У «Аякса» отобрали гол. История VAR в ЛЧ открыта!

сегодня, 02:01

Впервые в ЛЧ повтор привел к смене счета – отменили гол в ворота «Реала». «Соккер.ру» оценивает зрелищный футбол.

Тренер «Аякса» решил обрезать легкий выход «Реала» в атаку через защитников. Оружие выбрал правильное – высокий прессинг. Голландцы грамотно переходили от схемы «4-2-3-1» к «4-3-3» в фазе обороны. Невероятно быстро работали, хотя всегда рисковали нарваться на классическую контратаку испанцев.

Но скорости были такими, что гости тоже ошибались. Если бы не подстраховка Каземиро, ударов по воротам Куртуа было намного больше. У «Реала» хватало потерь мяча, почти не играли первым номером, особенно до перерыва. Оставалось только понять, насколько хватит голландцев? Ведь тактика задать темп популярная, но у нее есть уязвимая сторона.

Крайне сложно не устать, не сделать подарок сопернику – любой обрез мог подарить «Реалу» гол. Как только Винисиус убежал – едва не забил. С другой стороны, редкие контратаки «Реала» помогали растрясти схему испанцев, оставить свободные зоны для резких фланговых футболистов голландского клуба. До конца первого тайма без промаха Зийеха «Аякс» точно бы повел.

Тем более, бельгиец Куртуа едва не помог по-соседски голландцам. Тальяфико затолкал мяч в сетку после того, как «Реал» неправильно выстроился в штрафной, а Тибо неудачно отразил мяч и потерял ворота. Но арбитр посмотрел повтор и гол не увидел. Впрочем, о судействе – ниже.

Цифры и факты поединка «Аякс» - «Реал»

- 6:8 – разница по точным ударам. 7:8, если вспомнить удар Тальяфико. «Реал» оказался эффективным, и это очевидно. Даже сыграв совсем не ярко и примитивно, на классе получили свое. У «Аякса» нет форварда уровня Бензема;

- 16 выносов из своей штрафной площади и 25 перехватов доказывают, что «Реал» заставили пахать вторым номером. И хотя по владению не скажешь, ведь там получилось 50 на 50, «Аякс» в поединке выбрал смелую линию поведения, но победу в награду не получил;

- у четырех игроков «Аякса» были передачи под удары, упрекнуть голландцев в нехватке командной работы не получается. Но «Реал» неудачно, зато удачливо сыграл в защите, и все попытки хозяев не привели к верным моментам, ведь если из 17 ударов только 6 в створ, надо и на себя кивать;

- Серхио Рамос провел 600-й матч за «Реал». У Хенто и Йерро по 601 игре, через два матча защитник выйдет на чистое пятое место. А сегодня отметился только ошибками в защите и странной желтой карточкой в центре поля, которая позволит пропустить ответный матч и «обнулиться» к четвертьфиналам;

- «Аякс» выигрывал у «Реала» в прошлом, но уступил в 6 матчах подряд до нынешнего вечера. Разница мячей удручающая – 2:20, то есть мадридцы приехали в гости к невероятно удобному сопернику, которому стиль «сливочных» не подходит. Результат не разбил серию – 7 поражений подряд, по мячам теперь 3:22;

- «Аякс» - домашняя команда, больше года не уступали на стадионе имени Йохана Кройфа до плей-офф ЛЧ . А «Реал» наоборот нередко за прошлые двенадцать месяцев уступал в гостях, не только ЦСКА в Москве. Нашла коса на камень, и оказалось, что только нюансы спасли «сливочных» от новой «баранки» в чужих стенах, а контратаки подарили выездную победу.

Разочарование игры. Тибо Куртуа

Иногда сильный, но всегда какой-то нелепый вратарь. И так бывает. Огромный голкипер упал перед Зийехом, и мяч попал в него. Считать ли это великим сэйвом? Вряд ли. Скорее это промах марокканца, такой момент нужно было реализовать ударом в ближний угол. Зато когда от Куртуа потребовалось не покидать линию – пошел на выход и пропустил.

Повезло, что Скомина проголосовал за «Реал» в том эпизоде. Но вратарскую ошибку отмена гола не нивелирует. Бельгиец часто ловит «бабочек», не руководит защитой и занимает место кроткого и сильного вратаря Наваса. Плюс остается парнем с длинным языком и мутным прошлым. Может, Куртуа недостаточно умный парень для роли великого вратаря? Точно недостаточно техничный – при голе Зийеха не смог элементарно сложиться.

