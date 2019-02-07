Молодые игроки, которые могут порадовать в РПЛ весной

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.35 5 8.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.2 3.8 1.65
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.95 3.45 3.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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Молодые игроки, которые могут порадовать в РПЛ весной

сегодня, 10:00
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Выстрелят, как Влашич, Чалов и Ахметов? «Соккер.ру» добавляет к «армейцам» футболистов «Спартака», «Краснодара» и других клубов.

Чалов, Максименко, Влашич, Скопинцев, хавбек Коновалов и Гулиев сыграли более тысячи минут в РПЛ. Уже молодые звезды сезона. Могут выстрелить еще ярче или наоборот осесть в запасах, но о них как об открытиях будущей весны не имеет смысла говорить. Как и о других очевидно сыгравших в той или иной мере ставках на успех – Дриусси, Ахметове, Бистровиче, Бийоле, Рассказове, Ломовицком или Баринове.

Вы и так знаете о потенциале названных ребят и о минусах каждого. Но рядом есть порой менее известные, с меньшим временем на поле, порой – такие же яркие, но еще моложе, будущее которых интересно предугадать в стиле футбольного скаута. Ведь очевидно, что почти во всех клубах-лидерах, за исключением «Зенита», будут доверять очень молодым ребятам при малейшей возможности.

У «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА с юными игроками проблем нет – играют частенько и новые на подходе. У «Локомотива» может начаться вторая волна после Миранчуков, пускай конкуренция высокая и ветеранов на поле  у Семина хватает. Но во всей РПЛ выбор богатый.

Шапи-Магомед Сулейманов («Краснодар», 19 лет)

Стал знаменитым, забив в РПЛ столько же, как Дзюба, выходя на замену. Хочет больше игрового времени, а пока зафиксировал место в составе «Краснодара» в роли «джокера». Не всем по душе такое амплуа, но Пако Алькасер в «Боруссии» Д идет по стопам Сульшера времен успешного МЮ. Сулейманов не откажется от российского «золота» даже если будет выходить на замену. По-спортивному наглый игрок – пригодится «быкам».

Максим Глушенков («Спартак», 19 лет)

Новое лицо для РПЛ. Глушенкова подписали вместе с еще одним парнем из «Чертаново» - Умяровым. В этом скромном, но шумном клубе грамотно подходят к воспитанию молодежи. Максим был результативным в ФНЛ – забил 6 мячей, что неплохо для девятнадцатилетнего парня. Но в окружении напарников по «Спартаку» может показать больше. Причем достаточно юный, чтобы пробоваться на разных позициях. Есть что-то в хавбеке, но главное, чтобы трудился на 100 %.

Филип Уремович («Рубин», 21 год)

Самый дорогой трансфер «Рубина» в сезоне, между прочим – миллион евро отдали. Защитник не закрепился в «Динамо» из Загреба, зато после словенской «Олимпии» оказался в Казани в руках у специалиста по поднятию класса старательных футболистов, тренера Бердыева. Филип учится у опытного Наваса, провел немало матчей в основе «Рубина». И хотя есть много аспектов, над которыми центральному защитнику нужно работать, Уремович, как и чуть старший Сорокин – перспективные.

Матвей Сафонов («Краснодар», 19 лет)

Не исключено, что тренерский штаб вернет Сафонова на скамейку. Но даже если Матвей не сыграет против «Байера», но позже проведет поединки в РПЛ – у девятнадцатилетнего голкипера будет шанс задвинуть в запас опытных Синицына и Крицюка. Высокий, прыгучий, пока не ошибался – отличный дебют. Должно быть продолжение, если более опытные коллеги не задавят хорошей формой. Впрочем, у вратарей век долгий – Матвей наиграется, если научится работать и ждать.  

Наиль Умяров («Спартак», 18 лет)

Молодому хавбеку будет сложно, если Глушаков, Зобнин и Фернандо удачно сформируют основную тройку центральных полузащитников. Но Умяров, как и Глушенков, может себя показать выходами на замену. Наилю восемнадцать, а уже махал руками на сборах, подсказывая старшим партнерам. Учитывая успешную игру Ахметова в 20 лет в центре у ЦСКА, Умярову надо верить в себя. Ведь Фернандо не всегда справляется с обороной – много обрезов.

Владислав Пантелеев («Рубин», 22 года)

Из хавбека Коновалова тренер Бердыев сделал одного из самых умных по передачам во всей РПЛ. Владислав попал в клуб, где умеют ценить сильные стороны игроков и их развивать. В «Спартаке» же, как знаем, далеко не всегда находят применение футболистам, которых воспитали. Пантелеев к 22-м годам в составе москвичей себя не нашел, контракт на 3.5 лет с «Рубином» - логичное для него решение. Не сказать, что Владислав похож на того, что гарантированно выстрелит, но у Бердыева кто только не стрелял.

Оливье Тилль («Уфа», 22 года)

«Старичок», который смело поехал из беспечного Люксембурга в далекую Россию, является молодым, но зрелым полузащитником. Умеет многое и способен показать даже больше, чем явил в первой части сезона, когда «Уфа» играла так себе и не понимали, куда двигаются. Тилль - крутой хавбек и очевидно, что для уфимского клуба работа с ним очень важна – надо показывать иностранцам, что в команде можно прибавлять, чтобы позже идти на повышение. Оливье разноплановый и смелый, ждем от него интересных матчей весной. 

Арнор Сигурдссон (ЦСКА, 19 лет)

От 22-летних «пенсионеров» возвращаемся к молодым студентам. Почему отделяем этого «армейца» от молодых собратьев по ЦСКА, вроде Бийола, Облякова, Чалова, Бистрова, Кучаева и Ахметова? Во-первых, только Яка того же года рождения, что Арнон, но исландец самый младший по возрасту. В первой части сезона провел 9 матчей в РПЛ, забил мяч, отличился дважды в Лиге чемпионов, где появлялся во всех поединках без исключения. Очень умный полузащитник, который может весной засиять еще ярче.

