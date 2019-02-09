Большая пепельница для Босса. «Шальке» Йорга Бергера и Хуба Стевенса. Сезон-1996/97

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Фулхэм 0:3  Ман Юнайтед 42 16 1.05
18:00 Матч завершен  Ливерпуль 3:0  Борнмут - - -
18:00 Матч завершен  Хаддерсфилд 1:2  Арсенал - - -
18:00 Матч завершен  Кристал Пэлас 1:1  Вест Хэм - - -
18:00 Матч завершен  Уотфорд 1:0  Эвертон - - -
18:00 Матч завершен  Саутгемптон 1:2  Кардифф 2.03 3 4.5
20:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Бернли 2 3.25 4
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Хетафе 3:1  Сельта 1.68 2.8 10
18:15 Идет второй тайм, 90’  Атлетико М 1:3  Реал 2.45 3.25 2.85
20:30 сегодня  Эспаньол -:-  Райо Вальекано 1.7 3.7 4.9
22:45 сегодня  Жирона -:-  Уэска 2.05 3.2 3.8
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 4’  Фиорентина 0:0  Наполи 3.6 3.4 2.05
22:30 сегодня  Парма -:-  Интер 5.8 3.9 1.6
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  РБ Лейпциг 0:0  Айнтрахт Ф 1.87 3.15 5
17:30 Матч завершен  Боруссия Д 3:3  Хоффенхайм 1.04 16 50
17:30 Матч завершен  Фрайбург 3:3  Вольфсбург 3.15 2.45 3.05
17:30 Матч завершен  Ганновер-96 2:0  Нюрнберг 1.14 7.2 27
17:30 Матч завершен  Боруссия М 0:3  Герта 3.95 3.05 2.13
20:30 сегодня  Бавария -:-  Шальке-04 1.27 5.9 10
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 50’  ПСЖ 1:0  Бордо 1.28 5.5 10.2
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Анже 2 3.25 4
22:00 сегодня  Амьен -:-  Кан 2.1 3.2 3.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2:0 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.23 5.2 16
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.35 3.5 2.8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 0:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 25 7.7 1.1
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 0:2 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 37 6.2 1.12
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 1:0 Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик 3:1 Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня 3:1 Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум 3:2 Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса 3:2 Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 49’ Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 0:0 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2 3.05 3.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 1:2 Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 0:3 Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.65 3.1 2.65
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 3:0 Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.95 2.95 4.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1:3 Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 5.5 3.6 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2:0 Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.13 2.85 3.85
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 1.35 4.3 9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:0 Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 2:3 Логотип футбольный клуб БериБери 10 4.5 1.33
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2:3 Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.05 3.15 3.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун 3:3 Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.65 2.9 2.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3:0 Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1.67 3.4 5.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1:4 Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 12 5.9 1.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3:1 Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 3.6 3.4 1.97
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1:1 Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 4.9 3.25 1.77
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1:1 Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.45 2.75 3.25
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2:0 Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.5 4.15 6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 6.2 3.6 1.55
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 0:1 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.6 3.25 2.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2:0 Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1.32 4.4 10.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1:1 Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.9 2.8 2.12
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 0:2 Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 7.6 4.1 1.42
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 1:1 Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.4 2.3 2.95
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.35 2.95 3.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб РедингРединг 2.08 2.95 4.05
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1:1 Логотип футбольный клуб УиганУиган 2.75 2.9 2.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 3:4 Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 17 7.9 1.14
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 1.65 3.7 5.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2:0 Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2.13 3.05 3.7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1:2 Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 4.3 3 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.75 2.9 2.75
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.6 3.1 2.7
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 4:4 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.25 2.9 3.35
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1.9 3.1 4.3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:1 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 3.7 3.25 1.98
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 2.05 2.85 4.15
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 3:1 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 8’ Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 0:0 Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.55 4.2 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.3 3.25 3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 4.3 3.8 1.72
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 50’ Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда 2:0 Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 5.2 4 1.55
19:00 53’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 1:2 Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.27 4.8 12
19:00 52’ Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2:1 Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 2.3 3.25 3
19:00 52’ Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1:0 Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 49’ Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 2:0 Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.95 3.25 3.75
