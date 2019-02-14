Выстрел из кочерги. «Байер-04» Эриха Риббека. Сезон-1987/88

14 февраля 2019, 17:01

«Соккер.ру» рассказывает о самом большом успехе соперника «Краснодара»

За леверкузенским «Байером» закрепилась репутация одного из самых невезучих клубов Бундеслиги. Особенно после сезона-1999/2000, после которого «Байер» стал «Неверкузеном» («Соккер.ру» рассказывал об этом) и тем более после сезона-2001/02. Тогда «аспириновые» могли выиграть Лигу чемпионов, впервые стать первыми в Бундеслиге и взять Кубок страны. Но во всех трёх турнирах остались вторыми. О «Вицекузене» вы сможете прочитать в марте. А сейчас о самом громком успехе «аптекарей». Иногда и «Байер» побеждал.

Два «Байера»

«Байер» создан в 1904 году, о чём несложно догадаться, бросив взгляд на клубный герб. Но большую часть своей истории клуб из Леверкузена играл в низших дивизионах. В 50-е подшефные фармацевтического концерна «Байер» играли в одной из оберлиг. Но после организации Бундеслиги «Байер» долго играл в региональных лигах. Только в 1975-м клуб пробился во вторую Бундеслигу, а в 1979-м шагнул в высшее общество. Которое он ни разу не покидал. Это сегодня мы воспринимаем «Байер» как непременного участника немецкого чемпионата, а в 80-е к нему относились как к выскочке. Как к «Хоффенхайму» или как к «Вольфсбургу» в конце 90-х.

В 80-е в Бундеслиге играло сразу два «Байера». Собрат, который базировался в Юрдингене, пробился в первую Бундеслигу на четыре года раньше леверкузенцев. И трофеями юрдингенский «Байер» обзавёлся раньше – в 1985-м выиграл Кубок Германии потом дошёл до полуфинала Кубка кубков. В 1986-м клуб из Юрдингена, он же «Байер-05», занял третье место, а «Байер-04» финишировал шестым и мог только завидовать одноклубникам. Но уже в конце 90-х «05» испортился и вылетел. Потом он несколько раз выходил в элиту и выпадал из неё. В 1995-м руководство фармацевтической команды решило, что два «Байера» ему не вынести и отказалось от юрдингенцев. Родное дитя оказалось ближе усыновлённого. Оставшись без покровительства «Байера» несчастный «Юрдинген» совсем усох. Играл в низших лигах, только год назад был несказанно рад выходу в третью Бундеслигу и с ностальгией вспоминает славные восьмидесятые.

Наш рассказ посвящён «Байеру-04» или «Байеру» из Леверкузена. Прогресс «аспириновых» был связан с приходом опытного тренера Эриха Риббека, возглавившего команду в 1985-м. Риббек был известен по работе с франкфуртским «Айнтрахтом» и «Кайзерслаутерном». Затем на протяжении шести лет он входил в тренерский штаб сборной Германии – был помощником Юппа Дёрваля. Перед тем как возглавить «Байер-04», Риббек отработал сезон в Дортмунде, где провалился – «Боруссия» чуть не вылетела.

Зато в новом клубе всё пошло неплохо. Как вы уже знаете, в 1986-м «аспириновые» заняли шестое место и впервые в истории получили право сыграть в Кубке УЕФА . Леревкузенцы выдержали два раунда, вылетев непобеждёнными. В 1/32 финала был дважды разгромлен шведский «Кальмар» 4:1 и 3:0. С чехословацкой «Дуклой» дважды разбежались мирно 0:0 и 1:1, но гол, забитый Иржи Ваджурой за 10 минут до конца встречи в Германии, вывел в следующую стадию пражан. В чемпионате Западной Германии «Байер» снова стал шестым, получив в качестве бонуса билет в Кубок УЕФА .

Человек из сборной

По традиции о составе команды. Ворота «Байера» защищал Рюдигер Фольборн, добросовестно отслуживший 17 лет в Леверкузене. Вратарь, может, и не звёздный, но опытный и квалифицированный. Тем более что Рюдигеру суждено было стать главным героем сезона. В запасе Бернд Дрейер, который отсидел несколько лет за спиной Фольборна, потом перебрался в «Байер-05», где был основным в смутные девяностые. Заканчивал Бернд в «Баварии» дублёром Оливера Кана.

