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22:45 13’ Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 1:0 Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.25 2.5
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 4.7 3.4 1.75
22:45 14’ Логотип футбольный клуб УиганУиган 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.75 3.1 2.55
22:45 13’ Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 0:0 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2 3.25 3.75
22:45 12’ Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 0:0 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.47 4 6.5
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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16:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк 4:2 Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
16:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 0:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
16:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаерХаер 0:2 Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм - - -
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15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен - - -
18:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 3:4 Логотип футбольный клуб Аль-Файсали (Хармах)Аль-Файсали - - -
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Боже, спасибо за Бэнкса. Сборная Англии Альфа Рэмзи-1966

сегодня, 21:00

«Соккер.ру» вспоминает великого вратаря Гордона Бэнкса и его товарищей.

Из Великобритании пришла печальная новость. На 82 году умер выдающийся вратарь Гордон Бэнкс. Которого называли «первым после Яшина».

Первый после Яшина

Большую часть своей карьеры Гордон Бэнкс провёл в скромных «Лестер Сити» и «Сток Сити», а с ними много не выиграешь. По Кубку лиги с каждым из коллективов и всё. В первую очередь Бэнкс запомнился игрой за сборную Англии, в составе которой он совершил свой главный подвиг - выиграл чемпионат мира 1966 года. Не он один, разумеется, чемпионство англичан - заслуга всей команды и тренера Альфа Рэмзи. Но без Бэнкса вряд ли бы этот успех был возможен. Гордон сыграл на двух чемпионатах мира. Он был основным и в 1970. Спасение Бэнкса после удара Пеле на ЧМ-70 считается лучшим в истории футбола. Но сам герой не любил вспоминать тот эпизод: «да что вы ко мне пристали с этим ударом. Про него чаще спрашивают, чем про нашу победу в шестьдесят шестом». Не любил Гордон чемпионат мира в Мексике. Ту памятную встречу с бразильцами англичане проиграли, но это полбеды. Куда фатальней был проигрыш в четвертьфинале немцам, после которой сборная Англии сложила с себя чемпионские полномочия. Бэнкс ту встречу пропустил, даже проспал, ибо накануне свалился с кишечной инфекцией и проспал чуть ли не сутки. На этом закончим с чемпионатом 1970 года и перенесёмся на предыдущий.

Гордон Бэнкс стал основным вратарём английской команды при Альфе Рэмзи. Или Рамзее как часто пишут в нашей прессе. Рэмзи был сильным правым защитником «Тоттенхэма», играл в сборной Англии, но наибольшей славы добился в качестве тренера. А именно вытащил за несколько лет скромный «Ипсвич» из третьего дивизиона в первый, а потом выиграл с «трактористами» чемпионат Англии. За что и был приглашён работать в сборную страны, где сменил первого в истории наставника «трёх львов» Уолтера Уинтерботтома, занимавшего свой пост 18 лет. Первый блин Рэмзи оказался комом. Англичане были разгромлены французами 2:5 и сразу же вылетели из отборочного турнира второго Кубка Европы.

Бескрылое чудо

Отбираться на чемпионат мира 1966 у команды Рэмзи не было необходимости. Англия принимала сильнейшие сборные у себя, а ее команда была освобождена от квалификационного раунда. Поэтому «Генерал» - это прозвище приклеилось к Рэмзи ещё в «Ипсвиче», мог формировать команду так, как считал нужным. Время позволяло подбирать исполнителей под свою концепцию и не бояться неудач. Были сомнения - кого поставить в ворота - Гордона Бэнкса или Тони Уолтерса из «Блэкпула». Всё решил розыгрыш малого Кубка мира - турнира, проходившего весной 1964 года и приуроченного 50-летию Конфедерации футбола Бразилии. Уолтерс отправился за океан в качестве основного вратаря, но в игре с бразильцами Тони перенервничал и получил пять мячей. Англичане затем проиграли аргентинцам и завершили вничью встречу с португальцами. Однако Бэнкс смотрелся намного убедительнее коллеги. Поэтому он и стал основным голкипером. Уолтерс вообще отсеялся, Рон Спринджетт, игравший на ЧМ-62, смирился с ролью второго вратаря, а обладатель итальянской фамилии Питер Бонетти был рад оказаться третьим в заявочном списке.

Прежде чем познакомиться с полевыми игроками английской сборной, необходимо обратить внимание на тактическую схему Рэмзи. «Генерал» первым в мире среди тренеров национальных сборных применил схему 4:4:2. Кроме того он отказался от использования фланговых полузащитников и нападающих, максимально усилив центр. Что для Англии, где любили фланговые проходы с последующими навесами в центр, было своего рода святотатством. «Бескрылая птица» - написал кто-то из критиков. После победы на чемпионате мира английскую сборную стали звать «бескрылым чудом». Однако на групповом этапе англичане использовали расстановку 4:3:3.

