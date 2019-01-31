Двадцать лет спустя. «Милан» Арриго Сакки. Сезон-1988/89

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Португалия. Примейра
  • Уэльс. Премьер-Лига
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.5 4.2 1.7
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.15 3.5 3.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 1.65 3.3 5.8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 3.1 2.9 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.65 2.85 2.75
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 2.45 2.85 3.15
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 4.5 2.85 1.97
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 5.3 3.8 1.6
ГлавнаяБлогиЭто было недавно, это было давно

Двадцать лет спустя. «Милан» Арриго Сакки. Сезон-1988/89

сегодня, 12:00

Как голландское трио помогло «Милану» выиграть Кубок чемпионов в новом рассказе «Соккер.ру».

Продолжаем рассказывать о славном периоде Арриго Сакки в «Милане». В первой части вы могли прочитать о том, как «россонери» под руководством малоизвестного тренера выиграли чемпионат Италии. Как прибыли и заиграли на «Сан-Сиро» два голландца – Руд Гуллит и Марко ван Бастен. Но жизнь не стоит на месте. И в новом сезоне «Милан» должен был подтвердить серьёзность проекта Сильвио Берлускони.

Экзамен на зрелость

В Италии смягчили ограничение на иностранных футболистов. Теперь можно было иметь в составе не двух, а трёх легионеров. Имея Гуллита и ван Бастена, миланцы твёрдо решили приобрести ещё одного голландца. Нужно было сделать выбор между Рональдом Куманом и Франком Райкардом. Берлускони мог купить любого, на кого указал бы Сакки. Тренер посчитал, что оборона у «россонери» и так крепка, а вот в среднюю линию нужен был трудолюбивый, жёсткий футболист, который был бы полезен и в атаке. Были опасения, что Райкард и Карло Анчелотти будут мешать друг другу. Но они, к счастью для миланцев, не подтвердились.

С покупкой Франка возникли некоторые сложности. Дело в том, что «Аякс» продал его «Спортингу», а тот отдал в аренду «Сарагосе». Лиссабонцы не хотели расставаться с футболистом, который не сыграл за «львов» ни одной встречи. Но в итоге их уговорили.

Помимо третьего голландца ряды чемпиона пополнили два вратаря – 24-летний Давиде Пинато и 19-летний Франческо Антониоли. Оба были возвращены в главное предприятие из «Монцы». В обратном направлении отбыл голкипер Джулио Нунчиари. Потерь оказалось немного. Даниэле Массаро был отдан «Роме» в прокат. Полузащитник Марио Бортолацци ушёл в «Верону», а нападающий Стефано Боргоново – в «Парму». 

Ворота по-прежнему защищал чемпион мира 1982 года Джованни Галли. На лавочке – Давиде Пинато. За фланги – правый и левый отвечали Мауро Тассотти и Паоло Мальдини. Филиппо Галли был вытеснен из стартового состава Алессандро Костакуртой, который и составил пару с Франко Барези. Сложился знаменитый миланский квартет. В резерве помимо Филиппо Галли находились Роберто Мусси и Вальтер Бьянки.

Франк Райкард занял ключевой пост опорного полузащитника, освободив от оборонительной работы Карло Анчелотти. Который сместился немного влево. На правой бровке бегал Анджело Коломбо, а Роберто Донадони сместился с фланга на позицию атакующего центрального полузащитника. Для усиления левого фланга имелся Альбериго Эвани. Были привлечены к основе юный (18 лет) Кристиан Лантиньотти и совсем зелёный (17) Деметрио Альбертини.

Марко ван Бастен избавился от своих болячек и был готов провести полнокровный сезон. Его напарником в нападении был либо товарищ по сборной Голландии, либо рано поседевший нападающий олимпийской сборной Италии Пьетро Паоло Вирдис. Гуллит чаще играл оттянутого форварда, Вирдис , напротив, действовал рядом с Марко на переднем крае. Массаро проводил сезон в «Роме», поэтому на всякий случай оставались вечный резервист Грациано Маннари и 17-летний Массимо Каппеллини.

На завершившемся в Западной Германии чемпионате Европы итальянцы поделили с хозяевами третье место. В финал их не пустила сборная СССР. «Милан» на первенстве континента был представлен четырьмя футболистами - Франко Барези, Паоло Мальдини, Карло Анчелотти и Роберто Донадони. Квартет участвовал во всех четырёх встречах. Чемпионом Европы стала прекрасная сборная Голландии, на первых ролях в которой были два действующих игрока «россонери» - ван Бастен и Гуллит, а также один будущий - Райкард.

