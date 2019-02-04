Разбег перед прыжком. «Наполи» Оттавио Бьянки. Сезон-1985/86

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как Диего Марадона усилил неаполитанцев, а «Наполи» спас карьеру аргентинца.

В 1984 году президент «Наполи» Коррадо Ферлайно задумал смелый шаг - пригласить в свой, переживающий не лучшие времена клуб, аргентинца Диего Марадону. Переход в «Барселону» не принёс Диего ничего хорошего, но имя его всё ещё было на слуху. И покупка уже знаменитого и к тому же действительно очень сильного футболиста должна была пойти на пользу как клубу, так и игроку.

Миссия Марадоны

Но одно дело хотеть пригласить Марадону, а другое - купить его. Ведь Диего при переходе из «Бока Хуниорс» в «Барселону» стал самым дорогим игроком мира. Попробуй купи. За пятьдесят дней переговоров Ферлайно удалось сбить цену, но денег всё равно не хватало. Пришлось занять. Риск был огромным. Кто мог дать гарантию, что Марадона заиграет в скромном на тот момент итальянском клубе.

Сам Диего сто раз пожалел, что сорвался в «Барселону». Вирусный гепатит в первом сезоне, сломанная баскским «мясником» Андони Гойкоэчеа нога во втором. В Испании аргентинец больше лечился, нежели играл. Ему хотелось сменить обстановку. Например, поиграть в Италии. Но Италия большая. В «Ювентусе» обе легионерские позиции заняты, в «Роме» и «Интере» - тоже. И тут неаполитанцы, боровшиеся не за Скудетто, а за выживание. Но Ферлайно знал, что Диего – бунтарь, даже революционер по натуре. В ход была пущена идея борьбы бедного юга Италии против зажиточного севера. Марадоне отводилась роль спасителя южан, борца за правое дело. Кроме того, Коррадо Ферлайно затронул ещё одну струну души аргентинского гения - сборную страны. Чемпионат мира 1982 сложился неудачно для аргентинцев, и теперь страна ждала удачного выступления в Мексике. Увядавший на «Камп Ноу» Диего рисковал не попасть в состав. А тут всё зависело от него самого. Заиграет как может, и дорога сборную открыта. А сборная для Марадоны – понятие святое. Важную роль в переговорах сыграл генеральный директор клуба, легенда «Наполи» Антонио Юлиано.

На Марадону произвели впечатление Неаполь и его жители. Семьдесят тысяч неаполитанцев собрались на стадионе «Сан-Паоло» приветствовать звёздного новичка. Диего аж прослезился. Он, ещё не сыграв ни одной игры в голубой футболке, вдруг стал безумно любим и столь же безумно популярен. Стоило ему появиться в городе, как футболиста обступали десятки людей. Каждый магазин считал за честь посещение их десятым номером «Наполи». В меню появились рецепты блюд, якобы любимых Диего. Всё это разительно контрастировало с «Барселоной», где на южноамериканца смотрели, как на человека второго сорта. Поэтому играть спустя рукава за новую команду Диего не мог.

Перемен, мы ждём перемен

Но прихода Марадоны оказалось мало. Равно как и приглашения тренера Рино Маркези, ранее работавшего в «Интере». «Наполи» занял восьмое место. Конечно, прогресс чувствовался, «адзуррри» поднялись на четыре ступеньки вверх по сравнению с прошлым сезоном. Но какой интерес звезде мирового футбола играть в команде-середняке. По окончанию сезона Марадона пришёл к Ферлайно и поставил условия. Либо состав будет укреплен, либо аргентинец будет настаивать на своём уходе.

Первым делом клуб сменил тренера. Место Рино Маркези занял Оттавио Бьянки. В прошлом полузащитник «Наполи» Бьянки к тому времени был довольно опытным специалистом, успевшим поработать со многими командами, но нигде, кроме «Аталанты», он не задерживался больше чем на год. В Бергамо Бьянки пробыл два года.

41-летний Оттавио Бьянки сразу нашёл общий язык с Марадоной. Он прекрасно понимал, что от умения ладить с главной звездой во многом зависит успех всего предприятия. При этом Бьянки не стал подстраиваться под Диего, а сумел направить энергию аргентинца в нужное русло.

