Народный обозреватель. Заболотный в команде Месси и новый Цой

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1:0 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2:1 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 17’ Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос 0:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч завершен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч 1:1 Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:1 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:2 Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 1:1 Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 2:4 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка 1:1 Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты 0:1 Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск 1:0 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1:1 Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:1 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:1 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира 1:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2:2 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 0:3 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:0 Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
17:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:1 Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 0:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 62’ Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 0:1 Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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Народный обозреватель. Заболотный в команде Месси и новый Цой

сегодня, 19:00
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«Соккер.ру» представляет творчество читателей. Узнайте, какой футбольный тренер родил Цоя 21 века, и кому больше шуток досталось, «Зениту» или «Спартаку»? 

Спасибо всем за шутки – в феврале не останавливайтесь, а футбольные поводы точно будут – вернутся Лиги чемпионов и Европы, а в конце месяца и Кубок России поможет. А в январе выручал Кубок «Матч Премьер». В Катаре «Зенит» ждали непростые времена, а «Спартак» - драгоценный, поскольку редкий кубок.

22 место. Забористые у клубов желания! «Уфа» на новый год загадала найти белорусского Ибрагимовича и башкирского Пирло.

подрыватель пуканов: Как бы ни нарваться на китайского Заболотного.

mihaluch: А чукотского Роналду «Уфа» не ищет?

21 место. Сын Леонида Слуцкого записал рэп-альбом в 13 лет. Дима точно был готов к шутливым комментариям в сети.

Duke_dp: ЦОЙ ЖИВ!

toshkanchik07: Немного из творчества сына Слуцкого

Этот трек качает, у

Как отец качает стул

Бургер ем на завтрак, у

Скоро попаду к Дудю

Igo0rek: Рэп-альбом в 13 лет... facepalm! Что он в нем расскажет? Как опасно на его детской площадке? Как делит со своими «хоуми» песочницу? Или как его не принимает социум в школе?

20 место. Адаптация проверенного анекдота после подписания «Шахтером» израильского хава Манора Соломона.

Jum13:

Скамейка запасных. На единственное свободное место садится Манор Соломон и обращается к соседу:

– Вы еврей?

– Почему?

– Ваш ответ меня полностью удовлетворил.

19 место. У экс-президента «Локомотива» Наумова «чуйка», что «Зенит» сыграет в финале Лиги Европы.

LOpp: Если «Зенит» выиграет и ЛЕ, и ЛЧ, то с кем он будет за Суперкубок УЕФА играть?

Mangur: В каком веке сыграет?

18 место. Мошенники от имени начальника «Спартак-2» приглашали футболистов и тренеров на просмотр в дубль команды:

Nikola45: Главарь банды - Глушаков ))

17 место. Сборная Сирии уволила Штанге после ничьей и поражения на Кубке Азии.

sir_Alex: И штанги не помогли!)))

Obdulio Varela: Поучились бы у Артёма Реброва уважительному отношению к Штанге)

16 место. Заболотный назвал себя форвардом таранного типа, а Ибрагимовича - футбольной иконой.

LOpp: Ибрагимович за неделю больше голов забивает, чем Заболотный за всю карьеру.

15 место. Моуриньо ведет переговоры с «Реалом»? У вас есть по этому поводу парочка циничных мыслей.

Медив: Неплохо, но можно и Конте. Куртуа должен страдать.

 neverwin: Я никогда не фанател от «Реала», но даже им такого проклятия не пожелаю))

allemz: Прощай, «Реал» Мадрид.

14 место. Прикол на тему комментаторского клише после победы МС над «Бертон Альбион» со счетом 9:0 в первом полуфинале Кубка Лиги.

sihafazatron: все будет решаться во втором матче.

13 место. Аленичев заявил, что не отказался бы от Глушакова. Шутка, заметим, от фаната «Спартака».

Шуnя771: В Сибирь в самый раз...)))

12 место. На стадионе «Анжи» начали демонтаж газона. И хотя не из-за долгов, как предполагалось, горький юмор об инфраструктуре небогатых клубов в тему:

Jum13: Ничего, асфальт положат – будет как новый!