Движение по синусоиде

Серия А стартовала только в октябре. К этому времени миланцам предстояло сыграть первые матчи 1/16 финала Кубка чемпионов. Перерыв между первой и второй игрой был огромным, почти месяц. Причина - Олимпиада в Сеуле, собравшая представительный футбольный турнир. «Милан» делегировал в олимпийскую сборную трёх игроков - защитника Мауро Тассотти, полузащитника Альбериго Эвани и нападающего Пьерто Паоло Вирдиса. Перед отъездом в Южную Корею Вирдис забил один из двух мячей в ворота чемпиона Болгарии «Витоши». Второй гол на счету Гуллита.

Итальянцы вернулись из Сеула несолоно хлебавши, проиграв в матче за бронзу западным немцам 0:3. Однако в полуфинале сборная Италии дала бой нашим. Дело дошло до дополнительного времени, по итогам которого сборная СССР победила 3:2. Один из двух мячей в ворота будущих олимпийских чемпионов отправил Вирдис.

В ответной игре с болгарским чемпионом разошёлся ван Бастен. Марко отличился четырежды, ещё один гол на счету Вирдиса. В итоге 5:2 и выход в 1/8 финала. Можно было стартовать в чемпионате Италии. С «Фиорентиной» не играл приболевший Гуллит, что не помешало чемпиону нанести «фиалкам» крупную победу 4:0 - три гола Вирдиса, один - Донадони. Не вызвала затруднений и выездная игра с «Пескарой» - 3:1. Но «Лацио» выстоял в Милане - 0:0. А через два на «Сан-Сиро» пожаловал чемпион Югославии - «Црвена Звезда». Которая тоже не позволила себя обыграть. Более того, гости в начале второго тайма добились успеха - Драган Стойкович отличился. Вирдис тут же ответил своим голом. Ничья 1:1 обещала тяжёлую жизнь в Белграде.

В чемпионате пока всё неплохо - нулевая ничья в Турине с изголодавшимся по Скудетто «Ювентусом», выигрыш у заметно поблекшей «Вероны». И вот настало время поездки в столицу единой ещё Югославии. Деян Савичевич, ещё не знавший, что станет звездой «Милана», поразил ворота чемпионов Италии. Его гол оставался единственным и мог стать победным, если бы не сильный туман. Судья прервал встречу на 68-й минуте. УЕФА же принял решение не доигрывать встречу, а переиграть её. Протесты «Црвены Звезды» услышаны не были. Ван Бастен забил на 34-й минуте, но Стойкович не стал тянуть с ответом - через четыре минуты счёт стал равным. Остался таким и в конце второго тайма, и по истечении дополнительного времени. Пенальти лучше исполнили гости. Один из двух нереализованных ударов на счету Савичевича, у которого отобрали вполне законный гол. Белградцы потом навострились бить пенальти так, что это умение им принесло Кубок чемпионов в 1991 году. Но мы пока осенью восемьдесят восьмого.

А в чемпионате пошли нелады. Сначала проиграли дома «Аталанте». Потом попали под горячую руку «Наполи» - 1:4. Один из голов на счету Марадоны, парочку в ворота Галли отправил Карека. После семи туров пятое место. А вперёд вырвался сосед, - не выигрывавший титул с 1980 года «Интер», с которым команде Арриго Сакки предстояло играть через две недели. Перед дерби «россонери» оформили победу над «Лечче» 2:0 - автогол и пенальти, реализованный ван Бастеном. 

Проиграли «Интеру» - 0:1. Гол Альдо Серены остался без ответа, даром что впереди оставалось полтора тайма. Ничьи с «Торино» и «Сампдорией», нежданный проигрыш «Чезене». Миланцы сползли на седьмое место, а Сакки начал понимать, что со Скудетто в этот раз не получится. Не позволят «Интер», «Наполи» и «Ювентус». Нужно было сделать ставку на победу в Кубке чемпионов. Ну и занять как можно более высокое место в Серии А. Рано или поздно движение по синусоиде должно было закончиться. 

«Милан» пришёл в себя в январе. Обыграны в гостях «Рома» и «Асколи». И хотя в домашних встречах с «Пизой» и «Болоньей» случились внеплановые ничьи, было видно, что чемпион выбирался из спада. Во многом благодаря Райкарду, который навёл порядок в центре поля. «Фиорентина» снова обыграна, на этот раз 2:0, а «Пескара» уничтожена с результатом 6:1. А в Кубке чемпионов настала пора четвертьфиналов.

Три голландца - это сила

Мощная атака «Вердера» испытывала на прочность оборону миланцев. Та оказалась прочнее - 0:0 в Бремене. Потом 1:1 в Риме с «Лацио». Миланцы четвёртые. Догнать убежавший на 9 очков вперёд «Интер» вряд ли получится. Но с «Наполи» (-6) и «Сампдорией» (-4) ещё можно побороться. Особенно если играть, как в домашнем матче с «Ювентусом». Туринцы бросили все силы на борьбу с голландским трио, а получили два гола от Маннари и один от Эвани. Ещё один мяч «бьянконери» забили сами. В итоге яркая победа - 4:0.

