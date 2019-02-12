«Зенит» почти всегда побеждает! Наши клубы в 1/16 Лиги Европы

12 февраля 2019, 16:15

Перед возобновлением розыгрыша ЛЕ матчем с участием российского клуба «Соккер.ру» напоминает об успехах и неудачах наших команд в 1/16. «Зениту» есть чем похвастаться!

Турнир, по итогам которого победитель получает Кубок УЕФА , приобрел современное название и формулу проведения в сезоне 2009/2010, с этого момента и ведет отсчет наша история, которая охватит все участия клубов РПЛ в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

Сезон 2009/2010

«Рубин» - «Хапоэль» (Тель-Авив) – 3:0; 0:0

В плей-офф первого розыгрыша Лиги Европы забрался только один российский клуб, да и тот перебрался в турнир рангом ниже из Лиги чемпионов. «Рубин» занял третье место в группе с действующим сильнейшим клубом Европы «Барселоной» и будущим обладателем Кубка чемпионов «Интером», опередив киевское «Динамо». В первом раунде плей-офф Лиги Европы казанцам достался «Хапоэль». Все было кончено уже в первом матче, который прошел на стадионе «Центральный». Символично, что в первой победе российского клуба в плей-офф ЛЕ поучаствовал Сергей Семак, на которого мы возлагаем надежды уже как на наставника «Зенита» в противостоянии с «Фенербахче». Девять лет назад Александр Бухаров оформил дубль к середине первого тайма, а Семак установил окончательный счет на 63-й минуте.

Сезон 2010/2011

ПАОК - ЦСКА – 0:1; 1:1

«Базель» - «Спартак» - 2:3; 1:1

«Рубин» - «Твенте» - 0:2; 2:2

«Янг Бойз» - «Зенит» - 2:1; 1:3

Год спустя в 1/16 Лиги Европы ввалилась целая толпа российских клубов. «Спартак» и «Зенит» проявили волевые усилия, чтобы выйти в следующий раунд: москвичи уступали 0:2 по ходу выездной встречи, но привезли домой победу, а петербуржцы одержали более крупную победу после гостевого поражения. ЦСКА справился с ПАОКом, победный гол в противостоянии забил Сергей Игнашевич. А вот «Рубин» оказался не только первым клубом, сыгравшим и победившим в первой стадии плей-офф Лиги Европы, но и первым проигравшим. Казанцы уступили «Твенте», который в следующем раунде выбил еще и «Зенит».

Сезон 2011/2012

«Рубин» - «Олимпиакос» - 0:1; 0:1

«Локомотив» - «Атлетик» (Бильбао) – 2:1; 0:1

«Рубин» в третий раз подряд сыграл в плей-офф Лиги Европы и снова оказался первопроходцем среди клубов РПЛ : на сей раз казанцы стали первыми, вылетевшими дважды кряду. Дебютное участие «Локомотива» в 1/16 финала ЛЕ тоже выдалось неудачным: несмотря на домашнюю победу над «Атлетиком», железнодорожники оказались за бортом турнира после матча в Бильбао.

Сезон 2012/2013

«Зенит» - «Ливерпуль» – 2:0; 1:3

«Анжи» - «Ганновер» - 3:1; 1:1

«Атлетико» - «Рубин» – 0:2; 1:0

Очень удачной выдалась первая стадия плей-офф ЛЕ для российских клубов в сезоне 2012/13: трое зашли – трое вышли в следующий этап. При этом «Зенит» и «Рубин» одолели именитых противников – «Ливерпуль» и «Атлетико», который являлся действующим обладателем Кубка УЕФА . Звездный состав «Анжи» тоже уверенно разобрался с «Ганновером» и пробился в следующий раунд.

Сезон 2013/2014

«Анжи» - «Генк» - 0:0; 2:0

«Бетис» - «Рубин» – 1:1; 2:0

«Рубин» после расставания с Бердыевым не справился с «Бетисом», а вот «Анжи» достойно выступил в той еврокубковой кампании после ухода звезд из команды.

