«Ювентус» плодит Иуд. Икарди – следующий

«Ювентус» в Италии – самому черту брат, тиранов никто не любит, а когда ведущие игроки переезжают в Турин – это трагедия для тифози. Новая жертва – «Интер».
Наверное, добрая половина итальянских клубов считает «Ювентус» своим принципиальным противником или, по крайней мере, врагом. У всех долгая история взаимоотношения со «Старой Синьорой», которая во всякие времена душила соседей по Серии A, зачастую не выбирая средств на пути достижения цели. Много замечательных историй можно узнать о периоде правления президента Джампьеро Бониперти, а многие из нас застали коррупционный скандал «Кальчополи», вследствие которого «Юве» оказался в Серии B.
Но «Ювентус» вернулся, потому что он всегда возвращается. Сначала вернулся просто в Серию A и на протяжении нескольких лет был каким-то нелепым, неловким, угловатым. Но потом все изменилось в одночасье, и вот уже семь лет подряд «бьянконери» не выпускают Скудетто из рук. И в этом году никому не отдадут вершину Серии A. Спортивные результаты и демонстрация силы на футбольном поле не единственный, хотя наверняка самый приятный способ доминирования.
«Ювентус» никогда не был против того, чтобы забрать сильного игрока из состава соперника, превратить футболиста в Иуду и устроить массовую истерию со сжиганием футболок и выпуском туалетной бумаги в рядах противника. Непроходным соперником «Ювентус» считают не только в стане соседей из «Торино», но также во Флоренции и Неаполе, болельщики «Ромы» и «Интера» тоже ненавидят клуб из Турина и все, что с ним связано. Что касается «нерадзурри», то скоро их ненависть выросла, потому что «Старая Синьора» намерена соблазнить капитана (на днях у аргентинца отобрали повязку) и лучшего бомбардира миланцев – Мауро Икарди.
Между прочим, уже после своего восхождения на трон «Ювентус» забирал ведущих игроков у «Торино», «Наполи», «Ромы» и «Фиорентины». А вот «Интер» как-то миловал, хотя «нерадзурри» как раз есть за что мстить: это и участие Массимо Моратти в раскрутке дела «Кальчополи», и переход Златана Ибрагимовича именно в стан «Интера» после списания туринцев в Серию B. Сейчас у «Ювентуса» есть шанс забрать ведущего форварда у «нерадзурри» и превратить Мауро Икарди в персону нон-грата среди болельщиков «Интернационале». «Ювентусу» не впервой соблазнять и превращать людей в предателей, преследуя собственные интересы. Вот несколько самых примечательных случаев.
Роберто Баджо (куплен у «Фиорентины» в 1990 году). «Ювентус» сделал «фиалкам» сумасшедшее предложение на 25 миллиардов лир (или 19 миллионов долларов – мировой рекорд на тот момент), и семья Понтелло, владевшая «Фиорентиной», долго не раздумывала. Правда, Баджо не хотел покидать Флоренцию, а тифози не желали его отпускать. Но кто-то коварный придумал план «разделяй и властвуй»: в любой среде найдутся люди, готовые выполнить оплачиваемый заказ и заразить толпу нужным мнением. И вот уже все верят, что Баджо предал «Фиорентину», выбрал деньги и уже мчит в Турин (что не соответствовало действительности), а когда Роберто увидел такую реакцию и понял, что ему вовек не отмыться от поклепа, он действительно принял решение перейти в «Ювентус». Так и стал Иудой для Флоренции, хотя сам позже утверждал: «Мне просто не оставили выбора».
Анджело Огбонна (куплен у «Торино» в 2013 году). Воспитанник «Торино» перебрался в стан «Юве» и сразу потерял уважение среди тифози «быков». Конечно, Анджело утверждал, что он сделал выбор ради развития своей карьеры, и в «Ювентус» его позвали амбиции, но фанаты «Торино» уже поставили клеймо «предатель» на Огбонну, который задержался в «Юве» лишь на парочку чемпионств.
Гонсало Игуаин (куплен у «Наполи» в 2016 году). «Ювентус» соблазнил Игуаина после сезона, в котором Гонсало показал рекордную результативность. Де Лаурентис не собирался продавать лучшего бомбардира команды, но «Юве» заплатил прописанную в контракте «клаусулу», и аргентинец сбежал. Неаполь бурлил несколько дней, футболки Игуаина горели, туалетная бумага с изображением Пипиты стала самым популярным товаром, а Де Лаурентис назвал форварда лжецом и предателем, тифози же исковеркали фамилию и стали называть бывшего кумира не иначе как Иудаин. Когда «Ювентус» приехал в Неаполь, 90-миллионному новичку потребовались телохранители, что не удивляет.
Миралем Пьянич (куплен у «Ромы» в 2016 году). Пьянич сам попросил о переходе в «Ювентус», генеральный директор «Ромы» зачитал текст сообщения полузащитника, и после этого «джаллоросси» перестали уважать Миралема. Здесь, конечно, все прошло не так горячо, как в южном Неаполе, но свою порцию негатива от бывших поклонников босниец продолжает получать до сих пор. Пьянич позже оправдывался, что, мол, он не предатель, но после пяти прекрасных лет в «Роме» ему потребовался новый вызов. Кстати, очень забавно спустя время выглядит реакция Раджи Наингголана: «Если Пьянич уйдет в „Ювентус“, я перестану его уважать и никогда с ним не заговорю!»
Федерико Бернардески (куплен у «Фиорентины» в 2017 году). Федерико – тосканец, в школе «Фиорентины» занимался с 9 лет, а после первых же успехов сбежал в «Ювентус». Естественно, разбил сердца и получил много гадостей в спину. Например, такой баннер: «Все хотят плюнуть в твою рожу… Бернардески, проклятый ты урод!»
