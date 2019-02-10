За полшага до победы. «Депортиво» Арсенио Иглесиаса-1993/94

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«Соккер.ру» о том, как досадная случайность вынудила отложить мечты галисийцев о чемпионстве.

В начале девяностых мало кто мог предположить, что клуб из Галисии способен бросить вызов всесильной «Барселоне» Йохана Кройфа и «Реалу», который всегда «Реал». Во-первых, в испанском футболе никогда не было недостатка в тех, кто способен стать третьей силой. Во-вторых, «Депортиво» отсутствовал в элите долгих 17 лет и вернулся только в 1991 году. Тут не о высотах мечтать надо, а думать, как бы выжить. Но президент клуба, бизнесмен и депутат Аугусто Сесар Лендойро считал, что его любимый клуб достоин большего.

Всё происходит к лучшему

В марте 1991 года Лендойро присутствовал на матче «Реала» и «Спартака», в котором москвичи одержали блестящую победу на «Сантьяго Бернабеу». Президент галисийцев был очарован игрой москвичей и пожелал, чтобы Олег Романцев прибыл на «Риасор» уже летом. Да не один, в дополнение к Олегу Ивановичу предполагались Александр Мостовой, Дмитрий Радченко и Василий Кульков. Шестидесятилетний тренер Арсенио Иглесиас, выведший «Депор» в Примеру добровольно соглашался стать помощником советского тогда еще специалиста. Романцев приезжал в Ла-Корунью и почти договорился с Аугусто Лендойро. Даже предварительный контракт подписал. Говорят, один экземпляр долго пылился в сейфе у президента галисийцев. Но не сложилось. Олег Иванович остался в «Спартаке», чтобы выиграть с «красно-белыми» много чемпионских титулов.

«Депортиво» тоже не пропал. Не без проблем, но команда сумела выжить в элите, заняв 17 место в сезоне-91/92. А потом на «Риасоре» произошло немало интересного. Прежде всего, вернулся на пост главного тренера Арсенио Иглесиас. Во-вторых, Лендойро купил двух классных бразильцев - нападающего Бебето и опорного полузащитника Мауро Силву. Первый уже готовый нападающий сборной, серебряный призер Олимпиады в Сеуле и участник ЧМ -90. Второй был признан лучшим футболистом Бразилии. Из «Валенсии» пришел левый защитник Нандо. Еще раньше в воротах обосновался Франсиско (Пако) Лианьо. Его брали как третьего голкипера, но этот скромный и старательный парень сумел за короткий срок обойти и Хуана Гарридо Каналеса и Йосу.

Генеральная репетиция

Велико же было удивление, когда «Депор», которому сулили борьбу за место под солнцем, весной 1993 года пришел на финиш третьим. Более того, галисийцы без малого треть сезона возглавляли чемпионскую гонку. Всего четыре очка отставания от «Барсы» и три от «Реала». Бебето наколотил аж 29 мячей и взял Пичичи - награду самого меткого игрока Примеры. А Самору - награду лучшему вратарю поделили Сантьяго Канисарес и Лианьо, которого и вратарем тогда мало кто считал.

Третье место было прыжком выше головы. Но Лендойро и Иглесиас замыслили что-то большее. Укрепление команды было продолжено. К Нандо прибыл из «Валенсии» его приятель Воро, который укрепил и без того крепкую оборону. В Лианьо тренерский штаб по-прежнему не верил, иначе бы зачем приглашали из вылетевшего «Бургоса» опытного баска Агустина Эльдуайена. Этот факт задел Пако. Он усиленно готовился всю предсезонку и доказал, что он и только он должен оставаться первым номером. Но самым спорным трансфером стала покупка у «Атлетико» бразильца Донато. 30-летний полузащитник с десятком килограммов лишнего веса казался совершенно ненужным элементом. Хорошо, что Донато сделал себе испанский паспорт и перестал быть легионером, ведь тогда еще существовал жесткий лимит. Три иностранца и не более. Толстяк Донато станет важнейшим игроком галисийцев и любимцем «Риасора». Он еще сыграет за сборную Испании, а за «Депортиво» будет выходить, перешагнув сорокалетний рубеж. И, наконец, из хихонского «Спортинга» пришел еще один будущий кумир «Риасора» нападающий Хавьер Манхарин. Его перехватили по дороге в Барселону.

Это, как вы догадались, была присказка. Прежде чем перейти к сказке, ознакомимся с составом «Депортиво». Или, как писали тогда большинство наших газет, «Ла-Коруньи».

В воротах Франсиско Лианьо, не подпустивший Эльдуайена к воротам. Справа в обороне - Луис Лопес Рекарте, слева - Нандо (полное имя Фернандо Мартинес Пералес). Три центральных защитника - Хуан Луис Рибера, Мирослав Джукич и Воро (он же Сальвадор Гонсалес). В опорной зоне Мауро Силва и Донато, а ближе к атаке действовал Франческо Хавьер Гонсалес, или, как его чаще называли, Фран. Два нападающих - Бебето и Клаудио Барраган. Кого-то из них заменял Манхарин. И скамейке вратарь Эльдуайен, защитники Серна и Пако Хемес, полузащитники Альфредо, Альдана, Маркос Валес и Хосе Рамон, нападающие Педро Риеско и уже упомянутый Манхарин. Короткая лавочка еще даст о себе знать во втором круге.