Скандальные эпизоды. Решения замененного судьи

В УЕФА решили, что опытный Скомина лучше подходит для работы главным арбитром на поединке «Аякса» и «Реала», чем поляк Марциняк. Смена арбитра – редкое решение. Но важное, ведь в результате судья отменил мяч «Аякса». И знаем, что скажут враги «сливочных».

А если рассуждать об отмененном голе, то момент сложный. Давайте по порядку. Первое – Куртуа допустил грубый ляп, неудачно отбил мяч. В начале той атаки все игроки «Аякса» были в правильном положении. После отскока от Тибо к Тальяфико – автору удара, в офсайде оказался Тадич.

И тут заходим в серую зону. С одной стороны, Куртуа сам напоролся на соперника и сыграл на выходе нелепо. С другой, ровно такой гол, если бы Тибо не уткнулся в Тадича, судья мог засчитать. А так получилось, что контакт – повод заявить, что Душан принял участие в эпизоде, и тогда это офсайд.

Понятная позиция арбитра, хотя и вызовет споры. Но проблема «Аякса» в том, что если игрок в офсайде, ему даже закрывать обзор голкиперу нельзя, а тут явно случилось касание. Голландцам жутко не повезло, VAR помог «Реалу», без него разглядеть миллиметровый офсайд было нереально, ведь испанцы даже не протестовали – арбитры сами организовали отмену мяча.

И когда «Реал» забивал второй, Васкес задержал руками Де Йонга – явный фол. Почему Скомина не остановил игру? Даже если эпизод неигровой, мяч в другой точке, хватать руками соперника нельзя. Или можно, но не всем. Пора бы УЕФА опубликовать список четких рекомендация на все случаи жизни, слишком много пограничных эпизодов. В одних атаках отменяют голы, если был фол, а «Реалу» засчитали.

«Реал» будет в четвертьфинале?

Если дома станут обороняться в девять защитников и так тянуть время, как Винисиус во время замены – точно пройдут дальше. А если серьезно, то «Реал» сработал в привычном рациональном режиме. Там Рамос положит руку на плечо Тадичу – вроде и не фол в штрафной площади, а пробить толком сербу не позволил. Тут Модрич то ли в стиле Кройфа, то ли в стиле Хави развернется и выдумает контратаку «Реала».

Или крайние беки послушно останутся у своих ворот – «Аякс» не сможет дойти до удара. Там арбитр отменит гол, тут Винисиус сыграет талантливо, а Бензема реализует редкий ответный момент. А как вишенка – еще одна контратака. Одним словом, «Реал» как «Реал». А «Аякс» можно и нужно похвалить после такого поединка. Ведь молодые ребята выложились на 100 %. Эрик тен Хаг убедил команду, что с грандом можно играть, как раньше против «Баварии».

У голландцев получилось многое, но рациональность обладателя кубка чемпионов в очередной раз выручила «Реал» – «Аякс» часто атаковал, но редко прицельно бил по воротам. Плюс отмененный гол может сбить с темпа любую команду, даже опытную. А тут молодежи много, и решение Скомины сыграло на руку «Реалу» дважды. Не ушли в раздевалку, проигрывая, и получили время, чтобы перестроиться.

Хозяева провели поединок лучше, но «Реал» выплыл – жутко везучий коллектив, играющий на классе. Теперь в гостях голландцам нужно вдохновение уровня «армейского», только против железной основы «Мадрида». Другими словами, фаворит после первого матча не изменился, невзирая на все старания хозяев. Зато показали, что не боятся испанцев и не развалились после отмененного гола.

Если бы голландцам улыбалась удача, как сопернику, сегодня светила победа 2:0 или 2:1, а после домашнего поражения с пропущенными мячами рассчитывать на проход в четвертьфинал сложно. Для сенсации нужен провал «Реала» в Мадриде, а испанцы явно перешли в традиционный для себя режим в ЛЧ – добываться результата, даже когда играют плохо. Или никак не играют, а наблюдают за действиями соперника и блистают в редких контратаках.

«Аякс» не заслужил поражения, ведь показал смелый футбол. Но «Реал» забил свои мячи и получил подарок – минимальный офсайд Тадича, который по случайности стал активным. Дома фавориту будет комфортнее, а голландцев надломили морально. Ничья 1:1 оставляла простор для фантазии и интригу, выездная победа «Реала», скорее всего, означает проход испанцев в четвертьфинал.