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23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
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Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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«Зенит» почти всегда побеждает! Наши клубы в 1/16 Лиги Европы

12 февраля 2019, 16:15

Перед возобновлением розыгрыша ЛЕ матчем с участием российского клуба «Соккер.ру» напоминает об успехах и неудачах наших команд в 1/16. «Зениту» есть чем похвастаться!

Турнир, по итогам которого победитель получает Кубок УЕФА, приобрел современное название и формулу проведения в сезоне 2009/2010, с этого момента и ведет отсчет наша история, которая охватит все участия клубов РПЛ в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

Сезон 2009/2010

«Рубин» - «Хапоэль» (Тель-Авив) – 3:0; 0:0

В плей-офф первого розыгрыша Лиги Европы забрался только один российский клуб, да и тот перебрался в турнир рангом ниже из Лиги чемпионов. «Рубин» занял третье место в группе с действующим сильнейшим клубом Европы «Барселоной» и будущим обладателем Кубка чемпионов «Интером», опередив киевское «Динамо». В первом раунде плей-офф Лиги Европы казанцам достался «Хапоэль». Все было кончено уже в первом матче, который прошел на стадионе «Центральный». Символично, что в первой победе российского клуба в плей-офф ЛЕ поучаствовал Сергей Семак, на которого мы возлагаем надежды уже как на наставника «Зенита» в противостоянии с «Фенербахче». Девять лет назад Александр Бухаров оформил дубль к середине первого тайма, а Семак установил окончательный счет на 63-й минуте.  

Сезон 2010/2011

ПАОК - ЦСКА – 0:1; 1:1
«Базель» - «Спартак» - 2:3; 1:1
«Рубин» - «Твенте» - 0:2; 2:2
«Янг Бойз» - «Зенит» - 2:1; 1:3

Год спустя в 1/16 Лиги Европы ввалилась целая толпа российских клубов. «Спартак» и «Зенит» проявили волевые усилия, чтобы выйти в следующий раунд: москвичи уступали 0:2 по ходу выездной встречи, но привезли домой победу, а петербуржцы одержали более крупную победу после гостевого поражения. ЦСКА справился с ПАОКом, победный гол в противостоянии забил Сергей Игнашевич. А вот «Рубин» оказался не только первым клубом, сыгравшим и победившим в первой стадии плей-офф Лиги Европы, но и первым проигравшим. Казанцы уступили «Твенте», который в следующем раунде выбил еще и «Зенит».

Сезон 2011/2012

«Рубин» - «Олимпиакос» - 0:1; 0:1
«Локомотив» - «Атлетик» (Бильбао) – 2:1; 0:1

«Рубин» в третий раз подряд сыграл в плей-офф Лиги Европы и снова оказался первопроходцем среди клубов РПЛ: на сей раз казанцы стали первыми, вылетевшими дважды кряду. Дебютное участие «Локомотива» в 1/16 финала ЛЕ тоже выдалось неудачным: несмотря на домашнюю победу над «Атлетиком», железнодорожники оказались за бортом турнира после матча в Бильбао.

Сезон 2012/2013

«Зенит» - «Ливерпуль» – 2:0; 1:3
«Анжи» - «Ганновер» - 3:1; 1:1
«Атлетико» - «Рубин» – 0:2; 1:0

Очень удачной выдалась первая стадия плей-офф ЛЕ для российских клубов в сезоне 2012/13: трое зашли – трое вышли в следующий этап. При этом «Зенит» и «Рубин» одолели именитых противников – «Ливерпуль» и «Атлетико», который являлся действующим обладателем Кубка УЕФА. Звездный состав «Анжи» тоже уверенно разобрался с «Ганновером» и пробился в следующий раунд.

Сезон 2013/2014

«Анжи» - «Генк» - 0:0; 2:0
«Бетис» - «Рубин» – 1:1; 2:0

«Рубин» после расставания с Бердыевым не справился с «Бетисом», а вот «Анжи» достойно выступил в той еврокубковой кампании после ухода звезд из команды. 

