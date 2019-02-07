Президент говорит

Пока только председатель совета директоров «Зенита». Но вскоре станет президентом РФС. «Соккер.ру» вчитывается в основные тезисы, представленные Александром Дюковым.
Чем хороши выборы в России? Ты всегда знаешь ответ заранее. Нужно какое-то другое слово уже придумать вместо «выборов», потому что его сугубо филологическое значение в России противоречит тому процессу, который описывает. Нехорошо выходит. Но и до этого рано или поздно дойдет. А пока – о выборах президента РФС. О выборах имени одного человека, потому что кандидат заявился только один – Александр Дюков.
Ну как заявился. Заявили, заставили, умоляли взвалить на себя эту ношу. Ведь не сам выдвигался – выдвинули. И как только Дюков согласился принять участие в этой «гонке» за кресло президента, тут же началось другое увлекательное соревнование – региональные федерации наперегонки принялись выдвигать его кандидатуру.
Наверняка сейчас, условно говоря, где-то в Смоленской области президент местной федерации очень рад, что выразил поддержку Дюкову раньше, чем соседи из Брянска. (Или наоборот). Раньше примчался на поклон не действующему, но будущему. И потирает руки в ожидании дивидендов. Да даже если их не будет, его совесть чиста – от линии партии не отступил. Теперь же Дюков, который занимается объездом будущих вотчин в целях предвыборной агитации (зачем???) озвучил значительную часть своей программы. Давайте обратим внимание на некоторые тезисы.
На данный момент я всего лишь участвую в выборах: делегаты и члены РФС могут не прийти или проголосовать против. Все возможно. Конечно, если это произойдет, и мне будет оказано такое доверие, то это совместительство будет неправильным, и я покину должность председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит» и сосредоточусь на деятельности в РФС.
При этом Дюков останется председателем правления и генеральным директором «Газпром Нефти». То есть если и уйдет из «Зенита», то не очень далеко – да и сложно будет не ассоциировать его с клубом из Санкт-Петербурга в новой должности.
Важно, чтобы национальная сборная, которая прекрасно выступила на чемпионате мира, продолжила свои успехи и движение в рейтинге ФИФА. Нынешнее ее положение там, на мой взгляд, несправедливо. Россия – огромная футбольная страна, и мы должны стремиться к тому, чтобы быть в первой десятке ведущих держав.
У клубного футбола свои задачи – мы сейчас на шестом месте в рейтинге УЕФА, и важно сохранить эту позицию, в том числе и для сборной – чтобы российские игроки ведущих клубов получали практику в еврокубках. У нас есть возможность стать и пятыми – придется поработать, но это достижимо.
Если отбросить пафос и оставить конкретику, то цели: место в десятке ФИФА для сборной России и место в пятерке УЕФА для РПЛ. Амбициозно, ярко.
О лимите на легионеров:
Кто-то приведет примеры, как лимит позволил ряду игроков прогрессировать. Кто-то, наоборот, скажет, сколько футболистов мы потеряли из-за того, что они слишком рано получили незаслуженно большие деньги и быстро закончили карьеру. По мнению третьих, лимит мешает нашим игрокам уезжать и пробовать свои силы в других странах, что было бы важно для сборной.
Я не призываю всех взять и уехать, но мы видим, что сейчас европейский и мировой футбол превратился в единую эко-систему, где нет изолированных чемпионатов, и это правильно. Возможность тренироваться и играть в разных школах и клубах позволяет всем взаимообогащаться и прогрессировать. Лимит отчасти устанавливает искусственные барьеры на отъезд. Если бы больше наших игроков выступало в Европе, в этом была бы определенная польза для сборной.
Лимит – это еще и дополнительные расходы для наших клубов. В общем, много «за» и много «против». Этому вопросу нужно будет уделить внимание, обсудить «5+6», или «10+15», или «8+17» – и найти какое-то решение.
Лимит на легионеров на самом деле благодатная почва для демагогов и мастеров фехтования на языках, поскольку более-менее адекватные аргументы могут приводить и те, и другие. Но при лимите мы пожили – знаем. Особого эффекта он не дал. Можно попробовать и иной вариант.
О системе «осень-весна»:
Я не считаю, что переход на эту систему позволил нашему футболу значительно продвинуться вперед. С другой стороны, нельзя сказать, что были созданы серьезные непреодолимые проблемы. Думаю, мы должны обсуждать все вопросы, но принятие решения не должно быть компетенцией исключительно президента РФС, кто бы им ни был. Эта дискуссия будет очень непростой. С одной стороны, есть РПЛ и даже ФНЛ, которые вряд ли захотят вернуться. Что касается ПФЛ, скорее всего, имеет смысл перейти обратно на формат «весна-осень». При этом нам хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ в ФНЛ, и если эти лиги станут играть в разных форматах, будет сложно осуществить это на практике.
Как и в ситуации с лимитом на легионеров, действие из разряда «попробовали – не понравилось». Впрочем, тут не все так очевидно, поскольку по сути своей обе системы одинаковы в плане времени, когда проводятся матчи. И смотреть за чемпионатом, синхронизированным с еврокубками, как-то логичнее и приятнее.
Да и заключительные решающие матчи сезона проводятся на хороших полях в хороших условиях, а не в гололед и мороз, которые мешают проявлять эмоции и показывать качественную игру. Вместо наворотов со сменой режима нужно просто улучшать инфраструктуру. Хотя почему «просто». Это очень тяжело. Но вот именно по этому и должны судить о работе РФС и РПЛ, а не по каким-то механическим играм с цифрами.