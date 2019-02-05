Великолепный конец века. «Галатасарай» Фатиха Терима. Сезон-1999/00

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Как клуб из Турции впервые выиграл европейский кубок в рассказе «Соккер.ру».

Ещё каких-то лет двадцать пять назад турецкие клубы котировались в Европе невысоко. Даже большая четвёрка – «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче» и «Трабзонспор» оставались гигантами в местном масштабе. В международных встречах они довольствовались локальными успехами. Беспомощными не были, но и не более того.

Примерно тоже самое можно было и сказать про сборную Турции. Попав на чемпионат мира 1954 года, турки затем регулярно проваливали все отборочные кампании, будь то чемпионат мира или первенство Европы. Даром, что в стране постоянно появлялись способные, даже талантливые футболисты. Турецкой сборной не составляло труда проиграть с разгромным счётом. Даже в восьмидесятые они умудрялись проигрывать с разницей в восемь мячей то англичанам, то немцам.

Хронические неудачи турецкого футбола объяснялись проблемами с тренерами. Свой тренерский корпус был относительно слаб и не мог обеспечить прогресса. Иностранные же специалисты рассматривали Турцию как место, где можно, не особо напрягаясь, заработать денег. Зепп Пионтек, вытащивший сборную Дании из грязи в князи, был полон желания проделать то же самое и с командой Турции. Но не нашёл должного контакта с футболистами и расписался в бессилии.

В начале славных дел

Однако в девяностые годы в Турции нашёлся специалист, сумевший вытащить местный футбол из ямы. Им оказался бывший защитник «Галатасарая» Фатих Терим. Сначала Фатих работал помощником у Пионтека и не стеснялся брать уроки у немецкого тренера. Полученные знания Терим успешно применял на практике сначала в молодёжной, а потом и первой сборной. В 1995 турки наконец-то пробились в финальную часть чемпионата Европы. В следующем году (в Англии) турецкая сборная проиграла все три матча с общим счётом 0:5, но при этом выглядела достойно. После чемпионата Европы Фатих Терим передал национальную команду Мустафе Денизлы, а сам вернулся в «Галатасарай» в роли главного тренера.

«Джим Бом» на протяжении двух лет уступал чемпионство соседям-врагам, то «Бешикташу», то «Фенербахче», и болельщики за два года успели соскучиться по первому месту. Поэтому возвращение Фатиха на «Али Сами Йен» было воспринято с надеждой. Оставалось оправдать ожидания болельщиков, а именно вернуть звание чемпиона Турции. Что Терим и сделал в сезоне 96/97. Решающим фактором стало приглашение тройки румынских легионеров – защитника Юлиана Филиппеску, нападающего Адриана Илие и полузащитника Георге Хаджи. «Карпатский Марадона», как называли Хаджи на родине, поиграл в «Реале», итальянской «Брешии» и «Барселоне». Два года, проведенных в «Барсе» оказались неудачными для Гичи. Его уже начали списывать со счетов, причислять к заслуженным, но отыгравшим своё ветеранам. Фатих Терим смог убедить легенду румынского футбола, что в 31 год жизнь только начинается.

Приход трёх румын стал катализатором прогресса «Джим Бома» и его турецких футболистов. И если нападающий Хакан Шукюр уже успел заработать репутацию грозного бомбардира, то остальные игроки именно при Териме стали узнаваемы в футбольном мире. Постепенно зарубежные болельщики не только научились определять, где у турецких футболистов имена, а где фамилии, но знать их в лицо. Но о составе «Галатасарая» несколько позже.

Итак, суперлигу-96/97 «Джим Бом» с блеском выиграл, опередив «Бешикташ» на 8 очков. Но в Европе «львы» продержались лишь до октября, вылетев из Кубка Кубков в одной восьмой финала. Первый матч у «Пари Сен-Жермен» был выигран 4:2, но в Париже команду Терима ждал разгром 0:4.

Летом 1997 в Стамбул приехали ещё два румына. Пришедший из «Барселоны» защитник Георге Попеску оказался весьма кстати, а от нападающего Йонута Луцу толку не было. К тому же уехал в «Валенсию» Илие. «Галатасарай» снова стал чемпионом, правда уже не с таким преимуществом. Отрыв от «Бешикташа» составил четыре очка. А в Лиге чемпионов «Джим Бом» снова провалился, заняв последнее место в групповом турнире, проиграв четыре встречи из шести.