Правый защитник, он же капитан команды Вольфганг Рольфф пришёл в «Байер» уже при Риббеке. В «Гамбурге» Вольфганг играл в средней линии и дослужился до игрока сборной ФРГ . В Леверкузене он отошёл в оборону, однако по-прежнему помогал нападающим и немало забивал. На левом фланге конкурировали тоже номинальные полузащитники Флориан Хинтербергер и Кнут Райнхардт. В конце сезона 19-летний Кнут выиграл борьбу у Флориана, который был старше на 10 лет. В центре обороны Риббек использовал разные сочетания, поскольку выбор был – Томас Хёрстер, Жан-Пьер де Кейзер, однофамилец Кнута Райнхардта Алоиз, Петер Цантер и Эрик Зеклер.

Место опорного полузащитника занял Ральф Фалькенмайер, пришедший из «Айнтрахта». Кристиан Шрайер играл ближе к атаке, вместе с поляком Анджеем Бунцолем, призёром чемпионата мира-82. Ещё два легионера играли на позиции крайних нападающих. Две весьма замечательные личности. Действовавший справа Ча Бум Кун считается одним из сильнейших футболистов Южной Кореи всех времён. Ча приехал в Германию в 1979-м, но в «Дармштадте» на него смотрели, скорее, как на экзотику. В «Айнтрахте» (Франкфурт) же поняли, что Ча – не только первый кореец в Бундеслиге, но и замечательный футболист. Корейский нападающий отыграл четыре отличных сезона за «орлов», а потом отправился поднимать «Байер» и стал кумиром стадиона «Ульрих Хаберлянд» (старое название «Бай-Арены»). Кореец первым из легионеров Бундеслиги перешагнул отметку в сто голов и десять лет оставался самым результативным иностранным футболистом. «Байер-04» едва ли не первым в Германии стал открывать для себя Бразилию. В 1987-м был подписан контракт с Милтоном Кейросом де Пайшао, более известным как Тита. 29-летний бразилец оказался едва ли не самым звёздным футболистом. Он успел дважды выиграть Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Сначала в составе «Фламенго», затем в качестве футболиста «Гремио». Тита периодически привлекался в сборную Бразилии, но Теле Сантана не брал его на чемпионаты мира в 1982-м и 1986-м. Фалько Гётца тоже нельзя было назвать классическим нападающим, он был, скорее, атакующим полузащитником. Фалько в начале 80-х сбежал из ГДР и потом нашёл применение своим силам в Леверкузене. За этот побег тренеру Йоргу Бергеру (в последствие тоже беглецу) пришлось несладко. Ему поставили в вину недосмотр за Фалько. Были в распоряжении Риббека и классические нападающие – Герберт Ваас и пришедший из «Шальке» Клаус Таубер. В число запасных входили полузащитники Кристиан Хаусманн и Дитер Рэй, а также нападающие Маркус Файнбиер и Михалис Ханцидис.

Ленивый старт и медленный разгон

«Аспириновые» стартовали с домашней победы над «Вальдхофом», потом свели вничью две встречи с «Хомбургом» и «Нюрнбергом». Но потом, что-то пошло не так. За десять дней «Байер» потерпел три поражения – два от гладбахской «Боруссии» в чемпионате и Кубке, и от «Айнтрахта». Ничья с соседями из «Кёльна», домашний проигрыш «Вердеру», тяжёлая ничья с «Шальке». В восьми турах только одна победа и, как следствие, 13 место. С такими невесёлыми показателями «аптекари» подошли к первому матчу Кубка УЕФА . В 1/32 финала им досталась венская «Аустрия». Нулевая ничья в Вене чуточку повысила шансы «Байера», не более того.

Во встрече с «Ганновером» команда Риббека прервала затянувшуюся безвыигрышную серию – голы Фалькенмайера и Шрайера принесли победу 2:0. Затем последовала ничья с «Карлсруэ», после которой два «Байера» стали соседями. «Ноль-четвёртый» занимал десятое место, а «ноль-пятый» – строчку ниже.

