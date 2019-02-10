Прожектор перестройки. «Рейнджерс» Грэма Сунесса. Сезон-1986/87

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Лестер Сити 1.67 3.7 5.35
19:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Челси 1.5 4.5 7.25
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм  Леганес 2:0  Бетис - - -
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Севилья -:-  Эйбар 1.6 4 5.3
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Барселона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:30 23’  Болонья 1:0  Дженоа 2.3 3.05 3.4
17:00 сегодня  Торино -:-  Удинезе 1.7 3.5 5.5
17:00 сегодня  Аталанта -:-  СПАЛ 1.33 5 9
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Фрозиноне 1.47 4.2 7.2
20:00 сегодня  Сассуоло -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Кальяри 1.48 4 7.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Вердер -:-  Аугсбург 1.7 3.85 4.8
20:00 сегодня  Фортуна -:-  Штутгарт 2.2 3.3 3.35
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Монпелье -:-  Монако 2.3 3.2 3.25
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Реймс 2.75 3 2.75
17:00 сегодня  Нант -:-  Ним 1.95 3.4 4
19:00 сегодня  Ренн -:-  Сент-Этьен 2.05 3.4 3.6
19:00 сегодня  Генгам -:-  Лилль 3.5 3.25 2.15
23:00 сегодня  Ницца -:-  Лион 4.5 4.1 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.45 3.45 2.6
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 2:0 Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1.1 7.5 27
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира 1.9 3.3 3.65
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр -:- Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа -:- Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния -:- Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси -:- Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат -:- Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.32 4.79 9.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3.6 1.45 10
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 2:1 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.08 7.9 50
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2.1 3 3.75
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 2 3.2 4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 1.67 3.45 5.2
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 2:0 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе -:- Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 5.5 4.5 1.47
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 3.8 6.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1.8 3.65 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:1 Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1.13 8 14
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1.2 5.8 10.5
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 2:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 1:2 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.8 3.3 2.4
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 2.85 3.05 2.45
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3.2 2.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.4 3.1 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.65 3.05 2.65
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 0:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.18 6.5 18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.37 4.2 10.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 2.3 3.1 3.3
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХоброХобро 0:0 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 2.6 3.2 2.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 2.75 3.4 2.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.65 3.6 5.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.7 3.2 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.55 3.2 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1:0 Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.45 2.6 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.15 2.85 3.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.45 2.8 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 2.1 3 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1.8 3.1 4.9
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.2 3.1 3.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.2 2.85 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1.55 4.1 6.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.28 5.6 11
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:2 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 1:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:3 Логотип футбольный клуб Сан АнтониоСан Антонио - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
06:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:1 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 4:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:2 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 2:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 0:3 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 3:3 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2.55 3.1 2.75
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:15 39’ Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2:0 Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.85 3.6 3.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 2.45 3.25 2.75
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2.6 3.4 2.5
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5.1 4 1.6
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 4:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 0:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.3 3.25 2.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 3.5 3.35 2.02
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Прожектор перестройки. «Рейнджерс» Грэма Сунесса. Сезон-1986/87

сегодня, 12:15

Как капитан «Ливерпуля» изменил историю самого титулованного клуба Шотландии в рассказе «Соккер.ру».

«Девять лет, прожитых зря», - именно так называли в Шотландии временной отрезок с 1978 по 1987 год, когда «Рейнджерс» не становился чемпионом страны. Почему называли? Потому что тридцать с небольшим лет назад никто не мог даже в страшном сне представить, то что произошло с «Джерс» в текущем десятилетии. Когда клуб был изгнан за банкротство в третий дивизион, после чего долго и мучительно карабкался наверх.

Долгая засуха

А тогда казалось, что со славным клубом происходит что-то странное и непонятное. Нет, «светло-синие» не рухнули. Они продолжали выигрывать кубки, достойно выступали в Европе, - побеждали «Ювентус», были первыми, кто обыграл ПСВ в Эйндховене. Тренер Джон Грэйг, легенда «Айброкса», старался как мог. Нашёл в «Сандерленде» и убедил перейти в «Рейнджерс» 19-летнего Аллистера Маккойста. Но чемпионат выигрывал кто угодно - «Селтик», «Абердин», даже «Данди Юнайтед», только не «Джерс». 

