди Ньютона, Джоди Морриса, Дэвида Ли, выходил сам. Всё не то. Найти нужного человека удалось только в ноябре. Зато с нападающими, особенно после ухода Спенсера, всё было ясно. Джанлука Виалли – Марк Хьюз. В запасе Марк Николлз.

Процесс становления

Премьера Гуллита прошла в Саутгемптоне и завершилась нулевой ничьей. Сам Руд просидел весь матч на лавочке, не выпустив себя на замену. Презентация на «Стэмфорд Бридж» прошла более успешно. Две звезды «Ювентуса» - бритоголовый Джанлука Виалли и седой Фабрицио Раванелли оказались по разные стороны баррикад – «Челси» и «Мидлсбро». Решил судьбу матча гол третьего итальянца – Роберто Ди Маттео. Два других новичка на славу потрудились в игре с «Ковентри» - голы Лебёфа и Виалли принесли три очка в копилку, а Харин в третий раз подряд сыграл на ноль. Руд мог быть доволен. Его команда забралась на второе место.

Непростой получилась игра с «Арсеналом», в который ещё не приехал Арсен Венгер. Лебёф с пенальти и Виалли с игры обеспечили «синим» перевес в два мяча. Но Пол Мерсон на исходе первого тайма, а Мартин Киуон и Йан Райт после перерыва перевернули всё с ног на голову. Спас «Челси» Деннис Уайз перед самым свистком об окончании встречи. Сухая серия Дмитрия Харина составила 314 минут.

Но уже в следующей игре случилась неприятность, испортившая Дмитрию не только сезон, но дальнейшую карьеру. В игре с «Шеффилд Уэнсдэй» он повредил колено. Если учесть, что из-за этого самого колена олимпийский чемпион в 1990-м едва не завершил карьеру, то можно сделать вывод о серьёзности повреждения. На 18-й минуте в ворота отправился многолетний сиделец Кевин Хичкок. Лондонцы выиграли у лидера 2:0, но эта победа во многом озадачила начинающего тренера.

Опасения подтвердились. Сначала домашняя ничья с «Астон Виллой». А за ней разгром от «Ливерпуля» на «Энфилде» 1:5. Гуллит понял, что с Хичкоком далеко не уедешь. Срочно нужен другой вратарь. Да и атакующего полузащитника команде явно не хватало.

Упущенная победа над «Ноттингемом» на «Стэмфорд Бридж». Уверенная победа в гостях над «Лестером» 3:1, и тут же домашние 2:4 от «Уимблдона». Не спас и выход самого Руда. Уже в октябре завершился поход за Кубком Лиги. Дорогу перешёл «Болтон». Зато обыгран на родной арене «Тоттенхэм» 3:1, а потом сам чемпион «Манчестер Юнайтед» был повержен на «Олд Траффорд» 2:1. Тренер не только выходил с первых минут, но и забил «шпорам». Лондонцы пятые после 12 туров, а «Манчестер Юнайтед» шестой с отставанием в три очка. Впереди всех летел на всех парах «Ньюкасл». Чуть поодаль держались «Арсенал» с «Ливерпулем».

И вот приехал Дзола

И тут приехали два новичка. Маленький уроженец Сардинии Джанфранко Дзола раскрылся в «Наполи» рядом с Диего Марадоной. Там он и получил прозвище Марадзола. Затем на протяжении нескольких сезонов Джанфранко был лидером нападения «Пармы». «Челси» заплатил за итальянца четыре с половиной миллиона фунтов, о чём никто в Лондоне ни разу не пожалел. 32-летний вратарь Фруде Грудос достался «синим» бесплатно. Одновременно закончились и чемпионат Норвегии, и контракт вратаря сборной северной страны с «Лиллестрёмом», вот и «Челси» поспешил пригласить свободного агента. После прихода норвежца однофамилец знаменитого режиссёра мог вернуться на скамейку запасных.

Тем временем у лондонцев наблюдался некоторый спад. Ничьи с «Блэкберном» и «Ньюкаслом», проигрыш «Лидсу». Гуллит усадил на лавку Марка Хьюза, Пол и так там обитал. Итальянская пара нападающих Виалли – Дзола забила по мячу в ворота «Эвертона», но это только ничья 2:2. После 0:3 в Сандерленде у руководства возникли сомнения в соответствии голландца занимаемой должности. Руд же усадил на лавку Виалли. Вышел Хьюз и забил парочку «Вест Хэму». Отличился и Дзола. «Молотобойцы», пропустив три мяча до перерыва, во втором тайме хотели всё исправить. Особенно старался вышедший на замену племянник главного тренера Харри Реднаппа. Фрэнк Лампард (на заре карьеры он просил называть именно так, причём с ударением на второй слог) ещё не знал, что ему суждено стать звездой «Челси». Первый круг, совпавший с Boxing Day, «синие» завершили победой над «Виллой» 2:0. Дзола сделал дубль, продолжая отрабатывать уплаченные за него деньги. Лондонцы пришли к экватору седьмыми, но отставание от лидера «Арсенала» составило 5 очков.

