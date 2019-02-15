Восстание Черышева. Не останавливайся, Денис!

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 4.5 3.6 1.8
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эйбар -:-  Хетафе 2 3.2 4.1
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Фрозиноне 1.12 8.5 25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Аугсбург -:-  Бавария 12.7 6.8 1.25
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Ним -:-  Дижон 1.85 3.8 4
22:45 сегодня  Лион -:-  Генгам 1.28 5.6 10.8
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1:1 Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2.75 3.75 2.25
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 3:1 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1.3 4.05 19
Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.8 3.55 4.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 5.6 1.85 2.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.25 5.7 11
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз -:- Логотип футбольный клуб МехеленМехелен 6 4.3 1.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 27 14 1.03
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 3 3.5 2.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.15 3.1 3.55
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.45 3.3 2.75
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд 1:1 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс -:- Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 90’ Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс - - -
16:00 90’ Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН - - -
16:00 85’ Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 2.05 3 3.8
16:00 90’ Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре 0:0 Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив - - -
16:00 90’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.9 3.3 1.9
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс -:- Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити -:- Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.1 3.1 3.6
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли 5.5 4.3 1.5
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания 2.05 3.7 3.1
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
Колумбия. Примера А 2019, 14 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1.27 4.2 24
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид (Уэд-Зем)Рапид -:- Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Роял Пари (Санта-Крус-де-ла-Сьерра)Роял Пари 2:1 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1:1 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ХвидовреХвидовре - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 0:5 Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт - - -
16:00 90’ Логотип футбольный клуб УфаУфа 1:1 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.05 3.2 3.6
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 3:1 Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
17:00 45’ Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб Чихура (Сачхере)Чихура - - -
17:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:2 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб Альта (Alta )Альта - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.45 3.5 2.7
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода -:- Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур 2.53 3.6 2.53
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс -:- Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген 1.95 3.8 3.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен -:- Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт -:- Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк -:- Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити 2 3.7 3.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт -:- Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот 3.75 4.1 1.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам -:- Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт 1.42 5 6.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 -:- Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОссОсс -:- Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар 1.73 3.9 4.1
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.65 3.6 5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 2.5 3 2.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.85 3.35 4.4
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:2 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 4:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
16:30 60’ Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел -:- Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда - - -
20:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Раэд (Бурайда)Аль-Раэд -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад 3.2 3.6 2.05
Сербия. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭлазигспорЭлазигспор -:- Логотип футбольный клуб Генчлербирлиги (Анкара)Генчлербирлиги - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3.8 3.4 1.95
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун -:- Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро -:- Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун 3.4 3.65 1.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 2.55 3 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.5 3.8 7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 1.65 3.5 5.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.45 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.7 2.9 2.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 3.3 3.1 2.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 2.1 2.9 4
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.15 7 16
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 2.15 3.3 3.2
ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

Восстание Черышева. Не останавливайся, Денис!

сегодня, 17:00

Черышев находится в отличной форме, россиянин забил три мяча в последних шести матчах за «Валенсию», а «Соккер.ру» радуется за Дениса и желает ему обходиться без травм.

Рваная карьера

Класс Черышева не вызывает вопросов, кажется, ни у кого. Во-первых, Денис постоянно востребован испанскими клубами уровня, скажем так, Лиги Европы («Севилья», «Вильярреал», «Валенсия»), причем россиянин, когда здоров и в хорошей форме, выигрывает конкуренцию и играет в стартовом составе. Во-вторых, свой уровень Черышев безапелляционно подтвердил на чемпионате мира. 

Но есть одна большая проблема – подверженность травмам. Из-за частых простоев Дениса стало трудно воспринимать его как постоянную боевую единицу, да и сам он наверняка недополучил полезных навыков, регулярно выпадая из нормального графика футболиста. Черышеву 28 лет, а нынешний сезон для него всего лишь третий, в котором он перешагнул через отметку в 20 матчей во всех турнирах. 

Не принимая в расчет матчи в Сегунде и Сегунде Б за «Кастилью», к 28 годам Денис провел 128 встреч. У 20-летнего Мбаппе уже больше опыта – 132 матча. Килиан, конечно, вундеркинд, не все такие молодые и ранние, но сверстники Черышыва, чьи карьеры развивались планомерно, далеко впереди, даже у более молодых партнеров по сборной России – Зобнина, Головина, Кузяева, больше матчей в карьере. 

