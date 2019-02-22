Слава Сердару! Азмун втащил «Зенит» в 1/8 Лиги Европы

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Фулхэм 1.85 3.75 4.1
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Уотфорд 3.05 3.4 2.3
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эспаньол -:-  Уэска 1.75 3.7 4.75
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Милан -:-  Эмполи 1.35 5 9
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Штутгарт 1.55 4.5 5.4
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Дижон -:-  Сент-Этьен 3.2 3.4 2.25
22:45 сегодня  Страсбур -:-  Лилль 3.1 3.2 2.4
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.3 3.6 2.8
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена -:- Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц -:- Логотип футбольный клуб Винер-НойштадтВинер-Нойштадт - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд 1:1 Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес 4:0 Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
02:00 30’ Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно 0:0 Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.1 3.45 3.25
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВестерлоВестерло -:- Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана -:- Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 3.05 3.25 2.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1.7 3.6 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум -:- Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг -:- Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.15 3 3.55
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 57’ Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.75 3.4 2.45
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 -:- Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте -:- Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 1.53 4.2 5.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар -:- Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген -:- Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити 1.85 4 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх -:- Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.72 4 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк -:- Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам 2.1 3.7 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур -:- Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт 1.65 4.2 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт -:- Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.65 3.2 2.55
22:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.35 3.1 3
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.35 4.8 8.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул - - -
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чиндия ТырЧиндия Тыр -:- Логотип футбольный клуб Аеростар БакауАеростар Бакау - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб - - -
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор -:- Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор -:- Логотип футбольный клуб ХатайспорХатайспор 2.35 3.3 2.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1.87 3.6 3.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.45 3.3 2.75
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл -:- Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити -:- Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.55 3 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 2.2 3 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.5 2.8 3.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.25 2.95 3.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1.9 3.2 4.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 3.1 2.8 2.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.75 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 1.85 3.1 4.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.65 2.95 2.85
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека 13 5.8 1.2
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.5 3.8 6.8
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет)Чиппа Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Лемонтвиль Голден Арроус (Дурбан)Лемонтвиль Голден Арроус - - -
Япония. J-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо -:- Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В - - -
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Слава Сердару! Азмун втащил «Зенит» в 1/8 Лиги Европы

сегодня, 00:04

«Зенит» у себя дома сыграл с «Фенером» совсем в другую игру и, обойдя ряд трудностей, добился желаемого результата. «Соккер.ру» - о шоу Азмуна и радости Санкт-Петербурга.

«Зенит» в пятый раз преодолел 1/16 Лиги Европы

«Зенит» упрочил свое лидирующее положение среди российских клубов по успешности выступлений в первой стадии плей-офф Лиги Европы. С момента образования турнира в современном формате «сине-бело-голубые» в шестой раз принимают участие в плей-офф и в пятый раз преодолевают эту стадию. Скальп «Фенербахче» займет достойное место рядом с трофеями, снятыми с голов «Янг Бойз», «Ливерпуля», «Селтика» и ПСВ. И это третий случай, когда питерцы проходят 1/16 финала, исправившись в родных стенах после домашнего поражения. «Фенер» дополнил компанию, в которой уже были «Янг Бойз» и «Селтик».

Оступился «Зенит» лишь однажды, его обидчиком выступил «Андерлехт», причем в противостоянии с бельгийцами питерцы тоже были близки к камбэку и выходу в 1/8 финала: вели 3:0 после поражения 0:2 на выезде, но пропустили на последней минуте матча и остались за бортом. И еще один любопытный факт: экс-защитник «Зенита» Мартин Шкртел во второй раз в карьере вылетает в 1/16 Лиги Европы после столкновения с бывшим клубом. В сезоне 2012/2013 словак проиграл в составе «Ливерпуля», а теперь – вместе с «Фенербахче». В матчах с «Ливерпулем» из нынешнего состава «Зенита» принимал участие только Анюков, также на поле был нынешний тренер Семак, он забил один из голов в домашней игре (2:0).

Как это было?

По сравнению с матчем в Стамбуле «Зенит» прибавил в резкости и агрессии, а еще сработали главные тренерские ходы Сергея Семака. Вне стартового состава остался инертный Краневиттер, зато довольно неожиданно с первых минут на поле появился Оздоев, и очень скоро полузащитник сполна оправдал свой выход: уже на 4-й минуте Магомед ворвался в штрафную площадь и подоспел точно под выверенную скидку грудью от Азмуна. Удар по центру ворот – и «Зенит» нивелировал преимущество «Фенербахче» уже в дебюте домашней встречи. Дальше – больше, Сердар Азмун сделал счет 2:0, красиво взлетев в воздух, однако незадолго до перерыва пыл «Зенита» слегка остудил Мехмет Топал, которому удался шикарный выстрел из-за пределов штрафной площади.

Впрочем, этот же самый Топал «исправится» и подарит Азмуну и «Зениту» решающий гол во втором тайме. Отмечая напор, прессинг и хорошее движение «сине-бело-голубых», нельзя умолчать и об ужасно наивной игре «Фенербахче» во всех трех эпизодах с пропущенными голами. Сначала Садик в попытке исправить свой позиционный просчет помог развитию атаки «Зенита», потом Калдырым врос ногами в газон и даже не выпрыгнул, когда Азмун забивал второй гол.

