У «Аякса» отобрали гол. История VAR в ЛЧ открыта!

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.5 3.6 1.67
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика - - -
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 1.9 3.4 4.3
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.5 3.55 2.05
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.45 3.3 2.9
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.45 3.3 2.9
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.25 3.4 3.15
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.25 3.3 2.25
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.25 3.35 3.2
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.7 4.75 1.37
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.6 4.7 1.4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 25’ Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 0:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 11’ Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал -:- Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
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16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
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Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход - - -
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У «Аякса» отобрали гол. История VAR в ЛЧ открыта!

сегодня, 02:01
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Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
Модрич Лука
Модрич Лука
Полузащитник

Впервые в ЛЧ повтор привел к смене счета – отменили гол в ворота «Реала». «Соккер.ру» оценивает зрелищный футбол. 

Тренер «Аякса» решил обрезать легкий выход «Реала» в атаку через защитников. Оружие выбрал правильное – высокий прессинг. Голландцы грамотно переходили от схемы «4-2-3-1» к «4-3-3» в фазе обороны. Невероятно быстро работали, хотя всегда рисковали нарваться на классическую контратаку испанцев. 

Но скорости были такими, что гости тоже ошибались. Если бы не подстраховка Каземиро, ударов по воротам Куртуа было намного больше. У «Реала» хватало потерь мяча, почти не играли первым номером, особенно до перерыва. Оставалось только понять, насколько хватит голландцев? Ведь тактика задать темп популярная, но у нее есть уязвимая сторона. 

Крайне сложно не устать, не сделать подарок сопернику – любой обрез мог подарить «Реалу» гол. Как только Винисиус убежал – едва не забил. С другой стороны, редкие контратаки «Реала» помогали растрясти схему испанцев, оставить свободные зоны для резких фланговых футболистов голландского клуба. До конца первого тайма без промаха Зийеха «Аякс» точно бы повел. 

Тем более, бельгиец Куртуа едва не помог по-соседски голландцам. Тальяфико затолкал мяч в сетку после того, как «Реал» неправильно выстроился в штрафной, а Тибо неудачно отразил мяч и потерял ворота. Но арбитр посмотрел повтор и гол не увидел. Впрочем, о судействе – ниже. 

Цифры и факты поединка «Аякс» - «Реал» 

- 6:8 – разница по точным ударам. 7:8, если вспомнить удар Тальяфико. «Реал» оказался эффективным, и это очевидно. Даже сыграв совсем не ярко и примитивно, на классе получили свое. У «Аякса» нет форварда уровня Бензема; 

- 16 выносов из своей штрафной площади и 25 перехватов доказывают, что «Реал» заставили пахать вторым номером. И хотя по владению не скажешь, ведь там получилось 50 на 50, «Аякс» в поединке выбрал смелую линию поведения, но победу в награду не получил; 

- у четырех игроков «Аякса» были передачи под удары, упрекнуть голландцев в нехватке командной работы не получается. Но «Реал» неудачно, зато удачливо сыграл в защите, и все попытки хозяев не привели к верным моментам, ведь если из 17 ударов только 6 в створ, надо и на себя кивать; 

- Серхио Рамос провел 600-й матч за «Реал». У Хенто и Йерро по 601 игре, через два матча защитник выйдет на чистое пятое место. А сегодня отметился только ошибками в защите и странной желтой карточкой в центре поля, которая позволит пропустить ответный матч и «обнулиться» к четвертьфиналам; 

- «Аякс» выигрывал у «Реала» в прошлом, но уступил в 6 матчах подряд до нынешнего вечера. Разница мячей удручающая – 2:20, то есть мадридцы приехали в гости к невероятно удобному сопернику, которому стиль «сливочных» не подходит. Результат не разбил серию – 7 поражений подряд, по мячам теперь 3:22; 

- «Аякс» - домашняя команда, больше года не уступали на стадионе имени Йохана Кройфа до плей-офф ЛЧ. А «Реал» наоборот нередко за прошлые двенадцать месяцев уступал в гостях, не только ЦСКА в Москве. Нашла коса на камень, и оказалось, что только нюансы спасли «сливочных» от новой «баранки» в чужих стенах, а контратаки подарили выездную победу. 

Разочарование игры. Тибо Куртуа 

Иногда сильный, но всегда какой-то нелепый вратарь. И так бывает. Огромный голкипер упал перед Зийехом, и мяч попал в него. Считать ли это великим сэйвом? Вряд ли. Скорее это промах марокканца, такой момент нужно было реализовать ударом в ближний угол. Зато когда от Куртуа потребовалось не покидать линию – пошел на выход и пропустил. 

