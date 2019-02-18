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«Ювентус» плодит Иуд. Икарди – следующий

18 февраля 2019, 18:40
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Игуаин Гонсало
Игуаин Гонсало
Нападающий
Икарди Мауро
Икарди Мауро
Нападающий
Пьянич Миралем
Пьянич Миралем
Полузащитник

«Ювентус» в Италии – самому черту брат, тиранов никто не любит, а когда ведущие игроки переезжают в Турин – это трагедия для тифози. Новая жертва – «Интер».

Наверное, добрая половина итальянских клубов считает «Ювентус» своим принципиальным противником или, по крайней мере, врагом. У всех долгая история взаимоотношения со «Старой Синьорой», которая во всякие времена душила соседей по Серии A, зачастую не выбирая средств на пути достижения цели. Много замечательных историй можно узнать о периоде правления президента Джампьеро Бониперти, а многие из нас застали коррупционный скандал «Кальчополи», вследствие которого «Юве» оказался в Серии B.

Но «Ювентус» вернулся, потому что он всегда возвращается. Сначала вернулся просто в Серию A и на протяжении нескольких лет был каким-то нелепым, неловким, угловатым. Но потом все изменилось в одночасье, и вот уже семь лет подряд «бьянконери» не выпускают Скудетто из рук. И в этом году никому не отдадут вершину Серии A. Спортивные результаты и демонстрация силы на футбольном поле не единственный, хотя наверняка самый приятный способ доминирования.

«Ювентус» никогда не был против того, чтобы забрать сильного игрока из состава соперника, превратить футболиста в Иуду и устроить массовую истерию со сжиганием футболок и выпуском туалетной бумаги в рядах противника. Непроходным соперником «Ювентус» считают не только в стане соседей из «Торино», но также во Флоренции и Неаполе, болельщики «Ромы» и «Интера» тоже ненавидят клуб из Турина и все, что с ним связано. Что касается «нерадзурри», то скоро их ненависть выросла, потому что «Старая Синьора» намерена соблазнить капитана (на днях у аргентинца отобрали повязку) и лучшего бомбардира миланцев – Мауро Икарди.

Между прочим, уже после своего восхождения на трон «Ювентус» забирал ведущих игроков у «Торино», «Наполи», «Ромы» и «Фиорентины». А вот «Интер» как-то миловал, хотя «нерадзурри» как раз есть за что мстить: это и участие Массимо Моратти в раскрутке дела «Кальчополи», и переход Златана Ибрагимовича именно в стан «Интера» после списания туринцев в Серию B. Сейчас у «Ювентуса» есть шанс забрать ведущего форварда у «нерадзурри» и превратить Мауро Икарди в персону нон-грата среди болельщиков «Интернационале». «Ювентусу» не впервой соблазнять и превращать людей в предателей, преследуя собственные интересы. Вот несколько самых примечательных случаев.

Роберто Баджо (куплен у «Фиорентины» в 1990 году). «Ювентус» сделал «фиалкам» сумасшедшее предложение на 25 миллиардов лир (или 19 миллионов долларов – мировой рекорд на тот момент), и семья Понтелло, владевшая «Фиорентиной», долго не раздумывала. Правда, Баджо не хотел покидать Флоренцию, а тифози не желали его отпускать. Но кто-то коварный придумал план «разделяй и властвуй»: в любой среде найдутся люди, готовые выполнить оплачиваемый заказ и заразить толпу нужным мнением. И вот уже все верят, что Баджо предал «Фиорентину», выбрал деньги и уже мчит в Турин (что не соответствовало действительности), а когда Роберто увидел такую реакцию и понял, что ему вовек не отмыться от поклепа, он действительно принял решение перейти в «Ювентус». Так и стал Иудой для Флоренции, хотя сам позже утверждал: «Мне просто не оставили выбора». 

