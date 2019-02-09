Большая пепельница для Босса. «Шальке» Йорга Бергера и Хуба Стевенса. Сезон-1996/97

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«Соккер.ру» вспоминает главное достижение легендарного Руди Ассауэра.

Несколько дней назад не стало Руди Ассауэра. Знаменитый менеджер «Шальке», а также хороший футболист и просто интересный человек ушёл в 74 года. В последние годы Ассауэр страдал целым букетом заболеваний, среди которых был синдром Альцгеймера, и не появлялся на публике. Поэтому запомнился щёголем в костюме с иголочки и неизменной сигарой в рту. У него и прозвище было соответствующим - Руди-сигара.

Ассауэр сделал много чего хорошего для немецкого футбола, но в первую очередь запомнился своей работой на посту генерального менеджера «Шальке». Можно сказать, что это он и сделал с хилого клуба, вернувшегося в первую Бундеслигу и мечтавшего не вылететь, крепкий, мощный коллектив, способный бороться с кем угодно. И с «Баварией», и с дортмундской «Боруссией», и с «Вердером», со всеми в Германии и не только. «Горняки» дважды выигрывали Кубок Германии, но венцом «Шальке» Ассауэра стал выигрыш Кубка УЕФА в 1997 году. Правда, чемпионства «кнаппенов» Руди-сигара так и не увидел.

«Пожарный» больше не нужен

Руди Ассауэр занял пост генерального менеджера «Шальке» в мае 1993 года. Это был второй его приход в Гельзенкирхен. О первом опыте Руди вспоминать не любил, ибо ничего хорошего за этот период не произошло. Кроме того, что он понял, что сильного тренера из бывшего защитника дортмундской «Боруссии» и «Вердера» не получится. Но организаторские способности Руди проявил ещё тогда, в первой половине восьмидесятых.

«Шальке» вернулся в первую Бундеслигу в сезоне 1991/92, заняв 11-е место. Через год «кнаппены» финишировали десятыми. В это время как раз пришёл Руди Ассауэр. И через полгода он позвал тренера Йорга Бергера, известного по прозвищу «Пожарный». Вся жизнь Бергера - сплошное приключение. Ему не было и года, когда мать с маленьким Йоргом собралась эвакуироваться из Данцига на теплоходе «Вильгельм Густлоф». Но приняла иное решение, что и спасло и её, и младенца. Ибо «Вильгелм Густлоф» был потоплен торпедой с подводной лодки Александра Маринеско. Сам Бергер рано закончил карьеру футболиста из-за травмы, стал тренером, но потом сбежал из ГДР в ФРГ , бросив семью. Он говорил о преследовании со стороны «штази», даже попытке отравления. Но в первую очередь Бергер прославился как тренер, умевший спасть команды в безвыходных на первый взгляд ситуациях. Прозвище «Пожарный» приклеилось к Бергеру за это самое умение. «Он бы мог спасти и „Титаник“, если б находился на его борту», - пошутил как-то нападающий «Айнтрахта» Ян-Оге Фьортофт. Хотя «орлов» из Франкфурта Йоргу спасать не повелось. Он вытащил их на третье место.

Бергер принял «Шальке», когда клуб из Гелезенкирхена торчал на самом дне Бундеслиги - на 18-й месте. Ассауэр понимал, что если он не уволит тренера Гельтуиа Шульте, их выгонят обоих. Поэтому Руди-сигара сыграл на опережение. Вытаскивать «горняков» из трясины было поручено Бергеру, который оправдал своё прозвище. «Шальке» занял 14-е место при 18 участниках. Так себе результат, если закрыть глаза на провальный старт. Да и финиш «кнаппенам» не задался - шесть игр без побед. Но в «Шальке» Бергера загорелся какой-то огонёк.

В следующем сезоне «Шальке» поднялся на три ступеньки. Но стабилизировался состав - Йенс Леманн в воротах, Томас Линке, Олаф Тон и Ив Айгенраух в обороне, Андреас Мюллер и чехи Радослав Латал и Иржи Немец в серединке, Юри Мулдер в атаке. Руди-сигара продолжал доверять Пожарному, и в следующем сезоне тренер оправдал доверие. В кои-то веки «горняки» заняли третье место, получив путёвку в Кубок УЕФА . Выше только дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Поэтому вполне логичным выглядело бы сохранение Бергером поста наставника. Но начав памятный сезон со старым тренером, «Шальке» завершил его с новым.

