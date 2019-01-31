Двадцать лет спустя. «Милан» Арриго Сакки. Сезон-1988/89

сегодня, 12:00

Как голландское трио помогло «Милану» выиграть Кубок чемпионов в новом рассказе «Соккер.ру».

Продолжаем рассказывать о славном периоде Арриго Сакки в «Милане». В первой части вы могли прочитать о том, как «россонери» под руководством малоизвестного тренера выиграли чемпионат Италии. Как прибыли и заиграли на «Сан-Сиро» два голландца – Руд Гуллит и Марко ван Бастен. Но жизнь не стоит на месте. И в новом сезоне «Милан» должен был подтвердить серьёзность проекта Сильвио Берлускони.

Экзамен на зрелость

В Италии смягчили ограничение на иностранных футболистов. Теперь можно было иметь в составе не двух, а трёх легионеров. Имея Гуллита и ван Бастена, миланцы твёрдо решили приобрести ещё одного голландца. Нужно было сделать выбор между Рональдом Куманом и Франком Райкардом. Берлускони мог купить любого, на кого указал бы Сакки. Тренер посчитал, что оборона у «россонери» и так крепка, а вот в среднюю линию нужен был трудолюбивый, жёсткий футболист, который был бы полезен и в атаке. Были опасения, что Райкард и Карло Анчелотти будут мешать друг другу. Но они, к счастью для миланцев, не подтвердились.

С покупкой Франка возникли некоторые сложности. Дело в том, что «Аякс» продал его «Спортингу», а тот отдал в аренду «Сарагосе». Лиссабонцы не хотели расставаться с футболистом, который не сыграл за «львов» ни одной встречи. Но в итоге их уговорили.

Помимо третьего голландца ряды чемпиона пополнили два вратаря – 24-летний Давиде Пинато и 19-летний Франческо Антониоли. Оба были возвращены в главное предприятие из «Монцы». В обратном направлении отбыл голкипер Джулио Нунчиари. Потерь оказалось немного. Даниэле Массаро был отдан «Роме» в прокат. Полузащитник Марио Бортолацци ушёл в «Верону», а нападающий Стефано Боргоново – в «Парму».

Ворота по-прежнему защищал чемпион мира 1982 года Джованни Галли. На лавочке – Давиде Пинато. За фланги – правый и левый отвечали Мауро Тассотти и Паоло Мальдини. Филиппо Галли был вытеснен из стартового состава Алессандро Костакуртой, который и составил пару с Франко Барези. Сложился знаменитый миланский квартет. В резерве помимо Филиппо Галли находились Роберто Мусси и Вальтер Бьянки.

Франк Райкард занял ключевой пост опорного полузащитника, освободив от оборонительной работы Карло Анчелотти. Который сместился немного влево. На правой бровке бегал Анджело Коломбо, а Роберто Донадони сместился с фланга на позицию атакующего центрального полузащитника. Для усиления левого фланга имелся Альбериго Эвани. Были привлечены к основе юный (18 лет) Кристиан Лантиньотти и совсем зелёный (17) Деметрио Альбертини.

Марко ван Бастен избавился от своих болячек и был готов провести полнокровный сезон. Его напарником в нападении был либо товарищ по сборной Голландии, либо рано поседевший нападающий олимпийской сборной Италии Пьетро Паоло Вирдис. Гуллит чаще играл оттянутого форварда, Вирдис , напротив, действовал рядом с Марко на переднем крае. Массаро проводил сезон в «Роме», поэтому на всякий случай оставались вечный резервист Грациано Маннари и 17-летний Массимо Каппеллини.

На завершившемся в Западной Германии чемпионате Европы итальянцы поделили с хозяевами третье место. В финал их не пустила сборная СССР . «Милан» на первенстве континента был представлен четырьмя футболистами - Франко Барези, Паоло Мальдини, Карло Анчелотти и Роберто Донадони. Квартет участвовал во всех четырёх встречах. Чемпионом Европы стала прекрасная сборная Голландии, на первых ролях в которой были два действующих игрока «россонери» - ван Бастен и Гуллит, а также один будущий - Райкард.

