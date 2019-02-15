Диван, чемодан, саквояж. «Челси» Руда Гуллита и Джанлуки Виалли. Сезон-1997/98

15 февраля 2019, 17:11

«Соккер.ру» рассказывает об одном из ярчайших сезонов в истории лондонского клуба.

В предыдущем рассказе вы могли прочитать о смелом и неожиданном решении руководства «Челси» доверить команду выдающемуся футболисту, но начинающему тренеру Руду Гуллиту. Эксперимент оправдал себя. «Синие» после длительного перерыва выиграли трофей - Кубок Англии - и получили право выступить в еврокубках. Да и итоговое шестое место выглядело вполне неплохим результатом для команды, которая перед этим никак не могла попасть в десятку. Гуллит сохранил за собой пост играющего тренера.

Интернациональная бригада

Естественно, состав нужно было укреплять. Гуллит пригласил из «Фейеноорда» вратаря сборной Голландии Эда Де Гуя. Дмитрий Харин залечил колено, но существовала опасность рецидива, и тренерский штаб, увы, на него не рассчитывал. О чём и свидетельствовало приглашение долговязого голландца. Левый фланг обороны укрепили нигериец Селестин Бабаяро из «Андерлехта» и Грэм Ле Со из «Блэкберна». Уругваец Густаво Пойет («Сарагоса») укрепил середину поля, а в атаку был куплен высокий, несколько нескладный с виду, но быстроногий норвежец Туре-Андре Флу («Бранн»). Из «Бордо» приехал защитник Бернар Лямбур.

Гуллит избавился или избавлялся по ходу сезона от нескольких футболистов, немало поигравших на «Стэмфорд Бридж» – Скотта Минто, Крэйга Бёрли, Дэвида Ли, Дэвида Рокасла, Джона Спенсера, Марка Стейна, Эрланда Йонсена. Отпала необходимость во вратаре Фруде Грудасе. Норвежец отправился в «Тоттенхэм». В результате за какой-то год облик коллектива резко изменился. Из классической английской команды «синие» превратились в некий интернационал.

В воротах голландец Эд Де Гуй. Дмитрию Харину предстояло ждать своей очереди и конкурировать за место на лавочке с её завсегдатаем Кевином Хичкоком. Правый защитник - либо румын Дан Петреску, либо шотландец Стив Кларк. Петреску мог сыграть и в средней линии. Слева чаще играл Грэм Ле Со, реже Селестин Бабаяро, или, совсем редко, Дэнни Грэнвилл. Основную пару центральных защитников составляли француз Франк Лебёф и Майкл Даберри. В резерве француз Бернар Лямбур, Фрэнк Синклэйр, Энди Майерс, молодой Джон Харли и совсем юный Джон Терри, которого только подпускали к тренировкам с основой. В средней линии действовали Деннис Уайз, италошвейцарец Роберто Ди Маттео и Густаво Пойет. При необходимости в полузащиту выдвигался Дан Петреску, а также имелись в распоряжении Эдди Ньютон, Пол Хьюз, Джоди Моррис и сам Руд Гуллит. Итальянец Джанфранко Дзола, ставший любимцем «Стэмфорд Бридж», играл оттянутого форварда. Пару нападающих составляли ещё один итальянец Джанлука Виалли и норвежец Туре-Андре Флу. Ветеран валлиец Марк Хьюз не всегда проходил в состав. Несложно подсчитать, что лишь три англичанина - Уайз, Ле Со и Даберри - имели постоянное место в составе, плюс шотландец Кларк. Но при желании Гуллит мог обойтись и без них.

Назревавший между Гуллитом и Виалли конфликт удалось погасить. Перед началом сезона голландец и итальянец производили впечатление приятелей. Но если вы заметили, то среди новичков не оказалось ни одного представителя Италии.

Сезон начинался на «Уэмбли» матчем за Черити Шилд с «Манчестер Юнайтед». Марк Хьюз не пожалел клуб, где прошли лучшие годы его карьеры. Но чемпион недолго оставался в долгу, и Ронни Йонсен восстановил равновесие. В серии пенальти все игроки «Манчестер Юнайтед» были точны, а Фрэнк Синклэйр с Роберто Ди Маттео подкачали. Трофей уехал в Манчестер.

Никак не ожидал он такого вот конца

Старт в Премьер-Лиге тоже вышел неважным – проигрыш «Ковентри» 2:3. Хет-трик на счету Диона Даблина. Всю злость «синие» излили на новичка – «Барнсли» (6:0). Виалли аж четыре раза поразил ворота «дворняг». Следом были обыграны «Уимбдлон» (2:0), «Саутгемптон» (4:2) и «Кристал Пэлас» (3:0). После такой серии лондонцы оказались на втором месте, уступая всего очко МЮ . В 1/16 финала Кубка Кубков «Челси» не встретил затруднений в домашней игре с братиславским «Слованом» – 2:0 за счёт голов Грэнвилла и Ди Маттео.

