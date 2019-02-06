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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
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А в небе голубом горит одна звезда. «Стяуа» Эмериха Енея. Сезон-1985/86

сегодня, 07:54

«Соккер.ру» рассказывает о неожиданной победе румынского клуба

Розыгрыш Кубка чемпионов-1985/86 принёс сенсацию. Впервые главный трофей европейского клубного футбола достался команде из Восточной Европы. «Стяуа», что в переводе с румынского означает «Звезда», на целый год стала крупным чемпионом Европы. Можно рассуждать о качестве игры команды Эмериха Енея, о везении и даже об админресурсе клана Чаушеску. Хотя какое отношение лидер Румынии имел к УЕФА? Счёт, как говорится, на табло. И ставить под сомнение успех румынской «Звезды» оснований нет.

Простите, погорячились

Началось же восхождение «Стяуа» в 1984 году, когда курировавший армейский клуб социалистической Румынии Валентин Чаушеску сначала уволил, а потом вернул на пост старшего тренера Эмериха Енея. Сначала этнического венгра (настоящее имя Енея - Имре Эней) сменил столь же этнический румынский армянин Флорин Халайджян. Но у него что-то не заладилось. Тогда сын президента страны понял, что погорячился с отставкой Енея и, извинившись, восстановил его в должности.

Причиной отставки Енея стало второе место «Звезды» в чемпионате-83/84. «Стяуа» отстала на финише на два очка от своего главного оппонента - бухарестского «Динамо». При этом за год команда поднялась с пятого места на второе. И не вина Эмериха, что команда пять лет не могла выиграть чемпионский титул. Кстати, последним тренером, с кем армейцы становились чемпионами, был именно Еней.

Халайджян был грамотным специалистом и ничего не испортил. Сдал полномочия, когда две столичные команды делили первое место. А Еней уже выиграл дуэль с «Динамо». «Стяуа» не только вернула себе чемпионский титул, но и выиграла Кубок страны. В новом сезоне армейцам предстояло выступить в Кубке чемпионов.

Немного о самом Енее. Или Энее, оба варианта имени правильны. Эмерих-Имре был сильным опорным полузащитником, отыграл двенадцать лет в «Стяуа», выступал в сборной Румынии. Завершив карьеру, Еней устроился работать в армейский клуб. Несколько лет проработал вторым тренером, а в 1975 году возглавил столичную «Звезду» и дважды выигрывал с ней два чемпионата Румынии и Кубок страны. И когда армейский клуб заметно сдал свои позиции в начале 80-х, сын президента страны Валентин Чаушеску, курировавший армейский спорт, понял, что лучше Енея тренера не найти и вернул его

В 1984 году в «Стяуа» вернулся не только Еней. После двух лет выступлений за греческий ОФИ с острова Крит приехал лучший бомбардир в истории клуба Ангел Йорданеску. Который был заявлен как играющий тренер. Однако долгое время приставка «играющий» выглядела лишней. За два сезона Ангел лишь раз выходил на поле. В каком матче - узнаете позже. Йорданеску активно учился у Енея и готовился стать его преемником. Опытный тренер, в свою очередь, не считал зазорным советоваться с младшим коллегой.

Бухарестский интернационал

Никаких легионеров в социалистической Румынии быть не могло. Однако «Стяуа» была интернациональным коллективом. В тренерском штабе трудились венгр Еней и румын Йорданеску. Немало представителей других народов, населявших страну, входили в состав. Ворота защищал немец Гельмут Дукадам, в защите действовал его соплеменник Антал Вайзенхауэр, оборону цементировал серб Миодраг Белодедич, в средней линии играли венгры Ладислав (Ласло) Бёлени и Гавриил (Габор) Балинт. Но никаких трений по национальному признаку не было.

Теперь о составе. Вратарю Гельмуту Дукадаму к тому времени исполнилось 25 лет. Здоровый широкоплечий парень с пышными усами. В сборной почти не играл - всего два матча. Но был на хорошем счету. Второй голкипер, в будущем один из тренеров московского «Динамо» и «Кубани», Думитру Стынгачу тогда плотно сидел на лавочке.