11 место. Лодыгин меняет «Зенита» на «Олимпиакос». Разумеется, без шуток на дорожку не обошлось.

Obdulio Varela: Трансфер должен существенно повысить зрелищность и среднюю результативность греческого чемпионата.

10 место. Самый добрый эксперт России Александр Мостовой задал вопрос: «Говорят, у Головина плохая команда. А он хороший, что ли?»

spartach n

Народный обозреватель. Заболотный в команде Месси и новый Цой

9 место. Комментарии после поражения «Зенита» от «Спартака» с разгромным счетом 0:3.

Дракон1988: Не «Зенит», а ФК «Привоз».

Крестовский баклан: Это был тизер. Премьера этого эротического фильма запланирована на весну. А-ха-хах.

LOpp: В следующем году «Газпром» не захочет снова этот турнир проводить))

spartach n1

Народный обозреватель. Заболотный в команде Месси и новый Цой

Народный обозреватель. Заболотный в команде Месси и новый Цой

8 место. Семнадцатилетний британец забил с центра поля в дебютном матче.

 

 

parallels: определённо, вратарь мне кого-то напоминает.

Народный обозреватель. Заболотный в команде Месси и новый Цой

7 место. «Спартак» гордится товарищескими победами выставил Кубок «Матч Премьер» в клубном музее.

311: Осталось золотой мяч сверху оторвать и вручить Глушакову под фанфары!)

6 место. Заболотный нафантазировал игру в одной команде со звездой «Барселоны»: «Сказал бы Месси: „Лео, бей по воротам, а я буду всё добивать“» 

Defensore: Цитаты легенд футбола...

Obdulio Varela: Так-то схема неплохая, только воробьёв жалко.

LOpp: Месси: «Забегаю в штрафную, размахиваюсь для удара, и тут мне какой-то сумасшедший на ухо шепчет: - Лео, бей по воротам».

5 место. Еременко, Попов и Петкович покинули «Спартак» в январе месяце. Как тут без классики обойтись?

RIR68: Роман Еременко: «Ну что, присядем на дорожку?»)))

4 место. Тренер и футболиста «Халл Сити» признали лучшими наставником и игроком месяца в Чемпионшипе.

LOpp: на багаже Слуцкого))

holms918: И игра пошла, и кресла целы.

3 место. Олег Иванович Романцев пожелал ЦСКА всегда быть на втором месте… После «Спартака».

Bullкин: Если после «Спартака», то это не на втором, это «пробить дно».

2 место. После поражения «Зенита» от «Локомотива» вы порезвились в комментариях. 

Obdulio Varela: Пичалька пришла в коробки из-под холодильников.

Санкт-Ватутинки: Даже в турнире из четырех команд «Зенит» стремится занять 5 место! Респект!

1 место. Заболотный пообещал, что в новом году будет стараться забивать в каждом поединке.

Leha-ha50: А раньше, выходит, не старался.......проказник!!!

Tommy Lee: Заболотный: «Буду стараться забивать в каждом матче, даже если буду сидеть на лавке».

Obdulio Varela: В заголовке явно пропущено слово «пятидесятом».

112910415: пощади, родимый, неужели в каждом

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Все комментарии
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил pomor45
   248 / 796
сегодня в 20:15
Ни одной стоящей шутки. Больше всех и глупее всех у LOpp. Не иначе как дружок Горина или соавтор.
У Вас авка на сгущенку похожа)
pomor45
pomor45
   141 / 796
сегодня в 20:10
Ни одной стоящей шутки. Больше всех и глупее всех у LOpp. Не иначе как дружок Горина или соавтор.
Дракон1988
Дракон1988
   373 / 796
сегодня в 19:41
Даже не пытался сюда попасть,тем более аж на 9 место)Да и не шутил в общем то,в том посте...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   131 / 796
сегодня в 19:24
3-е место норм)
Да в любой новости касаемо спартака шуток больше, смеюсь над ними каждый вечер
Нужно ввести тег: перл про пурсиков
parallels
parallels
   9 / 796
сегодня в 19:21
14 😄
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   57 / 796
сегодня в 19:14
Так себе шутки!
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