Сезон 2014/2015

ПСВ – «Зенит» - 0:1; 0:3
«Андерлехт» - «Динамо» - 0:0; 1:3

«Зенит» не оставил шансов ПСВ, по два мяча в ворота голландского клуба забили Халк и Рондон. В свою очередь, «Динамо» после нулевой ничьей в Брюсселе взяло верх над «Андерлехтом» в родных стенах – 3:1. «Бело-голубыми» тогда руководил Станислав Черчесов, а голы забивали Козлов, Юсупов и Кураньи.

Сезон 2015/2016

«Фенербахче» – «Локомотив» - 2:0; 1:1
«Спарта» - «Краснодар» - 1:0; 3:0

Три года назад «Локомотив» уступил нынешнему сопернику «Зенита», не помогла даже футболка Дмитрия Тарасова с президентом, вокруг которой потом было много разговоров. Знакомство «Краснодара» с плей-офф Лиги Европы тоже получилось суровым: 0:4 по итогам двух встреч с чешской «Спартой».

Сезон 2016/2017

«Андерлехт» – «Зенит» - 2:0; 1:3
«Ростов» - «Спарта» - 4:0; 5:1
«Краснодар» - «Фенербахче» - 1:0; 1:1

Любопытно, что год спустя российские клубы получили тех же соперников, только теперь против «Фенербахче» играл «Краснодар», а «Спарте» за соседей-южан мстил «Ростов». Досадно упустил путевку в 1/8 финала «Зенит»: команда Мирчи Луческу после выездного поражения 0:2 вела со счетом 3:0 дома, но пропустила на последней минуте матча и вылетела. 

Сезон 2017/2018

«Селтик» – «Зенит» - 1:0; 0:3
«Спартак» - «Атлетик» - 1:3; 2:1
«Ницца» - «Локомотив» - 2:3; 0:1
«Црвена Звезда» - ЦСКА - 0:0; 0:1

В прошлом сезоне во второй раз в истории, как и в сезоне 2010/2011, в 1/16 Лиги Европы приняли участие четыре клуба РПЛ. Не справился со своим соперником только «Спартак», хотя и выиграл один из матчей. «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» вышли в следующий раунд.
 

Клубы РФПЛ в 1/16 ЛЕ

Клуб

У

В

П

Б

Кого обыграли

Кому проиграли

«Зенит»

5

4

1

+4

«Янг Бойз», «Ливерпуль», ПСВ, «Селтик»

«Андерлехт»

ЦСКА

2

2

0

+2

ПАОК, «Црвена Звезда»

-

«Анжи»

2

2

0

+2

«Ганновер», «Генк»

-

«Динамо»

1

1

0

+1

«Андерлехт»

-

«Ростов»

1

1

0

+1

«Спарта»

-

«Спартак»

2

1

1

=

«Базель»

«Атлетик»

«Краснодар»

2

1

1

=

«Фенербахче»

«Спарта»

«Рубин»

5

2

3

-1

«Хапоэль», «Атлетико»

«Твенте», «Олимпиакос», «Бетис»

«Локомотив»

3

1

2

-1

«Ницца»

«Атлетик», «Фенербахче»

У – количество участий; В – выигрыши; П – поражения, Б – баланс побед и поражений.

- До сезона 2018/19 в плей-офф Лиги Европы выходили 9 российских клубов, у них на всех 23 участия.

- У клубов РПЛ положительный общий баланс в 1/16 Лиги Европы: 15 выходов в следующий раунд и 8 вылетов. Каждый российский клуб, выходивший в весеннюю стадию ЛЕ, хотя бы однажды преодолевал первый раунд плей-офф.

- Лучший баланс у «Зенита»: четыре попадания в 1/8 финала при одном поражении.

