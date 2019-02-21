Защитники «Атлетико» сокрушили «Ювентус»

сегодня, 02:48

Долго не было футбола, но второй тайм озадачил новую команду Роналду и его самого. «Соккер.ру» рад, что «Атлетико» не согласился на 0:0.

На арене, где пройдет финал, выиграли защитники «Атлетико». И проснулся матч после того, как Диего Коста не реализовал выход один на один. Вернее, встрепенулись только хозяева. А вот «Ювентус» сыграл в Мадриде ужасно. Дайте Роналду волю – половину напарников заменил бы еще в перерыве. Пьянич, Сандро, Де Шильо, Матюиди, Бентанкур и Дибала не играли. А Манджукич отдал голевой пас, но чужому.

У «Атлетико» персонально всё было не так печально. Поэтому и выиграли? И здесь не всё однозначно. Из команды воинов они превращаются в тех, кто бегает за арбитром при любом поводе. Такое поведение огорчает, ведь мадридцы как раз и были хороши своей похожестью на «Рубин» десятилетней давности, но с разницей в Антуане Гризманне и компании созидателей. И повезло еще испанцам, что «Ювентус» был так плох, ведь сами долго возились на поле без конкретики.

Зато голы пришли вовремя и от тех, кто заслужил – защита «Атлетико» грубо не ошибалась, хотя Облак дважды напомнил, насколько он крутой и мощный вратарь. В принципе, в этом матче изначально не удивила бы победа «Атлетико» – разве что крупная стала бы большим сюрпризом. Не стала бы сенсацией и ничья, особенно без голов. Но и успех опытного «Ювентуса» на выезде воспринимался как норма.

Ближе всего к умам опытных фанатов был мир, но на деле оказалось, что у команды Диего Симеоне, как только перестают ныть и возмущаться, отрастают те самые стальные шары, что тренер показывал после гола. Тактически тоже хороши. Интересно было, как справится центральная ось «Ювентуса» без Хедиры? Немец проведет месяц под наблюдением врачей, у него нашли небольшие проблемы с сердцем, хотя очаг тревоги кардиологи ликвидировали, и ничего страшного не произошло.

Выяснили по опорной зоне – у туринцев без чемпиона мира, который раньше играл за «Реал», в центре поля проходной двор. Пьянич провалил поединок, Бентанкур – тоже. Аллегри явно ошибся, что не дал больше игрового времени Бернардески, ведь тот за пару минут сделал больше, чем Дибала за всё время на поле. «Ювентус» получил шанс вести игру, но им не воспользовался, и факты это подтверждают.

Цифровое измерение матча

Удары (в створ): 13 (5) – 14 (3). За счет чего «Ювентус» собирался сократить разрыв? Похоже, строго за счет двух приветов Облаку – по одному за тайм. Обычно когда на поле Роналду – жди много точных ударов, ведь Криштиану в любом состоянии и на любой позиции ищет выход на чужие ворота.

Сегодня португалец себя не показал (6 ударов мимо, 1 – в створ), хотя в концовке пытался, а напарники постоянно били мимо или в защитников. У «Атлетико» тоже всё плохо в созидании, ведь только 2 из 5 точных ударов от игрока атаки – Гризманна. Зато защитники Симеоне не подвели, вовремя забили свои мячи.

Сэйвы голкиперов: 3 – 3. Отдадим должное тренду – глянем на ворота. В клубах такого уровня играют славянские вратари, и сегодня оба персонально не заслужили пропущенные мячи. Словенец отразил два непростых удара – после попытки Роналду в первом тайме, и после удара Бернардески во втором.

У Щесны тоже три встречи с мячом, но только один сэйв. Зато и выходил из ворот правильно, и действовал нормально. Не повезло только со вторым голом – Роналду, как обычно, прятал лицо, чтобы в него не угодил мяч (есть у португальца такая привычка, десятки раз видели подобное), чем только помог Хуанфрану изменить счет с приятного для «Атлетико» на сказочный.

Владение мячом: 37 % - 63 %. До матча казалось, что будут перекидывать мяч, как горячую картошку – никто не захочет чистой игры первым номером. Оказалось, что «Атлетико» при такой тактике намного успешнее. Ведь забирали мяч ровно тогда, когда было выгодно (у них больше побед наверху 23:19 и больше отборов 14:6), а отдавали, чтобы отдохнуть.

«Ювентус» ужасно сыграл первым номером, грязно и обрывисто, ведь при точности паса в 87 % команда Аллегри довела до ударов всего 11 командных атак. Причем 10 из этих выстрелов были мимо ворот или в защитников хозяев. Цифры подсказывают, что «Ювентус» пустил игру на самотек, а с «Атлетико» за такое наказывают. Хотя легко представить ситуацию по такой игре, что и мадридцы ничего не забивают, и счет 0:0.