Движение по синусоиде

Серия А стартовала только в октябре. К этому времени миланцам предстояло сыграть первые матчи 1/16 финала Кубка чемпионов. Перерыв между первой и второй игрой был огромным, почти месяц. Причина - Олимпиада в Сеуле, собравшая представительный футбольный турнир. «Милан» делегировал в олимпийскую сборную трёх игроков - защитника Мауро Тассотти, полузащитника Альбериго Эвани и нападающего Пьерто Паоло Вирдиса. Перед отъездом в Южную Корею Вирдис забил один из двух мячей в ворота чемпиона Болгарии «Витоши». Второй гол на счету Гуллита.

Итальянцы вернулись из Сеула несолоно хлебавши, проиграв в матче за бронзу западным немцам 0:3. Однако в полуфинале сборная Италии дала бой нашим. Дело дошло до дополнительного времени, по итогам которого сборная СССР победила 3:2. Один из двух мячей в ворота будущих олимпийских чемпионов отправил Вирдис.

В ответной игре с болгарским чемпионом разошёлся ван Бастен. Марко отличился четырежды, ещё один гол на счету Вирдиса. В итоге 5:2 и выход в 1/8 финала. Можно было стартовать в чемпионате Италии. С «Фиорентиной» не играл приболевший Гуллит, что не помешало чемпиону нанести «фиалкам» крупную победу 4:0 - три гола Вирдиса, один - Донадони. Не вызвала затруднений и выездная игра с «Пескарой» - 3:1. Но «Лацио» выстоял в Милане - 0:0. А через два на «Сан-Сиро» пожаловал чемпион Югославии - «Црвена Звезда». Которая тоже не позволила себя обыграть. Более того, гости в начале второго тайма добились успеха - Драган Стойкович отличился. Вирдис тут же ответил своим голом. Ничья 1:1 обещала тяжёлую жизнь в Белграде.

В чемпионате пока всё неплохо - нулевая ничья в Турине с изголодавшимся по Скудетто «Ювентусом», выигрыш у заметно поблекшей «Вероны». И вот настало время поездки в столицу единой ещё Югославии. Деян Савичевич, ещё не знавший, что станет звездой «Милана», поразил ворота чемпионов Италии. Его гол оставался единственным и мог стать победным, если бы не сильный туман. Судья прервал встречу на 68-й минуте. УЕФА же принял решение не доигрывать встречу, а переиграть её. Протесты «Црвены Звезды» услышаны не были. Ван Бастен забил на 34-й минуте, но Стойкович не стал тянуть с ответом - через четыре минуты счёт стал равным. Остался таким и в конце второго тайма, и по истечении дополнительного времени. Пенальти лучше исполнили гости. Один из двух нереализованных ударов на счету Савичевича, у которого отобрали вполне законный гол. Белградцы потом навострились бить пенальти так, что это умение им принесло Кубок чемпионов в 1991 году. Но мы пока осенью восемьдесят восьмого.

А в чемпионате пошли нелады. Сначала проиграли дома «Аталанте». Потом попали под горячую руку «Наполи» - 1:4. Один из голов на счету Марадоны, парочку в ворота Галли отправил Карека. После семи туров пятое место. А вперёд вырвался сосед, - не выигрывавший титул с 1980 года «Интер», с которым команде Арриго Сакки предстояло играть через две недели. Перед дерби «россонери» оформили победу над «Лечче» 2:0 - автогол и пенальти, реализованный ван Бастеном.

Проиграли «Интеру» - 0:1. Гол Альдо Серены остался без ответа, даром что впереди оставалось полтора тайма. Ничьи с «Торино» и «Сампдорией», нежданный проигрыш «Чезене». Миланцы сползли на седьмое место, а Сакки начал понимать, что со Скудетто в этот раз не получится. Не позволят «Интер», «Наполи» и «Ювентус». Нужно было сделать ставку на победу в Кубке чемпионов. Ну и занять как можно более высокое место в Серии А. Рано или поздно движение по синусоиде должно было закончиться.

«Милан» пришёл в себя в январе. Обыграны в гостях «Рома» и «Асколи». И хотя в домашних встречах с «Пизой» и «Болоньей» случились внеплановые ничьи, было видно, что чемпион выбирался из спада. Во многом благодаря Райкарду, который навёл порядок в центре поля. «Фиорентина» снова обыграна, на этот раз 2:0, а «Пескара» уничтожена с результатом 6:1. А в Кубке чемпионов настала пора четвертьфиналов.

