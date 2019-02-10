За полшага до победы. «Депортиво» Арсенио Иглесиаса-1993/94

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Тоттенхэм 3:1  Лестер Сити 1.3 4.9 12.5
19:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Челси 1.5 4.5 7.25
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Леганес 3:0  Бетис - - -
18:15 26’  Валенсия 0:0  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Севилья -:-  Эйбар 1.6 4 5.5
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Барселона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Болонья 1:1  Дженоа 2.9 2.25 3.85
17:00 82’  Торино 1:0  Удинезе 1.25 5.1 17
17:00 82’  Аталанта 2:1  СПАЛ 2.5 3.2 2.9
17:00 85’  Сампдория 0:1  Фрозиноне 3.4 3.1 2.25
20:00 сегодня  Сассуоло -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Кальяри 1.48 4 7.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 53’  Вердер 3:0  Аугсбург 1.04 16 46
20:00 сегодня  Фортуна -:-  Штутгарт 2 3.4 3.8
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Идет второй тайм, 85’  Монпелье 1:2  Монако 7.7 3.5 1.57
17:00 86’  Тулуза 1:1  Реймс 3.3 2.2 3.3
17:00 85’  Нант 2:2  Ним 1.04 17 50
19:00 сегодня  Ренн -:-  Сент-Этьен 2.05 3.4 3.6
19:00 сегодня  Генгам -:-  Лилль 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Ницца -:-  Лион 4.5 4.1 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.45 3.45 2.6
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 2:0 Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1.32 4.6 9
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 0:2 Логотип футбольный клуб ЗираЗира 2.12 3.35 3.25
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр 2:0 Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 1:0 Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния 3:0 Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси 0:3 Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат 3:2 Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 0:1 Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 2.75 1.65 9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 0:0 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.13 7.7 21
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3.6 1.45 10
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 2:1 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.08 7.9 50
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2.1 3 3.75
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 2 3.2 4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 1.67 3.45 5.2
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 2:0 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе -:- Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 2:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 8.5 2.25 1.97
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 3.8 6.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1.8 3.65 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:1 Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1.13 8 14
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 1:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1.2 5.8 10.5
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 2:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 1:2 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1:1 Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.5 3.45 2.5
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 0:3 Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 2.85 3.05 2.45
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1:2 Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3.2 2.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АаленАален 1:2 Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 5.6 4.05 1.52
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:3 Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.65 3.05 2.65
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 0:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.07 8 37
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.45 3.8 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 2.3 3.1 3.3
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 0:0 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 4.8 1.55 4.6
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 0:3 Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
18:00 40’ Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 2.5 3.45 2.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.65 3.6 5.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.7 3.2 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.55 3.2 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1:2 Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.18 5.2 32
18:00 41’ Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1:0 Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.25 2.8 3.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.5 2.65 3.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.9 3.1 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1.95 3 4.3
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 87’ Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1:1 Логотип футбольный клуб ПескараПескара 1.45 3.95 8.5
17:00 86’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.65 2.3 3.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1.55 4.1 6.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.28 5.6 11
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:2 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 1:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:3 Логотип футбольный клуб Сан АнтониоСан Антонио - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
06:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:1 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б 3:2 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 1:3 Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова - - -
18:30 13’ Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1:0 Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 4:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:2 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 2:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 0:3 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 3:3 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2.4 3.05 2.95
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 4:1 Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.35 4.6 9.5
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.15 1.65 4.5
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 3:2 Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 1.35 3.9 16
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5.2 4.15 1.55
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 4:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 0:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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За полшага до победы. «Депортиво» Арсенио Иглесиаса-1993/94

сегодня, 17:15

«Соккер.ру» о том, как досадная случайность вынудила отложить мечты галисийцев о чемпионстве.

В начале девяностых мало кто мог предположить, что клуб из Галисии способен бросить вызов всесильной «Барселоне» Йохана Кройфа и «Реалу», который всегда «Реал». Во-первых, в испанском футболе никогда не было недостатка в тех, кто способен стать третьей силой. Во-вторых, «Депортиво» отсутствовал в элите долгих 17 лет и вернулся только в 1991 году. Тут не о высотах мечтать надо, а думать, как бы выжить. Но президент клуба, бизнесмен и депутат Аугусто Сесар Лендойро считал, что его любимый клуб достоин большего.

