Молодые игроки, которые могут порадовать в РПЛ весной

сегодня, 10:00

Выстрелят, как Влашич, Чалов и Ахметов? «Соккер.ру» добавляет к «армейцам» футболистов «Спартака», «Краснодара» и других клубов.

Чалов, Максименко, Влашич, Скопинцев, хавбек Коновалов и Гулиев сыграли более тысячи минут в РПЛ . Уже молодые звезды сезона. Могут выстрелить еще ярче или наоборот осесть в запасах, но о них как об открытиях будущей весны не имеет смысла говорить. Как и о других очевидно сыгравших в той или иной мере ставках на успех – Дриусси, Ахметове, Бистровиче, Бийоле, Рассказове, Ломовицком или Баринове.

Вы и так знаете о потенциале названных ребят и о минусах каждого. Но рядом есть порой менее известные, с меньшим временем на поле, порой – такие же яркие, но еще моложе, будущее которых интересно предугадать в стиле футбольного скаута. Ведь очевидно, что почти во всех клубах-лидерах, за исключением «Зенита», будут доверять очень молодым ребятам при малейшей возможности.

У «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА с юными игроками проблем нет – играют частенько и новые на подходе. У «Локомотива» может начаться вторая волна после Миранчуков, пускай конкуренция высокая и ветеранов на поле у Семина хватает. Но во всей РПЛ выбор богатый.

Шапи-Магомед Сулейманов («Краснодар», 19 лет)

Стал знаменитым, забив в РПЛ столько же, как Дзюба, выходя на замену. Хочет больше игрового времени, а пока зафиксировал место в составе «Краснодара» в роли «джокера». Не всем по душе такое амплуа, но Пако Алькасер в «Боруссии» Д идет по стопам Сульшера времен успешного МЮ . Сулейманов не откажется от российского «золота» даже если будет выходить на замену. По-спортивному наглый игрок – пригодится «быкам».

Максим Глушенков («Спартак», 19 лет)

Новое лицо для РПЛ . Глушенкова подписали вместе с еще одним парнем из «Чертаново» - Умяровым. В этом скромном, но шумном клубе грамотно подходят к воспитанию молодежи. Максим был результативным в ФНЛ – забил 6 мячей, что неплохо для девятнадцатилетнего парня. Но в окружении напарников по «Спартаку» может показать больше. Причем достаточно юный, чтобы пробоваться на разных позициях. Есть что-то в хавбеке, но главное, чтобы трудился на 100 %.

Филип Уремович («Рубин», 21 год)

Самый дорогой трансфер «Рубина» в сезоне, между прочим – миллион евро отдали. Защитник не закрепился в «Динамо» из Загреба, зато после словенской «Олимпии» оказался в Казани в руках у специалиста по поднятию класса старательных футболистов, тренера Бердыева. Филип учится у опытного Наваса, провел немало матчей в основе «Рубина». И хотя есть много аспектов, над которыми центральному защитнику нужно работать, Уремович, как и чуть старший Сорокин – перспективные.

Матвей Сафонов («Краснодар», 19 лет)

Не исключено, что тренерский штаб вернет Сафонова на скамейку. Но даже если Матвей не сыграет против «Байера», но позже проведет поединки в РПЛ – у девятнадцатилетнего голкипера будет шанс задвинуть в запас опытных Синицына и Крицюка. Высокий, прыгучий, пока не ошибался – отличный дебют. Должно быть продолжение, если более опытные коллеги не задавят хорошей формой. Впрочем, у вратарей век долгий – Матвей наиграется, если научится работать и ждать.

Наиль Умяров («Спартак», 18 лет)

Молодому хавбеку будет сложно, если Глушаков, Зобнин и Фернандо удачно сформируют основную тройку центральных полузащитников. Но Умяров, как и Глушенков, может себя показать выходами на замену. Наилю восемнадцать, а уже махал руками на сборах, подсказывая старшим партнерам. Учитывая успешную игру Ахметова в 20 лет в центре у ЦСКА , Умярову надо верить в себя. Ведь Фернандо не всегда справляется с обороной – много обрезов.

Владислав Пантелеев («Рубин», 22 года)

Из хавбека Коновалова тренер Бердыев сделал одного из самых умных по передачам во всей РПЛ . Владислав попал в клуб, где умеют ценить сильные стороны игроков и их развивать. В «Спартаке» же, как знаем, далеко не всегда находят применение футболистам, которых воспитали. Пантелеев к 22-м годам в составе москвичей себя не нашел, контракт на 3.5 лет с «Рубином» - логичное для него решение. Не сказать, что Владислав похож на того, что гарантированно выстрелит, но у Бердыева кто только не стрелял.

Оливье Тилль («Уфа», 22 года)

«Старичок», который смело поехал из беспечного Люксембурга в далекую Россию, является молодым, но зрелым полузащитником. Умеет многое и способен показать даже больше, чем явил в первой части сезона, когда «Уфа» играла так себе и не понимали, куда двигаются. Тилль - крутой хавбек и очевидно, что для уфимского клуба работа с ним очень важна – надо показывать иностранцам, что в команде можно прибавлять, чтобы позже идти на повышение. Оливье разноплановый и смелый, ждем от него интересных матчей весной.