Повезло, что Скомина проголосовал за «Реал» в том эпизоде. Но вратарскую ошибку отмена гола не нивелирует. Бельгиец часто ловит «бабочек», не руководит защитой и занимает место кроткого и сильного вратаря Наваса. Плюс остается парнем с длинным языком и мутным прошлым. Может, Куртуа недостаточно умный парень для роли великого вратаря? Точно недостаточно техничный – при голе Зийеха не смог элементарно сложиться.

Скандальные эпизоды. Решения замененного судьи 

В УЕФА решили, что опытный Скомина лучше подходит для работы главным арбитром на поединке «Аякса» и «Реала», чем поляк Марциняк. Смена арбитра – редкое решение. Но важное, ведь в результате судья отменил мяч «Аякса». И знаем, что скажут враги «сливочных». 

А если рассуждать об отмененном голе, то момент сложный. Давайте по порядку. Первое – Куртуа допустил грубый ляп, неудачно отбил мяч. В начале той атаки все игроки «Аякса» были в правильном положении. После отскока от Тибо к Тальяфико – автору удара, в офсайде оказался Тадич. 

И тут заходим в серую зону. С одной стороны, Куртуа сам напоролся на соперника и сыграл на выходе нелепо. С другой, ровно такой гол, если бы Тибо не уткнулся в Тадича, судья мог засчитать. А так получилось, что контакт – повод заявить, что Душан принял участие в эпизоде, и тогда это офсайд. 

Понятная позиция арбитра, хотя и вызовет споры. Но проблема «Аякса» в том, что если игрок в офсайде, ему даже закрывать обзор голкиперу нельзя, а тут явно случилось касание. Голландцам жутко не повезло, VAR помог «Реалу», без него разглядеть миллиметровый офсайд было нереально, ведь испанцы даже не протестовали – арбитры сами организовали отмену мяча. 

И когда «Реал» забивал второй, Васкес задержал руками Де Йонга – явный фол. Почему Скомина не остановил игру? Даже если эпизод неигровой, мяч в другой точке, хватать руками соперника нельзя. Или можно, но не всем. Пора бы УЕФА опубликовать список четких рекомендация на все случаи жизни, слишком много пограничных эпизодов. В одних атаках отменяют голы, если был фол, а «Реалу» засчитали. 

«Реал» будет в четвертьфинале? 

Если дома станут обороняться в девять защитников и так тянуть время, как Винисиус во время замены – точно пройдут дальше. А если серьезно, то «Реал» сработал в привычном рациональном режиме. Там Рамос положит руку на плечо Тадичу – вроде и не фол в штрафной площади, а пробить толком сербу не позволил. Тут Модрич то ли в стиле Кройфа, то ли в стиле Хави развернется и выдумает контратаку «Реала». 

Или крайние беки послушно останутся у своих ворот – «Аякс» не сможет дойти до удара. Там арбитр отменит гол, тут Винисиус сыграет талантливо, а Бензема реализует редкий ответный момент. А как вишенка – еще одна контратака. Одним словом, «Реал» как «Реал». А «Аякс» можно и нужно похвалить после такого поединка. Ведь молодые ребята выложились на 100 %. Эрик тен Хаг убедил команду, что с грандом можно играть, как раньше против «Баварии». 

У голландцев получилось многое, но рациональность обладателя кубка чемпионов в очередной раз выручила «Реал» – «Аякс» часто атаковал, но редко прицельно бил по воротам. Плюс отмененный гол может сбить с темпа любую команду, даже опытную. А тут молодежи много, и решение Скомины сыграло на руку «Реалу» дважды. Не ушли в раздевалку, проигрывая, и получили время, чтобы перестроиться. 

Хозяева провели поединок лучше, но «Реал» выплыл – жутко везучий коллектив, играющий на классе. Теперь в гостях голландцам нужно вдохновение уровня «армейского», только против железной основы «Мадрида». Другими словами, фаворит после первого матча не изменился, невзирая на все старания хозяев. Зато показали, что не боятся испанцев и не развалились после отмененного гола. 

Если бы голландцам улыбалась удача, как сопернику, сегодня светила победа 2:0 или 2:1, а после домашнего поражения с пропущенными мячами рассчитывать на проход в четвертьфинал сложно. Для сенсации нужен провал «Реала» в Мадриде, а испанцы явно перешли в традиционный для себя режим в ЛЧ – добываться результата, даже когда играют плохо. Или никак не играют, а наблюдают за действиями соперника и блистают в редких контратаках. 