Унылый в августовских и сентябрьских матчах «Байер» вдруг расцвёл в игре с «Аустрией». Результат первого тайма 1:1 выводил в следующий круг австрийцев. Но стоило командам выйти из раздевалки, как пошло-поехало. Шрайер – 2:1, Хорстер – 3:1, Рольфф оформил дубль - 4:1. Подвёл итог Ча Бум Кун – 5:1. Первый барьер взят. Возможно, во время празднования победы над «Аустрией» Эрих Риббек и спросил своих подопечных: «А не замахнуться ли нам на Кубок УЕФА ?»

В чемпионате шло ни шатко, ни валко. Выигрыш у «Кайзерслаутерна» 2:0, бездарный проигрыш «Бохуму» 1:3, два нуля в противостоянии двух «Байеров». Тем временем пришёл срок ехать во Францию на свидание с «Тулузой». Гола Шрайера для победы не хватило, длинноволосый аргентинец Альберто Тарантини (чемпион мира-1978) в конце встречи пробил Фольборна. Но ничья 1:1 выглядела хорошим результатом, хотя и отобрала много сил. Против «Штутгарта» играла полуживая команда, отсюда и сокрушительные 1:4.

Судьбу противостояния с «Тулузой» решил гол Кристиана Шрайера. Игрок «Байера» отличился на 80 минуте, и французы на этот раз не успели отыграться. Им пришлось сойти с дистанции. А «Байер» вышел в одну восьмую, навстречу голландскому «Фейеноорду». Поездке в Роттердам предшествовали три задорные игры. «Гамбург» был обыгран дома 2:0, с дортмундской «Боруссией» – боевая ничья 2:2, а «Баварии» в Мюнхене был дан бой. Проигрывая 0:3, леверкузенцы усилиями Титы и Рольффа отыграли два мяча. На третий ответный гол времени не хватило. Так пролетел первый круг, который «Байер-04» закончил на десятом месте.

Какой-то сумасбродной выдалась первая игра с «Фейеноордом». «Аспириновые» вели к 30 минуте 2:0 после ударов Бунцоля и Фелькенмайера, но ещё до перерыва пропустили два мяча. Во втором тайме голландцы попытались вырвать победу, но все их старания перечеркнул Фольборн – 2:2. Хороший результат на выезде.

Прежде, чем отправиться в отпуск, «Байер» выиграл две встречи второго круга – у «Вальдхофа» 4:1 и «Хомбурга» 2:1, поднявшись на седьмое место. Оставалось обыграть «Фейеноорд» и идти набираться сил. Что и было сделано. Гол Фалько Гётца помог «аптекарям» выиграть домашний матч, а с ним и противостояние с голландцами. «Байер» вышел в четвертьфинал, где вскоре ужаснулся, узнав результаты жеребьёвки. Ему досталась «Барселона».

Как в аптеке

В первом после зимней паузы матче «Байер» играл в Нюрнберге, откуда вернулся ни с чем. А через несколько дней в Германию приехала «Барселона». Матч проходил не в Леверкузене, а Кёльне и собрал приличную аудиторию. Пришли и болельщики враждебного «Кёльна», в основном для того, чтобы поддержать своего бывшего игрока, одного из лидеров «сине-гранатовых» Бернда Шустера. Но голов так никто и не дождался.

Во Франкфурте «аспириновые» отыгрались после 0:2. Но за 10 минут до конца «Айнтрахт» забил третий мяч. Более чем обидное поражение. Раззабивался Тита. Это он забил один из мячей во Франкфурте, потом положил парочку в ворота мёнхенгладбахской «Боруссии» и принёс два очка. И именно Тита сотворил сенсацию на «Камп Ноу».

«Барселона» имела заметное преимущество, но опасных моментов создала немного. «Байер» не позволил. Был спорный эпизод, когда Фольборн накрыл удар Урбано со второго этажа. Каталонцам показалось, что мяч уже пересёк линию ворот. Судья был иного мнения. На исходе первого часа Ваас прорвался по флангу и оказался с глазу на глаз с Андони Субисарретой. Вратарь сбил немца, но мяч отскочил к Тите, который не промахнулся – 1:0. «Байер» удержал счёт и вышел в полуфинал. Немецкий полуфинал, ибо соперником стал «Вердер».

Матч чемпионата в Бремене был своего рода репетицией. Веселёнькая выдалась игра. «Аспириновые» выиграли первый тайм благодаря дублю Шрайера, во втором тайме пропустили три мяча, два из которых пришлись на 86 и 89 минуты. Но Тита не дал леверкузенцам проиграть – 3:3. Выяснение отношений был отложено на апрель. А пока «Байер» не без труда одолел «Шальке» (3:2), а потом получил полную кошёлку в Ганновере (1:6).