Анджело Огбонна (куплен у «Торино» в 2013 году). Воспитанник «Торино» перебрался в стан «Юве» и сразу потерял уважение среди тифози «быков». Конечно, Анджело утверждал, что он сделал выбор ради развития своей карьеры, и в «Ювентус» его позвали амбиции, но фанаты «Торино» уже поставили клеймо «предатель» на Огбонну, который задержался в «Юве» лишь на парочку чемпионств.

Гонсало Игуаин (куплен у «Наполи» в 2016 году). «Ювентус» соблазнил Игуаина после сезона, в котором Гонсало показал рекордную результативность. Де Лаурентис не собирался продавать лучшего бомбардира команды, но «Юве» заплатил прописанную в контракте «клаусулу», и аргентинец сбежал. Неаполь бурлил несколько дней, футболки Игуаина горели, туалетная бумага с изображением Пипиты стала самым популярным товаром, а Де Лаурентис назвал форварда лжецом и предателем, тифози же исковеркали фамилию и стали называть бывшего кумира не иначе как Иудаин. Когда «Ювентус» приехал в Неаполь, 90-миллионному новичку потребовались телохранители, что не удивляет.

Миралем Пьянич (куплен у «Ромы» в 2016 году). Пьянич сам попросил о переходе в «Ювентус», генеральный директор «Ромы» зачитал текст сообщения полузащитника, и после этого «джаллоросси» перестали уважать Миралема. Здесь, конечно, все прошло не так горячо, как в южном Неаполе, но свою порцию негатива от бывших поклонников босниец продолжает получать до сих пор. Пьянич позже оправдывался, что, мол, он не предатель, но после пяти прекрасных лет в «Роме» ему потребовался новый вызов. Кстати, очень забавно спустя время выглядит реакция Раджи Наингголана: «Если Пьянич уйдет в „Ювентус“, я перестану его уважать и никогда с ним не заговорю!»

Федерико Бернардески (куплен у «Фиорентины» в 2017 году). Федерико – тосканец, в школе «Фиорентины» занимался с 9 лет, а после первых же успехов сбежал в «Ювентус». Естественно, разбил сердца и получил много гадостей в спину. Например, такой баннер: «Все хотят плюнуть в твою рожу… Бернардески, проклятый ты урод!»

Икарди следующий?

Очень может быть, что пути назад нет уже сейчас, просто нам никто ничего не расскажет до лета. Переговоры по новому контракту с «Интером» не просто зашли в тупик, похоже, кто-то кому-то шепнул, что Икарди уже договорился с «Ювентусом», из-за этого Мауро лишился капитанской повязки, а потом и выпал из состава по причинам, которые неловко пытаются скрыть за воспалением коленного сустава. А ведь еще неделю назад Джузеппе Маротта, работавший, к слову, в «Ювентусе», заявлял, что продление контракта с аргентинцем не станет проблемой. И вот, миссия почти провалена, машину жены Икарди, которая вела переговоры с клубом от имени Мауро, разъяренные фанаты закидали камнями, а спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи не скрывает, что туринцам интересен капитан (или уже правильно говорить экс-капитан?) «Интера». Вне всяких сомнений, это будет ударом по «нерадзурри», а «Ювентусу» только того и надо! Доминируй, властвуй, унижай.