Три голландца - это сила

Мощная атака «Вердера» испытывала на прочность оборону миланцев. Та оказалась прочнее - 0:0 в Бремене. Потом 1:1 в Риме с «Лацио». Миланцы четвёртые. Догнать убежавший на 9 очков вперёд «Интер» вряд ли получится. Но с «Наполи» (-6) и «Сампдорией» (-4) ещё можно побороться. Особенно если играть, как в домашнем матче с «Ювентусом». Туринцы бросили все силы на борьбу с голландским трио, а получили два гола от Маннари и один от Эвани. Ещё один мяч «бьянконери» забили сами. В итоге яркая победа - 4:0.

Марко ван Бастен забил единственный мяч в ворота «Вердера», чем обеспечил «Милану» выход в полуфинал Кубка чемпионов. До трофея, которым «россонери» не владели с 1969 года, то есть без самой малости двадцать лет, осталось три шага. Но попробуй прошагай их, когда на пути возник мадридский «Реал», тоже соскучившийся по «ушастому кубку». До игры на «Сантьяго Бернабеу» миланцы потренировались с «Вероной» 1:1 и «Аталантой» 2:1. Они уже четвёртые, но «Сампдория» набрала всего на очко больше.

Сто тысяч, пришедшие на «Сантьяго Бернабеу», ждали разгрома итальянского клуба. Эти ожидания подогрел гол Уго Санчеса, забитый незадолго до перерыва. Казалось, подобрали мадридцы ключ к обороне «Милана». Но второго мяча не последовало. Более того, за 13 минут до конца Марко ван Бастен испортил настроение этим ста тысячам - 1:1.

После успешной поездки в Мадрид можно было приниматься за «Наполи». Отомстить за проигрыш в первом круге не вышло, ничья 0:0. Но этот результат вывел «россонери» на третье место, ниже которого он уже не опускался.

Дождались «Реал» на «Сан-Сиро». Для Арриго Сакки это был момент истины, экзамен на состоятельность в Европе. И он подготовил команду. На 19-й минуте Руд Гуллит накрутил оборону «королевского клуба» и выложил мяч Анчелотти. Карло выстрелил метров с 30 как из пушки - 1:0. На 25-й минуте Франк Райкард получил пас от Мауро Тасотти с правого фланга и довёл дело до конца - 2:0. Дриблинг Донадони, после которого Роберто навесил в штрафную. Слишком высоко, но только не для Гуллита. Мяч от шапки волос Руда спланировал в ворота Пако Буйо. Начался второй тайм. Руд выложил мяч ван Бастену, а Марко в четвёртый раз заставил игроков «Реала» уныло брести в центральный круг. Мадридские защитники грубо обошлись с Рудом. Голландца унесли с поля на носилках. Но за товарища отомстил Донадони, забивший пятый мяч. С «Реала» хватит. А «Милан» вышел в финал. Где его ждала бухарестский клуб «Стяуа», который во второй раз подобрался к заветному трофею.

Главный матч проходил на «Камп Ноу». Участие Гуллита было под вопросом, но врачи поставили Руда на ноги. Вся голландская тройка была в сборе. И «Стяуа» с первых минут пришлось несладко. Донадони и Гуллит проверили на прочность ворота чемпиона Румынии. А на 18-й минуте вратарь «Стяуа» Сильвио Лунг не удержал мяч после дальнего удара Анджело Коломбо. На свою беду и на радость Гуллита - 1:0.

Второго гола пришлось ждать 9 минут. Дальний заброс Костакурты, прыжок ван Бастена и удар Марко сверху вниз. Без шансов для Лунга. За 6 минут до перерыва Донадони отдал мяч Гуллиту, отвлёк на себя внимание румынской обороны, чем и воспользовался Руд - 3:0. Марко решил не отставать от товарища и тоже сделал дубль. В начале второго тайма он отправил мяч в дальний от вратаря угол - 4:0. Блестящая победа принесла «Милану» Кубок чемпионов. Первый после двадцатилетней паузы.

Чемпионат Италии миланцы доиграли, заняв третье, вслед за «Интером» и «Наполи». Подумаешь третье место, когда в сети попала такая огромная рыба - Кубок чемпионов. Блестящая игра трёх голландцев и их итальянских товарищей говорила, что «Милан» пришёл всерьёз и надолго. Жатва только началась.