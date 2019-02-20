Такую Лигу чемпионов пора закрывать!

сегодня, 17:30

Не радуют отсутствие голов в первых таймах плей-офф и в целом низкая результативность. «Соккер.ру» идет по следу воров голов.

Жребий создал равные пары

Многие дуэты такие, словно их собирали вручную с учетом стиля команд. «Тоттенхэм» и «Боруссия» Д подходят друг другу, равны по классу и обожают атаковать. Пускай «шпоры» и вынесли молодых немцев в Лондоне – Дортмунд к весне вялый, авитаминоз, но дома немцы играют иначе.

Дуэт МЮ и ПСЖ идеален, пусть англичане его и подпортили в первом матче. «Аякс» и «Реал» - история о войне дерзких и опытных под соусом VAR . «Лион» и «Барселона» - аналог. «Рома» и «Порту» подходят друг другу как соперники. С «Баварией» и «Ливерпулем», или «Ювентусом» и «Атлетико» - аналогичная история.

Лишь один фаворит – «Манчестер Сити», может заявить, что повезло со жребием. Но и здесь надо сначала сыграть в футбол, ведь «Монако» тоже в мечтах проходили и «Ливерпуль» считали соперником, которого обыграют. Такой жребий, что увидим 2:6 в каждой игре, а вот 1.83 гола за матч на сегодня – реальность.

Для сравнения: в РПЛ средняя результативность худшая за 10 лет, но заметно выше, чем в плей-офф ЛЧ – 2.13. А в АПЛ по 2.83 гола за вечер, в шести матчах примерно по 17 голов, тогда как в Лиге чемпионов всего 11. Подключается контраст – засуха после сезонов, когда в 8 матчах дарили около 30 голов, а разок даже больше.

Роскошно сыграли вратари

Славные парни Лопеш и тер Штеген в Лионе потащили минимум по одному «мертвому мячу», а всего на двоих 7 сэйвов. У Куртуа, кроме ошибок, были отбитые удары. Онана едва не проиграл пластиковому стаканчику на поле, но может отбивать мячи, как Алиссон, Нойер и остальные голкиперы. В первых матчах раунда вратари переигрывали нападающих.

Суммарно в шести матчах нанесли 51 точный удар по воротам, но в 40 случаях без голов. Реализация равна 21.56 % - невысокая для точных ударов на таком уровне, хотелось хотя бы три гола после десяти ударов. При этом общая масса выстрелов большая. В Амстердаме 32 попытки, в Лионе 30 выстрелов (25 от «Барселоны»), 22 удара в Манчестере, 21 – в Риме и Лондоне.

В Ливерпуле в спорном по увлекательности матче увидели 24 удара, но только 9 от «Баварии» - плохой футбол показали немцы против экспериментальной связки в центре обороны Клоппа. Если добавить к подвигам вратарей промахи – как видите, из 150 ударов выжали 11 голов ( КПД 7.3 %), то становится понятно, почему так мало голов.

Нападающие взяли паузу, и их квелая игра огорчила. Но одни пропустили матчи – как Кейн, Ройс и Кавани, а другие, как Левандовски и Суарес, разучились играть в гостях. У Роберта в Лиге чемпионов 2 мяча в 12 последних выездных поединках. У Луиса ситуация еще хуже – 16 «сухих» выездов с сентября 2015-го, более 24 игровых часов без голов. При этом дома забил 12 раз в 20 матчах, так что ждем от многих лучшей игры в родных стенах.

Тренеры прячут минусы

Гранды не на пике формы и стесняются признаться. Поэтому закрываются, скучнеют. Будь «Бавария» и «Ливерпуль» в лучшем функциональном состоянии, то показали бы ураганный качественный футбол. Когда Салах не может толком мяч принять, какие могут быть вопросы? У англичан в последнее время ничьи, у «Баварии» - поражение в Леверкузене.

И эти двое не уникальные. «Атлетико» проиграл «Реалу», а «сливочные» чуть было не уступили в Амстердаме «Аяксу» и дома влетели грозной «Жироне». «Барселона» из 5 последних выездных матчей проиграла 2, и 2 раза были ничьи 0:0. Всего одна победа – как раз над «Жироной», что иронично, ведь с этим соперником даже у «Атлетико» были проблемы – сыграли 3:3 дома в Кубке короля.