Ряды «Наполи» пополнили сразу несколько опытных футболистов. Самым известным был нападающий Бруно Джордано, в прошлом лидер «Лацио». Бруно было 29 лет, он засветился в сборной Италии, но не заиграл. Возможно, из-за не самого трепетного отношения к спортивному режиму. Переезд в Неаполь, инициатором которого был Марадона, мог бы помочь римлянину перезапустить начавшую затухать карьеру.

Из рядов чемпиона – «Вероны» был выдернут вратарь Клаудио Гарелла, отличавшийся склонностью к эффектным, порою рискованным трюкам. Например, он любил останавливать мячи ногой или ловить одной рукой. Тридцатилетний Гарелла при всех своих гареллатах (термин, существовавший в те годы в итальянской спортивной прессе) смотрелся предпочтительнее Лучано Кастеллини. 37-летнего ветерана вскоре проводили на пенсию.

Из «Сампдории» пригласили защитника Алессандро Ренику, способного сыграть, как справа, так и в центре. Среднюю линию усилил игрок сборной Италии и «Интера» Сальваторе Баньи, жёсткий, не любящий проигрывать футболист. Ещё один новый полузащитник Эральдо Печчи выигрывал Кубок с «Болоньей», завоёвывал Скудетто с «Торино», долго и полезно играл в «Фиорентине».

В оборону были призваны два собственных воспитанника – Чиро Феррара и … Чиро Феррара. Два полных тёзки, к тому же и ровесника. Обоим по 18 лет. Тот, который чуть старше, родившийся в феврале, заиграл в основном составе, став легендой «Наполи», а затем «Ювентуса». Феррара, родившийся в августе, родной команде не подошёл. Зато оказался востребован сначала «Салернитаной», а затем «Палермо».

После активной трансферной кампании состав «адзурри» приобрёл следующие очертания. Основной вратарь Клаудио Гарелла, которого Бьянки убедительно попросил не только отбивать мячи ногами, но и максимально задействовать руки. Запасной вратарь Энрико Дзадзаро.

Справа в обороне «Железный столб» - 34-летний Клаудио Брусколотти, добровольно передавший Марадоне капитанскую повязку. За левый фланг отвечал 20-летний Антонио Каррананте. Центр был отдан в распоряжение Алессандро Ренике (22 года) и Морено Феррарио (26). По ходу чемпионата 18-летний Чиро Феррара (тот, что родился в феврале) иногда подменял коллегу с похожей фамилией. Активно стучался в основу его ровесник левый защитник Массимо Филарди. Мог усилить тылы при надобности Раймондо Марино.

Правый фланг полузащиты был отдан в распоряжение земляку Марадоны, Даниэлю Бертони. Чемпиону мира 1978 года уже исполнилось 30, он страдал астмой. Однако был весьма полезен в атаке. С левым полузащитником было сложнее. Чаще всех на себя эту миссию брал Костанцо Челестини (24). В центральной зоне искали общий язык зрелые новобранцы Эральдо Печчи (30) и Сальваторе Баньи (26). В резерве Рубен Буриани (30) и Максимилиано Фаво (18). Бертони мог успешно подменить 22-летний Луиджи Каффарелли.

Диего Марадона, которому шёл 25-й год, играл на своей любимой позиции атакующего полузащитника или оттянутого форварда. Роль центрального нападающего отводилась Бруно Джордано. И два юных игрока линии атаки – Франческо Байано и Доменико Пенцо. Соответственно 19 и 18 лет.

Третье - не лишнее

Обновлённый «Наполи» стартовал на «Сан-Паоло» победой над «Комо» 2:1. Джордано отличился в первом же матче, второй гол на счету Бертони. Джордано не ушёл с поля без гола и в Пизе, сравняв счёт. Удар Реники принёс два очка с «Аталантой». После трёх туров - 5 очков. Стопроцентный результат у «Ювентуса», не скрывавшего своих чемпионских планов.

Марадона забил первый мяч в сезоне в четвёртом туре, реализовав пенальти в ворота «Ромы» – ничья 1:1. Потом последовали два нуля с «Лечче», и «партенопейцы» отступили на шестую позицию. С «Фиорентиной» тоже состоялся делёж очков. Несложно догадаться, что подобное выступление доставляло мало радости болельщикам южан.