Всё происходит к лучшему

В марте 1991 года Лендойро присутствовал на матче «Реала» и «Спартака», в котором москвичи одержали блестящую победу на «Сантьяго Бернабеу».  Президент галисийцев был очарован игрой москвичей и пожелал, чтобы Олег Романцев прибыл на «Риасор» уже летом. Да не один, в дополнение к Олегу Ивановичу предполагались Александр Мостовой, Дмитрий Радченко и Василий Кульков. Шестидесятилетний тренер Арсенио Иглесиас, выведший «Депор» в Примеру добровольно соглашался стать помощником советского тогда еще специалиста. Романцев приезжал в Ла-Корунью и почти договорился с Аугусто Лендойро.  Даже предварительный контракт подписал. Говорят, один экземпляр долго пылился в сейфе у президента галисийцев. Но не сложилось. Олег Иванович остался в «Спартаке», чтобы выиграть с «красно-белыми» много чемпионских титулов.

«Депортиво» тоже не пропал. Не без проблем, но команда сумела выжить в элите, заняв 17 место в сезоне-91/92. А потом на «Риасоре»  произошло немало интересного. Прежде всего, вернулся на пост главного тренера Арсенио Иглесиас.  Во-вторых, Лендойро купил двух классных бразильцев - нападающего Бебето и опорного полузащитника Мауро Силву. Первый уже готовый нападающий сборной, серебряный призер Олимпиады в Сеуле и участник ЧМ-90. Второй был признан лучшим футболистом Бразилии. Из «Валенсии» пришел левый защитник Нандо. Еще раньше в воротах обосновался Франсиско (Пако) Лианьо. Его брали как третьего голкипера, но этот скромный и старательный парень сумел за короткий срок обойти и Хуана Гарридо Каналеса и Йосу.

Генеральная репетиция

Велико же было удивление, когда «Депор», которому сулили борьбу за место под солнцем, весной 1993 года пришел на финиш третьим. Более того, галисийцы без малого треть сезона возглавляли чемпионскую гонку. Всего четыре очка отставания от «Барсы» и три от «Реала». Бебето наколотил аж 29 мячей и взял Пичичи - награду самого меткого игрока Примеры. А Самору  - награду лучшему вратарю поделили Сантьяго Канисарес и Лианьо, которого и вратарем тогда мало кто считал.

Третье место было прыжком выше головы. Но Лендойро и Иглесиас замыслили что-то большее.  Укрепление команды было продолжено.  К Нандо прибыл из «Валенсии» его приятель Воро, который укрепил и без того крепкую оборону.  В Лианьо тренерский штаб по-прежнему не верил, иначе бы зачем приглашали из вылетевшего «Бургоса» опытного баска Агустина Эльдуайена. Этот факт задел Пако. Он усиленно готовился всю предсезонку и доказал, что он и только он должен оставаться первым номером. Но самым спорным трансфером стала покупка у «Атлетико» бразильца Донато. 30-летний полузащитник с десятком килограммов лишнего веса казался совершенно ненужным элементом. Хорошо, что Донато сделал себе испанский паспорт и перестал быть легионером, ведь тогда еще существовал жесткий лимит. Три иностранца и не более. Толстяк Донато станет важнейшим игроком галисийцев и любимцем «Риасора». Он еще сыграет за сборную Испании, а за «Депортиво» будет выходить, перешагнув сорокалетний рубеж. И, наконец, из хихонского «Спортинга» пришел еще один будущий кумир «Риасора» нападающий Хавьер Манхарин. Его перехватили по дороге в Барселону.

Это, как вы догадались, была присказка. Прежде чем перейти к сказке, ознакомимся с составом «Депортиво». Или, как писали тогда большинство наших газет, «Ла-Коруньи».

В воротах Франсиско Лианьо, не подпустивший Эльдуайена к воротам. Справа в обороне - Луис Лопес Рекарте, слева - Нандо (полное имя Фернандо Мартинес Пералес). Три центральных защитника - Хуан Луис Рибера, Мирослав Джукич и Воро (он же Сальвадор Гонсалес). В опорной зоне Мауро Силва и Донато, а ближе к атаке действовал Франческо Хавьер Гонсалес, или, как его чаще называли, Фран. Два нападающих - Бебето и Клаудио Барраган. Кого-то из них заменял Манхарин. И скамейке вратарь Эльдуайен, защитники Серна и Пако Хемес, полузащитники Альфредо, Альдана, Маркос Валес и Хосе Рамон, нападающие Педро Риеско и уже упомянутый Манхарин. Короткая лавочка еще даст о себе знать во втором круге.