«Аякс» не заслужил поражения, ведь показал смелый футбол. Но «Реал» забил свои мячи и получил подарок – минимальный офсайд Тадича, который по случайности стал активным. Дома фавориту будет комфортнее, а голландцев надломили морально. Ничья 1:1 оставляла простор для фантазии и интригу, выездная победа «Реала», скорее всего, означает проход испанцев в четвертьфинал.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   77 / 845
сегодня в 04:42
Странно ещё и то, что перед матчем заменили судью. Видно у "Реала"есть свой Гинер.
амурец
амурец ответил Бильге Октай
   87 / 845
сегодня в 03:42
надеюсь в 1/4 барселона , мс или псж пинком запулят реал к чертовой матери из лч ....
вообщето Реал выпинывал и МС и ПСЖ, ну а Барселона почётный четвертьфиналист, это их предел
Башмакоса
Башмакоса
   366 / 845
сегодня в 03:05
"Огромный голкипер упал перед Зийехом, и мяч попал в него. Считать ли это великим сэйвом? Вряд ли."

Не поклонник Куртуа, но в том эпизоде он действительно сыграл блестяще: вовремя выбежал и перекрыл максимально возможную зону обстрела. Хочу лишь напомнить, что хорош не тот вратарь, который играет эффектно, а тот, который играет эффективно.
Бильге Октай
Бильге Октай
   83 / 845
сегодня в 02:45
надеюсь в 1/4 барселона , мс или псж пинком запулят реал к чертовой матери из лч ....
амурец
амурец
   87 / 845
сегодня в 02:36
очередная дешёвенькая статья про Реал, да голландцы молодцы ничего не скажешь и азарт и желание играть этого у них не отнимешь, но всё же Реал действительно обыграл Аякс на классе, отменённый гол всё справедливо, был офсайд был контакт с вратарём, чего визжать то, с контактом Васкеса и Йонга тоже всё ясно, единственно с чем у Горина можно согласиться это по поводу оценки Куртуа. По этому поводу тоже много вопросов у болельщиков Реала, почему не играет надёжный Навас, а играет косячник Куртуа?
Сантус
Сантус
   171 / 845
сегодня в 02:27
Пора бы уже УЕФА прописать правила для хейтеров Реала,и для Горина тоже.Борьбы не вести,на удачу не надеяться,к ВАРу не прибегать,арбитров брать с Луны...что ещё...по поводу любого спорного момента устраивать референдум в Европе...что то вспомню,дополню....
valt134
valt134
   243 / 845
сегодня в 02:27
Реал начинает раздражать.
Hamman
Hamman
   140 / 845
сегодня в 02:20
Горин статью писал в попыхах? По горячим следам? Момент со вторым голом Реала уже детально разобрали. Гол чистый. Фола не было. Де Йонг сам пытался блокировать игрока Реала. На повторах ВСЁ ОТЧЁТЛИВО ВИДНО!
NGY
NGY
   14 / 845
сегодня в 02:20
И когда «Реал» забивал второй, Васкес задержал руками Де Йонга – явный фол. Почему Скомина не остановил игру? Даже если эпизод неигровой, мяч в другой точке, хватать руками соперника нельзя. Или можно, но не всем. Пора бы УЕФА опубликовать список четких рекомендация на все случаи жизни, слишком много пограничных эпизодов. В одних атаках отменяют голы, если был фол, а «Реалу» засчитали.
_________

Ну Горин понятно, давно известен своей антипатией к Реалу и теплыми чувствами к Каталонцам.

А не че, что как на повторе четко видно, и даже все три комментатора на Матч тв, признали, что:

1. На гол никоим образом не повлиял Васкес. В отличии от неделей ранее снесенного Винисиуса и фола Суареса на Варане в класико, где в обоих моментах были забиты голы, и хейтеры Реала об этом в тихую молчат.

2. Что Де Йонг, сам пытался заблокировать Васкеса, который бежал вперед в атаку и тем самым, пытался прервать забег Васкеса, который уткнулся в него, после чего сам Де Йонг падает.
И это все происходило на глазах Скомины, который прекрасно видел, что Васкес не нарушал правила!

Вообщем, статья вновь для тех, кто ищет повод придраться, просто потому, что это Реал, выигравший 3 ЛЧ подряд.

С победой Мадрид.
Martini_1987
Martini_1987
   42 / 845
сегодня в 02:03
Это был грабёж чистой воды среди белого дня, без всякого стеснения на глазах миллионов зрителей ЛЧ
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