Такую Лигу чемпионов пора закрывать!

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Манчестер Сити 9 5.35 1.33
23:00 сегодня  Атлетико М -:-  Ювентус 2.95 3 2.85
Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:00 сегодня  Севилья -:-  Лацио 1.75 3.7 4.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Генгам 2 3.1 4.35
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Монпелье 1.35 5 9
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо (до 19) (Киев)Динамо (до 19) 3:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (до 19)Ювентус (до 19) - - -
16:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Митдтьюланд (до 19)Митдтьюланд (до 19) 1:1
(4:2 п.) 		Логотип футбольный клуб Рома (до 19)Рома (до 19) - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сигма (до 19) (Оломоуц)Сигма (до 19) 0:1 Логотип футбольный клуб Лион (до 19)Лион (до 19) - - -
18:00 45’ Логотип футбольный клуб Монпелье (до 19)Монпелье (до 19) 0:0 Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19) - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.95 3.45 3.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос 2:0 Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2:1 Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1:0 Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея 1.03 16 32
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 0:2 Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 4.7 3 1.88
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 0:2 Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 7.5 4.3 1.4
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха 1:2 Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс 7.2 3.5 1.52
18:30 18’ Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш 0:0 Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек 7.2 4.5 1.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа - - -
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 90’ Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид 1:2 Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 3.3 2.65 2.5
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 90’ Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда 1:0 Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане 2.75 2.65 2.95
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 9 тур 1 X 2
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Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 1:1 Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МинскМинск 1:0 Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ 1.12 6.4 29
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Спартак Юр (Юрмала)Спартак Юр - - -
17:30 67’ Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо Б (Батуми)Динамо Б - - -
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Россия. Кубок ФНЛ 2019, матч за 7-е место 1 X 2
11:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:0
(1:4 п.) 		Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, матч за 5-е место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:2 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Финал 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
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Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Такую Лигу чемпионов пора закрывать!

сегодня, 17:30
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Не радуют отсутствие голов в первых таймах плей-офф и в целом низкая результативность. «Соккер.ру» идет по следу воров голов.

Жребий создал равные пары

Многие дуэты такие, словно их собирали вручную с учетом стиля команд. «Тоттенхэм» и «Боруссия» Д подходят друг другу, равны по классу и обожают атаковать. Пускай «шпоры» и вынесли молодых немцев в Лондоне – Дортмунд к весне вялый, авитаминоз, но дома немцы играют иначе.

Дуэт МЮ и ПСЖ идеален, пусть англичане его и подпортили в первом матче. «Аякс» и «Реал» - история о войне дерзких и опытных под соусом VAR. «Лион» и «Барселона» - аналог. «Рома» и «Порту» подходят друг другу как соперники. С «Баварией» и «Ливерпулем», или «Ювентусом» и «Атлетико» - аналогичная история.

Лишь один фаворит – «Манчестер Сити», может заявить, что повезло со жребием. Но и здесь надо сначала сыграть в футбол, ведь «Монако» тоже в мечтах проходили и «Ливерпуль» считали соперником, которого обыграют. Такой жребий, что увидим 2:6 в каждой игре, а вот 1.83 гола за матч на сегодня – реальность.  

Для сравнения: в РПЛ средняя результативность худшая за 10 лет, но заметно выше, чем в плей-офф ЛЧ – 2.13. А в АПЛ по 2.83 гола за вечер, в шести матчах примерно по 17 голов, тогда как в Лиге чемпионов всего 11. Подключается контраст – засуха после сезонов, когда в 8 матчах дарили около 30 голов, а разок даже больше.

Роскошно сыграли вратари

Славные парни Лопеш и тер Штеген в Лионе потащили минимум по одному «мертвому мячу», а всего на двоих 7 сэйвов. У Куртуа, кроме ошибок, были отбитые удары. Онана едва не проиграл пластиковому стаканчику на поле, но может отбивать мячи, как Алиссон, Нойер и остальные голкиперы. В первых матчах раунда вратари переигрывали нападающих.

Суммарно в шести матчах нанесли 51 точный удар по воротам, но в 40 случаях без голов. Реализация равна 21.56 % - невысокая для точных ударов на таком уровне, хотелось хотя бы три гола после десяти ударов. При этом общая масса выстрелов большая. В Амстердаме 32 попытки, в Лионе 30 выстрелов (25 от «Барселоны»), 22 удара в Манчестере, 21 – в Риме и Лондоне.

В Ливерпуле в спорном по увлекательности матче увидели 24 удара, но только 9 от «Баварии» - плохой футбол показали немцы против экспериментальной связки в центре обороны Клоппа. Если добавить к подвигам вратарей промахи – как видите, из 150 ударов выжали 11 голов (КПД 7.3 %), то становится понятно, почему так мало голов.

Нападающие взяли паузу, и их квелая игра огорчила. Но одни пропустили матчи – как Кейн, Ройс и Кавани, а другие, как Левандовски и Суарес, разучились играть в гостях. У Роберта в Лиге чемпионов 2 мяча в 12 последних выездных поединках. У Луиса ситуация еще хуже – 16 «сухих» выездов с сентября 2015-го, более 24 игровых часов без голов. При этом дома забил 12 раз в 20 матчах, так что ждем от многих лучшей игры в родных стенах. 

Тренеры прячут минусы

Гранды не на пике формы и стесняются признаться. Поэтому закрываются, скучнеют. Будь «Бавария» и «Ливерпуль» в лучшем функциональном состоянии, то показали бы ураганный качественный футбол. Когда Салах не может толком мяч принять, какие могут быть вопросы? У англичан в последнее время ничьи, у «Баварии» - поражение в Леверкузене.