Арнор Сигурдссон ( ЦСКА , 19 лет)

От 22-летних «пенсионеров» возвращаемся к молодым студентам. Почему отделяем этого «армейца» от молодых собратьев по ЦСКА , вроде Бийола, Облякова, Чалова, Бистрова, Кучаева и Ахметова? Во-первых, только Яка того же года рождения, что Арнон, но исландец самый младший по возрасту. В первой части сезона провел 9 матчей в РПЛ , забил мяч, отличился дважды в Лиге чемпионов, где появлялся во всех поединках без исключения. Очень умный полузащитник, который может весной засиять еще ярче.

Раванелли («Ахмат», 21 год)

Думбия забрали в «Спортинг» - РПЛ потеряла яркого юного футболиста, как и «Ахмат», что располагается лишь в пяти пунктах от «Локомотива» и «Спартака». Нет безнадежного отставания и нет никого в команде Рахимова ярче, чем Раванелли, когда говорим об игре в атаке. У бразильца пока нет голевых передач, что плохо, зато забил два мяча, что для его команды – хороший результат, ведь у лучшего в номинации Иванова всего три мяча. Но Раванелли должен учиться играть чище, стабильнее, умнее. Попал к хорошему тренеру – надо прибавлять.

Мохаммед Кадири («Арсенал», 22 года)

Туляки рядом с зоной переходных матчей, но если кого-то выделять у команды как стабильных и ярких, то надо говорить о Беляеве, Кадири и Бакаеве. Ребята с неудачным опытом в «Локомотиве» и «Спартаке» идут отдельно, а Кадири как центральный полузащитник многими привычно в разговорах о молодых и перспективных игнорируется. И зря, ведь в команде Черевченко ганец может раскрыться. Разноплановый, агрессивный, помогал обыграть «Зенит». Будет стабильнее – далеко пойдет.

Роман Евгеньев («Динамо», 19 лет)

19-летний Липовой вряд ли поборет конкуренцию, а «Динамо» на сборах тестировало «4-4-2» - неважная новость для Евгеньева. У команды не все получилось, зато Хохлов выпускал на поле ряд юных игроков, среди которых чаще других играл именно Роман. Сказались травмы опытных защитников, но в 19 лет получить практику в обороне «Динамо» - по пропущенным мячам на третьей строчке, дорогого стоит. Выше только ЦСКА и «Ростов», ниже все остальные, даже «Рубин». Роман в такой защите сыграл нормально. Нужно поработать с пасом, но парень рослый и перспективный.

Иван Игнатьев («Краснодар», 19 лет)

Как и его коллега Сулейманов, давно всем известен, но неприлично молодой. Органично смотрится в такой компании. Иван в своей тарелке на поле в «Краснодаре», а мяч в ворота «Локомотива» - напоминание о таланте. Ари может показать хороший футбол весной и играть с первых минут, но «руссо матросо» нужна будет передышка, и тогда вступит Игнатьев. Этот нападающий пока не раскрылся, как Чалов, но исправится – спортивный парень и хитрый форвард.

Количество молодежи растет?

И качество может подтянуться следом. За весь прошлый сезон увидели на поле всего 65 человек моложе 23 лет. Причем у 30 футболистов собралось менее пяти сыгранных матчей, у 44 – менее десяти, только у 21 - больше. Сейчас за 17 туров успели опробовать 74 таких ребят и только 32 провели на поле менее пяти матчей, хотя впереди еще много туров.

Не исключен рост количества молодых ребят на 30-40 % и это огромный прорыв. Сразу у 26 человек уже 10 и более поединков, то есть молодым дают намного больше игрового времени. Кто-то уже большая звезда – как Влашич, кто-то смог получить второй шанс в знакомом большом клубе – как Гулиев, а для третьего приключения в РПЛ только начинаются. Но даже Дриусси и Чалову нет 23 лет, молодые футболисты.

Понятно, что не у всех представленных выше будет стабильная игровая практика. Опытные просто так места в основах серьезных клубах не отдадут, а в отдельных коллективах молодежь сражается за место со сверстниками, как в ЦСКА . Не каждый окажется в итоге звездой РПЛ , что нормально. Но у любого есть таланты, которые позволили выделиться на фоне одногодок и показать себя в столь юном для футбола возрасте.

Даже ребята в 22 года вполне могут прогрессировать у правильного тренера семимильными шагами. Поэтому тренд на омоложение изначально не очень юной российской футбольной лиги – огромный плюс сезона. Пускай во многих случаях шаг вынужденный, ведь нет денег на покупку серьезных опытных мастеров, веселая молодежь может развлечь публику.

Почти у всех лидеров появились интересные юные ребята, чей потенциал нужно реализовать весной и большинство из них – россияне.