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.6 3 2.1
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.18 5.8 23
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БохумБохум 1:2 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 14 7.8 1.15
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1:0 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.85 2.5 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1:1 Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 5.3 2.7 1.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 1:0 Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2.5 2.35 4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2:0 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.3 4.4 11
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1:2 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 10 4.3 1.35
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 1:1 Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 2.75 2.5 3.1
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 0:0 Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 3.2 2.3 2.95
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 0:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.6 3.55 5.8
20:00 8’ Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 0:0 Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.15 2.85 4.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.25 2.9 2.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 2:0 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 0:1 Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 15 3.2 1.43
19:00 51’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.5 2.9 3
19:15 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.7 3.3 5.2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.5 3.15 2.1
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик 1:0 Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
20:00 8’ Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 0:0 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 2.25 3 3.3
20:00 9’ Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:0 Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2.5 2.8 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.25 3.2 3.1
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 0:1 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 6.5 1.95 2.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 1:2 Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 50 11 1.05
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 0:0 Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 3.55 1.58 6.6
20:00 7’ Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 0:0 Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.3 4.5 10.5
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 2:1 Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа 5.4 3 1.78
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 3:2 Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису 1.75 2.75 6.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос 5:1 Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя 2:1 Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас 2:1 Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 0:0 Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 1.9 3.3 3.95
19:00 52’ Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 0:2 Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
09:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб В-Варен Нагасаки (Исахая)В-Варен Нагасаки 3:1 Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
13:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб БайройтБайройт - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК 5:0 Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом 1:0 Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз 0:0 Логотип футбольный клуб ГомельГомель - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ 2:1 Логотип футбольный клуб НюкобингНюкобинг - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн -:- Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГородеяГородея 3:1 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 2:2 Логотип футбольный клуб Спартак Вл (Владикавказ)Спартак Вл - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НитраНитра 1:2 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 1:0 Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю 5:1 Логотип футбольный клуб РозенградРозенград - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 3:1 Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 2:0 Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 3:0 Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.3 8.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн 3:0 Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
17:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НТСВ Штранд 08НТСВ Штранд 08 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:3 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ВентураВентура - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус 0:2 Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас 1:2 Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.15 3.45 3.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 1.09 9 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.3 3.2 3
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:0 Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец 1.09 8.5 39
20:00 7’ Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 0:0 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.3 3.1 3.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.25 3.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 79’ Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:1 Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 2.3 3.2 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2.15 3.2 3.2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 2.9 3.2 2.35
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 2:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 0:2 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:1 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
19:15 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:0 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 1:1 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.25 5.3 14
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 1:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
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Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр 1:0 Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
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Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 0:1 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 14 3.75 1.37
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Большая пепельница для Босса. «Шальке» Йорга Бергера и Хуба Стевенса. Сезон-1996/97