Сосите «Чупа-чупс»

Для «Депортиво» чемпионат начался с галисийского дерби. Домашняя встреча с «Сельтой» завершилась нулевой ничьей, которую во многом обеспечил вратарь гостей Сантьяго Канисарес. Зато выезд в Хихон получился успешным благодаря голам Нандо и Манхарина. Но самое роскошное блюдо Арсенио Иглесиас приготовил в третьем туре. Четыре безответных мяча влетели в ворота «Реала». Дважды отличился Клаудио, по разу Фран и Манхарин. И это без Бебето, пропустившего начало из-за проблем со здоровьем. Лианьо пропустил первый мяч только в четвертом туре.

В седьмом туре в Ла-Корунью приехала «Барселона». Визит чемпиона совпал с подписанием контракта с «Чупа-чупс». Всем, пришедшим поддержать «Депортиво», раздавали круглые леденцы на палочке. У болельщиков гостей появился повод для иронии. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вовремя вылечился Бебето, который и решил судьбу матча. «Мы сосем „Чупа-чупс“. А вы?», - издевательски вопрошали болельщики галисийцев.

Тут «Депортиво» понял, что способен на большие дела и принялся набирать очки. Осечка в Бильбао не повлияла на шествие команды Иглесиаса. Первый круг «Депор» завершил яркой победой над «Валенсией» на «Месталье» 3:1. В этой встрече Мауро Силва забил свой первый и последний гол в своей длиной и славной карьере. «Депортиво» выиграл первый круг, опередив «Барсу» на три очка.

Сбившееся дыхание

Во втором круге пришлось тяжелее. Снова нулевая ничья с «Сельтой» имени Канисареса. А через тур визит на «Сантьяго Бернабеу». Одержимый жаждой мести «Реал» забил в два раза меньше, чем пропустил в первом круге. Но реванш состоялся. «Ла-Корунья» не сникла и выдала серию из трех побед. Но потом предстояло появиться на «Камп Ноу» перед светлым ликом Йохана Кройфа и его бойцов.

Достойно смотрелся «Депор», мог забить и не раз. Но все мячи, а их было три, влетали в ворота Лианьо. Отрыв в шесть очков сократился до четырех. А потом и стал дальше таять в результате спада. Из пике галисийцы вышли, Лианьо снова закрыл ворота на замок. Но к заключительному туру «Депортиво» добрался, имея 55 очков и разницу мячей 54-18. У «Барселоны» 54 очка и баланс голов 86:40. Несложно догадаться, что при равенстве очков «Барса» окажется выше. Победа тогда оценивалась в два очка, ничья в одно. Несложно догадаться, что для того, чтоб впервые стать чемпионами, галисийцам надо было побеждать дома «Валенсию». В стойкость «Севильи» на «Камп Ноу» никто не верил.

Малодушие Бебето и трагедия Миро Джукича

«Севильи» хватило на первый тайм, который андалусийцы выиграли 2:1. После перерыва чемпионы порвали команду Луиса Арагонеса - в итоге 5:2. А «Депортиво» безуспешно бодался с «Валенсией» на «Риасоре». «Летучие мыши», доигрывавшие сезон, взяли и уперлись. А второй вратарь Хосе Луис Гонсалес, заменивший дисквалифицированного Хосе Мануэля Семпере, поймал какой-то кураж.

И вот на 89 минуте снизошла на «Риасор» благодать. В ворота гостей за снос Нандо назначен пенальти. Обычно 11-метровые пробивал Донато. Но толстяк уже минут 15 как был заменен. Игроки смотрели на Бебето, но Плакса струсил и отвернулся. Пришлось Мирославу Джукичу брать ответственность на себя. И пробил прямо в руки вратарю. Нулевая ничья в пользу «Барселоны», продлившей чемпионские полномочия.

Второе место - лучший на тот момент результат. Но, что такое быть вторым, когда чемпионство было у тебя в руках и выскользнуло, как кусок мыла.

Пако Лианьо снова получил Самору, на этот раз в одиночку, да еще с рекордом 0,47 мячей за игру - 18 в 38 встречах. Это достижение пало только в 2016 году под ударом вратаря «Атлетико» Яна Облака.

Блестяще провели сезон все. Точнее почти все. Высосавшие центнеры «Чупа-чупсов» болельщики полюбили Донато и Манхарина. А вот отношение к Бебето испортилось, даром что Плакса забил 16 мячей. Обиделись на бразильца за сиюминутную трусость. Бразилец потом провел два отличных сезона на «Риасоре», но на родину его проводили как-то буднично.

А через год пришел в Ла-Корунью большой праздник. «Депор» выиграл свой первый трофей, победив в финале Королевского Кубка «Валенсию». Но это уже повод для другого рассказа.

Источник: Prostoprosport.ru