Победа над «Шеффилд Уэнсдэй» готова была упасть в карман «синих», но не позволил Драгослав Стефанович, сравнявший счёт на 90-й минуте. Зато «Ливерпуль» был обыгран в первый день 1997 года. Хороший старт был взят в Кубке Англии – три безответных гола «Вест Бромвичу».

За проигрыш «Ноттингему» лондонцы извинились выигрышем у «Дерби Каунти». А потом второй раз за месяц, теперь уже в Кубке Англии, был бит «Ливерпуль». «Красные» в первом тайме забили два мяча в ворота Грудоса (отличились Робби Фаулер и Стэн Коллимор) и, видимо, посчитали задачу выполненной. А после перерыва «стрижка только началась». Марк Хьюз и Дзола довольно легко сравняли счёт, дальше за дело взялся Виалли. Джанлука забил мяч, забил другой и оформил победу 4:2. Земляки из «Тоттенхэма» были обыграны и на «Уайт Харт Лейн». Могли подопечные Гуллита второй раз обидеть чемпиона, да Дэвид Бекхэм не позволил, ответил на быстрый гол Дзолы.

Направление главного удара

Обыграть «Лестер» в одной восьмой Кубка Англии с первой попытки не удалось – ничья 2:2 в гостях. Эдди Ньютон всё испортил своим автоголом. В переигровке Лебёф только на 117-й минуте забил с пенальти победный мяч. В четвертьфинале столичный клуб не оставил шансов «Портсмуту» 4:1. Появился хороший шанс выиграть трофей и прервать 27-летнюю засуху. Тем более что в чемпионате что-то сломалось. После разгрома «Сандерленда» (6:2) и выигрыша у «Саутгемптона» (1:0) «Челси» проиграл четыре встречи подряд. «Мидлсбро» в гостях 0:1 «Арсеналу» на «Стэмфорд Бридж» 0:3, в гостях «Ковентри» и «Ньюкаслу» по 1:3. Ещё и Грудос травму получил, пришлось ставить в ворота арендованного канадца Крэйга Форреста. Но во время этой провальной серии «Челси» решил куда более важную задачу - вышел в финал Кубка Англии, разгромив «Уимблдон» 3:0. Один мяч забил Дзола, два - Хьюз. Но не знаменитый Марк, а его однофамилец Пол.

Вторым финалистом Кубка стал «Мидлсбро», который лишь со второй попытки справился с «Честерфильдом» - 3:3 и 3:0. Шансы «Челси» взять трофей выглядели предпочтительней. Но многое зависело от состояния здоровья Фруде Грудоса. И хотя Форрест играл не в пример лучше Хичкока, с норвежцем в воротах было как-то спокойнее. Фруде выздоровел в начале мая. Сам «Челси» на финише чемпионата выиграл три встречи из четырёх, чем несколько поправил свои дела - поднялся на итоговое шестое место, чуточку не дотянув до попадания в Кубок УЕФА . Но впереди оставался финал Кубка Англии.

Ожидаемой встречи Виалли и Раванелли перед началом встречи на «Уэмбли» не получилось. Джанлука с недовольным выражением лица начал матч на скамейке запасных. Но очень скоро, через 45 секунд, настроение итальянца резко улучшилось. Это его одноклубник и соотечественник, если быть точным, то натурализованный швейцарец Роберто Ди Маттео забил самый быстрый в истории финалов Кубка Англии гол.

Скользкий счёт 1:0 не раз мог измениться в обе стороны. Однажды мяч побывал в воротах «синих», но гол был отменён. Фабрицио Раванелли получил травму в середине первого тайма и не мог больше помочь «речникам». Все вопросы снял в конце игры Эдди Ньютон. Однофамилец великого физика завершил комбинацию с участием Дана Петреску и Джанфранко Дзолы. Только после этого на газон «Уэмбли» вышел Виалли. Говорят, что после этого исторического для «Челси» матча между ним и Гуллитом пробежала чёрная кошка.

«Челси» победил 2:0 и выиграл свой первый за 26 лет трофей. И это сделал начинающий наставник. Руд Гуллит прекрасно начал тренерскую карьеру. И хотя в чемпионате лондонцы выступили не так, как бы хотелось голландцу (даром что поднялись с 11-го места на 6-е), сезон смело можно было заносить в актив. Отлично вписались новички - и Виалли, и Ди Маттео, и Лебёф, и особенно Дзола. Конечно, Грудосу было далеко до Харина, но проблема вратаря была решаема.

А ещё изменилась тенденция. Из Серии А футболисты потянулись в Премьер-Лигу. Центр притяжения менял свою диспозицию, а английский футбол становился более европейским. А перед командой Гуллита открывались большие перспективы. Болельщики «Челси» с нетерпение ждали нового сезона, о котором мы непременно расскажем в другой раз.