«Пожарный» мог заподозрить что-то неладное, когда летом пришли голландский защитник Йохан Де Кок и бельгийский полузащитник Марк Вилмотс. В команде уже играл представитель Нидерландов Юри Мюлдер. Логично было предположить, что и потенциальный сменщик окажется голландцем или фламандцем, но «Шальке» начал сезон с Бергером. Осенью после двух домашних поражений Пожарный был уволен. На его место заступил голландец Хуб Стевенс, которому достанется вся слава победителя. Любопытно, но в том памятном розыгрыше Кубка УЕФА «Шальке» Бергера сначала обыграл «Роду» Стевенса, а через пару недель последовала смена тренеров в германской команде.

Петух на жёрдочке

Хубертус Йозеф Маргарета Стевенс когда-то был неплохим защитником ПСВ . Трижды выигрывал чемпионат Голландии и Кубок УЕФА . Но до славных времён Гуса Хиддинка он не дотерпел, завершив выступления в 1986 году. Как тренер Стевенс раскрылся именно в «Роде», с которой он занимал второе место в чемпионате Нидерландов и добирался до Кубка УЕФА .

Когда Ассауэр приглядел голландца - толком неизвестно. Согласно самой распространённой версии, всё произошло спонтанно после матчей двух команд в сентябре 1996-го. Однако говорилось и о том, что Руди давно «вёл» Стевенса и при случае сделал ему выгодное предложение. Зная характер Ассауэра и его чутьё, можно поверить в оба варианта.

Стевенс несколько удивил своей необычной посадкой на скамейке запасных. Он ставил ноги на сиденье, а садился на спинку, возвышаясь на всеми. «Петух на жёрдочке», - написала одна немецкая газета. Хуб объяснял эту странность желанием лучше видеть поле, потому что скамейки на «Паркштадион» были глубоко врыты в землю. В выездных встречах он сидел, как положено.

В воротах «Шальке» всерьёз и надолго обосновался Йенс Леманн, который за несколько лет вырос в одного из сильнейших вратарей Бундеслиги. Смелый, несколько авантюрный, но в то же время надёжный голкипер, прекрасно игравший ногами. Кроме того, Йенс был символом «горняков». Особенно любим он стал после гола в ворота дортмундской «Боруссии» на последней минуте. Добавила вистов и фраза «Не знаю, что я не люблю больше - дорожные пробки, „Боруссию“ или Оливера Кана». Всё течёт и меняется. С Олли Йенс давно помирился, в воротах «чёрно-золотых» провёл несколько ярких сезонов, осталось только выяснить отношение к пробкам. В запасе сидел Маттиас Шобер, которому однажды суждено было оказать своеобразным Геростратом родного клуба.

Бергер играл в четыре защитника - справа Инго Андербрюгге, налево вынужденно отправлялся Томас Линке, в центре Олаф Тон и Йохан Де Кок. Его преемник предпочитал использовать в центре обороны трёх футболистов - Де Кока, Тона и Линке. Правый фланг, не только оборона, находился в ведении Айгенрауха, за левый отвечал либо полузащитник Михаэль Бюскенс, либо присоединившийся к команде зимой Марко ван Хугдалем, который не мог играть в еврокубках, ибо был заигран за «Роду». В запасе Томас Дули, заигранный за сборную США , откуда родом его отец, Марко Курц и Михаэль Прус. В опорной зоне трудились два чеха Ратослав Латал и Иржи Немец, а ближе к нападающим располагался Марк Вилмотс, он же «Дикий Кабан». Иногда в стартовом составе выходил второй атакующий полузащитник Инго Андербрюгге или Андреас Мюллер. Резервисты Оливер Хелд, Уве Вайдеманн и Арнольд Дыбек. В нападении - польский фольксдойче Мартин Макс, протоптавший дорогу в Манншафт раньше Мирослава Клозе и Лукаша Подольски, и голландец Юри Мюлдер. Иногда выходил на поле Дэвид Вагнер, в будущем друг, кум и помощник Юргена Клоппа, а также тренер английского «Хаддерсфилда».