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Все комментарии
Juve vsegda
Juve vsegda ответил arsen09
   784 / 886
25 февраля в 18:54
Ну Бавария и Ювентус в своих чемпионатах как сороки , хватают все что "блестит". Поэтому там интрига умерла давно и безвозвратно. В принципе не понимаю зачем им Икарди ? Его женушка так им мозг тра@ет что они его обратно бесплатно вернут )))
ага конечно зато твой барса пушистый у валенсии десятилетиями забирают таланты
Juve vsegda
Juve vsegda ответил bublikyo
   784 / 886
25 февраля в 18:53
Сильных никто не любит. Во времена, когда Барса всех выигрывала у нее появилось великое множество хейтеров(так же из за стиля и судейских решений), теперь Реал переживает волну хейта, иногда заслужено иногда нет. Если бы условная Боруссия Д победила 3 раза подряд в ЛЧ, на 4-ю у нее бы неожиданно оказалось очень много недоброжелателей и ненавистников.
полностью согласен
Juve vsegda
Juve vsegda ответил Juve vsegda
   784 / 886
25 февраля в 18:52
зачем гребаному апл скупать у себя игроков у них шейховских денег много
ты совсем тронулся
мю не сможет скупить у сити игроков
рынок бешено качнеца
и налоги много придется платить за переходы туда сюда отар овец
это никому не выгодно
юве 500 миллионв долларов потерял изза кальчополи
хотя все признали что дело было сфабриковано
и то юве встал на ноги изза умного руководства
Juve vsegda
Juve vsegda ответил BARCDJIN
   784 / 886
25 февраля в 18:49
На деле твой клуб взял у всех Атлетов..Бабка в форме, бесспорно нынче.. аха-ахахаххахаха)
как ой клуб такие фаны
гнилой клуб барса как иего руководство
замеитл у барсы много неадекватов
по мне проиграли по счету и по игре
хотя атлеты грязно играли
лучше так проиграть и вылетать
чем обыгрывать псж с помощью судьи
или как реалушка баварку
Juve vsegda
Juve vsegda ответил Agamaga
   784 / 886
25 февраля в 18:45
Прям иудейский клуб какой-то)) трудно им с проклятием выиграть ЛЧ, не даром сливают финалы каждый раз более именитым соперникам.
    Juve vsegda
    Juve vsegda ответил Duda Gigolaev Osetin
       784 / 886
    25 февраля в 18:39
    Чего обижаться, если это действительно так??? Болельщики Ювентуса совсем не способны воспринимать критику в свой адрес. Вы скупили всех звёзд клубов, которые претендовали на отбор очков у Ювентуса. Это помимо кабинетного влияния на судей и некоторые игры ( что опять таки доказано в суде, а не просто мои слова). Если МЮ в Англии скупал бы игроков Ливерпуля или Сити, я бы блеванул наверно от этого. И наоборот. У Сити есть деньги, но они не скупают игроков МЮ. А Ювентус никем не гнушается. Ибрагимович, Пирло.. многие там играют за всех (Юве, Интер, Милан...) Иудаин так же. В этом плане чемпионат Италии немного странный. При этом клубы якобы ненавидят друг друга все там.
    зачем гребаному апл скупать у себя игроков
    у них шейховских денег много
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил juvenale
       81 / 886
    21 февраля в 17:09
    И да мне как болельщику гораздо интереснее смотреть,как мой клуб берет трофеи и конкурирует постоянно с лучшими,даже выходя в финалы.А тебя жалко,ведь ты в первый раз увидел победу в 2010 году хахах,хотя всем понятно,что все это картонные титулы
    На деле твой клуб взял у всех Атлетов..Бабка в форме, бесспорно нынче..

