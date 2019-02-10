Прожектор перестройки. «Рейнджерс» Грэма Сунесса. Сезон-1986/87

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Как капитан «Ливерпуля» изменил историю самого титулованного клуба Шотландии в рассказе «Соккер.ру».

«Девять лет, прожитых зря», - именно так называли в Шотландии временной отрезок с 1978 по 1987 год, когда «Рейнджерс» не становился чемпионом страны. Почему называли? Потому что тридцать с небольшим лет назад никто не мог даже в страшном сне представить, то что произошло с «Джерс» в текущем десятилетии. Когда клуб был изгнан за банкротство в третий дивизион, после чего долго и мучительно карабкался наверх.

Долгая засуха

А тогда казалось, что со славным клубом происходит что-то странное и непонятное. Нет, «светло-синие» не рухнули. Они продолжали выигрывать кубки, достойно выступали в Европе, - побеждали «Ювентус», были первыми, кто обыграл ПСВ в Эйндховене. Тренер Джон Грэйг, легенда «Айброкса», старался как мог. Нашёл в «Сандерленде» и убедил перейти в «Рейнджерс» 19-летнего Аллистера Маккойста. Но чемпионат выигрывал кто угодно - «Селтик», «Абердин», даже «Данди Юнайтед», только не «Джерс».

Свой огромный авторитет Грэйг растерял за пять лет. Бывшего кумира костерили всем «Айброксом», а по окончанию сезона 1982/83 - четвёртое место и два проигранных кубковых финала, - Джон написал заявление об уходе и отправился трудиться на ВВС. Джон Маклин вежливо отказался возглавить самый титулованный клуб, Алекс Фергюсон даже не отвечал на звонки. Видимо, был обижен на «светло-синих», которые не разглядели в нём тренера. Перебрав самые разные варианты, руководство решило вернуть к рычагам управления Джока Уоллеса. Тоже легендарная личность, бывший спецназовец, который стал прекрасным тренером - три чемпионских титула, по два (на тот момент) Кубка Шотландии и Кубка лиги. Уже в «Лестере» Уоллес нашёл и раскрутил Гари Линекера. Собственно, с его ухода в «Лестер» и началась та чёрная полоса. К 1983 году Уоллес вернулся в Шотландию и трудился в «Мазервелле». Но какой может быть «Мазервелл», когда тебя рады видеть на «Айброксе».

Увы, дважды войти в одну и ту же реку не вышло. Два Кубка лиги Уоллес завоевал, но не более того. Не за этим бывший боевой сержант возвращался в «Рейнджерс». Он и сам всё понял, поэтому быстро согласился на предложение «Севильи».

Причиной ухода Уоллеса стал тупик, в который залезли глазвегианцы в середине 80-х. Для выхода из лабиринта нужен был новый тренер с необычным взглядом на шотландский футбол. Чтобы человек со стороны и не чужой одновременно. Хозяин «Рейнджерс», американский бизнесмен Лоренс Мальборо поручил найти такого человека. В апреле 86 года, когда в СССР набирала ход перестройка, гласность и новое мышление, революционные изменения произошли и на «Айброксе». Главным и играющим тренером «Рейнджерс» стал полузащитник сборной Шотландии 32-летний Грэм Сунесс. Который доиграл за «Сампдорию», выступил на чемпионате мира в Мексике, после чего взялся за новую работу.

Человек британской национальности

Родившийся в Эдинбурге Сунесс подходил под определение - британец. Он уехал из родной Шотландии пятнадцатилетним пареньком и играл сначала в «Мидлсбро», потом сделал прекрасную карьеру в «Ливерпуле». Грэм довольно быстро перестал быть шотландцем, но в англичанина так и не превратился. С родиной Сунесса связывала сборная Шотландии за которую он играл часто и охотно. В 1982 году он забил один из двух мячей в ворота сборной СССР на чемпионате мира. Главным достоинством, а может и недостатком Сунесса, - для кого как, была его отдалённость от «Рейнджерс» и клубных традиций. Новому тренеру было начхать с высокой колокольни на историю, протестантизм, отношения с «Селтиком» и прочие фетиши. Его волновали деньги и результат. В равной степени.

В 1985 году после трагедии на брюссельском стадионе «Эйзель», английские клубы были отлучены от еврокубков. И Сунесс решил воспользоваться ситуацией, а именно перетащить в Шотландию англичан. Если раньше миграция между двумя частями Великобритании напоминала улицу с односторонним движением, то новый тренер решил перевернуть ситуацию в свою сторону. Если раньше англичане пренебрежительно смотрели на соседний чемпионат, то теперь все резко поменялось. А куда податься протестантам-англичанам, как не в «Рейнджерс»? Тем более клуб из Глазго не так давно возглавил хороший знакомый Грэм Сунесс. Одна ласточка весны не делает, а если их четыре? Так летом на «Айброксе» появился второй вратарь сборной Англии Крис Вудс («Норвич»), защитник «Тоттенхэма» Грэм Робертс и его коллега - многолетний лидер «Ипсвича» Терри Батчер, а также нападающий «Уотфорда» Колин Уэст. И это было только начало. За время работы Сунесса светло-синие футболки примерили десятки англичан, хороших и разных. Хороших было больше.