Свой огромный авторитет Грэйг растерял за пять лет. Бывшего кумира костерили всем «Айброксом», а по окончанию сезона 1982/83 - четвёртое место и два проигранных кубковых финала, -  Джон написал заявление об уходе и отправился трудиться на ВВС. Джон Маклин вежливо отказался возглавить самый титулованный клуб, Алекс Фергюсон даже не отвечал на звонки. Видимо, был обижен на «светло-синих», которые не разглядели в нём тренера. Перебрав самые разные варианты, руководство решило вернуть к рычагам управления Джока Уоллеса. Тоже легендарная личность, бывший спецназовец, который стал прекрасным тренером - три чемпионских титула, по два (на тот момент) Кубка Шотландии и Кубка лиги. Уже в «Лестере» Уоллес нашёл и раскрутил Гари Линекера. Собственно, с его ухода в «Лестер» и началась та чёрная полоса. К 1983 году Уоллес вернулся в Шотландию и трудился в «Мазервелле». Но какой может быть «Мазервелл», когда тебя рады видеть на «Айброксе».

Увы, дважды войти в одну и ту же реку не вышло. Два Кубка лиги Уоллес завоевал, но не более того. Не за этим бывший боевой сержант возвращался в «Рейнджерс». Он и сам всё понял, поэтому быстро согласился на предложение «Севильи».

Причиной ухода Уоллеса стал тупик, в который залезли глазвегианцы в середине 80-х. Для выхода из лабиринта нужен был новый тренер с необычным взглядом на шотландский футбол. Чтобы человек со стороны и не чужой одновременно. Хозяин «Рейнджерс», американский бизнесмен Лоренс Мальборо поручил найти такого человека. В апреле 86 года, когда в СССР набирала ход перестройка, гласность и новое мышление, революционные изменения произошли и на «Айброксе».  Главным и играющим тренером «Рейнджерс» стал полузащитник сборной Шотландии 32-летний Грэм Сунесс. Который доиграл за «Сампдорию», выступил на чемпионате мира в Мексике, после чего взялся за новую работу.

Человек британской национальности

Родившийся в Эдинбурге Сунесс подходил под определение - британец. Он уехал из родной Шотландии пятнадцатилетним пареньком и играл  сначала в «Мидлсбро», потом сделал прекрасную карьеру в «Ливерпуле». Грэм довольно быстро перестал быть шотландцем, но в англичанина так и не превратился. С родиной Сунесса связывала сборная Шотландии за которую он играл часто и охотно. В 1982 году он забил один из двух мячей в ворота сборной СССР на чемпионате мира. Главным достоинством, а может и недостатком Сунесса, - для кого как, была его отдалённость от «Рейнджерс» и клубных традиций. Новому тренеру было начхать с высокой колокольни на историю, протестантизм, отношения с «Селтиком» и прочие фетиши. Его волновали деньги и результат. В равной степени.

В 1985 году после трагедии на брюссельском стадионе «Эйзель», английские клубы были отлучены от еврокубков. И Сунесс решил воспользоваться ситуацией, а именно перетащить в Шотландию англичан. Если раньше миграция между двумя частями Великобритании напоминала улицу с односторонним движением, то новый тренер решил перевернуть ситуацию в свою сторону. Если раньше англичане пренебрежительно смотрели на соседний чемпионат, то теперь все резко поменялось. А куда податься протестантам-англичанам, как не в «Рейнджерс»? Тем более клуб из Глазго не так давно возглавил хороший знакомый Грэм Сунесс. Одна ласточка весны не делает, а если их четыре? Так летом на «Айброксе» появился второй вратарь сборной Англии Крис Вудс («Норвич»), защитник «Тоттенхэма» Грэм Робертс и его коллега - многолетний лидер «Ипсвича» Терри Батчер, а также нападающий «Уотфорда» Колин Уэст. И это было только начало. За время работы Сунесса светло-синие футболки примерили десятки англичан, хороших и разных. Хороших было больше.

Рекруты Грэма и наследство Джока

Теперь познакомимся с составом «Рейнджерс». В воротах обосновался Крис Вудс, потеснивший и Никки Уокера, и славного ветерана Питера Маклая. С Вудом читатели блога уже встречались в материалах, посвящённых «Ноттингем Форест». Крис начинал как дублёр великого Питера Шилтона, он успел оправдать доверие Брайана Клафа. Но Вуду нужна была игровая практика, вот он и нашёл её, - сначала в «Куинз Парк Рейнджерс», потом в «Норвиче». И только в сборной Крис оставался дублёром Шилтона. Никки Уокер, пришедший из «Мазервелла» вслед за Уоллесом, оказался в глубоком резерве.

