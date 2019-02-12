«Зенит» почти всегда побеждает! Наши клубы в 1/16 Лиги Европы

Перед возобновлением розыгрыша ЛЕ матчем с участием российского клуба «Соккер.ру» напоминает об успехах и неудачах наших команд в 1/16. «Зениту» есть чем похвастаться!
Турнир, по итогам которого победитель получает Кубок УЕФА, приобрел современное название и формулу проведения в сезоне 2009/2010, с этого момента и ведет отсчет наша история, которая охватит все участия клубов РПЛ в первом раунде плей-офф Лиги Европы.
Сезон 2009/2010
«Рубин» - «Хапоэль» (Тель-Авив) – 3:0; 0:0
В плей-офф первого розыгрыша Лиги Европы забрался только один российский клуб, да и тот перебрался в турнир рангом ниже из Лиги чемпионов. «Рубин» занял третье место в группе с действующим сильнейшим клубом Европы «Барселоной» и будущим обладателем Кубка чемпионов «Интером», опередив киевское «Динамо». В первом раунде плей-офф Лиги Европы казанцам достался «Хапоэль». Все было кончено уже в первом матче, который прошел на стадионе «Центральный». Символично, что в первой победе российского клуба в плей-офф ЛЕ поучаствовал Сергей Семак, на которого мы возлагаем надежды уже как на наставника «Зенита» в противостоянии с «Фенербахче». Девять лет назад Александр Бухаров оформил дубль к середине первого тайма, а Семак установил окончательный счет на 63-й минуте.
Сезон 2010/2011
ПАОК - ЦСКА – 0:1; 1:1
«Базель» - «Спартак» - 2:3; 1:1
«Рубин» - «Твенте» - 0:2; 2:2
«Янг Бойз» - «Зенит» - 2:1; 1:3
Год спустя в 1/16 Лиги Европы ввалилась целая толпа российских клубов. «Спартак» и «Зенит» проявили волевые усилия, чтобы выйти в следующий раунд: москвичи уступали 0:2 по ходу выездной встречи, но привезли домой победу, а петербуржцы одержали более крупную победу после гостевого поражения. ЦСКА справился с ПАОКом, победный гол в противостоянии забил Сергей Игнашевич. А вот «Рубин» оказался не только первым клубом, сыгравшим и победившим в первой стадии плей-офф Лиги Европы, но и первым проигравшим. Казанцы уступили «Твенте», который в следующем раунде выбил еще и «Зенит».
Сезон 2011/2012
«Рубин» - «Олимпиакос» - 0:1; 0:1
«Локомотив» - «Атлетик» (Бильбао) – 2:1; 0:1
«Рубин» в третий раз подряд сыграл в плей-офф Лиги Европы и снова оказался первопроходцем среди клубов РПЛ: на сей раз казанцы стали первыми, вылетевшими дважды кряду. Дебютное участие «Локомотива» в 1/16 финала ЛЕ тоже выдалось неудачным: несмотря на домашнюю победу над «Атлетиком», железнодорожники оказались за бортом турнира после матча в Бильбао.
Сезон 2012/2013
«Зенит» - «Ливерпуль» – 2:0; 1:3
«Анжи» - «Ганновер» - 3:1; 1:1
«Атлетико» - «Рубин» – 0:2; 1:0
Очень удачной выдалась первая стадия плей-офф ЛЕ для российских клубов в сезоне 2012/13: трое зашли – трое вышли в следующий этап. При этом «Зенит» и «Рубин» одолели именитых противников – «Ливерпуль» и «Атлетико», который являлся действующим обладателем Кубка УЕФА. Звездный состав «Анжи» тоже уверенно разобрался с «Ганновером» и пробился в следующий раунд.
Сезон 2013/2014
«Анжи» - «Генк» - 0:0; 2:0
«Бетис» - «Рубин» – 1:1; 2:0
«Рубин» после расставания с Бердыевым не справился с «Бетисом», а вот «Анжи» достойно выступил в той еврокубковой кампании после ухода звезд из команды.
Сезон 2014/2015
ПСВ – «Зенит» - 0:1; 0:3
«Андерлехт» - «Динамо» - 0:0; 1:3
«Зенит» не оставил шансов ПСВ, по два мяча в ворота голландского клуба забили Халк и Рондон. В свою очередь, «Динамо» после нулевой ничьей в Брюсселе взяло верх над «Андерлехтом» в родных стенах – 3:1. «Бело-голубыми» тогда руководил Станислав Черчесов, а голы забивали Козлов, Юсупов и Кураньи.
Сезон 2015/2016
«Фенербахче» – «Локомотив» - 2:0; 1:1
«Спарта» - «Краснодар» - 1:0; 3:0
Три года назад «Локомотив» уступил нынешнему сопернику «Зенита», не помогла даже футболка Дмитрия Тарасова с президентом, вокруг которой потом было много разговоров. Знакомство «Краснодара» с плей-офф Лиги Европы тоже получилось суровым: 0:4 по итогам двух встреч с чешской «Спартой».
Сезон 2016/2017
«Андерлехт» – «Зенит» - 2:0; 1:3
«Ростов» - «Спарта» - 4:0; 5:1
«Краснодар» - «Фенербахче» - 1:0; 1:1
Любопытно, что год спустя российские клубы получили тех же соперников, только теперь против «Фенербахче» играл «Краснодар», а «Спарте» за соседей-южан мстил «Ростов». Досадно упустил путевку в 1/8 финала «Зенит»: команда Мирчи Луческу после выездного поражения 0:2 вела со счетом 3:0 дома, но пропустила на последней минуте матча и вылетела.
