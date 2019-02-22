Слава Сердару! Азмун втащил «Зенит» в 1/8 Лиги Европы

сегодня, 00:04

«Зенит» у себя дома сыграл с «Фенером» совсем в другую игру и, обойдя ряд трудностей, добился желаемого результата. «Соккер.ру» - о шоу Азмуна и радости Санкт-Петербурга.

«Зенит» в пятый раз преодолел 1/16 Лиги Европы

«Зенит» упрочил свое лидирующее положение среди российских клубов по успешности выступлений в первой стадии плей-офф Лиги Европы. С момента образования турнира в современном формате «сине-бело-голубые» в шестой раз принимают участие в плей-офф и в пятый раз преодолевают эту стадию. Скальп «Фенербахче» займет достойное место рядом с трофеями, снятыми с голов «Янг Бойз», «Ливерпуля», «Селтика» и ПСВ . И это третий случай, когда питерцы проходят 1/16 финала, исправившись в родных стенах после домашнего поражения. «Фенер» дополнил компанию, в которой уже были «Янг Бойз» и «Селтик».

Оступился «Зенит» лишь однажды, его обидчиком выступил «Андерлехт», причем в противостоянии с бельгийцами питерцы тоже были близки к камбэку и выходу в 1/8 финала: вели 3:0 после поражения 0:2 на выезде, но пропустили на последней минуте матча и остались за бортом. И еще один любопытный факт: экс-защитник «Зенита» Мартин Шкртел во второй раз в карьере вылетает в 1/16 Лиги Европы после столкновения с бывшим клубом. В сезоне 2012/2013 словак проиграл в составе «Ливерпуля», а теперь – вместе с «Фенербахче». В матчах с «Ливерпулем» из нынешнего состава «Зенита» принимал участие только Анюков, также на поле был нынешний тренер Семак, он забил один из голов в домашней игре (2:0).

Как это было?

По сравнению с матчем в Стамбуле «Зенит» прибавил в резкости и агрессии, а еще сработали главные тренерские ходы Сергея Семака. Вне стартового состава остался инертный Краневиттер, зато довольно неожиданно с первых минут на поле появился Оздоев, и очень скоро полузащитник сполна оправдал свой выход: уже на 4-й минуте Магомед ворвался в штрафную площадь и подоспел точно под выверенную скидку грудью от Азмуна. Удар по центру ворот – и «Зенит» нивелировал преимущество «Фенербахче» уже в дебюте домашней встречи. Дальше – больше, Сердар Азмун сделал счет 2:0, красиво взлетев в воздух, однако незадолго до перерыва пыл «Зенита» слегка остудил Мехмет Топал, которому удался шикарный выстрел из-за пределов штрафной площади.

Впрочем, этот же самый Топал «исправится» и подарит Азмуну и «Зениту» решающий гол во втором тайме. Отмечая напор, прессинг и хорошее движение «сине-бело-голубых», нельзя умолчать и об ужасно наивной игре «Фенербахче» во всех трех эпизодах с пропущенными голами. Сначала Садик в попытке исправить свой позиционный просчет помог развитию атаки «Зенита», потом Калдырым врос ногами в газон и даже не выпрыгнул, когда Азмун забивал второй гол.

Что касается игры Топала, когда Сердар забивал решающий мяч, это вообще за гранью добра и зла: опытный футболист, на секунду оказавшись первым на мяче в своей штрафной и с резким форвардом на плечах, начал ставить корпус вместо оправданного выноса первым же касанием в любом доступном направлении. Да хоть на угловой. Ох, неспроста «Фенербахче» на 15-м месте в чемпионате Турции. Избавившись от дополнительной ноши в виде Лиги Европы, у «канареек» больше шансов избежать вылета и большого позора.

Статистический экскурс

Удары: 12 (7) – 12 (3)

Команды показали высокий процент реализации моментов, пожалуй, все явные шансы воплотились в голы, кроме одного эпизода у ворот «Фенербахче»: вышедший на замену Роберт Мак бил, казалось бы, наверняка, но и здесь проиграл дуэль Харуну Текину. Напомню, в первом матче словак не забил пенальти. Если бы «Зенит» не вышел в 1/8 финала, стоило бы признать Мака главным неудачником дуэли, но он среди победителей, а их, как известно, не судят.

Владение мячом: 39.9% - 60.1%

Забавно, но дома «Зенит» еще меньше владел мячом, чем в Стамбуле, где было 56% на 44% в пользу «Фенербахче». Похоже, «канарейки» сами себя переиграли, бросив силы на лишение «сине-бело-голубых» мяча. Команде Семака так даже комфортнее, особенно с парой форвардов Дзюба-Азмун на острие и резким Дриусси слева в полузащите. Бесплотные перекатывания мяча «Фенером» не приводили к угрозам, а «Зенит» умело воспользовался свободными зонами, которые соперник предоставлял в каждой фазе матча. Турки играли в какую-то свою игру, они как будто вообще не держали в уме общий счет и свои текущие потребности. В этот раз соперник был максимально удобным для «Зенита»: команда Эрсуна Янала владела мячом, но не создавала давление.

Герой матча. Сердар Азмун («Зенит»)

Прекрасная игра иранского форварда в первом домашнем матче за «Зенит». Каждым движением, каждым эпизодом Азмун демонстрировал заряженность на борьбу, даже желтую карточку получил от излишнего желания. Форвард просто «горел» футболом и был вознагражден за это результативной передачей и дублем. Сердар отлично «прописался» в «Зените», сходу вывел свою новую команду в следующий раунд Лиги Европы. Азмун, как и Оздоев, пришли в «Зенит» из «Рубина». Стоит отправить благодарность казанскому клубу и лично Курбану Бердыеву.