За безопасность правого фланга обороны отвечал Штефан Йован, а на левом фланге трудился Илие Бэрбулеску. Миодраг Белодедич занимал позицию свободного центрального защитника, а перед ним располагался Адриан Бумбеску, имевший опыт выступлений за «Динамо». В запасе Антал Вайзенхауэр и совсем молодой Дан Петреску.

Роль опорника исполнял Лучиан Бэлан, несколько впереди, ближе к нападающим, располагался Ладислав Бёлени. Правый полузащитник, он же главный распасовщик команды, Михаил Мажару, слева - Гавриил Балинт. Запасные - Тудорел Стойка и Константин Пицул. В нападении - Виктор Пицуркэ и Мариуш Лакатуш. В запасе - Мартин Раду и числившийся футболистом второй тренер Ангел Йорданеску. Как видим, глубиной состава чемпион Румынии не отличался.

Трудная задача

«Стяуа» начала чемпионат с того, что принялась обыгрывать одного соперника за другим. В четвёртом туре было побеждено «Динамо». Клуб МВД потерял очки не только в дерби, в качестве главного соперника проявила себя «Университатя» из Крайовы. Хорошо проявил себя «Спортул Студентеск», где всходила звезда Георге Хаджи. А команда Енея тем временем стартовала в Кубке чемпионов. Валентин Чаушеску поставил задачу - дойти до полуфинала. Тогда, в сентябре 1985-го она казалась трудновыполнимой.

Первым соперником стал датский «Вейле», где доигрывал великий Аллан Симонсен. Румынам пришлось столкнуться с серьёзным сопротивлением в гостевом матче. Раду сравнял счёт только на 89-й минуте. Зато в ответной встрече «Стяуа» красиво раскатала гостей из Дании. Пицуркэ и Бёлени в первом тайме дали понять, что дополнительного времени не будет. Старик Симонсен один гол отыграл. Но после перерыва Балинт и Стойка довели дело до разгрома - 4:1.

В чемпионате страны команда Енея потеряла первое очко только в октябре, в девятом туре. Георге Хаджи сравнял счёт, а присутствовавший на матче Валентин Чаушеску удивился, почему этот талант до сих пор не в армейской команде.

Первый соперник сломался, а следующим оказался венгерский «Гонвед». Что весьма пикантно, с учётом происхождения главного тренера «Стяуа» и двух ведущих игроков. Венгрия и Румыния входили в социалистический лагерь, но отношения двух стран были далеки от идеала. В состав Румынии входила населённая преимущественно венграми Трансильвания. Поэтому противостояние было к какой-то степени политическим. Матч в Будапеште прошёл в нервной обстановке и завершился победой хозяев. Единственный гол на счету Лайоша Детари, главной звезды венгерского футбола тех лет. Однако даже победители признавали, что им слегка повезло. Гости создали немало голевых моментов, которые остались нереализованными. Зато в Бухаресте в ворота «Гонведа» залетало всё. На первой минуте Пицуркэ уравнял шансы соперников, затем Лакатуш вывел румын вперед по сумме двух встреч. В начале второго тайма счёт вырос до 4:0 после голов Бэрбулеску и Мажару. Только после этого Детари с пенальти размочил Дукадама. Добро пожаловать в четвертьфинал. А там соперником чемпионов Румынии стал финский клуб «Куусюси», чьё имя стало в нашей стране нарицательным. Дело в том, что скромная команда выбила «Зенит» из того же самого розыгрыша. Ленинградцам оставалось говорить «на их месте должны были быть мы».

Сражение с обидчиком «Зенита»

К этому времени «красно-синие» опережали «студентов» в чемпионате Румынии на 5 очков. Весь первый круг «Стяуа» прошла без поражений, трижды сыграв вничью в 17 матчах. Гельмут Дукадам пропустил всего шесть мячей. Первенство страны возобновлялось в марте, сразу после первого матча с финнами.

А «Куусюси» и в Бухаресте выглядел достойно, добился почётной ничьей 0:0. Над «Стяуа» повисала угроза повторить подвиг «Зенита» и не выполнить задачу, поставленную Валентином Чаушеску - выход в полуфинал Кубка чемпионов. Кроме того, матч с финнами отнял много сил, и «Звезда» вдруг проиграла впервые в чемпионате - середнячку «Корвинулу» 1:3.

