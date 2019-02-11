Юрген, одиннадцатым будешь? 10 тренеров, выигрывавших АПЛ

11 февраля 2019, 13:19

За 27 лет существования АПЛ только десять тренеров приводили свои команды к титулу. «Соккер.ру» - о победителях, к которым мечтает присоединиться Юрген Клопп.

1. Алекс Фергюсон (Шотландия) – 13 раз с «Манчестер Юнайтед» (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13)

Из 26 разыгранных в Премьер-Лиге титулов ровно половину забрал себе «Крестный отец» АПЛ и «Манчестер Юнайтед». Такое ощущение, что АПЛ придумали специально для Фергюсона, ведь шотландец возглавил МЮ в 1986 году после успехов с «Абердином» (три шотландских чемпионства, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА ), однако на «Олд Траффорд» Фергюсон стартовал неубедительно и несколько раз был близок к увольнению. Все кардинальным образом изменилось с образованием Премьер-Лиги: в первый же сезон после реформации английского Первого дивизиона сэр Алекс выиграл долгожданный титул с МЮ , а потом его было не остановить. Было два периода по три сезона, когда манкунианцев никто не мог сдвинуть с вершины (1999 – 2001 и 2007 – 2009), завоевал «золото» сэр Алекс и в своем последнем сезоне в качестве менеджера. Чемпионство 2012/13 является последним и для «Манчестер Юнайтед». Нет Фергюсона – нет больших побед.

2. Кенни Далглиш (Шотландия) – с «Блэкберном» (1994/95)

Далглиш трижды в роли наставника приводил к чемпионству «Ливерпуль», но это было еще до образования АПЛ , а в сезоне 1994/95 под руководством Кенни выстрелили «бродяги» из Блэкберна. За три года до этого Далглиш принял «Блэкберн», выступавший во Втором Дивизионе (аналог нынешнего Чемпионшипа), впервые за тридцать лет вывел команду из Ланкашира в элиту, где «Блэкберн» сходу занял четвертое место, через год был вторым после МЮ , а в сезоне 1994/95 выиграл титул, опередив манкунианцев на один балл. Судьба чемпионства тогда решилась в последнем туре при драматических обстоятельствах: «Блэкберн» уступил на родном для Далглише «Энфилде» команде его сердца – «Ливерпулю», но и МЮ не сумел выиграть у «Вест Хэма» в гостях. Так или иначе, пять первых титулов АПЛ достались шотландским тренерам: четыре забрал Фергюсон, а между его победами вклинился Далглиш.

3. Арсен Венгер (Франция) – трижды с «Арсеналом» (1997/98, 2001/02, 2003/04)

Перед тем, как возглавить «Арсенал», Венгер работал в Японии, и мало кто мог предположить, что этот французский тренер станет легендой «канониров» и символом сначала успехов, а потом и неудачливости на долгие годы. Встретили Арсена в Лондоне настороженно, не добавляли ему популярности революционные на тот момент методы работы, на сегодняшний день считающиеся стандартным профессионализмом: отслеживание рациона питания футболистов, датчики, измеряющие параметры организма под нагрузками, восстановительные процедуры. Подход Венгера принес успех уже на второй год работы, когда «Арсенал» стал чемпионом, потом было еще два титула в «нулевые», в том числе легендарный сезон, в ходе которого «канониры» не потерпели ни единого поражения.

4. Жозе Моуриньо (Португалия) – трижды с «Челси» (2004/05, 2005/06 и 2014/2015)

На самом деле, десяток тренеров-чемпионов за 26 сезонов – не так уж много, но можете себе представить, что к 2010 году АПЛ выиграли всего-навсего четыре специалиста! 17 чемпионств на четверых. Жозе Моуриньо ворвался в Премьер-Лигу яркой звездой после побед с «Порту» в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов. Не потребовалось Особенному времени на раскачку и в чемпионате с высоким уровнем конкуренции: «Челси» под руководством Жозе взял титул в первом же сезоне португальца, а в следующей кампании «синие» закрепили свой успех. Как знать, возможно, период доминирования «Челси» продлился бы несколько лет, если бы между Моуриньо и Абрамовичем не пробежала черная кошка, от которой владелец и менеджер избавились через несколько лет ради второго пришествия Жозе и еще одного титула.