На домашний матч с «Арсеналом» команда Гуллита вышла в хорошем настроении. Можно было продлить победную серию и задуматься о лидерстве. За пять минут до перерыва гол Пойета сорвал овации на «Стэмфорд Бридж». Но Деннис Бергкамп перед самым перерывом восстановил равенство. Он же во втором тайме вывел «канониров» вперёд. Ненадолго, на минуту. Дзола не стал тянуть с ответом. Казалось, что оба столичных коллектива согласны на ничью, но в конце встречи нечасто забивающий левый защитник Найджел Уинтербёрн принёс «Арсеналу» победу 3:2.

И сразу же поездка в гости к чемпиону. Проигрывая 0:2, «Челси» смог отыграться на «Олд Траффорд» благодаря ударам Марка Хьюза и Дзолы. Гол Пойета принёс победу над крепким ещё «Ньюкаслом» 1:0 и вывел «синих» на первое место. Которое пришлось делить с «Арсеналом», где уже год как трудился Арсен Венгер.

Вторая встреча со «Слованом» завершилась так же, как и первая - 2:0. Постарались Ди Маттео и Виалли. А дома ждал выезд в Ливерпуль, на «Энфилд», откуда «Челси» вернулся битым 2:4. Голов Дзолы и Пойета оказалось недостаточно. Прощай, лидерство. Франк Лебёф чуточку улучшил настроение, обеспечив выигрыш у «Лестера». Но на первое место «Челси» больше в том сезоне не забирался.

Подошла пора матчей 1/8 финала. Выезд в гости к норвежскому «Тромсё» обернулся проигрышем 2:3. Но два гола Виалли оставляли английскому клубу хорошие шансы на ответную игру. А вот проигрыш «Болтону» в Премьер-Лиге был совсем некстати.

Обыграв в Бирмингеме «Астон Виллу» 2:0, «Челси» организовал горячий приём «Тромсё» – 7:1. Джанлука Виалли на этот раз забил три, два раза отличился Петреску, по разу Дзола и Лебёф. Перебравшись в весеннюю стадию Кубка Кубков, можно было сосредоточиться на делах английских.

Проиграв «Блэкберну», лондонцы выдали красивую серию – четыре победы и две ничьи. Да какие победы! 2:0 над «Эвертоном», 4:0 над «Дерби Каунти» и 4:1 над «Шеффилд Уэнсдэй», «Тоттенхэм» вообще был разгромлен (6:1). Всё шло хорошо до поездки в Саутгемптон, откуда команда Гуллита вернулась с пустыми руками. А потом наступил новый 1998 год, начало которого принесло немало разочарований.

Сначала «синие» сходу вылетели из Кубка Англии, снова уступив «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. В четвертьфинале Кубка Лиги тоже пришлось прибегнуть к лотерее, но «Ипсвич» был пройден. Однако тяжёлый график дал о себе знать. В чемпионате команда проигрывала всем, кому не лень, разбавив неудачи выигрышем у «Ковентри» и совсем слабенького «Барнсли». В первом полуфинале Кубка Лиги проиграли «Арсеналу» 1:2. В ответном матче с «канонирами» был взят реванш 3:1 благодаря голам Марка Хьюза, Роберто Ди Маттео и Дана Петреску. В этом матче «синими» руководил новый тренер. Тоже играющий – Джанлука Виалли.

Руководству показалось, что в январе Гуллит потерял управление командой, что он неправильно использует игроков, что между ним и лидерами команды возникло отчуждение. 12 февраля после поражения от «Арсенала» в первенстве голландец был уволен. Руд явно не ожидал отставки. Ведь, несмотря на спад, «Челси» шёл третьим. Пять очков отставания от «Манчестер Юнайтед», два – от «Арсенала». Но ему пришлось уйти, оставив Виалли неплохое наследство.

Сбор урожая

Бритоголовый итальянец начал с трёх проигрышей, два из которых были домашними – с «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой». Зато был обыгран в Севилье «Бетис». Флу постарался, сделав дубль. Появились хорошие виды на полуфинал Кубка Кубков. Поэтому решено было не искать нового тренера, а продолжить эксперимент. Но уже с другим участником. Перед ответкой с испанцами «синие» разгромили «Кристал Пэлас» 6:2 и проиграли «Вест Хэму» 1:2.

Выступавший за «Бетис» нигериец Джордж Финиди подарил было своему клубу надежду, забив на 20-й минуте. Но Синклэйр сравнял счёт через 10 минут. Вскоре после перерыва Роберто Ди Маттео дал понять, что дополнительного времени не будет. Лондонцы не только удержали победный счёт, но забили третий мяч. Дзола потрудился – 3:1, и здравствуй полуфинал с итальянской «Виченцей».