сегодня, 19:37

«Соккер.ру» вспоминает главное достижение легендарного Руди Ассауэра.

Несколько дней назад не стало Руди Ассауэра. Знаменитый менеджер «Шальке», а также хороший футболист и просто интересный человек ушёл в 74 года. В последние годы Ассауэр страдал целым букетом заболеваний, среди которых был синдром Альцгеймера, и не появлялся на публике. Поэтому запомнился щёголем в костюме с иголочки и неизменной сигарой в рту. У него и прозвище было соответствующим - Руди-сигара.

Ассауэр сделал много чего хорошего для немецкого футбола, но в первую очередь запомнился своей работой на посту генерального менеджера «Шальке». Можно сказать, что это он и сделал с хилого клуба, вернувшегося в первую Бундеслигу и мечтавшего не вылететь, крепкий, мощный коллектив, способный бороться с кем угодно. И с «Баварией», и с дортмундской «Боруссией», и с «Вердером», со всеми в Германии и не только. «Горняки» дважды выигрывали Кубок Германии, но венцом «Шальке» Ассауэра стал выигрыш Кубка УЕФА в 1997 году. Правда, чемпионства «кнаппенов» Руди-сигара так и не увидел.

«Пожарный» больше не нужен

Руди Ассауэр занял пост генерального менеджера «Шальке» в мае 1993 года. Это был второй его приход  в Гельзенкирхен. О первом опыте Руди вспоминать не любил, ибо ничего хорошего за этот период не произошло. Кроме того, что он понял, что сильного тренера из бывшего защитника дортмундской «Боруссии» и «Вердера» не получится. Но организаторские способности Руди проявил ещё тогда, в первой половине восьмидесятых.

«Шальке» вернулся в первую Бундеслигу в сезоне 1991/92, заняв 11-е место. Через год «кнаппены» финишировали десятыми. В это время как раз пришёл Руди Ассауэр. И через полгода он позвал тренера Йорга Бергера, известного по прозвищу «Пожарный». Вся жизнь Бергера - сплошное приключение. Ему не было и года, когда мать с маленьким Йоргом собралась эвакуироваться из Данцига на теплоходе «Вильгельм Густлоф». Но приняла иное решение, что и спасло и её, и младенца. Ибо «Вильгелм Густлоф» был потоплен торпедой с подводной лодки Александра Маринеско. Сам Бергер рано закончил карьеру футболиста из-за травмы, стал тренером, но потом сбежал из ГДР в ФРГ, бросив семью. Он говорил о преследовании со стороны «штази», даже попытке отравления. Но в первую очередь Бергер прославился как тренер, умевший спасть команды в безвыходных на первый взгляд ситуациях. Прозвище «Пожарный» приклеилось к Бергеру за это самое умение. «Он бы мог спасти и „Титаник“, если б находился на его борту», - пошутил как-то нападающий «Айнтрахта» Ян-Оге Фьортофт.  Хотя «орлов» из Франкфурта Йоргу спасать не повелось. Он вытащил их на третье место.

Бергер принял «Шальке», когда клуб из Гелезенкирхена торчал на самом дне Бундеслиги - на 18-й месте. Ассауэр понимал, что если он не уволит тренера Гельтуиа Шульте, их выгонят обоих. Поэтому Руди-сигара сыграл на опережение. Вытаскивать «горняков» из трясины было поручено Бергеру, который оправдал своё прозвище. «Шальке» занял 14-е место при 18 участниках. Так себе результат, если закрыть глаза на провальный старт. Да и финиш «кнаппенам» не задался - шесть игр без побед. Но в «Шальке» Бергера загорелся какой-то огонёк.

В следующем сезоне «Шальке» поднялся на три ступеньки. Но стабилизировался состав - Йенс Леманн в воротах, Томас Линке, Олаф Тон и Ив Айгенраух в обороне, Андреас Мюллер и чехи Радослав Латал и Иржи Немец в серединке, Юри Мулдер в атаке. Руди-сигара продолжал доверять Пожарному, и в следующем сезоне тренер оправдал доверие. В кои-то веки «горняки» заняли третье место, получив путёвку в Кубок УЕФА. Выше только дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Поэтому вполне логичным выглядело бы сохранение Бергером поста наставника. Но начав памятный сезон со старым тренером, «Шальке» завершил его с новым.

«Пожарный» мог заподозрить что-то неладное, когда летом пришли голландский защитник Йохан Де Кок и бельгийский полузащитник Марк Вилмотс. В команде уже играл представитель Нидерландов Юри Мюлдер. Логично было предположить, что и потенциальный сменщик окажется голландцем или фламандцем, но «Шальке» начал сезон с Бергером. Осенью после двух домашних поражений Пожарный был уволен. На его место заступил голландец Хуб Стевенс, которому достанется вся слава победителя. Любопытно, но в том памятном розыгрыше Кубка УЕФА «Шальке» Бергера сначала обыграл «Роду» Стевенса, а через пару недель последовала смена тренеров в германской команде.

