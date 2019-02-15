Восстание Черышева. Не останавливайся, Денис!

сегодня, 17:00

Черышев находится в отличной форме, россиянин забил три мяча в последних шести матчах за «Валенсию», а «Соккер.ру» радуется за Дениса и желает ему обходиться без травм.

Рваная карьера

Класс Черышева не вызывает вопросов, кажется, ни у кого. Во-первых, Денис постоянно востребован испанскими клубами уровня, скажем так, Лиги Европы («Севилья», «Вильярреал», «Валенсия»), причем россиянин, когда здоров и в хорошей форме, выигрывает конкуренцию и играет в стартовом составе. Во-вторых, свой уровень Черышев безапелляционно подтвердил на чемпионате мира.

Но есть одна большая проблема – подверженность травмам. Из-за частых простоев Дениса стало трудно воспринимать его как постоянную боевую единицу, да и сам он наверняка недополучил полезных навыков, регулярно выпадая из нормального графика футболиста. Черышеву 28 лет, а нынешний сезон для него всего лишь третий, в котором он перешагнул через отметку в 20 матчей во всех турнирах.

Не принимая в расчет матчи в Сегунде и Сегунде Б за «Кастилью», к 28 годам Денис провел 128 встреч. У 20-летнего Мбаппе уже больше опыта – 132 матча. Килиан, конечно, вундеркинд, не все такие молодые и ранние, но сверстники Черышыва, чьи карьеры развивались планомерно, далеко впереди, даже у более молодых партнеров по сборной России – Зобнина, Головина, Кузяева, больше матчей в карьере.

После чемпионата мира

После успешного выступления сборной России и Черышева в составе национальной команды на чемпионате мира очень хотелось, чтобы карьера Дениса получила новый импульс, а его организм – защиту от серьезных и систематических травм. В августе прошлого года россиянин сменил «Вильярреал» на «Валенсию», присоединившись к левантийцам на правах аренды. Инициатором трансфера стал Марселино Гарсия Тораль – тренер, под руководством которого Денис провел свой лучший сезон в карьере (2014/2015 в «Вильярреале»). Черышев подчеркивал, что чемпионат мира придал ему уверенности в собственных силах, очень хотел реализовать себя на клубном уровне, а новая возможность поработать вместе с Марселино настраивала на оптимистичный лад.

Испанский тренер показал, что рассчитывает на Черышева - как на игрока стартового состава, а Денис отметился голом в первой же игре, которую начал с первых минут (против «Леванте»). Однако следующие матчи в основе не приносили результативных действий, вероятно, на этом этапе Денис угодил в функциональную яму, ставшую последствием мощнейшего физического пика, на который футболисты сборной России были выведены на время ЧМ -2018. После россиянин стал игроком ротации, осенью выбыл из-за травмы на несколько недель (к счастью, ничего серьезного). Но Марселино не терял в него веру, несмотря на хейт Черышева фанатами «Валенсии», которым не нравилось, что Денис мало отрабатывает в обороне и принимает ужасные решения в атаке.

К концу прошлого года Черышев вернулся в старт, сыграл против МЮ , «Эйбара» и «Уэски» (в этом матче отдал результативную передачу). 2019 год Денис начал в качестве 100-процентного игрока основы – выходил с первых минут в матчах Примеры и на замены в кубковых поединках. Вот только в шести первых матчах года россиянин не совершил результативных действий, трибуны свистели все громче, и только Марселино продолжал верить и предоставлял Черышеву новые шансы. Теперь собирает плоды этого доверия.

Новейшие успехи

Символично, что переломным матчем для Черышева стала игра против «Вильярреала» - клуба, который владеет его контрактом, в котором он провел пока что лучший сезон в карьере. В начале второго тайма Денис сделал счет 2:0, демонстративно отказался от празднования гола. Через три дня Черышев помог «Валенсии» переломить тяжелый кубковый матч против «Хетафе»: выйдя на замену, россиянин отдал голевой пас на Родриго, «летучие мыши» сравняли счет, а в добавленное время тот же Родриго забил еще два раза, причем перед решающим голом Черышев спас «Валенсию» от пропущенного. Потом были 90 минут на «Камп Ноу» и гол в ворота «Бетиса» в полуфинале Кубка Короля, благодаря котором «Лос Чес» не проиграли. А после нулевой ничьей с «Реалом Сосьедад» Денис на пару с Рубеном Собрино зажег в Глазго: игроки забили по голу, обменявшись результативными передачами. Неужели и после этого критики из числа болельщиков «Валенсии» не заткнутся?

Что дальше?

Дальше важно не сбавлять обороты, у «Валенсии» впереди плотный календарь, до конца февраля предстоит сыграть еще четыре матча, так что у Черышева будут шансы снова себя проявить. С другой стороны, важно не загнать себя и постоянно следить за состоянием организма, ведь чрезмерная усталость ведет к травмам, а Денис черпнул этого сполна. Черышеву по-прежнему есть что доказывать, он еще не встал крепко на ноги, да и не стоит забывать, что выступает за «Валенсию» на правах аренды, то есть ближайшим летом будет решаться его судьба: или «Лос Чес» выкупят контракт россиянина, или «Вильярреал» сделает ставку на Дениса, или появится третий вариант. Так или иначе, останавливаться нельзя. Остановился – проиграл. А мы желаем соотечественнику только побед.