После чемпионата мира

После успешного выступления сборной России и Черышева в составе национальной команды на чемпионате мира очень хотелось, чтобы карьера Дениса получила новый импульс, а его организм – защиту от серьезных и систематических травм. В августе прошлого года россиянин сменил «Вильярреал» на «Валенсию», присоединившись к левантийцам на правах аренды. Инициатором трансфера стал Марселино Гарсия Тораль – тренер, под руководством которого Денис провел свой лучший сезон в карьере (2014/2015 в «Вильярреале»). Черышев подчеркивал, что чемпионат мира придал ему уверенности в собственных силах, очень хотел реализовать себя на клубном уровне, а новая возможность поработать вместе с Марселино настраивала на оптимистичный лад.

Испанский тренер показал, что рассчитывает на Черышева - как на игрока стартового состава, а Денис отметился голом в первой же игре, которую начал с первых минут (против «Леванте»). Однако следующие матчи в основе не приносили результативных действий, вероятно, на этом этапе Денис угодил в функциональную яму, ставшую последствием мощнейшего физического пика, на который футболисты сборной России были выведены на время ЧМ-2018. После россиянин стал игроком ротации, осенью выбыл из-за травмы на несколько недель (к счастью, ничего серьезного). Но Марселино не терял в него веру, несмотря на хейт Черышева фанатами «Валенсии», которым не нравилось, что Денис мало отрабатывает в обороне и принимает ужасные решения в атаке.  

К концу прошлого года Черышев вернулся в старт, сыграл против МЮ, «Эйбара» и «Уэски» (в этом матче отдал результативную передачу). 2019 год Денис начал в качестве 100-процентного игрока основы – выходил с первых минут в матчах Примеры и на замены в кубковых поединках. Вот только в шести первых матчах года россиянин не совершил результативных действий, трибуны свистели все громче, и только Марселино продолжал верить и предоставлял Черышеву новые шансы. Теперь собирает плоды этого доверия. 

Новейшие успехи 

Символично, что переломным матчем для Черышева стала игра против «Вильярреала» - клуба, который владеет его контрактом, в котором он провел пока что лучший сезон в карьере. В начале второго тайма Денис сделал счет 2:0, демонстративно отказался от празднования гола. Через три дня Черышев помог «Валенсии» переломить тяжелый кубковый матч против «Хетафе»: выйдя на замену, россиянин отдал голевой пас на Родриго, «летучие мыши» сравняли счет, а в добавленное время тот же Родриго забил еще два раза, причем перед решающим голом Черышев спас «Валенсию» от пропущенного. Потом были 90 минут на «Камп Ноу» и гол в ворота «Бетиса» в полуфинале Кубка Короля, благодаря котором «Лос Чес» не проиграли. А после нулевой ничьей с «Реалом Сосьедад» Денис на пару с Рубеном Собрино зажег в Глазго: игроки забили по голу, обменявшись результативными передачами. Неужели и после этого критики из числа болельщиков «Валенсии» не заткнутся?

Что дальше?

Дальше важно не сбавлять обороты, у «Валенсии» впереди плотный календарь, до конца февраля предстоит сыграть еще четыре матча, так что у Черышева будут шансы снова себя проявить. С другой стороны, важно не загнать себя и постоянно следить за состоянием организма, ведь чрезмерная усталость ведет к травмам, а Денис черпнул этого сполна. Черышеву по-прежнему есть что доказывать, он еще не встал крепко на ноги, да и не стоит забывать, что выступает за «Валенсию» на правах аренды, то есть ближайшим летом будет решаться его судьба: или «Лос Чес» выкупят контракт россиянина, или «Вильярреал» сделает ставку на Дениса, или появится третий вариант. Так или иначе, останавливаться нельзя. Остановился – проиграл. А мы желаем соотечественнику только побед. 

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   123 / 861
сегодня в 17:03
Здоровья Денису! Ярких матчей, как за клуб так и Сборную.
Roger Young
Roger Young
   509 / 861
сегодня в 16:52
Удачи Денису!
valt134
valt134
   223 / 861
сегодня в 16:49
В последнее время здорово прибавил.
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