Но вот в Неаполь приехал чемпион – «Верона». С «джаллоблу» команда Бьянки обошлась безжалостно – пять безответных мячей. Отличился Марадона, забил его товарищ по сборной Бертони, а ещё три гола записали на свой счёт новобранцы – Джордано, Баньи и Печчи. «Адзурри» – третьи. Но «Ювентус» то, «Ювентус». Семь побед в семи встречах.

Пока «Юве» добывал свою восьмую победу, «партенопейцы» проиграли в Турине его землякам, потерпев первое поражение в сезоне. Но в девятом туре «Наполи» принимал «старую синьору» и огорчил её. Для победы хватило одного гола Диего Армандо. «Юве» в первый раз за чемпионат познал горечь поражения, отрыв тоже не смотрелся каким-то угрожающим. Три очка от «Милана» и четыре от «Наполи».

Марадона забил и «Интеру». Встреча на «Сан-Сиро» завершилась миром – 1:1. Но интереснее смотрелись гости. Миланцы же спаслись благодаря 11-метровому в исполнении Лайама Брэйди. Капитан продолжил забивать, отличившись в домашней игре с «Удинезе». Но и тут не удалось сохранить победное сочетание цифр в итоговом протоколе – 1:1. «Адзурри» вторые, но «Ювентус» убежал, оторвавшись на пять очков.

Хорош Бруно Джордано! Два гола в ворота «Бари», один из двух «Милану». «Наполи» явно разыгрался в конце первого круга. Но всё испортил проигрыш в Генуе. До экватора южане добрались вторым с отставанием от лидера в 6 очков. «Интер» и «Фиорентина» были рядышком – всего в двух очках от команды Бьянки.

Вторая половина чемпионата началась с ничьей в Комо - спасибо Марадоне, сравнявшему счёт в конце, и домашнего проигрыша «Пизе». Далее раздел очков с «Аталантой», а на второе место взгромоздилась «Рома». Которая упрочила свою позицию после победы над неаполитанцами. Оттавио Бьянки чувствовал, что с командой происходит что-то не то. Но диагностировать спад мало, нужно его преодолеть.

Гол Бертони принёс такие нужные два очка в игре с «Лечче». «Ювентус» далеко - -8, «Рома» тоже оторвалась на четыре очка, а главным соперником в борьбе за третье место стал «Милан». Но начать победную серию никак не получалось. Два унылых нуля с «Фиорентиной» дома, две весёлых двойки с чемпионом в Вероне. Наконец красивый счёт 3:1 в домашней игре с «Торино», после чего поездка в Турин в гости к лидеру. «Ювентус» не забыл, кто нанёс ему единственное пока поражение в чемпионате. Конечно, «старая синьора» настраивалась на реванш. Но пришлось ограничиться ничейным исходом 1:1. Оба гола на счету игроков «Юве». Лоренцо Фаверо поразил свои ворота, а Серджио Брио – чужие.

Безупречно исполненный Марадоной пенальти помог обыграть «Интер». Третье место, но такое непрочное. Проиграешь в Удине – упадешь ниже. Выиграешь, можно будет задуматься над обгоном «Ромы». Проиграли 0:2. Но оступились и соседи снизу, падать не пришлось. А «Рома» убежала.

Красиво обыгран на «Сан-Сиро» главный конкурент «Милан» – постарались Джордано и Марадона. Зазор от преследователей вырос до пяти очков. Четыре победы на финише сохранили за неаполитанцами третье место и добавили настроения. Диего набрал отличную форму, которую берёг и к чемпионату мира.

Не всё из задуманного получилось. Были провалы, и играть 11 раз вничью не было необходимости. Но в целом сезон удался. В Неаполе появилась команда, способная бороться за Скудетто. И жила она не одним Марадоной, Бьянки собрал на «Сан-Паоло» интересный и боевой коллектив. Был взят мощный разгон, теперь можно было покорять заветную высоту.

Мы не прощаемся с «Наполи» Оттавио Бьянки и Диего Марадоны. Рассказы о самом интересном в истории неаполитанцев вас ждут впереди.