И эти двое не уникальные. «Атлетико» проиграл «Реалу», а «сливочные» чуть было не уступили в Амстердаме «Аяксу» и дома влетели грозной «Жироне». «Барселона» из 5 последних выездных матчей проиграла 2, и 2 раза были ничьи 0:0. Всего одна победа – как раз над «Жироной», что иронично, ведь с этим соперником даже у «Атлетико» были проблемы – сыграли 3:3 дома в Кубке короля.

У «Ювентуса» в Серии А свои зубатые середняки - ничья 3:3 с «Пармой» напомнила, что обороны имени Буффона нет. А ведь еще было поражение 0:3 с «Аталантой» в Кубке Италии. Кто скажет, что команду Роналду нельзя обыграть, если у них за двадцать дней два таких матча? У лидера Бундеслиги «Боруссии» футбольный грипп – ничья с «Нюрнбергом», поражение в Лондоне, еще три ничьи подряд с разными по классу соперниками. 

И Тухель не знал, насколько силен окажется МЮ Сульшера. Поэтому молодой планировать сыграть осторожно на «Олд Траффорд». Но оказалось, что и без Кавани и Неймара дуэт Ди Марии и Мбаппе справится с «дьяволами». Но тут как со «шпорами» - сам Почеттино был слегка удивлен результатом матча. А вот Клопп, скажи ему до матча о 0:0 с «Баварией», вряд ли округлил бы глаза – лучший из ничейных результатов дома.

Лига чемпионов отыграется

Конечно, о закрытии ЛЧ после таких недель – заявление с сарказмом, отсылка к эпатажным фразам любимого народного комментатора. «Аякс», «Реал», ПСЖ и «Тоттенхэм» отрезками показали хороший футбол. Все сознательно выбрали тактику долгой разведки – отсюда 6 первых таймов без голов. Но такой футбол ругаем не только из-за низкой результативности.

Во многих матчах команды сыграли ниже своего привычного уровня для плей-офф ЛЧ. «Реал» сейчас не может показывать то, что год или два назад. «Барселона» с последней победы в ЛЧ не прибавила – часть ветеранов ушла, другие постарели, а тер Штеген и Месси могут менять фамилии на футболках на «Спасатель уно», «Спасатель дос», насколько от их формы все зависит.

Зато опыт показывает, что когда в Лиге чемпионов встречаются такие отрезки, то затем кран срывает и голы льются, как из ведра. Получаем ровно столько яркого качественного футбола, как нужно и как привыкли. Хотя посмотрим… Немного пугает, что нагрузка на ключевых футболистов выросла настолько, что или ломаются посреди сезона, или в феврале месяце могут сыграть так, как «Ливерпуль» и «Бавария».

И сегодня не расписание рок-концерта. От «Атлетико» и «Ювентуса» вряд ли ждем веселья. Да и «Шальке» точно не выйдет на поле, если им предложить взамен попытки домашнюю ничью 0:0 против «горожан». Хотя если Гвардиола и Роналду проголосуют против расчетливого футбола с прицелом на низкую результативность и контратаки, то впервые в плей-офф ЛЧ 2018/19 получим голы в первых таймах.

Но если сегодня забьют, например, всего три мяча, то средняя результативность 8 поединков останется менее двух голов за встречу – жалкие 1.75 мяча за поединок. Для сравнения, в прошлый раз в первых матчах забили 27 мячей, в позапрошлом году – 34, перед этим – 21, а до этого – 17. Если сегодня не придумают хотя бы пять-шесть мячей, то получим самый засушливый старт плей-офф ЛЧ за многие годы.

Впервые в истории плей-офф Лиги чемпионов за время, когда плей-офф начинается со стадии 1/8 финала без второго квалификационного раунда – а это с февраля 2003 года, могут в восьми поединках забить менее 16 мячей. Пока выжали 11 голов, причем все шесть первых таймов оказались «сухими». Уникальный случай, но лучше пусть доберутся хотя бы до исторического минимума, и не строго за счет «Манчестер Сити».

Вчера повторили самый сухой день в истории плей-офф – две нулевые ничьи второй раз в истории. Впервые так было, когда в матчах «Атлетико» - ПСВ и «Манчестер Сити» и «Динамо» Киев не увидели голов. Но теперь играли «Ливерпуль», «Бавария», «Лион» и «Барселона». То есть команды, обожающие много атаковать и забивать! И хотя не во всем с тренером Нико Ковачем можно соглашаться, сказал правильную фразу: «Я последний человек, который будет праздновать нулевую ничью».

Футбол красив голами, и их в последние недели в ЛЧ катастрофически не хватает. А еще хуже, что фактически крутой футбол был в Амстердаме – ярко, скандально, поучительно и трагично для «Аякса», и во втором тайме в Лондоне – за счет усилий «Тоттенхэма», не «Боруссии». В Риме и Манчестере порадовали отрезками, но это были явно не самые увлекательные футбольные матчи 2019 года. Так что ждем возрождения голевой активности в ответных поединках.

Единственный плюс после подобных результатов – во многих парах сохраняется интрига, даже те, кто уступил с разницей больше одного мяча, попробуют отыграться.

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Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин ответил Роналду - король Фарер и Андорр
сегодня в 18:36
Нет Акинфеева - нет голов.
Петросян аплодирует стоя
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   184 / 821
сегодня в 18:28
Почти все матчи были интересными и не надо заниматься голо74рством
Роналду - король Фарер и Андорр
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