Регламент Серии C Бразилии

20 февраля 2019, 16:20

Число участников: 20

Команды делятся на 2 группы по 10 команд. По 4 победителя из каждой группы встречаются между собой в плей-офф с 1/4 финала. Добравшиеся до полуфинала автоматически становятся обладателями путевки в Серию В. Команды занявшие в своих группах 9 и 10 места вылетают в Серию D.

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- количество побед

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);

- по наименьшему числу красных карточек;

- по наименьшему числу желтых карточек;

- жеребьевка.