«Ювентус» плодит Иуд. Икарди – следующий

18 февраля 2019, 18:40

«Ювентус» в Италии – самому черту брат, тиранов никто не любит, а когда ведущие игроки переезжают в Турин – это трагедия для тифози. Новая жертва – «Интер».

Наверное, добрая половина итальянских клубов считает «Ювентус» своим принципиальным противником или, по крайней мере, врагом. У всех долгая история взаимоотношения со «Старой Синьорой», которая во всякие времена душила соседей по Серии A, зачастую не выбирая средств на пути достижения цели. Много замечательных историй можно узнать о периоде правления президента Джампьеро Бониперти, а многие из нас застали коррупционный скандал «Кальчополи», вследствие которого «Юве» оказался в Серии B.

Но «Ювентус» вернулся, потому что он всегда возвращается. Сначала вернулся просто в Серию A и на протяжении нескольких лет был каким-то нелепым, неловким, угловатым. Но потом все изменилось в одночасье, и вот уже семь лет подряд «бьянконери» не выпускают Скудетто из рук. И в этом году никому не отдадут вершину Серии A. Спортивные результаты и демонстрация силы на футбольном поле не единственный, хотя наверняка самый приятный способ доминирования.

«Ювентус» никогда не был против того, чтобы забрать сильного игрока из состава соперника, превратить футболиста в Иуду и устроить массовую истерию со сжиганием футболок и выпуском туалетной бумаги в рядах противника. Непроходным соперником «Ювентус» считают не только в стане соседей из «Торино», но также во Флоренции и Неаполе, болельщики «Ромы» и «Интера» тоже ненавидят клуб из Турина и все, что с ним связано. Что касается «нерадзурри», то скоро их ненависть выросла, потому что «Старая Синьора» намерена соблазнить капитана (на днях у аргентинца отобрали повязку) и лучшего бомбардира миланцев – Мауро Икарди.

Между прочим, уже после своего восхождения на трон «Ювентус» забирал ведущих игроков у «Торино», «Наполи», «Ромы» и «Фиорентины». А вот «Интер» как-то миловал, хотя «нерадзурри» как раз есть за что мстить: это и участие Массимо Моратти в раскрутке дела «Кальчополи», и переход Златана Ибрагимовича именно в стан «Интера» после списания туринцев в Серию B. Сейчас у «Ювентуса» есть шанс забрать ведущего форварда у «нерадзурри» и превратить Мауро Икарди в персону нон-грата среди болельщиков «Интернационале». «Ювентусу» не впервой соблазнять и превращать людей в предателей, преследуя собственные интересы. Вот несколько самых примечательных случаев.

Роберто Баджо (куплен у «Фиорентины» в 1990 году). «Ювентус» сделал «фиалкам» сумасшедшее предложение на 25 миллиардов лир (или 19 миллионов долларов – мировой рекорд на тот момент), и семья Понтелло, владевшая «Фиорентиной», долго не раздумывала. Правда, Баджо не хотел покидать Флоренцию, а тифози не желали его отпускать. Но кто-то коварный придумал план «разделяй и властвуй»: в любой среде найдутся люди, готовые выполнить оплачиваемый заказ и заразить толпу нужным мнением. И вот уже все верят, что Баджо предал «Фиорентину», выбрал деньги и уже мчит в Турин (что не соответствовало действительности), а когда Роберто увидел такую реакцию и понял, что ему вовек не отмыться от поклепа, он действительно принял решение перейти в «Ювентус». Так и стал Иудой для Флоренции, хотя сам позже утверждал: «Мне просто не оставили выбора».

Анджело Огбонна (куплен у «Торино» в 2013 году). Воспитанник «Торино» перебрался в стан «Юве» и сразу потерял уважение среди тифози «быков». Конечно, Анджело утверждал, что он сделал выбор ради развития своей карьеры, и в «Ювентус» его позвали амбиции, но фанаты «Торино» уже поставили клеймо «предатель» на Огбонну, который задержался в «Юве» лишь на парочку чемпионств.

Гонсало Игуаин (куплен у «Наполи» в 2016 году). «Ювентус» соблазнил Игуаина после сезона, в котором Гонсало показал рекордную результативность. Де Лаурентис не собирался продавать лучшего бомбардира команды, но «Юве» заплатил прописанную в контракте «клаусулу», и аргентинец сбежал. Неаполь бурлил несколько дней, футболки Игуаина горели, туалетная бумага с изображением Пипиты стала самым популярным товаром, а Де Лаурентис назвал форварда лжецом и предателем, тифози же исковеркали фамилию и стали называть бывшего кумира не иначе как Иудаин. Когда «Ювентус» приехал в Неаполь, 90-миллионному новичку потребовались телохранители, что не удивляет.

Миралем Пьянич (куплен у «Ромы» в 2016 году). Пьянич сам попросил о переходе в «Ювентус», генеральный директор «Ромы» зачитал текст сообщения полузащитника, и после этого «джаллоросси» перестали уважать Миралема. Здесь, конечно, все прошло не так горячо, как в южном Неаполе, но свою порцию негатива от бывших поклонников босниец продолжает получать до сих пор. Пьянич позже оправдывался, что, мол, он не предатель, но после пяти прекрасных лет в «Роме» ему потребовался новый вызов. Кстати, очень забавно спустя время выглядит реакция Раджи Наингголана: «Если Пьянич уйдет в „Ювентус“, я перестану его уважать и никогда с ним не заговорю!»

Федерико Бернардески (куплен у «Фиорентины» в 2017 году). Федерико – тосканец, в школе «Фиорентины» занимался с 9 лет, а после первых же успехов сбежал в «Ювентус». Естественно, разбил сердца и получил много гадостей в спину. Например, такой баннер: «Все хотят плюнуть в твою рожу… Бернардески, проклятый ты урод!»

Икарди следующий?

Очень может быть, что пути назад нет уже сейчас, просто нам никто ничего не расскажет до лета. Переговоры по новому контракту с «Интером» не просто зашли в тупик, похоже, кто-то кому-то шепнул, что Икарди уже договорился с «Ювентусом», из-за этого Мауро лишился капитанской повязки, а потом и выпал из состава по причинам, которые неловко пытаются скрыть за воспалением коленного сустава. А ведь еще неделю назад Джузеппе Маротта, работавший, к слову, в «Ювентусе», заявлял, что продление контракта с аргентинцем не станет проблемой. И вот, миссия почти провалена, машину жены Икарди, которая вела переговоры с клубом от имени Мауро, разъяренные фанаты закидали камнями, а спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи не скрывает, что туринцам интересен капитан (или уже правильно говорить экс-капитан?) «Интера». Вне всяких сомнений, это будет ударом по «нерадзурри», а «Ювентусу» только того и надо! Доминируй, властвуй, унижай.