Сезон 2017/2018
«Селтик» – «Зенит» - 1:0; 0:3
«Спартак» - «Атлетик» - 1:3; 2:1
«Ницца» - «Локомотив» - 2:3; 0:1
«Црвена Звезда» - ЦСКА - 0:0; 0:1
В прошлом сезоне во второй раз в истории, как и в сезоне 2010/2011, в 1/16 Лиги Европы приняли участие четыре клуба РПЛ. Не справился со своим соперником только «Спартак», хотя и выиграл один из матчей. «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» вышли в следующий раунд.
|
Клуб
|
У
|
В
|
П
|
Б
|
Кого обыграли
|
Кому проиграли
|
«Зенит»
|
5
|
4
|
1
|
+4
|
«Янг Бойз», «Ливерпуль», ПСВ, «Селтик»
|
«Андерлехт»
|
ЦСКА
|
2
|
2
|
0
|
+2
|
ПАОК, «Црвена Звезда»
|
-
|
«Анжи»
|
2
|
2
|
0
|
+2
|
«Ганновер», «Генк»
|
-
|
«Динамо»
|
1
|
1
|
0
|
+1
|
«Андерлехт»
|
-
|
«Ростов»
|
1
|
1
|
0
|
+1
|
«Спарта»
|
-
|
«Спартак»
|
2
|
1
|
1
|
=
|
«Базель»
|
«Атлетик»
|
«Краснодар»
|
2
|
1
|
1
|
=
|
«Фенербахче»
|
«Спарта»
|
«Рубин»
|
5
|
2
|
3
|
-1
|
«Хапоэль», «Атлетико»
|
«Твенте», «Олимпиакос», «Бетис»
|
«Локомотив»
|
3
|
1
|
2
|
-1
|
«Ницца»
|
«Атлетик», «Фенербахче»
У – количество участий; В – выигрыши; П – поражения, Б – баланс побед и поражений.
- До сезона 2018/19 в плей-офф Лиги Европы выходили 9 российских клубов, у них на всех 23 участия.
- У клубов РПЛ положительный общий баланс в 1/16 Лиги Европы: 15 выходов в следующий раунд и 8 вылетов. Каждый российский клуб, выходивший в весеннюю стадию ЛЕ, хотя бы однажды преодолевал первый раунд плей-офф.
- Лучший баланс у «Зенита»: четыре попадания в 1/8 финала при одном поражении.
- ЦСКА, «Анжи», «Динамо» и «Ростов» не уступали в 1/16 ЛЕ. Армейцы и махачкалинцы реализовали по две попытки, динамовцы и ростовчане – по одной.
- «Атлетик» из Бильбао оказался самым неудобным противником клубов РПЛ: баски дважды выбивали наши команды («Спартак» и «Локомотив»).
- Помимо «Атлетика», по два раза российским клубам довелось встретиться со «Спартой», «Фенербахче» и «Андерлехтом». С каждой из этих команд равенство по результатам: по победе и поражению.
- «Фенербахче» станет первым соперником по 1/16 финала Лиги Европы, с которым представитель РПЛ сыграет в третий раз. После «Локомотива» и «Краснодара» с турками сразится «Зенит». Пожелаем сегодня вечером победы команде в белых футболках.
«Зенит» - «Ливерпуль» – 2:0; 1:3
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1101216/halk-semak-sergey ЗАМЕТЬ спарта ливеру проиграла 7-0 До этого в 2001 в ЛЧ по сумме двух игр 8-0 . А ты веселишься .
«Зенит» - «Ливерпуль» – 2:0; 1:3
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1101216/halk-semak-sergey ЗАМЕТЬ спарта ливеру проиграла 7-0 До этого в 2001 в ЛЧ по сумме двух игр 8-0 . А ты веселишься .
«Селтик» – «Зенит» - 1:0; 0:3
«Спартак» - «Атлетик» - 1:3; 2:1
«Ницца» - «Локомотив» - 2:3; 0:1
«Црвена Звезда» - ЦСКА - 0:0; 0:1
☆☆☆☆☆
Знатная была охота. ЦСКА победил вражин, отомстив им за левый выход в группу в противостоянии с Краснодаром, Локо лихо закамбэчил в Ницце, Зенит добыл нужный результат дома. Если бы Спартак не расклеился в 1 тайме с Бильбао, могли бы серьёзно претендовать на выход в 1/8.
Удачи Зениту и Краснодару в весенней части ЛЕ!
«Селтик» – «Зенит» - 1:0; 0:3
«Спартак» - «Атлетик» - 1:3; 2:1
«Ницца» - «Локомотив» - 2:3; 0:1
«Црвена Звезда» - ЦСКА - 0:0; 0:1
☆☆☆☆☆
Знатная была охота. ЦСКА победил вражин, отомстив им за левый выход в группу в противостоянии с Краснодаром, Локо лихо закамбэчил в Ницце, Зенит добыл нужный результат дома. Если бы Спартак не расклеился в 1 тайме с Бильбао, могли бы серьёзно претендовать на выход в 1/8.
Удачи Зениту и Краснодару в весенней части ЛЕ!