Сосите «Чупа-чупс»

Для «Депортиво» чемпионат начался с галисийского дерби. Домашняя встреча с «Сельтой» завершилась нулевой ничьей, которую во многом обеспечил вратарь гостей Сантьяго Канисарес. Зато выезд в Хихон получился успешным благодаря голам Нандо и Манхарина. Но самое роскошное блюдо Арсенио Иглесиас приготовил в третьем туре. Четыре безответных мяча влетели в ворота «Реала». Дважды отличился Клаудио, по разу Фран и Манхарин. И это без Бебето, пропустившего начало из-за проблем со здоровьем. Лианьо пропустил первый мяч только в четвертом туре.

В седьмом туре в Ла-Корунью приехала «Барселона». Визит чемпиона совпал с подписанием контракта с «Чупа-чупс». Всем, пришедшим поддержать «Депортиво», раздавали круглые леденцы на палочке. У болельщиков гостей появился повод для иронии. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вовремя вылечился Бебето, который и решил судьбу матча. «Мы сосем „Чупа-чупс“. А вы?», - издевательски вопрошали болельщики галисийцев.

Тут «Депортиво» понял, что способен на большие дела и принялся набирать очки. Осечка в Бильбао не повлияла на шествие команды Иглесиаса. Первый круг «Депор» завершил яркой победой над «Валенсией» на «Месталье» 3:1. В этой встрече Мауро Силва забил свой первый и последний гол в своей длиной и славной карьере. «Депортиво» выиграл первый круг, опередив «Барсу» на три очка.

Сбившееся дыхание

Во втором круге пришлось тяжелее. Снова нулевая ничья с «Сельтой» имени Канисареса. А через тур визит на «Сантьяго Бернабеу». Одержимый жаждой мести «Реал» забил в два раза меньше, чем пропустил в первом круге. Но реванш состоялся. «Ла-Корунья» не сникла и выдала серию из трех побед. Но потом предстояло появиться на «Камп Ноу» перед светлым ликом Йохана Кройфа и его бойцов.

Достойно смотрелся «Депор», мог забить и не раз. Но все мячи, а их было три, влетали в ворота Лианьо. Отрыв в шесть очков сократился до четырех. А потом и стал дальше таять в результате спада. Из пике галисийцы вышли, Лианьо снова закрыл ворота на замок. Но к заключительному туру «Депортиво» добрался, имея 55 очков и разницу мячей 54-18.  У «Барселоны» 54 очка и баланс голов 86:40.  Несложно догадаться, что при равенстве очков «Барса» окажется выше. Победа тогда оценивалась в два очка, ничья в одно.  Несложно догадаться, что для того, чтоб впервые стать чемпионами, галисийцам надо было побеждать дома «Валенсию». В стойкость «Севильи» на «Камп Ноу» никто не верил.

Малодушие Бебето и трагедия Миро Джукича

«Севильи» хватило на первый тайм, который андалусийцы выиграли 2:1. После перерыва чемпионы порвали команду Луиса Арагонеса - в итоге 5:2. А «Депортиво» безуспешно бодался с «Валенсией» на «Риасоре». «Летучие мыши», доигрывавшие сезон, взяли и уперлись. А второй вратарь Хосе Луис Гонсалес, заменивший дисквалифицированного Хосе Мануэля Семпере, поймал какой-то кураж.

И вот на 89 минуте снизошла на «Риасор» благодать. В ворота гостей за снос Нандо назначен пенальти. Обычно 11-метровые пробивал Донато. Но толстяк уже минут 15 как был заменен.  Игроки смотрели на Бебето, но Плакса струсил и отвернулся. Пришлось Мирославу Джукичу брать ответственность на себя. И пробил прямо в руки вратарю.  Нулевая ничья в пользу «Барселоны», продлившей чемпионские полномочия.

Второе место - лучший на тот момент результат. Но, что такое быть вторым, когда чемпионство было у тебя в руках и выскользнуло, как кусок мыла.

Пако Лианьо снова получил Самору, на этот раз в одиночку, да еще с рекордом 0,47 мячей за игру - 18 в 38 встречах. Это достижение пало только в 2016 году под ударом вратаря «Атлетико» Яна Облака.

Блестяще провели сезон все. Точнее почти все. Высосавшие центнеры «Чупа-чупсов» болельщики полюбили Донато и Манхарина. А вот отношение к Бебето испортилось, даром что Плакса забил 16 мячей. Обиделись на бразильца за сиюминутную трусость. Бразилец потом провел два отличных сезона на «Риасоре», но на родину его проводили как-то буднично.

А через год пришел в Ла-Корунью большой праздник. «Депор»  выиграл свой первый трофей, победив в финале Королевского Кубка «Валенсию». Но это уже повод для другого рассказа.

Источник: Prostoprosport.ru

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