Сезон 2014/2015

ПСВ – «Зенит» - 0:1; 0:3

«Андерлехт» - «Динамо» - 0:0; 1:3

«Зенит» не оставил шансов ПСВ , по два мяча в ворота голландского клуба забили Халк и Рондон. В свою очередь, «Динамо» после нулевой ничьей в Брюсселе взяло верх над «Андерлехтом» в родных стенах – 3:1. «Бело-голубыми» тогда руководил Станислав Черчесов, а голы забивали Козлов, Юсупов и Кураньи.

Сезон 2015/2016

«Фенербахче» – «Локомотив» - 2:0; 1:1

«Спарта» - «Краснодар» - 1:0; 3:0

Три года назад «Локомотив» уступил нынешнему сопернику «Зенита», не помогла даже футболка Дмитрия Тарасова с президентом, вокруг которой потом было много разговоров. Знакомство «Краснодара» с плей-офф Лиги Европы тоже получилось суровым: 0:4 по итогам двух встреч с чешской «Спартой».

Сезон 2016/2017

«Андерлехт» – «Зенит» - 2:0; 1:3

«Ростов» - «Спарта» - 4:0; 5:1

«Краснодар» - «Фенербахче» - 1:0; 1:1

Любопытно, что год спустя российские клубы получили тех же соперников, только теперь против «Фенербахче» играл «Краснодар», а «Спарте» за соседей-южан мстил «Ростов». Досадно упустил путевку в 1/8 финала «Зенит»: команда Мирчи Луческу после выездного поражения 0:2 вела со счетом 3:0 дома, но пропустила на последней минуте матча и вылетела.

Сезон 2017/2018

«Селтик» – «Зенит» - 1:0; 0:3

«Спартак» - «Атлетик» - 1:3; 2:1

«Ницца» - «Локомотив» - 2:3; 0:1

«Црвена Звезда» - ЦСКА - 0:0; 0:1

В прошлом сезоне во второй раз в истории, как и в сезоне 2010/2011, в 1/16 Лиги Европы приняли участие четыре клуба РПЛ . Не справился со своим соперником только «Спартак», хотя и выиграл один из матчей. «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» вышли в следующий раунд.



Клубы РФПЛ в 1/16 ЛЕ Клуб У В П Б Кого обыграли Кому проиграли «Зенит» 5 4 1 +4 «Янг Бойз», «Ливерпуль», ПСВ , «Селтик» «Андерлехт» ЦСКА 2 2 0 +2 ПАОК , «Црвена Звезда» - «Анжи» 2 2 0 +2 «Ганновер», «Генк» - «Динамо» 1 1 0 +1 «Андерлехт» - «Ростов» 1 1 0 +1 «Спарта» - «Спартак» 2 1 1 = «Базель» «Атлетик» «Краснодар» 2 1 1 = «Фенербахче» «Спарта» «Рубин» 5 2 3 -1 «Хапоэль», «Атлетико» «Твенте», «Олимпиакос», «Бетис» «Локомотив» 3 1 2 -1 «Ницца» «Атлетик», «Фенербахче»

У – количество участий; В – выигрыши; П – поражения, Б – баланс побед и поражений.

- До сезона 2018/19 в плей-офф Лиги Европы выходили 9 российских клубов, у них на всех 23 участия.

- У клубов РПЛ положительный общий баланс в 1/16 Лиги Европы: 15 выходов в следующий раунд и 8 вылетов. Каждый российский клуб, выходивший в весеннюю стадию ЛЕ , хотя бы однажды преодолевал первый раунд плей-офф.

- Лучший баланс у «Зенита»: четыре попадания в 1/8 финала при одном поражении.

- ЦСКА , «Анжи», «Динамо» и «Ростов» не уступали в 1/16 ЛЕ . Армейцы и махачкалинцы реализовали по две попытки, динамовцы и ростовчане – по одной.

- «Атлетик» из Бильбао оказался самым неудобным противником клубов РПЛ : баски дважды выбивали наши команды («Спартак» и «Локомотив»).

- Помимо «Атлетика», по два раза российским клубам довелось встретиться со «Спартой», «Фенербахче» и «Андерлехтом». С каждой из этих команд равенство по результатам: по победе и поражению.