Насколько богатыми на голы были встречи «Байера» и «Вердера» в первенстве Германии (1:3 и 3:3), настолько осторожны были соперники в полуфинале Кубка. Всего один гол за 180 минут. Алоиз Райнхардт забивал редко, да метко. Вот и в сезоне-87/88 единственное точное попадание защитника вывело клуб в финал еврокубка. Каждый пошёл своей дорогой. «Вердер» продолжил поход за чемпионским титулом и в итоге стал сильнейшим клубом Бундеслиги. «Байер» попросту махнул рукой на домашнее первенство, направив все силы на выигрыш Кубка УЕФА . «Аптекари» финишировали восьмыми.

Вторым финалистом стал барселонский «Эспаньол». По дороге к решающим матчам «попугаи» выбили мёнхенладбахскую «Боруссию», оба миланских клуба, сначала «Милан», а потом «Интер», скромный чехословацкий «Витковице» и бельгийский «Брюгге» в полуфинале. Победа в последнем противостоянии далась «Эспаньолу» очень нелегко. Ведь первый матч остался за бельгийцами 2:0. На недожившем до наших дней барселонском стадионе «Саррия» состоялся реванш с тем же счётом. В дополнительное время счёт не менялся, и когда соперники были морально готовы к пробитию серии пенальти, Пичи Алонсо забил третий мяч и вывел «Эспаньол» в финал. Такой же первый, как и для «Байера».

В Барселоне «Байер» держался до поры, до времени. А эти время и пора настали на исходе первого тайма. Перед самым перерывом нынешний тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде промчался по левому флангу и навесил в центр штрафной. А там никто не стерёг Себастьяна Лосаду. Разящий удар головой – 1:0. Вначале второго тайма в штрафной «аспириновых» возник новый пожар. Самым расторопным оказался Мигель Солер – 2:0. На 56 минуте грубо ошибся Хинтербергер, Вальверде прострелил низом, а Лосада в падении замкнул передачу – 3:0. Это разгром. Но ещё не фиаско. Впереди был матч в Леверкузене.

Риббек скорректировал состав – выпустил с первых минут Кнута Райнхардта, Зеклера и Гётца. Оборона стала крепче, а атака – мобильнее. Но первый тайм не принёс хозяевам успеха, а стало быть приблизил «попугаев» к выигрышу Кубка. На 57 минуте Ча промчался по правому флангу и прострелил. Вратарь Тома Н'Коно был бы первым на мяче. Но защитник Мигель Анхель оказал ему, да не только ему, всей команде медвежью услугу. Перехватил мяч и протолкнул его Тите. Бразилец был рад подарку. Через пять минут проход Таубера, прострел и удар Гётца головой – без единого шанса для Н'Коно – 2:0. Спасение было близко. На 81 минуте Ча взмыл выше всех защитников и в третий раз заставил камерунца капитулировать – 3:0. Дополнительное время прошло без забитых мячей. А там ещё немного и пенальти.

Первыми били гости. Пичи Алонсо долго «запрягал», но забил – 1:0. А Н'Коно взял удар Фалькенмайера – 1:0 по-прежнему. Фольборн угадал, куда пробьёт Жоб, но остановить мяч не смог – 2:0. Капитан Рольфф хладнокровно выполнил свою миссию – 2:1. Сантьяго Уркиага едва не разбил перекладину. Впустую. 2:1. Темноволосый и усатый, похожий на торпедовца Олега Ширинбекова, Ваас пробил несильно, но в самый уголок – 2:2. Фольборн начал крутиться в стиле Брюса Гроббелаара, чем ввёл в заблуждение Мануэля Сунигу. Тот пробил прямо во вратаря – 2:2. Тренер «Эспаньола» Хавьер Клементе нервно закурил. 2:0 превратились в 2:2. В 2:3 после удара Таубера. Себастьян Лосада. «Ну этот тот не должен промахнуться», - думали Клементе и болельщики испанского клуба. Но и Лосада не выдержал «мельницы» Фольборна. Запустил мяч в небеса. Всё!!!! Кубок у «Байера»!