Гвардия Фатиха Терима

Фатих Терим заметил, что одной из самых уязвимых позиций являлась вратарская. Если для чемпионата Турции Волкан Кылымчи и Мехмет Бёлюкбаши ещё годились, то для еврокубков нужен был более квалифицированный голкипер. Помог чемпионат мира 1998 года. Фатих Терим случайно узнал, что основной страж ворот сборной Бразилии Клаудио Таффарел уже полгода сидит без дела. Контракт вратаря с «Атлетико Минейро» истёк и Клаудио приходилось поддерживать форму самостоятельно. Так в ворота «жёлто-красных» появился чемпион мира 1994 и вице-чемпион 1998. Из «Анкарагюджю» прибыл бритоголовый нападающий Хасан Шаш. Зато румынская колония уменьшилась после отъезда Филиппеску в «Бетис» до двух звёздных и испытанных бойцов – двух Георге: Хаджи и Попеску.

«Галатасарай» в третий раз подряд стал чемпионом, опередив «чёрных орлов» из «Бешикташа» на одно очко. Выиграл Кубок Турции. Достойно выступил в Лиге чемпионов, заняв второе место в группе. Сразу три коллектива группы В - «Ювентус», «Галатасарай» и «Русенборг» набрали по 8 очков, а «Атлетик» 6. По дополнительным показателям чемпион Турции занял второе место вслед за «Юве». Но согласно существовавшему правилу в сезоне 98/99 напрямую в плей-офф выходили только победители групп плюс две лучшие команды из числа тех, кто занял вторые места. «Галатасарай» в их число не попал, став третьим, и закончил свою европейскую кампанию.

Вот мы и подошли к историческому для турецкого суперклуба сезону. Летом 1999 на берега Босфора приехали три соотечественника Таффарела – защитники Капоне и Бруно Квадрош, а также нападающий Марсио Миксирика. Квадрош как приехал, так и уехал, Миксирика скорее присутствовал в составе, чем играл. А Капоне прочно занял место на правом фланге обороны. Влились в состав несколько турецких игроков – защитник Эмра Эрен, полузащитники Серген Ялчин и Ахмет Йылдырым, нападающий Мехмет Йозгатлы.

Переходим к обещанному знакомству с командой Фатиха Терима. В воротах заметно облысевший Клаудио Таффарел. Если с бразильцем что-нибудь случалось, то для таких форс-мажорных обстоятельств имелись Мехмет Бёлютбакши и Керем Инан.

Правым защитником, как уже знаете, играл Капоне – полное имя Карлос Алберто Оливейра. За безопасность левого края отвечал Эргюн Пенбе, выигравший конкуренцию у Хакана Унсала.В центре чаще выходили капитан Бюлент Коркмаз и Георге Попеску. В резерве Фатих Акьел и Эмра Эрен. Опорный полузащитник Суат Кайя, правый Окан Бурук, левый – Юмит Давала. Однако это не полный набор полузащитников. В распоряжении Терима имелись Тугай Керимоглу, Хасан Шаш, Эмре Белезоглу, Серген Ялчин и Ахмет Йылдырым. Роль свободного художника отводилась Георге Хаджи. С годами Гича растерял скорость, но удар и видение поля никуда не делись. Основную пару нападающих составляли Хакан Шукюр и Ариф Эрден. В запасе чаще сидел, чем играли Мехмет Йозгатлы и Марсио.

Плод созрел

Начало чемпионата оказалось обескураживающим. Домашний проигрыш «Газиянтепспору» 1:2. Но потом «Джим Бом» выдал беспроигрышную серию из 24 матчей. Только три их этих встреч завершились вничью. Сюда вошли и выигрыши у «Трабзонспора», «Бешикташа» и «Фенербахче». Несложно догадаться, что команда Терима вышла в лидеры и стала наращивать свой отрыв. Но приоритетом этой команды были отнюдь не внутренние соревнования. От «львов» ждали подвигов в Европе.

Пройти австрийский «Рапид» в квалификационном раунде Лиги чемпионов труда не составило. Всё решилось в Вене, где гости выиграли 3:0 за счёт голов Хакана Унсала, Фатиха Акьела и Георге Хаджи. В Стамбуле чемпионы Турции снова взяли верх 1:0 благодаря голу Окана.

В первом групповом турнире «Джим Бом» угодил в квартет Н с лондонским «Челси», берлинской «Гертой» и «Миланом». С первого матча – с немецкой командой всё пошло не так. К 13 минуте «львы» проигрывали на «Али Сами Йен» 0:2. От поражения удалось уйти благодаря голу Хакана Шукюра и пенальти, реализованному Хаджи, но два очка были утрачены.

В Милане чемпион Турции гнулся, но не ломался почти весь первый тайм. «Россонери» создали кучу моментов – Оливер Бирхофф и Андрей Шевченко должны были забивать по две штуки. Но мяч за минуту до перерыва забил соотечественник Таффарела Леонардо после заброса Бирхоффа. Не успели гости только разыграть мяч в центре поля, как их ждала новая беда. Проводивший первый сезон в «Милане» Шевченко использовал ошибку центральных защитников «жёлто-красных». После перерыва Юмит Давала отыграл один гол, но победа осталась за представителем Италии – 2:1.