ЦСКА, «Анжи», «Динамо» и «Ростов» не уступали в 1/16 ЛЕ. Армейцы и махачкалинцы реализовали по две попытки, динамовцы и ростовчане – по одной. 

- «Атлетик» из Бильбао оказался самым неудобным противником клубов РПЛ: баски дважды выбивали наши команды («Спартак» и «Локомотив»).

- Помимо «Атлетика», по два раза российским клубам довелось встретиться со «Спартой», «Фенербахче» и «Андерлехтом». С каждой из этих команд равенство по результатам: по победе и поражению. 

- «Фенербахче» станет первым соперником по 1/16 финала Лиги Европы, с которым представитель РПЛ сыграет в третий раз. После «Локомотива» и «Краснодара» с турками сразится «Зенит». Пожелаем сегодня вечером победы команде в белых футболках

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Все комментарии
blitz
blitz ответил oFANATo
   311 / 887
12 февраля в 20:08
ПОМНИМ КАК ПУПСИКИ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ОПОЗОРИЛИСЬ В 1/16 ФИНАЛА ЛЕ
Они и в ЛЧ опозорились.
Bivaliy67
Bivaliy67
12 февраля в 19:29
Да, Зениту есть чем гордится. И это приятно, чёрт побери!)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   101 / 887
12 февраля в 19:11
Надо проходить аутсайдера чемпионата Турции!
andreika20133
andreika20133 ответил parallels
12 февраля в 18:25
комментарий, всячески позорящий спартак)
Сезон 2012/2013

«Зенит» - «Ливерпуль» – 2:0; 1:3

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1101216/halk-semak-sergey ЗАМЕТЬ спарта ливеру проиграла 7-0 До этого в 2001 в ЛЧ по сумме двух игр 8-0 . А ты веселишься .
denmig
denmig
12 февраля в 18:24
Попортят бомжи статистику на этой неделе!
oFANATo
oFANATo
   155 / 887
12 февраля в 18:22
ПОМНИМ КАК ПУПСИКИ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ОПОЗОРИЛИСЬ В 1/16 ФИНАЛА ЛЕ
parallels
parallels
   9 / 887
12 февраля в 17:48
комментарий, всячески позорящий спартак)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   112 / 887
12 февраля в 17:39
Краснодару и Фенербахче удачи!
OLESOCC
OLESOCC
   259 / 887
12 февраля в 17:31
Зенитушка, не подвели!. Докажи злым языкам, что вы - команда!.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
12 февраля в 17:28
Позорненько свиньи выступают.
Roger Young
Roger Young
   254 / 887
12 февраля в 17:26
Интересная статья. Хорошо подсчитали результаты.
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
12 февраля в 17:25
"Зенит"-почти победитель, вперёд, к завоеванию трофея!
saha100
saha100
   290 / 887
12 февраля в 17:02
Сегодня будет трэш. Мертвый Фенербахче размажет многократного победителя ЛЧ с берегов Невы.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   212 / 887
12 февраля в 16:50
Будем болеть!
Ulan Kulsinbaev
Ulan Kulsinbaev
12 февраля в 16:38
Зениту удачи
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   33 / 887
12 февраля в 16:32
Сезон 2017/2018

«Селтик» – «Зенит» - 1:0; 0:3
«Спартак» - «Атлетик» - 1:3; 2:1
«Ницца» - «Локомотив» - 2:3; 0:1
«Црвена Звезда» - ЦСКА - 0:0; 0:1
☆☆☆☆☆
Знатная была охота. ЦСКА победил вражин, отомстив им за левый выход в группу в противостоянии с Краснодаром, Локо лихо закамбэчил в Ницце, Зенит добыл нужный результат дома. Если бы Спартак не расклеился в 1 тайме с Бильбао, могли бы серьёзно претендовать на выход в 1/8.

Удачи Зениту и Краснодару в весенней части ЛЕ!
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