Разочарование матча. Подготовка Аллегри к сопернику

Приехали за 0:0 и получили по голове? Примерно так, хотя Массимилиано до матча заявлял, что на такой счет играть не планирует. Но «Ювентус» ведь плодил в основном неточные удары, а лучший момент создал уже после того, как пропустил дважды. Аллегри упустил момент, когда Симеоне переключил скорости – во втором тайме, и хотя отчасти «Ювентусу» не повезло со вторым голом (могли проиграть 1:0), давайте вспомним выход Косты на ворота и отмененный по делу гол Мораты – всё могло завершиться разгромом.

Герои поединка. Хименес, Годин и Облак («Атлетико»)

Симеоне зачастую может доверять этой тройке (или Савичу вместо Хосе Марии), и в ночь среды на четверг его тоже не подвели. Хименесу и Годину явно повезло у чужих ворот – очевидно, что моменты не стали результатом десятка атак «Атлетико» и смелой игры. А вот Облак, хотя у него фактически было три эпизода, когда следовало грамотно вступить в игру, дважды сыграл очень круто. Не пропустили от Манджукича, Роналду и Дибалы – еще одна причина, чтобы выделить сердце защиты «Атлетико».

Диего Косту стоило удалить?

Развлечемся спорами об арбитраже. Фанаты «Ювентуса» и «фанаты» Косты сразу написали после эпизода с падением Диего у штрафной площади, что форварду надо было показать вторую желтую за симуляцию. Правда, что упал картинно и осознанно. Но это не желтая карточка, ведь свисток был не поэтому.

Надо понимать две вещи. Первая – игрок «Ювентуса» протянул руку к плечу Диего. Фол был, и фол до штрафной площади. И вторая штука – испанец по привычке сначала оценил эпизод, а потом принял коварное решение, и явно завалился на газон, выдержав касание. Сделал это уже в штрафной площади в надежде на пенальти.

Судья перепроверил зрение с помощью помощников, и убедился, что Коста подрисовывал, но уже после явной попытки защитника его остановить. Удаление в таком случае не обосновать. Нет правила, что нельзя падать картинно, если фол всё-таки был. Так что штрафной – правильное решение, а вторая желтая карточка Косте – нет, и все претензии к Де Шильо.

Для судьи важно, что было раньше, зацеп (толчок) или симуляция? Если зацеп – в этот момент остановилась игра. Не забываем, что необязательно падать, чтобы судья зафиксировал против тебя фол. Похоже, рефери ФИФА знает правила чуть лучше, чем критики Косты в конкретном эпизоде, и дело тут не в «пожалел» или «не пожалел». Как с голом Альваро Мораты – решение не порадовало одну из сторон, зато по правилам.

«Ювентус» и Роналду покидают Лигу чемпионов?

Не исключено. «Атлетико» невероятно успешен с итальянцами – у испанского клуба до матча было 7 побед и 2 ничьи с представителями Серии А. И прекрасная серия продолжается восьмой победой. А объясняется, пожалуй, стилем – испанцы по-итальянски жесткие, агрессивные, тактически обученные и дисциплинированные, и когда видят малейшую брешь в чужой защите – давят нещадно.

Сегодня команда Диего Симеоне, помня о последних поражениях, в том числе от «Реала», выбрала выжидательную тактику и завелась в идеальный момент. У Симеоне было 4 победы и 2 ничьи против итальянских клубов в тренерской карьере, если говорим о матчах именно с «Атлетико», ведь раньше Диего работал в «Катанье», и там поражения были. А теперь 5 побед и 2 мировые, без поражений.

Но сначала был ужасный первый тайм. Обе команды совершили столько странных передач, когда поднимали скорость, что «Атлетико» и «Ювентус» сегодня до перерыва заслуживали «кол» за командную игру в атаке. Моменты изредка видели – дальние удары, стандарты, короткие комбинации, но целостности у чужих ворот не хватило и тем, и другим.

А потом случилось то, что «Атлетико» умеет лучше всего – они показали характер, а не столько мастерство. И им отчасти повезло, ведь мячи отскакивали правильно, а от Роналду не отлетали в ворота Облака. С другой стороны, не стоит искать «заговоры» против «Ювентуса» после такого разворота. В УЕФА точно не хотят еще один финал с «Атлетико» – этот клуб явно не привлекает столько мирового внимания, как ряд других грандов.

Так что судьба путевки в четвертьфинал в этой паре пока не решена. Но если «Ювентус» не сделает выводов и не сыграет дома совсем иначе – заслуженно пролетит вместе с Роналду. Не Криштиану главный антигерой сегодня, но у Аллегри буквально половина команды провалила поединок с наставником включительно. От «Ювентуса» в паре ждут большего, а «Атлетико» был собой – выждали, не пропустили, сняли два скальпа после суматохи в чужой штрафной, и дико радуются, как Диего Симеоне.

К слову, и трибуны сегодня помогли – шикарная поддержка. Заслуженно ли хозяева стадиона будущего финала выиграли у «Ювентуса»? Узнаем в ответном матче, хотя задел на четвертьфинал мадридцы создали солидный. Забить Облаку два или более мячей, при этом не пропустив, невероятно сложно.