В Лондоне голландский судья Дик Йол не увидел, как его земляк, вратарь «Челси» Эд Де Гуй выбил мяч из-за линии ворот после срезки Дана Петреску. Зато игру Таффарела рукой за пределами штрафной площади арбитр увидел, за что предъявил голкиперу красную карточку. Вот и наступило время Мехмета Бёлютбакши проявить себя в деле. Запасной голкипер капитулировал только раз. «Челси» одержал победу со счетом 1:0.

Гостей стадиона «Али Сами Йен» встречала надпись «Добро пожаловать в ад». Но «Челси» устроил ад самим хозяевам. Туре-Андре Флу в первом тайме, он же, а так же Джанфранко Дзола, Деннис Уайз и Габриэле Амброзетти после перерыва оформили разгром турецкому суперклубу. Бедный Мехмет, заменивший дисквалифицированного Таффарела, был брошен защитниками на произвол судьбы. Поражение 0:5 стало третьим в череде неудач. После четырёх туров одно очко и последнее место в группе. Визит в Берлин не сулил ничего хорошего. После четырёх туров «Герта» возглавляла таблицу, выиграв две встречи и две завершив вничью.

Первый тайм за «старой дамой». На исходе первого получаса Ахмет Йылдырым был не прав в собственной штрафной в борьбе с Дариушем Вошем. Хьетиль Рекдаль переиграл Таффарела - 1:0. Но во втором тайме мячи посыпались в ворота хозяев. Хакан Шукюр дважды, Тугай и Окан заставили Габора Кирая вытаскивать мячи из сетки. Победа с результатом 4:1 подарила «львам» надежду на третье место. Нужно было всего-навсего обыграть «Милан».

Гости как-то легко вышли вперёд. Андрей Шевченко пронёсся по правому флангу, сделал прострел, а Джордж Веа просто попал по воротам. Хаджи вывел Хакана Шукюра один на один с Кристианом Абьятти, но капитан пробил прямо во вратаря. Но через минуту итальянский голкипер ошибся на выходе и был наказан за это Капоне - 1:1.

В начале второго тайма грубо ошибся Попеску. Федерико Джунти не составило труда переиграть Таффарела - 1:2. «Джим Бом» атаковал, атаковал, но Абьятти многократно исправился за ошибку в первом тайме. Один удар Хаджи со штрафного чего стоил! У самого Гичи игра в тот вечер не шла и Терим заменил румынского ветерана на Хасана Шаша. Время таяло, а счёт 2:1 устраивал «Милан», ведь выводил «россонери» во второй групповой этап. Но на 87 минуте Эргюн Пембе навесил в штрафную миланцев, где никто не позаботился об опеке Хакана Шукюра. Такого неуважения к своей персоне капитан чемпионов Турции не потерпел. Удар головой точно в угол - 2:2. Через две минуты ситуация повторилась. На этот раз Хакана просто толкнули. Хаджи на поле не было, Шукюр бить не рискнул, но Юмит Давала прекрасно справился с ответственной миссией - 3:2. «Галатасарай» - третий в группе, что согласно новому регламенту давало шанс побороться за Кубок УЕФА . В ноябре чемпионы Турции не без труда прошли в отборочном раунде «Болонью» 1:1 и 2:1, что дало ему возможность продолжить борьбу в 1/8 финала.

Восставшие из ада

В чемпионате Турции всё шло хорошо. «Джим Бом» наращивал отрыв. К марту он опережал «Бешикташ» на 11 очков и судьба чемпионского титула выглядела решённой. В Кубке Турции подопечные Фатиха Терима дошли до финала. Можно было сосредоточиться на европейской кампании которая возобновлялась в Дортмунде матчем с «Боруссией». Эту встречу «Галатасарай» выиграл как-то легко. На 33 минуте Хакан Шукюр сыграл на опережение и забил первый мяч. За семь минут до перерыва Йенс Леманн срубил в штрафной Эмре Белезоглу, но судья Витор Мелу Перейра решил это не замечать. Ни пенальти, ни красной карточки вратарю. Но перед уходом футболистов на отдых очередной шедевр исполнил Хаджи. Гича вошёл в штрафную и как-то хитро закрутил мяч мимо Леманна. Игра была сделана. Нулевая ничья в ответке узаконила выход «Галатасарая» в четвертьфинал.

Испанская «Мальорка» тоже не доставила больших хлопот. Всё решилось в первом матче в Пальме-де-Мальорке. Ариф и Эмре в первом тайме, Хакан Шукюр и Окан во втором убили интригу в этом противостоянии - 4:1. В домашнем матче «Джим Бом» был скромнее 2:1.

