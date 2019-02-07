Президент говорит

вчера, 23:00

Пока только председатель совета директоров «Зенита». Но вскоре станет президентом РФС . «Соккер.ру» вчитывается в основные тезисы, представленные Александром Дюковым.

Чем хороши выборы в России? Ты всегда знаешь ответ заранее. Нужно какое-то другое слово уже придумать вместо «выборов», потому что его сугубо филологическое значение в России противоречит тому процессу, который описывает. Нехорошо выходит. Но и до этого рано или поздно дойдет. А пока – о выборах президента РФС . О выборах имени одного человека, потому что кандидат заявился только один – Александр Дюков.

Ну как заявился. Заявили, заставили, умоляли взвалить на себя эту ношу. Ведь не сам выдвигался – выдвинули. И как только Дюков согласился принять участие в этой «гонке» за кресло президента, тут же началось другое увлекательное соревнование – региональные федерации наперегонки принялись выдвигать его кандидатуру.

Наверняка сейчас, условно говоря, где-то в Смоленской области президент местной федерации очень рад, что выразил поддержку Дюкову раньше, чем соседи из Брянска. (Или наоборот). Раньше примчался на поклон не действующему, но будущему. И потирает руки в ожидании дивидендов. Да даже если их не будет, его совесть чиста – от линии партии не отступил. Теперь же Дюков, который занимается объездом будущих вотчин в целях предвыборной агитации (зачем???) озвучил значительную часть своей программы. Давайте обратим внимание на некоторые тезисы.

О постах в «Зените» и РФС :

На данный момент я всего лишь участвую в выборах: делегаты и члены РФС могут не прийти или проголосовать против. Все возможно. Конечно, если это произойдет, и мне будет оказано такое доверие, то это совместительство будет неправильным, и я покину должность председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит» и сосредоточусь на деятельности в РФС .

При этом Дюков останется председателем правления и генеральным директором «Газпром Нефти». То есть если и уйдет из «Зенита», то не очень далеко – да и сложно будет не ассоциировать его с клубом из Санкт-Петербурга в новой должности.

О рейтингах:

Важно, чтобы национальная сборная, которая прекрасно выступила на чемпионате мира, продолжила свои успехи и движение в рейтинге ФИФА . Нынешнее ее положение там, на мой взгляд, несправедливо. Россия – огромная футбольная страна, и мы должны стремиться к тому, чтобы быть в первой десятке ведущих держав. У клубного футбола свои задачи – мы сейчас на шестом месте в рейтинге УЕФА , и важно сохранить эту позицию, в том числе и для сборной – чтобы российские игроки ведущих клубов получали практику в еврокубках. У нас есть возможность стать и пятыми – придется поработать, но это достижимо.

Если отбросить пафос и оставить конкретику, то цели: место в десятке ФИФА для сборной России и место в пятерке УЕФА для РПЛ . Амбициозно, ярко.

О лимите на легионеров:

Кто-то приведет примеры, как лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то, наоборот, скажет, сколько футболистов мы потеряли из-за того, что они слишком рано получили незаслуженно большие деньги и быстро закончили карьеру. По мнению третьих, лимит мешает нашим игрокам уезжать и пробовать свои силы в других странах, что было бы важно для сборной. Я не призываю всех взять и уехать, но мы видим, что сейчас европейский и мировой футбол превратился в единую эко-систему, где нет изолированных чемпионатов, и это правильно. Возможность тренироваться и играть в разных школах и клубах позволяет всем взаимообогащаться и прогрессировать. Лимит отчасти устанавливает искусственные барьеры на отъезд. Если бы больше наших игроков выступало в Европе, в этом была бы определенная польза для сборной. Лимит – это еще и дополнительные расходы для наших клубов. В общем, много «за» и много «против». Этому вопросу нужно будет уделить внимание, обсудить «5+6», или «10+15», или «8+17» – и найти какое-то решение.

Лимит на легионеров на самом деле благодатная почва для демагогов и мастеров фехтования на языках, поскольку более-менее адекватные аргументы могут приводить и те, и другие. Но при лимите мы пожили – знаем. Особого эффекта он не дал. Можно попробовать и иной вариант.

О системе «осень-весна»:

Я не считаю, что переход на эту систему позволил нашему футболу значительно продвинуться вперед. С другой стороны, нельзя сказать, что были созданы серьезные непреодолимые проблемы. Думаю, мы должны обсуждать все вопросы, но принятие решения не должно быть компетенцией исключительно президента РФС , кто бы им ни был. Эта дискуссия будет очень непростой. С одной стороны, есть РПЛ и даже ФНЛ , которые вряд ли захотят вернуться. Что касается ПФЛ , скорее всего, имеет смысл перейти обратно на формат «весна-осень». При этом нам хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ в ФНЛ , и если эти лиги станут играть в разных форматах, будет сложно осуществить это на практике.

Как и в ситуации с лимитом на легионеров, действие из разряда «попробовали – не понравилось». Впрочем, тут не все так очевидно, поскольку по сути своей обе системы одинаковы в плане времени, когда проводятся матчи. И смотреть за чемпионатом, синхронизированным с еврокубками, как-то логичнее и приятнее.