    аха-ахахаххахаха)
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       81 / 886
    21 февраля в 16:49
    Хороший заголовок. Да и болельщики у них скамные.
    Agamaga
    Agamaga
       309 / 886
    19 февраля в 22:07
    Прям иудейский клуб какой-то)) трудно им с проклятием выиграть ЛЧ, не даром сливают финалы каждый раз более именитым соперникам.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       184 / 886
    19 февраля в 20:38
    а где в списке его высочество Роналду?
    juvenale
    juvenale ответил Duda Gigolaev Osetin
       51 / 886
    19 февраля в 18:43
    А много у ЮВе евротрофеев????
      juvenale
      juvenale ответил Ozabot
         51 / 886
      19 февраля в 18:42
      Да и пофиг. Завтра «Милан» возьмет и распотрошит «Ювентус» вместе со всеми иудушками.
      ну то что возьмет согласен хахаха
      juvenale
      juvenale ответил arsen09
         51 / 886
      19 февраля в 18:42
      Ну Бавария и Ювентус в своих чемпионатах как сороки , хватают все что "блестит". Поэтому там интрига умерла давно и безвозвратно. В принципе не понимаю зачем им Икарди ? Его женушка так им мозг тра@ет что они его обратно бесплатно вернут )))
      да ладно...кого Юве взял?Игуаин и Пьянич из сильных игроков,та же барса всякие вильи и тд
      juvenale
      juvenale ответил Ислам Керимов
         51 / 886
      19 февраля в 18:40
      Желаю вам ещё 5 финалов слить,ну чтоб ещё успешней были ))Горбатый,когда говоришь раз в 50 лет,не забывай что у вас этих лч ещё меньше,а то глупо выглядишь )
      И да мне как болельщику гораздо интереснее смотреть,как мой клуб берет трофеи и конкурирует постоянно с лучшими,даже выходя в финалы.А тебя жалко,ведь ты в первый раз увидел победу в 2010 году хахах,хотя всем понятно,что все это картонные титулы
      juvenale
      juvenale ответил Ислам Керимов
         51 / 886
      19 февраля в 18:39
      Желаю вам ещё 5 финалов слить,ну чтоб ещё успешней были ))Горбатый,когда говоришь раз в 50 лет,не забывай что у вас этих лч ещё меньше,а то глупо выглядишь )
      хаха лч у нас по одной,да у вас 2 кч,а у Юве 1,но можешь засунуть себе кубки 50х годов,сам знаешь куда хахаха,тем более на допинге
      Don trambon
      Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
         88 / 886
      19 февраля в 15:52
      2-3 ответа надо было, чтобы в бан не залететь) точнее, если удалят один коммент, оставался второй
      Ни чё се тактика у тебя.
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
         113 / 886
      19 февраля в 15:42
      Ок) Я волен писать что хочу(в рамках цензуры) и где хочу. А тебя никто не заставляет бегать за мной и писать однотипные текста и не дать мне игнор!) Хотя я заметил и ты наверное то же, что ты наконец таки научился свои скудные мыслишки выражать в одном ответе, а не 2-3. Так глядишь ещё чему нибудь научишься бегая за мной от новости к новости!)
      2-3 ответа надо было, чтобы в бан не залететь) точнее, если удалят один коммент, оставался второй
      Don trambon
      Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
         88 / 886
      19 февраля в 15:39
      А ты иди напиши парочку унылых комментов на спартаковской ветке
      Ок)

      Я волен писать что хочу(в рамках цензуры) и где хочу. А тебя никто не заставляет бегать за мной и писать однотипные текста и не дать мне игнор!)

      Хотя я заметил и ты наверное то же, что ты наконец таки научился свои скудные мыслишки выражать в одном ответе, а не 2-3. Так глядишь ещё чему нибудь научишься бегая за мной от новости к новости!)
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
         113 / 886
      19 февраля в 15:22
      бугага. это немецкая ветка? иди давай поной на зенитовской ветке) очень смешно как болела Оренбурга на зенит что то пыжится) Унылый)
      А ты иди напиши парочку унылых комментов на спартаковской ветке
      Don trambon
      Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
         88 / 886
      19 февраля в 14:57
      Мальчик, а ты умеешь только плакаться на Соккере и жаловаться. Вечно ты ошиваешься на немецких ветках, лучше бы следил за мадридским кабинетом, вокруг него одни скандалы
      бугага. это немецкая ветка? иди давай поной на зенитовской ветке) очень смешно как болела Оренбурга на зенит что то пыжится)