У «Ювентуса» в Серии А свои зубатые середняки - ничья 3:3 с «Пармой» напомнила, что обороны имени Буффона нет. А ведь еще было поражение 0:3 с «Аталантой» в Кубке Италии. Кто скажет, что команду Роналду нельзя обыграть, если у них за двадцать дней два таких матча? У лидера Бундеслиги «Боруссии» футбольный грипп – ничья с «Нюрнбергом», поражение в Лондоне, еще три ничьи подряд с разными по классу соперниками.

И Тухель не знал, насколько силен окажется МЮ Сульшера. Поэтому молодой планировать сыграть осторожно на «Олд Траффорд». Но оказалось, что и без Кавани и Неймара дуэт Ди Марии и Мбаппе справится с «дьяволами». Но тут как со «шпорами» - сам Почеттино был слегка удивлен результатом матча. А вот Клопп, скажи ему до матча о 0:0 с «Баварией», вряд ли округлил бы глаза – лучший из ничейных результатов дома.

Лига чемпионов отыграется

Конечно, о закрытии ЛЧ после таких недель – заявление с сарказмом, отсылка к эпатажным фразам любимого народного комментатора. «Аякс», «Реал», ПСЖ и «Тоттенхэм» отрезками показали хороший футбол. Все сознательно выбрали тактику долгой разведки – отсюда 6 первых таймов без голов. Но такой футбол ругаем не только из-за низкой результативности.

Во многих матчах команды сыграли ниже своего привычного уровня для плей-офф ЛЧ . «Реал» сейчас не может показывать то, что год или два назад. «Барселона» с последней победы в ЛЧ не прибавила – часть ветеранов ушла, другие постарели, а тер Штеген и Месси могут менять фамилии на футболках на «Спасатель уно», «Спасатель дос», насколько от их формы все зависит.

Зато опыт показывает, что когда в Лиге чемпионов встречаются такие отрезки, то затем кран срывает и голы льются, как из ведра. Получаем ровно столько яркого качественного футбола, как нужно и как привыкли. Хотя посмотрим… Немного пугает, что нагрузка на ключевых футболистов выросла настолько, что или ломаются посреди сезона, или в феврале месяце могут сыграть так, как «Ливерпуль» и «Бавария».

И сегодня не расписание рок-концерта. От «Атлетико» и «Ювентуса» вряд ли ждем веселья. Да и «Шальке» точно не выйдет на поле, если им предложить взамен попытки домашнюю ничью 0:0 против «горожан». Хотя если Гвардиола и Роналду проголосуют против расчетливого футбола с прицелом на низкую результативность и контратаки, то впервые в плей-офф ЛЧ 2018/19 получим голы в первых таймах.

Но если сегодня забьют, например, всего три мяча, то средняя результативность 8 поединков останется менее двух голов за встречу – жалкие 1.75 мяча за поединок. Для сравнения, в прошлый раз в первых матчах забили 27 мячей, в позапрошлом году – 34, перед этим – 21, а до этого – 17. Если сегодня не придумают хотя бы пять-шесть мячей, то получим самый засушливый старт плей-офф ЛЧ за многие годы.

Впервые в истории плей-офф Лиги чемпионов за время, когда плей-офф начинается со стадии 1/8 финала без второго квалификационного раунда – а это с февраля 2003 года, могут в восьми поединках забить менее 16 мячей. Пока выжали 11 голов, причем все шесть первых таймов оказались «сухими». Уникальный случай, но лучше пусть доберутся хотя бы до исторического минимума, и не строго за счет «Манчестер Сити».

Вчера повторили самый сухой день в истории плей-офф – две нулевые ничьи второй раз в истории. Впервые так было, когда в матчах «Атлетико» - ПСВ и «Манчестер Сити» и «Динамо» Киев не увидели голов. Но теперь играли «Ливерпуль», «Бавария», «Лион» и «Барселона». То есть команды, обожающие много атаковать и забивать! И хотя не во всем с тренером Нико Ковачем можно соглашаться, сказал правильную фразу: «Я последний человек, который будет праздновать нулевую ничью».

Футбол красив голами, и их в последние недели в ЛЧ катастрофически не хватает. А еще хуже, что фактически крутой футбол был в Амстердаме – ярко, скандально, поучительно и трагично для «Аякса», и во втором тайме в Лондоне – за счет усилий «Тоттенхэма», не «Боруссии». В Риме и Манчестере порадовали отрезками, но это были явно не самые увлекательные футбольные матчи 2019 года. Так что ждем возрождения голевой активности в ответных поединках.

Единственный плюс после подобных результатов – во многих парах сохраняется интрига, даже те, кто уступил с разницей больше одного мяча, попробуют отыграться.