На правом фланге обороны действовал Джордж Коэн из «Фулхэма». За противоположный фланг отвечал Рэй Уилсон («Эвертон»). В центре обороны Джек Чарльтон («Лидс») и капитан англичан Бобби Мур («Вест Хэм»). Эта четвёрка провела весь турнир от звонка до звонка. Так и не сыграли правый защитник Джимми Армфилд («Блэкпул») и два центральных Норман Хантер («Лидс») и Джерри Бёрн («Ливерпуль»). Основная четвёрка полузащитников - Бобби Чарльтон и Ноби Стайлз (оба - «Манчестер Юнайтед»), Алан Болл («Блэкпул») и Мартин Питерс («Вест Хэм»). В запасе Йан Каллаган («Ливерпуль») и Рон Флауэрс («Вулверхэмптон»). Начинала турнир пара нападающих Роджер Хант («Ливерпуль») и Джимми Гривз («Тоттенхэм»). Затем Гривза сменил Джефф Хёрст («Вест Хэм»), ставший главным героем финала. На всякий случай присутствовали в заявке два крайних нападающих - Терри Пейн («Саутгемптон») и Джордж Истхэм («Арсенал»).

Слово Бахрамова

Старт хозяев чемпионата несколько обескуражил болельщиков английской сборной. Нулевая ничья со сборной Уругвая - не то, что рассчитывали от англичан на «Уэмбли». Ничего сверхъестественного команда Рэмзи не показала. Побеспокоили пару-тройку раз вратаря южноамериканцев Ладислао Мазуркевича и всё. К матчу с мексиканцами Рэмзи сделал несколько перестановок в составе, а его команда выглядела куда убедительней. Голы Бобби Чарльтона и Ханта принесли первую победу в группе. Дубль Ханта обеспечил выигрыш у французов. Примечательно, что в первом тайме англичане забивали на 36 и 38 минутах, а оба гола второго тайма пришлись на 75 минуты. Бэнкс не пропустил ни одного мяча, но нельзя было сказать, что у Гордона не было работы.

Бэнкс не любил играть в перчатках. Он надевал их разве что в дождь. Но при этом вратарь всё время смачивал пальцы собственной слюной - для цепкости. А чтобы бы было чем плеваться, Гордон постоянно жевал резинку. Но перед игрой со сборной Аргентины голкипер обнаружил, что запасы жвачки иссякли. Рэмзи увидел, что вратарь нервничал и отдал приказ своему ассистенту Гарольду Шепердсону быстро сбегать в ближайший киоск за резинкой. Успел. Команды уже выходили из подтрибунного коридора на поле, когда второй тренер кинул Бэнксу пачку жевательной резинки. Проблема была решена.

Матч с аргентинцами складывался сложно. И неизвестно, как бы всё обернулось, если бы не скандальное удаление капитана южноамериканцев Антонио Раттина. Аргентинец в сердцах нецензурно выразился. По-испански, разумеется, других языков он не знал. Но испанским языком владел немецкий судья Рудольф Крайтляйн, который принял сказанное на свой адрес и полез за красной карточкой. Численное преимущество было реализовано лишь однажды Джеффом Хёрстом на 78 минуте.  Все попытки сборной Аргентины были сведены на нет Бэнксом. Мяч покорно шёл в его обслюнявленные руки. Недаром английские болельщики громко распевали - «Боже, спасибо за Бэнкса».

Первый мяч на турнире Бэнкс пропустил только в полуфинале с португальцами. Не смог Гордон отразить 11-метровый, исполненный Эйсебио. Англичане выигрывали к тому времени 2:0 благодаря дублю Бобби Чарльтона, поэтому гол Эйсебио смог только озадачить хозяев и испортить статистику их вратарю. Тем не менее, Гордон установил рекорд, продержавшийся сухим дольше, чем бразилец Жилмар в 1958. Оба дотерпели до полуфинала. Но бразилец капитулировал на 11 минуте, а англичанин пропустил на 82.

Только в финале Бэнкс допустил свою первую и единственную за весь чемпионат ошибку. Вину за гол немца Гельмута Халлера вратарь должен разделить с Уилсоном и Чарльтоном. Безответным этот мяч оставался всего шесть минут, пока Джефф Хёртс не забил со второго этажа после розыгрыша штрафного. Второй гол сборной Англии тоже родился после стандарта. Алан Болл подал угловой, а Хёрст сбросил мяч своему одноклубнику Мартину Питерсу. Но сборной Англии не хватило минуты, чтобы стать чемпионом в основное время. Вряд ли можно винить Бэнкса в том, что он не смог отбить удар Вольфганга Вебера с шести метров.

Всё решилось в дополнительное время. До сих пор идут споры пересёк ли мяч линию ворот после удара Хёрста на 101 минуте или нет. Боковой судья Тофик Бахрамов решил, что гол был, о чём советский судья сообщил главному арбитру Готфриду Динсту. Впрочем, Бахрамов не знал немецкого, а Динст не владел ни русским, ни азербайджанским. Но взятие ворот было засчитано. Отыграться сборная ФРГ не смогла, более того Хёрст забил третий мяч. Победа 4:2 и сборная Англии в первый и пока в последний раз стала чемпионом мира.


Почти 20 лет назад умер сэр Альф Рэмзи. Покинули этот мир Бобби Мур, Алан Болл, Джерри Бёрн, Рон Спринджетт, Джон Коннелли. В прошлом году умерли Джимми Армфилд и Рэй Уилсон. Вчера не стало Гордона Бэнкса.

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Foxes
Foxes
   258 / 842
сегодня в 21:19
Годы выступления за Лис 🦊 1959-1967!
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