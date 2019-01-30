Народный обозреватель. Заболотный в команде Месси и новый Цой

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

«Соккер.ру» представляет творчество читателей. Узнайте, какой футбольный тренер родил Цоя 21 века, и кому больше шуток досталось, «Зениту» или «Спартаку»?

Спасибо всем за шутки – в феврале не останавливайтесь, а футбольные поводы точно будут – вернутся Лиги чемпионов и Европы, а в конце месяца и Кубок России поможет. А в январе выручал Кубок «Матч Премьер». В Катаре «Зенит» ждали непростые времена, а «Спартак» - драгоценный, поскольку редкий кубок.

22 место. Забористые у клубов желания! «Уфа» на новый год загадала найти белорусского Ибрагимовича и башкирского Пирло.

подрыватель пуканов: Как бы ни нарваться на китайского Заболотного.

mihaluch: А чукотского Роналду «Уфа» не ищет?

21 место. Сын Леонида Слуцкого записал рэп-альбом в 13 лет. Дима точно был готов к шутливым комментариям в сети.

Duke_dp: ЦОЙ ЖИВ!

toshkanchik07: Немного из творчества сына Слуцкого

Этот трек качает, у

Как отец качает стул

Бургер ем на завтрак, у

Скоро попаду к Дудю

Igo0rek: Рэп-альбом в 13 лет... facepalm! Что он в нем расскажет? Как опасно на его детской площадке? Как делит со своими «хоуми» песочницу? Или как его не принимает социум в школе?

20 место. Адаптация проверенного анекдота после подписания «Шахтером» израильского хава Манора Соломона.

Jum13:

Скамейка запасных. На единственное свободное место садится Манор Соломон и обращается к соседу:

– Вы еврей?

– Почему?

– Ваш ответ меня полностью удовлетворил.

19 место. У экс-президента «Локомотива» Наумова «чуйка», что «Зенит» сыграет в финале Лиги Европы.

LOpp: Если «Зенит» выиграет и ЛЕ , и ЛЧ , то с кем он будет за Суперкубок УЕФА играть?

Mangur: В каком веке сыграет?

18 место. Мошенники от имени начальника «Спартак-2» приглашали футболистов и тренеров на просмотр в дубль команды:

Nikola45: Главарь банды - Глушаков ))

17 место. Сборная Сирии уволила Штанге после ничьей и поражения на Кубке Азии.

sir_Alex: И штанги не помогли!)))

Obdulio Varela: Поучились бы у Артёма Реброва уважительному отношению к Штанге)

16 место. Заболотный назвал себя форвардом таранного типа, а Ибрагимовича - футбольной иконой.

LOpp: Ибрагимович за неделю больше голов забивает, чем Заболотный за всю карьеру.

15 место. Моуриньо ведет переговоры с «Реалом»? У вас есть по этому поводу парочка циничных мыслей.

Медив: Неплохо, но можно и Конте. Куртуа должен страдать.

neverwin: Я никогда не фанател от «Реала», но даже им такого проклятия не пожелаю))

allemz: Прощай, «Реал» Мадрид.

14 место. Прикол на тему комментаторского клише после победы МС над «Бертон Альбион» со счетом 9:0 в первом полуфинале Кубка Лиги.

sihafazatron: все будет решаться во втором матче.

13 место. Аленичев заявил, что не отказался бы от Глушакова. Шутка, заметим, от фаната «Спартака».

Шуnя771: В Сибирь в самый раз...)))

12 место. На стадионе «Анжи» начали демонтаж газона. И хотя не из-за долгов, как предполагалось, горький юмор об инфраструктуре небогатых клубов в тему:

Jum13: Ничего, асфальт положат – будет как новый!

11 место. Лодыгин меняет «Зенита» на «Олимпиакос». Разумеется, без шуток на дорожку не обошлось.

Obdulio Varela: Трансфер должен существенно повысить зрелищность и среднюю результативность греческого чемпионата.

10 место. Самый добрый эксперт России Александр Мостовой задал вопрос: «Говорят, у Головина плохая команда. А он хороший, что ли?»

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9 место. Комментарии после поражения «Зенита» от «Спартака» с разгромным счетом 0:3.

Дракон1988: Не «Зенит», а ФК «Привоз».

Крестовский баклан: Это был тизер. Премьера этого эротического фильма запланирована на весну. А-ха-хах.

LOpp: В следующем году «Газпром» не захочет снова этот турнир проводить))

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8 место. Семнадцатилетний британец забил с центра поля в дебютном матче.

parallels: определённо, вратарь мне кого-то напоминает.

7 место. «Спартак» гордится товарищескими победами выставил Кубок «Матч Премьер» в клубном музее.

311: Осталось золотой мяч сверху оторвать и вручить Глушакову под фанфары!)

6 место. Заболотный нафантазировал игру в одной команде со звездой «Барселоны»: «Сказал бы Месси: „Лео, бей по воротам, а я буду всё добивать“»

Defensore: Цитаты легенд футбола...

Obdulio Varela: Так-то схема неплохая, только воробьёв жалко.

LOpp: Месси: «Забегаю в штрафную, размахиваюсь для удара, и тут мне какой-то сумасшедший на ухо шепчет: - Лео, бей по воротам».

5 место. Еременко, Попов и Петкович покинули «Спартак» в январе месяце. Как тут без классики обойтись?

RIR68: Роман Еременко: «Ну что, присядем на дорожку?»)))

4 место. Тренер и футболиста «Халл Сити» признали лучшими наставником и игроком месяца в Чемпионшипе.

LOpp: на багаже Слуцкого))

holms918: И игра пошла, и кресла целы.

3 место. Олег Иванович Романцев пожелал ЦСКА всегда быть на втором месте… После «Спартака».

Bullкин: Если после «Спартака», то это не на втором, это «пробить дно».

2 место. После поражения «Зенита» от «Локомотива» вы порезвились в комментариях.

Obdulio Varela: Пичалька пришла в коробки из-под холодильников.

Санкт-Ватутинки: Даже в турнире из четырех команд «Зенит» стремится занять 5 место! Респект!

1 место. Заболотный пообещал, что в новом году будет стараться забивать в каждом поединке.

Leha-ha50: А раньше, выходит, не старался.......проказник!!!

Tommy Lee: Заболотный: «Буду стараться забивать в каждом матче, даже если буду сидеть на лавке».

Obdulio Varela: В заголовке явно пропущено слово «пятидесятом».

112910415: пощади, родимый, неужели в каждом