Икарди следующий?
Очень может быть, что пути назад нет уже сейчас, просто нам никто ничего не расскажет до лета. Переговоры по новому контракту с «Интером» не просто зашли в тупик, похоже, кто-то кому-то шепнул, что Икарди уже договорился с «Ювентусом», из-за этого Мауро лишился капитанской повязки, а потом и выпал из состава по причинам, которые неловко пытаются скрыть за воспалением коленного сустава. А ведь еще неделю назад Джузеппе Маротта, работавший, к слову, в «Ювентусе», заявлял, что продление контракта с аргентинцем не станет проблемой. И вот, миссия почти провалена, машину жены Икарди, которая вела переговоры с клубом от имени Мауро, разъяренные фанаты закидали камнями, а спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи не скрывает, что туринцам интересен капитан (или уже правильно говорить экс-капитан?) «Интера». Вне всяких сомнений, это будет ударом по «нерадзурри», а «Ювентусу» только того и надо! Доминируй, властвуй, унижай.
мю не сможет скупить у сити игроков
рынок бешено качнеца
и налоги много придется платить за переходы туда сюда отар овец
это никому не выгодно
юве 500 миллионв долларов потерял изза кальчополи
хотя все признали что дело было сфабриковано
и то юве встал на ноги изза умного руководства
мю не сможет скупить у сити игроков
рынок бешено качнеца
и налоги много придется платить за переходы туда сюда отар овец
это никому не выгодно
юве 500 миллионв долларов потерял изза кальчополи
хотя все признали что дело было сфабриковано
и то юве встал на ноги изза умного руководства
гнилой клуб барса как иего руководство
замеитл у барсы много неадекватов
по мне проиграли по счету и по игре
хотя атлеты грязно играли
лучше так проиграть и вылетать
чем обыгрывать псж с помощью судьи
или как реалушка баварку
гнилой клуб барса как иего руководство
замеитл у барсы много неадекватов
по мне проиграли по счету и по игре
хотя атлеты грязно играли
лучше так проиграть и вылетать
чем обыгрывать псж с помощью судьи
или как реалушка баварку
барселона 10 летиями скупает лучшихталантов у соседей валенсии
что скажешь
ты за своим мерзким клубишком поглядывай
как он два года назад как гнилой клуб исподтишка решил увести у псж игрока
но от шейхов твой недоклуб получил по щам
балерину неймара увели
так юве никогда не поступал как я помню
а вот барса не красиво себя ведет на трнсферном рынке изза нее игроки все оборзели и начинают бунтовать требуя контракт пожирней
барселона 10 летиями скупает лучшихталантов у соседей валенсии
что скажешь
ты за своим мерзким клубишком поглядывай
как он два года назад как гнилой клуб исподтишка решил увести у псж игрока
но от шейхов твой недоклуб получил по щам
балерину неймара увели
так юве никогда не поступал как я помню
а вот барса не красиво себя ведет на трнсферном рынке изза нее игроки все оборзели и начинают бунтовать требуя контракт пожирней
у них шейховских денег много
у них шейховских денег много
аха-ахахаххахаха)
аха-ахахаххахаха)
Я волен писать что хочу(в рамках цензуры) и где хочу. А тебя никто не заставляет бегать за мной и писать однотипные текста и не дать мне игнор!)
Хотя я заметил и ты наверное то же, что ты наконец таки научился свои скудные мыслишки выражать в одном ответе, а не 2-3. Так глядишь ещё чему нибудь научишься бегая за мной от новости к новости!)
Я волен писать что хочу(в рамках цензуры) и где хочу. А тебя никто не заставляет бегать за мной и писать однотипные текста и не дать мне игнор!)
Хотя я заметил и ты наверное то же, что ты наконец таки научился свои скудные мыслишки выражать в одном ответе, а не 2-3. Так глядишь ещё чему нибудь научишься бегая за мной от новости к новости!)
Унылый)
Унылый)
Болельщики Ювентуса совсем не способны воспринимать критику в свой адрес.
Вы скупили всех звёзд клубов, которые претендовали на отбор очков у Ювентуса.
Это помимо кабинетного влияния на судей и некоторые игры ( что опять таки доказано в суде, а не просто мои слова).
Если МЮ в Англии скупал бы игроков Ливерпуля или Сити, я бы блеванул наверно от этого. И наоборот. У Сити есть деньги, но они не скупают игроков МЮ.
А Ювентус никем не гнушается. Ибрагимович, Пирло.. многие там играют за всех (Юве, Интер, Милан...) Иудаин так же. В этом плане чемпионат Италии немного странный. При этом клубы якобы ненавидят друг друга все там.
Болельщики Ювентуса совсем не способны воспринимать критику в свой адрес.
Вы скупили всех звёзд клубов, которые претендовали на отбор очков у Ювентуса.
Это помимо кабинетного влияния на судей и некоторые игры ( что опять таки доказано в суде, а не просто мои слова).
Если МЮ в Англии скупал бы игроков Ливерпуля или Сити, я бы блеванул наверно от этого. И наоборот. У Сити есть деньги, но они не скупают игроков МЮ.
А Ювентус никем не гнушается. Ибрагимович, Пирло.. многие там играют за всех (Юве, Интер, Милан...) Иудаин так же. В этом плане чемпионат Италии немного странный. При этом клубы якобы ненавидят друг друга все там.
Будешь сегодня наблюдать за надругательством баварки со стороны Ливерпуля?)
Будешь сегодня наблюдать за надругательством баварки со стороны Ливерпуля?)