Справа в обороне действовал Джимми Никол, в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед». Сам Джимми родился в Канаде, но на международном уровне представлял Северную Ирландию. Левый защитник Стюарт Мунро несколько раз приглашался в сборную Шотландии, но так и не сыграл за «тартановую армию». Центральный защитник Дэйв Макферсон довольно быстро нашёл общий язык с новым капитаном Терри Батчером. Ветеран Алли Доусон, помнивший славные победы середины 70-х, играл нечасто. Реже, чем англичанин Грэм Робертс. Также в число резервистов входили Хью Бёрнс и Крэйг Патерсон. В январе к ним добавился англичанин Джимми Филлипс, приглашённый из «Болтона».

Справа бегал Кэмми Фрейзер, слева - Тед Макминн. К обоим фланговым полузащитникам у Сунесса были претензии. Грэм избавился от них летом 1987-го. Но в сезоне 1986/87 они провели более половины всех встреч. В опорной зоне трудился Йан Дюррант, рядом с которым на поле выходил либо Дерек Фергюсон, либо сам Грэм Сунесс. Дэйви Купер принадлежал к числу универсалов, способных сыграть на любом из флангов и в нападении. Также в резерв входили Дуги Белл, Дэйви Макфарлейн и Бобби Расселл. В атаке всегда находилось место искусному бомбардиру Алли Маккойсту. В паре с ним действовал или Роберт Флек, или упоминавшийся Купер, или Колин Уэст.

Как видим, большинство игроков достались Сунессу в наследство от предшественников, далеко не все футболисты удовлетворяли требования Грэма. Но пока он не мог провести полную ревизию кадров, поэтому был вынужден довольствоваться теми, кто был в распоряжении. Сначала самому Сунессу, не имевшего тренерского опыта, нужно было сдать экзамен на состоятельность.

Болезнь роста

А с этим возникли проблемы, ибо старт «светло-синих» оказался удручающим. В первом же туре «Рейнджерс» проиграл в Эдинбурге «Хиберниану» 1:2. Пенальти, реализованный Маккойстом, принёс вымученную победу над «Фолкерком». Но два гола Алли не спасли «Джерс» от домашнего проигрыша «Данди Юнайтед». Пресса уже принялась за нового тренера, намекая на его неполное служебное соответствие. Нужно было исправляться, и в следующих четырёх турах «плюшевые мишки» взяли максимальное количество очков. В числе обыгранных оказался и «Селтик». Победу в первой для Сунесса «старой фирме» принёс гол Фрейзера. Победная серия подняла команду Сунесса на четвёртое место, она сравнялась со своими главными оппонентами, команда лишь на два очка уступала вырвавшимся вперёд «арабам». Если кто забыл, то под этим прозвищем скрывается «Данди Юнайтед». Но уже в следующей встрече «Рейнджерс» проиграл в Данди. Причём не «Юнайтед», а просто «Данди». Но в дальнейшем Сунессу удалось выправить ситуацию, первый круг его подопечные завершили третьими. Отставание от «арабов» составило четыре очка.

Первый барьер в Кубке УЕФА в лице финского «Ильвеса» был успешно преодолён. Хет-трик Флека и дежурный гол Маккойста обеспечили крупную домашнюю победу 4:0. В Тампере можно было и проиграть, даже 0:2. Тем более что приближалось время первого финала. Решающий матч за Кубок Лиги был запланирован на 26 октября. По ту сторону футбольных баррикад находился «Селтик».  Встреча в «Хэмпден Парк» собрала 75 тысяч зрителей и принесла Сунессу первый трофей в тренерской карьере. Победу «Джерс» с результатом 2:1 принесли голы Дюрранта и Купера с пенальти.

