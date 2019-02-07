Президент говорит

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.3 2.35
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кьево -:-  Рома 5.5 4 1.6
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Майнц -:-  Байер 3.9 3.85 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Дижон -:-  Марсель 4 3.4 1.95
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 5.15 4.05 1.58
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.65 3.35 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.53 4.3 5.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2.25 3.3 3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.57 3.8 5.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 1.9 3.4 4
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.7 2.9 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:40 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
19:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани -:- Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет -:- Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд -:- Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд -:- Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М -:- Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальмарКальмар -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг -:- Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.2 4.3 1.45
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ -:- Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 3 3.4 2.25
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб МуромМуром -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.75 3.2 2
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.7 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.3 2.9 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.5 3.75 7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.55 2.85 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.95 3.2 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.6 2.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.55 2.75 3.1
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 13.5 7 1.15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.1 3 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.2 3.1 3.25
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Президент говорит

вчера, 23:00

Пока только председатель совета директоров «Зенита». Но вскоре станет президентом РФС. «Соккер.ру» вчитывается в основные тезисы, представленные Александром Дюковым.

Чем хороши выборы в России? Ты всегда знаешь ответ заранее. Нужно какое-то другое слово уже придумать вместо «выборов», потому что его сугубо филологическое значение в России противоречит тому процессу, который описывает. Нехорошо выходит. Но и до этого рано или поздно дойдет. А пока – о выборах президента РФС. О выборах имени одного человека, потому что кандидат заявился только один – Александр Дюков.

Ну как заявился. Заявили, заставили, умоляли взвалить на себя эту ношу. Ведь не сам выдвигался – выдвинули. И как только Дюков согласился принять участие в этой «гонке» за кресло президента, тут же началось другое увлекательное соревнование – региональные федерации наперегонки принялись выдвигать его кандидатуру.

Наверняка сейчас, условно говоря, где-то в Смоленской области президент местной федерации очень рад, что выразил поддержку Дюкову раньше, чем соседи из Брянска. (Или наоборот). Раньше примчался на поклон не действующему, но будущему. И потирает руки в ожидании дивидендов. Да даже если их не будет, его совесть чиста – от линии партии не отступил. Теперь же Дюков, который занимается объездом будущих вотчин в целях предвыборной агитации (зачем???) озвучил значительную часть своей программы. Давайте обратим внимание на некоторые тезисы.

О постах в «Зените» и РФС:

На данный момент я всего лишь участвую в выборах: делегаты и члены РФС могут не прийти или проголосовать против. Все возможно. Конечно, если это произойдет, и мне будет оказано такое доверие, то это совместительство будет неправильным, и я покину должность председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит» и сосредоточусь на деятельности в РФС.

При этом Дюков останется председателем правления и генеральным директором «Газпром Нефти». То есть если и уйдет из «Зенита», то не очень далеко – да и сложно будет не ассоциировать его с клубом из Санкт-Петербурга в новой должности.

О рейтингах:

Важно, чтобы национальная сборная, которая прекрасно выступила на чемпионате мира, продолжила свои успехи и движение в рейтинге ФИФА. Нынешнее ее положение там, на мой взгляд, несправедливо. Россия – огромная футбольная страна, и мы должны стремиться к тому, чтобы быть в первой десятке ведущих держав.

У клубного футбола свои задачи – мы сейчас на шестом месте в рейтинге УЕФА, и важно сохранить эту позицию, в том числе и для сборной – чтобы российские игроки ведущих клубов получали практику в еврокубках. У нас есть возможность стать и пятыми – придется поработать, но это достижимо.

Если отбросить пафос и оставить конкретику, то цели: место в десятке ФИФА для сборной России и место в пятерке УЕФА для РПЛ. Амбициозно, ярко.

О лимите на легионеров:

Кто-то приведет примеры, как лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то, наоборот, скажет, сколько футболистов мы потеряли из-за того, что они слишком рано получили незаслуженно большие деньги и быстро закончили карьеру. По мнению третьих, лимит мешает нашим игрокам уезжать и пробовать свои силы в других странах, что было бы важно для сборной.

Я не призываю всех взять и уехать, но мы видим, что сейчас европейский и мировой футбол превратился в единую эко-систему, где нет изолированных чемпионатов, и это правильно. Возможность тренироваться и играть в разных школах и клубах позволяет всем взаимообогащаться и прогрессировать. Лимит отчасти устанавливает искусственные барьеры на отъезд. Если бы больше наших игроков выступало в Европе, в этом была бы определенная польза для сборной.

Лимит – это еще и дополнительные расходы для наших клубов. В общем, много «за» и много «против». Этому вопросу нужно будет уделить внимание, обсудить «5+6», или «10+15», или «8+17» – и найти какое-то решение.

Лимит на легионеров на самом деле благодатная почва для демагогов и мастеров фехтования на языках, поскольку более-менее адекватные аргументы могут приводить и те, и другие. Но при лимите мы пожили – знаем. Особого эффекта он не дал. Можно попробовать и иной вариант.

О системе «осень-весна»:

Я не считаю, что переход на эту систему позволил нашему футболу значительно продвинуться вперед. С другой стороны, нельзя сказать, что были созданы серьезные непреодолимые проблемы. Думаю, мы должны обсуждать все вопросы, но принятие решения не должно быть компетенцией исключительно президента РФС, кто бы им ни был. Эта дискуссия будет очень непростой. С одной стороны, есть РПЛ и даже ФНЛ, которые вряд ли захотят вернуться. Что касается ПФЛ, скорее всего, имеет смысл перейти обратно на формат «весна-осень». При этом нам хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ в ФНЛ, и если эти лиги станут играть в разных форматах, будет сложно осуществить это на практике.

Как и в ситуации с лимитом на легионеров, действие из разряда «попробовали – не понравилось». Впрочем, тут не все так очевидно, поскольку по сути своей обе системы одинаковы в плане времени, когда проводятся матчи. И смотреть за чемпионатом, синхронизированным с еврокубками, как-то логичнее и приятнее.

Да и заключительные решающие матчи сезона проводятся на хороших полях в хороших условиях, а не в гололед и мороз, которые мешают проявлять эмоции и показывать качественную игру. Вместо наворотов со сменой режима нужно просто улучшать инфраструктуру. Хотя почему «просто». Это очень тяжело. Но вот именно по этому и должны судить о работе РФС и РПЛ, а не по каким-то механическим играм с цифрами.

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papic337
papic337
вчера в 23:57
При Дюкове весь российский футбол будет выглядеть как академия футбола Зенита. Вроде бы как и есть, а по делу вроде бы как и нет.
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   109 / 777
вчера в 23:50
На фото вернмблюм или красич?
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