Но сначала нужно было сыграть в финале Кубка Лиги. Где, как и в победном для «синих» финале Кубка Англии, им противостоял «Мидлсбро». Девяносто минут встречи на «Уэмбли» не принесли успеха ни одному из соперников, но в дополнительное время «Челси» дожал «речников» за счёт умелого розыгрыша угловых. Сначала Фрэнк Синклэйр головой отправил мяч в ворота Марка Шварцера, а потом Роберто Ди Маттео воспользовался суматохой в штрафной «Боро». Так Джанлука Виалли, не проработав двух месяцев в роли тренера, завоевал свой первый трофей.

Нельзя сказать, что итальянский тренер махнул рукой на чемпионат. Он не имел права этого делать. Но в качестве направления главного удара был выбран Кубок Кубков. Тем более что «Виченца», при всём уважении к ней, это не «Милан», не «Ювентус» и не «Лацио». Даже не «Парма». Однако несерьёзных соперников в полуфинале быть не может. Что и доказал матч в Италии, завершившийся победой хозяев 1:0. Сам главный тренер отыграл все 90 минут.

За две недели, разделявшие полуфиналы, команда Виалли обыграла «Дерби Каунти» и «Тоттенхэм», уступив «Лидсу». «Челси» четвёртый. «Арсенал» с « МЮ » уже далеко, но «Ливерпуль» в четырёх очках. С ним можно бороться, тем более играть совсем скоро. Но сначала нужно справиться с «Виченцей».

Непроста эта «Виченца». Да и тренер Франческо Гвидолин куда опытнее Виалли. А тут еще на 32-й минуте оборона лондонцев дала течь, и Паскуале Луизо пробил мимо Де Гуя – 0:1. Чтобы выйти в финал, «синим», которые вышли на поле в жёлтом, нужно было забивать уже не два, а три мяча. Гус Пойет не стал тянуть с ответом, - через три минуты добил в сетку отражённый Пьерлуиджи Бривио мяч – 1:1.

Второй гол организовал сам Виалли. В начале второго тайма промчался по правому флангу и прострелил так, чтобы маленькому Дзоле не пришлось высоко прыгать – 2:1. Но и этого счёта маловато будет. Но Виалли выпустил Хьюза, и ветеран не подвёл. Марк не стал бороться за верховой мяч. Он подождал пока мяч ударится о газон и подкараулил отскок. Удар в дальний угол, рикошет от штанги и 3:1. Оставалось выдержать девять минут. Выстояли. «Челси» одержал прекрасную победу. И это уже был не только багаж предшественника, но и его собственный успех.

На радостях «Челси» устроил трёпку «Ливерпулю». Но в итоговой таблице всё равно остался четвёртым. Два шага вверх. Но главные победы были одержаны не в чемпионате.

Сам турнир, обескровленный реформами тогдашнего президента УЕФА Леннарта Юханссона, дышал на ладан. Уже было принято решение об его ликвидации, и следующий розыгрыш должен был стать последним. Но эти перспективы вовсе не отменяли ни престижа победы, ни мотивации обоих претендентов – «Челси» и немецкого «Штутгарта». Решающий матч был назначен на 13 мая в Стокгольме.

Первый тайм – по нулям. Хотя могло быть иначе и не раз. Пойет не использовал пару моментов, Кларк едва не привёз гол в ворота Де Гуя, Деннис Уайз простил немцев. Во втором тайме команды действовали более осторожно, однако развязка наступила после перерыва.

На 68-й минуте Виалли с поля дал сигнал Дзоле – готовься. Через пару минут миниатюрный итальянец выбежал на поле вместо Флу. А ещё через минуту попал в объятия партнёров. Уайз вспорол оборону «Штутгарта» пасом из середины поля, Джанфранко выскочил один на один с Францем Вольфартом и точно отправил мяч в угол – 1:0. «Челси» доигрывал встречу в меньшинстве. Это Дан Петреску едва не искалечил Мурата Якина, за что был отправлен в раздевалку. Но лондонцы выстояли и выиграли Кубок.

Вот такой удачный, хотя и противоречивый сезон. Выиграны два трофея, один из которых международный. Оба взяты под руководством Виалли. Причём Джанлука не выехал на багаже Гуллита, он и сам славно потрудился. Вот только какова доля заслуг в победах итальянца, а какова голландца – не знает и не узнает никто. Равно как и не дано знать - выиграл бы лондонский клуб трофеи, не будь замены тренера в феврале.

Наверное, с Рудом поступили нехорошо, уволив его после первых, вполне поправимых неудач. Как выяснилось, голландцу сломали тренерскую карьеру. Но про это на «Стэмфорд Бридж» предпочитали не вспоминать. Пословица «лес рубят – щепки летят» – интернациональна. Как «Челси» Гуллита-Виалли.

Напоследок о Дмитрии Харине. Наш вратарь сыграл десять матчей в чемпионате, причём действовал уже при итальянском тренере, в концовке первенства. Но олимпийский чемпион понимал, что Виалли, как Гуллит, не особо на него рассчитывает. Карьера голкипера сборной России в «Челси» постепенно подходила к концу. Сезон-98/97 стал для Дмитрия Викторовича седьмым и последним на «Стэмфорд Бридж».