Рекруты Грэма и наследство Джока

Теперь познакомимся с составом «Рейнджерс». В воротах обосновался Крис Вудс, потеснивший и Никки Уокера, и славного ветерана Питера Маклая. С Вудом читатели блога уже встречались в материалах, посвящённых «Ноттингем Форест». Крис начинал как дублёр великого Питера Шилтона, он успел оправдать доверие Брайана Клафа. Но Вуду нужна была игровая практика, вот он и нашёл её, - сначала в «Куинз Парк Рейнджерс», потом в «Норвиче». И только в сборной Крис оставался дублёром Шилтона. Никки Уокер, пришедший из «Мазервелла» вслед за Уоллесом, оказался в глубоком резерве.

Справа в обороне действовал Джимми Никол, в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед». Сам Джимми родился в Канаде, но на международном уровне представлял Северную Ирландию. Левый защитник Стюарт Мунро несколько раз приглашался в сборную Шотландии, но так и не сыграл за «тартановую армию». Центральный защитник Дэйв Макферсон довольно быстро нашёл общий язык с новым капитаном Терри Батчером. Ветеран Алли Доусон, помнивший славные победы середины 70-х, играл нечасто. Реже, чем англичанин Грэм Робертс. Также в число резервистов входили Хью Бёрнс и Крэйг Патерсон. В январе к ним добавился англичанин Джимми Филлипс, приглашённый из «Болтона».

Справа бегал Кэмми Фрейзер, слева - Тед Макминн. К обоим фланговым полузащитникам у Сунесса были претензии. Грэм избавился от них летом 1987-го. Но в сезоне 1986/87 они провели более половины всех встреч. В опорной зоне трудился Йан Дюррант, рядом с которым на поле выходил либо Дерек Фергюсон, либо сам Грэм Сунесс. Дэйви Купер принадлежал к числу универсалов, способных сыграть на любом из флангов и в нападении. Также в резерв входили Дуги Белл, Дэйви Макфарлейн и Бобби Расселл. В атаке всегда находилось место искусному бомбардиру Алли Маккойсту. В паре с ним действовал или Роберт Флек, или упоминавшийся Купер, или Колин Уэст.

Как видим, большинство игроков достались Сунессу в наследство от предшественников, далеко не все футболисты удовлетворяли требования Грэма. Но пока он не мог провести полную ревизию кадров, поэтому был вынужден довольствоваться теми, кто был в распоряжении. Сначала самому Сунессу, не имевшего тренерского опыта, нужно было сдать экзамен на состоятельность.

Болезнь роста

А с этим возникли проблемы, ибо старт «светло-синих» оказался удручающим. В первом же туре «Рейнджерс» проиграл в Эдинбурге «Хиберниану» 1:2. Пенальти, реализованный Маккойстом, принёс вымученную победу над «Фолкерком». Но два гола Алли не спасли «Джерс» от домашнего проигрыша «Данди Юнайтед». Пресса уже принялась за нового тренера, намекая на его неполное служебное соответствие. Нужно было исправляться, и в следующих четырёх турах «плюшевые мишки» взяли максимальное количество очков. В числе обыгранных оказался и «Селтик». Победу в первой для Сунесса «старой фирме» принёс гол Фрейзера. Победная серия подняла команду Сунесса на четвёртое место, она сравнялась со своими главными оппонентами, команда лишь на два очка уступала вырвавшимся вперёд «арабам». Если кто забыл, то под этим прозвищем скрывается «Данди Юнайтед». Но уже в следующей встрече «Рейнджерс» проиграл в Данди. Причём не «Юнайтед», а просто «Данди». Но в дальнейшем Сунессу удалось выправить ситуацию, первый круг его подопечные завершили третьими. Отставание от «арабов» составило четыре очка.

Первый барьер в Кубке УЕФА в лице финского «Ильвеса» был успешно преодолён. Хет-трик Флека и дежурный гол Маккойста обеспечили крупную домашнюю победу 4:0. В Тампере можно было и проиграть, даже 0:2. Тем более что приближалось время первого финала. Решающий матч за Кубок Лиги был запланирован на 26 октября. По ту сторону футбольных баррикад находился «Селтик». Встреча в «Хэмпден Парк» собрала 75 тысяч зрителей и принесла Сунессу первый трофей в тренерской карьере. Победу «Джерс» с результатом 2:1 принесли голы Дюрранта и Купера с пенальти.