Петух на жёрдочке

Хубертус Йозеф Маргарета Стевенс когда-то был неплохим защитником ПСВ. Трижды выигрывал чемпионат Голландии и Кубок УЕФА. Но до славных времён Гуса Хиддинка он не дотерпел, завершив выступления в 1986 году. Как тренер Стевенс раскрылся именно в «Роде», с которой он занимал второе место в чемпионате Нидерландов и добирался до Кубка УЕФА.

Когда Ассауэр приглядел голландца - толком неизвестно. Согласно самой распространённой версии, всё произошло спонтанно после матчей двух команд в сентябре 1996-го. Однако говорилось и о том, что Руди давно «вёл» Стевенса и при случае сделал ему выгодное предложение. Зная характер Ассауэра и его чутьё, можно поверить в оба варианта.

Стевенс несколько удивил своей необычной посадкой на скамейке запасных. Он ставил ноги на сиденье, а садился на спинку, возвышаясь на всеми. «Петух на жёрдочке», - написала одна немецкая газета. Хуб объяснял эту странность желанием лучше видеть поле, потому что скамейки на «Паркштадион» были глубоко врыты в землю. В выездных встречах он сидел, как положено.

В воротах «Шальке» всерьёз и надолго обосновался Йенс Леманн, который за несколько лет вырос в одного из сильнейших вратарей Бундеслиги. Смелый, несколько авантюрный, но в то же время надёжный голкипер, прекрасно игравший ногами. Кроме того, Йенс был символом «горняков». Особенно любим он стал после гола в ворота дортмундской «Боруссии» на последней минуте. Добавила вистов и фраза «Не знаю, что я не люблю больше - дорожные пробки, „Боруссию“ или Оливера Кана». Всё течёт и меняется. С Олли Йенс давно помирился, в воротах «чёрно-золотых» провёл несколько ярких сезонов, осталось только выяснить отношение к пробкам. В запасе сидел Маттиас Шобер, которому однажды суждено было оказать своеобразным Геростратом родного клуба.

Бергер играл в четыре защитника - справа Инго Андербрюгге, налево вынужденно отправлялся Томас Линке, в центре Олаф Тон и Йохан Де Кок. Его преемник предпочитал использовать в центре обороны трёх футболистов - Де Кока, Тона и Линке. Правый фланг, не только оборона, находился в ведении Айгенрауха, за левый отвечал либо полузащитник Михаэль Бюскенс, либо присоединившийся к команде зимой Марко ван Хугдалем, который не мог играть в еврокубках, ибо был заигран за «Роду». В запасе Томас Дули, заигранный за сборную США, откуда родом его отец, Марко Курц и Михаэль Прус. В опорной зоне трудились два чеха Ратослав Латал и Иржи Немец, а ближе к нападающим располагался Марк Вилмотс, он же «Дикий Кабан». Иногда в стартовом составе выходил второй атакующий полузащитник Инго Андербрюгге или Андреас Мюллер. Резервисты Оливер Хелд, Уве Вайдеманн и Арнольд Дыбек. В нападении - польский фольксдойче Мартин Макс, протоптавший дорогу в Манншафт раньше Мирослава Клозе и Лукаша Подольски, и голландец Юри Мюлдер. Иногда выходил на поле Дэвид Вагнер, в будущем друг, кум и помощник Юргена Клоппа, а также тренер английского «Хаддерсфилда».

Битый небитого сменил

В чемпионате всё началось с разгрома от «Штутгарта» 0:4. Первая победа пришла только в пятом туре - был обыгран в гостях «Дуйсбург». К успеху стоит отнести и домашнюю ничью с «Баварией», когда мюнхенцам пришлось отыгрываться. Подобный старт не сулил ничего хорошего.

Зато никто не мешал удачно начать европейскую кампанию. Разве что «Рода» будущего тренера Стевенса, но уже к 15-й минуте матча в Гельзенкирхене «горняки» выигрывали 2:0 после голов Вилмотса и Мюлдера. Во втором тайме Инго Андербрюгге сделал счёт крупным.