В Хельсинки получилась та же тягомотина, как и в первой встрече. На табло олимпийского стадиона светились два нуля, казалось, что дополнительного времени не избежать. Первый мяч был забит только на 86-й минуте. И сделал это Виктор Пицуркэ. «Стяуа» вползла в полуфинал.

Проигрыш «Корвинулу» разозлил чемпиона. Следующие девять матчей чемпионы выиграли, решив все вопросы с титулом. Но оставались куда более важные дела. Например, полуфиналы с «Андерлехтом», в рядах которого взошла звезда Энцо Шифо, который и забил единственным мяч в Брюсселе. Но счёт 1:0 ещё не гарантировал чемпиону Бельгии выхода в финал. Ему предстоял тяжёлый выезд в столицу Румынии.

«Андерлехт» рассчитывал закрыться и сыграть на контратаке. Но этот план Ари Хаана пошатнулся уже на четвёртой минуте. Не углядели защитники «бело-лиловых» за Пицуркэ. На 22-й минуте хозяева разыграли угловой, мяч достался Балинту, а тот от души вогнал мяч в ворота. Один ответный гол спас бы бельгийцев. Но опасные моменты возникали у ворот Дика Венемана. Один из них реализовал Пицуркэ, наказав вратаря за нерасчётливый выход - 3:0. «Стяуа» в финале!

Гадание Дукадама

Вторым участником встречи в Севилье стала «Барселона». Команда Терри Венейблса проиграла с треском первый матч «Гётеборгу» 0:3. На «Камп Ноу» Пичи Алонсо сотворил хет-трик, а его команда тоже выиграла 3:0. Пришлось бить пенальти, которые лучше исполнили чемпионы Испании.

Фаворитом финала считалась «Барселона», которую поддерживали почти 70 тысяч болельщиков. Но мощная атака «сине-гранатовых» разбилась о железную оборону «звезды». Белодедич выглядел каким-то непроходимым монстром. Так истекли 90 минут. А в дополнительное время на поле вдруг появился не игравший два года Ангел Йорданеску. 36-летний тренер вышел играть в нападении. С прицелом на пенальти, до которых дело всё же дошло.

Первыми били румыны. Штатный пенальтист Михаил Мажару не смог переиграть Хавьера Уррути. Но и Хосе Рамон Алесанко не забил. Нанёс удар в правый от Дукадама угол. Туда же и прыгнул вратарь. Ладислав Бёлени тоже не забил. И снова вратарь взял. Анхель Педраса не успел забыть, куда бил Алесанко, и справедливо решил, два раза подряд в один угол голкипер не прыгнет. Давайте лучше ознакомимся с воспоминаниями самого Гельмута.

Признаюсь. Я гадал, куда будет бить Алесанко. И угадал. Педраса наверняка думал, что я два раза не прыгну в один и тот же угол. А я прыгнул. Оказалось, не напрасно. Тем временем Лакатуш забил. Третий бьющий (Перико Алонсо) уже не сомневался, что я не прыгну третий раз в одно и то же место. Но я упрямый. Балинт точен. Вся «Барса» подсказывала Маркусу Алонсо, чтоб он бил в левый от меня угол. Наверное, решили, что я не умею прыгать влево. Пришлось показать им, что это не так.

Вот так Гельмут Дукадам взял все четыре удара и принёс «Стяуа» Кубок европейских чемпионов! Увы, это был последний матч румынского вратаря. Вскоре у него выявили тяжёлую болезнь сосудов руки. Гельмут мог лишиться рук, но, к счастью, обошлось. Он даже пытался вернуться в ворота. Не получилось. Зато герой финала стал спортивным функционером. Сейчас он президент «Стяуа».

Суперкубок Европы «Стяуа» выиграла без Дукадама. Но уже с Георге Хаджи, который и забил единственный мяч в ворота киевского «Динамо». Руководил командой Ангел Йорданеску, сменивший Енея на посту главного тренера. А Эмерих Еней отправился тренировать сборную Румынии.

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