В домашнем первенстве чемпион прервал свою беспроигрышную серию и даже позволил «Бешикташу» сократить отставание почти в два раза - с одиннадцати очков до шести. Но запас прочности и высокий класс позволял «жёлто-красным» спокойно чувствовать себя на вершине.

Полуфинал с «Лидсом» был омрачён трагедией. Двое английских болельщиков, прибывших в Стамбул, получили смертельные ножевые ранения. Англичане требовали снятия турецкого клуба или, как минимум, технического поражения на «Али Сами Йен». Но УЕФА ограничился штрафом и условной дисквалификацией стадиона. Во многом благодаря оперативной работе турецкой полиции, раскрывшей преступление по горячим следам. Матч же состоялся вовремя и завершился победой «Галатасарая» 2:0. Защитники английского клуба знали, как опасен Хакан Шукюр при навесах с фланга, особенно если их делает Ариф. Но не усмотрели за капитаном на 18 минуте. А перед перерывом штрафной в исполнении Хаджи вызвал панику в штрафной площадке гостей. Чем и воспользовался Капоне.

Болельщики «Лидса» требовали отмщения и за проигрыш, за кровь двух товарищей. Нервная атмосфера на «Элланд Роад» сказалась и на игре. Много нарушений, подчас грубых и бессмысленных. На пятой минуте вратарь хозяев Найджел Мартин завалил Шукюра. Пенальти. Голкипер почти достал мяч, пущенный Хаджи. Но слово «почти» перевесило бросок Мартина - 0:1. Хозяева отыгрались после углового - удачно подставил голову Эрик Бакке. Но «белым» нужно было забивать ещё три. Хаджи - красавец. Ворвался в штрафную, отдал пяткой пас Хакану, а тот не попал. Но перед перерывом Гича выдал пас метров на 30, опять же Шукюру. Хакан накрутил двух защитников и не оставил шансов Мартину - 1:2. Всё, что смог сделать «Лидс» - отыграться. И снова забил Бакке.

Шукюр против Шукера

Перед тем, как отправиться в Копенгаген на финал с лондонским «Арсеналом», «Галатасарай» выиграл Кубок, победив в финале «Антальяспор» 5:3, а потом за два тура до финиша Суперлиги подтвердил свои чемпионские полномочия. Сезон прожит не зря. Но есть шанс сделать его историческим, как для клуба, так и для всего турецкого футбола.

«Когда мы попали в Кубок УЕФА , то в нашу команду никто не верил. И это обстоятельство завело нас на борьбу. Так хотелось доказать всем насколько они заблуждались», - говорил Георге Хаджи. Для Гичи этот финал был особенным. Тренер сборной Румынии, Виктор Пицуркэ, многолетний партнёр «Карпатского Марадоны» решил, что Хаджи староват и вывел Георге из сборной. А Гича очень хотел сыграть на чемпионате Европы.

В финале лучшими были вратари - Клаудио Таффарел и Дэвид Симэн. Благодаря им нескучный матч на стадионе «Паркен» завершился со скучным в мире счётом. Точнее не сам матч, а игровое время. Судьба Кубка УЕФА решалась в серии пенальти. Эргюн Пембе точен, даром что Симэн угадал направление удара. А Давор Шукер сплоховал. Мяч после удара хорвата угодил в штангу и, прокатившись по линии ворот, отлетел в поле. Если бы Шукер пробил чуть левей, то мяч бы стал добычей Таффарела. Зато Хакан Шукюр засадил мяч под перекладину - 2:0. Таффарел догадался, куда пробьёт Рэй Парлор, но до мяча не дотянулся - 2:1. Юмит Давала переиграл Симэна - 3:1. Патрик Виейра едва не сокрушил перекладину. Но мяч улетел в поле. Тренерский штаб турецкого клуба сорвался с места. Но ещё рано праздновать. А вот после точного удара Георге Попеску - в самый раз - 4:1. Кубок УЕФА уехал в Стамбул, а Арсен Венгер остался без европейского трофея. Уже в качестве тренера «Арсенала».

Три выигранных турнира из трёх - выдающийся результат «Галатасарая» и его тренера. Заслужили похвалы все. И Хакан Шукюр, забивший столько нужных мячей. И его товарищи, составившие основу сборной Турции, которой предстояло взять бронзу на чемпионате мира 2002 года.

Фатих Терим вскоре уехал в Италию, чтобы поработать с «Фиорентиной», а потом с «Миланом». Суперкубок «Джим Бом» выиграл уже при Мирче Луческу, обыграв «Реал» 2:1. Вскоре после этого триумфа сошли два выдающихся футболиста. Клаудио Таффарел покрутился ещё в «Парме». А Георге Хаджи внезапно завершил карьеру ради того, чтобы возглавить сборную Румынии.