В промежутке между первой и второй встречами команда Бергера обыграла «Арминию» в гостях и проиграла «Байеру» дома. Возможно, футболисты берегли силы и ноги перед поездкой в Керкраде. Но ответная игра с голландцами больших хлопот не доставила. «Шальке» вёл 1:0 и 2:1, даже Вагнер забил. Мог и выиграть, но Томас Дули срезал мяч в свои ворота, подарив «Роде» бесполезную ничью. Но вскоре после этой игры битый в противостоянии Хуб Стевенс сменил небитого Йорга Бергера. Последним матчем «Пожарного» стала кубковая встреча с «Бохумом», проигранная 2:3. В матче с «Карлсруэ» игрой «кнаппенов» руководил Губерт Ной, а уже в Бремене на лавочке появился его голландский тёзка Хуб Стевенс. Дебют Стевенса был испорчен тремя безответными голами «Вердера».

А через пару дней «Шальке» с новым тренером принимал «Трабзонспор». В тяжелейшей игре немецкий клуб выиграл благодаря голу Мартина Макса в последней четверти. Но победа 1:0 не гарантировала прохождение в 1/8 финала. Игра в Турции обещала быть жаркой. Так оно и вышло, даром что первый тайм не сулил гельзенкирхенцам приключений, они вели 2:0 благодаря дублю Йохана Де Кока. Но после перерыва за какие-то 16 минут в ворота Леманна залетели три мяча. Забей турки четвёртый, и дальше бы шли они. Но Мартин Макс не только избавил «Шальке» от проигрыша, он вывел свою команду в следующий круг.

В чемпионате дела шли неважно. Только в ноябре что-то начало получаться. И не только в первенстве. В Кубке УЕФА «Шальке» прошёл крепкий «Брюгге». В Бельгии «горняки» проиграли 1:2, но гол Бюскенса оставил хороший шанс для суммарного успеха. Дома Мартин Макс не стал тянуть со столь нужным голом, забив на 9-й минуте. На 90-й минуте поставил точку Мюлдер. «Шальке» пробился в весеннюю часть еврокубков.

Первый круг «Шальке» закончил с 25 очками на восьмой позиции. У «Баварии» 36 очков, 34 - у дортмундской «Боруссии». 31 - у «Байера». Возможно, во время зимней паузы было принято решение считать сезон экспериментальным. Доиграть его как можно лучше, дать Стевенсу освоиться. Ну и пройти в еврокубках как можно дальше. Хотя там на пути «Валенсия». Попробуй, пройди.

Второй круг «горняки» начали неплохо. Особенно радовала оборона. Леманн растягивал начатую ещё в старом году сухую серию. «Валенсия» тоже оказалась не так страшна, как ожидалось. Голы Линке и Вилмотса принесли победу на «Паркштадионе» с хорошим для еврокубков счётом 2:0. В первенстве страны был разгромлен «Дуйсбург» 4:0. Шестая подряд игра Йенса на ноль, а его клуб - пятый. Но перед поездкой в Испанию сухая серия Леманна оборвалась в очном противостоянии с Каном и его «Баварией» - 0:3.

Юри Мюлдер загнал «Валенсию» в угол на 19-й минуте, доведя суммарный счёт до 3:0. «Летучие мыши», разумеется, не бросили борьбу, но всех их стараний хватило лишь на один ответный гол. Маловато. «Шальке» проник в полуфинал. На этой стадии разгорается пресловутый аппетит у всех. А если твой соперник «Тенерифе», то почему бы его не съесть?

Стильный оранжевый свитер

На чемпионат махнули рукой. Вылет «горнякам» не светил, поэтому можно было позволить себе сосредоточиться на главном направлении. Для начала выстоять на Канарах. Не вышло, проиграли 0:1. Пенальти, реализованный Фелипе на 6 минуте, остался без ответа. Концовка выдалась чумовой. У «Тенерифе» выгнали двух футболистов, в том числе и вратаря. Но одиннадцать человек ничего не смогли сделать против девяти.