5. Карло Анчелотти (Италия) – с «Челси» (2009/10)

Первый, но далеко не последний итальянец, которому покорилась АПЛ . Анчелотти прибыл в Лондон после грандиозных успехов в «Милане», на Карло возлагались большие надежды, и он их оправдал, приведя «Челси» к титулу с первой же попытки. А вот на следующий год Анчелотти занял «всего лишь» второе место вслед за МЮ , и для Романа Абрамовича это оказалось достаточным поводом, чтобы отправить Карлетто в отставку.

6. Роберто Манчини (Италия) – с «Манчестер Сити» (2011/12)

Роберто Манчини выиграл одну из самых запоминающихся кампаний в истории Премьер-Лиги. В последнем туре за титул спорили «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» выиграли у «Сандерленда» 1:0, а «горожане» на исходе матча с КПР проигрывал 1:2. И тут случилось чудо: в добавленное время Джеко и Агуэро забили по голу, перевернув ход матча и чемпионской гонки с ног на голову. Фантастическая развязка сезона и знаковое чемпионство «Ман Сити».

7. Мануэль Пеллегрини (Чили) – с «Манчестер Сити» (2013/14)

2013/2014 – первый сезон без Фергюсона, который теперь болел за МЮ с трибуны. «Красные дьяволы» без сэра Алекса рухнули на седьмую строчку, а титул достался «Сити» под руководством новичка АПЛ – Мануэля Пеллегрини, который пришел из «Малаги» с наполеоновскими планами. Чилиец является единственным неевропейским наставником, которому покорилась Премьер-Лига.

8. Клаудио Раньери (Италия) – с «Лестер Сити» (2015/16)

Чудесное, невообразимое, удивительное чемпионство «Лестера» случилось в еще одном знаковом сезоне АПЛ . Если победа «Ман Сити» в 2012-м запомнится навеки из-за драмы в последнем акте, то чемпионство «Лестера» всецело невероятное. За год до грандиозного успеха «лисы» бились за выживание и закончили чемпионат на 14-й строчке, летом к рулю пришел Клаудио Раньери – весьма спорная фигура, последним местом работы итальянца была сборная Греции, где он не продержался и полугода, проиграв даже Фарерским островам. Перед стартом кампании 2015/16 букмекеры оценили вероятность чемпионства «Лестера» как 5000 к 1. А потом была сказка и фурор. Сейчас Раньери работает в АПЛ с «Фулхэмом» и спустя три года после завоевания титула может вылететь из Премьер-Лиги – получится уникальная история.

9. Антонио Конте (Италия) – с «Челси» (2016/17)

Троим тренерам «Челси» удавалось покорять Премьер-Лигу в ходе своего первого же сезона. К Моуриньо и Анчелотти присоединился Антонио Конте, который после не самого впечатляющего старта сезона захватил лидерство вместе с «синими» и уверенно довел дело до итоговой победы, опередив «Тоттенхэм» на семь очков, а «Манчестер Сити» Гвардиолы, также дебютировавшего в АПЛ , на 15 баллов.

10. Хосеп Гвардиола (Испания) – с «Манчестер Сити» (2017/18)

Гвардиола сполна отыгрался на соперниках по чемпионату Англии год спустя. Хосеп построил настоящую машину: «Сити» в прошлом сезоне набрал ровно 100 очков, опередив вице-чемпиона МЮ на 19 очков, а предыдущего победителя АПЛ «Челси» - на 30 баллов! Только три тренера (Фергюсон, Венгер и Моуриньо) выигрывали Премьер-Лигу больше одного раза. Гвардиола уже по итогам нынешнего розыгрыша может пополнить славную компанию: его команда ведет упорную борьбу за титул с «Ливерпулем» Юргена Клоппа.

11? Юрген Клопп (Германия) – с «Ливерпулем» (2018/19)