Раванелли («Ахмат», 21 год)

Думбия забрали в «Спортинг» - РПЛ потеряла яркого юного футболиста, как и «Ахмат», что располагается лишь в пяти пунктах от «Локомотива» и «Спартака». Нет безнадежного отставания и нет никого в команде Рахимова ярче, чем Раванелли, когда говорим об игре в атаке. У бразильца пока нет голевых передач, что плохо, зато забил два мяча, что для его команды – хороший результат, ведь у лучшего в номинации Иванова всего три мяча. Но Раванелли должен учиться играть чище, стабильнее, умнее. Попал к хорошему тренеру – надо прибавлять.

Мохаммед Кадири («Арсенал», 22 года)

Туляки рядом с зоной переходных матчей, но если кого-то выделять у команды как стабильных и ярких, то надо говорить о Беляеве, Кадири и Бакаеве. Ребята с неудачным опытом в «Локомотиве» и «Спартаке» идут отдельно, а Кадири как центральный полузащитник многими привычно в разговорах о молодых и перспективных игнорируется. И зря, ведь в команде Черевченко ганец может раскрыться. Разноплановый, агрессивный, помогал обыграть «Зенит». Будет стабильнее – далеко пойдет.

Роман Евгеньев («Динамо», 19 лет)

19-летний Липовой вряд ли поборет конкуренцию, а «Динамо» на сборах тестировало «4-4-2» - неважная новость для Евгеньева. У команды не все получилось, зато Хохлов выпускал на поле ряд юных игроков, среди которых чаще других играл именно Роман. Сказались травмы опытных защитников, но в 19 лет получить практику в обороне «Динамо» - по пропущенным мячам на третьей строчке, дорогого стоит. Выше только ЦСКА и «Ростов», ниже все остальные, даже «Рубин». Роман в такой защите сыграл нормально. Нужно поработать с пасом, но парень рослый и перспективный.

Иван Игнатьев («Краснодар», 19 лет)

Как и его коллега Сулейманов, давно всем известен, но неприлично молодой. Органично смотрится в такой компании. Иван в своей тарелке на поле в «Краснодаре», а мяч в ворота «Локомотива» - напоминание о таланте. Ари может показать хороший футбол весной и играть с первых минут, но «руссо матросо» нужна будет передышка, и тогда вступит Игнатьев. Этот нападающий пока не раскрылся, как Чалов, но исправится – спортивный парень и хитрый форвард. 

Количество молодежи растет?

И качество может подтянуться следом. За весь прошлый сезон увидели на поле всего 65 человек моложе 23 лет. Причем у 30 футболистов собралось менее пяти сыгранных матчей, у 44 – менее десяти, только у 21 - больше. Сейчас за 17 туров успели опробовать 74 таких ребят и только 32 провели на поле менее пяти матчей, хотя впереди еще много туров.

Не исключен рост количества молодых ребят на 30-40 % и это огромный прорыв. Сразу у 26 человек уже 10 и более поединков, то есть молодым дают намного больше игрового времени. Кто-то уже большая звезда – как Влашич, кто-то смог получить второй шанс в знакомом большом клубе – как Гулиев, а для третьего приключения в РПЛ только начинаются. Но даже Дриусси и Чалову нет 23 лет, молодые футболисты.

Понятно, что не у всех представленных выше будет стабильная игровая практика. Опытные просто так места в основах серьезных клубах не отдадут, а в отдельных коллективах молодежь сражается за место со сверстниками, как в ЦСКА. Не каждый окажется в итоге звездой РПЛ, что нормально. Но у любого есть таланты, которые позволили выделиться на фоне одногодок и показать себя в столь юном для футбола возрасте.

Даже ребята в 22 года вполне могут прогрессировать у правильного тренера семимильными шагами. Поэтому тренд на омоложение изначально не очень юной российской футбольной лиги – огромный плюс сезона. Пускай во многих случаях шаг вынужденный, ведь нет денег на покупку серьезных опытных мастеров, веселая молодежь может развлечь публику.

Почти у всех лидеров появились интересные юные ребята, чей потенциал нужно реализовать весной и большинство из них – россияне.

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил Казанский
   9 / 765
сегодня в 11:36
А в зените из молодых только Иванович и перспективного Ракицкого подписали
Вот они и нарожают молодое пополнение для зенита, если этот лазурный проект к тому времени еще будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 765
сегодня в 11:10
А паровозы кормят пенсионеров на госденьги
D6b99db
D6b99db
сегодня в 10:35
Я бы добавил сюда Леона Мусаева из Зенита. На сборах парень показал себя. В основу пока что вряд ли пробьётся, но выходить на замены и улучшать - вполне способен.
viv
viv
   47 / 765
сегодня в 10:23
Слабовата молодая поросль в спартаке....опять у Федуна деньги на ветер...не оправдывает себя академия...
Только и годны для 4-го места в ЛЕ...
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 765
сегодня в 10:18
Да,кажется у нас взялись за ум,поздновато но взялись ,денюжки считать научились . Удачи пацанам ,пусть станут примером для пацанвы дворовой
Великолепный
Великолепный
   38 / 765
сегодня в 10:18
Молодым в ЦСКА дорога, ветеранам всегда почет!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   43 / 765
сегодня в 10:18
Надеюсь на Бистровича!
Казанский
Казанский
   55 / 765
сегодня в 10:17
А в зените из молодых только Иванович и перспективного Ракицкого подписали
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