Ответная игра выдалась не проще. 14 угловых, поданных «Шальке», ничего не принесли. И только после розыгрыша пятнадцатого взмывший вверх Линке головой отправил мяч куда надо. Шла 68 минута. За оставшиеся 22 минуты счёт не изменился. Развязка наступила в начале второго дополнительного тайма. Олаф Тон закрутил мяч на линию вратарской. А там «Кабан» Вилмотс напугал вратаря Бенгта Андерссона и с близкого расстояния поразил цель. 2:0. Вот так нежданно-негаданно третий клуб Германии пробился в финал Кубка УЕФА.

А в финале «Интер». С Джанлукой Пальюкой в воротах, Джузеппе Берноми и Хавьером Дзанетти в обороне, Чириако Сфорцой и Ароном Винтером в полузащите, Маурицио Ганцем и Иваном Саморано в атаке. Это только несколько имён. Во всех линиях миланцы превосходили гельзенкирхенцев. Разве, что вратари к тому времени были примерно равны по силам. Командовал итальянским клубом англичанин Рой Ходжсон.

Начало в равной борьбе, а потом обозначилось преимущество «Интера». То и дело мелькал оранжевый свитер Леманна. Один раз Йенс грубо ошибся на выходе, но его подстраховал Бюскенс. преградивший мячу путь в ворота. Стевенс так переживал, что едва не свалился со своей «жёрдочки». Но победителем оказался «Шальке». Вилмотс приложился по мячу метров с 20. Удар «Кабана» не должен был стать неразрешимой проблемой для Пальюки. Но мяч, коснувшись газона, прыгнул перед рукой итальянского вратаря, словно лягушка. И заскочил в ворота. Первый раунд за «Шальке» - 1:0. Но предстоял визит на «Сан-Сиро».

В Милане и без того мощную компанию «нерадзурри» усилили Пол Инс и Юри Джоркаефф. Естественно, гостям пришлось несладко. Но «Кабан» мог загнать «Интер» в тяжелейшую ситуацию, забей в начале матча. На этот раз удар был более сложным для вратаря, но Пальюка спас. Опасно били Ганц и Саморано, Джоркаефф «облизал» перекладину со штрафного. Но «горняки» держались. Лишь на 84-й минуте ввод Дзанетти мяча из аута привёл к голу Саморано. Иван Грозный с угла вратарской вогнал мяч угол - 1:0. Как и в Гельзенкирехене.

Дожать «Шальке» в основное время не получилось. В дополнительное тоже. Ганцу потом снился его удар в перекладину. Дело дошло до пенальти. Инго Андербрюгге пробил в верхний угол. Без шансов для Пальюки. Саморано ударил в угол, но туда же метнулся Леманн в своём стильном оранжевом свитере и отбил мяч - по-прежнему 1:0. Олаф Тон ударил в один угол, а вратарь «Интера» устремился в противоположный - 2:0. Леманн почти достал удар Джоркаеффа - 2:1. А Мартин Макс разобрался с Пальюкой - 3:1. Арон Винтер перехитрил и Леманна, и себя. Мяч пролетел рядом со штаногой с внешней стороны. Марк Вилмотс развёл мяч и вратаря по разным углам - 4:1. Кубок УЕФА у «Шальке». «Мне нравится эта большая пепельница», - пошутил Руди Ассауэр.

Стряхивал ли Руди пепел со своих сигар в заветный сосуд или только грозился - этого мы не узнаем. Но первый и пока единственный европейский трофей «Шальке» стал результатом совместной работы генерального менеджера, обоих тренеров - старого и нового, и всех футболистов. Несмотря на низкое 12-е место в чемпионате, «горняки» подтвердили репутацию серьёзного коллектива, которым они стали при Ассауэре и остаются до сих пор. Поэтому кончина знаменитого функционера стала утратой для всех, кто симпатизирует клубу из Гельзенкирхена.

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