Марко ван Бастен забил единственный мяч в ворота «Вердера», чем обеспечил «Милану» выход в полуфинал Кубка чемпионов. До трофея, которым «россонери» не владели с 1969 года, то есть без самой малости двадцать лет, осталось три шага. Но попробуй прошагай их, когда на пути возник мадридский «Реал», тоже соскучившийся по «ушастому кубку». До игры на «Сантьяго Бернабеу» миланцы потренировались с «Вероной» 1:1 и «Аталантой» 2:1. Они уже четвёртые, но «Сампдория» набрала всего на очко больше.

Сто тысяч, пришедшие на «Сантьяго Бернабеу», ждали разгрома итальянского клуба. Эти ожидания подогрел гол Уго Санчеса, забитый незадолго до перерыва. Казалось, подобрали мадридцы ключ к обороне «Милана». Но второго мяча не последовало. Более того, за 13 минут до конца Марко ван Бастен испортил настроение этим ста тысячам - 1:1.

После успешной поездки в Мадрид можно было приниматься за «Наполи». Отомстить за проигрыш в первом круге не вышло, ничья 0:0. Но этот результат вывел «россонери» на третье место, ниже которого он уже не опускался.

Дождались «Реал» на «Сан-Сиро». Для Арриго Сакки это был момент истины, экзамен на состоятельность в Европе. И он подготовил команду. На 19-й минуте Руд Гуллит накрутил оборону «королевского клуба» и выложил мяч Анчелотти. Карло выстрелил метров с 30 как из пушки - 1:0. На 25-й минуте Франк Райкард получил пас от Мауро Тасотти с правого фланга и довёл дело до конца - 2:0. Дриблинг Донадони, после которого Роберто навесил в штрафную. Слишком высоко, но только не для Гуллита. Мяч от шапки волос Руда спланировал в ворота Пако Буйо. Начался второй тайм. Руд выложил мяч ван Бастену, а Марко в четвёртый раз заставил игроков «Реала» уныло брести в центральный круг. Мадридские защитники грубо обошлись с Рудом. Голландца унесли с поля на носилках. Но за товарища отомстил Донадони, забивший пятый мяч. С «Реала» хватит. А «Милан» вышел в финал. Где его ждала бухарестский клуб «Стяуа», который во второй раз подобрался к заветному трофею.

Главный матч проходил на «Камп Ноу». Участие Гуллита было под вопросом, но врачи поставили Руда на ноги. Вся голландская тройка была в сборе. И «Стяуа» с первых минут пришлось несладко. Донадони и Гуллит проверили на прочность ворота чемпиона Румынии. А на 18-й минуте вратарь «Стяуа» Сильвио Лунг не удержал мяч после дальнего удара Анджело Коломбо. На свою беду и на радость Гуллита - 1:0.

Второго гола пришлось ждать 9 минут. Дальний заброс Костакурты, прыжок ван Бастена и удар Марко сверху вниз. Без шансов для Лунга. За 6 минут до перерыва Донадони отдал мяч Гуллиту, отвлёк на себя внимание румынской обороны, чем и воспользовался Руд - 3:0. Марко решил не отставать от товарища и тоже сделал дубль. В начале второго тайма он отправил мяч в дальний от вратаря угол - 4:0. Блестящая победа принесла «Милану» Кубок чемпионов. Первый после двадцатилетней паузы.

Чемпионат Италии миланцы доиграли, заняв третье, вслед за «Интером» и «Наполи». Подумаешь третье место, когда в сети попала такая огромная рыба - Кубок чемпионов. Блестящая игра трёх голландцев и их итальянских товарищей говорила, что «Милан» пришёл всерьёз и надолго. Жатва только началась.

Поделиться
Другие материалы по теме
Укрощение «неукротимых львов». Сборная Камеруна Валерия Непомнящего. 1990 год
Вчера, 11:34Олег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии7
Всплытие кита. «Фейеноорд» Вима ван Ханегема. Сезон-1992/93
29 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давно
Динамит для авторитетов. Сборная Дании Зеппа Пионтека
28 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии6
Выход из тени. «Лион» Жака Сантини. Сезон-2001/02
27 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии10
Кубок СССР и скальп «Ливерпуля». «Динамо» (Тбилиси) Нодара Ахалкаци. Сезон-1979
26 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии4
Арабская весна «Данди Юнайтед» Джима Маклина. Сезон-1982/83
25 январяОлег Лыткин в блоге Это было недавно, это было давноКомментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100