 

Но Кубком Лиги болельщиков «Джерс» не удивишь. Нужно было взять что-то более весомое. Собственно за этим сорвался Сунесс сюда из «Сампдории». В 1/16 финала одержана сложная домашняя победа над португальской «Боавиштой». В ответной игре гол Фергюсона оформил выход шотландцев в следующую стадию. В чемпионате дела шли скорее успешно, чем нет. Но случались и неприятности в виде проигрышей «Мазервеллу» и «Абердину». Было видно, что команде тяжело бороться на двух фронтах - домашнем и европейском.

Но прежде чем завершить поход за Кубком УЕФА «светло-синие» дали бой «Боруссии». Ничья в Глазго 1:1 и 0:0 в Мёнхенгладбахе. Дальше за счёт гола в гостях прошёл немецкий клуб. Зато в чемпионате всё пошло наилучшим образом. Победа за победой. Ещё в конце второго круга «Рейнджерс» догнал «Данди Юнайтед» и чуть-чуть приблизился к «Селтику». После вылета из Кубка УЕФА можно было догонять соседей. Конечно, шесть очков - дистанция серьёзная, но Сунесс понимал цель своей миссии на «Айброксе». Победа над «Данди Юнайтед» позволила «Джерс» единолично занимать вторую строчку, а не делить её с «арабами». Захромавший тем временем «Селтик», выбитый из Кубка чемпионов киевским «Динамо», потерял половину своего гандикапа. А после того, в первый день нового года, Сунесс выиграл свою третью «старую фирму» за сезон (две в чемпионате и одна в финале Кубка Лиги), отрыв и вовсе стал мизерным. Всего одно очко. Через неделю «Рейнджерс» шёл первым. Это «арабы» Джима Маклина нанесли чемпиону очередное поражение. Правда вскоре в таблице воцарилось двоевластие. «Джерс» занимал первое место только благодаря дополнительным показателям.

Победное шествие

Кубок Шотландии был принесён в жертву борьбе за титул. «Рейнджерс» без особого сопротивления уступил дома «Хэмилтону» 2:3. Требовалась концентрация сил. Под занавес третьего круга «кельты» не справились дома с «Хартс». «Рейнджерс» завершил третий круг лидером. Но впереди оставалось 11 встреч. В том числе и матч на поле «Селтика».

Домашняя ничья с «Хибз» не вписывалась в планы Сунесса, но и «Селтик» получил по полной от «Данди» - 1:4. Относительная неудача позволила «Джерс» даже увеличить отрыв. Через два тура «кельты» были биты «Абердином», а «Рейнджерс» рассчитался с «Хэмилтоном» за проигрыш в Кубке. Четыре очка отрыва - это уже серьёзно.  Тяжелейшая победа на «Данди Юнайтед» на «Таннадайс Парк». Не забудьте, что в том сезоне «арабы» Джима Маклина дошли до финала Кубка УЕФА.

Пятая и последняя в сезоне «старя фирма». Для «Селтика» победа была последним шансом продлить борьбу за защиту титула. «Кельты» в этот вечер были сильнее 3:1. Прервалась 19-матчевая беспроигрышная серия «рейнджеров», а отрыв уменьшился вдвое - до двух очков. До финиша пять туров.

«Селтик» разгромил в Эдинбурге «Хиберниан» 4:1, но и «Рейнджерс» дома сильнее «Данди» 2:0. «Кельты» с «арабами» не выявили победителя 1:1, а «Джерс» в гостях разгромил «Клайдбанк» 3:0. Три очка отрыва, а это намёк на досрочную победу в чемпионате. Всё решилось в предпоследнем туре. Команда Сунесса потеряло очко с «Абердином» на «Питтодри», но и «Селтик» был «хорош». Проиграв дома «Фолкерку» 1:2, «кельты» сложили чемпионские полномочия. «Рейджерс» впервые за девять лет пришёл на финиш первым. И сделал это под руководством «усатого англичанина», как порой называли Сунесса на «Айброксе».

 

Тренерский дебют Грэма Сунесса оказался более чем успешным. Победа в чемпионате плюс Кубок Лиги в придачу. Играющий тренер получил свободу действий, а именно возможность формировать команду из нужных ему игроков. Летом в Глазго потянулись англичане. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Сейчас в «Рейнджерс» происходит нечто похожее. Славный клуб преодолевает длительный кризис, а помогает ему другая звезда «Ливерпуля» - Стивен Джеррард. У Грэма всё получилось. Посмотрим, получится ли у Стиви Джи.

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