      Унылый)
      bublikyo
      bublikyo
         233 / 886
      19 февраля в 13:51
      Сильных никто не любит. Во времена, когда Барса всех выигрывала у нее появилось великое множество хейтеров(так же из за стиля и судейских решений), теперь Реал переживает волну хейта, иногда заслужено иногда нет. Если бы условная Боруссия Д победила 3 раза подряд в ЛЧ, на 4-ю у нее бы неожиданно оказалось очень много недоброжелателей и ненавистников.
      arsen09
      arsen09
      19 февраля в 13:04
      Ну Бавария и Ювентус в своих чемпионатах как сороки , хватают все что "блестит". Поэтому там интрига умерла давно и безвозвратно. В принципе не понимаю зачем им Икарди ? Его женушка так им мозг тра@ет что они его обратно бесплатно вернут )))
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
         113 / 886
      19 февраля в 12:31
      бугага) про однотипные пишет) эх. у нынешних скулбоев ни фантазии ничего, только стрелки переводить умеют(
      Мальчик, а ты умеешь только плакаться на Соккере и жаловаться. Вечно ты ошиваешься на немецких ветках, лучше бы следил за мадридским кабинетом, вокруг него одни скандалы
      Don trambon
      Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
         88 / 886
      19 февраля в 12:06
      Какие оценки? Это по твоим комментам можно сделать вывод, что ты максимум в 8 классе учишься. Все комменты у тебя однотипные и лишенные фантазии. В выходные наблюдал, как великая Жирона унизила мадридский кабинетный проект. А Перес молодец конечно, продолжает подкупать судей в обход ВАР, матчи с Атлетико и Аяксом тому подтверждение
      бугага) про однотипные пишет) эх. у нынешних скулбоев ни фантазии ничего, только стрелки переводить умеют(
      iBragim2102
      iBragim2102
      19 февраля в 12:04
      слабая статья.
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
         113 / 886
      19 февраля в 11:47
      О какие люди! Как жизнь молодая, оценки?) Будешь сегодня наблюдать за надругательством баварки со стороны Ливерпуля?)
      Какие оценки? Это по твоим комментам можно сделать вывод, что ты максимум в 8 классе учишься. Все комменты у тебя однотипные и лишенные фантазии. В выходные наблюдал, как великая Жирона унизила мадридский кабинетный проект. А Перес молодец конечно, продолжает подкупать судей в обход ВАР, матчи с Атлетико и Аяксом тому подтверждение
      Ozabot
      Ozabot
         657 / 886
      19 февраля в 11:47
      Да и пофиг. Завтра «Милан» возьмет и распотрошит «Ювентус» вместе со всеми иудушками.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
         640 / 886
      19 февраля в 11:47
      Чего обижаться, если это действительно так???
      Болельщики Ювентуса совсем не способны воспринимать критику в свой адрес.
      Вы скупили всех звёзд клубов, которые претендовали на отбор очков у Ювентуса.
      Это помимо кабинетного влияния на судей и некоторые игры ( что опять таки доказано в суде, а не просто мои слова).
      Если МЮ в Англии скупал бы игроков Ливерпуля или Сити, я бы блеванул наверно от этого. И наоборот. У Сити есть деньги, но они не скупают игроков МЮ.
      А Ювентус никем не гнушается. Ибрагимович, Пирло.. многие там играют за всех (Юве, Интер, Милан...) Иудаин так же. В этом плане чемпионат Италии немного странный. При этом клубы якобы ненавидят друг друга все там.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответил КАМЮ
         640 / 886
      19 февраля в 11:40
      Игрокам, как и клубам, нужны победы, успех. Причём здесь Иуда??? Аргентинец приехал в Европу побеждать и зарабатывать деньги. Почему же он должен оставаться первым парнем в миланской деревне и не стремиться к евротрофеям и славе?
      А много у ЮВе евротрофеев????
      Don trambon
      Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
         88 / 886
      19 февраля в 10:58
      Ахаха, это до рояля им далеко. Весь мир помнит переход капитана Барселоны Луиша Фиго в рояль. Вот это был позор для всего мадридского проекта
      О какие люди! Как жизнь молодая, оценки?)
      Будешь сегодня наблюдать за надругательством баварки со стороны Ливерпуля?)
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