Битый небитого сменил

В чемпионате всё началось с разгрома от «Штутгарта» 0:4. Первая победа пришла только в пятом туре - был обыгран в гостях «Дуйсбург». К успеху стоит отнести и домашнюю ничью с «Баварией», когда мюнхенцам пришлось отыгрываться. Подобный старт не сулил ничего хорошего.

Зато никто не мешал удачно начать европейскую кампанию. Разве что «Рода» будущего тренера Стевенса, но уже к 15-й минуте матча в Гельзенкирхене «горняки» выигрывали 2:0 после голов Вилмотса и Мюлдера. Во втором тайме Инго Андербрюгге сделал счёт крупным.

В промежутке между первой и второй встречами команда Бергера обыграла «Арминию» в гостях и проиграла «Байеру» дома. Возможно, футболисты берегли силы и ноги перед поездкой в Керкраде. Но ответная игра с голландцами больших хлопот не доставила. «Шальке» вёл 1:0 и 2:1, даже Вагнер забил. Мог и выиграть, но Томас Дули срезал мяч в свои ворота, подарив «Роде» бесполезную ничью. Но вскоре после этой игры битый в противостоянии Хуб Стевенс сменил небитого Йорга Бергера. Последним матчем «Пожарного» стала кубковая встреча с «Бохумом», проигранная 2:3. В матче с «Карлсруэ» игрой «кнаппенов» руководил Губерт Ной, а уже в Бремене на лавочке появился его голландский тёзка Хуб Стевенс. Дебют Стевенса был испорчен тремя безответными голами «Вердера».

А через пару дней «Шальке» с новым тренером принимал «Трабзонспор». В тяжелейшей игре немецкий клуб выиграл благодаря голу Мартина Макса в последней четверти. Но победа 1:0 не гарантировала прохождение в 1/8 финала. Игра в Турции обещала быть жаркой. Так оно и вышло, даром что первый тайм не сулил гельзенкирхенцам приключений, они вели 2:0 благодаря дублю Йохана Де Кока. Но после перерыва за какие-то 16 минут в ворота Леманна залетели три мяча. Забей турки четвёртый, и дальше бы шли они. Но Мартин Макс не только избавил «Шальке» от проигрыша, он вывел свою команду в следующий круг.

В чемпионате дела шли неважно. Только в ноябре что-то начало получаться. И не только в первенстве. В Кубке УЕФА «Шальке» прошёл крепкий «Брюгге». В Бельгии «горняки» проиграли 1:2, но гол Бюскенса оставил хороший шанс для суммарного успеха. Дома Мартин Макс не стал тянуть со столь нужным голом, забив на 9-й минуте. На 90-й минуте поставил точку Мюлдер. «Шальке» пробился в весеннюю часть еврокубков.

Первый круг «Шальке» закончил с 25 очками на восьмой позиции. У «Баварии» 36 очков, 34 - у дортмундской «Боруссии». 31 - у «Байера». Возможно, во время зимней паузы было принято решение считать сезон экспериментальным. Доиграть его как можно лучше, дать Стевенсу освоиться. Ну и пройти в еврокубках как можно дальше. Хотя там на пути «Валенсия». Попробуй, пройди.

Второй круг «горняки» начали неплохо. Особенно радовала оборона. Леманн растягивал начатую ещё в старом году сухую серию. «Валенсия» тоже оказалась не так страшна, как ожидалось. Голы Линке и Вилмотса принесли победу на «Паркштадионе» с хорошим для еврокубков счётом 2:0. В первенстве страны был разгромлен «Дуйсбург» 4:0. Шестая подряд игра Йенса на ноль, а его клуб - пятый. Но перед поездкой в Испанию сухая серия Леманна оборвалась в очном противостоянии с Каном и его «Баварией» - 0:3.

Юри Мюлдер загнал «Валенсию» в угол на 19-й минуте, доведя суммарный счёт до 3:0. «Летучие мыши», разумеется, не бросили борьбу, но всех их стараний хватило лишь на один ответный гол. Маловато. «Шальке» проник в полуфинал. На этой стадии разгорается пресловутый аппетит у всех. А если твой соперник «Тенерифе», то почему бы его не съесть?