Что касается игры Топала, когда Сердар забивал решающий мяч, это вообще за гранью добра и зла: опытный футболист, на секунду оказавшись первым на мяче в своей штрафной и с резким форвардом на плечах, начал ставить корпус вместо оправданного выноса первым же касанием в любом доступном направлении. Да хоть на угловой. Ох, неспроста «Фенербахче» на 15-м месте в чемпионате Турции. Избавившись от дополнительной ноши в виде Лиги Европы, у «канареек» больше шансов избежать вылета и большого позора.

Статистический экскурс

Удары: 12 (7) – 12 (3)

Команды показали высокий процент реализации моментов, пожалуй, все явные шансы воплотились в голы, кроме одного эпизода у ворот «Фенербахче»: вышедший на замену Роберт Мак бил, казалось бы, наверняка, но и здесь проиграл дуэль Харуну Текину. Напомню, в первом матче словак не забил пенальти. Если бы «Зенит» не вышел в 1/8 финала, стоило бы признать Мака главным неудачником дуэли, но он среди победителей, а их, как известно, не судят.

Владение мячом: 39.9% - 60.1%

Забавно, но дома «Зенит» еще меньше владел мячом, чем в Стамбуле, где было 56% на 44% в пользу «Фенербахче». Похоже, «канарейки» сами себя переиграли, бросив силы на лишение «сине-бело-голубых» мяча. Команде Семака так даже комфортнее, особенно с парой форвардов Дзюба-Азмун на острие и резким Дриусси слева в полузащите. Бесплотные перекатывания мяча «Фенером» не приводили к угрозам, а «Зенит» умело воспользовался свободными зонами, которые соперник предоставлял в каждой фазе матча. Турки играли в какую-то свою игру, они как будто вообще не держали в уме общий счет и свои текущие потребности. В этот раз соперник был максимально удобным для «Зенита»: команда Эрсуна Янала владела мячом, но не создавала давление.

Герой матча. Сердар Азмун («Зенит»)

Прекрасная игра иранского форварда в первом домашнем матче за «Зенит». Каждым движением, каждым эпизодом Азмун демонстрировал заряженность на борьбу, даже желтую карточку получил от излишнего желания. Форвард просто «горел» футболом и был вознагражден за это результативной передачей и дублем. Сердар отлично «прописался» в «Зените», сходу вывел свою новую команду в следующий раунд Лиги Европы. Азмун, как и Оздоев, пришли в «Зенит» из «Рубина». Стоит отправить благодарность казанскому клубу и лично Курбану Бердыеву.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
   382 / 860
сегодня в 01:34
Вытащил на Азмун а турки,которые всякими способами пытались закатить себе 3-й мяч!Позорище гребаное а не игра!!!!!!По Азмуну согласен-парень молодец!
Правдин Семён
Правдин Семён
   257 / 860
сегодня в 01:15
Забавно, но очень многие болельщики Зенита настаивали,что от Оздоева нужно избавляться.
Leningrad 84
Leningrad 84
   190 / 860
сегодня в 01:07
Все правильно кроме слова "втащил" (в заголовке статьи)...
d_fincher
d_fincher
   237 / 860
сегодня в 00:37
После всего, что Зенит сделал с нашим футболом - как можно желать ему победы, алло? Это те самые люди, что возвели Газпром-Арену, сменив 12 подрядчиков и завысив стоимость в десять раз. Те самые люди, что бьют посетителей кафе стулом, ездят по "встречке", разносят аэропорт по пьяни, празднуют проигрыш сборной шампанским, грозят ушатать и уверяют, что их поражения - это наши проблемы.

Ребят, вы чего? Имейте гордость. Вспомните просто, как убивали Урал на открытии Газпром-Арены, на глазах у Миллера, - мужиков с Урала удалили 3 раза. Впервые в истории РПЛ. Чтобы подмаслить Миллера на открытии его Баклан-Арены. Три удаления в одной игре и пенальти Уралу же. Чтобы Зенька хоть как-то забил. А потом лазуревые приехали на Урал во втором круге и проиграли, так как там их никто не тащил.

И вы вот за них, что-ли, топите? А вас не смущает, что Мутко - это бывший президент Зенита? А вас не смущает, что новый глава РФС - это ген.директор Газпрома - А.Дюков?

Вы реально считаете, что ваша борьба за Зенит, ваше боление за кокориных - это благо? Я вас уверяю, Дюков и Газпром справятся без вас. Просто поймите - Зенит имеет к России отношение такое же, как Кока-Кола или Макдак. Если бы они развивали наш футбол, то в Зените была бы молодежка, а не страсть к скупке топ-аргентинцев. По контракту русские деньги до сих пор уходят Боашу, Луческу и Манчини. Там десятки миллионов евро. И в то же время клуб из Лен.области, Тосно, Газпром не профинансировал, когда Тосно бокнротился. Тепреь Тосно нет. Зацените - Газпром финансирует немецкий футбол, Шальке 04 и др. клубы, но не финансирует родной, питерский.

Я ничего от вас не прошу. Но просто подумайте, стоит ли грудью вставать за такое.
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   41 / 860
сегодня в 00:25
И тогда и теперь Шкртел дарит зениту победу.))
kts
kts
сегодня в 00:14
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       110 / 860
    сегодня в 00:09
    Надо Азмуну за это втащить!😂😂😂
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