Но Кубком Лиги болельщиков «Джерс» не удивишь. Нужно было взять что-то более весомое. Собственно за этим сорвался Сунесс сюда из «Сампдории». В 1/16 финала одержана сложная домашняя победа над португальской «Боавиштой». В ответной игре гол Фергюсона оформил выход шотландцев в следующую стадию. В чемпионате дела шли скорее успешно, чем нет. Но случались и неприятности в виде проигрышей «Мазервеллу» и «Абердину». Было видно, что команде тяжело бороться на двух фронтах - домашнем и европейском.

Но прежде чем завершить поход за Кубком УЕФА «светло-синие» дали бой «Боруссии». Ничья в Глазго 1:1 и 0:0 в Мёнхенгладбахе. Дальше за счёт гола в гостях прошёл немецкий клуб. Зато в чемпионате всё пошло наилучшим образом. Победа за победой. Ещё в конце второго круга «Рейнджерс» догнал «Данди Юнайтед» и чуть-чуть приблизился к «Селтику». После вылета из Кубка УЕФА можно было догонять соседей. Конечно, шесть очков - дистанция серьёзная, но Сунесс понимал цель своей миссии на «Айброксе». Победа над «Данди Юнайтед» позволила «Джерс» единолично занимать вторую строчку, а не делить её с «арабами». Захромавший тем временем «Селтик», выбитый из Кубка чемпионов киевским «Динамо», потерял половину своего гандикапа. А после того, в первый день нового года, Сунесс выиграл свою третью «старую фирму» за сезон (две в чемпионате и одна в финале Кубка Лиги), отрыв и вовсе стал мизерным. Всего одно очко. Через неделю «Рейнджерс» шёл первым. Это «арабы» Джима Маклина нанесли чемпиону очередное поражение. Правда вскоре в таблице воцарилось двоевластие. «Джерс» занимал первое место только благодаря дополнительным показателям.

Победное шествие

Кубок Шотландии был принесён в жертву борьбе за титул. «Рейнджерс» без особого сопротивления уступил дома «Хэмилтону» 2:3. Требовалась концентрация сил. Под занавес третьего круга «кельты» не справились дома с «Хартс». «Рейнджерс» завершил третий круг лидером. Но впереди оставалось 11 встреч. В том числе и матч на поле «Селтика».

Домашняя ничья с «Хибз» не вписывалась в планы Сунесса, но и «Селтик» получил по полной от «Данди» - 1:4. Относительная неудача позволила «Джерс» даже увеличить отрыв. Через два тура «кельты» были биты «Абердином», а «Рейнджерс» рассчитался с «Хэмилтоном» за проигрыш в Кубке. Четыре очка отрыва - это уже серьёзно. Тяжелейшая победа на «Данди Юнайтед» на «Таннадайс Парк». Не забудьте, что в том сезоне «арабы» Джима Маклина дошли до финала Кубка УЕФА .

Пятая и последняя в сезоне «старя фирма». Для «Селтика» победа была последним шансом продлить борьбу за защиту титула. «Кельты» в этот вечер были сильнее 3:1. Прервалась 19-матчевая беспроигрышная серия «рейнджеров», а отрыв уменьшился вдвое - до двух очков. До финиша пять туров.

«Селтик» разгромил в Эдинбурге «Хиберниан» 4:1, но и «Рейнджерс» дома сильнее «Данди» 2:0. «Кельты» с «арабами» не выявили победителя 1:1, а «Джерс» в гостях разгромил «Клайдбанк» 3:0. Три очка отрыва, а это намёк на досрочную победу в чемпионате. Всё решилось в предпоследнем туре. Команда Сунесса потеряло очко с «Абердином» на «Питтодри», но и «Селтик» был «хорош». Проиграв дома «Фолкерку» 1:2, «кельты» сложили чемпионские полномочия. «Рейджерс» впервые за девять лет пришёл на финиш первым. И сделал это под руководством «усатого англичанина», как порой называли Сунесса на «Айброксе».

Тренерский дебют Грэма Сунесса оказался более чем успешным. Победа в чемпионате плюс Кубок Лиги в придачу. Играющий тренер получил свободу действий, а именно возможность формировать команду из нужных ему игроков. Летом в Глазго потянулись англичане. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Сейчас в «Рейнджерс» происходит нечто похожее. Славный клуб преодолевает длительный кризис, а помогает ему другая звезда «Ливерпуля» - Стивен Джеррард. У Грэма всё получилось. Посмотрим, получится ли у Стиви Джи.