Стильный оранжевый свитер

На чемпионат махнули рукой. Вылет «горнякам» не светил, поэтому можно было позволить себе сосредоточиться на главном направлении. Для начала выстоять на Канарах. Не вышло, проиграли 0:1. Пенальти, реализованный Фелипе на 6 минуте, остался без ответа. Концовка выдалась чумовой. У «Тенерифе» выгнали двух футболистов, в том числе и вратаря. Но одиннадцать человек ничего не смогли сделать против девяти.

Ответная игра выдалась не проще. 14 угловых, поданных «Шальке», ничего не принесли. И только после розыгрыша пятнадцатого взмывший вверх Линке головой отправил мяч куда надо. Шла 68 минута. За оставшиеся 22 минуты счёт не изменился. Развязка наступила в начале второго дополнительного тайма. Олаф Тон закрутил мяч на линию вратарской. А там «Кабан» Вилмотс напугал вратаря Бенгта Андерссона и с близкого расстояния поразил цель. 2:0. Вот так нежданно-негаданно третий клуб Германии пробился в финал Кубка УЕФА .

А в финале «Интер». С Джанлукой Пальюкой в воротах, Джузеппе Берноми и Хавьером Дзанетти в обороне, Чириако Сфорцой и Ароном Винтером в полузащите, Маурицио Ганцем и Иваном Саморано в атаке. Это только несколько имён. Во всех линиях миланцы превосходили гельзенкирхенцев. Разве, что вратари к тому времени были примерно равны по силам. Командовал итальянским клубом англичанин Рой Ходжсон.

Начало в равной борьбе, а потом обозначилось преимущество «Интера». То и дело мелькал оранжевый свитер Леманна. Один раз Йенс грубо ошибся на выходе, но его подстраховал Бюскенс. преградивший мячу путь в ворота. Стевенс так переживал, что едва не свалился со своей «жёрдочки». Но победителем оказался «Шальке». Вилмотс приложился по мячу метров с 20. Удар «Кабана» не должен был стать неразрешимой проблемой для Пальюки. Но мяч, коснувшись газона, прыгнул перед рукой итальянского вратаря, словно лягушка. И заскочил в ворота. Первый раунд за «Шальке» - 1:0. Но предстоял визит на «Сан-Сиро».

В Милане и без того мощную компанию «нерадзурри» усилили Пол Инс и Юри Джоркаефф. Естественно, гостям пришлось несладко. Но «Кабан» мог загнать «Интер» в тяжелейшую ситуацию, забей в начале матча. На этот раз удар был более сложным для вратаря, но Пальюка спас. Опасно били Ганц и Саморано, Джоркаефф «облизал» перекладину со штрафного. Но «горняки» держались. Лишь на 84-й минуте ввод Дзанетти мяча из аута привёл к голу Саморано. Иван Грозный с угла вратарской вогнал мяч угол - 1:0. Как и в Гельзенкирехене.

Дожать «Шальке» в основное время не получилось. В дополнительное тоже. Ганцу потом снился его удар в перекладину. Дело дошло до пенальти. Инго Андербрюгге пробил в верхний угол. Без шансов для Пальюки. Саморано ударил в угол, но туда же метнулся Леманн в своём стильном оранжевом свитере и отбил мяч - по-прежнему 1:0. Олаф Тон ударил в один угол, а вратарь «Интера» устремился в противоположный - 2:0. Леманн почти достал удар Джоркаеффа - 2:1. А Мартин Макс разобрался с Пальюкой - 3:1. Арон Винтер перехитрил и Леманна, и себя. Мяч пролетел рядом со штаногой с внешней стороны. Марк Вилмотс развёл мяч и вратаря по разным углам - 4:1. Кубок УЕФА у «Шальке». «Мне нравится эта большая пепельница», - пошутил Руди Ассауэр.

Стряхивал ли Руди пепел со своих сигар в заветный сосуд или только грозился - этого мы не узнаем. Но первый и пока единственный европейский трофей «Шальке» стал результатом совместной работы генерального менеджера, обоих тренеров - старого и нового, и всех футболистов. Несмотря на низкое 12-е место в чемпионате, «горняки» подтвердили репутацию серьёзного коллектива, которым они стали при Ассауэре и остаются до сих пор. Поэтому кончина знаменитого функционера стала утратой для всех, кто симпатизирует клубу из Гельзенкирхена.